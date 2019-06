SER Consumidor: El dinero que hay que dar en las bodas (23/06/2019)

Voz 3 00:00 SER Consumidor con Jesús Soria esta semana he oído hablar

Voz 0927 00:18 al Banco de España a su presidente justificando que los bancos que tendrán gastos extras con la nueva ley hipotecaria es decir que deberán pagar gastos hipotecarios que hasta ahora pagábamos los clientes lo van a tener que cobrar por otro lado ya lo dijimos aquí el domingo nos pasarán la factura por los productos vinculados es lo habitual uno siempre ganan y otros siempre perdemos ocurrió con los Parking cuando ganamos la batalla de la facturación por minutos la reacción no se hizo esperar subida de tarifas y lo más caro al principio tan contentos ganan más como con las hipotecas y los intereses lo más costoso al principio lo peor es que el Banco de España no sólo no busca mecanismos para evitar estos abusos sino que parece que está invitando a trampear a los bancos debería llamarse

Voz 4 01:02 el Banco de los bancos a los demás nos protege muy poco empezamos

Voz 6 01:22 os lo pido farsa más ya no crecen a gol la cifra los ladrones hasta hora

Voz 0927 01:57 muy buenos días gracias como siempre por acompañarnos dejan domingo sea cualquier día en os escuchan en cualquier plataforma a través de nuestro poca así que muchas gracias por estar en la producción Sonia Faura a los mandos técnicos

Voz 4 02:09 Pablo González Llanos adelanta como cada domingo Julio López lo que hemos preparado para hoy

Voz 7 02:15 que de parecía los expertos la decisión del alcalde de acabar con la medida determina con la contaminación a través de las restricciones del tráfico

Voz 8 02:24 con los neumólogos no entendemos que se deben suprimir unas medidas que vayan a favor de la salud pública

Voz 7 02:31 damos lo correcto de regalo en las bodas cuanto deberíamos dar lo analizaremos con una experta y un recién casado

Voz 8 02:39 lo que se sugiere es que se entre aproximadamente precio del cubierto y un cincuenta por ciento más para los novios

Voz 7 02:47 explicaremos si te interesa o no un seguro para tu móvil Ike debes tener en cuenta a contratarlo

Voz 9 02:53 contratos de seguro en el mercado libre pues podemos encontrar condiciones muy distintas tanto en el cobertura franquicias destrucciones

Voz 7 03:01 conoceremos una app para que no se te escape ninguna desgravación en la declaración de la renta

Voz 10 03:06 es detecta un queremos devolver a los contribuyentes cada euro que suyo con la seguridad hay que tu declaración está hecha por profesionales que te pasa picando el máximo

Voz 7 03:15 la moneda que acaba de sacar a Facebook acabará con el dinero de ahora como siempre las denuncias y consultas de los oyentes

Voz 11 03:23 Irán quería comentar lo que me ha pasado con Ryanair compró un billete con dos meses de antelación llegó dos días antes porque veo que dos días antes y puede hacer el check in online con asignación aleatoria de asiento imposible hace la imaginan

Voz 0927 03:40 le cobran más de la cuenta luego le contesta cómo puede actuar nuestro asesor jurídico y como siempre El Mundo Today

Voz 1981 03:46 el modo rebobinar de la nueva termo Mitch permite conseguir ingredientes frescos introduciendo en el robot un plato cocinado

Voz 4 03:54 en SER Consumidor Nos gusta buscarnos como con algunos colectivos médicos sospechosos usted cree que se cobran contraprestaciones cuando se dicen muchas de estas con

Voz 12 04:03 esas dos cuestiones que pueden el equipo ver porno es buscar

Voz 4 04:09 no se gente con ideas totalmente diferentes parece fatal docente más cinco céntimos por una bolsa detrás eso sí siempre procuramos evitarle sustos

Voz 12 04:17 ha sido víctima de alguna operación irregular lo primero es dar cuenta inmediata la compañía para bloquear siempre

Voz 4 04:24 buscamos las cosquillas a nuestros invitados cariñosamente unos doce euros pero noches es decir si anuales mensuales o cada cinco minutos no lo saben ustedes creen que no los quieren un lujo para mí ser Consumidor los domingos de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con Jesús Soria y a cualquier hora en Cadena Ser punto com bien nuestro podcast Cadena SER

Voz 0927 04:51 pues arrancamos algunas políticas empiezan a verse en seguida por ejemplo en medio de la guerra de Europa contra el cambio climático la contaminación el acabar con los coches más contaminantes y facilitar el uso de coches como los eléctricos hacer ciudades más habitables y saludables va el nuevo alcalde de Madrid por ejemplo y cuál es la primera decisión anunciada apoyada por la muleta necesaria de la ultraderecha acabar con Madrid Central la zona centro de Madrid para los que no los conozcan cerrada parcialmente al tráfico es Madrid sí pero esta decisión trasciende mucho más allá del ámbito madrileño porque Europa ha dicho esta semana que mirará las medidas de muchos países contra la contaminación porque mucha gente está mirando lo que se hace en Madrid bueno nosotros hemos recogido algunas opiniones ya hemos pedido también otras opiniones

Voz 13 05:37 ecología buenas prácticas queremos ser sostenibles

Voz 0927 05:41 has Meet the boss lo tenía entre ceja y ceja primer minuto tras saber que entrarían en el Gobierno municipal

Voz 14 05:48 a partir de mañana se acabó el Madrid Central

Voz 0927 05:51 IE anunciado por el alcalde Almeida la decisión ya hay voces discrepantes anunciado esta misma semana por ejemplo la de una autoridad en la materia Pere Navarro director general de Tráfico ya lo dijo el otro día sería ridículo retirar Madrid Central

Voz 15 06:06 haríamos el ridículo nadie en Europa lo entendería detrás del Madrid Central que estarán mejor o peor hay mucho trabajo y mucho esfuerzo lo que no podemos estirar arropar labora seguro que hay que corregirlo seguro que hay que mejorarlo pero anularlo insisto venimos de relevo

Voz 0927 06:22 bueno eso es lo que decía pero Navarro se lo hemos preguntado también hemos preguntado por esta medida de anular de cargarse el Madrid Central a Paco Segura coordinador de Ecologistas en Acción

