'Cuerpos malditos', de Lucía Baskaran

Voz 1 00:00 Querido Martín perdóname

Voz 0098 00:05 no sé en qué estaba pensando cuando le dije Anne que viniese a vivir a nuestra casa tienes que perdonar me ya no sé quién soy está pena primitiva que me invade desde que te fuiste me ha hecho perder la cabeza no voy a dejar que nadie entre nuestra casa no quiero que nadie se pasee por estas habitaciones ni que se sienta en el sofá ni toca absolutamente nada no voy a dejar que Anne descuelgue tu ropa para hacer espacio la suya ni que use tus toallas ocupe su lugar en la mesa puede que tuviera razón puede que me parezca Cristina más de lo que yo creo pero yo no soy Cristina yo no te voy a abandonar mi amor no sé cómo he podido dejar espacio algo más que no fuera este dolor este recordatorio de que ya no estás el dolor me vuelve loca pero también me hacer todo este peso en el cuerpo los ojos hinchados está presión en el pecho estás mi forma de sentir tu presencia de tenerte otra vez a mi lado la angustia me define sin ella sólo queda el vacío

Voz 3 01:08 no no

Voz 1363 01:16 estos malditos editada por Temas de hoy es el nombre de la segunda novela de Lucía buscarán que regresa a la literatura tres años después de publicar partir con la que quedó finalista del Premio Herralde de Novela Lucía buscaran buenas noches buenas noches el tema de la identidad está presente en ambas novelas porque este interés no sé si ha sido a la hora de de de ponerte a escribir

Voz 4 01:39 es un tema que te acompaña

Voz 1363 01:42 desde el principio

Voz 4 01:43 pues mira cuando escribí parte la primera novela no lo tenía tan presente no fue algo que yo pensé de antemano antes de ponerme a escribir en cuervos maldito sí creo que la identidad es uno de los grandes temas quién soy porque estoy aquí igual es mi objetivo vital no creo que es uno de los grandes temas de la literatura incluso me atrevería a decir que es el único saque siempre se gira entorno a este tema no en el caso de cuerpos malditos el tema que me específico que me apetecía abordar era el de la identidad femenina como esta se construye a través de la mirada masculina hay que hacemos fuera de esa mirada masculina es decir eh Alicia mi personaje principal bueno pues Se ha construido su identidad adulta sin con poco como novia de Martín no entonces ellas ahí es donde ha estado cómoda Martín muere en un accidente y esto quiero decir dejar claro que esto pasa la primera páginas es un spoiler es es entonces a mí lo que me interesaba era la pregunta que me interesaba es era y es no estando Martín es decir de quién es esta persona fuera ahí la la general sería fuera de la mirada masculina quiénes somos las mujeres como nos relacionamos entre nosotras como lo hacemos con la familia cómo nos relacionamos con nuestros cuerpos etc

Voz 1363 03:13 la primera fue auto ficción esta segunda es una historia ajena no la hacer un duelo de dónde surge esta novela en qué momento estabas cuando

Voz 4 03:21 jo

Voz 1363 03:21 cuando decidiste que esto es lo que ibas a escribir pues yo

Voz 4 03:24 y en Barcelona y trabaja en una editorial y un amigo me contó una historia una historia real de unos conocidos suyos una pareja joven que se habían conocido durante la adolescencia un hombre y una mujer que ya la veintena tenían pues todo el plan normativo es decir casarse tener hijos compartí comprar una casa etc él muere en un accidente de coche repentinamente y oye ella empieza a aliarse con su cuñado con el hermano del se obsesiona con la idea de de quedarse embarazada de la hermano del porque está convencida de que esa es la forma de traer al muerto la vida a mi esto me impresionó muchísimo porque no estando no no era una mujer loca ni ni nada no es como es y además pasa yo esto esto principio tuve miedo porque es que efectivamente es algo muy ajeno a mí pero la historia seguía volviendo a mí una y otra vez hasta que dije bueno aunque sea voy a probar a escribir sobre ellos y sale ya veremos cómo lo hacemos pero era una historia que que volvía a mí constantemente no y después en el proceso de escritura conocía a una rabino a una de las tres únicas mujeres cabinas cae en Francia cuando le contó la historia me dijo es que esto es una una historia bíblica no digo no medidas digas sino no sólo una historia sino que es una ley bíblica no que cuando marido fallecía tú y tu cuñado se iba a ocupar de Tino y esto además es una práctica que en Euskal Herria y quiero pensar que más territorios el del Estado español y y es era era muy común que siguió me casaba con el dueño de un caserío en este caso que el heredero del Mayorazgo del caserío El fallecía a mí nadie me preguntaba nada y me ponían al hermano no es esta idea de que las mujeres y la casa como propiedad masculina esos entonces empieza todo en a rondar la pregunta de cómo sería una versión contemporánea de esto no porque bueno Alicia mi personaje vive también en en la casa que era de Martín realidad cuerpos malditos Narros

