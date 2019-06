Voz 1 00:00 Jesús Callejo que respeta bien

Voz 0772 00:02 pues SER Historia qué tal Nacho Ares

Voz 1 00:05 Carles pegando te digo que encantado de estar aquí contigo

Voz 0772 00:08 pero en esta ocasión vamos a hacer un programa especial vamos a hablar de religiones pero religiones singulares no antes es porque lo vamos como poder llamarlo para tampoco ofender porque no se trata de de criticar religiones existentes tradicionales normalizadas aceptadas sino esas religiones que que rozan un poco con la la la parodia no y que tienen también su trasfondo histórico

Voz 1 00:34 sí es verdad que eran poco complicado buscar un adjetivo no porque bueno de hecho Ras lo descartamos rápidamente porque no nos parecía más adecuado lo de bromistas tampoco pero sí Nos parecía como vas adecuado paródica satíricas porque en el fondo son religiones Iglesias que no están reconocidas oficialmente pero que intentan de alguna manera burlarse de los dogmas de la liturgia de las creencias no poco partiendo de la base de que si la religiones monoteístas por ejemplo creen en lo que creen sin pruebas y sin demostrarse científicamente por qué no creer en otro tipo de elementos que son igualmente invisibles y que también forma parte de la fe y de las creencias entonces esa base sacro multitud pero multitud a muchas basadas en series de televisión en coméis personajes como Chuck Norris por ejemplo tiene sus seguidores no te creas si está considerado como un auténtico Dios entonces bueno pues es cierto que es un fenómeno vamos a llamarle social es un movimiento entre lo satírico y lo espiritual hay algunas que tiene fundamentos unos fundamentos sólidos y otra sencillamente están creadas por el mero hecho de divertirse mucha son los ticos ateos que de alguna forma también creen en algo dice bueno yo no creo en el Dios de los musulmanes son el dios de los judíos en el Dios de los cristianos pero creo en otra cosa que puedes un espagueti o puede ser un unicornio rosa pues un poco por ahí van los tiros yo creo que se merecían Cronovisor este tema

Voz 0772 01:59 bueno como siempre tengo aquí preparado el teclado de nuestra máquina del tiempo este Cronovisor ya donde nos haces viajar

Voz 1 02:07 de esta semana es más estable no vamos muy atrás comparado con eso qué hacemos otras veces nos vamos al cinco de julio de mil novecientos noventa y ocho

Voz 4 02:24 sí

Voz 5 02:28 adelante pasen Jesús Callejo les está espera

Voz 6 02:32 de junta el CRAM avisador

Voz 7 02:36 no

Voz 8 02:40 que sus para ser una de esas otras religiones una parodia que hay muchas

Voz 7 02:44 hemos seguidores hay muchos seguidores pero hay muchos seguidores porque están esperando el fin del mundo donde estamos estamos en la localidad en el estado de Nueva York son las siete de la mañana que es el momento que eso supone que llega el advenimiento de una flota extraterrestres que va a exterminar al mundo entero para te haremos un poco que los orígenes pero esta iglesia estos adictos son la iglesia de los genios que al hombre no significa bastante bueno ya fijado un día X a además de toda la parafernalia que tiene esta esta pseudo religión pues ellos piensa que hay un día concreto que es según sus escrituras sagradas ya digo que ahora traemos en detalle pero ahora vamos a ubicar los en el aquí y en la hora y el lugar donde estamos con acampada con mucha gente poco mirando al cielo con risitas Sardón únicas porque está claro que es una parodia con las sectas apocalípticas hizo lo que se está buscando es eso es decir bueno algo va a ocurrir sea dado esta fecha donde sólo los miembros de la iglesia de los genios que para ser miembro de reparto los requisitos por ejemplo treinta dólares Easy Note gays sino consigues la salvación te te dan el triple de dinero

Voz 1 03:51 hombre vuelve bueno pues todos ellos

Voz 7 03:53 han concentrado aquí siguiendo un poco la burla la parodia chiste y la broma lo que se decía en aquella época de muchas sectas apocalípticas tírate que estamos hablando de ese año de mil novecientos noventa y ocho en fin donde se estaba ya barruntando un poco no todos los lo que había alrededor del año dos mil donde se se preveía que iba a ocurrir un cambio de ciclo y posiblemente un fin del mundo bueno pues

