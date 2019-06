"Chet Baker me cambió la vida"

Voz 2 00:00 la mitad particular para observar con Elvira Lindo no

Voz 3 00:20 está ahora no

Voz 4 00:32 hola

Voz 0313 00:36 estoy seguro que a esta hora hoy muchos oyentes de La Ventana están rebobinar ocho cabeza diciendo a esta canción me suena pero la oponían esta canción canciones hace una dos temporadas efectivamente podemos contar el origen de la historia pero aunque seguramente alguno ya lo conozca no me importa refrescar la memoria Elvira Lindo decidió en el comienzo de esta sección de radio lindo en La Ventana elegir esta canción yo se lo pregunté primero Iñaki de la Torre después y cada semana cada semana cuando sonaba para abrir este espacio había oyentes amigos amigas que llamaban que escribían preguntando quién es quién canta como se titula la canción quién es el interpreto Elvira Lindo buenas tardes

Voz 1628 01:15 hola buenas tardes no me dejes mentir

Voz 0313 01:18 no Lola o la preguntábamos

Voz 1628 01:20 muchísimo quién era el que en el cantante de quién era la canción pero yo creo que es que es

Voz 0313 01:27 estaba hecha para nosotros no es garantía eso eso eso es lo preguntaremos Laura

Voz 1628 01:33 bueno pues yo creo que esta es una de las primeras canciones que yo escuché de Antonio zambullen me acuerdo perfectamente que iban dando por Lisboa ideó una tienda de discos surgía una voz maravillosa tal y como ocurrió con los niños y el fantasma el flautista de Hamelín me sentí completamente atraída entré en la tienda me diera el primer disco de de zambulló ya una vez que es que escucharlo a él es quedarse rendido ante esa voz y desde entonces me ha ido acompañando y desde que nosotros no elegimos para esta sección que tú llamas radio porque de Beruete

Voz 5 02:18 bueno pues desde que elegimos para destacan

Voz 1628 02:21 yo yo qué sé yo creo que los guió muy bien en los primeros tiempos porque tiene tiene un tono especial

Voz 0313 02:27 tiene un aire pues mira tú sabes aquella peli de Woody Allen que están en la fila del cine y uno está hablando un pedante decir que Mc Luhan decía que dice mira aquí está Mc Luhan Antonio están buzo buenas tardes hola ojo zambulló como pronunció bueno como tú quieres quiero ver en mi tierra me llaman Bush sambu son el mus Estambul

Voz 5 02:51 Antonio buenas tardes qué tal

Voz 6 02:55 muchas gracias por por por poner la música en tu tu rúbrica aquí me me quedó muy feliz con eso

Voz 1628 03:03 bueno no solamente ha sido esta canción la que hemos puesto verdad

Voz 0313 03:06 no no no no no ha habido más habido más pondremos unas cuantas aguanta de su disco de The yo a peso dudó a peso peso a redactar hacerlo vino al al al regreso del revés del Rey del servicio sabes lo que pasa

Voz 1628 03:23 Carles que cuando vas a Lisboa el a las gentes Le dan también no sirvió más a portugueses quiero intentar decir una frase pilla una pobre frase en portugués ya no te dejan abrirla porque ellos hablan perfectamente español ir es imposible practicar un puerto así que escuchamos a Antonio estamos yo que yo creo que no sé cuando aprendería español pero seguro que de chico de cruzar a España los veranos o algo así

Voz 5 03:54 sí cuando me sabes que yo

Voz 6 03:57 mi tierra está muy cerca de de España de unos setenta kilómetros setenta y poco kilómetros siempre he tenido mucho contacto con la cultura española del sur más del sur no sólo con una parte de las de las de la de las músicas que es que escuchábamos las las la Israel ir también por la por la tele porque veíamos a veces veíamos más la televisión española y la portuguesa porque no no llegaba allí la portuguesa y por eso fue parte practica yo creo que fue sobre todo por eso por hablar hablar con la gente vamos vamos intentando ir ente saber cómo se como se como se habla hay practicar

Voz 0313 04:45 da la sensación que forfait más vosotros que nosotros que era exceso

