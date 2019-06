Cerruti: "El Milan quiere a Ceballos"

Voz 0699 00:00 cada semana nos gusta pasarlo por Italia donde el movimiento de mercado allí va a traer como consecuencia que se animen también el mercado español lo entenderéis mejor escuchando al periodista italiano que más información maneja compañero de la caseta de los vor Alberto Cerruti muy buenas tardes

Voz 1 00:13 muy buenas tardes pero efectivamente es así

Voz 0699 00:16 voy a empezar que dime dime tú no no empieza toques y no nos vamos a a pisar con el retardo telefónico cuéntanos Alberto

Voz 2 00:23 que la noticia del día es el día que de Maldini Bob van a Madrid para establecer un ensanche primero hizo porque todo para hablar de un posible traspaso desde el Milán Éste es el gran objetivo del nuevo Milán codos digestivos Maldini Bogdan porque su valiosa en presionado a todos en Italia porque el gol golazo que metió a la sub veintiuno italiana el otro día así que hoy se habla mucho de este jugador

Voz 0699 00:53 y en Italia Se de factible la salida tiene el Milán dinero para pagar lo que parece va a pedir al Real Madrid por Ceballos

Voz 2 01:00 eso es el gran problema de siempre en particular en Milán que no puede gastar demasiado dinero cincuenta millones parece ser que es el valor del jugador en Milán no quiere llegar a los cincuenta millones espero

Voz 3 01:15 va en contra de algún acuerdo o por una fórmula cedido

Voz 2 01:21 en una recompra osea para solucionar el caso pero cincuenta millones no

Voz 0699 01:28 James Rodríguez está haciendo también una buena Copa América el Nápoles sigue queriendo Alberto ir a por él

Voz 2 01:34 sí sobretodo Ancelotti esta presionando desde Canadá donde pasa sus vacaciones el llama de ETA o de los días de Postigo llegue a James Rodrigues porque lo aprecia mucho como siempre es cuestión de dinero de acuerdos entre los dos clubes pero todos creen en Italia que al final que será el final del mercado posiblemente James Rodríguez a un nuevo una estrella del Nápoles de Ancelotti

Voz 0699 02:05 la Juve Alberto pensaba meniscos ha llegado a hablar de Theo Hernández y hasta de Marcelo que movimiento ven más factible si siguen esos movimientos calientes con la Juventus

Voz 2 02:14 en ese momento no no se habla más de de Isco voy de otros jugadores porque todos están interesados en que se ha presentado esta mañana en Turín pero yo creo que la Juventus una estrella no sé si en el mar en otros clubes antes estabas hablando de poco va va a otro futbolista que es un sueño para la Juventus porque que que hay que es el evento y el propio futbolista francés le gustaría volver a la Juventus para añadir algo más de Miranda el Milán está interesado también en Mariano Díaz si te digo otro nombre o de Garda que son Covent y entonces el Milán quiere hacer un equipo con jóvenes por esto el viaje de Maldini Bowman no seré fieles solamente el Rayo sino a otros futbolistas de Madridec es muy interesante porque yo creo que las federaciones entre miran en Madrid ya que son muy buenas serán más buenas en el futuro