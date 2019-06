En Corea no solo comen kimchi

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 2 00:23 ya

Voz 0194 00:29 la cocina china la japonesa los palillos ya son grandes conocidos de la gastronomía española pero hay una gran desconocida en nuestra mesa qué es la cocina coreana aunque tiene rasgos comunes como la soja las especias pero tiene también toques muy diferentes en los ingredientes las texturas y los sabores este mismo mes se ha celebrado el Seur Foot Festival

Voz 3 00:50 a mi cuello dicho en Italia

Voz 4 00:54 despectiva

Voz 0194 00:55 un encuentro gastronómico de siete días con sabor coreano para degustar todo tipo de elaboraciones de chef de relevancia internacional y claro un evento al que no han faltado cocineros de nuestro país y que tampoco se ha perdido Carlos Cano responsable de la sección gasto en la Cadena SER Carlos buenas noches

Voz 0335 01:10 las buenas noches qué suerte que ha tenido que podrá Seúl

Voz 0194 01:13 qué suerte que lo has dicho tú antes de que dijera yo qué suerte que has tenido mientras yo estaba aquí comprobando restaurantes coreanos españoles sí sí sí que que hay que saber es una o no sé qué has descubierto tú de la gastronomía coreana

Voz 0335 01:25 pues todo lo que he podido muchísimas cosas porque para mirar la primera vez que estaba en Asia así que imagínate

Voz 4 01:30 es un mundo nuevo a ver para hablar de

Voz 0335 01:33 Corea del Sur y de gastronomía lo básico básico es hablar de Kim Ki que no es el Khimki sino los Kim She's porque hay muchísimas variedades diferentes la base siempre la misma Coll sal caldo de anchoa chiles picantes y todo eso se fermentado a veces durante unas semanas incluso durante años no dicen que en cada casa hay un quinto muy diferente o al menos antes ahora y podríamos decir que hay dos crisis diferentes como marcas en el supermercado en lo que es lo que se suele decir

Voz 4 02:03 pero pero mucha gente esa debes lo debe hacer ellos sí sobre todo en los pueblos las zonas rurales la género sí

Voz 0335 02:08 preparando el Khimki y bueno pues en en las ciudades habrá quién también lo haga pero ya no es tan común en fin dicho eso dicho esto del Khimki lo tradicional tradicional en Corea del Sur es comer con un cuenco de arroz y luego muchos platos con guarniciones lo que ellos llaman el van Chan y en esas guarniciones pueda haber desde espinacas servidas hasta pulpo crudo pasando por Khimki varios tipos algunas setas no se te pueden poner fácilmente quince platito muy pequeños que tú vas cogiendo al final es parecido a las tapas porque estas compartiendo muchas cosas con con alguien más en la mesa eso sí siempre con un poquito de arroz con algo de caldo eso es la cocina tradicional tradicional de de Corea luego no se puede hablar de lo que come en ahora allí sin mencionar el pollo frito dicen que el mejor pollo frito del mundo se come antes has por las compruebas si si es una herencia bueno un poco la influencia de Estados Unidos con quién tienen pues una una historia militar común no es verdad que ellas es el pollo frito lo Marín han previamente de diferentes formas son soja o con chiles picantes entonces bueno si lo acababan haciendo aprendo Ruth pero con otras cosas luego tienen el buques como su carne de UA Guiu de Kobe queremos para una carne impresionante hacen embargado has con eso yo que sé pues bebidas alcohólicas con arroz como el sol You o como el Macaulay que son parecidas al saque el Macaulay más parecido a un pool que Mexicano porque es así como espeso no sé que es un mundo increíblemente desconocido

Voz 0194 03:42 has vuelto alucinado y hay mucha comida callejera no hay mucho

Voz 0335 03:44 pésima comida callejera dicen que no es el país de Asia que más destaca por ello pero sí sí sí es omnipresente en calles comerciales en mercados en los vestíbulos de Metro en todos sitios hay comida callejera da mucha envidia porque Corea es un país muy avanzado muy desarrollado tanto o más que España Yves que lo de tener comida callejera es perfectamente compatible con cualquier medida higiénica claro de Sevilla aquí no lo tenemos y no sé muy bien porqué pero sí pero bello que es en los pastelitos de arroz en salsa picante que le llaman

