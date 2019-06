Voz 1 00:00 no

Sara vítores buenas noches buenas noches la cara B suele darle la vuelta a la palabra del día o a una de las palabras el día pero hoy te adelantan vamos con la palabra de mañana relaciona con lo que veníamos hablando hasta ahora si llegamos con la parada

Voz 1880 00:22 ahora que llega en diecinueve horas y media más o menos mañana veintiuno de junio concretamente a las diecisiete cincuenta y cuatro seis menos seis minutos hora peninsular llega el verano una estación que va a durar noventa y tres días y quince horas así que se va a acabar el veintitrés de septiembre con la llegada del otoño

Voz 0602 00:39 en el verano

Voz 1880 00:40 es ponerse de alguna manera de buen humor y además no sólo porque llegan las vacaciones au porque descansamos sobre todo porque la luz y la temperatura se parecen a las de nuestro lugar original escuchas como lo explica el neurobiólogo Manuel Martín Loeches

Voz 2 00:53 no todas las épocas del año la que más se parece a las condiciones que ocurren frecuentemente en lugar de la tierra donde se originó Homo sapiens que es la sabana del este de África pues comunicó la que más se parece es el verano por la cantidad de luz por la temperatura principalmente entonces bueno como se parece a nuestro lugar original es pagar lo que nuestro cuerpo y nuestra mente nuestro cerebro en definitiva están mejor adaptados que eso quiere decir que no tiene que luchar o defenderse contra unas condiciones que no organismo no considera óptimas como ocurre cuando hace frío no en condiciones desagradable climatología sino que está en en la situación ideal para poder realizar actividades

drama hablando de la sequía yo no sabía que el verano nos pone de buen humor porque no recuerda nuestro origen

Voz 1880 01:54 este además lo que nos cuenta Martín Loeches porque es que lo que hace nuestro cerebro es reaccionar ante la luz

Voz 2 02:01 es cierto que ciertos neurotransmisores aumentan gracias a la cantidad de luz en nuestra especie ocurriera si son no transmisores esa química de nuestro cerebro que mejora con la cantidad de luz pues tiene que ver con nuestro estado de ánimo nuestro optimismo ICO en el hecho de que tengamos más ganas de hacer más cosas no pasan a su vez repercute en una mejora de las de las coaliciones de comportamiento habitual

Voz 1880 02:28 lo vivido así que Ángels está clarísimo no hay un montón de razones de las que creíamos por las que nos gusta el verano muchas más por ejemplo Vivaldi cuando hablamos de las estaciones de Vivaldi siempre nos quedamos con la primavera no pues escucha que presión qué preciosidad ese que es el verano esto es el Allegro el primer Mourinho

Voz 3 02:57 no es toda alegría

Voz 1880 02:58 sí es El calor también a los a los pájaros volar a los querías ir al

Voz 0602 03:07 no pero con dos palabras y que además está en regla

Voz 1880 03:09 nadie más verano que es de la que hablamos hoy y el solsticio veranos la estación del año que astronómica mente comienza en el solsticio del mismo nombre es la época más calurosa del año en el hemisferio boreal corresponde a los meses de junio julio y agosto en el austral a los de diciembre enero y febrero la palabra deriva de ver veríais que sería la primavera sería el primer verano la época que les sigue sería el tema salvará el solsticio esos sitios el momento del año en el que se da la máxima diferencia de duración entre el día y la noche los días anteriores y posteriores al solsticio la posición del sol cambian muy poquito respecto a la tierra y por eso se llama así solsticio que es sol quieto el día más largo con más luz del año la llegada del verano lo celebramos siempre en San Juan que es el veinticuatro pero realmente la noche más corta será la de mañana además cuanto más al no

Voz 0602 03:57 la noche de viernes a sábado eso es cuanto menos

Voz 1880 04:00 norte estemos en la tierra más horas de luz vamos a tener por eso por ejemplo el sol no se pone en el círculo polar ártico mientras que en la Antártida no habrá ni un solo minuto de luz la noche de mañana verano Se dice son mar en noruego y ahora os digo porque os cuento

Voz 3 04:31 pues vamos a la isla aislados a mares está en el norte de Noruega allí pasan casi todos los días del año en oscuridad todo el rato o en luz todo el tiempo así que hace unos días ayer convocaron una asamblea y lo que han decidido es eliminar los horarios porque claro es que cada uno puede hacer lo que quiera a la hora la que Spacey Xavi