Voz 16 06:32 para Ecologistas en Acción Madrid Central es una medida exitosa ha conseguido en poco más de seis meses que lleva de funcionamiento reducir muchísimo la contaminación sean alcanza niveles récord de baja contaminación en el centro de Madrid y también en la zona de alrededor por lo tanto consideramos una auténtica inmoralidad suspender esta medida hay que recordar que por este contaminante para el que se diseñó Madrid Central fallecen en España ocho mil novecientas personas cada año de forma prematura esto es una auténtica aberración si se suspende desde luego vamos a pelear mucho porque no sea

Voz 0927 07:06 se lo hemos preguntado también a Mario Rodríguez director de Greenpeace

Voz 0451 07:10 desde Greenpeace emplazamos al actual alcalde el señor Almeida y al al equipo de gobierno del Ayuntamiento a que no revierta en Madrid Central es un ejemplo de lucha contra la contaminación de respeto a la salud de la ciudadanía de Madrid además es un ejemplo un icono para el resto de ciudades del Estado ha supuesto una reducción de más de un tercio de las emisiones contaminantes por lo tanto no hay ningún motivo mire medioambiental mire salud y económico que aconsejen revertir Madrid Central

Voz 0927 07:39 y otra opinión que nos parece muy interesante la de los neumólogos Isabel Urrutia ex neumólogo y miembro de Separ Sociedad Española de Neumología Cirugía torácica

Voz 17 07:48 la supresión de las medidas que se han tomado en Madrid Central me parece contraproducente se sabe ya desde hace tiempo que el tráfico produce enfermedad respiratoria y además supone el empeoramiento de aquellos enfermos que tienen asma y que tienen en el control de la enfermedad sabemos que el tráfico ha las hospitalizaciones y aumenta la mortalidad y las cifras nos dicen que hasta diez mil personas al año

Voz 18 08:12 muere por causa de la contaminación

Voz 17 08:14 con lo cual los neumólogos no entendemos porqué se deben suprimir unas medidas que vayan a favor de la salud

Voz 18 08:21 pública si me aditivos

Voz 3 08:23 sin azúcares añadidos bajo el sal sin grasas sin lactosa sin efectos secundarios SER Consumidor

Voz 4 08:32 con Jesús Soria preocupa a dar pasos atrás ojo quince muertos sólo en Madrid al día

Voz 0927 08:40 por la contaminación bueno pero hay otras cosas que es también nos preocupan estos días por ejemplo nos preocupa mucho la declaración de la renta vale ya sé que estamos en los últimos días que muchos de ustedes muchos de vosotros seguramente ya Luis hecho pero es que nos hemos enterado ahora que que hay una aplicación que os puede ayudar a hacerla hay quizá ahorrando bastante dinero es como tener un asesor en casa venga vamos a conocerlo

Voz 4 09:04 cuidamos al

Voz 19 09:07 me pone muy buenos días hay buenos días uno de los cofundadores de touchdown que es exactamente esto

Voz 0451 09:14 bueno al final es una empresa tecnológica de Software que que lo que hace es intentar poner un poco más fácil a los contribuyentes pues ese proceso tedioso muchas veces muy rollo oí Ivi que requiere mucho tiempo de hacer la declaración de la renta no

Voz 0927 09:29 la hacemos algunas veces pero no ponemos desgravaciones a las que tenemos derecho con lo cual estamos perdiendo dinero

Voz 0451 09:35 si al final tú piensa que Hacienda nos da un borrador lo que ellos llaman un borrador que no eso no es es un borrador que no incluye muchos casos muchas de las deducciones por ejemplo ninguna de las deducciones autonómicas viene incluida por defecto en ese borrador nosotros lo que intentamos hacer es con muy poquitas preguntas y además preguntas que son para cada usuario pues intentar responder responder a esas deducciones y maximizar el ahorro de los contribuyentes y al final es su dinero

Voz 0927 10:01 claro Álvaro cuánta gente devolverá sin más au dará el OK a esa declaración está perdiendo no sé cuánto si tenía hecha una estimación de cuánto cuánto se puede perder globalmente individualmente no sé

Voz 0451 10:12 bueno es curioso nosotros hemos estimaron que más de nueve mil millones de euros están perdiendo en España en deducciones que la gente los está aplicando porque por varias razones no yo creo que la primera es por lo que decías el borrador directamente sin sin confirmar con un profesional que eso está bien hecho y la segunda que es un caso muy curioso es que las personas que tienen rentas bajas son aquellas que no tienen obligación de declarar según Hacienda y al final son las personas que más se pueden aprovechar de estas ayudas que da que sociales que da el Estado no entonces eso nosotros por lo menos hay que probar no hay que ver si si de la ratos declaración

Voz 18 10:46 sería mejor porque muchos casos lo que te decía hay hay Fahmi

Voz 0451 10:49 ellas que podría tener un ahorro de de mucho dinero al mes gracias a la declaración

Voz 0927 10:52 cómo funciona exactamente primero esto es un negocio

Voz 0451 10:55 habiéndose veinte años en Estados Unidos no donde sí estaba muy trillado ayer cincuenta por ciento de las declaraciones hacen online por ordenador no al final lo que hacemos nosotros recogemos tu información te pedimos que va es tus datos personales pues que tú eres tú y tu DNI que aparece ahí de la misma manera que la ciudad que lo harías con un Hacienda no somos colaborar el socio de la carga tributaria

Voz 19 11:14 no estáis homologados

Voz 0451 11:17 exactamente al final somos como si fuésemos una asesoría de calle la única diferencia es que les metemos un poco de tecnología no lo que hacemos es pues primero eso qué datos personales valía ingresos y una vez que has termina ese proceso es donde el un poco en nuestra nuestro Machine Learning la parte de la máquina que ayuda ir prioriza alguna manera que preguntas hay que hacerlas aplausos persona en concreto nos lo preguntamos maternidad a un hombre que está jubilado no tiene mucho sentido

Voz 19 11:43 él ya bueno yo que sale es la comparación y sale pues mire que se podrían ahorrar en que es más de lo que les dice Hacienda no tienen mucha nuestros

Voz 0451 11:51 nosotros nuestros gran valor añadido es exactamente eso poner el borrador de Hacienda poner el resultado en Bilbao y ahí es cuando el cliente se da cuenta de que de que hay un ahorro considerable no

Voz 19 12:01 cuánto cobra AIS

Voz 0451 12:03 pues fíjate que que que el cobro es es lo más para mí es lo más atractivo para para un contribuyente es decir no cobramos nada por probar porque te metas en aplicación porque hagas tu declaración con nosotros de media tardamos unos doce minutos ya te hemos pies preguntas que decir es muy rápido y una vez terminas ese proceso pues si te hemos ahorrado más de veinticinco euros son te cobramos veinticinco euros no sea lo que sea es decir que si no tardamos nada la puede presentar con nosotros gratis no hay ningún

