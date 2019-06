Por el Principio: Cristina García Rodero

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:15 por el principio un buceo por los orígenes en primera persona

Voz 0438 00:23 yo me siento manchega me siento y me gusta a pesar de que llevo muchos más años viviendo en Madrid que en que en la Mancha no pero yo creo que que el sitio donde nace te marca de alguna manera no esos patios que había detrás donde tú tenías a tu gato jugabas con contuvo no no me daba sin la escalera plantaba patatas para ver cómo lo hacían como como ojo garbanzos siguiera El misterio de de de de cómo crece una planta porque para mí eso siempre era un misterio entonces podía vivir salvajemente y era estupendo vivo vivir salvajemente y no salvajemente bueno que no manchadas que no había que preocuparse por el barro que no había que preocuparse porque muchas cosas no esa niña independiente y abstrae

Voz 3 01:17 queda a la que le gustaba jugar en la calle es Cristina García Rodero una de las fotógrafas más reconocidas de nuestro país su obra está expuesta en los museos más prestigiosos del mundo fue la primera española en entrar a formar parte de la exclusiva agencia Magnum

Voz 1280 01:31 su fotografía está cercana al reportaje aunque sin ser fotoperiodismo con un punto de vista muy personal en los años setenta empezó un trabajo que duró quince años se dedicó a fotografiar fiestas y costumbres por toda España el resultado removió el mundo de la fotografía a nivel internacional muchas de esas imágenes se recopilaron en una exposición que giró por multitud de países y un libro llamado España

Voz 3 01:56 culta Cristina García Rodero ha recibido entre otros premios la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes fue la primera mujer Doctora Honoris Causa en la Universidad de Castilla La Mancha y acaban de ponerle su nombre a un museo en su ciudad natal Puertollano

Voz 1280 02:10 a esta fotógrafa de primer nivel no se le olvida aquella niña que creció rodeada de hermanos una niña que desde bien pequeña quería ser pintora y que cogía la cámara de su padre para inmortalizar a su familia ya sus gatos nada hacía imaginar que esa afición sin importancia se convertiría en el eje de su vida le haría viajar por todo el mundo y la cubriría de premios esta es una historia que merece ser contada empezando por el principio por el principio del Príncipe por el principio

Voz 4 02:41 eh

Voz 5 02:43 a

Voz 6 02:49 Cristina García Rodero nació en Puerto

Voz 3 02:51 Moyano el catorce de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve La Quinta de siete hermanos sus padres tenían la única joyería de la ciudad y aunque nunca les faltó de nada eran muchos a repartir a Cristina le tocó vivir una España que salía de una dura posguerra en pleno régimen franquista

Voz 1280 03:08 en un lugar donde se había pasado hambre y la tasa de mortalidad era alta los niños delgados serán fuente de preocupación hice les solía llevar al médico muchas veces les receta Bambino esquinado es para abrirles el apetito este tipo de bebidas estaban enriquecidas con una planta medicinal llamada quina tenían en torno a quince grados de alcohol entre las marcas más conocidas estaba el gran vino Sansón Kina San Clemente quina Santa Catalina

Voz 0438 03:33 pequeña era muy chiquitinas muy del Haditha hay muy traviesa Hay a mi hermano aún una a una pediatra para ver si podíamos engordar un poco himnos puso ejercicios de gimnasia uso equina Santa Catalina un que es el AVE a mi hermana

Voz 7 03:52 eh

Voz 0438 03:58 una hermana más pequeña que les daba mucha envidia todo lo que hacemos especial yo ya se sumaba no y la verdad es que no le hacía ninguna falta a engordar porque fue una niña hay un bebé hermoso hermoso y sanos te no nosotros pues éramos muy movidos entonces bueno pues a ver si comíamos un poco ahí a mí me impresionó tanto la doctora que durante mucho tiempo yo decía que quería ser médica de niños pero no en cuanto tuve un poco más uso de razón a mí lo que me gusta ver a la danza era era era la pintura bueno el dibujo todos los reglas ha dado con el arte

Voz 3 05:01 la madre de Cristina se llamaba Carmen Rodero era de Ciudad Real tras la Guerra Civil su familia se mudó a Madrid ella acabó en Puertollano ejerciendo de maestra le hubiera gustado ser profesora de latín pero las circunstancias no fueron las propicias y no pudo estudiar para ello ni

Voz 0438 05:18 madre e iba a las escuelas por los pueblos que era la forma porque les quitaron todo en guerra Yllera la forma de poder conmigo que la gente le daba liderada pues eso son lentejas garbanzos y que así es como pudieron porque le quitaron las la la casa para bueno ató toda la familia tuvo que irse a vivir a una a una habitación y el resto fue ocupada ella no concebía que nadie pudiera matar a nadie ni ni discusión en mí cuando nosotros entre hermanos discutíamos yo no he visto nunca mi madre peor no no soportaba que que discutir éramos era algo que que irá superior a ella no entre hermanos entre hermanos discutir sí era muy trabajadora pero también teníamos en esa época pues podías tener una cocinera podías tener una niñera venía otra se una costurera que no sacia los baby para para el colegio que nos arreglaba la ropa antes no había tanto pre aporte que tampoco era que aunque tenían una joyería Hinault teníamos problemas lo bueno pues había que ahorrar no había que ahorraría queramos muchos muchos colegios y muchos gastos no hay bueno venía otra persona que pintaba el patio que cortaba la hierba no sé siempre había gente por ahí por casa haciendo cosas

