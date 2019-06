El padre del modelo español de trasplantes: un referente mundial

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles

Voz 2 00:04 pero en fino

Voz 3 00:07 Pedro Pablo VI teme que eres no en su cuadra su exacto esto

Voz 0313 00:29 ya sé que esta tarde en La Ventana estamos llenando sobre todo hacia el futuro pero quiero que anotaron momentito con el presente y sobre todo con el pasado porque hay más de cien mil personas en España en los últimos veinticinco años que no tendría un futuro que no lo hubieran tenido sino fuera gracias algo tan importante tan relevante y qué dice tanto de nosotros como país que los trasplantes

Voz 2 00:52 hoy me muevo perfectamente

Voz 4 00:54 eh tengo la actividad puedo hacer pues todo aquello que antes el trasplante evidentemente no podía hacer yo creo que se producen en una relación digamos un poco más especial es decir sientes como que como que le debe es una parte de lo que eres en este momento

Voz 5 01:09 lo voy digo que yo soy así un poco vídeo huidas es que era un niño de cuatro años quiere italianos que mira a vi que fue un cachito lo que me pusieron a mí me dieron un cacho pero lo otro cachas lo dieron un otra persona ya sea el mejor regalo de toda mi vida porque me me trasplantaron justamente me gusta más bien

Voz 0419 01:26 en teoría tengo un trasplante muy visceral y me han operado de cinco órganos el páncreas el hígado el intestino no el intestino delgado el duodeno y luego me quitaron el bazo bueno pues bien me lo hicieron buena tenía dos años y medio como bien dicen los supere

Voz 6 01:58 a Rafael Matesanz buenas tardes qué tal

Voz 0313 02:01 sabes cómo va eso me encanta Rafael Matesanz viene de de impartir la conferencia el modelo español de donación y trasplantes dentro de esta iniciativa de cruce de caminos porque efectivamente el modelo español es desde hace un montón de años referencia en todo el mundo el el artífice el en fin el ideólogo como que que llame el padre no quizá no bueno el impulsor vas pues no venga el impulso pactamos impulsor pactamos que tal XXV años ya eh no más más más más más más vamos Veintisiete David siete haya leído

Voz 1770 02:31 esto lo empezamos pues el ochenta y nueve vamos a hacer treinta años desde que empezara pues esta aventura de la Organización Nacional de Trasplantes

Voz 0313 02:38 está mirando así de rojo un poco la cara que ponía con los testimonios que escuchamos

Voz 1770 02:42 gente de toda edad y condición eh

Voz 0313 02:45 contando su experiencia contando bueno montando subida que no podrían contar las eh pero son sobre todo

Voz 1770 02:50 lo que me emociona que son los niños eran niños de trasplantes hepáticos viscerales probablemente fueran de esta asociación de UPA la verdad es que eso es lo que más te llega cuando ves la sonrisa de un niño que la salvó de la muerte y que varios años después te lo cuenta con este con esta soltura probablemente sea de las cosas que más te llega

Voz 0313 03:11 doctor y recuerdos los primeros pasos y los primeros

Voz 1770 03:14 casos y los primeros fracasos también en los primeros fracaso yo recuerdo lo primero fracasos pues no está en el hospital bueno todavía no me dedicaba a la gestión sino que era pues nefrólogo trasplante renal y los primeros casos fueron durísimos durísimo sobre todo para los enfermos que en la verdad es que que tenían un riesgo de fallecer enorme vital luego cuando empezamos nosotros pues también en momentos muy difíciles pero bueno pues pronto las cosas empezaron a ir bien y ahí a partir de ahí la satisfacción de fueron mucho mayores que que que lo fracasos es verdad que antes de mil novecientos ochenta y nueve este quería acabamos de escuchar que le operaron con dos años y medio trasplante multi visceral INSEE no páncreas e intestino y tal hubiera tenido alguna posibilidad multilaterales son no muy recientes multilateral aprobar antes eran el trasplante más complejo porque además estamos hablando de trasplantar cinco seis siete órganos en niños muy pequeño el de dos tres años no osea hay que tener en cuenta que el cirujano sonoras seguirlas con microscopio y como cómo tiene que ser porque lo estatal y eso es una técnica complicadísima en España pues practicamente se realizaban solamente en la Paz hay buena son son son tremendos o lo que es estar pues eso dieciocho horas uniendo los los vasito micros órganos pero luego lo pieza al chaval que realmente revive Hay yo recuerdo el caso ante más emotivo que he vivido yo fue uno de estos niños aún hay ya Iker realmente perdió los órganos abdominales pues un accidente quirúrgico lo lo trasladaron desde Bilbao a Madrid a la paz estaba en urgencia cero que es virtualmente imposible que surja un órgano adecuado porque tiene que coincidir el tamaño coincidir el grupo sanguíneo y claro es muy difícil los humanos los donantes infantiles afortunadamente son son muy escasos pero surge el milagro pues eh se dio y el niño esta oí perfectamente después de es todas que el tema donantes es muy

