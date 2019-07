RADIO PARADISO (23/06/19) VIAJES

Voz 1 00:00 tú

Voz 1913 00:12 Sonia Ballesteros hola qué tal en los próximos minutos vamos a hablar de cambios de los muchos que nos hemos ido encontrando con el paso del tiempo de cosas que ya no existen de otras que no han hecho más que asomar lo entenderemos mejor con una sola frase hablando de viajes Paula diez seis años Nos decía esto

Voz 1444 00:36 no no sabía ni que existía las agencias de Swiftair aumente

Voz 4 00:41 un sitio donde tú vayas llame a la puerta de digas hoy en un viaje no

Voz 1913 01:10 pues eso esto va de cambios íbamos a hablar de cómo una generación que pasó de veranear en el pueblo a descubrir las playas de levante de ahí al Caribe de la agencia a Internet de los coches sin cinturón y aire acondicionado uso o abuso a las ciudades sin coches a los eléctricos los compartidos ya al invasión de las bicis también de los patinetes transportes alternativos que ganen espacio las grandes ciudades y que vamos a decir del avión hemos pasado del vuelo para ricos al low cost para todos y eso ha hecho que el mundo cada día signos quede más pequeño entre tanto movimiento y consumo de energía con tanto cambió el planeta empieza a tener síntomas de agotamiento y eso preocupa sobre todo a los más jóvenes temerosos de que les dejemos como herencia una tierra en la que ya no se puede Hariri

Voz 1913 02:25 y para empezar con todo esto vamos a principio aún España en la en los coches los fabricaba una empresa estatal eran tan pocos que había lista de espera cupos sorteos para consumo

Voz 7 02:36 me produce ciento cuatro coches diarios del modelo seiscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos P las cifras actuales serán duplicadas con las obras de ampliación de los talleres de carrocería y mecánica contarán con quinientas nuevas máquinas modernas

Voz 1913 02:56 ciento cuatro unidades del seiscientos cada día hoy España es el octavo productor mundial de automóviles así que el camino recorrido ha sido largo Aído pasito a pasito

Voz 8 03:07 hace algunos años muy pocos tal escena hubiera resultado increíble ya que esta serie de automóviles que se alinean en el puerto de Barcelona no no llegan del extranjero sino que esperan turno para su salida sí señores España ya exporta automóviles concretamente este popular utilitario cuatro mil vehículos de este tipo fueron enviados el pasado año a Finlandia y ahora de un solo golpe acaban de partir más de tres mil quinientos en este espléndido buque especialmente acondicionado para tal clase de mercancía

Voz 1913 03:42 son de la época nuestros coches si compraban fuera fue en mil novecientos setenta y uno aunque antes ya empezaron a circular por nuestras carreteras otros turismos más modernos más grandes como por ejemplo

Voz 7 03:54 el ochocientos cincuenta cuya carrocería es más amplia hay unos asientos más cómodos asisten al acto inaugural los ministros de la Gobernación ejército aire Hacienda Comercio e Industria con personalidades de las finanzas de la industria del automóvil

Voz 1913 04:10 será por ministros por mejoras ochocientos cincuenta fue el sucesor del seiscientos inundó nuestras carreteras a finales de los sesenta y también en los setenta aunque no era en esa década el coche más barato el más económico era el Citroën el dos caballos costaba doscientos dieciséis mil pesetas unos mil trescientos euros pero la mayoría de los españoles apostaban por la marca nacional por eso son muchos los que además de seiscientos ochocientos cincuenta aún recuerdan los viajes de su infancia en el ciento veintisiete que era según anunció de la época lo más de lo más

Voz 1913 05:13 con el aumento de los coches llegó la mejora de las infraestructuras las carreteras de un solo sentido empezaron a dar paso a las autopistas que según el noticiario de la época no sólo se llenaban con los bien

Voz 10 05:24 Dani antes nacionales cuando llega el buen tiempo las excelentes autopistas catalanas deben gozosamente invadidas por una riada interminable de turistas que vienen a España en busca de sol de descanso muchos de ellos recalan en la sugestiva Costa Brava

Voz 1913 05:38 es fácil entender que a medida que se iban sumando coches a las carreteras aumentaba también el número de accidentes así que los gobernantes decidieron ya en los setenta iniciar las campañas para que los conductores tomaran conciencia

Voz 11 05:54 conducta con un

Voz 1913 05:58 casi una década después llegó una que ha dejado huella el protagonista de Stevie Wonder y el mensaje el mismo

