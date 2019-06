Nace Resinetflix, la plataforma que solo ofrece películas y series en las que sale Antonio Resines

Voz 1 00:00 nuestra patria una marca yo no veo rojos y azules españoles es blanco así que más tratar la inmensa mayoría de jóvenes españoles Lasarte ya uno lo sabe

Voz 2 00:23 ah

Voz 1981 00:42 a lo mejor al final lo que publica el acuerdo para que se entienda que lo que estamos diciendo es verdad

Voz 3 00:47 porque habla mucho y la gente luego lo Kafka todo a ver paseamos lista que los jueves suele haber multitud en Todo por la radio Toni Martínez hola Puri Martínez está Dani Martínez está homologada trae bueno arcanos y que está arcano armera arcano arcano está a ver a ver repita volvernos a Toni Martínez

Voz 4 01:13 hola si no está hola

Voz 3 01:17 qué tal ahora sí especialista secundario la el elemento electo ofrecidos noventa El Mundo Today yo estrés El Mundo Today Lucía Taboada hola qué tal hola sus Ana Ruiz hola hola

Voz 5 01:31 señor Chet Olallo e Iñaki de la Torre señor ya no

Voz 3 01:35 es verdad que estamos al parámetros uno encadenado esto Torreal mundo pieza tu Toni

Voz 0230 01:43 se oye que estamos en una cumbre europea tenemos pendiente Reunión de Presidentes de Gobierno para elegir al suceso

Voz 3 01:49 por de nuestro amigo Jean Claude

Voz 4 01:52 pero aunque se acabó la era de Jean Claude Juncker

Voz 3 02:03 a ver quién es su sucesor hay que elegir ahora un sucesor

Voz 6 02:05 no por favor que tenga canción

Voz 3 02:09 porque como sea Timerman que a buscar canciones con Timerman bueno está la de Elton John y merma pero bueno podríamos y luego también esta podría ser la de Ella Fitzgerald

Voz 7 02:29 la de Teinver más nada

Voz 8 02:34 no no oye

Voz 9 02:38 esto nos daría eh la podemos provocar incluso eh vamos a probar no vengamos a aprobar presidente de la Comisión Europea France muy mejor Chandler hombre que sí es verdad que este señor

Voz 1610 02:53 este señor Timerman se llama Francisco Cornelius Gerardo María Timerman sobretodo tienen arroz todos estos nombres entonces si no encontráramos canción podríamos hablar de él como el presidente de la Comisión Europea Francisco Cornelius crear dos

Voz 10 03:15 a mi a mi manía

Voz 1981 03:19 eh

Voz 8 03:23 no hay que precipitarse de todas maneras porque la delegación española

Voz 11 03:27 muchas esperanzas de pillar cacho

Voz 3 03:30 porque esto no se trata de ver quién pilla cacho en cada lugar

Voz 0230 03:33 sí señora exactamente eso es lo que se trata de esta reunión

Voz 3 03:36 Unión Europea a ver qué países pillan cacho

Voz 0230 03:39 ocho y ahora los socialistas españoles son fuertes porque ha habido una victoria electoral inesperada al Gobierno español está levantando unas expectativas grandes practicamente imperiales como si todos los mandatarios de la Unión Europea esta tarde fuera a recibir al presidente español cantando

Voz 3 04:06 Coalición Canaria no estarán el Gobierno canario

Voz 0230 04:09 después de veintiséis años antes de que naciera Arca no

Voz 3 04:13 es para gobernando Coalición Canaria tenemos también un día

Voz 0230 04:18 el juicio por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas con la caradura de todos los demás el juez preguntó cómo habían destruido los discos duros y respondieron Nos dimos en la mejilla señoría tenemos la cara mucho más dura que el disco

Voz 1981 04:32 es que se quiso hacer

Voz 6 04:34 como hay que hacerlo qué tiempos a tiempo se sienten nostalgia que todo lo bueno lo de Manuel Valle Rivera

Voz 3 04:51 es el culebrón que nos lleva nos está llevando ahora no que como y un culebrón que además

Voz 0230 04:58 e internacionales no hemos internacionalizado en París porque he ido Albert Rivera Albert Rivera diciendo a mí Emmanuel Macron me ha felicitado por los pactos que tengo en España con voz y el Elíseo en algo absolutamente inusual ha hecho un comunicado diciendo aquí no hemos felicitado de Rivera a mí en la ley dice bueno exactamente exactamente lo que ha dicho es una información inexacta el presidente francés no ha publicado no ha hecho esas declaraciones ni en público y en privado Manuel vais dice que Rivera apoya los reaccionarios Rivera dice que van apoya los populistas ibais dice que Rivera se apoya en la táctica de cuanto

Voz 3 05:38 por mejor ayer ya lo comenzó a explicar esto entro

Voz 0230 05:41 misión española

Voz 13 05:43 la estrategia del cuánto

Voz 0230 05:46 peor mejor

Voz 13 05:48 es una estrategia equivocada y peligrosa

Voz 0230 05:52 él tenía una frase para acabar y acabó con un mensaje que era el que él quería cuanto peor peor está claro yo y lo ha vuelto a contar a Pepa Bueno tenía tanto interés en contar lo que ha fiado por acabar su mensaje siempre cuánto cuánto

