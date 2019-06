Hora 25 Deportes: Simeone ya tiene su centrocampista (20/06/2019)

Voz 1 00:00 el euro veinticinco Deportes

Voz 2 00:04 con Ángels Barceló Ike sus Gallego buenas tardes buenas tardes años de los equipos que están jugando su ascenso a Primera fíjate

Voz 0919 00:13 diez meses de competición llevan el Deportivo de la Coruña Mallorca semana jugar los sueños los anhelos de toda una temporada en ciento ochenta minutos eso que son los partidos partidos esta vez lamenta magiares Partido Verde de diez meses de entrenamientos de partidos de resultados guiará

Voz 2 00:31 no son como los exámenes finales eh estudiando y luego a lo mejor el examen se te da Malek ateas

Voz 0919 00:36 lo que supone para un equipo de Segunda División ascender a Primera un cambio radical en la economía en el futuro en el saneamiento de las cuentas del club bueno vamos a Riazor porque ahí se juega el partido de ida la vuelta será el fin de semana en Mallorca y seguro que la gente del Depor está abarrotado el estadio soñando con el ascenso y seguro que ha habido gente que ha viajado desde Mallorca hasta A Coruña para acompañar a su equipo cuál es la imagen cuando quedan veintinueve minutos para que comience el partido Fran Hermida buenas tardes

Voz 3 01:07 hola qué tal Gallego muy buenas partido de ida en el juego como dices un ascenso y la vuelta a la élite del fútbol español el Depor luego de tumbar al Málaga sale hoy con un once donde recupera el cuatro cuatro dos y al que vuelve el máximo artillero Quique en el Mallorca con el Albacete como víctima en semifinales IMS seiscientos aficionados en la grada empujando al cuadro mallorquín Vicente Moreno sale con su habitual cuatro uno cuatro uno un once sin sorpresas cartel de no hay entradas colgado desde el martes se espera un lleno en el estadio de Riazor en este Deportivo Mallorca que va a arbitrar Trujillo Suárez y que va a comenzar en poco más de veinticinco mil

Voz 0919 01:47 estos ambientazo en el Larguero contaremos cómo ha terminado ese partido el fichaje del día el nombre propio del mercado Marcos Llorente centrocampista veinticuatro años jugaba en el Real Madrid ya ha sido traspasado al Atlético de Madrid no es habitual ver este tipo de operaciones el Atlético va a pagar entre fijos y variables cuarenta millones de euros al Real Madrid por Marcos Llorente bueno la cláusula de rescisión eran trescientos millones pero claro es que Marcos Llorente el año pasado jugó once partidos con el Real Madrid no contaba absolutamente para nada con él el entrenador Zinedine Zidane así que por cuarenta Se va al eterno rival al Atlético de Madrid al menos Marcos Llorente que a través de sus redes sociales ha intentado despedirse desde los madridistas y saludar a los rojiblancos no será ocurrió decir que desde pequeñito era del Atlético de Madrid porque que no iba a colar así que normalidad al asunto profesionalidad mundial femenino en veintiocho minutos comienza el partido entre Suecia y Estados Unidos del que va a salir el rival de las españolas el próximo lunes en los octavos de final ya sabéis a las norteamericanas les vale la victoria y el empate Si gana en la sueltas la sueca serán el rival de España en ese partido de octavos y una noticia de ciclismo buena noticia hoy empezó

Voz 0171 03:06 la ruta a occitano

Voz 0919 03:09 ya ha ganado la primera etapa ayer nuevo líder Alejandro Valverde que llevaba cincuenta y cinco días sin competir por un problema en el Cox ir bueno pues el campeón del mundo luciendo ese maillot arcoíris ha ganado hoy la primera etapa y se ha colocado como líder todo esto y mucho más en este programa a que se inicia como siempre con vuestras reflexiones de guasa el gallego es hoy Atlético de siempre

Voz 4 03:36 yo no estoy de acuerdo con la con la política de de cláusulas que tiene este equipo el Atlético de Madrid yo estoy seguro de ciento veinte millones me ponen una cláusula de ciento treinta si no estoy conforme no estoy conforme que renuevan a a Griezmann pagándoles veinticinco millones de cláusula narrados a Rodrigo setenta no entiende cualquier jugador por ejemplo Miranda que no hay nadie en Barcelona tiene doscientos millones así que bueno a ver si la política de cláusula cambia saludos Gallego