Voz 12 06:12 hola soy bebes

Voz 1913 06:23 ha habido otras muchas más duras más emotivas pero el cambio ha llegado de mano de la tecnología en casi todo también a la hora de conducir hoy el principal peligro sellar

Voz 13 06:33 más móvil

Voz 1913 06:37 con que nos tengamos que nuestro futuro

Voz 14 06:40 unos veinte kilómetros pero déjame el mapa ni que tú vas conduciendo sí que está y no pasa nada

Voz 0785 06:46 si consultas su mapa mientras conduces no ves la carretera Si vas programando el GPS tampoco desde la DGT estamos realizando una campaña de vigilancia para que no convierta una ayuda en una distracción

Voz 1913 06:59 otro cambio la energía con la que nos movemos lo que no hace mucho nos parecía un futuro muy lejano ya está aquí como se

Voz 1913 07:09 hace ahora

Voz 1444 07:12 punto de cara en casa es igual

Voz 1913 07:14 el primer SUV compacto coches híbridos eléctricos o compartidos para aquellos que se quieren ahorrar el impuesto en circulación párking hasta el combustible sobretodo en las grandes ciudades

Voz 0268 07:25 la capital francesa fue pionera en instalar este servicio coches de alquiler que podías coger en la calle para desplazarte por la ciudad sin contaminar porque son eléctricos el negocio era vistoso ecológico en muchas ciudades se apuntaron la idea que también ha llegado Ana

Voz 1913 07:38 las ciudades españolas es que hemos pasado del seiscientos al generación sin coches algunos por convicción muchos porque no les quedaba otra lo cierto es que cada vez son más los que se apuntan a las bicicletas patinetes y las nuevas plataformas que te permiten escoger cuáles en cada momento y lugar en medio de transporte que más te conviene

Voz 15 07:58 la mejor solución es jugando mete temiendo que ahí tienen los patinetes bicicletas el coche tienes todo yo creo que fuera de bromas vamos a ese tipo de cosas no que haya una serie de plataformas donde se meterá porque hay tendrá las opciones donde elegir ya le era igual la marca del patinete a la marca del coche él él dejará un serio es que estos sistemas son muy bien acogidos por los usuarios no ellos quieren hay que hacerlo todo según quieran en cada momento según su presupuesto según el tiempo que se quieren ahorrar no

Voz 1913 08:29 la Mostra exporte a la carta que no es el futuro que ya está aquí una fórmula que tal vez podría acabar con algo que siempre ha estado vinculado al coche habló del estatus social siempre el coche que te podías comprar identificada con una clase con un estatus incluso con una forma de entender la vida en mi opinión por mucho cambio que haya eso seguirá siendo así

Voz 16 08:52 para mí es el seis Iris vejes dance más seis más guapos eh no no broma o chepa Macy Gray Davis Bertans Buchenwald Messi Xavi llave ahí a raíz de ahí ahí va mi exclusiva donde sí de Gucci Bami en la Jero fría está aquí donde Messi el buche para mí GER Honda vamos y seis dirigir más densa yo os lleváis a más mayo western no Geo somos un país ahí

Voz 1913 10:19 aunque no fueron Mercedes seiscientos algunos españoles en los sesenta y muchos más en los setenta empezaron a disfrutar de un vehículo para hacer viajes además de fines de semana festivos lo que dio lugar a una figura conocida como el dominguero la familia salía al campo y allí preparaban la comida

Voz 14 10:41 entenderíamos como incluso ahí traída Mi cocina camping gas se lleva fácilmente a todos lados camping gas luz y calor portátil

Voz 1913 10:49 muy cómodo pero con el camping gas y las barbacoas del domingo aumentaron los incendios desde luego no sólo por culpa de las colillas son las brasas mal apagadas pero la preocupación por el fuego se reflejaba en las campañas de icono

Voz 17 11:02 bueno llevar la raqueta que espero que no se me olvide nada y al infierno ni yo no lo es la comida sale mejor con ella cuanto menos bártulos mejor vaya como quiera oigas ha pagado la cocina claro

Voz 1913 11:23 Justo hombre estuvimos apagado para fue la campaña de mil novecientos setenta y cuatro y es que en sólo seis años las hectáreas quemadas casi se habían triplicado el número de incendios se multiplicado por dos incendios que se producían sobre todo en los meses de verano

Voz 6 13:07 estaba haré

en la Cadena Ser Radio Paradiso

Voz 1444 13:26 con Sonia Ballesteros supo deberá

Voz 1913 13:28 manos de vacaciones pero hubo un tiempo también muy largo en el que en este país la inmensa mayoría no sabía lo que era las vacaciones hubo quién lo supo siempre familias privilegiadas por su estatus social y político que se iban de vacaciones y además todos los españoles eran informados puntualmente de dónde y cómo se lo estaban pasando