Voz 14 06:09 lo peor mejor cuánto cuánto cuánto P

Voz 11 06:12 por mejor no veíamos que no vamos a echar

Voz 0230 06:15 no ahí Pepa intentaba dar conversación pero Manuel eh venía con su frase dice su frase cuanto peor siempre peor esto

Voz 3 06:24 hace cuanto peor peor cuanto mejor no peor peor cuanto mejor mejor no todo el mundo sigue el hilo cuanto peor mejor para cuanto peor mejor mejor para mí

Voz 5 06:37 en sus beneficios políticos

Voz 3 06:41 a lo mejor peor candor calor mañana verano Cano perdón que realmente ahora viene el culebrón realmente el cule

Voz 15 06:52 donde el verano no es pasión de capitanes va a ser pasión de Ciudadanos que pasa que pasa en ciudadanos que ahora mismo se están enfrentando un nuevo verano mientras sigan pensando que el PP están cool van a vivir literalmente un verano azul eso seguro empiezan a vivirlo el pero realmente en realidad que apoya a despedirlo que no sé qué ha pasado cuanto peor peor amigo pero cuanto peor peor peor peor es positivo no relativo por positivo entonces que me pregunte qué está pasando requiere quiere mezclo peor Invesco verano para ver cuál es la última rima que te hace arcano que es lo peor que puede pasar en verano no lo sé algo por ahí me olido en Internet peor y verano si quieres lo pillas lo peor en verano sería Leticia Sabater en Veranos de la Villa

Voz 4 07:35 ah

Voz 16 07:43 y ahora toca

Voz 3 07:46 a Córdoba

Voz 17 07:49 el club debería ser la gente recurre al lógicas poco realistas pero la verdad es que me hablarían mucho un ejemplo lo pone el pan

Voz 11 07:56 el ingeniero que las toallitas frescas para el culo que tiras de una y te traes cuatro podría haber inventado también el cajero automático

Voz 17 08:05 a todos nos hemos hecho esta pregunta qué formula Sonia todo

Voz 11 08:08 los porqué cuando suena la alarma de un coche lo escucha todo el barrio menos el dueño del coche

Voz 17 08:14 yo creo que este tuit desde escudos de ironía en modo on lo tuitean Miguel

Voz 11 08:17 esto siempre ha considerado importante que cuando anuncian una película aclaren al final eso sólo en cines por si vamos al mercado una verdad

Voz 17 08:26 a medida que Vox va adquiriendo poder en algunos municipios aumenta en algunos temores el tuit desde afilado

Voz 11 08:32 yo que vosotros le iría perdiendo el cariño a la Alhambra

Voz 17 08:37 la línea que separa la garantía de ser un borde es finísima un ejemplo lo pone Miguel Izquierdo

Voz 11 08:42 confiera tienes adivina a deportó a veinticinco por Tussaud joven te por tu cuerpo dieciocho tú sí que sabe seducir a una mujer cállate que estoy sumando

Voz 18 08:55 sí

Voz 8 08:56 hasta

Voz 19 08:59 he esperado

Voz 5 09:01 pues de las tutorías venga las noticias El Mundo Today

Voz 1981 09:05 o Xabi Quique Sánchez acepta la petición de Podemos de renunciar al capitalismo hacer política a veces implica ceder para seguir avanzando camaradas ha dicho el presidente Pablo Iglesias reconoce que también ha tenido que ceder permitiendo que se conserve la propiedad privada en los chalés de las afueras de Martínez nace sin Netflix la plataforma que es sólo ofrece películas y series en las que sale Antonio Resines

Voz 20 09:33 pues a mí española ya están dedicando sus noches a navegar por el menú y sin decidir qué película de Antonio Resines ver resigne Flick y ya está rodando un documental que aclara la participación de Antonio Resines en el desastre de Chernobil

Voz 1981 09:50 el concejal de Vox empieza a demoler la Alhambra

Voz 3 09:55 llevan varias horas golpeando una pared

Voz 21 09:57 con un martillo ya adelantado a su electorado

Voz 3 10:00 su proyecto necesitará dos legisla

Voz 21 10:02 duras como mínimo

Voz 1981 10:05 la última hora Arman cuéntanos UCE

Voz 17 10:07 Jordi Pujol sale a la calle exigir a la gente su tres por ciento ha sido detenido en una carnicería mientras intentaba extorsionados clientes por el bien de Cataluña

Voz 1981 10:20 vamos ahora con algunos titulares breves el humo negro de los consejeros de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid

Voz 20 10:27 a las caras de Bélmez desarrollan bocadillos para poder hablar entre ellas

Voz 1981 10:33 la Policía detiene al fin a los gamberros que se sientan al fondo del todo del autobús

Voz 20 10:38 Fernando Alonso descubre la quinta marcha

Voz 1981 10:42 bueno se las las dos mil seiscientos setenta y tres años a los países de la Unión Europea para mejorar sus planes contra el cambio climático

Voz 20 10:50 y el bar finalmente anula la boda de Sergio Ramos

Voz 22 10:57 ah vale

Voz 23 11:05 Especialistas secundarios que pasa en juego

Voz 17 11:08 saben de un poquito no porque cuando sería todo pues ya es un clásico que metemos a uno de los mayores productores de venados de España para que nos cuenten cuál es hola novedades de este año así que vamos a Soledad fuerte aplauso a Rodrigo pie qué tal