Voz 0313 05:16 durante que lo subrayamos porque este modelo español de referencia en todo el mundo es un círculo eso en círculo de médicos de profesionales pero es un círculo donde las personas donde los ciudadanos que en un momento dado se topan con esa desgracia terrible que es perder a alguien tienen la capacidad o la educación no alguien ha enseñado para poder ser generosos esta cuadratura del círculo yo doctor me gustaría que contará cómo cómo se consigue porque si se consigue aquí no tanto en otros países no sé si es el sol Si somos especiales o cuál es el motivo

Voz 1770 05:47 si el resultado yo siempre digo que obedece a un trípode por una parte la solidaridad la generosidad a los españoles bueno sin eso sería imposible que que todo funcionara pues después nuestro sistema nacional de salud con atención universal que tiende a todas las personas es fundamental porque realmente es muy difícil decir a la gente que donde sí después no los puedes recibir esos órganos en las mismas condiciones es pues el modelo españoles modelo de gestión en un modelo de tener a unos profesionales que son los coordinadores de trasplantes que tener el la persona oportuno en el sitio oportuno y en el momento oportuno personas pues muy bien entrenadas entrenadas por la ONT que se que hemos entrenado más de veinte mil desde que empezamos son veinte mil profesionales desde que empezamos en el ochenta y nueve y entonces es no dejar nada a la improvisación es decir que no se pueda perder ni un solo ante entonces nosotros hemos demostrado a lo largo de todos estos años que nosotros no somos más generosos que los franceses eso que los italianos que los alemanes lo que pasa es que estamos mucho mejor organizado años hacerlo entonces es al revés es lo que nos ocurre casi siempre ocurre esto es un problema de organización de manipulación de innovaciones son lo que hemos estado discutiendo hoy precisamente porque para mirar al futuro pues si como decía es fundamental pero es necesario estar innovando continuamente que por ejemplo comentaba hace un momento que la mayoría de las los programas que en estos momentos están tirando a la formación y que han hecho de los últimos cinco años pues ya hemos tenido la mayor crecida en la donación de toda la historia pues se desarrollara el dos mil ocho fueron innovazione fueron resultado programa la donación en parada cardiaca y la participación de los médicos de urgencias si no hubiéramos hecho es hoy tendríamos aproximadamente la mitad de los donantes que te que teníamos de otra forma de manera que esto es un sistema que necesita estar innovando continuamente todos los países del mundo en estos momentos pues nos miran y nos llevó mirando ya mucho tiempo llevan copiando

Voz 0313 07:38 el diez países no han comprado el pack organizan digo este modelo pues tenemos que preguntar no es lo han intentado copiar en casa

Voz 1770 07:46 todo sur de Europa está impregnado del modelo español de hecho sobre Blaise más potentes de Portugal Croacia tiene en cifras muy buena parte del norte de Italia Francia Bélgica hoy son todo pues modelo español los a los del centro y norte de Europa les cuesta más por qué pues porque todo lo que viene de abajo no no no no se fían demasiado no tiene un sistema al que son difícilmente adaptables toda Latinoamérica Latinamérica nosotros

Voz 0313 08:11 que hemos tenido una colaboración muy grande

Voz 1770 08:13 ellos y Latinoamérica es la zona del mundo donde más ha crecido la donación precisamente porque por ejemplo Estambul formando coordinador latinoamericanos en España en forma de además de cuatrocientos a lo largo de todos estos años yo es trasladan allí ese Leandro adelante lo traslada a países que tienen muchas más dificultades que tienen en nuestro en nuestro ambiente pero son capaces de hacer crecer y por ejemplo países pues como Uruguay parte de Argentina o parte de Brasil dije bueno frase europea ya irreversible bueno por lo que hemos demostrado es eso que cualquier país que realmente eh sigues todas estas directrices pues funciona o por ejemplo algo que para mí es motivo de orgullo es que en España los inmigrantes están donando al mismo nivel que otros españolas

Voz 0313 08:55 bueno se datos fundamental ir eso no sacó

Voz 1770 08:58 seguido en ningún otro país de Europa ni en Francia ni en Alemanía en en el Reino Unido quién donde tiene un problema muy serio con la gente de diferentes etnias nosotros realmente tenemos un problema con algunas etnias valor sobre todos los orientales porque es muy difícil entroncar dentro de la mentalidad oriental pero realmente si cogemos el resto de la señal que están aquí Latinoamérica Europa oriental y subsaharianos realmente esto no donando al mismo