Voz 1 04:15 esto se adelanta buscan esta fecha entonces pues todo lo que estamos viendo aquí es eso es es advenimiento de un nuevo mesías en este caso siempre con connotaciones está terrestre porque parece que da mucho juego eso Craig meter

Voz 7 04:27 la marciano ical

Voz 1 04:29 sólo se van a salvar los que se han adscrito a la iglesia de lo sugerías porque los demás van a morir entre terribles sufrimientos ajenos los que están dentro a genio para ver unas mujeres una especie de azafatas extraterrestres buenísimas sexuales bien preparadas si dotadas qué les van a llevar al planeta conecta X para disfrutar de esos encantos evidentemente no pasa nada si corremos un poco el reloj del Cronovisor debemos que no pasa nada como era de esperar al final todo se convierte en una especie de chanza de orgía donde la gente breve donde se divierte pero lo exacto y por eso hemos buscado esta fecha en este Cronovisor es que cada cinco de julio se está celebrando en fin del mundo porque bueno este fin del mundo no ha llegado pero cada cinco de exculparse cuentan además los años a partir de ese momento

Voz 7 05:12 quiere decir que este próximo fin del mundo el cinco de julio del dos mil diecinueve será el veinte

Voz 1 05:20 un acontecimiento después de esta fecha señalada porque la contando un año más algún día ocurrirá y sin ocurre no pasan para fíjate

Voz 0772 05:27 es un es un elemento de conexión con con muchas de religiones aceptadas no en el sentido de que por ejemplo lo hemos comentado aquí en Ser Historia cuando hablamos de de la credibilidad o no de las reliquias de Cristo Antonio Piñero nos decía que él no da mucha fe nunca mejor dicho hablando de temas religiosos en esta reliquia sí que se guardaran esos objetos porque en aquella época del siglo I los judíos que seguían a Jesús lo que esperaban era el final del mundo el fin del mundo y que no tenía ningún sentido estar guardando ni el cáliz Ny ropa ni objetos para para un futuro que no iba a existir no y este elemento es el que ha caracterizado también de otras religiones sí

Voz 1 06:10 descaro a ver este tipo de religiones ilesas para becas lo que buscan son determinados elementos mediáticos que les puedas sacar jugo o no te sacas provecho y además que atraiga a una serie de acólitos evidentemente la mayoría de los acólitos pues son poco creyentes vamos a decirlo así no quiere decir que sean ateos en este caso para que veas un poco cómo funciona esta iglesia de los Sun genios qué fin tiene su pequeña historia de su pequeña gracia no por que en su momento tienen como una especie de mesías que tú no puedes ver que es votos JR incluso aparece si lo billetitos pero es una especie de entelequia que tú ves la imagen de y que además había ya de la imagen de un publicista norteamericano pero nadie leve porque hombre es Dios como como tal puede transformarse en algo conocido pero nunca vas a ver su auténtica naturaleza tiene pues su Higuero Fanta que en este caso es el reverendo Iván está que por cierto le en plumas o Anil en pluma poderosamente cuando no se cumple el fin del mundo pero un poco también de toda esa parafernalia que se buscaba entonces lo que que se intenta con la iglesia de los genios posee más y menos según ellos según la santa palabra de votos esto tiene que ser mutantes blasfemo descreídos rebeldes marginados Jaques librepensadores una toda esta caterva de personas sepa

Voz 7 07:31 debe incluir dentro de esta religión donde además de esperar el fatídico día del día X