Voz 8 11:22 director de la empresa helados

Voz 24 11:24 hay pase la verdad buenas tardes

Voz 11 11:27 es un placer estar de nuevo aquí no entre gente con tantísimo talento tomo presunto todas las claves

Voz 17 11:33 año usted no presenta los nuevos federados que danzan al mercado

Voz 11 11:36 pues que tenemos para esta temporada algo la verdad que estamos muy muy muy muy muy muy orgulloso de la novedad este año la verdad es que hemos hecho un muy buen trabajo en la presa ojo es una empresa cien por cien becarios

Voz 17 11:46 no le ha editado seis más pasta para mí sí huy huy huy huy huy huy no bueno venga proveedores

Voz 11 11:55 empecemos una bueno una mediación que que creemos una ideación que creemos en helados Sonae es que lo va a apretar no es el helado de tabaco que sí porque la empresa nos dimos cuenta de que hay gente que no chupa helado porque durante esos cinco minutos que dura no puede fumar verdad es verdad sin así que pensamos pues un en labores de tabaco pues me quiero ir muy bien

Voz 17 12:15 no tiene nicotina esto me interesaba eso Conchi

Voz 11 12:18 nicotina alquitrán y toda la mierda no hemos reparado en gastos tenemos el helado del tabaco negro que es en la ducados de tabaco rubio que ser mal Polo

Voz 4 12:27 ahora cariñoso becarios

Voz 17 12:31 hemos empezado muy muy muy arriba

Voz 11 12:34 si podemos mantener el nivel venga que hay más que si no atención otra novedad esta bueno

Voz 3 12:41 no becarios sola vaya Juanjo mira

Voz 11 12:44 mira esta foto mira esta foto esto esto es un lazo amarillo con un palo sí correcto es el llegad para la República los amante se porque ya tienen un helado o no no acercarse a Guti Fleck pero cuidado

Voz 17 13:02 pero bastante sectario

Voz 11 13:05 esa no tenemos ideología ni ética ni tampoco mira este esto es un pueblo normal de color marrón parece un helado para hacerla pero no es un rabo de toro de lidia de toro de rabo de toro ya lo ha chupando va pereció una banderita de España que está sujeta al palo izaba totalmente barriga que bonito que bonito Íñigo Espinosa los moteros no ha felicitado

Voz 17 13:32 yo lo Espinosa no salís esquemas tienes que masacres más helados no queremos

Voz 11 13:38 mira piensa que los becarios hacían diecisiete horas al día mira atención a este el de lado el desvelado es un helado derretido lo que viene a ser una bolsa de agua agua Achi Ring con Bale con este lado denunciamos el deshielo en los polos y bonito a la mierda a esta del cambio climático que te parece osado

Voz 17 13:55 miremos de denuncia un poquito de hackers denuncias fueron por lo del Retiro está bien sí sí sí

Voz 11 14:03 los de la becario era menor de edad pero bueno está claro el tema de cambio climático juventud sube muy fuerte venga el último eso también lo va qué tal

Voz 24 14:10 el esperan esté Se llama él él él instalado es un polo que viene con

Voz 11 14:18 dos cámaras de fotos una delante y otra detrás de mil doscientos megapíxeles no sé lo que hace pero bien combinado píxeles miga vale para que mientras esté comiendo en su propio lado suba instan como sede quedara Xavi tan

Voz 17 14:34 pues mal la verdad es que no sé cuál cuál me gustaba desde bueno pues quién quiere recibir en su casa del catálogo de los helados de helados con este número de teléfono de hecho tiene Rodrigo bien muchísimas gracias a el regalo no chinos de regalos mira para vosotros para acá

Voz 11 14:53 la SER lo diecisiete becarios para vosotros que en verano lo ha necesitado

Voz 8 14:58 aquí

Voz 3 15:07 el acordada Lucía Taboada buenas tardes

Voz 1322 15:09 buenas tardes qué tal pues mira audio son hablar de una cosa que me ha hecho muchísima gracia es un tuit que igual habéis visto que saber realizada en todo el mundo eviten en cuestión varía llamada Harriet Alida que explica que suprima Zidane le dijo a sus compañeros de trabajo en Inglaterra que quería una tarta por su cumpleaños con la cara de la cantante Mariah Carey yo no voy a juzgar los gustos de la gente me parece perfectamente válido pedir una tarta de cumpleaños con la cara de Mariah Carey pero lo cierto es que sus compañeros de trabajo no entendieron muy bien lo que pedía la pastelería en vez de una tarta de Mariah Carey pidieron una tarta de mal Curie la científica la premio Nobel a Iker efectivamente en la tata en cuestión se ve una foto de la científica polaca con cara bastante seria en blanco y negro impresa sobre el chocolate bueno esta radial

