Amaya Valdemoro: "De niña jugaba a ganar a los chicos a todo"

Voz 1 00:00 Vázquez siempre comenzamos esta entrevista preguntando a nuestros invitados invitadas por su relación

Voz 2 00:08 con el mar pues desde muy pequeñita y aprendió a andar en Ibiza mis primeros recuerdos son en calabaza ella y sumar no tan precioso tan azul y tan bonito oí tanta calma no tanta tanta paz no para mí bueno de hecho voy todos los años voy a Ibiza Haram poquito menos para sandía y me me voy a Formentera que son un poquito más más relajado abramos creo que son unas islas que transmiten una energía especial

Voz 1 00:39 cuántas veces te has quedado

Voz 3 00:42 mirando el mar callara mirando al mar muchos

Voz 2 00:46 cuán cuantos más años cumplimos más veces respetadas en silencio y la calma Hay el sonido del mar no y este año hace poco me he ido tres días sola a Formentera Hay lo que hacía era leer hay ver el mal no siempre buscando los rincones solita

Voz 1 01:06 los detrás de esta voz de esta baquetas esta Amaya Valdemoro una de nuestras mejores deportistas la mejor jugadora de baloncesto española en la historia de este país embajadora del deporte femenino vamos a tener una conversación que yo creo que va a agradar mucho a nuestros oyentes pero en este programa que va de jugar te tengo que preguntar primero a qué jugabas que no fuera ni fútbol ni baloncesto ni ni que fuera atletismo

Voz 2 01:35 a ganar a los chicos a todo eso era principalmente era una un reto no para mí siempre hay que pues mira la vida ha cambiado muchísimo y al final pues ya se ha perdido un poco lo de jugar en la calle no al rescate al pilla pilla al balón prisionero siempre estábamos jugando en a cosas así no me Yasir de Alcobendas que jugamos al rescate en toda Alcobendas eso ya no se puede hacer porque el gigante no pero no sólo eso es que también inventamos muchos huevos diferente me hay uno que que el prime que nadie sabrá pero da una pelotita una parece un bote en una especie de de frontón tenis con la mano un montón de cosas no hacíamos obras de teatro Nos inventamos un millón de cosas que siempre todo era jugando a veces compitiendo yo siempre la competitividad muy seria y otras veces no poco más de risa pero yo siempre tenía que estar ahí ganando a puntito siempre has dicho que llevas fatal perder que lo lleva fatal en el hoyo muy muy muy muy mal no me preguntes por qué pero no ha sido desde desde pequeña o dio perder ya ha sido muy muy muy soy muy competitiva hay yo sé que voy a perder un ojo en una de las cartas que no me gustan nada me dicen siempre de jugar a cualquier cosa hinojo me llevo muchas broncas porque la gente no tiene la misma competitividad que tengo yo no oí aunque jugamos a las típicas tonterías del píxel Ariel tabú Jungle Fever todas estas cosas quiero todo muy serios Amaya como

Voz 1 03:10 quizá al principio pero se en Alcobendas es desarrollar toda tu infancia adolescencia Si de repente cierras los ojos y te vas a tu casa de Alcobendas cuando no se tenías siete ocho nueve años como describirías tu casa tu ambiente a que sonaba

Voz 2 03:27 bueno sobre todo cuando cierra los ojos recuerda a mi madre que desgraciadamente ya no está en los olores no de de de la cocina de lo que hacía recuerdo el olor al parqué de de casa no va cambiando según la estación de del año y luego recuerdo muchísimo los fines de semana en casa de mis abuelos y además tenían una casa baja tenía una viña Mi abuelo hacía hacía vino en la Casa Baja tenía gallinas perros tenía un montón de de animales hilo recuerda todo bueno creo que es que es una niña muy muy afortunada de crecer en ese ambiente en un pueblo no en una ciudad porque antiguamente eran un pueblo voy de disfrutar del campo y del hogar

Voz 1 04:12 Amaya porque te has puesto Baskets de seudónimo

Voz 2 04:15 puntos fáciles Baker es un término que se utiliza mucho en el baloncesto en Movistar Plus me llaman mis con Bakero cuando me han preguntado pues Baskets que que me gusta y así daba una pista pues a mí me

Voz 1 04:29 me han dicho algunos compañeros que te conocen bien te aprecia mucho me decían prevalente se ponga trece

Voz 2 04:36 lo piensa por el nombre del perro no porque si no número que le no pensaba entonces van a saber que lo hay seguro porque me lo pongo siempre y entonces yo voy a cambiar si lo he pensado siempre trece a todos lados aquí en el en el collar es verdad