Voz 0602 04:50 una pero esto es un lío que no y que hacen en Hora Veinticinco por ejemplo Hora Veinticinco de estas islas no tengo ni idea pero lo pueden hacer con luces sin luz El caso es que esa hombre no fijarán pero por ejemplo tú que eres cortar el césped a las cuatro de la mañana si es que lo puedes hacer perfectamente el vecino ha decidido que las cuatro de la mañana es la hora de dormir bueno pero seguro que se llevan bien unos con otros no es que son dos bueno

Voz 0602 05:53 Francisco Blanco es filólogo hoy etnógrafo es el director del Instituto de las identidades de Salamanca Francisco muy buenas noches buenas noches que ha supuesto tradicionalmente la llegada del verano

Voz 7 06:05 bueno yo creo que que que que la el verano que viene a resolver una especie de incógnito en una como vivimos una especie ecuación de valores esenciales que serían el trabajo y el Kiel y el ocio un ocio no no pasivo sino un ocio lúdico en este sentido el verano es justamente la culminación de un proceso de trabajo de trabajo campesino los urbanitas quizá hemos olvidado que tenemos una deuda acumulada con el mundo tal realmente hasta mediados del siglo XX había una equivalencia entre la población y la población cubana bueno nosotros de alguna manera hemos heredado lo que las fiestas tradicionales rurales imprimieron a nuestras conductas y nuestra forma de entender el verano es decir terminamos la recolección llegamos al momento de la cosecha a recoger el fruto del trabajo de todo un año celebramos el es festivo yo creo que esas son las dos claves ese ese ese equilibrio entre el trabajo que termina el ocio para festejar el final detrás es

Voz 0602 07:10 actuaban la cultura en el trabajo en la vida a raíz del solsticio de verano

Voz 7 07:15 el solsticio de verano que añade un componente nosotros también somos herederos de rituales antiguos no olvidamos a veces que en las fiestas populares hay un guiño a tradiciones a un mundo cultual un mundo religioso que fue suplantado por el cristianismo pero ese mundo antiguo de cultos de ritos beben de una manera importante en los huertos solares esos cultos solares se concentran en el solsticio de verano de ahí se derivan pues todos los fuegos de esa ciudad de ahí se deriva una enorme cantidad de creencias de las prisiones de tradiciones que tienen que ver con un concepto credencial de la Villa que hoy hemos olvidado la tradición a la concepción sagrada del mundo sólo hoy no hemos perdido estamos en una en una sociedad de sacralizada para la cual es muy difícil comprender que todas estas creencias tuvieran Vicenzo hace apenas cincuenta años años

Voz 0602 08:08 pero algunas de esas adicciones Se mantienen yo no sé si la de San Juan hablabas de las Hogueras es de las que se mantiene

Voz 7 08:13 claro las hogueras de San Juan por su puesto que sí yo lo que incluso las hora de San Juan en muchos sitios es verdad que quizá hemos perdido el sentido original el por qué tenía un sentido religioso un sentido de creencia hay quizá otras cuestiones que sí que se han ido diluyendo por ejemplo todo lo que tiene que ver con la cogería la noche de San Juan es la noche del gran aquelarre nacional ese aquelarre nacional Las brujas de toda España lado celebraban en la ciudad de Sevilla cuando las brujas de España viajaban esta noche la noche del solsticio de verano viajaban a los arenales esas brujas que difieren Si son vascas gallegas es son castellanas y leonesas pero en cualquier caso confluyen casi todas en esta conducta el AVE reunirse avión cierto corporativismo sol inicial que la llevaba a temer esta gran reunión este gran concilio entre todas ellas están entre las noche cuando después a Brujas porque

Voz 0602 09:11 yo la noche de San Juan es el gran aquelarre nacional con la que tenemos montada con los pactos y con todo esto a verse a lo mejor en el grana querrá renació del XXIV del XXIII lo arreglan todo no

Voz 7 09:21 pues pudiera ser lo que sí es verdad es que cojas aproximaban cuestiones de una manera pues es chica y quizá también bastante alejado de yo creo que la Inquisición nos cuenta o nos transmite a través de los documentos nada las por ejemplo las brujas remitieron Adela de de de la zona de Lucas casi no diré inofensivas porque se las tenía mucho miedo no claro la brujería sobre la manera eso activa del mundo sencillamente nuestras brujas no eran nada a orgías chicas no eran nada traumática es el diablo el diablo no estaba íbamos vencido se lanzamiento orgías Ártico compete o no a la situación política