Voz 6 06:54 siendo tan

Voz 0438 06:55 dos niños Nos duraban muchísimo yo creo que era porque mi madre las trataba muy bien las trataba estupendamente y se iban para casarse si había alguna que que eran mucho mucho mucho el tiempo que que estaban en casa hay que las queríamos a las enseña vamos a firmar un poquito a leer a la que a la que podía montó recuerdo mucho una chica que vino fíjate de niñera con diecisiete dieciséis diecisiete años que yo no sé ni cómo podía trabajaré en esa época con el primer dinero se compró unos tacones Duncan can entonces se paseaba delante de mi madre pero ve pero llena de alegría Diouf

Voz 10 07:36 decía doña Carmen doña Carmen vine me mire mire mire me como cuando mire mire mire mis tacones mil zapato estaba feliz feliz feliz

Voz 7 07:46 no

Voz 11 07:49 en Buenos días Ricardo hola buenos días cómo está todo bien gracias venía para ver si me podía achicar esta sortija que le compró el otro día mi marido es que me un poco grande Si trajo otro anillo suyo para que pudiéramos sacar la medida sí sí ya me ha contado pero mira me bailan el dedo voy voy incómoda a ver propios el aumento y la miramos a ver si es verdad le va grande que curioso porque normalmente con la medida de un anillo suyo es suficiente un momento que voy a sacar el anillo a ver pruebas este a ver qué tal sí sí sí esto me encaja mejor muy bien pues si este es un poco más grande de la diferencia nada venga porel en un par de días hice lo arreglo por lo demás está de su gusto sí Estonia tiene muy buen gusto para las joyas la verdad Él sabe que me gusta mucho el coral con el oro así acierta seguro a mí también me parece que es una mezcla muy elegante me alegro de que le guste huy insisto que tiene aquí es una pulsera de esmeraldas y rubíes es una pieza muy especial que Tricio sida quiere probarla no no no no déjalo es mejor no caer en tentaciones

Voz 12 09:16 eh

Voz 1280 09:18 Ricardo García era el padre de Cristina nacido en Córdoba era hijo y nieto de joyeros continuó con la tradición familiar abriendo una joyería en Puertollano durante la guerra mataron a su padre ya un hermano algo que marcó su carácter retraído y le hizo desarrollar un auténtico rechazo por todo lo que tuviera que ver con la política

Voz 0438 09:38 cuando veía noticias alarmantes él se ponían mal no Él pensaba que se podía repetir otra vez no quería que fuéramos que perteneciera Moussa nada de aquella época la forma de poder ir de veraneo de puede ir a un campo lamento era irte con la ah pues con las cosas del Estados que eran todos más de derechas que otra cosa sano no no no no no no y no quería nunca que que estuviéramos en nada que pudiera tener algún algo de de de

Voz 13 10:11 político no

Voz 0438 10:17 pues desde muy pequeño era el hermano mayor no se tuvo que independizar porque cree una familia escogió Puertollano que yo creo que bueno pues escogieron escogieron cada cual él cogió un nuevo en la ciudad la gente en aquella época valoraba mucho el oro no siempre que podían Se cuando vía cualquier ocasión pues siempre intentaban comprar algo yo creo que era también la forma de paliar esa esa esa pobreza no comprar algo que durara toda la vida que pudieran lucir como si no de que tenían algo de de de oro no

Voz 12 10:57 eh

Voz 14 10:57 no

Voz 0438 11:00 sí mi padre era serio entonces lo apreciaban también por eso porque era una persona seria cuando había que comprar cosas importantes pues ibas a quién te inspiraba confianza no

Voz 3 11:29 en Puertollano Ricardo conoció a Carmen que ejercía de maestra y se enamoraron eran polos opuestos él serio e introvertido ella un cascabel sociable y alegre tuvieron que esperar hasta que termina la Guerra Civil para poder casarse y una vez hecho se pusieron a tener hijos uno detrás de otro Carmen tuvo que dejar de trabajar fuera de casa por un tiempo aunque luego se incorporó a la joyería familiar

Voz 0438 11:53 bueno pues trabajaban mucho venían muy tarde a casa y ahí cenar con él yo pues pocas veces lo fines de semana porque dependía del trabajo en la joyería pero después de cerrar que se cerraba pues cuando el cliente quería porque aunque estuviera cerrado lo seguían atendiendo después había pues que etiquetar mandar compostura como decían ello bueno pues el llevar una en quedar la joyería