Voz 1363 05:43 en primera persona el tiempo que Alicia de la que estamos hablando que tiene veintiocho años pasa en su pueblo natal desde la muerte de su prometido Martine en accidente hasta que supera el duelo esta tragedia ella la sumerge en un proceso de aislamiento me pregunto Lucía si necesitamos de épica para mirarnos para reconocernos o incluso muchas veces para encontrarnos necesitamos que nos ocurra algo grande

Voz 4 06:05 hombre sigue suele ser bastante común no que hasta que no sucede algo que rompe tu cotidianidad que rompe aquello en que tú dabas por por asegurado es bastante común no que las crisis por así decirlo traigan cambios

Voz 1363 06:23 esta esta tragedia este proceso de de es la miento de la protagonista tú lo aprovechas para investigar el lado oscuro de la condición humana no el castigo la auto lesión que está muy presente en la novela la amistad el conflicto la deslealtad incluso la maternidad me pregunto hasta qué punto como autora tenías claro que estos iban a ser temas que iban a cruzarse en la novela obtenido surgiendo pues

Voz 4 06:46 poco ambas y en el caso de la autorización fue surgió mientras ya estaba escribiendo me pareció eh un poco el la el final lógico por cómo Alicia B su cuerpo no y cómo cómo percibe su cuerpo sí que tenía claro que quería incluir ciertos conceptos como es el sea de rectificar y monitoreo se que el personaje pues los padeciera como unos padecemos y además luego explicarlo porque mucha gente dice y los pies de página estos en los que explicas de hombre en los pies de página son para porque hay un objetivo y el objetivo es visibilizar que eso son violencia sistémicas que no le pasan a mi personaje nos pasa a montón de mujeres sí y constantemente no y entonces hay temas que sí que tenía pensados de antes como eso lo de la en la entidad la entidad femenina y a las violencias civilizadas a las que nos enfrentamos a diario Love ejemplo de auto lesión pues sí que fue algo que surgió y después no sí que la la familia también era un tema que quería abordar no sabía muy bien cómo es y fue surgiendo pero sí que tenía claro que quería que mis personajes pues a mostrar un poco en todas las familias cada miembro tiene un rol eh y que ese rol influye en cómo se relaciona con su familia en cómo se relaciona con el resto del mundo no

Voz 1363 08:17 el cuerpo de la mujer sus violencias es el gran tema de libro deja Lucía que vuelva otra vez a estos términos que añades a la historia en forma de pie de página y que explicas porque igual nuestros oyentes no están muy familiarizados por ejemplo el body shame y cómo lo podemos traducir como lo cómo lo explicamos son términos que están en en un tipo Literatura pero que no bueno creo que de momento no están tan a la a la calle no cómo cómo van a estar pues son términos que efectivamente

Voz 4 08:47 además es que ni siquiera todavía es en los hemos traducido al Castilla

Voz 1363 08:51 no que son términos en los que me he encontrado

Voz 4 08:53 pues viendo vídeos y leyendo ensayo feminista rectificación sería como las mujeres o siquiera hace falta a día de hoy que Nos miramos a través de los ojos de un hombre sino que ella misma ya nosotras mismas nos convertimos en objeto no saca una mujer tienen percepciones sí misma y luego se sale de su cuerpo y tiene esta mirada de hombre objeto pocos indicación sería si eso es posible ubicación es decir que estás con constantemente pensando en ese aspecto que tienes en cómo tienes el pelo a si es que es y lo y además lo tenemos tan tan tan interiorizado que ni siquiera somos conscientes no después me parecía importante bueno pues explicar un poco qué es esto

Voz 1363 09:43 vuelvo el shame que sería algo así como

Voz 4 09:47 la vergüenza del del cuerpo el sí a percibir el propio cuerpo pues como algo asqueroso algo sucio algo que no merece afecto eso es

Voz 1363 10:01 en esta novela hay una apuesta decías con la amistad entre mujeres Alicia ya son muy amigas aún así son conflictivas esto también tiene un propósito sí sí sí la amistad entre mujeres

Voz 4 10:12 es uno de los temas que tenía claro que quería abordar pero no os al mi mensaje teníamos muy claro que no quería que fuera no bueno las para la pareja