Voz 7 13:49 Violencia el que me malísimo Franco en el yate te fue unos días de bien merecido descanso sus nietos alegran los mejores momentos de a bordo durante el crucero estival por aguas del Cantábrico el jefe del Estado dirige una caja de cachalote en su gira de pesca el yate logra descubrir un magnífico ejemplar e inmediatamente se ordenan las maniobras para su captura el cachalote no tarda en recibir el primer zarpazo aún después debido sigue mostrándose francamente combativo y temible la población de Bermeo expresa su simpatía a Franco cuando éste desciende de la por

Voz 1913 14:21 entonces los veraneantes tal vez imitando lo que antes hacían los reyes de este país escogían las playas del norte de España el Cantábrico a pesar desertó el frío era enmarque sus veranos

Voz 10 14:33 en las playas norteñas como en ésta de Santander los niños

Voz 19 14:36 los entregan a esa ilusión de ser grandes repostero a base de cubos y moldes de arena y el sol y el mar conjugan su alegría y su fuente de salud y de fuerza en uno de los más bellos paisajes de baño

Voz 1913 14:48 la gran mayoría los que podían escaparse unos días hoy llevar a los niños lejos de casa unas semanas acabado el curso escolar optaban por el pueblo pero no siempre iba a ser así que el pueblo estaba muy bien pero ya empezaban a apetecer otras cosas al inicio de los setenta triunfaba en televisión la serie Crónicas de un pueblo dicen que era la favorita de Franco que no se perdía un capítulo que pese al nombre hasta en esa serie se empezó a hablar de otras formas de entender el verano

Voz 20 15:21 pero mis tiempos para poder disfrutar de unas vacaciones había que ser por lo menos ya como una especial concesión bachilleres dijo el familiar bueno algo así hace veinte años sólo conocíamos el mar a unos pocos el resto tenía de sobra con el agua de los botijos

Voz 1913 15:36 pues eso que en los setenta fueron muchos los españoles que por fin pudieron escaparse a la playa

Voz 21 15:42 sí está pasando muy bien

Voz 22 15:44 Torrevieja que estaba el agua fría te pusieron los pies orquesta Diego habría hoy Elah panes y bien lo pasa muy bien estuvimos ocho días ahí fuera

Voz 14 15:56 el sol la sombrilla y la arena así pero todavía algo mejor muchos españoles descubren el significado de la palabra vacaciones

Voz 22 16:04 carente de vacaciones necesitamos vacaciones el trabajo que no era siempre lo mismo estuvo en una empresa que daban vacaciones que no era ya más o menos la gente no podía

Voz 14 16:19 porque no tenía vacaciones de una semana en el pueblo en la que se aprovechaba para pintar y darle una vuelta a la casa a pensar ahora sí en la playa

Voz 22 16:29 por primera vez un con los caballos íbamos a una habitación que no además tuvimos en yo quería

Voz 12 16:39 no a Madrid otra vez

Voz 14 16:44 Levante hola Costa del Sol con esos viajes imposibles de imaginar en este momento niños maletas sombrilla más de doce horas por delante en un seiscientos bedel atravesaría israelíes de trabaja cogemos hacía hacia Málaga al día siguiente a las seis de la mañana aparecía en Málaga en Málaga de las playas del norte de San Sebastián y Santander hasta entonces prácticamente reservadas a los de siempre a los que podían al descubrimiento de la Costa del Sol Levante Benidorm el biquini y el topless

Voz 22 17:21 ah ya empiezas a lucirse Stone le empezar a salir de la familia con la gira española

Voz 14 17:30 las cinco la aquí porque hablar de guiris en ese momento en las playas españolas era hablar de ellas de las suecas

Voz 22 17:36 dar sueca pero la verdad es que vinieron aquí sólo pervertir el norte de Europa que estaba muchísimo más adelantado

Voz 5 17:47 todo no tenía precio

Voz 22 17:50 en uno momento porque aquí aquí en los años setenta para dura

Voz 5 17:58 criticaba había mucha mucha

Voz 23 18:03 por aquel paso las noches son ya

Voz 14 18:22 Geron en otro mundo que no aparecía todavía en la televisión en blanco y negro de la época los españoles compartían con ellos toalla esterilla rayos sí pero hablar de hotel para la mayoría todavía eran