Voz 18 12:21 cómo cómo

Voz 19 12:25 muy a veces pues se iban al

Voz 0438 12:27 n otra venían sí sí sí estábamos despiertos pueblos hacia mi padre y le encantaba hacernos cosquillas no estaba dormido pues muchas veces nos dejan Caramé Lillo caramelo ellos crean muy pequeñitos que le llamaban lágrimas eran de todos los colores huy Inés dejan así a Melilla por debajo de la almohada

Voz 6 13:02 en la que

Voz 1280 13:03 esa de los García Rodero nacieron siete hijos el primero Pepito murió con cuatro años a él le siguieron Carmen Rosa y Fernando que tenía una discapacidad psíquica después ya en quinto lugar Cristina y por último los más pequeños Juan Carlos y María de Gracia a quien todos llamaban marea negra como en cualquier familia numerosa los CERMI

Voz 3 13:23 Nos cuidaban unos de otros la madre Carmen tuvo a Cristina con treinta y ocho años la fecha de su nacimiento como la de sus hermanos no está del todo clara yo creo que fuimos

Voz 0438 13:34 tanto que mi madre ni se acordaba no y mi padre no se escribía cuando tenía tiempo con lo cual ninguno estábamos seguros de la fecha en la que habíamos nacido el recuerdo que mi madre tenía ella se llamaba Carmen tenía una medalla de la Virgen del Carmen con el nombre he grabado y la fecha del nacimiento cada hermano pero es que la mía estaba equivocada la de mi hermano acertaba equivocada sea que no nos podíamos fiar de de de lo que nos decía no

Voz 3 14:03 el mayor murió con cuatro años de cáncer

Voz 0438 14:06 ay mi madre estaba embarazada del cuarto mientras mi hermano tu

Voz 21 14:12 pues moría

Voz 0438 14:14 todo lo que además desde el principio les dijeron que el niño no tenía cura no yo no sé si si tuvo algo que ver pero mi mi hermano el que siguió el que nació era era Pepito que lo llamaban así no después Carmen después d'Or Rossi después Fernando Fernando era lo que llamaban en la época es normal profundo y entonces no lo querían en ninguna parte en ninguna parte no había había muy pocos colegios Ipar a mi padre para mi familia fue un sufrimiento para todos no pero sobre todo para mi madre que era la que buscaba los colegios y veía que a veces lo pegaban sabes bueno yo ellos recobre de una vez que ocurrió eso mi padre mi madre entró la mujer tan tranquila tan buena tan pacífica habitado furiosa no pero zulos Salsa rosa huy si era el problema de encontrar porque estuvo con nosotros hasta que hasta que seis hombre cuando se hizo hombre pues escapada de casa no podían las niñeras no podían con él no entonces hubo que integrarlo en un colegio para para niños pero es que no había no había no existían esos colegios de educación especial no

Voz 22 15:35 eso

Voz 6 15:39 yo creo que eso fue lo que

Voz 0438 15:40 su padre que fue un palo para para él no que su se hizo segundo hijo tuvo una depresión yo creo que el sufrimiento te hace luego ser mucho más comprensivo con los demás pero infinitamente más comprensivo porque te despierta la sensibilidad va a saber a tu hermano y a otros niños que están en en la misma situación no entonces eh yo creo que es una elección una elección que que que enseña yo creo que el sufrimiento sí sí lo sabe es ver bien puede puede convertirte en alguien más sensible y al mismo tiempo mucho más fuerte y también mucho más empatía con los demás te compadecen más de los demás entiendes y comprende masa a los

Voz 24 16:44 oh

Voz 25 16:48 eh

Voz 26 16:55 y

Voz 1280 17:12 a finales del siglo XIX comenzaron en Puertollano las primeras explotaciones mineras de carbón esto supuso un rápido crecimiento de una población que pasó de tener tres mil quinientos habitantes a veinte mil en tan sólo cincuenta años en mil novecientos veinticinco el Rey Alfonso XIII concedió a Puertollano el título de ciudad la explotación de la cuenca minera produjo grandes cambios en la política local aparecieron los sindicatos obreros con especial fuerza la CNT tanto es así que las elecciones municipales de mil novecientos catorce en Puertollano la mayoría de concejales así como el alcalde Eduardo Gómez eran obreros con la llegada del franquismo el movimiento sindical fue reprimido el régimen tenía especial interés en los hidrocarburos por la necesidad de autoabastecerse en la época de la autarquía y con la Segunda Guerra Mundial en marcha que bloqueaba el comercio en Europa

Voz 0438 18:03 bueno del recuerdo que ellos siempre tendré es ver a los mineros salir de sobretodo salir también los veía que iban al trabajo pero sobre todo sale sí porque a mí me impresionaba mucho verlos pues agotado con la cara de haber estado trabajando con el carbón no toda negra montados en bicicleta haciendo verdadera maniobra para no atropellar a los niños que salíamos del colegio corriendo por la calle sin ir jugando no sin pensar en que en que no podían atropellar con la con la bicicleta y ellos pues teniendo mucho pésima atención para para evitar el hacernos daño no entonces mi recuerdo de verlos agotados y verlos con con la bolsita que llevaban atrás de tela donde la mujer les había preparado la comida para que pudieran comer en la en la mina no pues sí se jubilarán Se júbilo aval muy pronto porque el polvo del calor les producía silicosis tenían una vida corta de de de trabajo estaba bien pagado pero era durísimo