Voz 19 12:33 muy bien bueno pues para la gente que tenga interés que no lo haya hecho todavía que pueda hacer alguna historia para para revisarla pues ya sabemos que es una posibilidad que a lo mejor podemos arañar hay un dinerito Álvaro Falcon es muchísimas gracias

Voz 0451 12:46 nada yo no estaba hallaron dinerito es el dinero de cada uno

Voz 19 12:49 claro claro claro es que me has hablado antes de nueve mil millones no

Voz 0451 12:52 en mil millones de datos que te decía el dinero de cada persona lo que te corresponde

Voz 19 12:58 un dinerillo para cada uno nueve mil millones todos somos hacía pero si nos podemos quedar con lo nuestro mucho mejor es Álvaro eso gracias un saludo adiós adiós

Voz 20 13:08 Rafael Servimedia

Voz 21 13:11 no ese primer servicio de Nadal pero el marcador se ya las ciento cincuenta decibelios

Voz 20 13:17 pieza el peloteo gritos que bueno un puesto jadeos qué barbaridad qué barbaridad

Voz 21 13:27 el acto al que ese aparente cada día más a una película porno Rosendo ha puesto aquí la organización porque tengo que bajar a dura

Voz 22 13:41 vamos

Voz 23 13:45 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 24 13:50 eh

Voz 25 14:13 bueno un disco

Voz 4 14:16 bueno para un poquito después de algunos sobresaltos un hablando de dinero de tecnologías que hemos y una serie de entrevistas con las que pretendemos ayudarlos a elegir seguro quién no tiene varios el coche la casa el móvil precisamente queremos contarte cosas contarles cosas que deben saber sobre si interesa o no un seguro para algo que ya forma parte de nuestra vida el teléfono móvil las cuentas claras

Voz 19 14:52 Carlo You muy buenos días muy buenos días nuestro experto en seguros oye cada

Voz 0927 14:56 días más habitual bueno ya sabemos que todo el mundo tiene un móvil que incluso hay gente que tiene dos cada día se está empezando

Voz 19 15:02 a ver más todo esto de multitudes

Voz 0927 15:04 puertas para asegurar también el móvil así a bote pronto ahora hablamos de algunos detalles tú crees que interés aunque no

Voz 18 15:12 depende mucho del caso de por ejemplo si si contamos con con lo que cuesta hoy en día o móvil pues entonces tendremos algunos casos en los que si sumamos por ejemplo el coste del seguro más el coste de la franquicia que nos van a aplicar pues entonces para lo que vaya el el teléfono pues no vale la pena

Voz 19 15:33 ya osea que depende mucho Carlos de también de el el valor del teléfono

Voz 18 15:37 así es entonces entra mucho el el tema de las de el asesoramiento entonces dejas ahí tener claro pues que es lo que

Voz 0927 15:47 ver las coberturas no porque es importante que tú pienses que el teléfono por tu forma de ser pues te cae cada dos por tres que les da golpes que eres un desastre que has podido derramar líquidos Si se puede reparar claro pero hay muchas cosas que no están cubiertas

Voz 18 16:03 así es este modalidades e incluso en alguna empresa de de las que se dedican por ejemplo vender teléfonos pueden estar ofreciendo seguros demente corremos un cometeríamos un error si compramos el sentimiento pensando que va a cubrir lo mismo que el que el que el más amplio también por ejemplo pues si nos movemos entre diferentes contratos de seguros pues podemos en en el mercado libre pues podemos encontrar pues condiciones muy distintas tanto en cobertura como en franquicias como en exclusiones

Voz 19 16:37 es también también en cuanto al proveedor

Voz 18 16:39 lo digo porque es muy frecuente por ejemplo que marcas multinacionales pues te vendan seguros que se producen fuera de España si hay una situación de conflicto es muy muy muy complicado el resolverlo puede ser

Voz 19 16:52 con alguien que está en Irlanda

Voz 0451 16:54 Dinamarca claro que tengamos tengamos en cuenta que con

Voz 0927 16:57 basado en los viajes no dice no ya tiene un seguro con la agencia ya pero usted seguro de mínimos es decir si me pasa algo un poco importante a lo mejor eso no está cubierto en esto igual hay seguros desde seis euros pero seguramente no será el mismo caso estará cubierto lo mismo que en un seguro de veinticinco o treinta no

Voz 18 17:14 sí o incluso guiarse por el precio tampoco pues enhorabuena

Voz 19 17:18 sí lo pues puede no ser una buena

Voz 18 17:20 si al final lo que tendríamos que estar haciendo es comprender qué es lo que hacemos que es lo que estamos contratando conocerlo bien y a partir de ahí pues toma la decisión

Voz 0927 17:32 dos cosas importantes a tener en cuenta en robo y hurto porque hay mucha gente que dice avale Si me lo de descuido y me lo dejó en una cafetería o is a lo llevan lo tengo cubierto por el seguro no verdad

Voz 18 17:46 no en general lo que son los hurtos hurto es cuando no existe violencia sobre la persona ni violencia sobre la cosa es decir no nos han forzado el coche no nos han cortado por ejemplo el bolso hay es extraído algo no nos han agredido nos han amenazado con pinchar los por ejemplo pegarnos un tiro pues eso por ejemplo no es un robo esos un hurto si se lo han llevado de encima de la mesa del bar porque estábamos despistados o simplemente pueden no lo hagan no lo han sacado de al descanso lo de de yo qué sé del bolso mientras estábamos con el carrito en el Carrefour pues entonces eso no es un robo es un hurto también ahí es importantísimo al recordar que una denuncia falsa es un delito

Voz 0927 18:31 sí efectivamente aquí tuvimos una vez a la policía hablando de este asunto oí avisaban de que mucho cuidado que se estaba generalizando teníamos el seguro denunciaba Mosquera un robo cuando realmente era un descuido hay que tener en cuenta también otra cosa no probablemente algunas de las cosas que están cubiertas por los seguros ya lo tenemos cubierto a lo mejor o en parte con otro tipo de seguros como por ejemplo del hogar no

Voz 18 18:51 que si el accidente ocurre dentro del ámbito doméstico sí siempre y cuando por ejemplo pues tengamos una cobertura a todo riesgo y que además esté bien hecha lo digo porque hay muchos contratos que hablan de todo riesgo pero realmente son muy pobres en cobertura es más Un elemento comercial o publicitario que real muy si estamos en la vía pública Si estamos de viaje incluso fuera de España pues hay en general no vamos a tener un buen tratamiento salvo seguros de muy alta gama

