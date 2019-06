La Ventana del arte | Caminante sobre un mar de nubes

No hay resultados

Voz 1 00:00 el arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad La Ventana del Arte con Miquel del Pozo

Voz 2 00:12 claro

Voz 3 00:19 Miguel del Pozo buenas tardes Brickell buenas tardes Carlas cómo estás amigo

Voz 1590 00:23 muy bien aquí en Girona estoy hoy

Voz 0313 00:26 tras el Girona José mostró desperdigados por hay que decir grandes grandes la radio permite hacerlo todo hoy vamos a asomarnos al cuadro yo lo aviso siempre a los oyentes para que intenten tenerlo delante ya has y saben exactamente de qué estamos hablando hoy nos asomamos a un cuadro de Caspar David Friedrich que es caminante

Voz 4 00:43 sobre un mar de nubes busquen los y pueden porqués

Voz 0313 00:46 importante que lo tengan delante durante la conversación con Miquel pero primero viajemos un poquito Alemania va

Voz 5 00:53 no

Voz 0136 00:55 Hamburgo museo consta llegamos entrena la estación central decidimos dar un paseo antes de entrar al descubrir que el museo está justo al otro lado de la calle andamos sin rumbo fijo y cruzamos varios canales formados por el río Elba a su paso por la ciudad en una visión lejana advertimos el edificio de la Nueva Filarmónica obra de los arquitectos Herzog han demiurgo que se eleva como una montaña artificial sobre las casas antiguas las nubes se reflejan en su fachada de vidrio y la lluvia comienza a atraer sobre nuestras cabezas volvemos en dirección a la estación y entramos en el museo en pocos minutos hemos dejado atrás la ciudad sus ruido y sus materiales modernos también sus prisas y los anuncios y carteles que lo inundan todo hemos pagado la entrada y ahora estamos en el espacio sin tiempo del museo donde cada cuadro nos permite asomarnos a la ventana abierta por el artista hay varios retratos donde el personaje Nos mira como si fuera hablarnos pero en este museo destacan otros personajes pintados

Voz 6 01:59 que no miran al espectador sino hacia el interior del cuadro estamos ante uno de estos

Voz 0136 02:06 en él aparece un nombre de espaldas que mira hacia adelante no podemos ver su rostro está en la cima de una montaña ante él se abre la inmensidad del paisaje si hubiéramos subido con él a la montaña ahora le pedíamos que se apartara para poder ocupar nosotros su lugar privilegiado al borde del abismo y admirar el paisaje pero en el museo no podemos apartarle y obligados por el pintor que lo ha situado en el centro del cuadro tenemos que mirar a través de él

Voz 6 02:36 estamos ante el caminante sobre un mar de nubes

Voz 0136 02:39 es pintado por Caspar David Friedrich en mil ochocientos dieciocho una obra cumbre del romanticismo alemán que sin embargo ahora que parece que ya no quedan románticos mantiene intacta su capacidad de situarnos ante la revelación de lo sublime y el misterio de la existencia humana

Voz 0313 02:59 vete pues esta última apreciación me parece especialmente de acertada yo quería preguntarte Miquel una tontería eh pero yo tengo una reproducción aquí del del cuadro es un cuadro grandes pequeño con con como es

Voz 1590 03:10 me sorprende es es un cuadro medio no no es un cuadro grande como como Las Meninas en el que puedas entrar en el cuadro pero tampoco es un cuadro pequeño como los cuadros de Vermeer en realidad tiene el formato típico del paisaje un cuadro que hace setenta y cinco encima tras por por un metro de alto pero normalmente estos cuadros estaban en formato horizontal como como la alegó una de Patinir de la que hablamos aquí tiene más o menos ese mismo tamaño pero en este caso está en formato vertical y el personaje que está en el centro sí que tiene que tiene gracia hace casi treinta centímetros es realmente es lo que te encuentras te encuentras en primer plano su espalda

Voz 0313 03:47 y tú qué sensación tuviste al verlo por primera vez tuviste esas ganas de de apartarlo como como comentaba hace un momentito

Voz 1590 03:53 de de esa espalda te hace entrar en él se es es realmente mágico ese ese personaje el mismo paisaje sino si no estuviera esa esa figura de espaldas seguramente lo miraremos otra forma exige en los detalles en en las cimas en las nubes que se ven en unos árboles que aparecen en la parte superior de una cumbre o la montaña que hay al fondo no haríamos en en los detalles pero esa figura te obliga a pensar a imaginar que está sintiendo ese personaje se personaje del cual no puedes ver el rostro por tanto tampoco sabes exactamente qué experiencia tiene él ha subido allí está pensando en suicidarse hay quien ha interpretado el cuadro así pues bueno

Voz 0313 04:31 llovió cuando lo he visto he de confesarte que me rondaba por la cabeza eso

Voz 1590 04:34 bueno es es una posible alternativa estamos en el en el en el romanticismo alemán a perfectamente podría ser esa esa una lectura pero también es alguien que ha llegado allí se siente a seguro de sí mismo contemplando esa esa belleza o está sobrecogido por esa inmensidad que no que no consiguió abarcar eso es lo bueno de esta pintura que te permite imaginar situarse en esa en ese personaje que mira este mar de nubes

Voz 0313 04:59 oye que en este caso el protagonista del cuadro quiénes el paisaje el hombre