Voz 0171 04:11 saludo para al aplicar esto lo ha entendido hasta Talavera que está en el Mundial de Francia diciendo que los palos y los de ello al Athletic la Audiencia dejad vuestros mensajes

Voz 2 04:20 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa se hizo ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 5 04:36 buenas noches gallego hijo Jordi situado el toreo vale

Voz 0919 04:42 ninguno

Voz 5 04:42 todos los dos ficharía yo el primero por irse porque no saben que han venido de orígenes humildes pero muy humildes el Papa súper súper súper dicen futbolística porque eso lo ve dinero dinero dinero he dicho esto señor Bartomeu suceso usted al señor Don Ernesto Valverde con todo el respeto al mundo a este porque dos años seguidos con el ridículo de la Champions que podíamos tener dos Champions League en eh en el museo de trofeos es para de cesarlo de facto hizo que Goster una entrenadora ADN Barça ganó

Voz 2 05:20 el Barça de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0171 05:30 a que que la a Valverde así por pasar por ahí venga empezamos

Voz 0919 05:41 Marcos Llorente veinticuatro años estuvo cedido en el árabe o el Real Madrid hizo un temporada en en Vitoria impresionante lo repescó el Real Madrid no ha tenido suerte estos años de su regreso el año pasado once o doce partidos creo que jugo pero así no le gustaba el Atlético de Madrid ha hecho una oferta al Madrid y el Madrid hace

Voz 1284 06:06 he estado traspasa un jugador al eterno rival Antón

Voz 0919 06:10 Meana y esto no es habitual buenas tardes los hábitos

Voz 1284 06:13 por qué tal Gallego muy buenas tardes un traspaso que gusta en el club consideran que es una buena cifra económica y que marca un límite importante cualquier club quiera fichar a un jugador blanco por ejemplo a Ceballos ya sabe dónde está el listón los blancos se quedan sin Llorente porque van a reforzar el centro del campo en agosto un jugador como tú dices que no contaba para Zinedine dan que tuvo minutos consolar y pero que el año pasado estuvo prácticamente inédito con el técnico francés y que se marcha contento y muy agradecido a la afición blanca en el día por cierto en el que Raúl ha sido nombrado técnico del Castilla algo que ya sabíamos y en el Atlético de Madrid Talavera bueno es evidente que este jugador le gustaba mucho a Simeone que ha hecho todo lo posible por llevárselo

Voz 1576 06:54 sí le gustaba ya cuando era jugador del Deportivo Alavés tú lo has dicho hizo un temporada con allí ya se fijó no es que jugara igual guapa jugó aparecido el el técnico el Pitu Abelardo el Atlético de Madrid de Simeone que le encajaba bien finalmente otros derroteros él estaba en el Real Madrid salió la opción de Rodri repescar lo había sido canterano del Atlético de Madrid y al final ese fue el camino de uno y otro pero al final el Atlético de Madrid perdía Rodri en cuando es lo comunicó ya tenía avanzaba las negociaciones con el rearme con Marcos Llorente y al final treinta fijos hice puede llegar hasta diez más en variable en lo que va a pegar el Atlético de Madrid por su nuevo medios

Voz 0919 07:33 en el Atlético que estaba pendiente sobre todo

Voz 1284 07:35 lo de la operación de Joao Félix que se está alargando Talavera qué pasa

Voz 1576 07:41 nada que la gente esté tranquila Félix va a ser jugó del Atlético de Madrid el hasta hoy ha pasado reconocimiento ha conocido el que va a ser su nuevo estadio se ha regresado de nuevo a Portugal a seguir con sus vacaciones pero tan solo un formalismo en la forma de pago sobre todo si el Benfica no acepta las formas de pago fraccionado que le ha hecho el Atlético de Madrid habrá que esperar únicamente al uno de julio cuando sepa de la cláusula de rescisión entre otros de Antoine Griezmann con ese dinero se finiquitar finiquite hará perdón la operación yo Félix será uno de los fichajes importantes del Atlético