Voz 4 04:14 Talking o algo por el estilo

Voz 0335 04:17 las de de judías que se llaman Binda Ethan Hawke y escuchándonos desde del TAS escandalizado da amplia no se bueno estuve en el en el Wayan Market que es un uno de los mercados más interesantes de la capital de Seúl que por cierto es una ciudad un aglomeración

Voz 0194 04:35 yo no te la acabas veinticinco millones

Voz 0335 04:37 es nunca había visto tantos rascacielos juntos bueno la sensación de ese mercado de One Jack Market es un plato una sopa de fideos cortados a cuchillo que se llama cargas Suu y que prepara y y una cocinera podríamos decir si echó John Sun que protagonizó un capítulo de

Voz 4 04:56 la serie Street Foot Things quién haya visto

Voz 0335 04:58 ah sí estoy en ello ha cuando cómo

Voz 4 05:01 cuando que al capítulo de Corea te va a gustar mucho porque además

Voz 0335 05:03 esta mujer tiene una historia personal pues muy bonita y la verdad es que la sopa de fideos cortadas a cuchillo está buenísima es la situación del mercado hay muchos turistas ya tiene un cartelito que ponen en Flix bueno hay que

Voz 1520 05:16 Berasategui buenas noches que tú has te has estado en Corea sí sí sí sí sí me sorprendió más que más me sorprende de este mundo loco en el que decimos es la capacidad que han tenido las cocinas asiáticas para colarse en Occidente con una facilidad adaptaciones sí yo creo que todo el mundo ha estado ya en Corea en Japón China de alguna manera bueno a mí me acuerdo cuando yo era chaval lo niño pues los movía lo Bari ahora cualquiera se suban había no se sienta en una mesa ese como una ración de Eto'o fue una unas aderezado con los distintos pinchos que hay bueno y esos platos tengo que decir que gustan gracias al garrote que tienen poderosos y está claro que los seres humanos estamos conectados con los mismos no se mecanismos del sabor y a todos nos gusta la abrasa el Sauer sofrito el poderío de una plancha el puntito picante el ajusticiado de una brocheta de cerdo especial a yo creo que que en Coreas Nos nos parecemos mucho a los coreanos los canteranos a nosotros la única diferencia yo creo que aparte logró más pues que ellos tiene los ojos aplastado

Voz 0194 06:21 consulta nuevas ha dicho que puede ser un buen eslogan para ellos el quién si tiene Garrote eso sí eso traducido al coreano que no se lo voy a pedir a Carlos porque todavía no sabe lo suficiente pero él sí tiene Garrote yo creo que lo podemos exportar has estado en Corea pero también has tenido stagiaires coreanos no sí

Voz 1520 06:41 mira el otro día recibimos en mi restaurante de Lasarte a una delegación de cocineros y empresarios coreanos a los que les enseñamos las tripas organizativas de mi casa inmediata cuenta que como se ha dicho pero eso es el bicho que son muy parecidas a nosotros son discretos con un gran sentido del humor y sobre todo muy curiosos alucinar Aun con todo el menú degustación Hay con las cocochas de merluza en salsa verde en su salsa gelatinosa judío gelatinosa con el toque picante de las guindillas verles maravillosa ahí ahora mismo en Lasarte tengo cocineros japoneses chinos tengan coreano muy bueno que se llama son Chang Chun que que además no se le tengo que preguntar esta noche pero no se sabe hombre por supuesto que el coreano pero habla castellano perfectamente y además sus padres son de ese Uli es un chaval muy serio muy serio trabajador y que tiene una raza especial y carácter para trabajar en equipo tiene liderazgo ello yo creo que va a ser grande entre los grandes el coreano

Voz 0194 07:38 alguna vez has preparado tu propio Khimki

Voz 1520 07:40 bueno no sé si lo has introducido en algún menú pues hemos hecho muchas pruebas con el Elche con distintos pero ya sabéis que es adapta bien a todo tipo de niños vinagreta si están agradecidos puede comer con partidos con chistorra contralto Itxaso lo meterlo entre pan y pan en bocadillo yo le llamo un poquito en chucu ruta asiático

