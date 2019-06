Javier Bardem: 'Revertir Madrid Central es hacer el ridículo Institucional'

Voz 0862 00:00 pues consiste en

Voz 1 00:02 de un polo a otro polo

Voz 0862 00:05 en tres barcos para documentar el la huella que estamos creando los océanos en el en el mundo y las consecuencias que de ahí se derivan que tengan que ver que tienen que ver con el cambio climático con esto que estamos viendo como por ejemplo Tri eh eh perros tirando de trineos en en zonas que parecen a agua Park como decía el otro día más que que trozos de hielo no es una campaña muy importante única que no se ha hecho nunca y que es muy ambiciosa que la la lleva a cabo Greenpeace y lo estamos presentando con la ayuda de muchísimos embajadores que han venido hoy con nosotros a aquí al Jardín Botánico entre ellos tú también muchísimas gracias por estar aquí para ayudar como podamos a nivel de de hacer eco de esta campaña para entender que hay que hacer un tratado universal mundial sobre el cuidado de los océanos porque ellos dicen ellos que son los que saben dicen que sin océanos no hay nada no hay vida en el planeta dónde estamos que igual que tenemos que cuidar la calidad del aire que cuidar la calidad en los océanos

Voz 2 01:13 esto fíjate qué paradoja lo estáis presentando

Voz 3 01:17 el día en el que la primera Junta de Gobierno ordinaria del nuevo equipo de gobierno aprueba la reversión del gran plan de esta legislatura de Carmena como es Madrid Central no

Voz 0862 01:26 eso es terrible yo creo que el ridículo institucional querían a nivel de ayuntamiento más allá de partido sería la tremendo a parte del precio que van a pagar como partidos políticos y hacen eso es puramente revanchista no hay una razón de peso que pueda sostener un hasta una decisión como esa de revertir Madrid Central estamos en una en una estación a nivel mundial en el que hay que ir hacia más protección del medio ambiente no hacia menos tomar decisiones únicamente basadas en los colores de los partidos y en qué hacer para que hacer para ser opuesto a lo que ha hecho mi mi mi eh el el el partido contrario me parece vergonzoso yo creo que también la multa que puede llegar a hacer que pagamos todos los madrileños por cierto por revertir ese Madrid Central también les tendrían que hacer pensar a hacer pensar a estos políticos que va a hacer el ridículo ida el daño ambiental que producen también si quieren que sus ciudadanos los ciudadanos de Madrid paguen esa multa de miles de millones

Voz 2 02:44 estás preocupado por los próximos cuatro años en Madrid yo mucho digo te Unidos Podemos

Voz 0862 02:53 yo no vivo Madrid Madrid con lo cual no pude votará Mas Madrid eh pero sí imagen preocupa mucho que la la ultraderecha este cogiendo posiciones en cualquier sillón ministerial merced tres mil merece que parece que se ha hecho una grandísima decisión en despegarse de Ciudadanos porque como bien dice el momento mientas en contacto con ellos con esa ultraderecha ya estos chicos entonces no hay razón que sustente el hecho de aliarse con una situación con una una formación política tan radical tan nociva tan tóxica porque son ellos los que dicen no

