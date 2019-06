Lo que queda del día

Voz 0827 00:00 día con Isaías Lafuente pues venga a Isaías vamos recogiendo que se hace tarde bueno y sabemos que es tarde Roberto y que la carga del día ya va pesando a esta hora lo sabéis bien pero les pedí a dos minutos de atención por favor aunque sabemos que es una capacidad que está menguando a pasos agigantados como nos contaba esta mañana Marta P irano periodista autora de un libro titulado el enemigo conoce el sistema tienes decía común nuestra capacidad atención de concentración va reduciéndose

Voz 1 00:31 no es que la tinta de colores menos que la que teníamos hace cinco años mucho menos que la teníamos hace veinte cuál es nuestra capacidad de atención ahora mismo de concentración cuanto segundos ocho

Voz 0827 00:41 ocho segundos nuestra capacidad de concentración y con esos datos pues resulta que ha nacido un verdadero negocio un capitalismo de la atención

Voz 1 00:48 el capitalismo de atención consiste básicamente en damos servicios a cambio de nuestra atención en realidad no está pretenciosos una herramienta para lo que verdaderamente hace funcionar el capitalismo de la atención que son los datos no entonces las empresas que se dedican a este tipo de negocio lo que hacen es producir actividades o herramientas o aplicaciones sobre todo que son tremendamente adictivas para que pasemos el mayor número de horas utilizando las y por lo tanto generemos el máximo posible de datos

Voz 0827 01:16 de estas cosas estarán hablando a esta hora mentes brillantes Reunidas hoy en Madrid en una iniciativa que han llamado cruce de caminos

Voz 3 01:28 y en ese marco hemos pasado buena parte de la tarde en nuestra ventana con personas como Nuria Oliver que es ingeniera de telecomunicaciones ahora trabaja de directora de investigación de ciencia de datos

Voz 0827 01:38 Vodafone en data pop Alliance que presenta hoy una ponencia que se titula Big Data e inteligencia artificial para el bien común

Voz 0605 01:48 el potencial es inmenso para abordar algunos de los problemas como el cambio climático la sostenibilidad el envejecimiento de la población lo que padezcan enfermedades crónicas no vamos a poder afrontar estos retos sin la ayuda de la inteligencia artificial y tenemos que tener en cuenta que es una inteligencia artificial entrenada y alimentada con datos no es las es la relación entre el meta y la inteligencia artificial

Voz 0827 02:14 no estamos hablando de un futuro que verán nuestros hijos la carrera está ya lanzada y además es imparable lo que tenemos que decidir Nos decía Nuria Oliver

Voz 0605 02:22 cómo gestionarla como sociedad decidir a dónde queremos ir con ese de desarrollo tecnológico no sentirnos empotrados como para decir bueno pues queremos realmente invertir en inteligencia artificial que nos ayude a vivir más y mejor a todos que nos ayude a hacer una detección precoz voz de el cáncer no de o de otro tipo de enfermedades que nos ayude a entes ver mejor o construir modelos meteorológicos mucho más precisos que nos permitan entender el cambio climático que nos ayude a tener sistemas de energía no inteligentes etcétera etcétera somos nosotros los que creamos la tecnología deberíamos ser nosotros los que decidiese hemos como queremos utilizarlas

Voz 0827 02:59 pero no sabemos si tenemos capacidad a nuestra ventanas asomado a Pedro Baños que es militares coronel del Ejército de Tierra especialista en junio Mejía en seguridad en terrorismo yihadista en inteligencia con dos libros publicados sobre las nuevas formas en que los nuevos poderes están dominando el mundo y nos hablaba del otro lado del lado Pervez

Voz 4 03:20 eso del Big Data ten en cuenta que esta inteligencia artificial este Internet de las cosas te de Aita también tiene un lado perverso el lado perverso de que se va a utilizar para hacer la guerra la hacer la guerra en un campo de batalla privilegiado que tenemos actualmente que es precisamente les el ciberespacio incluso ampliando un poco más el espectro electromagnético que significa que además va a permitir también controlar a las poblaciones como nunca se había podido hacer de una manera absolutamente universal instantánea

Voz 0827 03:49 pues a él que ha estudiado y que conoce bien las guerras convencionales le hemos preguntado cómo serán esas nuevas guerras en

