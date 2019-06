Salva Sevilla: "Creo que no se puede expulsar a alguien por algo que no has visto"

Voz 1991 00:00 pide paso precisamente desde Riazor Pedro Fullana qué tal muy buenas

Voz 1 00:03 hola qué tal muy buenas bueno pues con caras largas de los jóvenes del Mallorca y sobre todo todo buscando explicaciones a ese segundo gol Salva Sevilla muy buenas muy buena explicación fuera del campo dentro la tenéis

Voz 2 00:16 ninguna de los jugadores del Mallorca no sólo en esta jugada sino durante el partido no se podrá no se le podía hablara al árbitro educadamente que no sé qué pasaba pero pero pero no no dejaba yo tengo entendido que que cuando un línea levanta la bandera y se queda en el cornadas por Calvo ha pasado yo soy muy viejo ya en esto siempre que más marcada Voley inopinada entre lamentaron el línea corresponde

Voz 1991 00:43 el Yago te escuche ya a Salva Sevilla uno de los grandes baluartes Desde Mallorca en El Larguero o la salva qué tal buenas noches hola buenas noches pues mira te voy a tratar de explicar de lo con el reglamento FIFA en la mano como tú dices voy a leer es textual para que para que veas lo que dice el reglamento si se ha marcado un gol no existe al duda alguna en cuanto a la decisión al respecto el árbitro del árbitro asistente deberán establecer contacto visual Ico Herrera hacía el centro del campo que es lo que decíais vosotros que si levanta la bandera sale corriendo al centro del campo para señalar gol pero en el tramo final de este reglamento dice cuando se haya marcado un gol pero no exista la certeza de que el balón haya atravesado la línea de meta el árbitro asistente primero debe levantar el banderín para atraer la atención del árbitro después confirmará el gol con el mismo es decir que tenía dudas ha levantado el banderín ha llamado al árbitro de hecho he visto esto y al final han decidido Gable es decir aplicado la norma ha actuado bien el el árbitro asistente sí que ha visto en el explíquenos por la mano eso ya es otra historia pero yo te digo que él tenía dudas levanta el banderín por eso se queda quieto él lo digo vamos yo te leo la norma tal y como es lo digo esto yo lo que no entiendo tampoco lo que no entiendo es tampoco es que el árbitro no pierde más que eh veinte segundos en deciros mira a levantó el banderín porque tenía dudas hemos hablado hemos dado gol creo que no pasa nada porque lo expliques claro pero

Voz 2 02:03 esto pero no lo ha hecho ya ya pero bueno quiero decir

Voz 1991 02:06 que ha actuado con respecto a la a la regla se usa quiero decir que actuar ha actuado bien otra cosa que el árbitro debería debería también entender la situación que estáis a tres mil revoluciones y entender que que oye mira hay que explicar esa situación porque era una jugada polémica no sé si te ha dado tiempo salva ver la jugada en algún móvil un algún dispositivo

Voz 2 02:25 no no no ahora mismo no no lo he visto me estaba recuperando en El Vestuario es dándonos ánimo hay que bueno toca descansar para recuperar viene preparar la vuelta para el domingo

Voz 1991 02:35 hola jugadas Science allá aplicarán la tecnología los como

Voz 3 02:38 llenos de de las teles para ver si entra o no verla jugar

Voz 1991 02:41 muy dudosa salva con qué sensaciones vais hoy porque la cosa se puso complicaba con la expulsión de Pedraza

Voz 2 02:47 sí complicado yo creo que que la expulsión marca el devenir del partido en creo que que hasta ese momento estábamos muy bien el partido estaba estaba controlado no habían tenido ninguna ocasión ningún acercamiento y y creo que que bueno estaba estaba bien para nosotros a la contra estábamos saliendo viene podíamos hacerle daño a alguna cuando nos quedamos con diez después pues cuesta mucho al final es un equipo de calidad con jugadores bueno hay encontrar día puede pues ya no va a salir mucho

Voz 1991 03:15 sí pero creo que es lo que hay que quedarse Salva con la imagen que habéis dado jugando con diez que no es fácil encima desde el minuto cuarenta y uno del primer tiempo avisa aguantado casi hasta el final a mí la imagen del equipo dadas las circunstancias me ha gustado

Voz 2 03:28 sí lo venimos demostrando todo el año al final están equipo por méritos propios noveno regalado nada hay que somos un gran equipo tenemos tenemos alma tenemos corazón tenemos también fútbol hoy bueno aunque no vamos fastidiado este equipo siempre siempre va todo no se le puede reprochar nada hay que bueno quedan noventa minutos todavía no está todo dicho

Voz 1991 03:50 tanto y además es avisen con la afición en casa lo que a ese campo Además hay que decirlo el dos ceros vale en caso de igualdad de resultado paséis vosotros os metáis en primera división

Voz 2 04:01 sí está complicado está claro pero bueno salvo en casa somos fuerte vamos a tener mucha gente empujando a uno en casa siempre marcamos hay bueno ojalá llegue ese primer gol que que no daría mucha opciones como te digo va a ser muy difícil pero pero bueno este equipo lo va a pelear hasta el final no vamos a regalar nada nos ha costado mucho llegar hasta aquí y todavía no no vamos a dar el brazo tercer

Voz 1991 04:24 oye donde te pilla la jugada Bergantiños me pilla corriendo hacia atrás porque era una un

Voz 2 04:29 tras la verdad que no me he dado cuenta el árbitro tampoco la visto eh porque si si llegaba en la gravedad de la acción no

Voz 4 04:36 lo pasa tan clara como la visto lo aclara

Voz 1991 04:38 la completamente de acuerdo con digo no pueda expresa un jugador