Voz 1 07:37 dar esta oleada de estar terrestres que por una parte aniquilar y por otra parte buena salvar sólo a los elegido llega Nacho que siempre estamos buscando a los elegidos que son los elegidos los que han pagado religiosamente esos treinta euros pero treta este caso efectivamente porque si no no tendrías derecho a que estas diosas sexuales al final lo que ellas quieren hacer y lo que tú estás deseando bien me imagino que habrá para hombres y para mujeres evidentemente no sólo especifica qué ocurre para que veas un poco ha estado llega la parodia Testa ingleses que tiene un montón de miembros en sobretodo en en Estados Unidos como nos llegó la fecha del fin del mundo entonces lo que hace el reverendo dice haya se es que las Santas Escrituras las leímos Bosman y evidentemente al al leer las al revés no era el cinco de julio de mil novecientos noventa y ocho sino que la fecha podría ser el cinco de julio de El ocho mil seiscientos sesenta y uno colegir que todavía quedan seis mil años llegar toda la vuelta que los caracteres están al revés entonces bueno los senos se equivoca pero no pasa nada a partir de ahora seguimos celebrando nuestro cinco de julio de una forma totalmente religiosa pero será caso cuando llega al cinco Julio julio del dos mil siete sabes qué ocurre que en el dos mil siete se cumplía ni más ni menos que el sesenta aniversario de El incidente de Roswell da tiene cosas encontraron Nike una especie de competencia leal o desleal que las listas de Nuevo Méjico error se juntaron un montón de gente el fin del mundo de los eh los genio pues pasó desapercibido entonces hubo hay una cierta polémica entre ellos cómo me estáis quitando clientela a la vista

Voz 0772 09:10 entonces Roswell para los que no sean seguidores del mundo o filológico es esa aparición supuesta Die aparición mejor dicho el accidente de un platillo volante cerca de una a una base aérea en en Estados Unidos en Roswell en el año cuarenta Hay siete

Voz 1 09:28 pero hombre profesor cumpleaños el sesenta Aniversario en el dos mil siete

Voz 0772 09:31 el año cuarenta y siete y que bueno decían que los americanos habían hecho con algunos de los cadáveres de los extraterrestres todo esto bueno pues combinado bueno pues marcianos por aquí chupa el fin del mundo por allá que obtuvo los miedos que tiene el ser humano de manera natural pues ha creado esa iglesia de los ingenios una de las más curiosas fíjate vamos a escuchar a al poder decir

Voz 6 09:54 Pope no de durante veces aunque no lo fundó

Voz 0772 09:57 hay que decirlo no lo fundó El pero es la iglesia maratoniana vamos a escuchar a Diego Armando Maradona para

Voz 9 10:11 sido el éxito que Saro viento que pensando siempre en el mí para casi todos no todos puedes dirigir no no no yo lo que yo me acuerdo que debidamente ya no me volví a olvidar hablen de todo

Voz 0772 10:50 en la me lo escuchamos a Diego Armando Maradona hablando de esa iglesia maratoniana el siglo veis en el vídeo en You Tube es es gracioso y grotesco no porque sale él siendo lado agarrando la la bandera de su país la bandera argentina lleva una camiseta en la que aparece el diez que portaba en en la en la primera en la camiseta de su equipo de Boca Juniors lo en Nápoles en el Barcelona y sobre todo de la selección argentina ir al Amado con con las con los números de del uno cero la palabra Dios colocando una de Lluna ese al final no esta iglesia que yo lo conocía pues de de de noticias curiosas en en la televisión y la radio en España cuando estuve en en Argentina fue precisamente a la a la sede de de del estadio de Boca Juniors la la Bombonera para la bombonera no elabora es la de la de Brasil

Voz 6 11:47 como se nota que yo te has bastante pero bueno estuve en el estudio en el estadio de

Voz 0772 11:53 poca Icon algunos amigos y amigas si pregunté por la Iglesia maratoniana inauditas había absolutamente nada cuando me constaba que era una cosa pues que en las redes sociales y esto pues estaba tenía bastante predicamento no es una de esas iglesias que se toma como referencia a un personaje singular un genio del fútbol no hay que no hay que negarlo pero también desde el punto de vista humano pues con muchos errores no hombre

Voz 1 12:18 con pocas virtudes espirituales diría yo de hecho un poco por cierta ortodoxia de una iglesia a este hombre es una cosa personalista las tres iglesias olas tres creencias personales estas que yo conozco retro bueno eso ya es una especie de tengo olvidado generalizado la otra Lady Gaga hay una Ariana también se ha dedicado a ella en la prosa Maradona no habrá muchas más pero bueno son Lastras