Voz 22 18:34 habrás mayores nosotros tropas aún bien creábamos habitación con derecho a cocina y allí nos metíamos ser patrimonio Miño o dos dos hábitat que depende depende de cómo era de la olla exprés que allí funcionaba Butler acudía esto

Voz 14 18:52 habitaciones con derecho a cocina o alquiler de apartamentos algo ya generalizado a finales de los setenta las grúas formaban ya parte de las costas españolas habían llegado para quedarse

Voz 1913 19:09 en las décadas siguientes empezaron a proliferar las agencias de viaje eso que ahora muchos adolescentes no sabe ni siquiera lo que es llegaron los viajes organizados las salidas al extranjero se democratizar On y los españoles empezaron a soñar y acatar playas más exóticas

Voz 14 19:32 resumen de vacaciones dedujo que este cincuenta y nueve mil novecientos pesetas

Voz 12 19:39 Halcón Viajes más intelecto

Voz 14 19:43 era mil novecientos noventa y seis

Voz 1913 19:44 Curro representaba un tipo corriente un oficinista gris que al democratizarse los viajes pudo descubrir el Caribe en color unas gafas de buceo hoy unas aletas bastaron para contagiar a varias generaciones del gusto por viajar a sitios

Voz 13 19:58 Jano

Voz 14 20:09 vamos a Punta Cana el destino numero uno en la República Dominicana

Voz 1444 20:14 lo de Curro fue tendencia que arrastró a gente que llegaba a una agencia de viajes simplemente quería eso el curro salir del curro como Nieves fue

Voz 25 20:23 a raíz del anuncio de crónica que le digo buenas tardes y lo tienes que estar fenomenal ya ya que nos son masona agencia insumos concretamente a Méjico Paul Méjico ahora descubrimos allí en en el Hotel Bahía Puerto Bahía algo era echarnos hoteles que me acuerdo todavía está de la canción cita

Voz 1444 20:55 la letra del viaje venía en pesetas y sobre el terreno sin publicidad Nieves recuerda que tampoco era tan barato

Voz 25 21:01 era el pack completo a lo mejor te costaba lo que hoy en día puede ser medio millón de excusa porque yo te hablo de pesetas yo lo que era como medio millón de pesetas de la época era eh con lo cual el nivel era bases de alto de la gente que da claro cara digo yo veo esos todos incluidos que cuestan mil novecientos y cosas así a mil quinientos aquí pues era todo el avión te van a buscar claro puesto

Voz 1444 21:24 lo que se suele llamar el todo incluido que el Espanyol lo conoce los noventa proviene de lejos el concepto o incluso lo inventó un hotelero de Jamaica su Resort fue el primero en utilizarse en el mundo y los anglosajones los primeros en descubrir los lujos de una isla sin salir del hotel asociado a ese turismo nació una pulsera cita era el pasaporte al relax

Voz 25 21:52 ponen una pulsera cita con el nombre de hoteles es pulseras las deben de cambiar de color cada semana claro para que no te pueda escolar y entonces eh tú nada más puede ser expulsen de la quitar no te la puedes quitar cuando te

Voz 1444 22:07 lo quitan es que aquellos acaba

Voz 12 22:13 ya estando ya lo tiene pulsera

Voz 1444 22:21 en aquellos veranos triunfaron los latinos fue el boom de Salomé de Chayanne de Gloria Estefan o de María de Ricky Martin que se bailaba hasta el amanecer en hoteles de los que muchos ni salía

Voz 25 22:33 hay mucha gente que no sabe de los días no salen una ventaja que tu puedes irte con cero euros por qué está todo incluido antes no tiene realmente estado incluido bebidas comida puedes que quiere estrenar el estrés de la mañana pues se restaurantes y que te quiénes beber un declive un tequila una Margarita a las cinco de la mañana ahí lo tienes está abierto a todo continuamente

Voz 1444 22:57 es el culto al cliente lo que se quiere Setién

Voz 25 23:00 esa fenomenales que muchos servicio

Voz 14 23:02 su corazoncito

Voz 12 23:09 no sé depende del han dejado dejada preciosa

Voz 25 23:14 a los coco estos días bebiendo en esas hamacas maravillosas

Voz 26 23:20 a como la

Voz 1444 23:42 en aquellos viajes aprendimos a beber la piña con páginas de colores sombrillas de papel al borde de la piscina y a veces en compañía porque eran viajes muy interactivos de los que uno venía con muchos amigos