Voz 27 19:16 al complejo industrial de la Empresa Nacional Calvo Sotelo en Puertollano llega su excelencia el jefe del Estado aquí en saludan los ingenieros GPS y el personal los obreros saludan con sus aplausos al generalísimo cuando éste inicia su visita en unión de diversos ministros y el presidente del INI Don Juan Antonio Suanzes a las distintas fábricas de la factoría para informarse del funcionamiento de las instalaciones

Voz 3 19:44 en las minas de carbón había pizarra con un contenido de productos aceite casos muy similares al petróleo aquello hizo que en mil novecientos cincuenta y dos se abriera una fábrica de destilación de esta pizarra dada la tradición minera que existía en Puertollano a principios de los años sesenta se planteó la construcción de una instalación completa de refinado de petróleo traído del exterior mediante un oleoducto

Voz 1280 20:08 así fue como en mil novecientos sesenta y seis la Empresa Nacional Calvo Sotelo de combustibles líquidos y lubricantes también llamada por sus siglas en caso inauguró la refinería de Puertollano fue un proyecto del Gobierno de Franco para acercar la industrialización al interior de España que sufría una fuerte despoblación la refinería continúa hoy en día en funcionamiento en manos de Repsol

Voz 0438 20:31 que menos me gusta de Puertollano que que el pueblo iba por un lado e y la empresa por otra no y en la empresa pues estaban dividido

Voz 13 20:42 no es químico

Voz 0438 20:45 los ingenieros por otra parte eh los los ayudantes y por otra parte de los obreros no está mal muy muy marcadas esas esas dependencias y no se mezclaban con otro para nada pero bueno a mí eso me dolía es es una cosa que quizás por ver a los sobreros Provera a los mineros por ver cómo estaban divididas las zonas por minas veo la zona por el poblado pues era algo que no me hacía ninguna gracia pero ninguna ninguna gracia eh

Voz 3 21:48 Carmen García Rodero fue a un colegio de monjas las Hermanas de San Vicente de Paul era una niña de buenas notas aunque pronto descubrió que no se le daban nada bien las matemáticas y que era muy buena en dibujo y gimnasia la historia y la geografía también eran asignaturas de su gusto

Voz 0438 22:04 están bien en el colegio estamos muy de pago y las ordene pago y no mezclaban en el recreo e niñas que pagaban salían al recreo y a una hora y niñas que no pagaban no llevaban uniforme llevaba en una bata blanca Ino no mezclaban para nada había pocas eran mojan muy buenas te lo digo como como como como lo siento eh sin embargo la la la superiora Irak rígida parecía que se había tragado un palo de la escoba era muy delgada iba muy derecha con un porte de madre superiora himnos metía cada cada regañina impresionante yo recuerdo la madre superiora que era el que tenía en carácter fortísimo fortísimo Nos hechada cada regañina nos decía que estábamos el Marisol y parece ser que vieron a una niña puede darse Un besito con pues estaba cuarto se a qué tal niña Noguera no pero la vieron darse un beso con con en cuarto sien cuarto estábamos la debieron de dar deber darse un beso en en el paseo que era por donde paseaba vamos pues donde coqueteaba ambos tanto los chicos como la chica no hay la puso verde públicamente y para mí también fue muy duro muy duro muy duro ir aquello me pareció también muy injusto porque hecho una regañina terrorífica te que iba para todas él emotivo fue la otra pero iba para toda las otras serán encantado duras e había un que era muy bruta que nos quitaba los sor Emilia y nos quitaba las las muelas que la los dientes que se movían era como una ver tan quitan en quitar dientes Yllera bruto pero era muy noble yo no guardo mal recuerdo de las monja para nada yo recuerdo que teníamos una una monja que nos daba que nos daba matemáticas y mi amiga tenía un padre que era médico y que estaba muy por sus hijas y les ayudaba con los deberes y cuando vi algún algún problema que se atascaba la monja decía menganita que te Dati porque

Voz 10 24:39 había que el padre la ayudaba quédate Dati el problema no

Voz 0438 25:10 eh

Voz 1280 25:19 al ser la mediana Cristina ejercía de hermana pequeña con las mayores de mayor con los pequeños este doble rol fomentaba su carácter independiente así como su sentido de la responsabilidad

Voz 0438 25:30 que la posición que ocupa en la familia es importante porque la mayor es la que va abriendo camino no oí hoy mayor y son más mimados pero les cuesta más todo y la pequeña pues ese es la realmente la la la consentida no y quizás la más familias tan también aquí la del medio cómo era yo que era una niña que no daba problemas que D esa ni de nada pues no me hacían mucho caso yo siempre me he sentido absolutamente querida muy muy querida me entendía muy bien con mi padre y quizá mi padre me tenía

