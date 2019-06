Nadie Sabe Nada: No todo el mundo está al tanto (22/06/2019)

Voz 1 00:00 oye que hace mucho tiempo hacer que va a hacer lo contigo que no hacemos a falso inicio ya cómo podríamos solucionar ese problema Podemos o comentarlo como ya estamos haciéndolo para hacerlo que ya es una intención más marcada ya lo estamos haciendo estoy ahora no considero que lo esté haciendo no entonces que sería esto es un Faye falso herencia

Voz 1 00:39 esa esa era la pregunta estrella de Jesús Quintero te acuerdas que era la mejor pregunta que tenía era cuando hacia loco de la colina a Berto Romero que tú has hecho algunas veces las entrevistas también no yo que no lo Lazio racial o que o que sí que lo pero da una alternativa que los decía eres tonto o qué

Voz 0057 01:04 yo esto no lo sabes pero los colaboradores de nos reíamos un poco de la pregunta o que si soy muy gracioso era cuando estábamos detrás viendo el hacer la entrevista a veces cuando no sea viaje preguntaros algo habías perdió el hilo decía asiento por ejemplo si era músico gracias entonces a la gira que está llevando bien no o qué ah sí sí eso sí

Voz 3 01:29 no

Voz 0057 01:30 he dicho que es muy fácil

Voz 1 01:33 drama desde atrás no es nada fácil Lasa vista sabes qué

Voz 0057 01:35 ah se me da muy mal no me gusta hacerlo pues no me gusta hablar con la gente no me interesa lo que me explican sin sabes yo yo admiro mucho que sigas haciendo entrevistas muchas gracias porque sé que a citas

Voz 1 01:45 precedente similares así que te interesa sí que te interesa es verdad te diré que unas más que otras ya para ser sincero que yo no sé fingir yo lo paso muy mal es decir no me interesa en Mi caras

Voz 0057 01:57 está leyendo todo el rato marcha te marcha marcha tú me molesta

Voz 1 02:01 podrías hacer un programa sitio si tú con no hay programas ahora que bueno es falso inicio descartado no si no apetece hoy lo que no podemos hacer nada que no nos apetezca de hecho eh porque se nota no techo esto no lo hacemos nunca pero cortar esto es esto que no es algo que nos hagan caso lo sabe bueno pues la siguiente semana el que no unos haya hecho caso se has estado cuando un trabajito nuevo la onomatopeya de tu casa sabes que va acompañada con manita así la mano haciendo como un

Voz 0057 02:42 desfilando el padre decía mucho desfilando desfilar no quería que los niños no fuera que al niño desfilando ya sabíamos

Voz 4 02:57 un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 6 03:17 va

Voz 7 03:19 vale que la XXXII gracias Jesse llevaba a la gente que no

Voz 1201 03:24 me gustó hay que hacer un pelo con las máquinas de mira no qué muchas gracias y bienvenidos al nadie ya oficialmente

Voz 8 03:34 eh bien hoy y hoy todo bien todo corren dos siguiendo los protocolos radiofónicos

Voz 1201 03:43 es realmente bien ha o qué lo que yo digo tanto bien no que que no que

Voz 0057 03:51 lo hacías ante una etapa tuya pretéritas ahora te preparas las entrevistas muy bien se gracias ya sabes de lo que habla me gusta mucho eres es un gran profesional y mejor persona está no eres no es una isla

Voz 1 04:04 me qué

Voz 2 04:05 eh mira tu hombre mira mira te estos ojos milagrosos así empieza Fernando Trueba

Voz 4 04:22 hablaba fuera me siento me siento

Voz 1 04:26 sucio porque siempre hago bromas de Fernando Trueba y me cae muy bien islas haga un poco porque él también eh juega con eso que es porque es el bizco oficial sí sí yo creo que no es bizco es otra categoría eh no muy pues sí

Voz 1201 04:41 yo no enseña me uno que lo voy a flipado eh

Voz 1 04:46 el bizco tiene una mirada perfectamente perpendicular y la otra buscando la diagonal la Hernando la perpendicular plano perpendicular a tu lado Hot hutus retina hacia adelante vale es que no

Voz 0057 04:59 estoy seguro que eso sea perpendicular esos perpendicular con la verdad es que eh Angulo que es perpendicular venta grado así la perpendiculares la es

Voz 0608 05:10 a los los los nombres que son un grupo hay una hay una fila de nombre en esta Nano está el otro sí han dicho que sí yo creo que Cerna

Voz 1 05:23 ando es como como su genio en todo lo demás también en su morfología ocular

Voz 0057 05:28 sí claro ahora como es bizco esto es una genialidad no pero es que tiene

Voz 1 05:32 yo lo he visto otra mirada con la de Fernando exteriores sinceramente

Voz 0057 05:35 por eso te digo que es como es el oficial pues puede ser que quiere mandar saludos

Voz 1 05:40 me disculpo si le ofende esto en algún momento creo que eso

Voz 0057 05:43 pero eso eh creo que se puede operar si

Voz 1 05:46 yo tengo un conocido que es un tipo que lleva unos teatros una ciudad

Voz 0057 05:53 sí que también no nos vive con así es bueno pues eh el el tío también es un genio como prueban eso no y entonces a lo mejor te está diciendo este teatro qué tal estás este teatro y a ti te sale preguntarle pero me lo está diciendo amigos

Voz 0608 06:10 estás hablando con dos atletas que te

Voz 0057 06:12 eres ese ir y un día llegó ya los dos ojos que ya estaban parejos

Voz 0608 06:18 así es había operado usted que lo hicieron

Voz 0057 06:20 como el nervio no les

Voz 0608 06:23 tiraron el nervio para ir para sí pero no no no nos pongamos en técnicos médicos ya oye dos bizcos pueden hablar a en una esquina me entiendes lo que te quiero decir pueden hablar donde quieran porque tiene libertad de movimiento

Voz 2 06:40 sí

Voz 0608 06:41 pero Fernando Trueba y otro como él igual por ejemplo es muy difícil que llevo es único e un gemelo no un gemelo se se pueden poner al doblar la esquina del otro