Voz 0919 08:12 el central del Espanyol un hermoso que el Atlético también

Voz 1284 08:15 a punto de cerrarlo

Voz 1576 08:17 si el Espanyol se ha descolgado pidiendo la cláusula o muy cerca que son cuarenta millones de euros en ningún caso los va a pagar el Atlético de Madrid Mario Hermoso quiere jugar en el Atlético de Madrid por más que la han intentado convencer sobre todo el Real Madrid para que no fuera al conjunto rojiblanco y tuviera otras opciones como por ejemplo el Inter de Milán Él quiere jugar en el Atlético de Madrid hicimos esta temporada porque el español no entre en razón será la próxima sin pagar un solo euro porque el acuerdo entre Mario Hermoso el Atlético de Madrid está absolutamente cerrada a Quezada

Voz 0171 08:47 de cómo tratamos al Atlético de Madrid Talavera

Voz 1284 08:50 un abrazo

Voz 0919 08:52 ocho y treinta y nueve hora25 deportes en la SER

Voz 0919 10:15 ya este congreso de bienestar en Antequera Marcos tampoco nos invitan hay que morro y estimaba Verónica Forqué con lo bien que me cae mundial femenino dentro de un ratito se juega un partido del que va a estar pendiente toda España lo juegan Estados Unidos y Suecia porque de ahí sale el rival de España en los octavos de final del campeonato del mundo el próximo lunes así que supongo Sonia Lus en la concentración de la selección española todas las chicas habrán cenado ya delante del televisor esperando para ver el partido buenas tardes Sonia

Voz 1914 10:49 hola Gallego buenas tardes pues no no han cenado todavía van a empezar a cenar a las nueve pero seguro que en este hotel céntrico de Reims van a poner una televisión para que puedan seguir ese Suecia Estados Unidos y lo va a seguir in situ en lea el cuerpo técnico encabezado por Jorge la que se ha desplazado hasta esa ciudad francesa para ver desde el estadio qué pasa ahí quién es el rival el próximo lunes aquí en Reims en los octavos de final por lo que parece Gallego Suecia no tiene muchas ganas de ir a por el partido porque cuatro piezas cuatro titulares clave del equipo titular sueco van a descansar hoy en cambio Estados Unidos sale con todo incluida la pichichi del Mundial Alex Morgan hay además ganas de revancha en las norteamericanas que perdieron ante Suecia en las semifinales de Río comienza a las nueve Suecia tiene que ganar a Estados Unidos le vale el empate desde el vestuario te dicen todas que prefieren a Suecia pero yo te digo que no hay ningún tipo de miedo a Estados Unidos

Voz 0919 11:40 bueno pues pendientes de ese partido hoy en el Mundial Camerún ganó dos uno a Nueva Zelanda Hay las holandesas han ganado a Canadá que son también de las que van de favoritas no

Voz 1914 11:49 si Holanda ganado uno cero a Canadá y se va a enfrentar con Japón y con este lío del calendario que pasan las cuatro mejores terceras hoy China que se clasificó el lunes después del partido contra España ha conocido que se va a enfrentar finalmente con Italia falta ver qué otras dos terceras pasan a octavos de final lo que está claro es que por ejemplo Argentina que tenía tan solo dos puntos se queda fuera

Voz 0919 12:10 gracias Sonia en el campeonato Europa sub veintiuno ayer la selección española ganó in extremis a Bélgica luego Polonia derrotó a Italia así que en la última jornada puede pasar de todo pero los españoles siguen vivos en el campeonato y con opciones supongo que lo ven todo de otra manera Mario Torrejón Italia buenas tardes

Voz 1501 12:28 hola Gallego muy buenas desde Bolonia donde dentro de dieciocho minutos acaba la jornada de tarde libre para los futbolistas de la selección española a concitado para cenar si les ha cambiado la cara hayan entrado esta mañana es el el veía otro color ya ayer saliendo de la cena a eso de las once de la noche con esa derrota que tú decías de Italia frente a Polonia cero uno Se les había cambiado la cara porque en el fondo dependen de sí mismos y hace veinticuatro horas en la cosa estaba muy negra el de cuentas son muchas eh varias combinaciones pero la máscaras que si ganamos a Polonia pasado mañana tres a cero tres goles a cero estaríamos directamente clasificados lo que pasa que estamos hablando de Polonia Gallego que ha ganado ya sus dos partidos incluido como decíamos en la ir a Italia que es una de las favoritas a ganar así que no va a ser una tarea fácil pero el hecho de depende de nosotros mismos ha devuelto como digo el optimismo esta mañana hemos visto además cómo Fabián Ruiz el futbolista del Nacho muy muy importante va Luis de la Fuente iba evolucionando bien incluso se ha metido un ratito con el grupo así que probablemente será titular en el partido del sábado hizo lo dicho pendientes de los resultados ha ganado Dinamarca tres uno a Austria en apenas diecisiete minutos juegan Alemany Serbia muy pendientes digo porque también hay una posibilidad de ser los mejores segundos y depende mucho de los resultados que hayan los otros grupos y lo dicho en diecisiete minutos todos juntos a cenar para mañana ya previa a preparar el partido frente a Polonia