Voz 0772 12:43 hoy porque no hacemos una iglesia de ser historias

Voz 1 12:45 al final ya hemos visto que los principios son muy básicos y sólo con que tengas diez mandamientos que los tiene por ejemplo Maradona o tienes un credo que lo tiene Maradona pues a partir de ahí tira millas o que te inscritas en la Asociación de de Asuntos Religiosos no porque hay en todos los en todos los lugares en el Ministerio de Justicia hay como una rejilla otro de asociaciones religiosas otra cosa es que cumpla los requisitos luego veremos que hay algunas que se han intentado describir y no hay algunas que sí por ejemplo yo qué sé la Iglesia de la Cienciología que no entraría en esta categoría pero bueno es muy discutida por muchos y sin embargo sí está con la categoría de religión con nuevos con los impuestos reducidos y con las subvenciones que eso conlleva bueno pues en el caso de la iglesia maratoniana fíjate que es en el mismo año casi casi casi en la misma fecha en la que estaban estableciendo el fin del mundo los de los sujetos en este caso Nos vamos un poco más adelante en meses es el mil novecientos noventa y ocho curioso no porque hay veces que estás diccionarios a mí me llama la atención estamos ante un trata de octubre

Voz 7 13:40 ya es cuando bueno pues unos amigos seguidores fans de este es

Voz 1 13:44 el argentino pues deciden que hay que hacer o no

Voz 7 13:47 por aquí el mérito

Voz 1 13:49 lo que según ellos pues se merecía esta obra que que era algo más que futbolista era algo más que un hombre y que por supuesto el eleva a la categoría de Dios Diego Armando Maradona como es cómo es ese ego que le caracteriza dijo pues vale pues yo soy Dios la famosa mano de Dios te acuerdas

Voz 0772 14:06 si no me equivoco haber mi memoria eso fue en el Mundial de México el partido contra Inglaterra que metió el gol con la mano

Voz 6 14:13 y luego se así valió con el bar de ahora no hubiera Serveis

Voz 0772 14:19 hay muchos lo lo bueno pues lo asimilar o no a ese gesto de Dios la mano creadora eso es

Voz 1 14:28 claro el que su dorsal si al diez en fin con lo que tú has dicho una ciento una corrosiva hay un poco entre su nombre es pues se convierten tíos claro todos los elementos pues se juntaban para hacer un culto personalista hacia este hombre entonces bueno se crea en la ciudad de Rosario en Argentina y a partir de ese momento pues se dice dentro de los presupuestos no de las condiciones que se requieren que se contarán los años desde el nacimiento de Maradona que fue en mil novecientos sesenta entonces a partir de a cada momento esto es tal año después de Maradona en lugar después de Cristo hasta el punto de que cuando se crea esta religión que es el treinta de octubre de mil novecientos noventa y ocho caños sería el año XXXVIII después de Maradona claro que todas todo eso que esto no suena un poco pues a chiste no no deja de ser una paradoja de la religión no creada por estos admiradores

Voz 0772 15:16 hablando de parodias perdona que te que te corte estaba buscando ahora en en Internet para confirmar efectivamente fue contra Inglaterra en puertas al final en el Mundial de México en el año ochenta y seis y aparece en una entrada de la Wikipedia la mano de Dios y efectivamente hace referencia a ese gol sale un una de creación lo puedes ver aquí lo vamos a colgar nosotros en las redes social

Voz 1 15:39 lo de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel cuando está dando al bueno Dios la mano Adán en el acto de la creación sí pero fíjate que

Voz 6 15:46 no es la mano de de Diego Armando Maradona porque tiene la camiseta la camiseta puesta