Voz 2 06:51 como un periscopio hay alguien visto aquí

Voz 1 06:56 ver aquí que va a haber el sombra bueno en fin la salimos ya de la sección directo estoy notando que no quieres hacer secciones porque te da pereza

Voz 0608 07:06 no lo que no quiera es hacer cesiones a lo loco por cualquier cosa para hacer una sección ya te he pillado el truco es como cambiar de calzoncillos no si no que si puedes llevar los dos días mejor

Voz 0057 07:16 hay hasta cuatro porque ese porque tienen cuatro caras

Voz 0608 07:19 la ACC

Voz 0057 07:20 claro que eran beso reverso delante detrás y si tú quieres jugar ese juego es el juego está disponible para

Voz 0608 07:25 vale pues no no no quiero chocó hoy lo vas a pasar mal

Voz 1 07:29 pero espero que también bien porque nace una sección

Voz 1201 07:32 me va a se vería justificada sí sí sí sí sí

Voz 0608 07:38 no me vas a poder decir que no no por qué esta está justificada tiene tiene una sintonía un nombre mucho

Voz 0057 07:45 cuando te has inventado eso antes cuando

Voz 1 07:48 ha sido antes pues si hubiera sido ahora cuando ha sido al lavabo

Voz 0608 07:51 yo he pensado cómo se llama la sección se llama

Voz 1 07:54 ya mencionados es chulo el nombre de una obra de teatro así como la pareja

Voz 2 08:05 que una pareja de la Guardia Civil sí pero no

Voz 1 08:09 quitarnos esa cosa de la cabeza iba a empezar así

Voz 2 08:22 lo más bonito Nos pasa bien no mencionar tropas a lo mejor es que el público

Voz 8 08:30 no menciona dos

Voz 2 08:36 si es que tiene logotipo borrador no se ve mencionados es una sentencia como su nombre indica invita

Voz 1 08:44 al programa a personas que por otra por alguna otra razón han sido

Voz 9 08:49 Menzies ha donado Menzies y señores con ustedes Fernando Trueba no no no no no

Voz 0608 09:02 me gusta esa sería la sección expresa de mencionados que es el productor llamara rápidamente pusieron taxis la puerta del aludido pero esto no es que venir ya ya ya ya sea haciendo de vientre ya ya ya ya ya coge una tijeras de cocina corta londinense

Voz 8 09:19 o te están faltando La Serna

Voz 1 09:23 hoy mencionados se ocupa de una persona que a veces quizá la ligera hemos ha aludido mucho de este programa y que él es sólo ha utilizado porque tonto no ya verá Saura aunque puedas dudarlo tonto no es

Voz 2 09:38 qué ganas tengo que conocer a tu chatarrero

Voz 0608 09:42 no

Voz 1201 09:47 eh eh es que no sé quién es es Miguel Maldonado el que fue promesa emergente de la comedia pero ya ha reivindicado

Voz 2 10:10 como uno de los valores en alza del humor en este país como esta pero porque no toca los cojones de forma

Voz 0608 10:16 llevan bueno tío ya pero aquí esto no sale gratis he venido al centro a una óptica dicho me dentro

Voz 2 10:27 qué dices

Voz 0057 10:28 he dicho no todo el mundo tal tanto a una óptica dice sí o no tenga por qué te digo una cafés pero también sabemos un poco el jueves genios no yo

Voz 1 10:37 la cosa se el el mago a que el mago Juan Tamariz este era era no es así

Voz 0608 10:49 sigue vivo en activo y y espero que siga vivo durante

Voz 0057 10:52 muchísimo años porque ahí en mejor mago del mundo es uno de los mejores del mundo veteranas Zona Euro seguro de las hostias el mundo no creo si respiras hicieron todo el mundo pero estaba también aquel el que se casó con la cola fue que hizo día que un mojón al lado de un año ahora Dama hizo un día un un edificio desaparecer con Roser no aguanta valiendo lo hace falta hacer una distinción que vas a que como

Voz 0608 11:19 año se nota mucho se llama desahucio eh pero bueno sí

Voz 2 11:22 como decirlo

Voz 0608 11:23 pero hacer desaparecer un edificio esto no lo he entendido mal no no pasa nada es Miguel

Voz 0057 11:29 esto pero es que su discurso es totalmente

Voz 0608 11:32 inconexos inconexo hombre que te crees a que venía lo mejor

Voz 0057 11:35 Onda Madrid eh

Voz 0608 11:39 Jorge lo mejor persona

Voz 0057 11:41 no no es visto besado Juan Tamariz porque

Voz 0608 11:44 yo quemar picos famosos ahí en nuestro país que su país por otro lado que bueno como países que yo lo he visto nunca me digan si ir a lo mejor estoy he dicho estaba el el Dioni y lo que he dicho Juan Tamariz no bueno pero es muy feo hijo de no lo veo como pregunta de concurso de la televisión no bizcos

Voz 0057 12:12 tampoco porque sea feo que es una apreciación subjetiva tuyas

Voz 0608 12:15 todo depende yo le cuento yo pero buena persona Por otra parte de oye como es debido tú las diversas alusiones que este es el motivo porque una cosa

Voz 1 12:26 la mano esto programa momento

Voz 0608 12:28 por alusiones los feos no nos queda otro remedio que se buenas perfecto que si tenemos un aspecto que ya hace que la gente quiera golpear no imagino usted está viendo este cuento tuyo desde que nace como tú

Voz 0057 12:40 eh atractivo nivel eh Adrien Brody bueno pues yo sí sé Adrian Brody por ejemplo si es que se puso cachas para para una película que hizo depredador hizo una una una un de depredador es malísimo masiva pero igual me gusta a nadie se puso cachas pero la cara no le admitía cuerpo cachas

