'Me llamo Sofía', la blog-novela de Ana Huertas

conocía nació en un principio para hacer trabajos final reglado y lo que yo quería era juntar literatura porque al no gusta mucho habló de socio les gusta mucho quería también de alguna manera acercar lo que es la cultura a las redes sociales y ahora mismo me parece que Instagram es una de las de las plataformas pues que más potencial tiene para todo esto

Voz 0311

01:31

creo que hay que innovar e está muy bien los libros convencionales yo me encanta leer un libro que esté cerrado que lo tengan en mi mano Xicoy ya está pero es verdad que que la gente agradece la novedad hay una manera por ejemplo de acercar a los jóvenes a la literatura es dándole algo más no y la la narrativa al final tiene que que acomodarse a los nuevos tiempos y me parece que que por ejemplo las redes sociales son una forma muy muy buena de hacer esto sea el final yo creo que lo importante es innovar si no cambiar tanto la forma sino añadir