Voz 1 15:55 estas diciendo Nacho porque lo que se está cogiendo es la estructura y la parafernalia los símbolos de una religión convencional en este caso el cristianismo para ubicarla para su dios particular que sería Diego Armando Maradona más caro pues a partir de ahí todo todo vale decir lo que tú aceptas esta premisa porque no porque no tiene sus diez mandamientos la Iglesia maratonianas buscaron los tiene el primero es la pelota no se mancha como dijo Dios en su homenaje a amar al fútbol sobre todas las cosas declarar tu amor incondicional por Diego el buen fútbol o difundir los milagros de Diego en todos los verso no sé quién milagroso pero bueno son distintos preceptos de este decálogo de estos mandamientos que si va sumando uno tras otro pues dice bueno esto todo parece que es un sin sentido para nosotros es metido cuando llegas al Padre nuestro caro el Padrenuestro se llama padrenuestro como tal sino Diago nuestro sabes como piezas como como eh si ponemos rever todavía queda mejor Diego nuestro que estás en la tierra santificado asiático zurda venga a nosotros tu magia háganse tus goles recordar así en la tierra como en el cielo no se a no hacerlo muy largo pero bueno hasta dónde se puede llegar con una parodia de este tipo hasta que tú quieras evidentemente ya tengo las virtudes morales de Diego no son las más representativas para que se convierta en un adalid en un mesías de una religión por muy duro que sea pero ha caído en gracia entonces ha caído tanto Engracia que hay seguidores en distintos países además de Argentina no estamos lado de España d'Italia de Alemania del Reino Unido de Escocia de jabón de Japón cadista yo no sé quién hay por allí pero hay alguno yo no sé si a día de hoy se mantienen tantos miembros no porque claro sabiendo que cada vez que habla Diego Armando Maradona sube el pan baja su prestigio estos que si esto seguirá así pero bueno si es muy representativo de traerlo aquí porque tiene el Dios te salve también tiene

Voz 7 17:46 un creo en lugar de creo Diego

Voz 1 17:50 el futbolista todopoderoso creador de magia de pasión creo en Pelusa a nuestro Dios Nuestro Señor que fue concebido por desgracia de Totta Tyrone Diego nació en Bilbao favorito padeció bajo el poder de a Chavela ya sabes que fue el presidente de la FIFA

Voz 0772 18:03 a la fiesta un montón de años que se

Voz 1 18:06 yo tenía cruzado fue crucificado muerto y maltratado en fin etc etc etcétera cantidad de cosas que podríamos ser diciendo que tiene hasta sus festejos maratoniano su Nochebuena una maratoniana que sería el Tratado octubre todo ello siempre referido o bien a datos biográficos a momentos cruciales de sus partidos de fútbol porque parten de una base que es muy discutida por Bayern de la gente que has sido al mejor jugador del mundo Casares que ahora es discutida porque a los de Messi no les toques a Messi no a los de Ronaldo en el este casas Ronaldo pero no vamos a entrar en discusiones futbolísticas pero el hecho es hasta dónde puede llegar un poco las creencias los convencionalismos y un poco pues la el sentido del humor de mucha gente de hacer ni más ni menos es que bueno te va a decir Mesías es más esquemas Mesías es un dios ni más ni menos a Diego Armando Maradona calle él está todo orgulloso de de lo que es ídolos que puede llegar a hacer

Voz 0772 18:54 pues fíjate estamos hablando de de esas otras religiones hemos hablado de los genios hemos hablado de la iglesia maratoniana íbamos a hablar ahora de la iglesia pasta Faria para estafar y no no Rafael pasta Fary con P

Voz 1 19:08 de pasta de pasta precisamente

Voz 0772 19:11 a ver si te parece vamos a escuchar pues un una pequeña introducción que hizo compañero de esta casa que que en el programa loco mundo de Movistar Un programa que presenta Broncano

Voz 0759 19:25 de las religiones que es un tema siempre divertido y fresquito que muchas iglesias fíjate no se cuestionan cosas yo tras ser lo cuestionan todo como él pasta fascismo vamos a conocer a los adoradores de la pasta credo para todo el mundo una iglesia conocida también como la iglesia del Dios monstruo del espagueti volador esto existe de verdad o por sus siglas en los momentos para mucho no es una religión osa es lo que ellos llaman una anti religión los pasta Faris no van a misa los domingos pero los viernes se visten de piratas bueno en España no están reconocidos como Iglesia tranquilos pero deba gente apuntado

Voz 10 20:03 yo no quiero ser pasto fácil

Voz 0759 20:05 es que la Audiencia Nacional consideró que era ilícito la sentencia una burla de los principios y dogmas de fe de otras religiones

Voz 8 20:17 escuchábamos Jesús Callejo alabó de de que que el

Voz 0772 20:21 dicho de que no todas estas iglesias por ese aspecto quizás más satírico se les permite no en ingresar como como tal no como como religión porque pueden ofender un poco no el término iglesia a otros creyentes y además esta iglesia para estafar y que en realidad lo escuchábamos ahora ibas a comentar a tu también Jesús Corona Utah es absolutamente satírica bromista pero también un haya estado un trasfondo científico no detrás de de de todo ello qué es lo que la convierte pues en en algo singular no