Voz 0608 13:03 hombre claro es que es es una de las máximas

Voz 0057 13:06 en mi monólogo hablo de si tú tienes una cara que te pido un cuerpo determinado correcto ya es la que él tiene cara de hachas el tiene cada como de posguerra cara de hacha que Oscar al fin así pero el hacha en plan eres un hacha máquina Pantera un instrumento con con la metió todo en una cara que pide cuerpo delgado le pones un cuerpo más dado musculoso siempre parece que han cogido de otra persona

Voz 0608 13:33 eh

Voz 1 13:34 el photoshop Blair no oye

Voz 0608 13:37 por ciento Adrian Brody que sólo acepta que la ganado ninguno de Brown

Voz 1 13:40 ya no podría no body pero como llamado Brody body

Voz 0608 13:43 ardid body body Adrián cuerpo Adrian

Voz 2 13:47 sólo le hace fotos su madre

Voz 0608 13:49 eso es mentira no será un actor internacional que suele hacer promociones su madre

Voz 1 13:54 es fotógrafa yo he hablado con personas que le querían hacer un reportaje dijo en lo digo en España

Voz 0608 14:02 a mí sólo me hace punto es Mi madre dijo hacemos los de a hacer lo que la foto las sacas de pero esto va a mí me lo practico es es difícil porque ese señora ha hecho películas de talla internacional como depredador

Voz 0057 14:15 cuál Manolete es por ejemplo muy buena

Voz 0608 14:17 que si quieres si cierta viendo las mejores pero en entorno cuando ese señor la estrena en un sitio por ejemplo en Budapest que eso traerá también a pleno no no te hablo de foto lleva su vieja con él no si es foto de dijeron las maletas foto editorial que sí

Voz 1 14:32 llama la revista Vogue ETA sí puede cuela la madre bueno oye mira como tu madre nadie para fotografiar El Padrino o no

Voz 1201 14:42 quedado claro tu madre Mi madre

Voz 0057 14:45 hacer una siempre ha cortado la cabeza siempre podía llevar

Voz 1 14:49 esas fotos de padres de los setenta que estaba en el poder conteniendo la fuente esa salía Lafuente así

Voz 2 14:55 pero Sondika trabajo como muñequitos de de de niños vayan como añoro yo que las fotos costara

Voz 0057 15:03 qué hubiera que es que antes hacerte una foto una liturgia había que colocar se parado y no esta mierda de aquí aquí mismo

Voz 1 15:12 oye Miguel estamos en la sección mencionados quiero que sea consciente de bandas no escucha no

Voz 0057 15:17 está haciendo una foto escucha

Voz 1 15:21 no me escuchan y en la radio estable verdad que cedan cómo ha vivido tú la las diversas mención nadie es si mencionados menciones no tarde tanto sabes perfectamente eximente no me salía menciones hombre en serio

Voz 0057 15:36 está hoy de peso

Voz 1201 15:38 las de y la semana pasada estaba igual que como la semana pasada

Voz 0608 15:45 para tú eras oyente e offline a esto hay lágrimas esto iba o te llegaba el eco de la mencionada yo no quiero hablar día tendrán aquí es una cosa estoy muy

Voz 0057 15:54 muy contento de que de

Voz 0608 15:55 estar aquí porque soy muy fan no no podemos decir lo mismo que sois dos la verdad porque a veces es una ocurrencia que digo como es lo primero a esta cosa pero bueno

Voz 0057 16:07 puede el el mismo chiste lo puede hacer tantas veces sí sí sí sí sí sí que luego te vuelve a hacer gracia pero es porque te vence

Voz 2 16:13 era un fuera aburrimiento por agota

Voz 0608 16:16 miento rendición el presidente yo esto lo escuchado me gusta mucho el programa italiano hasta que empecé a ver que me faltaba al respeto a mí antisemita aunque no sea hablar y eso ha venido a confirmarlo

Voz 2 16:32 debido

Voz 7 16:38 a claro que ha sido tu

Voz 0608 16:43 pero Miguel este su programa impregnado de sinceridad correcto cuando como ya lo ha dicho impregnado hice góndola impregnado de sinceridad

Voz 1 17:01 Junta o algo material con algo inmaterial

Voz 0608 17:03 además y ahí nace la poesía pero además yo creo que deberíamos hacer una sección de poesía pero bueno puede también

Voz 1 17:11 estamos en otra el otro día aprobamos de exaltar deserciones sección y casi nos matamos en en marcha a sección en marcha fue terrible sí sí sí que te digo que está impresas sinceridad e industrias de auto beneplácito para que yo dimita hice aquí que te gusta

Voz 2 17:31 además luego das un poco yo lo hago porque les gusta si era yo no lo haría

Voz 0608 17:48 no si yo hubiera anotado un mínimo atisbo de de cara no hagas eso no haciéndolo me quedo tranquilo se recreada yo lo he recibido con algarabía como un perro cuando ve su correa musicalmente

Voz 2 18:09 muy bien

Voz 0057 18:12 muy bien muy bien vas nada que el civiles jugadores

Voz 0608 18:18 pero el caso siguiente hay al momento de decirte que siempre es el que mejor me imita gracias pero yo creo que es el sitio ideal para darte las últimas claves para que ya lo perfecto

Voz 0057 18:28 mirando acabáis podré contar una anécdota que tengo con otro tartamudo

Voz 1 18:33 no pero mira te digo una cosa y se lo dije en su momento sabes que el día el día que saliste del armario tartamudez este ofrezca

Voz 1201 18:43 da videntes muchísimo cuando

Voz 0608 18:46 venga alguien ahí le digo yo que soy tatuaje medir no me dice no se nota nada digo Beagle yo no lo note o no te tique ETEA sitio no porque tú no eres el ta pero con peligro era yo te de un serios para para hacerlo perfecto perfecto

Voz 1 19:09 si te faltan

Voz 0608 19:10 cosas uno es intentar liberar la tensión que se produce el sofá mágica porque que esto es un asunto de aire porque el aire hace hace tapón si no sale entonces para intentar liberar eso lo que hago es

Voz 0057 19:26 así fíjate mucho que algo así

Voz 0608 19:28 la mano con la mano pero lo de las manos

Voz 0057 19:31 esto que hacer que Pablo te hace si hablara un lenguaje extra que sea eso también viene de lo mismo que reto intentar eso como España es así

