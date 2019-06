La novela histórica de Carlos Bardem: 'Mongo Blanco'

Voz 1 00:00 cuánto llevo aquí años abandonado por mi hija expreso de mi locura desvarío no lo creo simplemente a veces mezcló pasado y presente revive otros tiempos y estas paredes de piedra esta puerta de madera y su rejilla de barrotes se transforman en otras paredes y tabla zonas de buen roble vivo o de madera o a USA nada húmeda que zarandeada comparto con otros locos si estoy loco e insisto no lo creo ya lo estaba antes y lo único que sufro es de memoria quién puede vivir sin estarlo porque estoy aquí desde cuando así lo Doctor Castelo explico mi yerno y mi hija me trajeron desde la Torre de Sant Gervasi allí me cuidaban otros se el doctor para dos enfermeros Martínez tiburón tuve ataque uno de ellos no recuerdo cuál quiso Britney cofre en forma de barco donde la guardo desde que el cesto se enloquecía tuvieron que traer más gente del servicio para reducir este viejo y liberar su pescuezo de los malos los dientes

Voz 3 01:23 activista actor y escritor Carlos Bardem muy buenas noches muy buenas noches gracias por venir que emoción escuchar este fragmento en tu voz

Voz 0321 01:33 eh gracias a vosotros por invitarme Éste era uno de los hitos que promocional

Voz 3 01:43 Jonas muchísimas gracias hoy acostumbras a leer en alto lo que escribes

Voz 0321 01:47 y a veces sí diálogos especialmente si supongo que es una deformación de he leído fatal porque me emocionó y esta villa Peskov sí suelo leer sobre todo diálogos para ver cómo suenan sí sí próximo tiene límites que el sí sí sí sí eso sí porque esta parte en concreto no porque porque me gustaría pensar que mongol blanco es una buena novela que trasciende el género de aventuras quiero decir creo que trata dos temas trata muchos temas tiene muchos niveles de lectura pero hay dos temas que trata que para mí son fundamentales son grandes temas literarios están o los puede rastrear en todas mis novelas que son la memoria y la locura

Voz 4 02:26 yo tengo una relación el he tenido una relación vital de alguna manera con la locura la intuido

Voz 0321 02:36 girado la cabeza y le visto su sombra muy cerca muchas veces es un tema que hemos sesiones creo que es el gran tema Se expiraba no no la locura que es la locura como nos volvemos locos como es ese ser un muerto en vida que es estar loco estar lo que es estar solo porque es algo que no puedes compartir con nadie

Voz 0321 02:57 hay mucho de locura en este libro y me me me ha emocionado

Voz 3 03:00 de hecho yo te he oído decir que el ser humano está condenado a la locura como te están tratando a los años en este sentido de degustar el ser humano en el que te estas con

Voz 0321 03:08 la tienda bueno yo hecho las paces con el serbio lo que suele hace mucho tiempo afortunadamente me costó por eso digo que yo he intuido muchas veces la sombra de la locura ya hay interviene también el otro gran tema de la novela memoria cómo no recordar es novelar a recordar no hay cómo no vamos a posteriori nuestra vida siempre de una manera indulgente hacia nosotros mismos cómo elegimos que contarnos que cuentan los demás y que contarnos cómo recordarnos a nosotros mismos Pedro Blanco el negrero es un loco está encerrado ahí está recordando su vida será forzado a contar la elige contarla porque se vuelven una especie de Sherezade de sí mismo de las noches no ya hace un ejercicio de memoria de memoria mentirosa son todas las memorias entonces

Voz 0321 04:01 sí hace mucho tiempo que que me llevo mejor conmigo mismo no

Voz 3 04:07 qué bonito esto un ejercicio de memoria mentirosa hay partidista hongo blanco editada por Plaza Janés vaya camino de su tercera edición cuenta la vida el mayor traficante de esclavos del siglo XIX tras la muerte del padre un joven llamado Pedro Blanco buscan futuro en el mar llegar a convertirse mongol Blanco uno de los grandes negreros de su tiempo es una historia que narrará desde el ocaso de su vida en el manicomio donde está recluido hiciera una visita el pasado la que eleva a brindar la oportunidad de redimirse o de sucumbir a su a su maldad no cinco años es de trabajo después te digo una cosa después de casi porque no lo he terminado leer esta novela me parecen hasta pocos por el trabajo que lleva la intensidad Carlos bueno yo se lo he dicho a él en privado pero hacía mucho que no cogía algo tan tan intenso tan rápido de lectura y a la vez tan tan profundo no como aparece este personaje en tu vida