Voz 25 23:54 pero lo mejor de todo que también se elija en los toros inclusive cerca muchísimo por lo menos en esa época partir de poca yo creo que lo mejor de otra manera no sé pero como en muchas actividades entonces por las noches hay bailes saquen tonterías de juegos entonces el pasa muy bien te tocan cosas y siempre es mejor no yo ahí incluso formación novio de aquí me mira se puso fumo es la llevaron a Carmen con un médico mexicano que me volví

Voz 1444 24:25 se trajo al novio y unos kilos es lo que tiene de todo incluido esa así que después de todo el perro Ségol vuelven siempre pague más

Voz 25 24:33 porque por mucho que digan luego si gimnasia acuática yo gays los jardines da igual porque no parece con menos porque en un todo en que consiste en que siempre hay bares abiertos a todas horas

Voz 1444 24:45 los principales destinos de curro fueron Cancún en México Punta Cana en la República Dominicana sol lujo playas es en agotarse haciéndose entender en inglés se pagaba en una vez la sorpresa no estaban el precio sino en ese viaje que al Espanyol le llevó tan lejos en esos veranos de los años noventa

Voz 1913 25:25 el nazi tanto que era impensable montarte el viaje de tu vida desde el sillón de tu casa ahora eso que se lleva se buscan los mejores destinos los mejores precios los hoteles más apropiados más baratos o recomendados por los usuarios a golpe de un solo clic los más jóvenes no lo dudan esos destinos les llevan cada vez más lejos

Voz 25 25:46 el último viaje que Orban y que fue a Ciudad de México encontré Emmys billetes de avión en una aplicación que se llama Skype carné e escogí las fechas porque en esta aplicación te dejan a ver qué día que está que más barato entonces fui un poco flexible con mis fechas para el lanzamiento reserve un apartamento a través de Kingdom Come

Voz 4 26:12 estuve trabajando en Tailandia pues meses pero por temor te hizo me tocó salir del país y decidiera in lo único que resolver fue el vuelo el primeros tal después me muy obstante muchos de sus Abu Max para que me dijera cómo llegar a los lugares sí siempre iba reservando a quedar el mismo día que iba a llegar al lugar usando ojos tuvo que tiene una base de datos muy grande sobre todos los estilos dos tal que es cien muy social tipo de fiestas sociedad más para viajeros tranquilos

Voz 1913 26:59 de a la hora de encontrar nuevas fórmulas que las agencias de viaje transformadas en portales de internet nos ofrecen alternativas como la del viaje Izquierdas ya no se trata de poner el dedo en un mapa de papel voy donde la suerte me lleva ahora puedes contratar una escapada a precio fijo sin saber cuál será tu ciudad de destino una modalidad que ha pegado fuerte y a la que se viaja en pareja con amigos o en familia

Voz 1421 27:21 o es un viaje que suele ser más económico y sobre todo te ahorras tener que buscar tus posibilidades te lo dan casi hecha está bien porque al final

Voz 28 27:31 no sabes hasta tienes ahí la la intriga o la ilusión de que destino te tocará hasta tres días au dos días antes una cosa así no bueno tiene su gracia también estábamos los tres mirando el Mail a ver a ver si a ver si llegaba ya debe tocado a nosotros nos tocó a Ginebra al final que en principio era nazi quizá de todas las que había en la que la que menos ya podía llamar la atención pero la verdad es que fue muy muy bonita la eh

Voz 4 27:58 fue salir pronto del aeropuerto y así poder aprovechar días

Voz 1421 28:01 además es un sitio al que normalmente uno no iría porque suele ser muy caro así que que nuestro caso

Voz 1913 28:07 S de lo que se trata es de hablar de cambios no podemos olvidarnos del avión Ése sí que ha cambiado

Voz 5 28:13 oye en el aeropuerto esperando la salida de un avión en velero no

Voz 1913 28:35 la edad de oro de los viajes en avión fueron los cincuenta y los sesenta del siglo pasado cuando el glamour la comodidad una bienvenida con cócteles y una comida servida

Voz 5 28:45 porcelana eran una realidad

Voz 1913 29:05 todo eso ha cambiado hasta la megafonía del aeropuerto ha dejado de ser lo que era antes anunciaban tu vuelo

Voz 1444 29:17 señores pasajeros de Iberia cuando aún no seis destila París embarquen puerta seis señores pasajeros de Iberia abuelo una seis dos destino París embarquen perfil por Puerta seis

Voz 1913 29:30 ahora ya ni eso

Voz 1913 29:47 aunque hay cosas que han cambiado para mejorar

Voz 10 29:50 para ser azafata además de ser bonita es imprescindible dominar el inglés luego hay diferentes cursos de formación donde las orientada en el estilo Rosa real ya famoso en todo el mundo