Voz 0927 19:25 si nos quedamos con los datos cuidado los precios no tienen por qué ser la mejor orientación Si importante el que tengamos muy en cuenta las coberturas cuidado que los robos están cubiertos normalmente pero no los hurtos es decir los descuidos cuidado con llamar robo a lo que es un sin lo que tenemos o podemos tener problemas incluso con la con la policía ocurre no hace mucho en un estudio decía que en general los seguros de este tipo normalmente no no son muy rentables eh no son muy interesantes

Voz 18 19:59 hay que hay que valorar la combinación entre el coste del seguro

Voz 19 20:02 es altura y el coste de los franquicia

Voz 18 20:04 es que nos propone muy bien

Voz 19 20:07 están seguros muchísimas gracias como siempre un abrazo

Voz 18 20:09 sí semana gracias feliz domingo

Voz 19 20:12 me han incendiado

Voz 3 20:14 robado te han tomado el pelo no planes reclama utiliza tus derechos en SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 26 20:31 o

Voz 20 20:43 no no

Voz 27 21:14 bueno

Voz 20 21:17 en un plano más precioso estamos a punto de entrar

Voz 0927 21:20 en el mes siempre dicen las estadísticas en el que más bodas se celebran permitan nos permítanme que no metamos en algo que seguramente sobre planteado más de una vez os invita a una boda y además del traje los zapatos la camisa el vestido todos esos líos cuanto damos a los novios vaya toalla eh pues lo vamos a intentar aclara

Voz 28 21:43 la pregunta del millón

Voz 3 22:01 ya

Voz 0927 22:01 buenos días hola buenos días hay muy bien directora del Instituto Mediterráneo de Estudios de protocolo queríamos hablar contigo de bodas concretamente de cuanto damos en las bodas tú eso lo tiene muy claro

Voz 8 22:15 bueno de la verdad es que cada boda cambia un poco pero siempre es bueno dar algún tipo de tipo algún tipo de concejo para todas aquellas personas que puedan preguntárselo cuando son invitados a una boda

Voz 0927 22:25 bueno pero nunca me han mirado mal seguro porque hayas dado algo que no sea lo adecuado

Voz 8 22:33 bueno creo que no lo mismo creo que no

Voz 0927 22:36 pero porque sabes o porque eres generosa porque no estoy de todo

Voz 8 22:40 desde tal y como viene acabas de decir hay de todo

Voz 0927 22:43 bueno cuánto hay que dar en las bodas a ver a tu criterio cuento y quedar

Voz 8 22:48 digamos que a mi criterio y por la tradición y costumbre que sigue pues normalmente en una nivel digamos a nivel medio en España también va a cambiar de la que nos encontremos lo que se sugiere es que se entregue aproximadamente el precio del cubierto y un cincuenta por ciento más para los novios

Voz 0927 23:07 ajá o sea que si el cubierto vale cien una pareja tendría que dar cien doscientos y el cincuenta por ciento más

Voz 8 23:15 exactamente sería su aproximadamente unos trescientos euros siempre cuando se lo puedan permitir vale

Voz 0927 23:21 pero en esto cambia por ejemplo la situación es decir a mí me invita una boda un compañero con el que tampoco es que tenga mucho trato pero a la vez me está invitando también Un familiar con el que tengo unos lazos importantes o un íntimo amigo esto cambia siempre más o menos debe ser igual

Voz 8 23:39 normalmente se puede seguir esa regla pero si se casa un íntimo amigo nuestro un familiar muy muy cercano del del núcleo familiar con el que convivimos normalmente se aumenta un poquito más normalmente

Voz 19 23:53 yo siempre y cuando no decir

Voz 8 23:55 vamos a hacerle un regalo en algunas ocasiones en vez de dar dinero en a nivel de regalo que se puede hacer para esta boda

Voz 19 24:02 sí se puede optar por ayudarle en la compra del

Voz 8 24:05 traje en la compra de de la luna de miel e incluso si es en el caso de que sea la novia optar comprar el ramo de novia también

Voz 19 24:14 una cosa mira hemos preguntado en la calle a tú quedas

Voz 0927 24:19 tú qué piensas qué criterios sigue es bueno ha estado Sonia foro preguntando y esto es lo que nos han contado

Voz 0133 24:25 ha vivido alguna vez recientemente recientemente su engaño si con todos les dan dinero más o menos el precio del menú hago indagaciones un poco más y lo das en mano o trasferencia

Voz 31 24:39 depende de lo que me digan la novia este caso pero vamos a veces a veces en transferencia mínimo doscientos doscientas cincuenta de transferencia bancaria depende del depende

Voz 4 24:49 la del vínculo con la persona que se va a casar si es muy cercano cuando yo la última boda que fui pero era claro una sobrina

Voz 32 24:57 primos Si cientos euros mi mujer y yo íbamos cuatro eh que mujer diré de mi dos hijos

Voz 33 25:02 sino sino es su una relata

Voz 32 25:05 yo muy próxima yo entiendo que el que menos que ciento cincuenta a doscientos euros por lo que no

Voz 0133 25:11 Nos habría que dar lo dicen mano o transferencia

Voz 34 25:15 hicimos una transferencia depende del grado de un no

Voz 4 25:19 aunque tengas con esa persona intentas hacerte una

Voz 34 25:23 idea de lo que vale el cubierto aquí da un poco más para que les quede

Voz 4 25:28 hombre dinero yo no habían regalos

Voz 35 25:31 habían regalito eso depende es que depende porque delitos necesito yo

Voz 0927 25:35 oye Diana digo yo pero lo de los cubiertos claro como sabe la gente Mahler puede saber el restaurante mirar pero en las opciones normalmente no hay sólo uno en un tipo de menú no hay diferentes y acostarte ochenta cien o ciento cincuenta no

Voz 8 25:51 claro eso es dependiendo el sitio del espacio en el que se vaya a realizar el evento y dependiendo también del poder adquisitivo de la familia no podemos hacer una ligera idea de lo que puede costar un menú por persona pero aproximadamente podemos decir que va entre los cuarenta euros y los noventa euros también dependiendo sobre todo del espacio

Voz 19 26:11 ya ya ya oye cuándo van como esta pareja que no

Voz 0927 26:13 decía hemos dado seiscientos euros vamos con dos niños los niños contabiliza en igual a los niños y los dejamos en el cincuenta por ciento