Voz 8 09:58 a tras brujas lobos una una pregunta

Voz 0602 10:01 porque lo de la que la nacional en la noche del veintitrés hola del XXIV

Voz 7 10:05 bueno la noche del veintitrés al veinticuatro

Voz 0602 10:08 muy bien el fijo seguramente mira

Voz 7 10:10 esta es la noche esta noche la noche en la que se introduce en verano pero hay un pequeño desplazamiento en fechas no tiene mayor importancia porque al Cristian izar se la fiesta del Socinsa vincularse a la figura de San Juan vinculación con el agua cosas fe que se traslade a esa noche del veintitrés al vino

Voz 0602 10:28 no te lo preguntaba porque es que un nosotros hacemos el programa en Sevilla el veinticuatro la noche del veinticuatro oyera si nos íbamos después al arenal

Voz 8 10:35 a ver si vamos a ver si no se a las brujería

Voz 7 10:38 se sería un buen fin de fiesta

Voz 0602 10:41 de todas formas qué pena no se pierdan las tradiciones yo no sé si ha contribuido tú lo citabas antes el paso de la vida rural a la vida de las ciudades

Voz 7 10:49 seguramente en su han contribuido y sobre todo fíjate Ángels yo creo que tenemos hemos creado una serie series que yo tipos con respecto a las tradiciones que lo asociamos al folclore y esto lo vinculamos en la memoria cercana a la Sección femenina los baile los los coros y danzas quitó no es una compuesto llamamos una mirada un poco peyorativa de adición pero la tradición es mucho más que eso la tradición sí sabemos entenderlo y la sabemos nos arroja luz sobre muchos de nuestros comportamientos actuales si bien algunas tradiciones costumbres han desaparecido en cambio hay comportamientos querer entes a raíz de la trama

Voz 0602 11:28 pues Francisco Blanco ha sido un auténtico placer muchísimas gracias

Voz 7 11:32 un placer para mí muchas gracias por la invitación

Voz 10 12:11 sí yo tengo muchas experiencias pero como como hace un expatriado para comer cocas de Sant Joan pues se lo que pasa que cambio lo que voy a celebrar es con más fuerza que en España el solsticio como tal que la la llegada del verano es muy bien lo mismo no no no pero tú te digo sustituyó tenga un fiestón mañana de llegada del verano

Voz 11 12:30 la razón

eso lo más lo más parecido a ver yo he conseguido aquí en Madrid coca de Sant Joan muchas veces celebrarlo verdad que cesaran los hemos celebrado en jardines en terrazas en la noche de San Juan es vamos tú

Voz 10 12:44 pero te iba a decir Ángels dime déjanos una cosa que efectivamente ese ciclo en ese ciclo anual que es está perdiendo en Cataluña no sólo la coca en el resto de España en parte pero Cataluña creo que mucho más Se celebra con pasteles Osaka efectivamente cada momento del año algunos cristianos y otros de traición

Sabagh con conciertos planetas que esta vez mira no estoy invitara mantiene el día que hablamos de los planetas si es verdad que no del planeta grupo de Los Planetas parecido

es un sede

Voz 6 13:42 es un sede

Voz 3 13:46 algunos vamos a coger la llegada del verano en la ciudad pero bueno al menos y lo hacemos escuchando el Summer in the city de los lo lunes Kun full estar tan mal es un tema del año sesenta y seis que realmente se hizo muy popular por otra versión por la versión de ello de coger del año noventa y cuatro

Voz 6 14:01 somos buenos

Voz 0602 14:13 esperamos iba también directamente a los recuerdos a imaginarnos aquellos meses largos de la infancia de la adolescencia entre un curso y otro sin tener nada que hacer sí la verdad es que sí que tiene una parte muy poco nostálgica no que también se ha llegado a a la música recordad por ejemplo este tema que vamos a escuchar ahora mismo de Bryant

Voz 3 14:45 está hablando del verano del sesenta y nueve un verano que según dice la canción pareció durar para siempre dice Si tuviera la opción siempre querría estar allí esos fueron los mejores años de mi vida al cine a la tele a las series antes quiero ir a una canción que es en realidad un sueño se llama enero en la playa es de Facto Delafé de dos mil cinco de facto la fe y Las Flores Azules es enero hace frío la idea es ponerse imaginar el verano cerrar los ojos y sentir que estás ahí