Voz 0608 19:43 pero te importa Miguel sin la radio lo de la mano no lo hago porque pero todos sabemos que esto es radio de aquella manera es verdad una cámara claro aquí es segundo asunto los ojos tú fíjate que cuando hay un hay siempre un

Voz 2 20:00 una larga un pestañeo de Batasuna

Voz 1201 20:04 unas largas así de sobre todo si estamos hablando de él

Voz 0608 20:08 nunca palabras que son más complejas como ocurre por ejemplo constitucionalismo es la palabra que yo nunca diría porque requiere que yo me paré a pensar en ello en plan de y el respira ahora quieren hacerlo lo una AENA constitucionalismo ahora sí lo puedo decir las escuelas son tus piedras en los zapatos son tu kryptonita Douglas en la que se acentúan en la última así la sino no no gracias Douglas a la que se acentúan la de tienen muchas sílabas la últimas horas aguda aguda penúltima Las Llanas no la llena son las eh

Voz 2 20:46 en la antepenúltima

Voz 0608 20:49 lingüistas en su casa tirándose por el balcón qué no aguda que pretenden sufrido es duro como triduo ese truco trío brújula

Voz 1 21:01 sí yo creo que sí Triduo es es duro podrido

Voz 0608 21:04 es un pido vale pues eso eso es llana payaso estúpido graves y todo aquí y ahora

Voz 2 21:14 esto estés nivel usuario

Voz 0608 21:18 vale bueno pues muchas gracias por estas claves lo voy a intentar poner aunque no abuso de la imitación y tú lo sabes no voy por Aíto rato me mira como acomodado no hago eso eh en la cena es nuestro número tres no no no yo yo yo te lo hago sobre todo batir porque sé que te gusta y entonces en el montería

Voz 1 21:35 el desgaste no yo en parando estoy ya

Voz 7 21:41 hay hay mucho ha hecho no ha hecho el hechizo eléctrica lo que es verdad que el lenguaje corporal de

Voz 0057 21:50 el lenguaje corporal de Miguel es fascinante jugando cuando versus secciones porque te sigo mucho redes también yo el programa Andreo no lo veo sobre tu sección sobre entonces el lenguaje corporal e yo siempre te horas estación de que está narrando otra cosa claro está hablando de algo pero sus manos como si fuera un tipo de lenguaje de signos que sólo conoce

Voz 0608 22:09 viendo ayuda por ahí sí excepción por favor más

Voz 0057 22:11 me escape roto

Voz 0608 22:13 me cuesta respirar noventa y pidieron que has queda sufrir llevamos a felicitar también a a Miguel y a su compañero FAC por programón no te metas en política que ya ha terminado ha terminado

Voz 2 22:26 el renovado comer

Voz 0608 22:34 sin acabado y ya estaba bien por otra parte acabara eso porque estaba muy poco pero Weiss un poco a contrapelo de la gente dice que sacaba cara ahora ahora empezaba a estar bien ahora que tampoco bien ya que que dejarlo porque si no no

Voz 0057 22:47 bueno yo creo que hay que se va a ser valiente ya que hacen las cosas sacaba está acabado porque la otra opción que está ahí en televisión un año tras año haciendo siempre lo mismo

Voz 1201 22:57 que quién quiere eso quién quiénes sois unos iros por ahí

Voz 0608 23:06 la de puedes lanzar la anécdota con el qué

Voz 0057 23:08 hasta luego cuando que yo vivía la época de estudiantes y entonces eh compañero de piso que tenemos y mientras sólo cuando se pueda si sirve como experto

Voz 2 23:16 es verdad yo a ver al mismo

Voz 0608 23:19 han sido hablarás de negrito

Voz 10 23:22 Dodd

Voz 0608 23:23 delante de Sidney Poitier ya a exacto el antiguo yo creo que

Voz 1 23:30 sí ya sé que os jode pero esto es una sección como la copa de un pino que hoy se va a llamar de esta manera mira pero tenemos Viveiro señor Matas pero será dicho así ya verás

Voz 0608 23:42 pero lo que estoy buscando aquí lo tengo en el móvil tengo una duda que sea me refiero tú has hecho una sección que se llama mencionados que porque yo soy has acabado ya ya pero me refiero cuando ha preparado todo eso porque yo he llegado aquí sí que tú lo supiera es expresarles nada nunca como lo ha hecho entonces porque sale de huevos

Voz 2 24:03 yo hago esto

Voz 0608 24:04 no funciona es el problema es que no hace lo mismo contigo te digo no el problema es el pues bueno vamos a vive en total venga vamos vamos

Voz 11 24:14 eh

Voz 0608 24:18 en la Cadena Ser

Voz 0057 24:31 de verdad yo convivía con un chico que era un tartamudo pero como muy Premium serán muy muy muy tanta Deluxe si ya sea atascaba muchísimo pero incluso repetía sonidos grandes te hace difícil metralleta era muy poco voy a ir a ataque hombre

Voz 2 24:50 nunca iba Tarragona por ejemplo no no pero claro

Voz 1 24:54 nosotros nos acostumbramos que no sé si hay que hacerlo no pero

Voz 2 24:57 ambos acabara mejor eso que no claro acabar les dura

Voz 0057 25:00 yo tengo una amiga que le acababa la frase y entonces era aún peor claro porque decía no me voy a ir a la facultad

Voz 2 25:08 la FIFA a la farmacia

Voz 0608 25:11 no no no lo muchísimo

Voz 2 25:14 sus padres lo hacen continuas

Voz 0608 25:16 en carbono están ya hasta los cojones de escúchame porque es que además tú lo sabes bien que a mí escucharme fatiga mucho porque claro como una lucha es una lucha continua es verdad no es fácil pero bueno un poco sí es más

Voz 0057 25:32 el contenido que por la forma

Voz 0608 25:34 que cansa más lo que dice que como eh pero

Voz 0057 25:37 es una opinión me ha hecho mucha gracia experto pero chicos

Voz 0608 25:39 eso lo aceptan lo hacen para ayudar para yo bueno peleen continuamente