Voz 8 26:22 los niños yo lo dejarían el cincuenta por ciento

Voz 19 26:25 así vale te lo decía así por decir algo es que no sé nada de estas cosas

Voz 8 26:31 dejaría un poco más por debajo ya que normalmente el menú infantil cuesta bastante de un precio mucho más económico que el menú de adulto por decirlo de alguna manera

Voz 0927 26:40 hemos oido otra cosa transferencia está bien es mejor o es mejor darles el dinero como yo creo que se hacía antes de darles el dinero sobre dárselo a un familiar de confianza que es el que lo está recogiendo

Voz 8 26:51 bueno mí me he llegado a encontrar en bodas con digamos cestas de mimbre preparadas para recoger esos sobres con dinero

Voz 18 26:59 la verdad es que hay un poquito de todo

Voz 8 27:01 es bueno recomendar es que en una invitación de boda no se debería poner un número de cuenta dónde se debería poner en una nota de protocolo o una nota auxiliar que vaya dentro del mismo sobre de la invitación dentro de esa nota de protocolo aparte de poner el número de cuenta se puede poner pues la etiqueta sea qué tipo de vestimenta se sugiere que se lleve si el sitio donde se va a celebrar va a hacer fresco y es preferible llevaba un abrigo llevaron pañuelo ese tipo de información auxiliar que nos va a ayudar a poder tener una experiencia de esa boda maravilloso

Voz 0927 27:33 espera un segundo que vamos a hablar con alguien que se ha casado hace muy poquito hace unos meses y Jesús

Voz 19 27:38 Ramírez muy buenos días hola qué tal buenos días te has casado en noviembre no

Voz 1176 27:43 si en noviembre me casé dónde estamos y qué tal

Voz 19 27:46 te quedaste satisfecho más o menos con los regalitos sonó sí

Voz 1176 27:50 si bien no se bueno pero no sé por qué porque entre sí pero cuando tú uno invita no tiene por qué pensar porque le van a regalar dimita porque lo hace desde el corazón en eso está muy bien

Voz 8 28:03 estoy de acuerdo entonces al final te invito

Voz 1176 28:05 tú invita si el que el que quiera venir pues si te quieren te dará entiende que daba regala anunció que se jarrón será porque hay que dar gato jarrón que que no es nuestro caso afortunadamente no que luego nunca es clave es qué hacer con esto claro

Voz 0927 28:19 oye Jesús pero vamos a ver dime estáis pensando decir no pero yo quiero hacerme un viaje a tal sitio más o menos cuánto nos vamos a hacerla nos va a dar la gente unas cuentas y luego resulta que esos seis mil ocho mil diez mil quince mil lo que sea que penséis que iban a sacar se quedan la mitad

Voz 1176 28:37 sí hombre Jones nosotros por ejemplo tienen teniendo en cuenta los gastos de la boda al village el fotógrafo y toda la pesca no sacamos lo que es lo digamos no acabó demasiado no que no la los invitados se os han pagado la boda en cierta manera aunque está mal dicho está mal dicho pero bueno se puede decir digamos que cada uno al final porque claro lo normales eso pues cuando Viena boda pongo dinero hoy dinero yo creo que es lo más yo creo que es lo mejor porque luego luego los novios que utilizan en lo que ellos quieren y creo que es lo más lo más lógico entonces nosotros por ejemplo sí que se puede decir que más o menos hago la boda ya ya ya sea que en tu casa no sacamos nada vamos no decimos rico

Voz 19 29:19 bueno no sea que en tu caso la gente ha sido más generosa que rácana no porque hay de todo eh

Voz 1176 29:25 hay de todo si los gemelos yo gente hubo gente que no puso nada no pero no no sido regalo

Voz 19 29:30 en serio sí sí ese diosa fuma

Voz 1176 29:32 muy poquitos no pero pero bueno sabíamos siempre se disculpa pues mira da situación hasta te visten entonces pero bueno yo quiero que vengas a mi boda pues bienes ya ya está ahí

Voz 19 29:44 tú tú sabes que esos eran situaciones porque estaban en una situación difícil lo

Voz 1176 29:48 pues eso es que te imaginas no que va no no no me gusta tampoco juzgar demasiado en las personas porque nunca se sabe las situaciones no que pasa cada uno pero en principio si se entiende que es porque están pasando por un mal momento lo que sea que lo pueden decir o no pero pero bueno más o menos unidades

Voz 19 30:05 vas a bodas cuán todas pues depende a ver a ver qué te pillamos

Voz 1176 30:10 los también si es un Si es un amigo muy íntimo o si yo si no pero bueno es a día de hoy entre los ciento cincuenta digamos entre yo mi pareja podemos poner entre doscientos y doscientos cincuenta entre los dos no máximo trescientos y por ejemplo treinta personas trescientos euros The son familiar va bien queridos amigos digo adiós

Voz 0927 30:34 a esto de la gente que no da dinero y eso ha supongo que al margen de gente que de verdad está pasando por una mala situación ahora también algunos que miran para otro lado no

Voz 8 30:46 sí ya decimos que hay gente para todo hay gente que sí puede estar pasando mal momento gente que toma la invitación como tal no como que tienen que dar digamos esa gratificación no ese ese regalo por haber sido invitado pero luego también hay personas que dan sobre a los novios y cuando lo abre ya está lleno de

Voz 36 31:03 el periódico fácil tenemos un poco de todo

Voz 19 31:06 en serio en serio

Voz 1176 31:10 hay un poco de todo cinco caso lo pasaron no mejoró menos de ahí que fáctico Cacho

Voz 19 31:19 sondeo no si alguna de las modas

Voz 8 31:22 mirado abonado

Voz 19 31:24 a ver cuentan otra vez de verdad cuenta lo de verdad

Voz 8 31:27 de verdad de verdad personas que sobre lo ponía remitentes al la tarjeta que se da con el dinero normalmente para saber de quién es el sobre él no llevaba tarjeta estaba además estaba así como grueso no el sobre y hay que dinero habrá lo abrieron los novios y lo que había eran tiras de papel de periódico mía

Voz 19 31:45 Jesús Ramírez imagino que sería una broma pero ya Jesús Ramírez que todo viene entonces bien bien sea todo

Voz 1176 31:54 pero te puedo fue

Voz 19 31:57 o sea desde el punto de vista de negocio te volvería a casar otra vez hombre negocia mucho

Voz 1176 32:02 negocio negocio ya te digo que que no hicimos no pero no no digamos que te da que te da para pagar la boda