Voz 0919 13:36 gracias Mario y en la Copa América ayer jugó Argentina y Argentina no pudo pasar del empate a uno ante Paraguay gracias el gol argentino lo marcó Messi Argentina lleva dos partidos una derrota ante Colombia este empate ante Paraguay se lo va a jugar todo en la última jornada de su grupo ante Qatar Messi bueno pues Messi hace lo que puede pero eso sí cuando sale con los medios lo explica todo muy bien si a veces difícil sino porque

Voz 1293 14:03 el partido en la locura el que tiene que ganar para para estar tranquilo ahí por ahí cuando ante estamos a cometer errores como decía residen a salir a destiempo a salir de a uno a dejar espacio a a generarle facilidades para el contragolpe por eso intentábamos de poner tranquilidad y pensar de que no lo teníamos que volver loco en busca del segundo hacerlo organizado perdona visto

Voz 2 14:28 de buscando el equipo mejorará con el tiempo

Voz 0919 14:31 porque tenemos que seguir buscando el equipo mejorar no hay tiempo porque como no ganen acatar bueno no me lo quiero ni imaginar que ese dice el día después de este nuevo traspiés argentina en la Copa América ahí está nuestro compañero en Brasil del diario El País Juan Irigoyen hola Juan

Voz 13 14:46 hola Jesús qué tal muy buenas tardes

Voz 14 14:49 pues en España Argentina es una más

Voz 13 14:51 aquí nadie generar confusión y dudas los directivos duda el cuerpo técnico y como no podía ser de otra manera dudan también los jugadores Argentina saltó al campo ante Paraguay con nueve futbolistas que no tenían más de veinte partidos en la mayor número era equipo pero un conjunto de individualidades que hoy se ha ni siquiera son sprays al fútbol mundial sólo queda Messi atrapado en la tela bien autodestructiva el futuro Argentina no sabe la albiceleste ni cómo ni con qué intérpretes jugar a la espera de que aparezcan Messi milagroso por ahora sinestesia siembra siempre eso sí el ha despertado como capitán más de cuarenta minutos en una zona de Colombia y más de lo mismo frente a Paraguay habla frente a los micrófonos Messi no pueda sólo al campo justo al revés de lo que le el Barcelona

Voz 0919 15:31 que si gracias Juan que cincuenta minutos en una zona mixta después de perder un partido no los pasa cualquiera eh de pasan muy rápido Messi ayer de nuevo tras ese empate con Paraguay cincuenta minutos con los medios argentinos que son no te quiero ni contar aquello está en esa zona visita hoy en Sevilla había convocada una manifestación no manifestación Bética de los béticos que apoyan a Serra Ferrer después de su salida del club y la información de servicio público cuántos asistentes ávido Florencio daño buenas tardes hola

Voz 15 16:05 yo era muy buenas tardes en torno a cien ciento veinte personas aproximadamente se han dado cita en la puerta principal del estadio Benito Villamarín vacías luego oficina por cierto porque hoy es fiesta local en Sevilla bajo el lema se producía esta concentración de por un Betis sino a la altura de la afición se leía un manifiesto donde entre otras cosas es decía venimos a homenajear a una leyenda han pisoteado nuestro emblema a nuestro Lorenzo Serra Ferrer ir donde los clásicos Brito a favor de Serra y el clásico también directiva división por parte de todos aficionados durante una hora aproximadamente ha prolongado esta concentración que se ha llevado a cabo en torno no entorno bien días exactamente después de la salida de Serra Ferrer del

Voz 0919 16:47 bueno sí eran cien tampoco creo que esté muy preocupado

Voz 2 16:49 el consejo de administración es el consejo de administración

Voz 0919 16:52 del Betis está buscando fichaje para Rubi y el del Sevilla para Lopetegui han fijado Manuel Aguilar en el mismo delantero buenas