Voz 4 03:55 futuro la guerra va a estar muy robotizada y de hecho ya lo está esto que hablamos de los drones la vamos a hablar de de vehículos no tripulados bajo el bajo el mar en el mar en el espacio absolutamente en todos los campos y además una guerra donde también van a participar los robots pero al final robots que van a terminar por agredir a personas que es ese es el auténtico drama y además hay que pensar que una vez más esa tecnología en lo que va a permitir como digo es ese control absoluto de las poblaciones

Voz 0827 04:21 pues esperemos no verlo pero bueno mientras unos trabajan para diseñar las nuevas máquinas de matar otros trabajan por la vida

Voz 5 04:31 en fin

Voz 0827 04:34 aquí somos pioneros en España hemos hablado con Rafael Matesanz que fue responsable durante buena parte de los Veintisiete años que funciona ya en nuestro país la Organización Nacional de Trasplantes es una carrera de éxito a día de hoy pero que tuvo principios difíciles

Voz 1770 04:51 yo recuerdo los primeros fracasos pues bueno está me has pitado cuando era pues nefrólogo trasplante renal y los primeros casos fueron durísimos luego cuando empezamos nosotros pues también en momentos muy difíciles pero bueno pues pronto las cosas empezaron a ir bien hay y a partir de ahí la satisfacciones fueron mucho mayores que que lo que lo fracasados que se que hemos entrenado más de veinte mil veinte mil profesionales desde que empezamos en el ochenta y nueve entonces no jornada de improvisación nosotros no somos más generosos que los franceses sobre los italianos al que los alemanes lo que pasa es que estamos mucho mejor organizado no todos los países del mundo en estos momentos pues nos mira con mirando ya mucho tiempo no llevan copiando

Voz 0827 05:29 Nos llevan copiando mucho tiempo bueno y ante este nuevo mundo que se nos abre pues lo que nos decía Nuria Oliver es que no hay que rechazarlo sencillamente hay que inspirar más hay que ir

Voz 0605 05:38 inspirar más tenemos una grandísima falta de vocaciones científico tecnológicas estamos en la cuarta revolución industrial la inteligencia artificial está en el corazón de la cuarta revolución industrial se anticipa que va a haber centenas de miles de nuevos puestos de trabajo tecnológicos que no sabemos ni cómo van a ser Nicola van a ser suplidos porque no tenemos suficiente gente que se sienta interesada por estos temas

Voz 0827 06:00 gente brillante pero claro qué pasa con esas mentes brillantes que quizás ni siquiera se puedan asomar al mundo pues eso es lo que se ha preguntado hoy

Voz 6 06:08 a Pepe Rubio lo ideal sería que todas las mentes brillantes tuviera una oportunidad pero en la mayoría de los casos son visibles como la mexicana Larissa

Voz 7 06:19 que me expliquen firmado en Tokio mejicana mujer indocumentada de primera generación

Voz 0827 06:26 presos vascos justo hace dos años se graduó

Voz 8 06:28 como la mejor alumna del maquina voy High School de Texas en este emocionante discurso confesaba que seguía siendo ilegal terminaba diciendo siempre habrá personas que juzgarán hice harán expectativas con base en sus ideas preconcebidas de lo que somos lo que deberíamos ser sin embargo tenemos la oportunidad de demostrarles que se equivocan en esos momentos en los que necesiten una razón para seguir adelante cierren los ojos e imagínense en el futuro dice me dijeron que no podría así que

Voz 7 07:06 he hecho mi

Voz 9 07:10 dos años después Larissa es becada en la Universidad de Yale

Voz 0827 07:18 pues ella lo consiguió y otros tantos y tantas y lo celebramos como en esta tarde en que tanto hemos hablado de inteligencia artificial hemos tenido como no la inteligencia natural que día a día destilan algunas de las pizzerías

Voz 0318 07:30 a la gente recurre al lógicas poco realistas pero la verdad es que me hablarían mucho un ejemplo lo pone el pan

Voz 10 07:35 el ingeniero que ventosas toallitas frescas para el culo que tiras de una y te traes cuatro podría haber inventado también el cajero automático

Voz 0318 07:45 todos nos hemos hecho esta pregunta que formula Sonia todo

Voz 10 07:47 los porqué cuando suena la alarma de un coche lo escucha todo el barrio menos el dueño del coche