Voz 1 04:53 cómo es tu perro pues mi perro

Voz 2 04:55 es es espectacular es tranquilo como como nadie es super está muy equilibrado para ser un perro oí me ayudan muchísimo en mi retirada lo pasé muy mal me ayudó a pasar ese ese momento tan difícil desde los deportistas sobre todo por la rutina yo soy súper nerviosa supe leer no voy a decir superan sus pero se ansiosa en muchas cosas y él me ha calmado muchísimo y me dio una rutina en un momento en el que lo necesitaba que estaba pasando momento todo muy malo porque te quitan algo en el que ya no vas a poder desarrollar nunca más inmediato luchaba hace mucha tranquilidad si un amor incondicional como nada

Voz 1 05:37 así que yo dónde voy yo a mi perra Amaya en qué momento empieza esta soñar con convertirse en deportista profesional porque primero piezas en atletismo de repente va son partido a ver a tu hermana sí sí ya entrase en el baloncesto y te conviertes en quién eres una referencia a nivel mundial primera española en jugar en la NBA tres anillos en fin que vamos a decir pero en qué momento tú te recuerda soñando con con ver convertirte en una campeona

Voz 2 06:09 primer yo nunca querido ser abogada ni periodista querido ser deportista Hay Mi padre a mis padres les ha dado la tu obra de de de hacer deporte desde los seis años y no me dejaron hasta los ocho no y el primer recuerdo que tengo las Olimpiadas de ochenta y cuatro los Angeles me levantaba a verlas con seis años yo ya sabía que iba a ser deportista pensaba en ese momento esquivas era atleta ir luego pues casualidades de la vida el baloncesto llegó a mi vida hay ahí donde cumplido todos mis sueños pero yo sabía que iba a ser deportista lo tenía clarísimo y es que tengo he tenido mucha suerte

Voz 1 06:49 cuando te vas de casa por primera vez eras muy pequeñas

Voz 2 06:52 miras un adolescente de catorce años atrás tantos años a punto de cumplir quince me fui a un piso a vivir cuando su mi equipo y ha tenido que madurar muy rápidamente no porque vivía al final estudiaba entrenaba a nivel profesional

Voz 3 07:08 me iba a a un restaurante a comer luego ya hacerte la la la las comidas las cenas al final la la vida

Voz 2 07:19 no te te enseña muchísimo y luego siempre con la supervisión desde desde casa de de

Voz 3 07:24 padres no pero ahora lo veo con helada

Voz 2 07:27 que tengo madre mía es que los valientes no fui yo que que cuando bajó en todo no piensa lo que hace los valientes bueno

Voz 3 07:34 mis padres y la confianza que tenían en mí también te diré que que que me he llevado mis

Voz 2 07:41 llamamiento al orden los detenidos pero oye que te que te estás desmadrado oye que te has gastado mucho este mes oye que nos haga que hay malo pues lo típico que que muchas veces pero bueno no no lo piensas y hasta pero yo siempre he sido muy constante mes me he sabido sacrificar porque para mí no era trabajo el no salir de puente el irme de vacaciones y llevar siempre ropa para entrenar zapatillas porque no eras fuerza no pero sí que cuando hay un talento hay que trabajarlo sino no se consigue nada

Voz 1 08:16 Amaya has hablado de lo difícil que que ha sido el momento de tu retirada pero hay un momento un golpe que te da la vida que también ha mencionado al principio esa Telebista cuando muere tu madre eres tienes dieciocho años y ese momento en el que te pones una camiseta en Atenas dos mil cuatro con el apellido de tu madre

Voz 3 08:36 eso cómo fue precioso la verdad es que me emociono cuando lo recuerdo porque para un deportista lo más bonito es unas Olimpiadas no

Voz 4 08:48 no dije nada pedía el el

Voz 3 08:51 sí

Voz 2 08:51 pedí la autorización porque la ficha venía Valdemoro y a jugar con Madariaga entonces con José Luis Sáez Oracle entonces el presidente de la Federación pedí un permiso especial y no dije nada entonces aquí en casa me dieron todo Si para mí es lo más bonito que que he hecho no cumplir mi sueño con mi madre

Voz 1 09:12 ya también te dijo cada vez que es

Voz 2 09:16 si eso no ha acompañado todas las toda la carrera muchas veces en momentos pues señalaba al el ponía el dedo en indicando el cielo como un uno no mucha gente se queda que la mejor no ese gesto era para mi madre porque siempre ha estado muy presente no y quizá pues se me fue muy pronto pero me acompañado todos lo toda mi carrera hay muchas veces en los momentos malos siempre que que te acuerdas de la gente que te apoyando pues siempre le pedía ayuda hay bueno pues la vida es así te da varapalos y te hace madurar y te hace darte cuenta de lo importante que es la Fadi la la familia y sobre todo pues y el hecho de de de estar lejos pues de casa no haber tenido pues miedo pasan un momento complicado no porque te cuestiona más el el por qué me fui he perdido estos años pero bueno al final luego con un poquito de ayuda te vas dando cuenta que