Voz 6 20:53 sí exactamente aquí hay algo

Voz 1 20:55 lo más profundo no es como una reacción hacia algo que ocurrió en EEUU en el dos mil cinco porque se intentó implantar determinados colegios sobre todo del estado de Kansas pues ni más ni menos que una teoría que es el diseño inteligente que no deja de ser el creacionismo pero bueno revestido con un cierto cientifismo entonces Bobby Henderson que en aquel momento era licenciado en Física de la Universidad Estatal de Oregón deja vamos a ver si esto se enseña en un colegio aquí todo vale hasta ahora a estas alturas me empiezan a decir que el diseño inteligente en fin un Dios creador hace siete días en fin todo un poco lo que dice el Génesis él se rebela tras eso como científico que es sobretodo porque cree que van poco encontrar asiento como Casey imponga la religión como ciencia sal no dice cada uno que crea lo que le da la gana si tú qué era ser católicos protestantes y anglicanos ya tú pero no me pongas esto como encima fuera ciencia que es lo que intenta el diseño inteligente entonces el reacciona contra eso en este año el dos mil cinco se pone manos a la obra él no pensaba que iba a tener trascendencia porque acá no pensaba que irse de historia

Voz 6 22:00 a hablar de música comentaron pero dice bueno vale

Voz 7 22:04 sí sí sí nos ponemos a ello por qué no cree

Voz 1 22:09 en una masa de espaguetis tallarines con un par de albóndigas como el Dios creador no como el monstruo del espagueti volador por ejemplo porque no es por ejemplo dentro de la cronístico Espanyol será entonces a partir de ahí dice propano vamos a dotarle de una liturgia vamos a dotar de los mandamientos de unas características de otros métodos tú las ceremonias de unas oraciones de unos acólitos de lo que normalmente todo a una religión que estás constituyendo incluso se intentó registrar entidades religiosas de justicia no sólo permitieron durante de un tiempo porque no cumplía los requisitos todavía siguen en

Voz 7 22:47 ya está cosechando contrataron se están ahí con una demanda que no veas pero bueno

Voz 1 22:53 el hecho es que si es así el tío empezó a crear todo una identidad dice bueno vamos a crear un vuestro pues se puede ver en distintas partes Estados Unidos pues se se mostró hito ahí la tienes curioso verlo porque tiene dos ojos que son dos albóndigas pues rodeada de un pelo que pelo que serían los tallarines pues no entonces bueno pues desde ese momento se crea látigo todo a una una especie de liturgia alrededor de esta deidad semejante ya tengo un arma más sabe de espaguetis con albóndigas allí si el problema es eso lo que él dice gente Ortego problemas con la religión pero vamos a ser serios si alguien quiere crear en esto hice yo me baso por ejemplo dos conjeturas un poco lo que él decía hay establecía en su momento por cierto yo conozco a gente que se que el escritor Oscar Fàbrega tiene Tato Abbado en sus brazos siempre en los calores Bono al muestro del espagueti volador y se queda tan pancho bueno pues él dice vamos a hacer un poco de lo mismo que a la paradoja o la o la hipótesis del dragón en el garaje producto que estableció Carl Sagan o el de la tetera por ejemplo la tetera de Russell no digo muy rápidamente porque esto es un poco el fundamento de porqué ciertas religiones Se puede crear arrase en el año cincuenta perdón Bertrand Russell uno de los grandes filósofos británicos en el cincuenta y tres pues el establece que él considera que es una especie de de metáfora argumento para hacer pensar esos tetera la tetera de el dice para vamos a ver imagínate que entre Marte Júpiter hay una tetera de porcelana que está también haciendo una órbita elíptica alrededor del Sol entonces la gente lo puedo decir ya pero es que no las estamos detectando por los telescopios de la es porque es muy pequeña pero me caso a mí hay una tetera de porcelana que está orbitando alrededor de Marte Júpiter ya pero pero es lo dice qué pruebas hay hizo hombre a ver las pruebas son porque esto ya parece en libros antiguos donde ya se habla de una tetera porcelana que está orbitando alrededor de esos dos la netas si además dice Bertrand Russell Si esto se va explicando cada domingo en un púlpito a través de unos sacerdotes pues va a llegar el momento que esto que es indemostrable si que la gente lo dará como cierto sencillamente porque como aparece libros antiguos y además está predicar de una forma reiterada pues por qué no admitir que hay una tetera de porcelana orbitando igual que otros admiten que hay un tíos que está en algún lugar indeterminado