Voz 1913 30:01 ahora no sólo hay azafatas también haya fatos no hace falta que sean ni bonitas muy bonitos pero el gran cambio ha llegado con los vuelos low cost de bajo coste ya llevan unas décadas entre nosotros llegaron para quedarse expandirse permitir que volar esté al alcance de la mayoría eso sí Se acabó el glamour la comida incluida refrescos las toallitas de bueno Laurie a veces hasta la educación entramos en un vuelo correctas

Voz 30 30:29 no hombre es una puta vergüenza motores Sony sacará a Biaggi había a las diez y cuarto limpiando los motores y salimos a las siete a las siete y cuarto no es que tardó ayer cincuenta minutos una hora cincuenta minutos seis minutos cuánto cuánto cuánto manos

Voz 1913 31:01 otra línea low cost ha decidido sacar un extra a los pasajeros vendiendo rasca una lotería que ese azafata intenta colocar cantando su propia versión del despacito

Voz 31 31:13 el dejando el miércoles ya que lo normal y lo GPS del tema no jugó de base cinco uno veo Risto debate tu fracaso no creo no todo si lo prefiere que desde luego

Voz 1913 31:42 pues eso del glamour más absoluto a vender el cáscara

Voz 1913 33:00 despacito iban esos primeros trenes que utilizaban primero el Carboni después el diésel para impulsar las locomotoras contaminada más ir más lentos la primera línea Unió Barcelona con Mataró después llegó la Madrid Aranjuez la red ferroviaria fue creciendo hasta convertir al tren en un medio de transporte imprescindible

Voz 14 33:18 a entender cómo ha avanzado cambiado

Voz 1913 33:20 este país qué trenes sido escenario de encuentros históricos como el que reunió en un vagón de primera a Franco y a Hitler en la estación de antaño

Voz 7 33:32 lo que hasta en Málaga exigió a once aquello IPE Hafs acción

Voz 1913 33:41 ha sido y es escenario de película te bajas

Voz 14 33:45 nada ojalá te hubiera conocido antes me gusta mucho hablar contigo

Voz 1444 33:51 sí a mí también

Voz 1913 33:55 hubo una época en la que los trenes tenían primera segunda y hasta tercera clase convivían los asientos de madera con los lujos del coche restaurante donde se servía a la carta a los pasajeros de primera

Voz 14 34:10 después del café como en toda comida española que se tenga portal no ha de faltar la copa de licor estás

Voz 1913 34:18 los expresos forman parte de la historia del ferrocarril español por supuesto

Voz 8 34:22 a escala por primera vez en la historia un tren español el Talgo ha realizado el viaje Madrid París en sólo trece horas sin necesidad de transbordo el Talgo parte de la nueva estación de Chamartín viajan en él el ministro de Obras Públicas señor Silva Muñoz directivos de Renfe

Voz 1913 34:41 las campañas de publicidad de Renfe nos han hablado de las

Voz 33 34:44 da más venía aquí

Voz 34 34:47 qué te ha bajado el tenían un desarrolla de siempre que tenga cuidado

Voz 4 34:54 la rapidez lo que yo te diga me pongo en Primera ciento sesenta saca un promedio de ciento diez Lobo Madrid Zaragoza

Voz 12 35:02 tres horas ya en el coche se que sale en la tele

Voz 14 35:05 noche del tren templos

Voz 34 35:08 matriz Zaragoza tres horas seis minutos desde dos mil cuatrocientas cinco

Voz 1913 35:14 mejora tu tren debido hoy el AVE hace ese mismo trayecto en una hora y quince minutos llegar antes en hora ha sido uno de los grandes avances del ferrocarril pero además con la electrificación ha conseguido ser uno de los transportes públicos más ecológicos

Voz 35 35:32 esa apuesta por la naturaleza

en la Cadena Ser Radio Paradiso con Sonia Ballesteros

Voz 1913 36:16 hombre y la Tierra el programa de Félix Rodríguez de la Fuente fue para más de una generación de españoles la escuela donde aprendieron el respeto por la naturaleza donde despertó su conciencia ecológica fue en los años setenta cuando se emitió esa serie de documentales ya entonces Rodríguez de la Fuente lamentaba lo que está va pasando con nuestros bosques pero

Voz 36 36:38 sí vamos por ahí con nuestros porque está todo lleno de gente los bosques cada vez son menores cada vez hay más cortas de madera cada vez hay más explotaciones el sentido práctico el desarrollo nos impulsa a ir transformando los bosques hay grandes ovaciones se están creando bosques se están fabricando bosques pero Del Bosque auténtico el bosque equilibrado el bosque como unidad de vida