Voz 3 10:17 eh

Voz 2 10:17 que la vida tiene un destino para para cada persona

Voz 1 10:21 lo que has hecho para este país y para el deporte en general que ha sido pionera referencia para un montón de chicas que quieren dedicarse al al baloncesto profesional lo estamos viendo ahora también con el fútbol es de alguna manera a una le hace compensar no

Voz 2 10:39 bueno yo estoy la verdad que es que creo que todo lo que he hecho y lo que me ha pasado la recompensa es grandezas al final

Voz 3 10:47 sí

Voz 2 10:48 formó parte de la historia de del deporte español ya hoy retirada me sigue reconociendo un montón de de personas alabando lo que hice y creo que al final ya no es si eres buena o no buena porque en el deporte siempre siempre pierdes a no no se gana todas las veces yo creo que algo con lo que siempre me me dicen es que jugó hoy con honestidad hay lo dio absolutamente todo no podía fallar o no pero me dejaba la piel y al final todos son palabras bonitas no había jugando me decían natal una cual no pero ya cierras ese capítulo oí todos son gestos y palabras bonito así sobre todo que es que hay niñas que que me me piden fotos y no lo han visto jugar no hay osea que algo he tenido que hacer bien no cuando con cuarenta y dos años a punto de cumplir cuarenta y tres me las niñas pequeñas apuntan a mí Campus que que me se han leído mi libro un montón de cosas si estoy encantada

Voz 1 11:45 cómo ves el presente inmediato no voy a decir el futuro inmediato el presente inmediato ahora habiendo pasado ya la dificultad de plantearse pues siendo muy joven todavía hasta aquí he llegado en el deporte profesional y empezar esa retirada pero esta segunda vida a la que te enfrentas no

Voz 2 12:01 bueno pues ése fue difícil no te voy a engañar porque hay que acostumbrarse a otro tipo de vida totalmente pero es que también creo que el deporte me ha ayudado a generar me esta nueva etapa de mi vida no y soy una afortunada estoy en Movistar Plus retransmitiendo partidos estoy aprendiendo una profesión que no tenía mi vida lo difícil que es parece sencilla pero no lo es aprendiendo de grandísimos compañeros viviendo un mundo que yo pensaba que se ponía un cable estaba todo todo ya hecho no y no hay un equipo detrás que es es indispensable para que todo salga bien hay que intentar o intento transmitir con la naturalidad que Dios me ha dado todo lo que veo del baloncesto a veces me equivoco a veces no pero yo creo que que soy muy afortunada porque estoy haciendo otra segunda etapa de mi vida siempre acompañada de del deporte pero hay un vacío y que es el baloncesto que a mí lo que me generaba los las mariposas en el en el estómago era salir a jugar una pista de baloncesto y enfrentarme a tías muy grandes y muy buenas sí y darle esa ración de gen competitivo que tenemos en España eso no lo tengo se terminó y ahora pues bueno estoy muy contenta pero esas esas Marie poesías no no no llegan tan a menudo como cuando jugaba a

Voz 1 13:26 cuando vas a ver un partido vas con trece

Voz 3 13:30 he ido he ido pero no si no le dejan lo no puede entrar a fondo

Voz 2 13:34 algo por algo así se vuelve loco del bailar una está obsesionado luego de que lo debe notar que en cuanto un balón querida por él es una que es de locos te lo juro yo pero sí que a veces hago el tonto me pongo hay una cancha en la aire me pongo como a jugar con él uno contra uno graciosa

Voz 1 13:53 bueno tenemos que despedir esta entrevista Amaya es un es un placer charlar contigo siempre despedimos preguntando a nuestros invitados quién ha sido o es el faro de su vida quién ha sido llama ya bueno

Voz 2 14:07 mis padres no perdí a mi madre y mi padre pues ha sido la persona más estoy aquí hoy por el esa es una cosa que que lo he dicho siempre no al final para el éxito de un deportista hay muchas piezas claves no como un entrenador los fisios pero el apoyo que te da un familiar un padre que te aconseja que te dice que te mima que te que te dice esto así esto no es indispensable no pero sobre todo el apoyo condicional

Voz 1 14:35 o sea va a tu padre Álvaro Álvaro estará escuchando la radio noche sabiendo que estas una vez

Voz 2 14:40 eso lo sabe nada más lo digo muchísimo leyó todo lo que lo quiero oí de verdad que que lo digo honestamente que es verdad que que sin su ayuda insulso apoyo