Voz 19 32:10 ya está bien Jesús Ramírez muchísimas gracias que te vaya todo lo que te vaya todo muy bien te agradecemos que ya has estado aquí en Ser Consumidor e igualmente un placer Diana te iba a preguntar lo más raro más raro que esto no creo que haya

Voz 8 32:23 si ahora no más raro que esto te puedo asegurar que no he visto nada

Voz 0927 32:27 porque lo de los jarrones chinos y esas cosas tampoco es habitual ya no

Voz 8 32:31 sí bueno regalo es eso es lo que lo que iba a comentar regalos absurdos del grupo de amigos que quieren hacerle un regalo poco más de broma y optan por hacer una gymkana para que un jarrón y después de montar el jarrón tienen que coger una clave para poder sacar dinero en fin se ve muchas cosas más que nada porque las bodas a día de hoy ha cambiado mucho la percepción como si tenía hace treinta años antes invitaba a la familia más cercana invitaba a una comida con tarta y era suficiente a día de hoy todo se ha convertido en una super experiencia donde la comida es importante pero también todo el tema del fotomatón el tema de el que puedan participar las personas que se encuentran en la moda el tema de la decoración etc etc eso también hace que se encarezca muchísimo más el precio de una boda media hizo que los novios pues en cierto modo puedan pensar que con el dinero que pueden residir de los invitados les ayude a pagar una parte del gasto que piensa ya

Voz 19 33:28 bueno pues nada tuvo una experiencia cuentas dudas tenemos que pensaran que dirán sido y esto lo mismo estoy pasando lo mismo me quedo como un rácano e dudas existenciales hay muchas muy bien Diana Rubio directora del Instituto Mediterráneo de Estudios de protocolo muchísima gracias gracias a vosotros soy feliz día igualmente adiós adiós

Voz 4 33:52 cinta plantearnos una duda

Voz 3 33:55 si no sabes por dónde tirar nuestros expertos y asesores jurídicos que ayudarán

Voz 37 34:06 SER con su

Voz 4 34:08 Vidor

Voz 0927 34:09 sí porque a veces además en las bodas pasan cosas que hay que denunciar Nos vamos a las redes

Voz 3 34:15 he desde el consumo

Voz 0927 34:19 Sonia buenos días buenos días unos comentarios cosas que ya has encontrado que te hayan llamado especialmente la atención

Voz 0133 34:24 pues mira después de que nos confirmara Julio Basulto en el anterior programa que el aumento de consumo de carnes rojas procesadas puede provocar cáncer hemos tenido comentarios al respecto como es LCD que dijo Si las carnes rojas te pueden producir cáncer es un punto para los veranos también Javier Larreta preguntó al respecto que después de desenterrar el jamón de York que alternativas hay para el bocata de los peques

Voz 19 34:46 cuando tú a tú mucha alternativa mil eh ya sólo diremos otro día Zisis más

Voz 0133 34:51 bueno nos han felicitado por nuestro programa desde el otro lado del charco Montiel desde México no se escribió para decirnos que el programa anterior fue el primero que escucho y además dijo que intentaron intentará no perdérselo ninguna semana

Voz 0927 35:04 qué bien te lo agradecemos y también os escuchan

Voz 0133 35:06 Montevideo Uruguay que Marcelo avellana dice que es fiel todos los domingos

Voz 0927 35:10 bueno vamos a tener que hacer un programa SER Consumidor especial internacional tratando problemas de otro de otros países la encuesta esta semana

Voz 0133 35:17 al hilo de lo que damos sonó de regalo en las bodas de las que hablábamos antes os planteamos cuánto dinero dadas a los novios por persona en una duda cincuenta cien doscientos o más

Voz 0927 35:28 a las opciones ya están en nuestra web por favor votar eso es qué pensáis la encuesta de la semana pasada

Voz 0133 35:36 planteamos crees que pagamos mucho en comisiones bancarias los votantes lo tienen claro pagamos demasiadas exactamente el setenta por ciento ha votado esta opción el veintitrés dice que mucho y tan sólo el cuatro por ciento dice que pagamos lo normal y el tres por ciento cree que pagamos poco

Voz 0927 35:50 bueno Nos vamos ya las API las web hoy muy interesante para vuestros por Ximo viajes incluso incluso para algunos de los que estén pensando estén tramitando

Voz 19 36:01 de un viaje de novios está es que estamos en todos estamos en todo Pablo

Voz 0133 36:06 Mundo Mondo Aguado Jessica Cañón responsable de la aplicación Goa buenos días en primer lugar que es esta aplicación

Voz 17 36:15 bueno pues llegó a ser una red social para viajeros que ha nacido con el objetivo de que los propios miembros de la comunidad no recomendamos los mejores lugares para visitar para comer va a realizar todo tipo de actividades lo que nosotros llamamos los descubrir irreales cubrir ciudades porque en ocasiones hay muchas cosas de tu propia ciudad que no conoces y que muchos muchos miembros de pueden ayudar a conocer cómo funciona bueno pues la aplicación documentos más bien una red social en la que los usuarios pueden compartir varias cosas la primera que podrían comparte la más rápida serían las postales de de viaje una cosa es un lugar que un usuario recomienda a otros usuarios con una foto puede ser de un viaje de honras de su restaurante favorito de que recomendaría prueba de Enel la otra manera de interactuar en la explicación es a través de minería se viajes los usuarios pueden subir vías completas de viaje que puedan salir cómodo y sin negarlo o a medio de colecciones un itinerario como su propio nombre indica sería el itinerario por una ciudad no puedo dentro de llegó a la ciudad el Hypo sólo cero coma noventa uno de qué es lo que pueda estar a estas guías de viaje se puede encontrar un recorrido planificado con datos informativos comentarios personales de la persona que ha creado la vía e incluso consejos luego también se pueden conocer en estas estas vías desprecios los horarios

Voz 0133 37:48 por lo tanto esta aplicación es gratuita no pero

Voz 38 37:52 la guía de vale

Voz 0133 37:54 cero noventa y nueve verdad

Voz 17 37:56 sí eso es la aplicación la descarga descargas totalmente gratuita tu puede que estaba pues nada por ellas las postales que compartir tus propias postales pero luego las días de viaje y sí que tienen un precio porque tienen este pecio porque un usuario que comparta una guía de viaje la está vendiendo están vendiendo sus la avería se a los otros miembros de la Comunidad percibirá dinero por ello ya es una forma de ganar dinero a través de Goa