Voz 6 04:49 viaje diría tampoco un poco incompleto yo estaba hablando yo estaba apuntando para para ahí porque tenemos un un un ejemplo de que eso no pasa siempre han Hernández que es una una española de de aquí de mano desde Madrid no de Madrid que trabaje en Lisboa que trabaja en en la universal en universal y habla muy ven portugués en estos momentos me me decían que ella ya tiene alguna alguna dificultad en hablar en español por eso es está aprobado quiere que si quieren pueden hablar por Dirty

Voz 0313 05:26 mira vamos a comprobar vamos a comprobar que Antonio no sólo habla el castellano perfectamente sino que lo canta mira tú a mí en un clásico además ya verás qué violines tan hermosos de entrada y mira como una amapola en su voz ya verás Medea no

Voz 7 05:43 de los hierros de Tour es triste que horas sí

Voz 4 06:18 ah

Voz 8 06:21 en sí

Voz 9 06:23 sí sí todo

Voz 0313 06:24 tú sabes que me viene a la cabeza escuchando mi madre cantando esa canción sí

Voz 9 06:32 esta sería Viera

Voz 6 06:36 esta esta música la hemos elegido porque durante durante la grabación del disco nosotros siempre hablábamos mucho de cine pero al revés cuando terminábamos una un arreglo una canción las siempre pensábamos a ver qué director elegiría para para para susurra su película esta música hay siempre imaginábamos a Tarantino o están muy cubrí o Woody Allen

Voz 5 07:03 pero Jorge León en espero

Voz 6 07:05 al revés hemos hecho luego al revés por pues por eso por lo por fueron Érase una vez en América

Voz 5 07:11 nacional la película que no que nos encanta ahí

Voz 6 07:14 el lleno Morricone es un héroe para nosotros si este este arreglo la la escena la escena en sí en el restaurante en Nueva York Robert venir todos nos todos éramos muy enamorados de esa de esa de esa escena de es de esta música también por eso hemos hecho esta versión

Voz 0313 07:51 de todas formas si queremos profundizar en la parte digamos cinematográfica de este disco de de Antonio San Buyo el dúo beso hay yo tengo otra candidatura antes decía una película de Woody Allen yo tengo una una peli de en que es multimillonario clarísimo no

Voz 10 08:06 no

Voz 3 08:16 sí que hay defensa haría Pöttering ya que era bronce figuras de toma para acá era remata sueña Express dar algo pre de veto cuya mayor

Voz 0313 08:34 esta noche toca Madrid Woody Allen esta noche toca banda con su banda de jazz es de Noches del Botánico está aquí ha llegado esta mañana toca mañana se vuelve

Voz 1628 08:44 tengo entradas para yo tengo entradas para Antonio es la muy yo mañana

Voz 0313 08:48 en el teatro en el teatro Nuevo Apolo de Madrid

Voz 1628 08:51 que musicalmente prefiero mus

Voz 11 08:55 Tony Allen he tenido oportunidades

Voz 1628 08:58 ir a verlo pero bueno Woody Allen

Voz 11 09:00 eso lo dice es un aficionado no

Voz 1628 09:02 por qué tenemos que recordar que Antonio este Bella las Alentejo de unas zonas súper musical no entonces una una tierra de una gran tradición coral en Portugal entonces cuando las tierras son musicales yo creo que es más es mucho más probable que la gente cante bien y cuando además es empieza desde niño es más probable que haya gente de adulta que canté bien si además se tiene una voz privilegiada entonces el milagro pues es Antonio zambulló pero a mí me gustaría que contara desde cuándo empezó a cantar porque esa creo que es muy importante en su biografía

Voz 6 09:39 fue desde siempre porque yo he tenido he tenido la fortuna de tener una taberna enfrente de la casa de mi abuela donde yo pasaba los días porque mis padres trabajaban en esa en esa tal Taberna bodega estaban siempre lo los hombres sobre todo por la mañana y al final de la tarde y cantaban las músicas tradicionales de mi región es mi primera me memoria musical y fue por eso que yo he querido he querido ser Cantor escuchando a los hombres y luego tenía una abuela que como todas las balas tienes toda la paciencia del mundo y me enseñaba las las letras e incluso yo me iba muy tímido siempre pero me iba llegando a lo a los hombres que cantaban