Voz 5 16:03 Enrique

Voz 1322 16:06 está radiante anécdota llegó a oídos de la propia haya Carey que escribió un tuit que decía esta podría haber sido yo sino hubiera suspendido las matemáticas en el collage así que si quieres que tu artista o deportista favorito esté presente en tu cumpleaños equivoca te con la foto de la tarta yo qué sé m de Carvajal jugador del Real Madrid a Ramón y Cajal la anécdota en cuestión me ha llevado a preguntarme cómo se hacen estas tartas con fotos impresas que la gente se está viniendo muy arriba con las tartas de cumpleaños Sara pequeño que es la dueña de mis Robinson en Vigo me lo ha explicado

Voz 25 16:37 sí azúcares un papel especial que se mete una impresora de dulces que imprime la fotografía que tú quieras

Voz 1322 16:45 como decía la gente puesta venido bastante arriba con las tartas de cumpleaños así que le he preguntado a Sara que cuáles son las peticiones más extrañas que le han llegado en su pastelería

Voz 25 16:54 quería se van a lo erótico de lo más extraña que me han podido ultimamente fue lo que para su novio le quería ser una tarta con su coche favorito entonces clásica se hace no sí que ha yo la verdad es y tuve que hacer la retención del coche en la tarta novio sacándole unas fotos con su móvil Sarro ya no el suelo sacar unas fotos con su móvil todo esto reproducido un atajo sí luego aquí han ido un poco más friki lo último

Voz 26 17:23 la pena de Drago

Voz 25 17:27 del maestro enjuto dentro y sangrando por la nariz cuando veía

Voz 26 17:32 bueno enseñar

Voz 27 17:35 sí tenía esa F

Voz 25 17:37 el sobre él y eso también lo hizo con una tasa

Voz 1322 17:39 bueno cómo es la gente pues pide de todo tipo de cosas comenta

Voz 3 17:42 nadie lo pena dio una tarta con el alcalde de Vigo con la foto la caldera

Voz 1322 17:46 pues mira lo voy a preguntar igual sí pero sobre todo si se señor y nosotros augura te ven

Voz 17 17:56 o viceversa

Voz 28 18:02 no ha hablado

Voz 3 18:04 claro

Voz 8 18:09 claro

Voz 1981 18:09 Jazz hasta donde de hinchar sus Chema Chema

Voz 3 18:14 Susana Ruíz en Todo por la radio ver esta semana de que palo vamos esta semana hemos de que no vais adivinar diera ya se lo que AENA previsibles vamos a ver

Voz 30 18:29 sexo

Voz 29 18:30 vamos golpismo es el pueblo el malo

Voz 31 18:34 los pájaros son cuádruple

Voz 3 18:48 pero tras las rayas ayuda

Voz 29 18:54 claro que ayuda juguemos más conocida la voz también bueno el caso es que las rayas ayudando a este vamos a controlar su temperatura corporal según han descubierto científicos americanos en los triples revela que existe una diferencia de temperatura entre las franjas blancas y las negras que Baumann dando a medida que calienta buena parte del día las franjas muy Grace están entre doce y quince grados más calientes que las blancas única que este patrón único que tienen las cebras con subrayado no es un capricho de la naturaleza sino que forma parte de un sistema de refrigeración corporal os autores del estudio observaron que las cebras tienen que es muy curioso tuvo la capacidad de levantar el pelo de las franjas negras mientras que las aguantas permanecen planas imaginamos un tercio relojes son capaces de divisar sólo las negras esta elevación de los pelos negros contribuya a regular la temperatura corporal ya que facilita la transferencia o la retención de calor según el momento entre la piel y la superficie del cabello estudios anteriores ya habían demostrado que las rayas de la cebra son notablemente más pronunciadas en los animales que viven en climas más cálidos osea obvio

Voz 3 19:59 no sé si es como una alarma que mucha gente tiene una cerda

Voz 29 20:06 en casa todos los vecinos tienen ya

Voz 3 20:08 pues somos el único de

Voz 29 20:11 en fin este es el mundo de la RAE

Voz 31 20:19 Juanjo

Voz 29 20:24 Richard

Voz 27 20:29 sí sí se ha confirmado

Voz 23 20:31 puro eh que si Brown La Ventana con Carles Francino

Voz 2 20:39 no no

Voz 3 20:48 tanto por la radio yo no sé si lo hicimos el otro día pero arcano tiene un consultorio por su puesto que no tienen consultorio bueno tenéis que pensar cositas que queráis plantearle dudas lo que sea de eso eso es como siempre voy a voy a improvisar pero esta vez el formato es que me hacéis una consulta yo respondo aprovechando rimas obviamente no resuelve nada lo pasamos el rato se quita

Voz 5 21:10 a la saber la consulta como abrir una botella de vino sin sacacorchos bien bien bien bien

Voz 15 21:19 por ello yo como abrir una botella de vino sin sacacorchos y quieres lo supe es que te puedo hacer un tutorial para que te sirva en You Tube techo el otro día lo busqué y no se desface se puede hacerse incas un poquito con Las llaves de casa y así lo sacas realmente yo no me lo creo arcano lo está haciendo está haciendo como el recreo pero bueno cuéntame eso para mí es más difícil desbloquear el bloqueo que hay en el Congreso como lo fue de sacar el temas de los pactos porque lo estoy haciendo ahora mismo en el segundo acto Chile complica la consulta así que lo cubre Se me complica la consulta más que la del uno de octubre