Voz 0194 08:01 sí es cierto que hay ya mismo

Voz 1520 08:03 estuve en Jerez de la Frontera que dio una conferencia con mi amigo David de Jorge Iván mi amigo Juanlu del restaurante look cocina ya a medio un oyente al vapor con Khimki atún que no se me olvidará nunca le acaban de dar una estrella Michelin es una ventaja aunque está escribiendo con letras mayúsculas la historia de la gastronomía andaluza y tengo que decir que me dio un pedazo de comida increíble y qué manera más incluso increíble demostrar cocinando que es un profesional como la copa un pino luego como persona que te voy a decir como cocinero irrepetible

Voz 0194 08:36 un Mollet con atún y Qin Shi Huang lo pillara Carlos al arranque me decías que había algún chef en el sur Food Festival presenta me tuvo que nos está escuchando

Voz 0335 08:46 bueno pues nos está escuchando desde Barcelona Paolo Casa grande que Sánchez italiano es de Treviso pero lleva casi veinte años con Martín Berasategui los últimos siete ha estado al frente del restaurante Lasarte de Barcelona que en dos mil dieciséis Se convirtió en el primer tres estrellas de la ciudad

Voz 4 09:01 me sorprende porque es un tío tranquilo ya que le dieron la tercera sorprende porque si tienes al lado a Martín Martín buenas noches como poder como puede ser tranquilo si al lado tienes este torbellino que es Martín hay garrote a que le dieran la tercera estrella estaba tranquilo bueno hace unos días que Levy

Voz 0335 09:24 cocinando en Seúl a diez mil kilómetros de su casa bueno pues en una cocina muy distinta hay para un público muy bien está tranquilo también es un es un el cocinero tranquilos

Voz 0194 09:33 que bueno vale Paolo que te atrae de participar en un evento como éste como el Seúl Food Festival

Voz 5 09:38 bueno la verdad que nosotros cuando viajamos a cerca o distante que sean las distancias pues Nos gusta viajar porque aprende muchísimo oí un poco la vida del cocinero es eso no Har seguir aprendiendo cosas nuevas compartir compartir ha con la gente que te encuentras ahí y conocer nuevos productos no es una nueva forma de trabajar nuevas técnicas hay buen unos vamos como con con la gana de un niño a ver qué podemos traer de vuelta a España

Voz 0194 10:07 te iba a decir eso Pablo tenía una única si productos que tuvo después puedas introducir no

Voz 5 10:12 exactamente exactamente es al final de todo es tierra de vivos como con con la ganas de traer algo nuevo de ver cosas nuevas de probar Hay pasárselo bien sobre todo

Voz 0194 10:24 qué te has traído de Corea que dirías que más te ha llamado la atención porque muchas cosas tu ya seguro que lo conocías desde este viaje me traigo esto

Voz 5 10:31 bueno muchísimas cosas ya hemos hablado de King hemos hablado de muchas cosas que hemos probado una cosa por ejemplo que no conocía hay que me ha chiflado oralmente como cocinero y que seguramente acabaremos haciendo unas prueba unos platos es el cangrejo que no hemos mencionado antes cangrejo que ponen a marginar de un día para otro y luego lo mantienen marginando durante días con sus hojas con una Juanjo en Chile y con miel desde crudo directamente proponen ponen amainar INAR cojo una textura que la verdad es que el primero que he probado he dicho bueno

Voz 4 11:07 los siete que estoy en corre quiero quería probar cangrejo todos los días cuál es el mejor que luego no hace falta cocinarlo es es decir con eso

Voz 0194 11:14 la nada se cocina si con eso mismo mal

Voz 5 11:16 nada se coge una textura espectacular y Se mantiene así no hace falta no tienen ninguna coacción sino un blanqueado oí y luego se guarda en Marina como nuestros boquerones en vinagre

Voz 0194 11:27 claro de forma Marina va con la manera de cocina tú dirías lo que la cocina coreana va ir ganando protagonismo en los próximos años porque antes yo decía al principio es verdad que estamos más acostumbrados a la china la japonesa sobre todo poco a poco se van abriendo hacia otras ciudades de otros países de Asia tú dirías que la coreana se va ir introduciendo

Voz 5 11:46 como bien ha dicho Martín antes yo creo que Corea es un país súper avanzado y hay y eso en la cocina también en la gastronomía se nota hay mucha gente con mucho talento con productos que no se conocen aún en todo el mundo y que te llaman a la atención no sea que seguramente está haciendo a pasos agigantados seguramente es se se hubiera hablado de Correa por mucho tiempo

