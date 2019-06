'Quién crea la noche', la obra póstuma de Pedro Sorela

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:03 no tiene mucho que ver con la con la curiosidad que para los griegos era el síntoma de la juventud dar por hecho que los jóvenes son curiosos es una grave es un grave y atrevimiento eh no lo que sí es cierto es que la juventud espíritu tiene que ver con la con la con la curiosidad eso es una cosa que se conquista son es sencillo sólo viene de de fábrica Éste es el oficio que más rápidamente cansa que más gráficamente cansa la mirada es muy difícil estar manteniendo una mirada abierto los ojos abiertos para estar viendo la novedad permanentemente no es no es difícil encontrar verdaderos viejos de treinta y cinco años viejos que te dicen eh ya todo está inventado no se inventa nada esto es lo mismo que ayer etc etc entonces lo dicen permanentemente en la lo escuchamos permanentemente en la redacción no cuando oigas esa frase esa persona desde luego ya tiene poco que decir

Voz 1363 01:00 qué suerte poder recordar estas palabras mantener la curiosidad la mirada despierta es quizás lo más difícil en una redacción nos lo decía el periodista Pedro sobre la fallecido hace un año Antonio Rubio buenas noches

Voz 1812 01:12 buenas noches literatura y periodismo

Voz 4 01:14 que eso es lo nuestro es lo tuyo y quiero decir

Voz 1363 01:19 ante y recordar la necesidad de mantener la curiosidad

Voz 5 01:22 sin curiosidad sin atrevimiento sin investigación sin inquietud somos personas que no pertenecemos al oficio porque el oficio es eso ver mirar observar y después contar y contar grandes historias como lo hizo Pedro sobre la no solamente en sus novelas ensayos en sus reportajes entrevista sino en algo mucho más importante que es la docencia porque Sorel a entre otras cuestiones formaba para poder informar correctamente

Voz 1363 02:00 Pedro sobre la nació en Bogotá mil novecientos cincuenta y uno doctor en Periodismo Profesor en la unidad complutense en la universidad perdón Complutense de Madrid colaborador habitual del diario El País y de la agencia de noticias Europa Press el último libro de Pedro sobre quién crea la noche póstumo lo acaba de publicar la editorial Alfaguara y es una de las es uno de los libros en los que hoy nos fijamos también Nos vamos a fijar en una de las voces que ayudó a presentarlo que hoy tiene la amabilidad de acompañarnos es la periodista Montse Morata muy buenas noches

Voz 1812 02:31 muy buenas noches Macarena encantada de estar aquí con vosotros

Voz 1363 02:34 igualmente es un eso es un placer Montse eso regla dirigió tu tesis Tous es tu tesis sobre el autor de El Principito Antoine de Saint Exupéry también fue tu profesor en la Facultad de Periodismo erais amigos cómo lo

Voz 1812 02:47 profesional

Voz 4 02:48 y en el trato más cercano así es Macarena me Pedroso delante

Voz 1812 02:52 fue mi maestro y amigo fue mi maestro mi profesor ya en la carrera fue maestro porque fue ese profesor que te deja huella que te enseña no sólo conocimiento sino una forma de vida y de ahí también el trato personal y me acuerdo mucho de una frase sé que él siempre decía es que la grandeza del alma se contagia y es lo que Pedro nos contagiaba luego después yo regrese a la universidad para hacer el máster y efectivamente me dirigió la tesis doctoral Él me descubrió Antoine durante su Peggy ir yo te digo que con ellos me cambió el destino me cambió la vida porque fue como una epifanía como una revelación yo descubro a Santes superaría a través del ensayo dibujando la tormenta de Pedro sobre Ella me fascina me enamoró eso me lleva a hacer una tesis sobre sobre la obra periodística de este autor es la primera decisión del mundo sobre esta materia que nunca sabía o abordado tan olvidada Easy después bueno también es que una biografía y con todo esto pues Pedro sobre la me cambio la me cambia la vida en el trato personal era distinto al trato de maestro porque él como maestro era muy exigente y tenía los valores de la exigencia buen maestro como buen maestro buenísimo maestro para él un digamos que que la exigencia del valor eran esos el rigor eran esos valores de la superación que llevan a a descubrir a alguien que desconocíamos y que no era otro que nosotros mismos