Voz 0133 38:25 cuánta gente está utilizando ahora esta aplicación

Voz 17 38:29 pues es una aplicación que ha sabido hace muy poquito cabe y la verdad es que pelean se por qué me da que no avanzando dos días cumpliendo mormón aparte de estrategias y podamos seguir nosotros hecho darnos hipócrita conocer el boca boca es una de las cosas que mejor funciona y lo estamos viendo porque cada vez son más cuando hemos cientos todos cargadas a veces diarias y esa cifra aumenta la que pasan los días cada día son más

Voz 0133 38:58 pues yo Cañón responsable de la aplicación War muchísimas gracias muchísimas gracias

Voz 17 39:03 la Tito

Voz 39 39:05 me estás escuchando

Voz 4 39:21 lo con Jesús Soria no

Voz 40 39:24 ah ah ah

Voz 1 39:38 no

Voz 40 39:41 el PI Inés

Voz 4 39:46 tantos y tantos otros artistas bueno se podrá pagar a los novios lo mismo que ahora pero sin dinero hoy hemos hablado mucho dinero pero si les digo que pronto nos podremos mover sin dinero en los bolsillos incluso quizá sin tarjetas pues ya está aquí Facebook ha lanzado esta semana su propia moneda libra para reinventar el dinero

Voz 23 40:10 enganchados a las nuevas tecnologías

Voz 41 40:17 Jaime García

Voz 19 40:17 el pero muy buenos días muy buenos días

Voz 18 40:19 ahí compañero de retina del país oye

Voz 19 40:22 la moneda virtual ha escrito moneda que se ha sacado de la manga Facebook

Voz 18 40:26 bueno yo creo que ninguna novedad no todos conocemos que hay no monedas monedas para para utilizar en el mundo digital y no solamente en el digital pero de base puramente virtual Ésta es la nueva creada por Facebook bueno y un consorcio de empresas alrededor de él porque porque Facebook lo que bajen liderar este proyecto en el que están mucho antes de Internet a gente que no os sonará como un buque Spotify a un operador telecomunicaciones como Godard bueno vamos a decir un grupo de empresas que están creando bueno pues una una moneda que permita fundamentalmente vagar en sus entornos en el caso de Facebook pues inicialmente sería en Messenger y también en whatsapp y a partir de ahí pues también en Instagram en ella en la propia

Voz 19 41:04 no te oíamos el otro día que también va a servir para que

Voz 0927 41:07 podamos intercambiar entre amigos deudas cualquier cosa no

Voz 18 41:10 sí sí entonces eso es esa es bueno como como casi todo en Facebook nada está muy claro ya ya ya lo que va a servir para que no no pero la la la propuesta inicial iría por ahí no para hacer compras a través de la plataforma y también para intercambios de dinero que se te va bastante relevante porque afecta afecta a las entidades financieras bancos de hecho ellos insisten mucho en que lo que proponen es un medio de pagar sin ella tiene la cuenta corriente esos esos Un poco donde hace más fuertes

Voz 19 41:35 oye Jaime puede acabar con el dinero puede acabar con lo más grave los bancos el sistema verdad

Voz 18 41:40 yo creo que sin duda sin duda uno de los medios de pago eh han sido un negocio tradicional fuerte y con un impacto importante la cuenta resultados de los bancos que ataque a este a este negocio puede tener un impacto en la en la banca esto es una cosa que en un corto plazo va a tener un impacto devastador pues seguramente no pero que en el medio plazo sí que puede tener relevancia que un entorno no solamente Facebook sino un entorno de gigantes de internet eh creen vamos a decir una economía paralela no basado en en monedas que usuarias otra o como las entendemos monedas virtuales y que todo pase por ahí pero lo que puede tener un impacto relevante más cuando estas compañías globales pues sabemos queda regularla que hacerlas pagar impuestos no es nada fácil no entonces desde luego que pueden tener un impacto en el medio plazo muy grande nuestra

Voz 0927 42:20 oye nos ha preguntado gente cuando se que íbamos a hablar contigo dice la empresa me paga con dinero no con moneda virtual ni con Cristo maneras cómo cómo se maneja todo esto como lo pues

Voz 19 42:29 Picard

Voz 18 42:29 pero hay el el para que entendamos que es una divisa no antes igual que tú puedes cambiar tus euros a hablar eso puede cambiar los a libras cambiarlos a yenes o a yuanes pues cambiarnos a monedas virtuales más el el proceso es este compra de moneda no igual que con ellas que compres una divisa tradicionalmente la la diferencia con las que te maneras como bitcoins que la fluctuación es muchísimo más alta las vías habituales podemos ver cambios en dentro de un día de de de de órdenes de magnitud perdieron entre diez esto no va a pasar de la moneda de la moneda de Facebook porque ellos aseguran que van a tener un mecanismo para que no sean tan grandes pero la la la idea es que tú puedas comprar en Internet como hoy compras hay una diferencia Banic que este acuerdo entran también Visa y Master Card que son dos dos dos como sabemos plataformas de pagos del mundo también offline Francia abrir la posibilidad o pensamos que que en un entorno en un futuro Facebook esté pensando también en llevar esto al mundo físico hay aquí que haya cajeros donde tú puedas comprar esta libra está moneda de de de de que en el mundo físico también puede usar esta

Voz 19 43:31 oye China ya va por delante con esto no

Voz 18 43:34 sí sí bueno como como casi siempre últimamente hay Facebook lograse seguirla siguió la estela de tengo que es su gran competidor en en en China que tiene un tiene un sistema llamado huy Pay que es relativamente parecido esta qué quiere hacer hasta que quiera Facebook con un impacto tremendo en el Comes asiático al final el que no está en el entorno de de de We Chat de Wii Play lo tiene muy complicado para sobrevivir

Voz 1176 43:59 lo que puede pasar no que que no esté en ese entorno

Voz 18 44:02 eh Facebook pues va a quedar bastante perjudicado bueno

Voz 0927 44:04 la logia para terminar cuando crees que estaremos en un mundo sin dinero sin tarjetas sin bancos

Voz 18 44:10 ha tenido físico sin metálicos en billetes y moneda yo creo que estamos muy cerca de este punto en el que toda la economía está virtual creo que estamos un poco más lejos pero me parece que es una una distopía porque tiene algunos defectos históricos que podemos ver en un plazo no digo mañana pero sí los próximos diez o quince años

Voz 19 44:29 muy bien bueno antes seguramente que tendremos que hablar de otras cosas eh seguro pero seguro que si Jaime García Cantero de retina del país muchísimas gracias un fuerte abrazo