Voz 31 26:07 como mayo

Voz 32 26:09 no sé creo que porque un poco de debilidad sobre todo por mi hermano después por mí no pues porque me parecía mucho a

Voz 0438 26:24 de que había otros en la familia que necesitaban mucha más atención que yo no entonces a mí pues me dejaban hacer mi vida no daba ningún problema pues ya está lo único que siempre me dijeron es que soy muy cabezota desde mi perdemos muy chiquitita he pero chiquitita chiquitita ya fui cabezota y eso ha continuado todo

Voz 34 27:00 mira Cristino he mandado a Carmen y a que busquen por la parte de abajo tú crees que se habrán venido por aquí

Voz 11 27:08 la última vez que David estaba recogiendo espárragos por donde ese árbol pero eso fue antes de que hubiéramos la manada de toros por favor Cristina

Voz 34 27:17 crees Tena mírala por ahí viene tienen ven que que que

Voz 11 27:24 pasa llevamos más de media hora buscando ha pasado una manada de toros tú sabes lo peligroso que es eso

Voz 0277 27:31 no he visto ninguna manada papá me fui por la zona de allá arriba a buscar espárragos cuantas veces tengo que decirte que no

Voz 11 27:38 te puede separar de nosotros aquí hay víboras y Alakrana esto es más peligroso que Puertollano hija

Voz 35 27:43 no seas duro Ricardo la chiquilla estaba a lo suyo no

Voz 34 27:46 a la intención verdad

Voz 0277 27:48 es que mis hermanos van muy lentos y así es imposible coger

Voz 11 27:52 Aragonés la próxima excursión vas a ir la primera y sin que pierda de vista entendido jovencita

Voz 0277 27:58 vale papá

Voz 0438 28:04 a mí me encantaba ir a coger espárragos en Semana Santa íbamos a a descansar a una casita que habían Venta de Cárdenas en Despeñaperros que nada ni era Miera pueblo ni era nada era una pedanía hice formó entorno aún una posa da que había para el cambio de caballos por el paso de Despeñaperros no era zona de bandoleros y la zona de Despeñaperros sonó de José María el Tempranillo es lo que yo veía no bueno pues era bonito ir a estar en contacto con la naturaleza en nuestra misión era nada poner poner piedras en el río para cruzarlo cazas ojos Rana que luego soltaba vamos que coger ramos de flores bueno pues estar en contacto jugar a lo que fuera a veces levantaba una piedra ella parecía una una serpiente no que te dejaba ya un poquito porque era zona también de de víboras había la cráneo yo me iba por el monte cuando salíamos de excursión me gustaba irme por el monte a mi aire en busca de espárragos pero era una forma de vivir mi aventura de encontrar algo provechoso y al mismo tiempo de darle un gusto a mi padre que le encantaban los etarras allí estaban todos pillado se encontraba ya emita no pero siempre me iba a mi aire y una vez nos encontramos con una manada de toros el susto que se llevó toda la familia pues te puedes imaginar y Cristina dónde está y Cristina donde está y Cristina que no aparecía no estaba por ahí perdida su a su bola entonces mi padre me castigó allí la primera en la siguiente exclusión yo tenía que ser la primera del iba conduciendo muy lentamente tan lentamente que que se podía caer sabe yo me daba pena por él porque eran verdaderos esfuerzos para ir a para no hacerme correr de más al pero que yo me enterara que que no podía hacer lo que hacía que el estaba a disgusto y que me castigaba

Voz 36 30:15 no

Voz 0438 30:18 yo la los castigos que me de qué me hacía mi mi familia los entendía aunque fueran muy débil yo sabía sabía entender el por qué el alcance aunque ellos me respondieran de manera muy suave no

Voz 37 30:36 bueno pues cenizas natación en que que

Voz 0438 30:39 vamos a Despeñaperros como como dije era una el de Hita de nada no había luz artificial no había agua no es vamos Conca con muros e íbamos a a la fuente a la teja a llenar los cántaros de agua nos íbamos con la niñera a por el agua yo recuerdo que no sentaba Muse encima de los cántaro para ir porque estaba lejos hay yo no cabía entonces me puse a jugar con la con con la niñera no yo diciendo que no me pillas a que no me pilla pilla ir resultó que me pillo que me caí de de correr hacia atrás me caí y ella no con luz cántaros no me vio y me pilló y me rompió la clavícula entonces me dijo por favor por favor no les digan nada tu madre no digan nada en casa por favor no digan nada y cuando llegué ella abrió la puerta a la cocinera me dijo tienes la cara tan blanca que parece es una muerta yo cumplí con mi promesa no dije nunca nada entonces lo que hice fue ponerme debajo del árbol que había delante de mi casa y no bajaba a cazar ranas ni Mi Mi a jugar en el río no me quedaba aquí te cita por levanta