Voz 0057 25:45 muy violento era muy violento entonces nosotros le decíamos a nuestro amigo no sé pero es no

Voz 0608 25:49 puedo evitarlo yo creo que el ayuno no la ayuda

Voz 0057 25:52 de fondo ya que bueno entonces estábamos viendo la tele allí un día después de cenar en la en la casa y entonces de repente de un ponían un monólogo de Gila porque estábamos vidas Gil hablando de la guerra en no sé qué oye a ver si podríais atacar a cinco de la tarde que que hacemos siesta ETA Villel de repente pop pop pop pop poco a poco a poco a poco pues está gracias a este tipo de cosas sí

Voz 1 26:16 íbamos riendo todos los chistes Nos reíamos muchísimos hace muchas gracias

Voz 0057 26:20 ay de repente dice oye dice Gil oye que es que no tenemos metralleta pero si queréis Nos dais una escopeta a dispar de tartamudo

Voz 2 26:28 silencio sepulcral todos el silencio sepulcral dándonos de risa

Voz 0057 26:40 el siguiente chiste que no me acuerdo cuál era la mitad de bueno todo lo pasamos un poquito más pero Se molestaba con con este tipo de un poco

Voz 1 26:51 supongo que hemos estado baje además éramos muy jóvenes

Voz 0057 26:54 también cosa no me acuerdo no me acuerdo que Columbine seguramente poco hay una hay una federación como una Federación de Cajas así es yo soy el pero puede estar federado y el vocal que es

Voz 0608 27:12 el único hombre mejor vocal que como sonante una hagan una verdad

Voz 0057 27:19 hacerlo de aquella época en el piso estudiante hubo una época en la que fueron pasando muchos estudiantes que se quedaban dos tres meses solo entonces eran si se cambiaban por otro y tal vino un alemán que era muy gracioso porque casi no sabía hablar español sí pero empezó a ver vídeos de Chiquito de la Calzada aquí le encantaban entonces de repente por la mañana parecían el salón un chaval alemán que decía

Voz 2 27:48 pero esto

Voz 0608 27:50 está a la cabeza me voy a ir idea eh cuidado eh entendía lo que lo que está pasando eh

Voz 0057 28:00 él lo vio le hizo gracia memorizado algunas frases que ya estable yo creo que lo hacía gracia que el señor mayor que daba saltitos ponía la mano en el lógico acostarse

Voz 0608 28:08 pero no en alemán empieza a perder la gracia Tercer Reich que ya es

Voz 1 28:15 el cuidado eh bueno Maldonado muchas veces por porvenir por la visita a vosotros porque sepa que es de nuevos a dar unos caramelos y un bolígrafo me viene a ser todo lo que te vas a llevar del programa

Voz 0608 28:25 estupendo pero te llevas algo inmaterial

Voz 2 28:27 que nuestro cariño a Omán e aplauso para Madonna

Voz 7 28:39 estamos aquí para confirmar

Voz 2 28:47 en la Cadena Ser pues aquí seguimos después de la visita en la Cadena Ser

Voz 1 28:59 Teatro Lara no el Lola membrillo

Voz 2 29:07 grabando la que oyente puede sí que la quinta o sexta temporada es la sexta temporada sexta temporada nadie sabía nada seguimos sin recibir ningún ondas ya pero no lo hacemos por eso no Nos importa no vino vino a lo mejor consideran que programas mejores pues posible pasa nada pero yo creo que cuando dan los soldados yo veo muchos si yo no veo a nadie decir

Voz 0608 29:36 habría que eliminar dos premios porque no tenemos suficiente en metal para fundir eso no ha pasado nunca porque no nos darán uno de plástico sabes que dígame a los Ondas buenos para los resentidos compost como uno de plástico un diploma que pone vale por un Ondas cuando tengamos más os lo cambiamos a mí no me importaría o un vale de El Corte Inglés

Voz 1 29:57 es algo que que sepan que han acordado pero bueno decir lo eh no hemos cogido también una pregunta eh parecen que yo sí la voz y desde allí

Voz 0057 30:05 cantinas hace llamar la voz

Voz 1 30:07 vamos a girar no saber cuántos desde nosotros

Voz 0057 30:09 giran

Voz 2 30:11 sabes por el programa hostia no lo había pillado eh no ya me he dado cuenta ha nacido muerto

Voz 0608 30:18 cree que Galliano argentino mira gira diré negros

Voz 1201 30:24 pues si le llaman ellos hechos negro ellos a veces una más negro y negro yo tengo un argentino agudo que ese tímida el cerebro lo puede sacar es un argentino que le está dando un ictus si a esto

Voz 1 30:48 esta no ellos insultan con cariño también si de verdad dice y si el espíritu de Lola no se ha ido del teatro bueno sabéis que se comenta que este teatro está embrujado y que todos los que vienen de público pues tienen un accidente alzas

Voz 2 31:03 bien sabes que no no había escuchado nunca me va mejor os os estropear la sorpresa a lo mejor

Voz 0057 31:11 no no no pasa nada es un espíritu benéfico está aquí

Voz 0608 31:15 se puede puede contar mi pregunta leerla entera único

Voz 0057 31:19 haces que me me carga el móvil a veces dejó el móvil hay trece y cuando llegó estas sesenta y siete yo haría recibió un mensaje que pone de nada Lola bueno pues nuevo problema tiene estar muerta pero por lo demás a quedar con ella la idea estupenda te estupenda la dice Isidro se ha ido el teatro porque aún tiene cosas que decir no os olvidéis que es Argentina quién Se anima a preguntarle ha hecho Argentina la membrillo es a veces yo me he pasado toda la temporada dando datos sobre ellas

Voz 1 31:50 yo yo convencido de que era española pero que acabó a lo mejor co

Voz 0608 31:54 me prive negro gris y ellos no me llame negros que yo me puedo me podéis tener regular como el flaco Romero Boluda dejó de ese flaco Romero flaco me cojo vamos a ver Berto que rompa más las pelotas eh que te llaman Cristina Cristina voy a mira voy a quedarme fijamente mirando atrás

