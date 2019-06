'Where We'll Never Grow Old' de Johnny Cash

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0084 00:00 antes de morir en dos mil tres Johnny Cash revivió del olvido de la mano del productor Rick Rubin con el que grabó una serie de discos eternos premiados y reconocidos ese brillo impidió que se prestará atención a una de sus últimas joyas My Mother

Voz 0084 00:27 tras la muerte de Johnny KAS llegó a las tiendas han ERTE una caja con varios discos que incluían versiones de temas alternativas de su grabación con Rick Rubin uno de sus discos en el que nos ocupa esta noche el libro de himnos de mi madre un álbum en el que KAS revive los himnos religiosos que su madre solía cantar mientras hacía las tareas del hogar cuando el músico era niño folclore en estado puro de una época lejana y olvidada a la que el cantante regresó en los instantes finales de su vida un disco poderoso conmovedor con canciones como este