Voz 5 04:23 yo creo que acaba definirlo perfectamente ahí un buen artista

Voz 6 04:26 culo a obituario de Raúl

Voz 5 04:28 esconde a diecinueve de abril de dos mil dieciocho y lo titula Pedro sobre la culto brillante gruñón parlantes es un poco gruñón en sí porque hoy día vive la visión en la docencia sobretodo en Periodismo te encuentras con que como él decía en la introducción que le hemos escuchado hay gente que no tiene inquietud está en Periodismo hay gente que no quiere ver Iniesta en Periodismo es que no dedicamos últimamente sobre todo al tema de la docencia nuestro gran problema es hacerles ver que sin leer no sabes escribir que sin escribir no sabes hablar y que sin hablar no sabes comunicar entonces cuando eso lo estás produciendo en clase como él indicaba al no se produce lógicamente hay un choque hay momento determinado en el capítulo III del libro quién crea de la noche que él traslada perfectamente su dinámica de docente cuando plantea Míriam el tema de la tesis doctoral cuando has una reflexión sobre el mundo académico en el que se plantea el hecho de que un profesor cuando suspende conlleva trabajo para el profesor verdad no para alumnos para el profesor yo otros profesores que racionalista o tiene la filosofía filosofía de decir yo no suspendo porque realmente quién lo va a suspender es la en esa dinámica yo me he visto un poco reflejado

Voz 1812 06:00 que yo creo que en real

Voz 5 06:02 edad cuando hablamos de brillante y gruñón no es eso sino exigente Israel a pesar de que suspender supone más trabajo para el docente se que lo hacía con la intención de que es sabida la tuviera al lado del alumno que cuando saliera a la calle pudiera tener una formación

Voz 1812 06:22 así es bueno yo era también que comparto me ha dejado Pedro sobre la también por esa parte el testigo ahora también soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid e ir dando además la asignatura que el daba no y también me ha dejado esa forma de de enseñar desde hay no hice sobretodo hay más que como él es muy crítico también con esa parte de la universidad más digamos burócrata no geometrías como como el geógrafo de Le Pen del principito del pequeño príncipe sin embargo qué te llevaba era a a despertar del pensamiento o no ha despertado del dolor de la lucidez sin límites y sin piedad no sin escuchar la queja como podal el jardinero irreal mente yo por eso en el estoy muy agradecida a somos muchos los alumnos que nos ha dejado esa huella y luego por otro lado como bien dice Antonio era esencial en su enseñanza en el periodismo porque además de despertar despertar de la curiosidad hacia el amor por por el pensamiento propio de afilada la mirada él decía que el secreto mejor guardado es que había que sacarle punta a los ojos todos los días no decidí afilar la creatividad y eso es esencial también en el periodismo desde las ideas del Periodismo que Pedro sobre la nos ha dejado que son muy interesantes

Voz 1363 07:35 la la la mirada vamos a fijarnos en este libro póstumo a una novela que reúne más de treinta historias diferentes Montse cuál dirías tú que es la fortaleza de la misma

Voz 1812 07:45 de la obra de de esta novela de esta novela bueno tiene varios puntos fuertes yo creo que es la obra maestra de Pedro sobre la creo que en esta obra está destilada toda su esencia todo el pensamiento ideas que fue desarrollando en toda su obra y en toda su vida porque de alguna manera en Pedroso era también se reproduce este algoritmo es superior a no acción y vida escritura creación están muy vinculados no y de hecho también es una autobiografía entre otras muchas cosas este libro en

Voz 5 08:13 a la vez creativa a su es una autobiografía y además si me permites tú lo has estudiado mucho más profundamente lo ha ascendido al lado yo creo que en el fondo es un filósofo que utiliza los viajes o sus viajes y la observación de las personas para hacer un análisis del mundo en el que estamos