Voz 13 31:58 el brazo a mí me dolía mucho

Voz 0438 32:05 y un día pasó un mujer de un médico le dijo a mi madre señora esa niña tiene la clavícula rota que vaya a ver a mi marido y fuimos a ver al al médico y el médico me dijo que tenía la clavícula rota que ya me había anudado mal eh bueno eh tuvimos que irá a Madrid coger un tren por la noche ir por un camino sin sin luz yo lleva a mi cartilla mi primera cartilla tenía cuatro años en mi primera cartilla ya la había coloreado en el tren se me cayó entre los asientos me metí por debajo para recogerla no pero había tantas cañerías de la calefacción que no tuve acceso Isern tiene muchísimo perder mi mi cartilla no con el tiempo pensado qué capacidad tuve para aguantar una niña de cuatro años y una clavícula ruta como pude soportar ese dolor no no decírselo a nadie y no dar un grito desnudar nada de nada no yo creo que hay aquello me hizo ser dura para para ir dolor me quejo poco no cuando me quejo en mi casa se asustan muchísimo porque dicen que están acostumbrados a irme que Arno

Voz 39 34:01 Cristina siempre tuvo una relación

Voz 3 34:03 en peculiar con el tiempo era una niña que se extraía con facilidad y siempre llegaba tarde a todas partes algo que le ha acompañado toda la vida

Voz 0438 34:11 sí yo recuerdo que llevaba a los niños al cole a mis hermanos pequeños al colegio y a mí me me encantaba fijarme en los escaparates no tenía mis preferencias por dos tiendas donde venía vendían en la pizzería de color el libro juguetes era Pizarro en la librería Pizarro y la carretilla y allí era donde yo me paraba tiempo y tiempo para para ver no la clase pilla tenía más juguetes más de todo irá Pizarro tenía más libros de todo tipo no me encantaban esas doscientas me encantaban pero yo me me entretenida con con una mosca con cualquier cosa

Voz 40 34:56 siempre

Voz 0438 34:56 llegaba tarde al colegio siempre sus hermanos por supuesto que en ese entonces teníamos en las notas siempre muy bien muy bien muy bien no impuntualidad mal siempre aquí sigo sigo yo creo que es no saber controlar el tiempo

Voz 21 35:15 no no no creer

Voz 0438 35:18 te tienes todo el tiempo del mundo o todo el dinero del mundo au o puedes disfrutar de todo todo el tiempo no no no ve límites a las cosas no si algo te gusta pues tomen bobo o no sé si estoy en una fiesta pues hasta que dos Se va el último hablo de mis reportajes de fiestas populares no de tradiciones pues suele ser la última que me voy uno también la última en llegar y la última en irme

Voz 1280 35:44 pues me cuesta levantarme

Voz 0438 35:51 sí por eso mismo porque se me va el tiempo entonces aunque madrugue aunque madrugue muchísimo y me levante con mucho tiempo no sé lo que pasa es siempre estoy trabajando hasta el último momento estoy haciendo cosas hasta el último momento y aunque me haya levantado con mucho tiempo o lo haya preparado todo con mucho tiempo al final me falta me falla me falla el el cálculo no

Voz 41 36:15 debe de ser que soy poco calculadora o no

Voz 42 36:33 eh

Voz 43 36:42 Julita mide haber en Londres Málaga que pase como en Torremolinos idílico sí sí hoteles muy bonito hotel Bristol muy bonitos estéreo con ese sí claro que sí

Voz 1280 37:05 en los años sesenta Cristina García Rodero iba de vacaciones a Torremolinos uno de los lugares más interesantes de España en ese momento ya que atraía a un gran número de turistas extranjeros que venían en busca de buen clima y buena comida Torremolinos se puso de moda hasta tal punto que llegó a recibir a personajes tan famosos como creéis Kelly Ava Gardner Orson Wells o Rita Hayworth las suecas trajeron el topless y la liberación sexual

Voz 3 37:30 abrieron varios clubs de ambiente que ayudaron a crear un entorno de tolerancia hacia los homosexuales Torremolinos era un oasis de libertad y extravagancia en medio del franquismo tanto es así que la llamaban la pequeña Nueva York o el no lugar la necesidad de divisas hacía que las autoridades franquistas hicieran la vista gorda ante este desenfreno aunque de vez en cuando para acallar las voces más conservadoras se hacían redadas en diferentes discotecas especialmente sonada fue la que hubo en mil novecientos setenta y uno que acabó con ciento treinta y nueve detenidos muchos de ellos extranjeros que saltó a la portada del Sunday Times del semanario alemán Der Spiegel

Voz 1280 38:08 todo este boom turístico trajo un cambio radical en el paisaje de Torremolinos las empresas hoteleras hicieron su desembarco en la zona construyeron hoteles en construcciones verticales las huertas se ocuparon con nuevos edificios de apartamentos de las típicas casitas blancas se pasaron a grandes edificios a pie de playa