Voz 0318 07:54 a los la línea que separa la ganadería de ser un borde es finísima un ejemplo lo pone Miguel

Voz 10 07:59 fiel a tienes adivina a deportó a veinticinco Portu ojo vente por tu cuerpo dieciocho

Voz 0827 08:06 yo sí que sabe seducir a una mujer cállate que estoy sumando pues si es un cordero esta vez ha dado tanto a un futuro que ya está aquí que está llamando a la puerta también hemos viajado al pasado con Nieves Concostrina hasta ese preciso día en que nació la paleontología el veinte de junio de mil ochocientos veinticuatro gracias también a dos mentes brillantes Gideon Man

Voz 1479 08:34 él era un apasionado de la búsqueda de fósiles India cuando husmear va por las minas del sur de Inglaterra encontró huesos y dientes muy muy grandes por la forma parecían ser de un animal gigante que se alimentaba de plantas pero llegaba hasta donde llegaba por eso consultó al mayor experto naturalista europea el francés Georges cubrir que utilizando su propio método de anatomía comparada Le confirmo aquel veinte de junio que tenía entre sus manos dientes de un reptil de proporciones gigantescas tuvieron que ser bichos grandísimos visto el tamaño de los fósiles y lo era los igual modo antes pesaban ocho toneladas y eran herbívoros cómo se puede estar tan gordo comiendo solo verdura y cuando llegó el momento de decir que esos bichos corrieron por el planeta hace millones de años salieron ilustrados con sotana hay dijeron de sonada absolutamente imposible que si Dios creó la tierra hace seis mil años ningún bicho estuvo aquí antes porque

Voz 0827 09:30 no había tierra donde está así de lógico y así de ilógico a la vez y hoy Montse Domínguez tanto que hemos hablado de mentes brillantes a pregunta de hoy en la política donde mentes brillantes

Voz 11 09:41 pues hay una especie de cristales rotos cuando tú aspira a que mentes brillantes sean también quiénes eh y cojan tu voto para gestionar estos problemas que son menores pero cuando hay miopía se pueden convertir en algo en algo mayor todavía hay por eso da un poco de pereza ver la la incapacidad de caminar juntos para para bien con

Voz 0827 10:04 pues nada tendrás que tener paciencia Montserrat Domínguez aquí andamos comandamos sobre todo en el centro hecha eh y muy especialmente en Ciudadanos

Voz 12 10:11 Berlín mil

Voz 13 10:16 donde de los matrimonios

Voz 0827 10:18 los dioses sucede Moya ha estado Manuel Valls aquí en la SER ha hablado del gran peligro de Vox Elías

Voz 14 10:24 peligro es entre la democracia representativa liberal imperfecta y otra forma de gobernar otra forma de democracia liberal autoritaria como lo que estamos viendo por ejemplo en Hungría y en en Polonia creo que es es el gran peligro la historia puede ser trágica

Voz 0827 10:44 la verdad es que el culebrón de Ciudadanos no puede cantar Pimpinela lo puede cantar bueno lo ha hecho arcano

Voz 15 10:50 realmente el culebrón del verano no es pasión de pasión de Ciudadanos que pasa que pasa en Ciudadanos mientras sigan pensando que el PP están juntos van a vivir literalmente un verano azul eso seguro empiezan a vivirlo que no sé qué ha pasado cuanto peor peor amigo pero cuanto peor peor peor peor es positivo no negativo por negativo es positivo

Voz 0827 11:12 cuanto peor peor que es una frase que ha utilizado bueno que han resucitado hoy Manuel Vall

Voz 14 11:16 la estrategia pues siempre

Voz 16 11:20 cuánto cuánto peor mejor cuánto cuánto cuánto peor mejor eso

Voz 14 11:25 no no cuanto peor siempre peor

Voz 0827 11:27 es lo lógico sino muchísimo tiempo que no veíamos este Roberto siempre siempre

Voz 17 11:33 mejor mejor mejor mira ya tenemos canción del verano doce del segundo verano segundo

Voz 0827 11:45 la buenas noticia sobre acuerdos políticos no menos surrealistas que la reales