Voz 4 21:53 a ver a ver

Voz 0788 21:54 por qué precisamente las peluquerías en las que atienden a hombres y mujeres se llaman Unicef

Voz 15 21:59 bien porque se llevan unisex no lo sé aquí igual que no me sé todas las letras de LGTB Icub más ver como lo estoy haciendo algunas arcano lo está haciendo en realidad no hay similitud atienden a hombres atienden a mujeres atienden lo que sea a cambio de que les papeles lo importante es ir a la peluquería yo le diría me cortas el pelo a cambio te hago una poesía pero bueno friki entonces tú me puedes perder porque no le importa que sea hombre que sea mujer pero bueno me importa este chaval prefiere una peluquería unisex que un amigo unir neuronal que tenga lo suyo yo lo fluyó lo intuyo en realidad ahora mismo Bojan mil pero por eso aquí cierra este free esto no es unisex esto es sexo sólo para Ci

Voz 3 22:38 en lo que va Xavi el último última me está saliendo chispa el chaval euros cuesta

Voz 1981 22:48 fabricar un euros

Voz 15 22:49 cuántos euros cuesta fábrica que un euro este es un problema que ahora mismo tenemos en el feudo has empezado diciendo lo de cuántos euros arcano y por un momento creía que me estaba preguntando David Broncano

Voz 5 22:59 te vas a preguntar cuánto dinero tenía pero Arkan

Voz 15 23:02 no lo está haciendo con esta poesía realmente puesta como cincuenta céntimos a ver si te creces el problema es que el dinero lo devolvemos con intereses entoces se me representa para fabricar un euro que está acosando uno Ebro cincuenta y luego te preguntas qué es lo que controla importa lo que cueste lo que control hoy en días el dólar Gil cuantos dólares puedes Packard en realidad yo no puedo parar pero arcano Pizza Hut lo que puedas a veces estoy dentro a veces estoy fuera pero siempre acabo estando en las dos caras de la moto

Voz 4 23:31 una carrera

Voz 2 23:35 sí sí

Voz 17 23:39 bueno el ratio en Estados Unidos ya está Estados Unidos no vamos a ir porque si os parece bien vamos a abrir nuestra conexión USA Honda uve doble dejó visita Virgil

Voz 4 23:53 cadena

Voz 32 23:57 el ser queremos gracias igual decía el viejo John Pike dels

Voz 11 24:03 no es desierto que el hombre no pueda atravesar

Voz 32 24:05 montado a lomos de un caballo con un revólver en una mano y una botella de whisky la otra uno puede preguntar cómo sujetas las riendas del caballo Joe piques aquí cuenta manos yo contesto con los dientes porque en el oeste si no estás dispuesto a morder sólo te queda

Voz 3 24:22 a todo esto mi nombre es decir rácano amiga quería acabar la temporada amigas bueno tenemos al teléfono a un amigo cuál es su nombre

Voz 33 24:42 es de risa padre me estoy riendo yo aquí hola madre nuestro tercer presidente oye si a todos los oyentes de doble Reca Theo que tú

Voz 11 24:58 la letra bueno que me cuentas zonas pues mira yo creo

Voz 33 25:03 que yo creo sinceramente que es un hombre debe solucionar sus asuntos por sí mismo no pero tampoco hay que a la mano amiga tendida no cuando

Voz 8 25:11 entonces bueno este último sabes ya sean de quieres llegar

Voz 33 25:15 los que me conocen saben que a mi me gusta ir por libre lo que yo soy de los que forjan su propio destino aunque tampoco puedo negar cierta desidia cuando no afición a aceptar el auxilio de los amigo en caso solo

Voz 3 25:28 por todos los demonios Thomas

Voz 8 25:31 hasta la verdad

Voz 33 25:39 que si vosotros estáis os esté en carretera porque una rueda de la diligencia eh

Voz 11 25:43 doce unas diligencias pero sí señor desdichados

Voz 34 25:45 creen que boicots y llevó a Iker me has venciendo llevo las alzas de las criaturas de Dios a través dos caminos

Voz 8 25:54 bendecida por lo que pensaba tan disparado mucha verdad

Voz 33 26:01 muchísimos juegos ver a mi madre la vieja se lleva ya es decir la estás estuviera estoy en camino del indio muerto a tres días de echar Craig en medio del río va a dar el hábito justo de Colorado Spring a la vuelta

Voz 11 26:19 además pues ahora enviamos una diligencia vale una dirigencia grúa lo cual es cuando te mato buenos partidos vamos a respirar un poco cambio veremos si a Antonio vas a ahora vamos a saludar un indio que por suerte son más parcos en palabras oso preocupado no tribu

Voz 33 26:37 Juanjo y pueblos los sábados

Voz 8 26:43 bueno y que te te cuenta sus ha preocupado

Voz 33 26:47 pues preocupaba por la verdad se ha vuelto a poner de moda aquí en la tribuna arrancar cabelleras

Voz 8 26:52 son jóvenes que me has pero otra vez dentro Flavio has dejado

Voz 33 26:56 sí sí sí habíamos erradicar esta costumbre tan tan bárbara es que tanto daño ha hecho a nuestra comunidad el daño que ha hecho a la comunidad también sabes lo que nos cortó erradicarla de los viejos los viejos les decían que acabas la cabellera el hombre blanco blancos extendería