Voz 0438 38:26 pues yo recuerdo un Torremolinos donde donde ponían multas a las mujeres que llevaban Bikini donde ponían multas a los que se daban besos en la playa porque había un guardia pobrecito cómo debía desnudar sabes que iba vestido de blanco con un sombrero como si fuera encontrar la fuente del Nilo sabes pero se dedicaba a poner multas sí eso también es otra otra imagen que tengo grabada ese pobre guardia sudando metiendo los pies en la arena poniendo multas a ver qué hay que seguramente se les iban los ojos detrás de Islas de la sueca no que eran las que venían en las primeras las hoy casi las francesas las primeras en ponerse bikini no ideas pues ya pues es el resto de las españolas porque esos contagioso la libertad contagiosa

Voz 36 39:12 no

Voz 45 39:15 es

Voz 46 39:21 no

Voz 47 39:28 Cristina donde están todos con Charo la prelados mejor Site alguna foto con tu madre que no tenéis ninguna las dos olas donde nos ponemos aquí no os tenéis que mover que aquí estáis encontrarnos a vez ponernos al otro lado mueve un poco la sombrilla

Voz 1280 39:45 a mí sacarme guapa EE

Voz 47 39:49 Cristina ahora no pongas caras raras que nos conocemos entonces mira a tu madre y así queda más natural así fenomenal a ver chicas una sonrisa muy bien ya está a todo trapo críos que me quedan cuatro en este rollo y quiero esperar a los demás para hacer una foto todos juntos mira

Voz 0438 40:17 allí llevaba la cámara ellos siempre pues asociaba la Cámara momentos de felicidad también no momentos en que disfrutábamos de las cosas Mi padre nos organizaba no nos ponía la foto del grupo para tener el recuerdo de cada de cada año del verano de la de las vacaciones de Pascua no en en Despeñaperros

Voz 48 40:38 hay del verano en en Málaga

Voz 0438 40:44 pues bueno como te iba diciendo una cámara muy muy simple muy sencilla pero para mí era algo mágico no como de aquella cosita tan pequeñita podíamos después tener un recuerdo de por vida de es un momento bonito no entonces yo le quitaba la Cámara mi padre siempre que podía no o me encargaba de hacerla fotos y la primera foto que yo tengo recuerdo son a mis hermanos pequeños a la tata pues a mis hermanos vestidor de indio con las toallas de de la playa con las pluma que podía ni nada vestido de indio y después pues empecé a hacer fotos como siempre a los gatos no a tu gato que yo quería muchísimo amiga tu bueno teníamos una gata que se pasaba la vida teniendo datos

Voz 48 41:32 y luego el problema era a quién

Voz 0438 41:35 los regalaba quién lo quería no pues el gato el gato querido pues era el que la hacías al que la hacía fotos a tu semanas a tus amigas después venían revistas de moda a Puertollano que fíjate en aquellos años pues serían el sesenta en el sesenta y tres venían revistas francesas e ironía en revistas con una fotografía maravilloso las compraban mi hermana que eran mayor que yo mis hermanas eran adolescentes compraban esas revistas muy yo me maravillada de lo que se podía hacer con una imagen no con una cámara

Voz 49 43:21 con once años Cristina había empezado a cogerle prestada

Voz 3 43:23 la Cámara a su padre pero no fue hasta los dieciséis

Voz 49 43:26 este que consiguió la suya propia

Voz 43 43:28 bueno un dinero en una rifa y aprovechando

Voz 0438 43:31 ya que de estudios a Ceuta se compró su propia cámara hacíamos una rifa para para ir de decía de viaje de sexto reválida no viaje el fin de estudio y nos fuimos a Ceuta ya yo me compré una cámara un poquito más barata la pase de contrabando no pagar aranceles yo que iba a saber lo que era queráis pero bueno tenía todos los compañero que que iban a a lo mismo me dijeron lo que tenía que hacer no quiera poner un rollo para que estuviera nada hay al pasar por la por la Guardia Civil bebí hijo chiquilla esa cámara yo que no soy nada nada mentirosa pero nada Si algo caracteriza me caracteriza es que digo la verdad que a veces es duro no sí yo le dije pues un regalo de mi tía por haber terminado los estudios y él me miró se sonrió y me hizo una caricia en la cabeza y me dijo venga pues Txiki Taha pasa no bueno es que hubo una rifa eh yo he sido toda mi vida muy tímida even Ndi pocas papeletas entonces mis pobres padres tuvieron que pagar las papeletas y me tocó y me tocó IS fue mi mi primer dinero eh que no era por ningún cumpleaños aquí por nada sino el primer dinero que me tocaba que era una cantidad pues eran mil quinientos mil quinientas pesetas

Voz 0277 45:15 es aquí tienes gracias Manolo hasta otro día adiós hola Cristina qué tal cola quería un carrete para esta cámara qué bonita es nueva comprado el Ceuta en un viaje de estudios me ayudaría cargarlo es que no las sé manejar muy bien

Voz 50 45:34 sí a ver de aquí la abres para meter el rollo en cajas aquí tiras hasta el otro rodillo y en canchas gracias por aquí puedes ver cuántas fotos llevas hechas

Voz 0277 45:47 este carretes de veinticuatro si la de mi padre es muy parecida sabe cómo puedo hacer para que las fotos no me salgan movidas pues eso depende la postura por ejemplo es muy importante