Voz 0772 25:18 la normalización de las mismas pruebas

Voz 1 25:21 que es un poco lo que decía Carl Sagan posteriormente Carl Sagan el habla poco del dragón que escupe fuego que está dentro de un garaje dice lo mismo es un dragón invisible por nosotros no puedes ver asegura dragón pero qué pruebas hay que bueno pues va dejando como como huellas no no va dejando huellas porque además es incorpore vale pues me lo está poniendo complicado entonces como demuestra que sí que es Un que es Un dragón que escupe fuego pues no lo puedes hemos no lo puedo demostrar porque además flota vas añadiendo elementos para intentar evitar que haya una prueba sea de una especie de reducción al sobre todo entonces dice sólo me tienes que creer Cobo me Crespo sencillamente porque es mi palabra contra la tuya lo mismo que tú me estás diciendo que existe un dios omnipotente prodigioso que es capaz de hacer este tipo de milagro yo te digo que hay un dragón escupe focos en el garaje todas él sigue haciendo reducciones al absurdo para intentar demostrar Orodea demostrar lo que en su momento decía de Be Home es decir a afirmaciones extraordinarias necesitas pruebas extraordinarias moverme estás haciendo una formación extraordinaria que Dios comprobarlo como no me lo puedes comprobar yo te digo lo mismo del dragón de la tetera para mí es un poco como un razonamiento ocho por filósofos y científicos llegas a un poco la misma conclusión que es la que son para establecer esta religión dice lo mismo de podéis creame que podéis creer a cualquier mesías que os vaya diciendo cualquier otra cosa sino es pruebas ante una afirmación extraordinaria pues nos movemos en el ámbito de la fe como nos vemos el ámbito de la fe yo creo que los piratas además el Jaguar empezar a lo que hemos comentado poco no los piratas es el pobre elegido del gol del empate pijo Lácteos Los Enemigos súper archienemigo de los piratas

Voz 7 27:00 son los me parece que era los los niños

Voz 1 27:04 fíjate los niñas por qué los niños porque sí porque la da la gana entonces a partir de ahí empieza a hablar de una serie de de historias incluso de los ocho condimentos que es lo que tienes que seguir para la vida espiritual claro el gran pirata Mosley recibe las diez tablas de la ley directamente temores Ball en el monte salsa pero pierde dos tablas de la ley con lo cual sólo se quedan ocho entonces esos ocho los llama los ocho condimentos uno de ellos sólo para que te hagas una idea dice realmente preferiría Éste es el nombre es como empieza los ocho mandamientos los ocho condimentos este gran sumo hacedor no realmente preferiría que no eso desafiar las las ideas fanáticas misoginias o te otras personas con el estómago vacío come y luego puedes ir a contra esos malditos sean siempre todo está alrededor de la comida to come TDT de paquetes y a partir de ahí cumples los preceptos que te establecido para pues como puedes ver es toda una especie de parodia el hecho de que se llama pasta Faris hay mucha gente podrá decir tiene algo que ver con rastas Faris no evidentemente salvo en la parte fonética porque los resta Fary si estamos hablando de un movimiento espiritual muy sólido que además viene de los años treinta en fin porque ese sentido sólo a Jaime sino que era el emperador de Etiopía pero que además viene incluso de antes porque su libros religiosos el anega ya habla de la estirpe de PD eres cuando lo tienen fruto de la relación no de la amoríos entre Maqueda vais a lo monto es ver el y primeros el quedaría un día tuvimos un Cronovisor

