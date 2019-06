Javier: "Mi mujer, lactante, se examina mañana de las oposiciones. No hay opción de darle el pecho al bebé en lo que dura la prueba"

Voz 1

00:00

mi nombre es el primero que me gustaría que la gente supiera lo que pasó con mi mujer que tiene este año las oposiciones de maestra ya de Maese interinidad de primaria de música en Sevilla echen pues tiene que hace la oposición pero este año no podemos cosa cosas que tenemos un niño de tres meses eso resulta que no es la primera oposición que coincide con el embarazo que coincide con parto con el niño pequeño porque tenemos y esta es la séptima porque se presenta ya te resulta que he hecho no nos quiere biberón su tenis que nada entonces estuvimos hablando con los sindicatos de de Educación dijeron que lo único que pudiendo espera era era aquel tribunal que queda examinaba pues que lo dejara feriado el pecho en un examen que dura tres horas y media entonces un bebé de tres meses tres horas y media cinco email no sé cómo lo vamos no sé pues los de la verdad a los a los de aquí de la Tierra no son los ayuda que lleva todo el año entre el embaraso otros tres niños que tenemos trabajando porque interinidad a tiempo completo y un profesor no termina a las dos de la tarde cuando un niño un profesor tiene que preparar exámenes corregir exámenes para la actividad de presentan millones de informe entonces muchas veces es no les da tiempo ir demasiado pobre estamos pagando por el yo le desea mucha suerte y que se prevé que la queremos más todavía