Voz 1981 11:49 son las del Mundo Today Pedro Sánchez acepta la petición de Podemos de renunciar al capitalismo hacer política a veces implica ceder para seguir avanzando camaradas ha dicho el presidente Pablo Iglesias reconoce que también ha tenido que ceder permitiendo que se conserve la propiedad privada en los chalés de las afueras de Madrid concejal de Vox empieza a demoler la Alhambra

Voz 18 12:16 llevan varias horas golpeando una pared con un martillo ya adelantado a su electorado que su proyecto

Voz 0827 12:21 necesitará dos legislaturas como mínimo

Voz 19 12:25 ni el bar finalmente anula la boda de Sergio Ramos y Reino Unido

Voz 0827 12:35 pues no necesitábamos más sorpresas pero resulta que uno de los miembros de Oasis a través de Twitter se ha postulado para suceder a May bueno ya Begoña Arce le ha dicho que mucho futuro no tiene el mando

Voz 20 12:45 con cuatro hijos preciosos experimentado con las drogas a lo largo de años he tenido muchos números uno así que en bien me las llaves del número diez que es son las llaves de Downing Street la residencia del primer ministro apoya arreglar ese montón de mierda porque yo preguntaba por qué no aparecía y cuando una falla siguiéndole la broma le dijo pero bueno qué sería lo primero que ha días dijo reunir a Bashir de nuevo lo convertiría en una ley aquí

Voz 0827 13:09 bueno es que se dedican sencillamente a tumbar estatuas de Abderramán en la radio hemos desvío actualizado al actor que dobla a Woody al protagonista de Toy Story se llama Óscar Barberán y nos ha dicho que es mucho más difícil doblar un dibujo animado que doblar a una persona

Voz 21 13:37 la Real lo que hacen con Tom Hanks es que el primero interpreta el dibujo así eso eso mismo la hora de dibujar los dibujantes siempre aprovechan la mínima el mínimo recurso de voz para exagerar lo mucho y entonces cuando el dibujo llega a nosotros está lleno de expresiones milimétrica en la cara del personaje y en el cuerpo en donde tú tienes que encajar tuvo entonces a diversos momentos de la película que eran estrés Santísimo porque él por ejemplo hacía a a a no no te digo que no claros memorizar eso ponerlo luego tú en boca es muy difícil

Voz 0827 14:13 fíjate qué pensaríamos que es más sencillo pues no es mucho más complicado bueno muertes virtual izado a Óscar Barberán también Antonio están puso el hombre que puso música a Radio lindo durante dos tempore

Voz 22 14:23 nada nada me o no nuestro

Voz 0827 14:29 daban Kim canta esto quién canta esto bueno pues este hombre que nos ha contado hoy cómo comenzó su pasión por la música tradicional de su tierra desde siempre porque tenía la foto

Voz 23 14:39 es una de tener una taberna en frente a la casa de mi abuela dotes yo pasaba los días porque trabajaba en esa bodega estaban siempre los hombres y cantaban las músicas tradicionales de mi región y luego tenía una abuela que como todas las bolas tiene toda la paciencia del mundo y me enseñaba las las letras llegó un momento en que me invitaron me me pusieron encima del balcón de piedra yo cantaba con ello así fue así que pese cantando músicas tradicionales

Voz 0827 15:07 pues nada así hemos ido viviendo esta última ventana de la primavera mañana llega el verano y hasta aquí llegará el calor llegarán los nuevos helados que desde luego marcan tendencias hoy unos especialistas han hablado con Rodrigo pie cuál es la verdad que estamos muy muy muy muy muy

Voz 24 15:22 eso de la novedad de este año pues venga empecemos una buena una mediación que que creemos que ideación esta mira esta foto mira esta foto

Voz 0827 15:33 ver esto esto es un lazo amarillo con un valor correcto

Voz 24 15:37 el Had para la República pero cuidado o que nos veremos a sectario expira este esto es un pueblo normal de color marrón no parece un helado para hacerla pero no es un rabo de toro de lidia ya medidas chupando va parecido una banderita de España que está sujeta al palo totalmente parrilla que bonito que bonito

Voz 0827 16:03 así que esta sobre las nuevas creaciones no de Rodrigo pie bueno pues si llegamos nuevos helados y está aquí el verano tendríamos que despedirnos musicalmente así hasta mañana Isaías hasta mañana adiós

Voz 25 16:14 aquí estoy Hughes se hoy en a quién