Voz 6 28:37 hacerlo restos precisar que no porque a partir de ahí

Voz 1 28:40 está muy muy relacionado también con el Arca de la Alianza escribió el libro para decir que el Arca de la Alianza estaría en una localidad determinada Etiopía que procedería precisamente de este linaje bueno pues lo arrastra Faris se llama resta Faris por las rastas es decir por este pelo también por la granja que es la mariguana pero como drogas sagrada para ello sobre todo porque Bob Marley pues lo popularizó muchísimo con el reggae ya te digo sólo tiene una connotación semántica y fonética con los París pero los pasta Fares escribí los que lo practica lo lleva muy a gala como Óscar Fàbrega Calahorra un buen amigo y escritor y editor lleva tatuado porque considera que él como agnóstico en muchos apóstatas por ejemplo son pasta Fares es no creen en la religión convencional pero que no voy a creer en un vuestro lo que es un espagueti volador igual que cuando en su momento te acuerdas que dedicamos un Cronovisor mi unicornio es que te una iglesia de la Unicornio Rosa de ese invisible pero Allam a la veces rosa como cómo lo conjugar si es invisible como rosada porque lo digo yo que es una religión que se creo que es la única rosa no del Estado es así

Voz 0772 29:41 esta religión pues lo lo lo bueno que tiene es que te hace pensar no te hace pensar que es algo siempre bueno y positivo porque eso no te quita ni te aparta de tus creencias más personales pero te hace reflexionar como ser humano sobre la pues esa formación vital que has ido adquiriendo desde desde pequeño no ya para acabar tenemos ahí un par de minutos tres la la religión de los caballeros Jedi ahí es algo que nace en los años setenta con con Star Wars La guerra de las galaxias la la primera película del año setenta y seis creo que esos setenta y siete que que han marcado el devenir de una saga sobre todo pues una secuela de de de seguidores inspirados en ellos sobre todo en los años ochenta y noventa de estos caballeros Jedi Day pues con con un pensamiento con una ética cada con una forma de afrontar la vida como si fueran caballeros medievales pero en un mundo futurista muy carismático que es lo que ha escrito un poco el el devenir no de de esta nueva religión

Voz 1 30:43 sea además tiene muchos seguidores en esta religión llegar que por supuesto tienen como sumo sacerdote Yoda pues sí que tiene es verdad que una base más filosófica incluso más religiosa porque cuando se crea la guerra de las galaxias en su momento no toda esta idea de George Lucas en la crea basándose sobre todo en el sintoísmo en el budismo en el hinduismo es decir cae una pasa in sustrato muy interesante pero eso está Arbós sitúa así que es toda la serie ves que esas fuerzas de la oscuridad de la luz del bien y del mal forma parte un poco de esa cosmogonía mitológica que tienen muchas de estas religiones de Oriente entonces se basará en eso y sobre todo esa basa también esas explicaciones entrecortadas y con una semántica extraña toda no cuando da sus sentencias filosóficas bueno hay mucha gente que piensa que hay más fe más sabiduría más enseñanzas en la en esta religión seguidismo que en otro tipo de religiones convencionales hasta el punto de que por ejemplo en Gran Bretaña el cero siete de la población dice que están adscritas a esta a esta reliquia

Voz 6 31:43 no entrar aquí Juan Carlos Ingelmo robarnos un micrófono hasta luego Juan Carlos pero aprovechando que estamos hablando de religiones que estamos ahora en un estado de pie

Voz 1 31:50 tú

Voz 6 31:51 aprovechar para hablarnos un micrófono bueno luego iremos con ello

Voz 1 31:54 para intentar que purgan sus pecados en Australia Nueva Zelanda tienen muchísimos seguidores es la que estamos a desde una religión muy extendida por por distintos lugares a parte de Estados Unidos Ikea trigo hasta el cero siete por ciento de la población quiere decir que que es la cuarta religión que más adeptos tiene en Gran Bretaña bueno pues llama mucho la atención pero sobretodo porque si si que se basa en ciertas estructuras mucho más sólidas a la hora de de identificar una filosofía de vida más que una religión

Voz 0772 32:25 muy bien pues este ha sido el tema al que hemos dedicado el Cronovisor de hoy las otras religiones No otras formas de pensar que más allá incluso de la parodia como empezábamos con esos subgénero oso o la iglesia maratoniana que es un poco surrealista las últimas de las que hemos estado hablando la iglesia de esta iglesia lleváis no o la iglesia pasta Fary pues tienen como decía antes ese esa idea no de de intentar hacer pensar a los seguidores aunque sea de una manera pues esbozando una sonrisa pero desde luego hacer pensar y hacerse preguntas nunca esta nunca esta además Jesús Callejo ocurren una UTA una semana más muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia