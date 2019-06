Flash deportes de la SER de las 16:30 (19/06/19)

esta mañana el Atlético de Madrid ha hecho oficial el fichaje de Marcos Llorente como ya avanzó Antón Meana El Larguero hace más de dos semanas el ex madridista firmaba por las próximas cinco temporadas a falta del reconocimiento médico además ayer por la tarde la selección sub veintiuno consiguió vencer a Bélgica dos a uno gracias a un golazo de Fornas en el último minuto esta victoria nos hace seguir con opciones de llegar a las semis del Europeo escuchamos al salvador del partido Pablo Fornells anoche

Voz 0661

00:28

el Larguero fue un mazazo pero pero nos hemos sabido levantar lo importante era ganar hoy inconformes dado el resultado del otro grupo pues de como ha dicho también tu compañero estamos vivos para para lo que pueda pasar lo importante es que ganemos si después de ganar restar tranquilo si veo que no que si no pasábamos no sea porque nosotros no hayamos intentado todo que hay que hacer es meter el primero y luego intentar que yo confió antes de que el segundo gol los próximos puedan llegar