Voz 0057 32:20 dime qué pasa o Yuyu yo yo no voy acaba de ser madre pero se puede mirar fijamente sin pero

Voz 13 32:30 en la cara que pasa

Voz 1201 32:33 muy posesivo se flaco o te salió rana es ese día a la salida

Voz 0608 32:40 eso te iba a mirar fijamente por curiosidad no tenía ningún

Voz 0057 32:43 interés sexual mira yo llevo un Miranda sí

Voz 0608 32:45 mentira pasan yo hago ha venido me mucho

Voz 2 32:48 era ha venido mi mujer afearle la conducta no es un problema con este señor no pasa nada

Voz 14 32:55 bueno yo quería que me había propuesto sí mencionaba alguna estas tres palabras os iba a hacer la pregunta es que habéis hecho las tres yo tres palabras tartamudez yo o algún acento o entrevista

Voz 0057 33:08 en serio te has venido Conesa con esa idea preconcebida

Voz 14 33:11 un hombre que hace dos años

Voz 0057 33:14 a Chota

Voz 14 33:16 hace dos años contaste y bueno contar Andreu que hizo una entrevista a Tamudo porque que él tenía un problema de que se les pegaban los acentos entrar budista pero va a quedar el programa te mato

Voz 0057 33:27 sí con final

Voz 14 33:29 ya otro pero ese día pensé a una pregunta la de Internet nunca llegó a vosotros tantas otras tengo que hacer es una pregunta para Andreo para nosotros porque nuestro compañero

Voz 1 33:42 irle el misterio no te parece misterioso que Siro entendido bien porque eso él de misterio pero tengo un poquito

Voz 2 33:51 sí

Voz 1 33:52 me falla al oído a decía dice la muchacha de la curva

Voz 2 33:57 de la curva el teatro olvidó que éste se pone como esto se mucho de él si lo que quería hablar de

Voz 1 34:03 unas cosas que ya se han hablado por lo tanto estamos hablando anticipación cuál es la pregunta cuál era la pregunta no es preguntas observación digo yo

Voz 2 34:13 día lo que ha dicho que es que no se debían para que sin duda no dice ya no tiene misterio pues Hess y allí si lo llamamos viene pero si me ha parecido

Voz 0608 34:26 la cita el misterio me pareció que ese tope

Voz 2 34:29 a mí no me lo me gusta usted bueno ya ya no me gustan come

Voz 0608 34:36 Puerto como un animal pero fíjense fíjense ustedes que me me comporte mal en la en la sección de filosofía que ahora guardó las formas y donde está usted ahora exactamente hay que quiere estar en un limbo ya limbos rock pues en el limbo se puede estar callado

Voz 2 34:50 eh

Voz 0608 34:51 pero no ha dicho esa mujer dejamos trabajar a las personas

Voz 2 34:55 señor de misterio me voy a quedar escuchan sí pero escuchando no hablando no no vale adiós buenas tardes venga venga no me voy mirando hasta que se vaya ahí venga fuera fuera teatro

Voz 1 35:16 cómo te llamabas tú Cristina bien

Voz 14 35:19 que es mi pregunta era si un gorila empate unan mutan hablar en castellano en en que con qué acento lo haría aunque verdad entonces veríais vosotros canaria el problema

Voz 2 35:32 hemos ahora es que Andreo ha salido yo ahora

Voz 1201 35:42 mire no se puede abrir la puerta del después venga aquí donde exploraba sin esta rémora que pena me da verdad abridme dónde está ay ay ay vale vale aprende la puesta

Voz 0057 36:13 está os cuento lo que está pasando está en esa puerta que está a mi derecha pero como llevo micro Suez está sonando por el altavoz

Voz 1201 36:20 que estaba Izquierda entonces yo he ido a abrir la puerta a la izquierda que no está comunicada Conesa y mientras yo iba a abrirla pensaba como aquel el transporte estamos en manos de imbéciles Andrés encontrar una manguera Vega va pasa

Voz 0608 36:45 oye tío pero es consciente de que estaba encerrado así que no me quería saber exacto pero es un mal compañero sabes que aquí se crea un común eso sí que es un limbo se hiciera esta puerta era la otra no podía estar muerto ahí así murió en breve

Voz 2 37:02 salió a fumar no pudo entrar dos muñecas a acaba en una semana

Voz 0608 37:08 tío qué pasa que aquí el oxígeno limitado mili que sean dos semanas pero te puedes morir de toda la vida como caballo de la muchacha

Voz 2 37:17 es una pregunta que la verdad no tenía más que si un gorila pudiera hablar que acento tendría

Voz 1 37:26 depende de Guardiola

Voz 0608 37:28 por ejemplo yo conocía un gorila catalán que era Copito de nieve Fucka entendió que a Copito de Nieve era la hostia

Voz 1 37:33 sí sí sí sí yo lo entrevisté a entrevistar CSS bueno yo le hice preguntas me puse una seguir adelante y creo que lo cuento aquí lo de una silla delante de la jaula con el cristal hemos de amistad y el tío me miraban porque además miraba era miope el Albino Sensi tenía una la gente dormida como un humano no está enfocando porque era el vino y yo les pregunte señor los señor de nieve llamada Señor de nieve era hasta que el tío no atendió SF Mi sueño cuál era que me hubiera lanzado sus propias

Voz 2 38:04 bueno eso lo hacía mucho mucho que es el sueño de muchos

Voz 0057 38:08 es verdad a mí me daba pena verlos ahí en en las jaulas que parecen prisionero de guante

Voz 1 38:13 a eso le falta un mazo de cartas ahí para nosotros sí fotos no yo casi que no tu llevan a las dos a dos hijos una hija ya ya

Voz 2 38:25 a veces visto a los otros doble niña para fantasear que sonó tu camada llevas