Voz 0313 09:24 el lo que se llama convivir hasta hasta el último extremo doctor Matesanz ha sido un placer le invita a usted y al resto de los oyentes de La Ventana para cerrar esta estaba a primera hora estamos en un cruce de caminos estamos en un en un cónclave de de mentes brillantes con cómo definimos lo que es una mente brillante que se esconde detrás de ese concepto habría ejemplos para poderlo de codificar yo creo que hay que preguntárselo a Pepe Rubio que es la persona adecuada para buscar la respuesta

Voz 7 09:51 esto

Voz 2 09:52 esa fue la primera composición de Mozart tenía

Voz 7 09:55 cuatro años

Voz 2 09:57 no tendría muchos más salvará estén cuando le dijo a su profesor que en frío no existía que según las leyes de la física era ausencia de calor

Voz 8 10:06 la cirugía más día en nuevo el

Voz 2 10:12 con la misma contundencia le negó la oscuridad y el mal leyenda o realidad lo cierto es que eran mentes brillantes Kenyon que de entrada suelen ser incomprendidos como el matemático John Nash

Voz 9 10:25 no que para conseguir el mejor resultado cada miembro del grupo para el grupo A es si es un truco para quedarte con la rubia vete al cuerno

Voz 10 10:36 no no

Voz 2 10:40 la incomprensión lleva a la rebeldía y algún que otro rapapolvo de alguien

Voz 9 10:45 qué es lo que significa perderán porque sólo los sabrás cuanto a Meshal quién más que optimismo eres un genio y eso nacieron y nadie puede comprender lo que pase tu interior

Voz 2 10:56 el indomable Will Hunting lo recuerdan la historia del cine y la literatura está llena de casos reales sonó de genios

Voz 11 11:04 con el que su peón con tu con su caballo ya al Chelsea dejará desprotegidas Tutor no le ataques con el alto

Voz 12 11:13 ha sido una

Voz 2 11:15 entre las matemáticas la literatura el arte la ciencia la filosofía el deporte la tecnología

Voz 13 11:22 no es un brujo en hombres Sócrates nací en la telas vuestras Peace

Voz 14 11:29 están pisando mismísimo centro del cosmos

Voz 0521 11:33 son muchas las mentes brillantes porque como decía el maestro Punset somos únicos pero estamos programados para ser únicos porque nuestra experiencia individual incide sobre la estructura cerebral aquí termina la parte de la pieza o reportajes sobre genios que hecho siempre la de final feliz

Voz 2 11:53 ahora tocamos realidad casi todos los genios son mentes brillantes fueron niños de altas capacidades que no lo tuvieron fácil en el colegio

Voz 15 12:02 Machado le costó Dios y ayuda a acabar el bachillerato

Voz 2 12:06 es la escritora al Lea Vélez madre de dos niños de nueve y once años con altas capacidades en casa maravilloso pero en el cole

Voz 15 12:15 tienen una madurez intelectual muy por encima no entonces eso hace pues que nada mejor nuestra relación en igual de bien con los montañeros que no es porque tengan un problema de ATA fiables y que que a todos nos gusta a la gente no se acuerda no verdadera amistad

Voz 2 12:34 y cuando crecen muchos eligen el camino de la ciencia y como dice Margarita Salas premiada hoy con un mejor inventor europea en España no lo tienen fácil ya hay bastantes

Voz 16 12:46 jóvenes que no que no pueden volverte salen fuera y no puede volver y eso es una pena porque hemos invertido mucho dinero de ellos

Voz 17 12:54 no luego lo ideal sería que todas las mentes brillantes tuviera una oportunidad pero en la mayoría de los casos son visibles esta niña huérfana mozambiqueña sueña con ser médico

Voz 18 13:07 ya en tierra está otra joven senegalesa

Voz 17 13:11 me gustaría ser empresario

Voz 19 13:14 a ver tener

Voz 2 13:17 estarán algún día en este cruce de caminos son la versión moderna del es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el Reino de los Cielos ellas son el camello como la mexicana la San Martín en el lado mejicana mujer indocumentada de primera generación ídem

Voz 20 13:40 presos vascos justo hace dos años se graduó Abba como la mejor alumna del maquina hoy High School de Texas en este emocionante discurso confesaba que seguía siendo ilegal terminaba diciendo siempre habrá personas que juzgarán hice harán expectativas con base en sus ideas preconcebidas de lo que somos lo que deberíamos ser sin embargo tenemos la oportunidad de demostrarles que se equivocan en esos momentos en los que necesiten una razón para seguir adelante cierren los ojos e imagínense en el futuro dice me dijeron que no podría así que

Voz 2 14:20 hecho

Voz 9 14:24 dos años después la visa es vetada en la Universidad de Yale

Voz 2 14:35 esto

Voz 0313 14:36 es decir no puede ser más hermosa ex bonita no puede ser más hermosos además has edificante Iker reto que retos como no desmotivado a esas mentes brilla

Voz 14 14:47 antes que sienten que no están bien integradas como conseguir que sean visibles