Voz 34 37:13 el bosque que es muy difícil de reconstruir porque esos árboles crecen muy despacio cada vez

Voz 1913 37:21 Rodríguez de la Fuente fue un defensor de lince de los ibérico del águila imperial de parajes naturales como el Parque Doñana en las tablas

Voz 36 37:29 hay un mensaje de protección en España se un mensaje de protección a todos nuestros animales no sé yo también experimentos a lo largo de la serie para la reintroducción de algunas especies en peligro de extinción en la naturaleza hay también tomas de las Tablas de Daimiel del Coto de Doñana de los Pirineos de las estepas cerealistas da Sierras de Extremadura prácticamente de toda España creo que no se nos ha quedado nada importante en el tintero en este caso sería mejor decir en la caja del celuloide

Voz 1913 38:03 nunca se cansó de criticar la vida urbana el crecimiento ilimitado y la destrucción del medio ambiente murió en un accidente de avioneta en Alaska durante la filmación de la carrera de trineos con perros más importante del mundo ahí en Alaska donde cayó la avioneta un monumento recordaba a Félix Rodríguez de la Fuente y sus compañeros de rodaje paradojas de la vida ese recuerdo fue derribado para construir una carretera cada

Voz 37 38:30 el Benson freír mamá

Voz 1913 41:57 Rodríguez de la Fuente Enero en un país donde apenas que ocupaba ni la contaminación y la desaparición de los bosques o la destrucción del medio ambiente para muchos era un cuento con el que sepan tendía frenar el progreso fueron como ahora los países del norte de Europa los que empezaron a tomar medidas

Voz 7 42:14 es la creciente contaminación de las aguas y la polución atmosférica amenazan con la destrucción biológica de nuestro planeta en la exposición a cuatro mil novecientos setenta y seis organizada en el edificio Ray de Amsterdam se han presentado al público numerosas soluciones técnicas relacionadas con la conservación de la naturaleza diversas fábricas mostraron los planificadores de agua que emplean en sus procesos

Voz 1913 42:40 tres han sido los problemas detectados que más han preocupado y preocupan a los ciudadanos del planeta el primero la capa de ozono en mil novecientos ochenta y dos quedó demostrado que existía no urgieron esa capa que nos protege del sol los científicos lo relacionaron con el gas CF utilizado y los aerosoles unos envases que habían invadido nuestra vida cotidiana

Voz 34 43:01 Nuevo catch cucarachas aerosol y su nueva fórmula mortífera que no deja un solo bichito vivo incluso los resistentes a otros insecticidas sí vaya insecticida que no huelen Ivanchuk además eso Katz cucarachas la gran emboscada

Voz 1913 43:15 el técnico mexicano José María Molina demostró que el gas utilizado en sus envases era uno de los principales causantes del agujero en la capa de ozono eso le valió el Premio Nobel de Química y el reconocimiento de la comunidad científica y más

Voz 39 43:28 no voy a introducir su currículum veanlo cualquier lo único que quiero decir él es el alcance de esos descubrimientos y el haber demostrado que los cloro flúor carbonizados tenían un efecto del etéreo en la capa de ozono hizo mover no solamente las conciencias de los científicos sino de la industria y los gobiernos creó un movimiento mundial gracias al cual se está revirtiendo el problema el agujero en el mundo era fundamental de otro modo

Voz 1913 44:10 Nos íbamos achicharrado decía el decano de la Universidad de Méjico que presentaba el doctor Molina es que la capa de ozono absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta si desaparece la radiación llegaría al planeta y la vida sería insoportable otro tema que ocupa y preocupa cada vez más a los ciudadanos es el cambio climático

Voz 40 44:29 la sequía serán más intensas en el tiempo lo cual generará bueno pues una pérdida de la capacidad de muchos ecosistemas y de muchas plantas de permanecer en sus en el lugar que actualmente ocupan esto genera habitualmente procesos de erosión del suelo que pierden tanto la materia orgánica como que poco a poco se va lavando cuando se producen las lluvias de otra serie de de nutrientes necesarios para las plantas en los modelos indican que precisamente el avance del desierto será importante en España hice era bastante relacionado con el incremento de la temperatura global que que sea alcances y no somos capaces de frenar el cambio climático

Voz 1913 45:15 el tercer punto que hemos querido destacar la aparición de Maris de plástico montañas de residuos de los que nos hemos desprendido sin pensar en las consecuencias que tendrán para la salud del planeta la nuestra es que ya estamos comiendo plástico