Voz 1 38:30 tú cámara alzó

Voz 0057 38:31 pues alguna vez lo llevaba pero me he puesto muy triste y ellos también al final había dejado llevarlos yo he decidido ya hemos decidido en casa que no

Voz 1 38:38 vale venga vamos a lo que hacemos ahora es que si vemos un insecto por casa lo celebramos mucho que que acabar

Voz 2 38:44 las pienso no vamos a seguir

Voz 12 39:00 enviar

Voz 2 39:05 la canción está pidiendo como arreglar una caldera

Voz 12 39:22 que se supone ya a verla

Voz 2 39:26 es ya una caldera con música funky trae quizás antiguo aquí con con fuego piedras

Voz 15 39:50 hora acumula gas señora acuda a la señora que estará a la señora de la casa y esperando que panza que acumula la escuela

Voz 1 40:02 pues mira si el servicio técnico fuera si yo lo pedirían muy mucho más

Voz 16 40:05 bueno no

Voz 1 40:06 estoy con su propia para todo música ponía la música a tope o luces

Voz 2 40:12 estoy hasta negros ocupando habrá factura en negro

Voz 0057 40:21 el papel burbuja desde Twitter dices amante para todos amante para ti y en tu cara cara si tienes una cojera congénita heredada de tu tatarabuelo tienes una tará tará

Voz 1 40:35 la tará tará tará trata trompeta te vas a llamar si sí pero me gustan poquito gracias eh vamos ya con los tiquismiquis Ana Redondo o la Berto Andreu hola mira fíjate o la Berto Andreo ponen Navarra Andreu y Berto compañía ese tipo de persona eh en ese tipo de persona que es esta es la que dices cómo estás dices porque me lo pregunta seguro e ya dice sólo escribo se llama Ana Redondo no sólo escribo padecidos quieren la diez seis Porta

Voz 0608 41:10 treinta y cuatro anda

Voz 1 41:13 cuántos llevo dos expertos quince ciento setenta y cuatro cuando empecé ese la calle bingo bling cuándo empezáis en la calle diciendo que la gente que pasa no quiere hablar con vosotros una de las personas que sic Nora es Otto Ban insta Seymour y actual concursante de Supervivientes que eh nada más sólo como información un saludo Otto Vance de las zapatillas era lo mejor perdona

Voz 2 41:42 a tu hijo

Voz 1 41:44 tiene no sé quiénes otro Vance conocéis auto Vance las que hoy sobreviviente

Voz 0057 41:48 el nombre de desarrollador de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial

Voz 1 41:52 el avance es es estamos aquí en el periódico Manhattan connota vanos sí si se se pues no no me he dado cuenta ir te digo una cosa también Ana ni lo voy a comprobar lo has hecho probar yo tú vas a ir a buscar el capítulo de gente que lo hace que lo haga qué lástima porque podíamos haber entablado un diálogo los programas de televisión y diferentes yo no lo hicimos

Voz 0057 42:16 mira Pablo Flores Martín desde Madrid lanza la pregunta que nos estamos planteando desde el principio con quién es acostaría desde el público hasta que más me acuerdo que ves que vengo aquí a mirarlas como si fuera de carne es que vengo aquí a eh que os miro fijamente llamara luego llevarme esa imagen a casa hay masturbarse

Voz 2 42:38 no hombre eh trabajando la Cadena SER eh asquerosos unos cerdos pero quiso dices ahora al público a la persona a quien sea así no

Voz 0608 42:52 he aquí lo quiera son no última en hombre ya está bien ya ya está bien

Voz 1 42:57 todo vale vale

Voz 2 43:00 tiene Carla Deutsche

Voz 0057 43:03 yo señores un poco simpático conmigo ya te vivo sirvió según se umbral muy bajo a lo mejor no bueno me siento muy agradecido ya yo no lo hago eh pero yo la vía ya ya me dices tú tú me dice qué tal cómo estás ya ya ya

Voz 1 43:19 ya es despertaba ella me llame la sacaría claro claro claro Umbral bajo no como los concursos de perros de exaltos sigue un caniche que ponen la barra bajan sabes a qué es bueno Carla Deutsche de Twitter dice

Voz 0608 43:30 de qué hacéis con todos los papeles de la urna

Voz 1 43:33 este reciclando no que la gente como es eh pues sí recicla vamos hacemos una pasta con todo ese papel ir construimos muebles equipamiento urbano columpios para niños y una mierda para ti también

Voz 8 43:56 era una mierda de papeles simpática Conoco no es reciclar como cómo lo llevamos lo bien yo te yo tengo no decía yo

Voz 1 44:05 qué pues nada que Mick faltan colores no pues hay gente que le faltan colores eh yo siempre llevado bien lo de reciclar y tan mundialmente estoy más concienciado con el asunto porque mi hijo

Voz 17 44:17 Lucas

Voz 0057 44:18 pues colean están hablando pues el cambio climático desde la contaminación e India vio las noticias y no sé qué noticia salió de

Voz 17 44:28 de que ese fan los Polo

Voz 0057 44:31 velando etc evite pidió un vino menos muchacho llorando llorando chaval es decir que que sensible es no hombre digo que pasa dice calentamientos

Voz 2 44:44 así que hace gracia pero pero me dicen sería no te lo digo en serio que está muy preocupado con asuntos que ha

Voz 0057 44:51 y entonces claro está muy preocupado pero es un niño de ocho años está muy preocupado y luego serle pasa Hay lo ve que me da igual eso está envuelto en plástico

Voz 2 45:03 claro

Voz 0057 45:04 claro pero entonces hemos iniciado en casa Un poco de campaña de concienciación consenso ya yo entonces ahora vamos a comprar el los embutidos con tapas para que los pongan etapas

Voz 1 45:14 sí sí sí

Voz 0057 45:16 entonces llevamos un par de Tapersex me pones aquí jamón me puedes aquí el el pavo o lo que compremos sita primer día ahora ya se han acostumbrado en la tienda pero el primer día les puede ser un problema claro porque claro si os fijáis hay hay un pote de plástico todo el rato cogen uno para lo ponen abajo luego otros van separando las lonchas con plásticos de plástico un papel no sé qué