Voz 50 45:58 a ver cómo la coges lo está mal tienes que meter más los codos luego también puede usar un trípode algo que te sirva para sujetarla luego es jugar con la velocidad de disparo y el diafragma sabes para qué sirve el diafragma verdad sí me lo cuenta mi padre perdona Manolo mira

Voz 35 46:18 hay unas cuantas fotos que no han salido bien en el revelado

Voz 50 46:21 deje que les eche un vistazo Cristina por qué no vienes mañana por la tarde cuando cierre la tienda miramos bien tu cama

Voz 0438 46:30 les recuerdo que con la carita esa tan Malilla pues me iba a la tienda de mi pueblo a Sánchez a que me contara cómo podía sacar los cohetes movimiento imagínate que que que que que ternura de de de de de de despiste el no de de amateur amateur amateur

Voz 51 46:49 eh

Voz 0438 46:52 y aquel hombre al que no le había comprado la cámara como era también un amante de la fotografía pues me lo contaba todo y me dedicaba el tiempo que hiciera falta para enseñarme y con él aprendí las cosas más elementales no

Voz 3 47:14 con diecisiete años Cristina dejó Puertollano para irse a Madrid a estudiar Bellas Artes para ella supuso un salto a otra dimensión allí se respiraba todo lo que supuso el mayo del sesenta y ocho

Voz 1280 47:25 allí conoció las manifestaciones y las carreras

Voz 3 47:27 delante de los grises su primer profesor de

Voz 1280 47:30 pintura fue Antonio López un hombre al que admiraba tanto que les seguía por la clase para ver cómo corregía los demás alumnos de él aprendió a sentir lo que se hace aunque por entonces la fotografía no estaba en sus planes de futuro seguía siendo una gran afición y quería formarse más con veinte años entró por primera vez en un laboratorio que había en un colegio mayor allí hizo sus primeros amigos fotógrafos juntos participaban en exposiciones y concursos

Voz 3 47:56 por aquel entonces no había escuelas de fotografía así que Cristina se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios que sí tenía una asignatura de foto terminaba muy tarde en la facultad y luego se iba hasta la calle de la Palma donde estaban todas las ampliado horas ocupadas cuando le llegaba por fin el turno

Voz 1280 48:13 venía el conserje a cerrar la escuela

Voz 3 48:15 así que le pidió a sus padres que le regalaran una amplia Dora la montaban en la cocina después de comer su familia siempre apoyó a Cristina en su carrera artística aunque a su padre al principio le costó entender

Voz 0438 48:26 sí mi padre me no es la primera vez que yo le dije que quería a estudiar pintura he el dijo que que que no que una pinta buenas en la casa que no no yo creo que era una forma de de protegerme entonces mi madre lo convenció porque mi madre con con con con un susto cosas tan tan de sentido común tan de bondad de generosidad puede a mi padre siempre lo convencía no entonces tardó muy poquito

Voz 1280 49:13 al terminar la carrera de Bellas Artes Cristina recibió una beca para estudiar en Florencia allí se frustró porque no aprendía a nada así que empezó a salir a las calles ya meterse hacer fotos en las huelgas que por aquel entonces había en Italia casi a diario esto le hizo tener mucha añoranza de España pidió una beca la Fundación Juan March esa beca

Voz 3 49:32 cambió su vida la pidió para hacer un trabajo general pero cuando conoció las fiestas populares y su riqueza y contenido en imágenes decidió que eso es lo que quería hacer quince años estuvo viajando por España con las carreteras de antes sin internet y allí salió todo su trabajo de La España oculta que ha marcado la historia de la fotografía española

Voz 1280 49:52 desde entonces Cristina García Rodero ha compaginado la docencia con su actividad como fotógrafa profesional su cámara ha retratado escenas por todo el mundo Haití Polonia o la India entre muchos otros Cristina siempre ha sabido recoger con especial delicadeza ese lugar entre lo popular y lo sagrado que comparten todas las culturas del mundo en sus trabajos está también el reflejo de esa niña que tenía una empatía especial que sabía detectar las injusticias que se producían a su alrededor una niña para quién la cámara de fotos era ese instrumento mágico que ponía una sonrisa en la cara de su padre cada vez que hacía los retratos familiares

Voz 0438 50:30 yo tengo empatía con la gente me encanta la gente te iraquí hice muy llana que es también algo de mi tierra no la gente manchega es muy llana es sincera tiene mucho sentido del humor llama a las cosas por su nombre no se anda con palabras grandilocuentes sino al pan les llama pan aunque pueda quedar feo pero que si gente sencilla sobre todo cuando cuando yo nací ahora pues pues a veces veo gente que me interesa veo nacido en Puertollano nacido en Puertollano por Dios qué gusto no que gusto que gusto antes había pocos pintores ahora veo que hay un montón de pintores de fotógrafos y bueno no hizo otra cosa porque Puertollano la mancha da gente muy variopinta no sé porque quizás también cualquier provincia cualquier autonomía no pero es la que me toca es la que yo conozco