Voz 1812 08:33 exacto exacto a través de la creación de un punto de vista es así ha fuerte el viaje como creación el viaje es una alegoría de la creación porque contamos debe de viaje vemos lo que no vemos cuando estamos dentro de nuestro contexto

Voz 5 08:46 los otros sólo miran

Voz 1812 08:49 exacto entonces el viaje es como una una alegoría de la creación es condición misma de la libertad Pedro Siruela pensaba que la capacidad de extracción y la imaginación son las condiciones mismas de la libertad yo creo que se encuentra la pista de la clave este libro ya en el sugerente título y además tengo que decir que me parece todavía más sugerente ante que haya salido a la vez el sol como el sol como disfraz la reedición del sol como disfraz que su novela sobre Periodismo porque el sol como disfraz quién crea la noche la noche del sol que salen a la vez aquí son lacras de la Cruz de la misma alegoría esencial que es una idea esencial literaria periodística y filosófica incluso que subyace en este libro en esta obra maestra de Pedro sobre la cual es Pedro sobre la creía tanto en el periodismo como la literatura que para desvelar la realidad es decir para llegar a esa parte que no se normalmente a simple vista es invisible había que retirar la máscara quitar el disfraz desde el pensamiento Pedro son el cuál es la más cara cuál es el dinero

Voz 4 09:49 para el tópico la idea está claro que es una cáscara vacía

Voz 1812 09:54 eso ocurre tanto en el periodismo efectivamente García

Voz 1363 09:57 Márquez estaba al está Antonio levantando el libro El otro García Márquez los años difíciles de Pedro Ornella exacto

Voz 4 10:05 exacto claro porque él él

Voz 5 10:07 siga si esos textos de García Márquez que generalmente no se conocen que están escondidos busca aquella parte de la primera etapa de García Márquez para de alguna forma hay beber si me permites de alguna forma trasladar porque en momentos determinados en alguna de las treinta y cinco historia de quién crea la noche en los que ves a una cierta similitud en la forma de describir a los personajes de sobre las del maestro Abbado

Voz 1812 10:40 desde luego la influencia es nítida por ese lado el estudio además los primeros años de García Márquez los años difíciles la juventud el periodismo también porque el siempre con daba que buscaba los secretos de Mago de García Márquez con los que todo el mundo estaba fascinado no llegue otras dos grandes influencias que están muy marcadas en quién creado noche unas el ritmo la música que era esencial en García Márquez es esencial en Pedro Soto

Voz 5 11:04 que él no era el humor claro porque no hay que olvidar una cuestión que es fundamental pero sobre la nación el año mil novecientos cincuenta y uno un año excelente de una añada muy buena idea nace en Colombia con lo cual tiene esa dualidad del sentimiento colombiano de la música al ritmo la dinámica y esa otra más española algo diferente pero que sabe unir perfectamente les sabe dar un cuerpo diferente al conjunto de sobra

Voz 1812 11:34 así es esta ese MOMA galleguismo no que sí

Voz 5 11:39 el galleguismo y la música

Voz 1812 11:42 S B también es aparte de Pedro sobre la luego en una cosa esencial que yo creo que el efectivamente tiene una influencia Cien años de soledad que es esta esta estructura que utiliza Ellen abismo no el visón a Bin que él lleva a a grado sumo el edil de hecho yo es explora una técnica el marco mucho el el desierto y creo que realmente la clave este libro es la creación como infinito las posibilidades infinitas de creación eso lo lleva al al extremo con esta estructura de historias encadenadas de vasos comunicantes que nunca se acaban que no tiene en principio ni fin realmente literariamente creo que que rompe ha roto a roto muros y fronteras no de de la perspectiva y la profundidad con esa sugerencia de la noche como el infinito como la creación

Voz 1363 12:24 con aquí queda si eso treinta y cinco

Voz 5 12:26 historias como ella dice sí aquí queda estar