Voz 0321 05:01 bueno esto de revivir el letrado recuerdo una cosa pasó la Feria del Libro hace poco estuve firmando y tuve la oportunidad maravillosa de hablar con mucha gente que ha quedado el libro una chica me dice oye preste libros es muy gordo porque ese centro veinte páginas entonces yo elegí mira yo tengo una teoría que es aplicable aplicar la teoría de la relatividad a los libros a mí ha habido libros de ciento diez páginas que no los he podido terminar porque eran muy malos aquí hay otros de ochocientas que devoró porque eran muy buenos o sea los libros no van al peso y creo que esta es una muy buena novela y me llevó cinco años cinco años más o menos divididos en dos Emmys Tiki os perfectos son dos años y medio de lecturas de documentación de ordenar muchísima información dos años y medio de redacción porque bueno yo otro oficio que es el de actor y que pago el alquiler de pues ah gracias a la vida ya mayor o menor talento pues trabajo bastante esta novela a diferencia de la que lo vimos viene aquí enamorado que digamos en una novela muy directa de la experiencia no esta es una novela que cada vez que me ponía escribirla tenía que desplegar delante de mí cartografía etnografía africanas sistemas de pesos medidas y estamos en el siglo XIX tratados de náutica aparataje documental importante no porque lo que yo he intentado mundo Blanco aprovechando novelar la biografía de Pedro Blanco Fernández que es un personaje real que existió que ya de por sí era novelesco yo acentuado sus rasgos pero ese para mí es el pretexto perfecto para para hablar de algo más importante que es la la gran atrocidad que fue el sistema esclavista en la trata de esclavos no nuestra participación en ello entonces yo he intentado

Voz 0321 06:54 que sea muy amena que sea de fácil lectura que sea una una primera lectura sobre novelada aventuras como te digo lo hay grandes temas literarios y lo que hay es un el que quiere saber cómo funciona la trata de esclavos desde la captura de un ser humano en su aldea o en un reino en el útero de África hasta los ingenios de azúcar de Cuba aquí tiene toda la información y creo que es estremecedora absolutamente es

Voz 3 07:19 es muy explícito una novela de aventuras que golpea golpea la realidad porque cuando hablamos de esclavitud es cierto que nos vamos al sur de los Estados Unidos a las plantaciones de algodón una narrativa que se nos ha impuesto desde el cine especialmente y también la literatura claro pero todos novelado una parte de nuestra historia muy poco conocida en España fue una de las últimas en abolirla las que

Voz 0321 07:38 el último país europeo el último país mil ochocientos ochenta y seis casi cuarenta años después que el resto de los países europeos cuentan si Cánovas del Castillo en mil ochocientos noventa y seis diez años después de la abolición todavía seguía defendiendo que los negros de Cuba por su natural perezoso vivían mejor ordenados en la esclavitud la libertad hay una cosa en el origen de este libro yo soy licenciada en Historia yo si va a clase a mí no me dieron el título ya entonces yo estudié durante cinco años en este país concretamente en este país que acelera la historia moderna de España yo me encuentro una referencia leyendo otra cosa yo leo muchos ensayos históricos que habla de Pedro Blanco el gran negrero malagueño lo que me ponga lo que a la reacción inmediata de anzuelo fue lo de Malagueño porque yo sé cómo puede ser que yo me he dedicado años a estudiar un países Sellars bueno entonces enlazando con lo que tú decías evidentemente nosotros hemos recibido una historia desde los poderes una historia falsario y que tiene mucho de cuento mitológico que ensalza mucho unos episodios nacionales y otros directamente los oculta si bajamos a la calle aquí a la Gran Vía estamos en la SER preguntarle a la gente la esclavitud pues todos dirían cuenta aquí ante doce años de esclavitud los al modo de Mississippi de Luisiana bueno pues tal tan importantes como esos algo Donald es tan feroces como la esclavitud es eran los las plantaciones de caña de azúcar de Cuba Puerto Rico Cuba en el siglo XIX se convierte en el gran azucarero del mundo si el sur sur de la Unión Americana al surtía de algodón más fábricas el azúcar en la la el del que se saca el azúcar del que se saca el alcohol muchas alcoholes salía de las plantaciones de caña de azúcar

Voz 0321 09:41 yo quería contar eso quería cuenta que o sea me pongo a investigar en esto por eso digo cómo puede ser que haya yo que dedicado tiempo a estudiar es de hablar de esto y luego lo entiendes porque el momento no hay que arañar mucho a esta ahí lo quiera leer resulta que este señor por ejemplo que amasó una gran fortuna y al que yo en un símil no muy riguroso pero sí ilustrativo equiparó al a Pablo Escobar Estela Pablos esclavos del siglo XIX este señor amasó una fortuna obscena muchísimo poder tuvo socios en todo el mundo los socios principales que tenía en España entre otros eran la Reina Regente María Cristina de Borbón que era la mayor propietario de esclavos de Cuba ella tenía El Ingenio Santa Susanna que era el más grande con Antonio Muñoz su marido Morgan ático el duque de Rey ánsares hay gente como el arzobispo de Toledo que ponía las rentas aparte del obispado de las expediciones de Monegros diciendo que hombre normal que vivieran como esclavos en Cuba siempre estarían bautizados eso mejor que tenerlos como paganos libre eso sí mejor

Voz 3 10:39 para su calidad de vida mejoraba mucho sí pues bueno

Voz 0321 10:42 perspectivas para el más allá entonces en este libro también hay una reivindicación de de parte de nuestra historia que se nos ha ocultado yo situó el origen de muchas de las grandes fortunas familiares y de muchas de las grandes instituciones de este país en la trata de esclavos

Voz 3 11:02 la trata de esclavos hay dos cataclismos histórico

Voz 0321 11:05 los en nuestro país humanos feroces dos atrocidades uno es la trata de esclavos y otro es la guerra civil y la posguerra donde se sitúa la riqueza el origen de la riqueza de muchas grandes familia grandes nombres de este país y la creación de algunas instituciones por ejemplo la Bolsa de Barcelona se crea con dinero de los esclavistas cubanos para rentabilizar sus fortunas creadas con la trata en Cuba no sé si os acordáis que Artur Mas cuando tomo el cargo de presidente de la Generalitat puso un timón de bar con su despacho

Voz 3 11:35 pero por qué este este tipo de barcos

Voz 0321 11:38 era el timón del barco de su tatarabuelo Joan Espiga el Pecoso más que fue un negrero al decir de los de los de los otros negros muy sanguinarios debía ser un elemento sí sí sólo hay uno y lo clarísimo histórico entre el siglo XIX y lo que vivimos en este país que no se roto nunca hay una cosa que es interesante la tasa esclavos está muy documentada la trata estamos desde mil cuatrocientos y pico cincuenta hasta mediados el diecinueve está muy documentada la trata occidental de África Occidental al otro lado del Atlántico porque eran empresas legales muchas veces entonces había asientos contabilidad de de los sacos de Guinea las piezas de Guinea o los sacos de carbón que eran once mismos para referirse a los esclavos para poner en contexto esta historia que lo han ocultado ponemos en relación los números a veces son útiles está documentado que en esos cuatrocientos años Se esclavizar osea Serra raptaron se vendieron doce millones y medio de personas tú imagínate que el holocausto nazi es una atrocidad la herida que dejaron en su cociente de de las del mundo occidental del general un referendo al exterminio ocho millones de personas aquí estamos hablando del rapto violación sistemática de las mujeres desde su captura durante el viaje hasta que dejaran de ser atractiva para sus dueños trabajos forzados y muertes violentas de doce millones y medio de personas pero algunos hay algunos autores porque siempre existe una trata ilegal que fue mucho más rentable que la que la legal entonces hay una hay otros autores que dicen que ese doce esos doce millones y medio de seres humanos son apenas el quince porción del volumen real estaríamos hablando ochenta y tres millones de personas luego hay otro tema aquí que a mí me yo soy a mí siempre me me interesó mucho la la obra de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal y eso una cosa que yo comparto igual que el Holocausto nazi para ejecutar una atrocidad que afecta a millones de personas tú necesitas el concurso de millones de personas entre comillas normales que asumían que la esclavitud era una cosa normal buena innecesaria la manera de hacer las cosas no está ese viejo aforismo de que el sentido común no es más que la ideología de la clase dominante en cada momento pues en este momento era de sentido común ser esclavista o tener esclavos

Voz 3 14:04 de hecho está está esta pregunta también en en la novela no cómo fue posible el consenso en la compra y venta de personas y lo más parecido a una respuesta nos lo da el hecho de que ahora existen otras formas de esclavitud no pues el trafico de personas subsaharianas en el Mediterráneo esclavizados en África por las mafias cambian las formas Pitu cambia la sensibilidad pero

Voz 0321 14:29 hay una cosa hay hay una cosa que eso sí es una teoría y además es una teoría que yo lanzo la novela que es un poco arriesgada la esclavitud existido siempre por ejemplo los africanos tradicionalmente en sus culturas en sus cantos en sus leyendas los cuentos hablan de esclavizar al al al enemigo a su cabeza los africano siempre sean esclavizados entre ellos era un rasgo de sus culturas el problema de los africanos es cuando ese rasgo cultural entra en contacto con el capitalismo global cuando se crean las grandes redes comerciales trasatlánticas está ya en las grandes revoluciones industriales y entonces lo que era un rasgo una esclavitud sostenible digamos Homo Homo estática no aceptaba los niveles demográficos se se dispara exponencialmente por la demanda de mano de obra esclava es la osea el el el la entrar en contacto de digan los de la tradición africana con las necesidades del capitalismo global crean estos monstruos hay otra cosa que yo traslado en la novela que es que la esclavitud existió siempre desde la antigüedad clásica siempre ha habido gente bien intencionada abolicionista decía que nadie puede ser dueño de otro ser humano cuando el abolicionismo consigue erradicar la trata cuando la trata se convierte ineficiente económicamente que es en esta parte del siglo XIX porque porque cuando tú tenías esclavos yo encabezó cada capítulo del libro con un artículo del Reglamento General de esclavos muy interesante para que está justa eh

Voz 3 15:50 al comienzo de la página en un cuadro te ilustra muy

Voz 6 15:52 con lo que fíjate que el culo nuestra sensibilidad te parece una barbaridad pues para la época era muy progre los dueños de esclavos decían pero bueno quién es este señor para mí

Voz 0321 16:00 como tengo yo que trataran esclavos se va a decir a mis vacas cerdos sillas porque esa es lo que era lo que eran te quiero que siempre hubo abolicionistas pero triunfa en este momento porque la la la esclavitud se vuelve ineficiente económicamente porque un esclavos un ser por definición privados de cualquier derecho el reglamento esclavos lo que establece son las obligaciones de los Samos con los esclavos no los derechos de los esclavos yo usamos estaban obligados a alimentaron los esclavos mejor o peor pero de una manera mínima a vestirlo sacarles dos esquí facciones se llamaba que eran dos juegos de ropa uno de invierno de verano proporcionarles un techo el amo de esclavos era dueño de la fuerza de trabajo del esclavo pero también dueño de su miseria con la con el triunfo de las grandes revoluciones es industriales lo que empieza a hacer falta en vez de esclavos son por un lado trabajadores consumidores y ahí aparece se acaba con la esclavitud y aparece el proletariado que tiene las mismas condiciones casi laborales que un esclavo

Voz 0321 17:03 el amo sigue siendo el dueño de su fuerza de trabajo pero no es dueño ya de su miseria

Voz 0321 17:14 ese nuevo esclavo moderno tiene que vestirse alimentarse alquilar un techo y comprar las tazas y los platos

Voz 0321 17:24 donde por fin lo que siempre fue una conciencia de parte de la sociedad abolicionista se transforma en la abolición de la de la trata de esclavos

Voz 3 17:33 oye vamos a fijarnos en en Pedro un nombre tan malvado como brillante tú has interpretado ya alguno así para en la construcción del personaje para asomarse al mismo sin juzgarlo mostrando sus sus aristas quién ha estado más presente él Carlos actor hoy biógrafo