Voz 41 45:29 cuando nosotros nos comemos un pescado contaminado estamos ingiriendo todos los contaminantes que él ha ido acumulando a lo largo de su vida en nuestro organismo también quedan acumula

Voz 1913 45:40 las consecuencias dicen los expertos no han hecho más que empezar se están tomando medidas pero para un grupo cada vez más numeroso de ciudadanos no con la suficiente rapidez ni contundencia tal vez por eso los más jóvenes han decidido ponerse al frente de la marcha coger esta bandera y reivindicar que su generación tiene derecho a heredar un planeta con futuro y un planeta donde poder seguir viviendo

Voz 1444 46:07 la lucha juvenil contra el cambio climático tiene nombre de mujer se llama Greta es de Suecia con quince años empezó su cruzada ha cumplido dieciséis hizo gran sueño todavía está por

Voz 42 46:17 cumplir Mining y psiquiatra tumbarse a en fin Yesa uno en han funcionado dan a este aforismo James Chase

Voz 1444 46:35 diagnosticada la infancia con un trastorno de Asperger Greta nació en una familia de artistas ya desde niña intentó convencer a su familia para que fuera ve gana para que no utilizará aviones por el combustible que empleaba fue un día cuando una ola de calor provocó un incendio terrible cuando cambió el chip como a ella le gusta decir ese día cambió el cole por el Parlamento sueco para protestar sí esta colar por el clima

Voz 43 47:01 cada viernes sentaremos fuera del Parlamento sueco hasta que Suecia cumpla lo acordado en el Acuerdo de París animamos a que todo el mundo haga lo mismo extiendan estén cien desde fuera es su parlamento vuestra ayuntamiento hasta que vuestra este camino es reducir la huella climática humana

Voz 1444 47:21 de aspecto frágil ha tenido la fuerza de unir la voz de muchos jóvenes en el mundo hasta que no me escuchen no voy a parar y eso ha hecho estuvo en Polonia en la Cumbre del Clima estuvo en Davos con los poderosos no quiero esperanza decía quiero que entré en pánico ya al borde de las lágrimas lamentó también ante el Parlamento Europeo a estas Burgo llegó un día después del incendio de Notre Dame

Voz 25 47:48 bueno

Voz 1444 47:56 se entre lágrimas pidió determinación para luchar contra el cambio climático emocionada reconoció que el incendio de Notre Dame era triste pero en diez años se podía reconstruirlo del planeta

Voz 25 48:19 pero ahora no

Voz 1913 48:22 joven ha tenido la capacidad no solo de movilizar a la gente es lo de pensar a futuro

Voz 1444 48:26 yo celebraré mi setenta y cinco cumpleaños estoy tengo hijos quizá pasen ese día conmigo quizá me pregunten sobre vosotros quizá me pregunten por qué no hicisteis nada mientras aún había tiempo de actuar decís que vais a vuestros hijos sobre todas las cosas es sin embargo les Rubaie su futuro enfrente de sus propios ojos hasta que no precisa focalizar en lo que es necesario hacer en vez de lo que es políticamente posible no habrá esperanza no podemos solucionar una crisis sin tratarla como una crisis

Voz 12 49:14 cargamos para que cualquier medio ambientales necesitan

Voz 1444 49:19 en su lucha recorrió el mundo hoy desembocó en España a mediados de marzo el 15M miles de jóvenes estudiantes se echaron a la calle en las principales ciudades del país

Voz 12 49:29 en de harina aquí lo somos subcampeones del mundo Europa en este caso en echar plásticos al Mediterráneo

Voz 1444 49:40 que la lucha por el cambio climático verte Brown Junio a España de punta a punta

Voz 1444 50:06 es una voz ha unido tanto por España y por el mundo y la denuncia no podía obviar al negacionista del cambio climático Donald trampas

Voz 46 50:14 sí lo mismo que el presidente habló un poco de cómo había una había habido una ola de frío extrema en tonadas estadounidenses pues eh

Voz 1444 50:52 su lucha tiene ya un nombre Frailes Jorge ocho de momento aunque su sueño está por cumplir Greta con voluntad de hierro de convicción firme pese a su aspecto frágil ha conseguido lo que ningún político BNG ha podido hacer movilizar a millones de jóvenes de todo el mundo contra el cambio climático

Voz 1913 51:44 así llegamos al final de este Radio Paradiso en el que han participado Isabel Salvador de María Manjavacas en la técnica y el montaje Marcos Granado volvemos la próxima semana con Sonia Ballesteros