Voz 9 10:29 con una

Voz 6 10:31 tanto en que me invitaron me me pusieron encima del balcón de Pedra yo cantaba con ello así fue así que empecé cantando la músicas tradicionales y sobre todo escuchando yo creo que lo más importante para cualquier para cualquier músico además de la formación clásica que que ha que uno tiene es la la escuchar escuchar a los otros y luego elegir lo que quiere seguido no

Voz 1628 10:59 porque luego vinieron los fados Antonio pero hubo algún cantante que te hizo clic en la cabeza y que y que te hizo desear cantaron

Voz 6 11:10 fados no de los padres no después

Voz 1628 11:13 hubo algún cantante que te influyen a muchísimo

Voz 6 11:17 de referencia y claro no hay hay un momento en que mi vida cambia cuando escucho cuando escucho a Chet Baker y eso un Schubert sobretodo estos dos luego por estos dos llego a los a otros como aquesta en el fútbol como ha la a vivió Audi Day como la Nine Simón como yo que sé a Tom Waits de esa área porque que ya que ya han hablado aquí también todos esos ca nunca

Voz 0313 11:46 decir Caetano Veloso como tú

Voz 5 11:49 pero los dicho bien la verdad

Voz 6 11:55 pero sí fueron eso hay hay cada cada cada cada Cantur me lleva a un género y luego es el género que que me cambia porque Berto para para la música brasileña luego llegó a subí Vinicius de Moraes de que y eso eso es un universo impresionante Chet Baker con el jazz luego llego a vivió hoy de día

Voz 0313 12:19 pero fíjate fíjate la parte la parte brasileña más Brasil era de de tu disco en esta canción como se nota ya verás

Voz 6 12:25 con

Voz 12 12:27 no

Voz 4 12:34 en nada

Voz 13 12:36 en fin sí desde esa

Voz 14 12:48 sí

Voz 4 12:51 SCI

Voz 15 12:56 que jugó aquí lo mismo

Voz 0313 13:08 bien Antonio vamos a hacer una cosa como has venido con la guitarra Elvira yo te vamos a atracar de vamos a pedir que te quedes luego un ratito Iker regalen a los oyentes de La Ventana una canción cita en directo por favor como aperitivo de la Gaunas de mañana en el Teatro Nuevo Apolo prepárate que luego enseguida volvemos va

Voz 16 13:29 tú

Voz 17 13:35 equipo que intente en La Ventana con Carles Francino el tema Pedro III le voy a ver ganar

Voz 0313 13:51 sí

Voz 17 13:53 hasta vengo soy todo aquello que no puedo llamar soy todo yo que no puedo llevar

Voz 18 14:15 aristas tan deprisa aquí tengo que sea qué es lo que siento

Voz 4 14:50 quién es tu vale

Voz 18 15:01 y mí

Voz 0313 15:04 no de moda ver la cara Elvira Lindo que está Asturias esta tarde pero esta maravilla que hacen Antonio zambulló y Mon la hacerte que es seguramente la canción que más habrá sonado del disco durante las últimas semanas aquí hay quién España será escrito Drexler lo sabía

Voz 1628 15:20 sí sí sí ya bueno yo creo que esta canción al menos Llanos la sabemos si si si yo no sé si Antonio cada vez que va a un sitio porque en Madrid en España tiene muchos seguidores ya yo no sé si por ejemplo mañana que va a actuar en Madrid el prepara algo especial no tiene un un ánimo especial para el público en Madrid o uno hace siempre el mismo concierto

Voz 6 15:44 no no normalmente tenemos tenemos como base el concierto que es el último disco pero siempre preparamos algo jugaron ante

Voz 1628 15:57 pues ya veremos lo que oye and yo yo voy a expresar un deseo aquí ya que está Antonio B

Voz 0313 16:03 ya venga una una persona tan condecorada

Voz 1628 16:05 han querido en Portugal qué podemos hacer para que de verdad se haga un novela o un para que haya un tren bueno

Voz 5 16:12 entre entre España y Portugal porqué no lo hay yo ya esta yo creo que se está hablando de eso hablando hace mucho