Voz 8 27:13 fíjate fíjate tú las cosas que eso ya lo ves

Voz 35 27:17 no

Voz 8 27:18 no sabíamos nada de de de de de esta lacra para caballito es que son los jóvenes de la traigo verdad

Voz 33 27:24 sí sí sí pero por culpa de los turcos pagar un dineral por Caracas

Voz 8 27:28 el super capo o en Turquía que tiene salir ahí si el pelo

Voz 33 27:35 la policía de aquí de la tribu los los los Mossos d'Esquadra

Voz 8 27:41 van como locos de trazos los jóvenes normal normal sale mal libro cero

Voz 33 27:48 sólo quería decirlo para para que se sepa que no todos los te este palos

Voz 8 27:52 pero es que Sylvie sus bancos

Voz 33 27:55 hace una labor esto que estoy dio hoy Vaquero esto es increíble me gustaría si puede ser daros las gracias en nombre de mi pueblo si una bendición puedo

Voz 1981 28:08 sí claro que sí claro que sí esta es tu radio

Voz 36 28:11 poco yo soy yo alguna yo el riego

Voz 3 28:24 veis soy todo Villalobos se preocupó acabar pactando

Voz 36 28:30 el no no

Voz 8 28:34 ya está que si estamos aquí con con piel de gallina porque pudo haber

Voz 11 28:47 gracias gracias a aquellos preocupado buenos amigos sea llega el crepúsculo este viejo vaquero debe dejar sus posaderas en el sofá para jugar Alfarnate

Voz 4 28:59 adiós adiós

Voz 3 29:02 on

Voz 5 29:06 oye todos los millennials el tema indios iba a quienes no tocáis eso sí bueno

Voz 3 29:10 el recibir dos años basada muy rico ese juego le tinto de otros ritmos leopardos otro ritmo pero pero muy bueno muy bueno muy buena narrativa tú dirás que cuentan esta semana si te diría aquí

Voz 27 29:25 te pilla de que estuvo ayer que hizo Intel presentaron el primer estudio que involucra gamers españoles estrella caída pitos que rompen ven con esa con esos estereotipos que tenían de gordo para nudo friki encerrado en su habitación no está está muy interesante es la verdad mira por ejemplo aquí tenemos y tengo que decir que inmersa en pie escuchado estos datos porque no es pone en buen lugar a que nos escuchen el perfil el Geimer es ochenta por ciento el Geimer español ese ochenta por ciento masculino veinte por ciento femenino pero este veinte por ciento está creciendo a ritmos muy elevados Se está cada vez hay más muchos más comunidad femenina luego deben va esto me ha sorprendido de veinti el consumidor de veinticinco a treinta y cuatro años con trabajo y estudios universitarios o sea que yo crea de chavales parado para que no hacen

Voz 3 30:17 no sólo tenemos que es vagos indocumentados son gente provecho lo que euros cada juego

Voz 27 30:27 la plataforma preferida para de los gamers es el PC un treinta y ocho por ciento frente al Movi Deport el la tabla

Voz 11 30:33 el portátil digo y la consola

Voz 27 30:36 por otro lado otro dato muy importante que me sorprendió es que somos el cuarto país del mundo en consumo de ahí Sports o sea los deportes electrónicos sea es es brutal la la cantidad de gente y esto se ha visto reflejado que en la final de Lejeune Se va a vivir aquí lo bueno la final perdona la finales en París pero las los cuartos de final y las semifinales van a ser en el

Voz 3 30:58 el otro sitio lo haré Vistalegre Vistalegre el otro el Valle de los Caídos

Voz 1981 31:05 no sé qué cosas en el Palacio de Vistalegre se va a celebrar bajo

Voz 27 31:08 la opción que recordando el premio son cinco millones de euros para el ganador sea son hay hay volumen época broma luego el es una comunidad en la que tenemos aquí en España mucho más madura que la que tenemos en Europa o por así decirlo y esto se ve reflejado en los contenida en los contenidos que se consumen a ver un sentido por ciento consume Youtube y esto me ha sorprendido brutalmente porque el otro veintiocho por ciento Facebook o sea que yo lo lo tenía totalmente de ahí fuerte entre los gamers luego el diecisiete por ciento de Instagram luego un tercio de los Kaymer no siga ningún influencer a ninguno sabe estaba sorprendida bastante luego los Gimme no son esta gente típica que estaba encerrado que no jugaba con prefieres jugar con sus amigos el siempre no no gente no gente que jugaba eso les gusta mucho jugar on line con sus amigos Yves Le preguntaron también si el ocio en el que que no era los videojuegos Ndombele invertían hay muchísima gente era viajar luego hay porcentaje aquí que no entiendo porque suman más de cien

Voz 3 32:07 no tenía ni idea pero el

Voz 27 32:09 el cincuenta y ocho por ciento cuarenta y seis por ciento de deporte cuarenta y cuatro por ciento leer