Voz 1 45:37 dice no no sin plástico hice quedó que dice no sé si voy a saber hacer

Voz 2 45:44 por lo tanto lo pronto no sé si lo voy a hacer

Voz 0057 45:47 te digo pero te tengo en tú pero aquí

Voz 1 45:49 me pega las lonchas entre ellas porque eso también el papelito

Voz 0057 45:52 eh no se han pegado nunca pegarles desplegar hombre jamón quiere volver a ser un jamón entes

Voz 2 45:58 otra vez a la que se ve la Junta dice Baker sino juntamos igual volvemos otra vez al ser un cerdo

Voz 7 46:12 el gracioso que comentario

Voz 1 46:15 el está ingenioso comentario pero algo de eso hay se pegan bastando tío de ver

Voz 0057 46:20 ah yo sabes que no me gusta hacer el papel de famosos reivindicativo porque me da pereza ya pero es verdad que hay de plástico en los supermercados que lo flipa que hay bolsas de magdalenas con magdalenas envueltas cada una por sí misma y dentro de la Malena igual hay otra bolsa pequeña con el corazón de la maleta

Voz 2 46:38 eh

Voz 1 46:40 oye pregunta ético moral sostenible si de tienes una basura para orgánico yo te va para no orgánicos

Voz 0057 46:48 que tiene una rata al de orgánicos el otro día en la calle estaba abarrotada bien muerta no la acogida

Voz 0608 46:57 yo Cate la tira contra la no fumo allí no llega al Estado mi hija jugando en la calle llega tienes que venir ya te digo yo que era el sexto cubierta está muy dormida

Voz 13 47:12 iba está dormida

Voz 0608 47:14 ha muerto una rata de la calle muerta en tu casa para tirarla al contenedor de orgánicos a tuvo a su casa

Voz 0057 47:22 a hacer un viaje por etapas

Voz 2 47:25 la pregunta la pregunta tienes orgánico tienes plástico tienes lo otro

Voz 0608 47:31 sí otro lo otro se te cae en el orgánico que va haciendo ahí como todo un compost orgánico como se indica siete cae por error eh

Voz 1 47:41 eh un una etapa de yogur vale la coges metes tu mano lo orgánico o dices por una tapa no pasa nada no lleva a cojo yo no yo no soy un delincuente y una amenaza para el pues estás haciendo llegar a mi hijo pues pues dice que te quiere mi hijo te quiero dile que no me quiera tanto diles que yo la mano la basura me da humedad da cosa normalmente lo hago pero a veces digo tío pues no llora en cuanto a su manera sellos de discriminar luego yo era cuando llegue a casa les digo que no os acordáis del Andreu todo si André cómo lo que queremos es una es un referente para nosotros en digo pues pues Andreo ese es el el plástico en lo orgánico no cambia

Voz 9 48:24 la verdad que no vendo nada

Voz 0608 48:29 lo veo muera echen al contenedor orgánico como a la rata porque es una rata eso es lo que es al cartón no que cartas venga

Voz 8 48:38 estamos en la recta final más programa

Voz 15 48:43 a pesar de esos lanzó en mil novecientos cincuenta y seis son viajó a los tiempos de América

Voz 0608 48:55 o quizás ellas que Thatcher llega un momento va serio payaso para ir a recoger unos presentes que estas personas nos han traído fíjate lo Cascos mágicos y no lo está irá cada semana no

Voz 1 49:07 los tira nunca aquí bueno aquí tenemos a unos amigos

Voz 2 49:17 Carolyn Richmond

Voz 1 49:19 Angélica Carolina qué qué pasa

Voz 2 49:24 es que no queda poco tiempo estabais en Barcelona no estamos en Madrid ahora estamos

Voz 0608 49:31 es que la gente se equivoca son tan parecidas

Voz 2 49:34 de de Barcelona yo también cuántas cosas tenemos en común ver estabas en el teatro

Voz 0608 49:40 español

Voz 18 49:41 ahora con un espectáculo que se llama los bancos Reganosa muy chulas y chorizo o no la compañía somos José

Voz 2 49:47 sus hermanas os traemos dos invitaciones

Voz 0608 49:49 queréis venir muchas gracias

Voz 2 49:52 el dieciséis de junio él está aquí

Voz 1 49:57 las escribe sí

Voz 13 50:01 Andreu Andreo de bandera

Voz 2 50:05 tu mujer crece como decíamos Florencia Lorencia como la ciudad ahí una para cada muchas gracias gracias muchas gracias es otra persona que no tiene nada que ver con vosotros él no

Voz 0608 50:26 es actor profesional

Voz 2 50:29 viendo derbi vasco que hostias

Voz 1201 50:32 la hemos vasco si es verdad hombre claro claro vasco hablamos pues habla oye cuando queremos antes programa Carlos abrimos ya verás tú como Ángel Llamas él se llama casi casi hago cala aparto tropezar dos una sin hacemos una ambos y tal vez a Bilbao

Voz 0608 51:05 qué hace tu cable lleva no va a abrir para hombres mira que pastelitos mira que vamos a compartir con el público hombre eh

Voz 2 51:22 Bilbao tarta zonas tartas de Bilbao que reproducen yo a es como la acera hace dos años

Voz 1 51:29 es muy parecido al Barcelona por cierto también tenemos Staff esto no

Voz 2 51:33 hermana allí nos comemos pero las de verdad a veces también un poco la cabeza pero bueno en fin oye aquí hay otras muchas gracias You regalos regalo tiene yo creo que tú yo ya coqueto que ya es vasco cogió cogiendo cuyos restos son cómodos les de fantasía Berto yo creo que Bilbao Euskadi este señor a la Comunidad Europea quiere que nos metamos esto dos merengue pero ya parados que esté escuchando la radio si se trata de dos merengues clónicos puntiagudos que vamos a meternos por donde sorprende ver por la boca muy bien nuestra

Voz 0608 52:20 manera de decir gracias gracias amante más