Voz 18 44:37 compañero adiós

Voz 3 44:40 en SER Consumidor

Voz 42 44:42 te escuchan y que me llaman todos las Via con ofertas todos AVE compré por Internet y ahora nadie sabe nacen comerse sin teléfono al que tengo derecho con plenos superó leen me cobraron y nunca me ha llegado el pedido que ha

Voz 33 44:54 el seguro y la Agencia se lavan las manos

Voz 4 44:57 sus consultas dudas somos el altavoz de tus denuncias nuestros asesores jurídicos te ayudarán a eso

Voz 43 45:05 verle la Time devolverle de inmediato los cargos presentarle una reclamación de que hay que solicite por escrito a la cancelación de sus no esto es un estado aquí que podemos reclamar a la propia compañía gala protegen

Voz 3 45:19 SER Consumidor con Jesús Soria

Voz 19 45:22 Nos ayudan los mejores asesores de consumo entre ellos Eugenio Ribó aunque es presidente de la Asociación Española de derecho de consumo Eugenio qué tal cómo estás buenos días

Voz 0451 45:30 muy buenos días el presidente de la Asociación Española de David

Voz 19 45:32 eso de consumo escuchamos el primer caso

Voz 0451 45:35 a por ello venga cuidado con los extras de algún

Voz 7 45:37 las compañías aéreas escuchen a este oyente

Voz 11 45:41 Irán quería comentar lo que me ha pasado con Ryanair compró un billete con dos meses de antelación llevo dos días antes porque veo que dos días antes y poder hacer el check in online con asignación aleatoria de asiento y por supuesto gratuito ni un segundo día antes ni el primer día acceso será dos días antes no estaba activada la la asignación aleatoria bueno pues lo que hay pues ya me darán la tarjeta de embarque en el aeropuerto yo creo aeropuerto para conseguir la tarjeta de embarque me piden cincuenta y cinco euros en fin un secuestro obviamente una cosa es comprar el billete y otra cosa es tener que pagar para acceder al transporte contra tal

Voz 19 46:23 ya se Eugenio gente y más gente y más gente que puede hacer a que tiene

Voz 36 46:28 si llueve sobre mojado en este caso con esta compañía aéreas que parece ser el paradigma de las reclamaciones de los consumidores en este caso concreto resuelto por diversos tribunales declarando el carácter abusivo de este tipo de situaciones que establece un corte con relación al servicio prestado qué puede hacer nuestro oyente pues una vez que había sido declarada abusiva esta práctica pues ha estos una vez cabría plantear de modo inmediato juicio verbal por ser a lo que el euros recordamos donde postulador simple ocasión de Estados precedente judicial en teoría bastante para observar la evolución de estas cantidades además los centrales y todo ello sin juicio de que para evitar que nuestros pasajeros usuarios tengan que someterse a ella ocasiones a este calvario de reclamaciones para eso debería los servicios de compra el otro

Voz 7 47:21 al que le han colado un seguro hace ya casi tres

Voz 44 47:25 años cambiamos de vivienda pedimos hipoteca en el Banco de Sabadell y cuando vamos a firmarla en mi simulaciones no debía pagar más de cuatrocientos euros las suyas eran casi setecientos ante mí reclamaciones al final explican que la diferencia es un seguro de vida de prima única en un solo pago que está incluido en la Teka les digo que me lo quiten de la hipoteca intenta y me dicen que no y únicamente acepta en quitar al mi mujer del seguro para rebajar la prima al haber vendido ya en nuestro piso firmamos después de un tiempo me pongo a leer el seguro que pagué doce mil euros por él lo más sangrante que en caso de que yo fallezca mi mujer seguiría pagando mi seguro de vida en las cuotas de la hipoteca vuelvo a la oficina bancaria de me dicen que el seguro que es de su entidad ya está pagado de que no se puede anular ni renegociar

Voz 1176 48:15 la única forma de que te devuelve algo de seguro

Voz 44 48:17 sería descendiendo la hipoteca

Voz 19 48:19 viajes con sorpresa en temas bancarios con sorpresa también hipotecas

Voz 36 48:25 otro clásico programa tema de seguros no solicitado anunciara también práctica declaradas nulas abusiva en este caso concreto por la Audiencia Provincial de Baleares Sección quinta listos este mismo pues estoy excesivamente supone la imposición de servicios no solicitado al usuario que por lo tanto a derrota zafarse supone en definitiva que esa nulidad acarrean la devolución de la prima o la devolución del importe armados como creyentes

Voz 19 48:54 o sea que tiene que reclamar al Banco entonces

Voz 36 48:56 indudablemente enfermizo como cualquier otro que no debía haberse impuesto nunca tiene que ve solicitado en precario que no seguro para garantizar que ha practicamente Carles ya una garantía real que acepta sobre el propio inmueble de un usuario

Voz 19 49:15 pues ya saben nuestros oyentes compré un portátil

Voz 7 49:18 de la marca a sus a los seis meses lo llevé a reparar porque la pantalla se puso azul me lo reparen y me cambian el disco duro al año otra vez igual me lo vuelven a reparar pero al año se me acaba la garantía INE vuelve a ocurrir lo mismo lo llevó a una tienda externa y me dicen que es mi placa base que está dañada me estropean los discos duros voy donde lo compré a media Marc desentienden porque dicen que hará garantías ya finalizó la placa base cuesta cuatrocientos euros

Voz 19 49:48 qué puedo hacer contesta le convenio pobrecillo

Voz 36 49:52 otro clásico también vamos a estas empresas

Voz 19 49:54 de que vuelve

Voz 36 49:57 a repetir una y otra vez lo mismo nombre en transporte aéreo tregua rayas servicios tenemos ya tenemos a pedir algo será este tipo de coincidencia si hace nuestro usuario pues efectivamente todo obedece a un fallo de origen el fallo origen saber que no ha sido subsanado en su momento inicial sí cuando tenemos cualquier garantía legal que recordemos es de dos años una cosa es él

Voz 0451 50:18 momento en el que ha de

Voz 36 50:21 de manifestarse ese error y otra cosa es el plazo para el ejercicio de la acción nuestros oyentes tienen tres años más una vez que han terminado el plazo de inicial de veinticuatro meses de dos años para presentar cualquier tipo de reclamación por lo tanto está dentro del frío para poder reclaman

Voz 0927 50:38 los cruceros a veces se les va la mano

Voz 7 50:40 Brando las excursiones hemos