Voz 0335 12:15 Paolo y yo tuvimos además la ocasión de conocer a una de las personas más mediáticas ahora mismo de de Corea del Sur que es una monja budista que protagoniza un capítulo de chefs Table esa serie también si super popular de hecho es la el único Nochez que protagoniza un capítulo ella cocina en el templo bueno ha fascinado a a cocineros muy importantes de de Nueva York sobre todo un poco a partir de ahí es como como ha alcanzado la fama bueno pues ella dio una especie de clase magistral en la que participaron varias de los cocineros de Seúl festival entre ellos Paolo aprobar varias de sus platos que son súper curiosas

Voz 0194 12:57 y qué te parece tener de maestra de cocina una monja budista

Voz 5 13:01 realmente es espectacular porque como única cocinera no cocinera que nos tenía todo hay que decirlo luego cocinando completamente gano que vengan todos los de producto de la naturaleza total sin eh partiendo desde cero Se hacía su propia miel su propia azúcar sus propias verdura cultivada años enseñaron también donde cultiva cómo cultiva todos sus productos y cocina para la gente se va el monasterio es algo increíble como lo hace con con con qué tacto no sé si ha visto Carlos también que que que forma de trabajar de

Voz 4 13:44 para de tocarlos producto más más y más

Voz 0194 13:47 aquí la que Paolo incluso

Voz 4 13:49 es un rollo es conductual que deja no sé bastante ojiplática recuerda un plato que a raíz de loto que los va tiñendo con diferentes especias entre éste presenta a raíz del otro de colores o

Voz 0335 14:02 las setas y Take Eat salsa de hoja que también está quedaban como la las unos platos espectaculares que en en el decía que podrían ser de un chef tres estrellas de cualquier país del

Voz 0194 14:14 no es una ideas tú dirías además que el el paladar de los españoles se va acostumbrando a todo esto yo recuerdo hace muchos años se que para entrar en un restaurante japonés incluso coreano tenías que irte a Nueva York Londres no hay ahora poco a poco ya se va normalizando aquí tú dirías que el paladar se va acostumbrando es decir que la gente ya es mucho más abierta que antes

Voz 5 14:35 yo creo que creo que cada vez más que la gente conoce cada vez más estos productos que vienen de ahí entran en la dieta de mucha gente también hay que decir porque se trata de de una comida sana y ellos trabajan mucho el tema de la de la de los fermentado de de productos naturales ahí entra en juego la comida sana no hoy en día lo que busca la gente también no intentar cuidarse cada vez más

Voz 0194 15:02 ya ya es picante la cocina coreana bastante bastante si es que esto es una cosa cuando vas a un restaurante esos aquí en España que te siempre te advierten es que a mí me gusta mucho

Voz 4 15:11 no tanto como la tailandesa exacto la mexicana pero es antes si no te echa para atrás dice

Voz 5 15:17 no no no no no sé se come pica sobre todo al principio pero luego te acostumbras

Voz 0194 15:24 no es de aquellas que te salten las lágrimas Carlos has conocido algún restaurante de Altuna si hablamos antes de la comida callejera pero algún sitio así

Voz 0335 15:32 he estado un poco en los dos extremos de hecho mira si era de altura que estaba en la planta número ochenta y uno de la lote Tower que es el quinto edificio más alto del mundo bueno hay un restaurante con estrella Michelin que se llama Sena y son tres palabras que significa vaciar meter mezclar que es algo muy ligado a al proceso de elaboración de del Khimki bueno allí básicamente practican una cocina coreana tradicional pero muy refinada no en la que bueno pues hacen gala de los mejores productos le pregunté al chef qué tal era cocinar en la planta ochenta y uno de un rascacielos

Voz 0194 16:09 si eres tú

Voz 6 16:11 no obstante peor no cuota Ammán o

Voz 7 16:15 es bastante duro porque estamos en un hotel Le muchas normas de seguridad así que no es fácil trabajar con el fuego por lo que en la medida de lo posible procuramos sustituirlo por otras técnicas utilizamos mucho la fermentación pero también los ahumados

Voz 0335 16:31 bueno estuve estuve la oportunidad de ir a otro restaurante este con dos estrellas Michelin Minguell además muchos lo consideran como el mejor restaurante de Corea del Sur está en el barrio de Gaza Nam