Voz 3 32:13 a es mute fuerzas

Voz 27 32:17 no me aconsejaron le y cuatro por ciento pero esto creo que era sobre si el cien por cien de tu tiempo lo invierte es en jugar el resto el cuarto cuatro vueltas será leer a entiendo pero luego los juegos más jugado son el FIFA el for night el digo en leyes el Call of Duty y el Counter Strike ir rompiendo esto rompe el esquema del que tenía yo que era el pues sólo juega iba quemaban currante del Estado no es serio si esto tranquilo e en serio son gente que estudia gente provecho esto me me reconforta porque lo niña del futuro jamás podrán entender mi frustración al leyó a mi madre que no podía para usar un juego

Voz 3 32:56 Moraleja no

Voz 38 33:13 ello ayudamos a todo

Voz 3 33:26 a esta clase de música

Voz 0788 33:31 tampoco chunga está desatando el porqué pero bueno seguro vinilo el vinilo otro de los haga este del desafío este tipo de música selló ayer en el Café Berlín de Madrid este tipo de música sí entonces hay formas saltando si no lo hacen los que estábamos en la dos el público esto un esto ya que se llama Roda de samba si hay un grupo de Roda de San Bay varios en Madrid pero uno estuve actuando ayer en en Madrid ya digo que era porque en los los compañeros de Radio Madrid de Marta González Novo y sus compañeros de Hoy por Hoy Madrid hicieron el digamos la actuación final de una sección que tiene muy bonita en la que van por allí grupos de de todos los tipos de Madrid que se llama suena Madrid iba a grupos pues que tocan por la calle sobre todo pero que en garitos y que queremos conocer todo el mundo bueno pues esta era una música preciosa que sonó allí yo lo que quería era me daba cuenta de que se parecía a otra música K muy parecida que es esta por Saura escuchas

Voz 40 34:40 venga que sí

Voz 0788 34:41 hay alguien está saboteado los apuntes de la clase estaba haciendo falta la aguja del disco no es lo que quería era llevarnos de viaje con esta música tú inténtalo bueno yo lo voy a intentar porque lo que pasa es que todos estos ritmos se parecen y es muy gracioso la otra es música brasileña como sabéis es es lo que os decía antes era el modo de la samba original que tiene un ritmo así mecido entre cortado también con la flautista es de fondo y resulta que esto que estamos viendo de fondo a ver si conseguimos un poquito más el calor sabes y lo subimos lo hizo

Voz 40 35:15 en alemán

Voz 0788 35:19 es parecido es parecido a es que me suena entrecortado pero sé que todo el mundo estoy yendo bien bueno lo que quiero que me dais es que la música viaja tiene muchos parecidos tú puedes ir viajando con la música nos hemos ido de la primera música era de Brasil esta es el Calipso que se baila en Trinidad y Tobago y se toca llama ese sigues tocando todavía no tiene influencia francesa y española cuando la portuguesa es la que hace la influencia dentro de Brasil si seguimos viajando con esa música de repente nos encontramos con el momento jamaicano que está por ahí cerca escucha

Voz 42 35:52 sí

Voz 43 35:59 llama a nadie otra

Voz 0788 36:12 ya nos hemos ido al Caribe estábamos en la músicas de bueno de la costa sur de de Bahía sobre todo que por lo visto donde nació la música brasileña del que hablaba antes después nos hemos ido a Trinidad y Tobago que están por allí no muy lejos de repente hemos saltado al al jamaicano que un día que era la música una de las músicas de las que se había nutrido luego el reggae Si sigues no cambia mucho la música es muy curioso IT hoy es esta otra música que suena despareció

Voz 2 36:49 Katerin a las cajas negras

Voz 0788 37:07 pues es muy nervioso porque aunque lo suena caribeña esta música resulta que está pegada a África estamos ya que se parece bastante a lo que he dicho antes que era la música de la la la rodada de samba que se parece un poquito al Calipso que se parece un poquito al momento jamaicano resulta que es música casi africana o bueno africana directamente porque es de la isla es de es de Cabot verde en Cabo Verde conocéis muchísimo a Cesaria Evora bueno pues está la esta música que se llama la Morla viene parte de la música francesa parte de la música portuguesa parte de la música inglesas muy gracioso pero siguen siendo ritmos y sonidos muy parecidos por eso os digo que es para seguir de viaje con la música menos hemos sido más al Este como Igor a seguir oyendo esta canción

Voz 2 37:50 pesan Paca

Voz 0788 38:04 idea de cómo es el mapa veníamos de la costa de Brasil los hemos sido hemos subido un poco al norte hacia el Caribe ahí hemos escuchado dos o tres músicas que siguen siendo parecidas os voy a intentar sorprender para que les como muchas músicas se parecen porque unas y otras han bebido de la música africana han llegado las músicas contaminando por así decirlo en el mejor sentido de los de la metrópolis a la colonia de la colonia ha vuelto a la metrópolis Velez que bonito porque si os dais cuenta ese sonido cantado el portugués por supuesto como es la Morning si lo pasamos a un fado rápido no suena tan diferente escuchar

Voz 44 39:05 esto de paz

Voz 0788 39:14 es mutua la influencia intercambio de Portugal graves porque además lo han descubierto todavía los musicólogos que llegó primero que influencia llegó primero para convertirse en se sabe que las letras sí que eran lisboetas pero luego no han sabido muy bien de dónde vienen las música pero sí que se han influido mutuamente como como decía antes efectivamente si te vas del fado ya seguimos el viaje de repente voy a hacer un salto que os va a aparecer loco es como esto que ahora no es tan raro veréis