Voz 0864 17:00 qué tal Gallego buenas tardes aunque el que ha entrado con más fuerza es el Betis porque lo quiere Rubi porque lo conoce porque no hace falta delantero que los que tienen no hacen goles Borja Iglesias veintiocho millones de euros cláusula de rescisión el propio Betis ha asegurado que no va a pagar la cláusula al contado y que va a negociar el aplazamiento de los pagos en El Sevilla la situación es algo diferente se puede marchar vender delantero Borja Iglesias que les gusta Lopetegui que le gusta a Monchi pero está pendiente de los movimientos del mercado que se pueda producir así que el Betis de momento entra con más fuerza en esta posible operación

Voz 0919 17:35 movimientos de mercado se iba a marchar el portero del Leganés al Valladolid pero finalmente se queda lo ha confirmado Cuéllar esta tarde Óscar Egido

Voz 16 17:43 el negaré banalizar la renovación por dos cero

Voz 0919 17:46 Prada de fuera tras semanas de negociación ante la oficiales

Voz 16 17:48 decir a Valladolid que no va a ir ahí a el preacuerdo

Voz 1284 20:23 cerramos el fútbol con los movimientos del mercado internacional nos cuenta iban Álvarez ya ha sido presentado con la Juventus gallego Mourinho Sarria el nuevo entrenador vi Ancona cero rueda de P esa extensa una hora muchas preguntas para un sari sobre todo sobre su pasado en el Nápoles no reniega de ellos histórica la rivalidad entre ambos equipos napolitano de cuna a dicho Arri que la Juve es el mejor equipo de Italia al emotiva dirigir a Cristiano Ronaldo sueña con la Champions y no teme el recibimiento de Sanpaolo allí nos han tomado nada bien la llegada de Sarria Turín su antiguo jefe el presidente de Laurentiis está ansioso por ver cómo se adaptará al estilo bianconero alguien que siempre está en chándal grita dice blasfemias también el programa era el traje

Voz 0919 21:03 ya está

Voz 1284 21:04 de hecho ha presentado hoy en traje que siempre está acostumbrado

Voz 0919 21:07 yo lo he visto en el conocía a raíz de este tipo de esta el chándal promete promete

Voz 1284 21:12 Prada en el calcio gallego además de cuenta rápidamente tres renovaciones el arquitecto de playas Eric ten ac seguirá en el banquillo hasta dos mil veintidós y dos laterales zurdos el del Manchester City sin checo hasta dos mil veinticuatro Leighton beige un año más con él

Voz 2 21:24 perdón

Voz 0919 21:25 polideportivo tenemos que abrir con ciclismo porque Alejandro Valverde primera etapa de la ruta de Aquitania ha ganado es líder ya ha demostrado que después de casi dos meses de su lesión en el Kocsis está para competir el campeón del mundo veo que

Voz 0072 21:44 la preparación de estos dos meses que estado descansando ha sido buena y sobre todo muy Matí motivado de cara al próximo Tour de Francia como con mi líderes con Nairo Quintana y con la verdad

Voz 0919 21:58 vamos que tiene claro que al Tour va a ayudar a los otros pero nos encanta ver así a Valverde a a sus años con su experiencia asumiendo que en el Tour tiene que ayudar al resto Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 0802 22:12 hola muy buenas Gallego cincuenta y tres días sea estado sin competir después de esa lesión de esos dolores en el sacro en la Lieja Bastoña Lieja ha ganado la primera etapa conocidas de la Ruta del Sur es la victoria ciento veinticuatro de la el corredor murciano importante claro que sí yo en el Tour puede dar que hablar el que no va a decir nada en el Tour de Francia eso Dumoulin a uno de los favoritos de los hombres importantes en las apuestas su equipo son web anunciado hoy ya de forma oficial que no va a correr la ronda francesa se cayó en la cuarta etapa del Giro una

Voz 0919 22:43 el horror es muy fuerte en la rodilla

Voz 0802 22:46 Izquierda bueno pues ya está descartado para el Tour de Francia terminó gallego con la vuelta suicidas ha disputado hoy una nueva etapa en Gamba Arnal en el corredor del que bueno pues es espera muchísimo a cortísimo plazo es el nuevo líder está en la clasificación general vestido de amarillo en esta Vuelta a Suiza con doce segundos de ventaja sobre arrojan Dennis el primer españoles Marc Soler está sexto a cuarenta y un segundos la etapas la ha llevado Torroella Mañero se disputa la séptima jornada de esta Vuelta a Suiza una jornada de doscientos dieciséis kilómetros con dos puertos de primera categoría