Voz 4 16:42 es que es el legado sí sí la famosa canción

Voz 0335 16:45 has como el barrio así pijo decenas el barrio de moda bueno pues ahí está Mínguez el Chelse llama Mingo Kang ir un poquito el español porque pasa una temporada por aquí vino a conocer nuestra cocina popular también algunos de los mejores restaurantes por eso estuvo en el bolsillo aquí en Illescas estuvo en Zuberoa y Martín Berasategui

Voz 8 17:04 mucha gente está el Hervé obviar son hechos

Voz 0194 17:08 sí

Voz 8 17:09 Pekín ocho el futuro

Voz 9 17:12 está hecha hemos cambiado un poco de estilo pero nuestro objetivo es preservar la tradición gastronómica coreana y mezclar la con cosas que nos inspiran del resto del mundo Corea es una península así que usamos muchos productos del mar tenemos pescados mariscos y eso se nota en nuestro menú en primavera y verano por ejemplo tenemos muy buenas almejas muchas hortalizas también usamos un caviar producido en Corea y el plato de oreja del Mar es uno de nuestros clásicos o no me parece apasionante

Voz 0194 17:40 ha dicho Pablo ha dicho Carlos una cosa me llama la atención lo decía el perdón el cocinero de la planta ochenta y uno que decía tenemos que ir con cuidado con el fuego cocinan mucho más complejo que con cualquier otra manera cocinar ni con inducción y nada de esto

Voz 5 17:52 fue una parte muy importante de la cocina que ahorre Ana también en lo que es la brasa que a eso se refería a que tiene que sustituir algunas técnicas porque él abraza es algo común en todas las familias además hay restos

Voz 0194 18:06 incluso los restaurantes ahí de restaurante solo

Voz 5 18:08 se dedican a brasa de hecho tuvimos la oportunidad de ir el primer día restaurantes

Voz 4 18:16 yo no soy tan bueno como Carlos para recordármelo no bueno él los tiene apuntados Paulo pero estuvo probando

Voz 5 18:25 diferentes cortes de carne todos hecho elaborase fue verdad y muy bonito además tenemos la suerte de traer dos chicas coreanas que trabajan con nosotros en Lasarte y buenos nos iban explicando todas las tradiciones la la tradiciones que hay en la familia como se come los diferentes tipos de corte fue muy bonito

Voz 0194 18:47 te están poniendo los dientes largos Martín

Voz 1520 18:49 sí que yo la verdad a esta hora

Voz 0194 18:51 el hombre que tengo y además a mí que la cocina coreana ese tipo de cosas me encanta venga pues vamos a hacer una cosa Martín vamos con la receta

Voz 1520 18:58 vamos a ir con la que ya saben los oyentes quepan

Voz 0194 19:00 encontrar todos los ingredientes en nuestra página web lo tendrán ahí todo bien meditó bien pescadito como le gusta a Martín a partir de aquí él nos cuenta claro

Voz 1520 19:08 Z doméstica súper fácil que es carne a la coreana lo que vamos a hacer mezclar los doscientos cincuenta gramos de carne de cerdo picada con las dos cucharadas de salsa de soja la añadimos una cucharada jengibre picados añadimos una cucharada de mitin inmediata cucharada de azúcar lo dejamos más cercando durante media hora y luego aparte salteados unos cincuenta gramos de cebolleta picada los cincuenta gramos de Qin Chi implica habito en una sartén salteados bien bien bien le añadí cuando está bien salteado la añadimos la carne más federada en la sartén esta salteados bien bien hasta que se cosa hasta que se cocine y una vez cocinada la carne retiramos del fuego ya añadimos la cucharadas opera aceite de sésamo le añadimos también el picado y listo para comer carne a la coreana súper fácil cualquiera lo puede hacer en casa tras ese acuerdo

Voz 4 20:02 o sea como si fuéramos coreanos no te bueno los ojos

Voz 0335 20:07 ahora que me decía que de carne de cerdo me acordaba de que estas barbacoas coreanas que están tan de moda es está utilizando mucho la carne de cerdo ibérico español destacó el producto lo último en Corea es el el cerdo ibérico español al Nacho mucho

Voz 4 20:22 por nuestra aquí Paolo muchísimas gracias gracias os la por ahí pasa luego Martin voy a averiguar cómo se dice eso de que el Khimki tiene Garrote ya te lo diré la película Garrote Gallo Carlos Salvador

Voz 1 20:38 ahora eh