Voz 1590 05:03 claro es una buena pregunta que que estamos viendo un paisaje un retrato si si estuviera girado unos estuviera mirando sería un retrato casi como como la Gioconda La Gioconda también tiene un paisaje impresionante detrás de ella pero como nos están mirando claramente es un es un retrato en este caso no podemos decir que sea un retrato no sabemos ni ni quién es pero lo importante no es la inmensidad del paisaje contemplado por un hombre sino ese hombre ante el paisaje es decir su reacción su impresión sus pensamientos que él tiene delante de esta naturaleza sublime

Voz 0313 05:59 oye Miguel danos alguna pincelada nunca mejor dicho del del autor de Caspar David Friedrich

Voz 11 06:04 es el mayor representante del del romanticismo alemán que comentábamos antes que frente al al racionalismo

Voz 1590 06:10 del mundo neoclásico el romanticismo reclama precisamente este sentimiento individual la la consciencia del yo lo que siente uno para Félix es sir lo que hace es situar a este yo ante la naturaleza prácticamente estamos hablando de esta de esta pintura maravillosa pero podríamos resumir la mayoría de sus cuadros como estos seres humanos estas figuras que contemplan lo sublime en la naturaleza siempre estuvo buscando esta esta comunión está esta reacción de de lo que la naturaleza nos provoca a través de ella no es explica los sentimientos que que siente el propio pintor estos personajes

Voz 0313 06:45 qué papel tenía a Dios en el mundo en en en la cabeza del en el arte de los románticos

Voz 1590 06:50 claro a Dios lo podemos buscar en muchas partes a lo podemos buscar el interior de una iglesia o en un amanecer a los románticos lo encontraban más a menudo en un amanecer en la naturaleza para para ellos Dios se manifestaba a través a través de la naturaleza a través de estos paisajes a través a través de la visión en mitad del mar allí veían o percibían a la divinidad de la de la creación

Voz 0313 07:14 Seat por afinar un poquito más y además este este cuadro no sirve a la perfección el donde reside más la belleza en en el objeto o en el sujeto que mira

Voz 1590 07:24 ahí está el gran el gran cambio gran paso del del del mundo neoclásico al mundo al mundo romántico esa parte de la reflexión también es verdad que que él claro para para para el mundo neoclásico la belleza está en la proporción del objeto una cosa es bella Si cumple una serie de medidas de proporciones por tanto es algo que pertenece al objeto en cambio para para el mundo romántico la belleza está en la mirada del sujeto la belleza es aquello que nos causa nosotros la belleza no es objetiva no pertenece a aquellos mirados sino que es subjetiva pertenece aquel que lo mira

Voz 0313 07:54 pero esto sería éste sería un signo de identidad del del propio romanticismo no el placer en el simple acto de observar de mirar la naturaleza

Voz 1590 08:03 sí a lo que sentíamos por ejemplo leer una cita de un poeta romántico italiano Ugo golfos coloque lo expresa perfectamente dice omnipotente Dios cuando miras una tarde de primavera acaso te complace de tu creación te te das cuenta de lo bella que es pregunta él dice me has concedido para mí para mi consuelo una fuente inagotable de placer la contemplación de la naturaleza es una fuente inagotable de placer pero añade el poeta Yola es observado con indica herencia demasiadas veces claro cada día se produce este atardecer maravilloso pero a lo mejor nosotros no nos detenemos a mirarlo lo que hacen los pintores románticos es situarnos delante de estas de estas imágenes y esos personajes que sí que lo están viviendo que sí que lo están sintiendo

Voz 13 08:54 no

Voz 0313 09:03 hoy tenemos la mirada puesta en caminantes sobre un mar de nubes pero seguro que hay alguna otra obra de este mismo pintor de Caspar David Friedrich que quieras comentar con tenemos tiempo Mikel

Voz 11 09:14 me gustaría hablar al menos de dos una que esta extraordinaria

Voz 1590 09:19 hemos empezado por esa quizás la más conocida pero hay otra que es monje mirando al mar este caso es horizontal es un paisaje prácticamente no han Ainara una playa desierta una figura este caso muy pequeñita monjes solitario delante del mar Un mar oscuro un cielo que en este caso parece no ofrecer ninguna ninguna respuesta Illa la son la edad que consigue transmitir ese ese hombre ante ante el misterio de la existencia aquí sí que lo vemos preguntándose un poco que que hace allí en medio de esta de esta gran naturaleza es una pintura realmente a maravillosa para mida las más impactantes de las que de las que he visto y me gustaría a para terminar destacar otra pintura a que están el mismo museo de Hamburgo que en las que el mar a aquel hombre ante el mar de nubes que es el mar de hielo lo que queremos realmente es un mar congelado en primer plano vemos las placas de hielo que han que han chocado que se han levantado parece también una celebración de la de la naturaleza del poder la belleza del de este mar congelado pero si nos fijamos bien se ven los restos de un naufragio de un barco que se ha hundido también está naturaleza y los románticos detalles

Voz 0313 10:26 dice pero claro esa naturaleza tan de ella también es

Voz 1590 10:28 destructora y en este caso aquí solamente hay un recuerdo a cuando Freddie que era niños que tenía trece años cayó al río su hermano Se lanzó para salvarle Río que estaba congelado su hermano murió murió ahogado salvando lea él ese ese recuerdo de ese río que tenían delante de casa ese río que solamente tantas veces había admirado allí mismo a su hermano había encontrado había encontrado la muerte y en esta pintura también vemos esto esta esta belleza natural pero también el poder destructor de la naturaleza

Voz 0313 10:58 con Miquel del Pozo un placer como siempre amigo

Voz 1590 11:01 un placer estar aquí Roberto lo dejó tus

Voz 0313 11:01 un placer estar aquí Roberto lo dejó tus

Voz 1590 11:03 menos