Voz 0919 23:16 Froome dos bajas importantes para el Tour de Francia gracia Marquínez vamos como de baloncesto ayer el Barça ganó en el último instante el tercer partido de la final de la Liga ACB ante el Real Madrid en el Palau y eso que los blancos tuvieron la posibilidad en la falta de segundo y medio de meter una canasta ya haberse llevado la victoria pero dos uno el siguiente partido es mañana en él

Voz 1982 23:41 parado como está el Barça Chaves hizo buenas tardes buenas tardes Gallego pues el Barça cree cree en la remontada de momento fe entusiasmo para situar el dos uno al equipo gana autoestima hoy jornada de recuperación y confianza llevar serie otra vez a Madrid sobre un Heurtel que lleva veintiún puntos de media en esta final el Barça sigue vivo y ojo a lo que dice Pesic

Voz 0919 24:02 hemos

Voz 19 24:06 que con todos nuestros aficionados que que estamos en fuego esto es importante me me gustaba mucho que ganamos porque ganamos pero también para dar una una nueva visionadas otra ves aquí

Voz 1284 24:22 así está el Barça con ganas de intentar empatar a dos y el Madrid de Pablo Laso que lo tuvo en su mano en el último tiro Marta buenas tardes

Voz 1509 24:30 muy buenas gallego pues soy un día tranquilo he para el Real Madrid después de la derrota de anoche por la mañana han tenido entrenamiento en el Pala hoy por la tarde algunos a horas libres para intentar desconectar después de esa primera oportunidad perdida para cerrar el título los blancos todavía tienen dos match ball para conquistar la que sería la quinta Liga la era de Pablo Laso hoy todos los focos como te puedes imaginar apuntaban a un hombre a Tritón quién es el que la tuvo para ganar el partido ayer en el Palau no entró pero eso sí sus compañeros le respaldan y sobretodo no dudan de él si volviera a darse la situación será volverían a dar lo ha dicho Gustavo Ayón

Voz 20 25:04 la juego cien por ciento a que decirle en el último minuto en el último segundo se la tenemos que dar a él o a Jaycee se la vamos a volver a dar eso eso no bueno

Voz 2 25:15 bueno mañana ver

Voz 0919 25:21 Javi Blanco buenas tardes Gallego muy bien en la NBA la noticia es el draft los equipos están eligiendo a los mejores universitarios a la una de

Voz 0699 25:30 la noche en el Barclays Center de Brooklyn se celebra el draft de la NBA la noche de los novatos es el día en el que los equipos eligen a los jugadores que van a debutar en la Liga sesenta jugadores para treinta equipos es decir dos selecciones por franquicia tras la lotería del draft que se celebró ya el quince de mayo el primer equipo que va a elegir van a ser los peli Guns después por este orden elegirán Grizzlies mixto Lakers cavalier Sans Bulls y así hasta que los treinta clubes tengan a su novato hablando de nombres el número uno va a ser seguro el mediático opción Williamson tres cuadro muy físico al que muchos comparan con Lebron James y dejó otros dos nombres yo humor At un base con gran capacidad para anotar in arguye Ibarreta de un alero al que muchos veían como número uno hasta que explotó ción seguramente estos tres estrellas tres buenas posiciones del drama y más allá de esas elecciones gallego hay que estar muy atentos porque es una noche en la que tradicionalmente hay muchísimos traspasos la franquicia lo utilizan a sus jugadores Comunidad de cambio así que me ha dicho que la noche es muy larga y pueda haber muchos lo contaremos

Voz 0919 26:25 quedan veinte días nuevo menos diez días para que empiece Wimbledon como está Rafa Nadal Héctor González

Voz 21 26:31 qué tal muy buenas pues está en Mallorca entrenándose en su tierra empezó a entrenar el lunes en hierba ha sufrido una pequeña sobrecarga muscular pero nada que preocuparse ha vuelto a entrenarse ve con opciones dice que el cuadro que le toque no importa que lo que hay que acostumbrarse es cuanto antes al salto de la tierra a la hierba

Voz 22 26:46 el puesto que se tierra pues volverá pues siempre eso

Voz 0919 26:49 vale que sí pero bueno ya tiene ganas de ver a Rafa en Wimbledon y tiene ganas de que venga a España este artista de Los Angeles California