Voz 6 16:21 pero ahora han hecho en Portugal hay una hay un problema con dos trenes hay una guerra con los trenes que la gente cuando cuando los países más más de Ségol olvido más desarrollados desarrollados in existen sobre todo en los trenes trenes de alta pues como Tennessee en el centro de Europa ahí y aquí en España incluso también lo tiene en Portugal lo hacen al revés corta no es trenes de desde Lisboa para el sur para para mi tierra no hay tren ahora porque no han electrificada la la línea y es así en un país eh

Voz 0313 17:00 pues es increíble bueno pues tenemos que unieron a los dioses con gente Dios

Voz 5 17:07 unirnos para reivindicarlo porque queremos estar

Voz 0313 17:11 aquí no seamos pasado verdad abrirá con la alta velocidad seguramente nos hemos menos ido en detrimento en Portugal os habéis quedado cortos hay que buscar un punto de equilibrio pero

Voz 5 17:20 es verdad que hoy por la noche eso sí sí pero además

Voz 1628 17:27 soy que aparece todos los días que ya no podemos viajar tanto en avión necesitamos trenes para poder estar más cerca de Antonio zambullen

Voz 0313 17:37 me dejas que proyecte un poquito más Elvira otro de los elementos que a mí me llamó mucho la atención y me me agrada de más de este disco que es es saudade no empero será la nostalgia verdad el recuerdo la memoria hay hay dos canciones en concreto que arrancan además con con una guitarrista muy hermosa ya veranea esta es la primera

Voz 9 17:55 por tanto que suba

Voz 0313 18:14 esto es un amor antiguo un amor de antes pero es que del antiguo podemos conectar perfectamente con la vieja escuela con el viejo estilo moda entidad

Voz 19 18:25 ah sí aquí muy clara

Voz 4 18:35 sí

Voz 7 18:40 no lo sé

Voz 20 18:47 sí noto fuera o creen me sumo solo

Voz 0313 18:55 de dónde sale ese sentimiento Antonioni donde tiene que escarbar uno no tiene que rascar partes

Voz 6 19:01 la música la he hecho inspirado en las músicas

Voz 0313 19:03 hora disfrutéis de Mitterrand eh

Voz 21 19:06 el la letra la letra habla

Voz 6 19:09 de las de las de de de cosas tradicionales que se aprenden ahí cuando cuando eres niño como ir al río a de para pescar de de hacer de de aprender a cocinar los platos tradicionales porque tenemos una gastronomía riquísima de oí muy variada y luego llegar a la conclusión de que aquello que que has aprendido no sirve para nada sino para que tengas muy orgullo de lo que de dónde de rehenes

Voz 1628 19:43 yo no envidio yo sólo oportunas

Voz 0313 19:45 viendo deberá tienen un gran amor

Voz 1628 19:48 sus tradiciones porque además te lo cuentan te lo venden por su comida por su música por su paisaje no a lo mejor luego se convierten saudade pero lo envidio porque los españoles somos mucho más escépticos con lo que somos y lo

Voz 0313 20:03 que nos cuesta lo de la tradición verdad

Voz 5 20:06 tampoco acabo de entender por qué nos cuesta es muy bonito en Portugal encontrarte en todas partes en un peso muy fuerte la tradición y la cultura popular

Voz 0313 20:19 Antonio te vas situando en los micrófonos no regala sábanas directo suena esta canción de fondo

Voz 20 20:26 en beige y si es que comprar

Voz 0313 20:49 Elvira gracias por el regalo de darnos a conocer Antonio

Voz 1628 20:52 a este a este ser tan encantador un beso muy grande para los dos y Antonio espero

Voz 5 20:57 no poder abrazar te mañana

Voz 0313 21:00 les dejamos con Antonio San mucho y cata ven todas

Voz 4 21:11 para Sita Madrid fue ver eso eso

Voz 23 21:21 la voz de

Voz 4 21:25 a ver pues son de aquí animo mi X verus desde su con sus eh

Voz 20 21:52 a mí no

Voz 4 21:56 Nos y si era eh brío con trote no no no

Voz 23 22:37 mi

Voz 4 22:39 a ver pues a mí

Voz 20 22:47 no

Voz 4 23:00 el pique pero eh

Voz 1628 23:11 eh