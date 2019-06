'Los días hábiles', el primer poemario de Carlos Catena

Voz 1

00:00

he empezado a construir en mi casa en el extranjero un terreno en una ciudad irlandesa donde el sol ocurre sólo en el margen de los días festivos visitó la obra me imagino que entro en esta casa dentro de diez años me pregunto también si es aquí donde quiero estar dentro de diez años no soporto la moqueta imagino en cambio el brazo un suelo frío donde se tumban los niños al volver de la piscina en agosto aquí una cocina estrechas donde se reúne la familia a última hora de la tarde fuman luego los adultos arriba hay un dormitorio en espera de los primos lejanos por razones económicas después de un largo día de trabajo en Lejos de la tierra en el espejo veo que doy la mano a alguien pienso que mi abuela viuda en su lecho de muerte pedía a la Virgen que la llevara con su marido traslado la escena al otro lado de la Ventana cae un valle escarpado que nada tiene que ver con este paisaje sin vírgenes donde según de mi casa