Voz 6 10:23 la heterosexual es intrínsecamente violenta

Voz 4 10:25 que hay una relación de poder pero las mujeres entre nosotras somos estupendas y eso es una utopía feminista porque no es verdad yo creo que todas las relaciones son conflictivas no entonces yo creo que a Alicia la salva un poco sus amigas pero eso no significa que eso sea la panacea es decir surgen conflictos además ha ni Ariza se conocen desde muy pequeñas tienen un pasado muy largo y en el que han experimentado la sexualidad juntas de niñas en el que han pasado un montón de cosas son eh de adultas las pone en un lugar pues pues bueno difícil no

Voz 1363 11:04 estamos hablando de una novela breve la de cuerpos malditos sobre cómo nos transforman las pérdidas Alicia sigue atormentada por el recuerdo de su prometido mientras que en el camino se cruzan pues una nueva pareja el reencuentro con su mejor amiga el fantasma de una madre ausente Lucía se puede crecer sin atender al pasado o es necesario mirar atrás para para verse para construirse yo creo

Voz 4 11:30 está bien echar una mirada atrás pero no sólo para para ver si para construir se sino para no olvidar de dónde venimos no eh hay que de dónde venimos pues construye nuestra identidad Ike y y yo sí que creo que podemos escapar de la entidad que nos viene dada o que o el rol que hemos tenido nuestra familia pero sí que creo que para eso hay que hay que mirar hacia atrás y hay que ver un poquito los porqués de de nuestro pasado no

Voz 1363 12:03 una de las partes que bueno la crítica está encontrando más interesante de esta novela tiene que ver con la relación que Alicia tiene con su madre no que no sólo es madre sino que es persona que es mujer y que gestiona y que tiene sus propios conflictos

Voz 4 12:19 a mí me parecía importante bueno reflejar diferentes maternidades en el caso de Alicia pues tiene una relación muy complicada con su madre porque desaparece cuando Alicia entrará la adolescencia entonces ya se construye una historia de lo que ha pasado no entonces amiga sin apetecía rescatar a esa figura de la madre que se ha ido que socialmente pues no abandonó a sus hijos una mala madre y todo esto que tenemos con la modernidad que es terrible no esta idea de las buenas madres y las malas madres que al final viene siendo un poco separar a las mujeres que les imputa sus es es lo de siempre vamos

Voz 1363 12:53 entonces sí que me apetecía traer a esa madre e hija darle un micrófono por así decirlo que ella pudiese explicar que bueno que además de madre

Voz 4 13:02 ella tenía muchas necesidades y que que la maternidad pues no está nuevas estaba cubriendo todas

Voz 1363 13:10 Lucía has estado estos días en la Feria del Libro de Madrid de bueno la novela dan salió ya en mayo me has descubierto algo nuevo de de lo que has escrito a través de los ojos de los lectores y las lectoras sí siempre

Voz 4 13:22 que siempre descubre algo la verdad que es una parte de todo esto que me encanta no que cada uno y cada una hace en una lectura hay irme de me devuelven cosas en Sevilla un chico me decía hombre con todo el sexo que haya hace unos años esto sería impensable esto se estaría catalogado en estaría publicado La Sonrisa Vertical no me para Sara yo no tengo esa percepción pero pero bueno me parece interesante que que observarse que horas eso no ha sucedido varias veces no que que la gente me ha devoluciones en las que yo no les he prestado tanta atención a esos superan negociado

Voz 1363 14:04 Lucía tengo entendido que después de partir te costó meses volver a escribir

Voz 4 14:08 años años años bueno años no escribía cosas pequeñitas sí pero ya para novela me costó mucho de esa zona de la voz y que tenía un

Voz 1363 14:18 en objetivo literario o

Voz 4 14:21 bueno yo sabía que quería escribir pero no tenía la historia y creo que eso lo comentaba David Yoigo una escritora comentaba con ella hace poco yo es que creo que para ponerse escribir una novela que bueno que es un proyecto a largo plazo tiene una una suerte de urgencia yo no tenía ninguna historia que me crea esa urgencia de necesito escribir sobre esto saque hasta que la historia no vino a mí no no pude San narran que no ahora es más fácil es bueno cuando escribe es una piensas bueno la mejor ha sido un poco de suerte que estaba hay una época tal lo que haces es del tipo de excusas

Voz 1363 14:57 también es muy femenino eso también también al menos lo han impuesto la culpa siempre no es absolutamente bueno pero has tenido suerte

Voz 4 15:04 no me a la impostor a todo esto no pero ya una vez escrito dos sí que no todo ahora que bueno que que tengo ganas de escribir y que no voy a dejar pasar todo lo voy a dejar pasar no de una tercera ahí como bueno hay herramientas por así decirlo

Voz 1363 15:23 qué te motiva a escribir que me motiva