Voz 3 39:50 es una furgoneta segoviana cerquita

Voz 0788 39:55 que es una de esas que llaman rondallas cosas para músicas para rondar ya que lo parece también de esas músicas sabe escuchas de aquí al que delitos hay un paso claro pero es que no es muy distinto porque luego la ranchera Clavería es un tres por cuatro tasa como el vals pues esto es lo mismo bueno o que esto no tiene un tres por cuatro pero que esas músicas y seguimos viajando habríamos hemos metido en el centro de la península pero luego vamos a pegar un salto que de repente no es tan raro porque veréis como lo que les voy a poner ahora no es tan diferente de lo que estamos oyendo y resulta que está en Méjico ahora Peris estos son los lobos esto es un palo de la música ranchera son los nuevos los hemos si lo grababan algunos discos solamente de música aunque ellos eran realmente de Los Ángeles pero grababan música de más al sur de la frontera es maravilloso y luego si esto es en el que lo quiera recuperar bueno pues eso recuerda a como los propios lobos acabaron esta canción no escuchar pues ese al que no te acuerdas es el final que le metieron a la canción de rivales que es el inicio del rock'n'roll es uno de los inicios que era la Bamba a escuchar hasta aquí si lo habéis visto en el mapa Eloy y lo visualizó seis hemos empezado en Brasil los hemos ido un poco hacia el norte al Caribe lo hemos acercado África con la música de Cabo Verde nos hemos ido a Lisboa de Lisboa Castilla de Castilla vemos salta otra vez a México con los yo soy un poco más al norte a la música al rock'n'roll norteamericano ya da a partir de ahí ya podéis imaginar el resto del viaje de las

Voz 3 42:07 es convertido en Paco Nadal por un momento que eran profesor de música de hoy cerramos como siempre que éstas caro cerramos todo por la radio en La Ventana tirándole palabras eso es esas palabras conceptos me estáis tirando yo voy Rimantas por cierto que es que siempre me pasó de tiempo Francino cuota acabar caro a Ramos por todo el Estado

Voz 5 42:28 empiezo yo a ver cuál es la primera palabra carajo carajo bien bien bien bien bien la primera palabra escarabajo voy a esperar a que entre el uno uno dos uno dos dice dice bien bien

Voz 15 42:39 la primera palabra que me da Francino carajo es lo que nos pasa muchos cuando vamos a buscar trabajo lo siento centralidad para mí es un derroche carajo a dónde me mandan cuando quiero un sábado noche pero bueno realmente sigo con el estribillo y el domingo por la mañana sólo con un carajillo es lo que tengo que hacer mejor eso arcano habla ya antes de que me manden al carajo de la siguiente

Voz 5 42:59 la rabinos se me ha mezclado las dos caminos

Voz 15 43:03 parece que estaba escuchando la voz de Dios eh hay muchos caminos para ganar dinero no sería tontería con el pelo de seto sube el PIB de Turquía

Voz 5 43:10 ya pero bueno ese sí que sería mi camino es el destino arcano lo está haciendo porque se pone Espino realmente jueves lo que rima con camino pues seguramente el verso de un alicantino cuál es la siguiente palabra para arrimar Francino Llanos de todo a ver si hay otro colaborador que me dice otro cabo Cabo Verde dice ser coronado con esto te pierdes pero bueno realmente arcanos no luego

Voz 15 43:34 qué difícil es Cabo Verde yo tengo la suerte de que me libro de la milicia pero bueno realmente por eso a cabo club porque no es Cabo Verde verde yo ritmo jabón

Voz 11 43:42 bravo y lo hago en todos los sitios por eso poco

Voz 15 43:44 la rúbrica gracias por decirme o gracias por ponérselo la música decir otra palabra para que siga arrimando eso de KO o verde no puedo estar acabando perdóname ni siquiera es me pongo ahora bailar samba de ponga cantar eso de para bailar la mano no sé si has dicho Mama Obama hará Adam Hanga Bamba bien bien bien arcano lo está haciendo no sangra pero bueno creo que no me lo creo no me lo creo la palabra es Bamba yo sigo con el campo Leo decir otra palabra ya para terminar sin Vacie no

Voz 11 44:11 no quito me lo hace bastante más abajo cerrar su guitarra Guitar

Voz 45 44:15 tras sobre guitarra te podría hacer una poesía pero preferiría tener de fondo el rascó Godard Paco de Lucía entonces tendría la guitarra de fondos llegaría hay dejaría de hacerme el tonto por eso no sé si lo recuerdas que Mi vida emocional me recuerdo una guitarra pues me pusieron contra las cuerdas creía que todo estaba ahí es un desastre al estilo de la guitarra me quisieron mandar al traste pero luego me dije arcano si la vidas como la guitarra es porque la tienes en tus manos y por eso el lugar de decir tonterías confían que la vida en el fondo te puede traer su armonía y a través de las notas me levanté de la cama pude escalar por las barreras del pentagrama hice mi interpretación no me quedó tan mal como si fuera un instrumental todo llegó a su final