Voz 0321 17:48 bueno son inseparables no funcionó por compartimentos estancos e intentó aprovechar mi experiencia en un campo para el otro hay una cosa que está clara cuando tú tienes cuando el héroe tu novela el protagonista de novelas Un monstruo objetivamente es una novela extensa si lo hace es un malvado sí sin matices sin luces y sin sombras sin inteligencia sin carisma pues sería insoportable la novela llegaría al final hay que crear un mosto que sea atractivo

Voz 0321 18:15 entonces es cierto que el personaje histórico ya es muy atractivo sea este hombre fue un magnífico marino un aventurero arriesgado que cree un reino de terror en África un hombre de su tiempo que que revolucionó la trata de esclavos porque incorpora un montón de adelantos técnicos que empezaban a aparecer al principio el siglo XIX

Voz 0321 18:37 yo le dotado de cierto bagaje filosófico de cierto cinismo de creo que lo hacemos atractivo porque también la novela está plantada común diálogo

Voz 0321 18:45 y un hombre muy muy muy muy bueno en lo que hacía el problema es que lo que hacía que era una atrocidad entonces yo mientras escribía me me preguntaba exhibiendo algunos pasajes yo decía a ver en qué momento de este capítulo de este pasaje la lectora o el lector va a sacudir la cabeza es decir demonios Le estoy entendiendo esta novela tiene un origen creo hay mucho escrito mucho filmado de la esclavitud desde el esclavo desde el sufrimiento exclamó eso aquí está pero protagonista de esta novela y creo que eso es original es un negrero entonces aquí vamos a entender cuál era la cosmogonía la mentalidad el mundo que crea va a estos hombres que era lo que pensaban esto estos hombres como cualquier ser humano

Voz 0321 19:27 tenía sus razones para hacer lo que hace todos encontramos razones para justificar cualquier barbaridad que hagamos los negros no son una excepción entonces yo he creado un personaje que es un negrero muy inteligente muy cínico lo he puesto delante de un joven doctor idealista humanista empate rico

Voz 3 19:45 que es todo lo contrario no que en el fondo sur

Voz 0321 19:47 es un truco narrativo el doctor Castells eres tú soy yo es el lector el doctor Castells es el lector pregunta si el lector tuviera la oportunidad de sentarse enfrente de un negrero el siglo XIX Le harían las preguntas clase Castells porque lo hacías como lo hacías como te sentías cuando lo hacías y como no te volviste loco antes esto entonces yo creo que es un diálogo muy muy interesante entre dos concepciones del mundo que son eternas no una una humanista en patética basada en la solidaridad entre los seres humanos en la igualdad yo tras basada en el egoísmo sálvese quien pueda en mejor yo lo mejor yo que tú que representa representa Pedro Blanco

Voz 3 20:37 Carlos Bardem muchísimas gracias por este rato de conversación muchas gracias por esta novela mongol blanco que nos va a traer yo creo muchas alegrías y ojalá que una serie pronto creo que hay como conversaciones no no

Voz 0321 20:48 hay conversaciones de conversaciones apuntan bien si espero que sí yo creo yo fíjate yo fíjate que hacer memoria no récord yo no recuerdo grandes las películas de grandes novelas es un tema obvio tú no puedes adaptar una muy buena novela en su sus tramas árboles centre su multiplicidad de carácter esa de personajes a a una películas mutilar Lan pero en una seria hay más espacio para narrar esto está opcionado desde casi antes de que se publicara los hermanos Sánchez Cabezudo los autores de Crematorio de la zona que para mí son dos de los mejores guionistas y grandioso el director Jorge hizo ideas hacer una una gran serie con esto así que esperemos que se vea

Voz 3 21:28 de momento tenemos todo el verano para disfrutar de este libro

Voz 0321 21:30 yo como la cabra el chiste siempre diré el libro estaba mejor si yo creo que es yo creo que sí yo creo que los libros tienen una superioridad siempre frente a Audiovisual Audiovisuales unir accionar el te lo dan todo hecho en la lecturas bidireccional por más que ello describa es el la lectora lector el que crea en su cabeza la la la imagen no eso es una maravilla