Voz 14 15:13 en libro una clara la costa catalana ahí estamos tranquilos como les años después nos quedamos todos unidos mirando todos imponiéndose de ventaja suspiro afganos

Voz 15 15:32 pero imaginar esta en el mes de enero es maravilloso cuando hay que ponerse es cuando él es pura sustancia bueno veranos de la infancia con la con la vuelta en la tele no

la serie por supuesto de la pandilla el mar las bicis y los silbidos que nunca vamos olvida oye pira

tú crees que Beatriz era mujer Koldo nació yo te lo pregunta el serio es que Beatriz

muy fuerte con gran nación recordáis este capítulo es en el que había le venía la regla que fue una revolución todo el mundo hablando

Voz 3 16:08 esto realmente la emisión del primer capítulo no fue en verano

Voz 1880 16:11 sobre del año ochenta y uno se emitía los domingos a las cuatro de la tarde en Televisión Española una serie de Antonio Mercero sobre el verano si os acordáis de todos los nombres Bea Desi Javi Kike Piraña y Tito esa pandilla que llegan a Nerja y que allí conocen a Pancho que es un chico del pueblo a Julia la pintora ya Chanquete el pescado que al final muere que al final muere si os spoiler que mal lo pasamos perdió otro ver en español para recordar las bicicletas son para el verano

Voz 18 16:35 mira yo no sé quiénes son los chicos de tu panda pero los padres de las pandas que yo conozco no creo que tengan mucho dinero para bicicletas tú Susqueda

Voz 1880 16:43 es una película española de mil novecientos ochenta y cuatro dirigida por Jaime Chávarri basada en la obra de teatro del mismo nombre de Fernando Fernán Gómez nos vamos acercando en el tiempo película catalana verano mil novecientos noventa y tres

Voz 19 16:59 hombre

Voz 3 17:07 esta es una película de dos mil diecisiete de Carla Simón te acuerdas que estuvimos con ella es autobiográfica es el primer verano de una niña de seis años con su familia adoptiva con sus tíos tras la muerte de los dos padres y Ángels hay veranos del cine que aterrorizan

Voz 4 17:27 hoy

Voz 4 17:35 y ahí lo tenemos

Voz 3 17:38 ya sólo con la música en verdad a Spielberg la verdad es que lo traigo un día sí otro también Press que hoy no podía faltar tiburón no una una peli mil novecientos setenta y cinco en la que el tiburón ataca en la playa de un pueblo turístico de del este de EEUU tiburón además unos para vosotros para mí tiene un poder después de haberla visto cuando basa playas nuevas siempre te imaginas que por allí ronda el diputado pasa con tiburones

Voz 1880 17:59 bueno para acabar el repaso de las películas el cuento de verano de Eric Rohmer

Voz 3 18:03 debido me obesa

Voz 1880 18:08 Romero hizo esta serie la de las estaciones el cuento de verano es de mil novecientos noventa y seis Ivonne es un poco la juventud el amor la atracción amistad también bueno por encima de todo todo ahí está el verano

Voz 6 18:20 a todos a ver

Voz 21 18:37 sí claro yo le oí sombra

Voz 3 18:41 este es el Summer Time Blues de Eric Cochrane que tampoco podía faltar en la cara B de hoy y estoy segura de que estáis echando de menos eh otro Blasi cazo del verano que viene en la voz de la Fitzgerald estrena la verdad el Summertime de Gersul

Voz 13 19:04 sí

Voz 23 19:23 eh

Voz 13 19:27 no

Voz 3 19:32 venga aprovechamos Marta en para tres títulos veraniegos que en verano dicen que es cuando más se le iba a traer tres títulos que hablaran del verano pero no lo que hecho es que le he pedido a Marta García compañera de la sección de Cultura que me dijera

Voz 1880 19:44 que se va a llevar ella para leer en verano que no recomendará algo no vale pues me tres títulos cambiar de idea de Aisa de la Cruz la reedición del Diccionario del franquismo de Manuel Vázquez Montalbán que tiene además el prólogo de Ramoneda Illes con ilustraciones de Miguel Brieva se lo tenía allí mismo Marta en la mesa tiene una pinta buenísima y por último de Ignacio Ferrando referencial que es una novela sobre la vida y el arte

Voz 24 20:08 ah

