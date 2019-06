Acento Robinson: 'La conciliación imposible de Maite Zugarrondo' (23/06/2019)

Voz 1 00:00 y a uno y y

Voz 1546 01:12 siempre acento Robinson no es fácil ser una madre más difícil todavía ser una madre soltera pero ser una madre soltera derepente deportista de élite es Valentino casi imposible hoy en día en España o en un programa vamos a hablar con Maite su Barrondo tiene treinta años es de Pamplona y hasta hace poco era porque era de balonmano Bera Bera además en esperada mente madre soltera en lamentablemente ya ex deportista

Voz 4 02:21 para mí es la película más difícil que he hecho hasta la fecha para esa primera que hecho siendo padre pared padres de dos mellizos increíbles que me han cambiado la vida pero que me han hecho darme de bruces con una realidad que es la conciliación muchos aquí sois padres y madres sabes de lo que hablo creo que sabéis y compartir es que tenemos un reto pendiente como sociedad porque si nuestros hijos son el futuro y queremos un futuro mejor creo que todavía hay que cambiar muchas cosas para que eso sea posible

Voz 1913 02:52 un mensaje de conciliación en masculino debería ser normal pero aún no lo es lo lanzaba Roberto Fernández Goya al Mejor sonido y lo decía cuando subió al escenario a recoger el premio aún hay que seguir remando en esa dirección y en otras muchas porque dos de cada tres trabajadores trabajadoras tiene problemas para conciliar trabajo y familia y en esto las mujeres se llevan la peor parte porque el doble de mujeres que de hombres son las que se acogen a medidas para compaginar vida laboral y familiar en cualquier caso siempre es un rompecabezas vamos a ver cómo concilian algunos

Voz 5 03:25 la conspiración que pues bueno pues yo he salido de casa muy muy muy temprano denunciara muchas cosas ciertas eh económica irregular muchas cosas de de carrera profesional renunciar es la clave para muchos nosotros podremos las votaciones con el pero yo no dijo

Voz 1913 03:42 es decir que nunca pasa las vacaciones juntos para algunos conciliar tiene nombre propio

Voz 5 03:48 yo quiero desde aquí dar un gran aplauso a la abuela madre es que ya la abuela en la que a la que hemos duda y es una crack es muy conciliación

Voz 1913 03:59 en otras ocasiones Nickon abuelas Nickon madrugones Nickon renuncia a sus vacaciones en solitario la conciliación es posible

Voz 1913 04:34 según un estudio de Adecco tener un buen horario buenas medidas de conciliación son los aspectos que más valora los trabajadores en las empresas más incluso que la política salarial pero esto es más fácil en unas empresas que en otras según las estadísticas los empleados públicos son los que mejor lo tienen en las empresas grandes es más factible pero las pequeñas ya es otro cantar

Voz 7 04:57 eso existe para las empresas grandes para Telefónica para los bancos para los ayuntamientos para que trabajaran hospitales públicos en lo privado Newman Si yo yo como empleado de una empresa de seis siete lo mi jefe que tengo cuatro meses de baja maternal aldea siguen de en la calle esto es todo una mentira solemne

Voz 1913 05:15 según el último Eurobarómetro entre dos por ciento de los trabajadores españoles no están satisfechos con sus posibilidades para compaginar su empleo y su vida familiar un dato pésimo porque somos los menos contentos en toda la Unión Europea y eso que no han preguntado a los que crecen con esas ausencias y con el cansancio de las largas jornadas laborales a ellos a los niños puso como protagonistas Unicef en su campaña para denunciar lo difícil que es la conciliación

Voz 8 05:44 cansada cansada cariño una vivienda lo sea mañana te prometo te prometo me gustaría ser como Mi papá

Voz 9 05:58 con entrar procesión trabajar menos y estar más tiempo en casa

Voz 10 06:03 con ir a trabajar y todo eso

Voz 9 06:07 a veces se ponen nerviosos

Voz 9 06:12 echo de menos a mi madre por su trabajo no puedo pasar tiempo con esto me produce tristeza porque me gustaría pasan mucho más tiempo

Voz 1546 06:31 adiós San Sebastián no está mal ir a San Sebastián Kit ciudad más bonita ya está Maite como estamos mayo

Voz 12 06:38 sí hola muy bien aquí me han dejado sola en esta situación de madera

Voz 1546 06:42 bueno es es un lugar fantástico este que ya conoces de sobra aquí conozco yo a la gente de Radio San Sebastián hizo que van a tratar porque si Major sí sí hoy por cierto Mighty cómo se produjeron las circunstancias para que de repente te encuentras con madre soltera

Voz 12 07:00 ya bueno pues sí la verdad que sin embarazo nada fue fortuita bueno pues estas niñas que son mis sobrinas hijas de mi hermano estaba viviendo una situación un poco difícil con sus padres muy bueno pues servicios él de Pamplona Se decidió meterse de por medio oí bueno gracias

Voz 13 07:21 instancia que despertaron desamparo muy bueno pues queda un centro de acogida muy bueno durante ese tiempo hicieron una valoración de idoneidad en la cual los familiares pues determinaban cuál era el más idóneo para para el cuidado estas niñas de mil aunque fue que era yo

Voz 1546 07:41 por una bueno por un lado supongo que es un elogio no que te ven a una persona idónea para cuidarle Si le Si

Voz 13 07:51 cuántos años tiene pues mira ahora tienen cuatro y seis siete pero vinieron con dos y cinco delitos

Voz 1546 07:59 deportista fue fue

Voz 13 08:02 difícil porque claro que quedarme

Voz 12 08:04 la persona más idónea fue ello que vivía en una ciudad diferente y con un trabajo pues tanto diferente también pues pues bueno la adaptación fue fue un poco harto a la verdad

Voz 1546 08:16 tú tú sabías que es la persona idónea de la candidata

Voz 12 08:22 y bueno yo sabía que que si me sino el ofrecía

Voz 13 08:27 no lo iba a coger con con toda seguridad que bueno que daba miedo pero que que estaba asegura que era

Voz 12 08:32 quería sacar adelante eso sí

Voz 13 08:34 sí sí son chicas buenos hay son maravillosas son estupendas la verdad

Voz 12 08:40 es que todo el mundo las quiere hacen que de de pero sí sí sí

Voz 13 08:44 está bien que yo lo diga no

Voz 1546 08:47 es tuviste visten años tengo teniendo que baraja eso de ser madre de repente que debe ser un cambio radical inclusive para padres que que hayan planificado esto de de ese padres iniciándose padres cuando llega la realidad de la cosa es pero para que se derepente de esa manera mía dos años estuviste a esos estos labores

Voz 14 09:19 que forme cambiaba pues

Voz 13 09:22 como se suele decir cuando eres padre que te cambia la vida no lo sabes hasta hasta que lo eres la verdad es que me me encontré con un rol totalmente diferente al mío que te tienes que adaptar pues pues eso pues ya no deje de ser Maite jugador a mano para ser Maite Madre soltera jugadora de balonmano

Voz 1546 09:45 y además son lejos de casa sí

Voz 13 09:48 sí con unas niñas que encima pues tampoco podían acercarse a la Familia entonces bueno pues eso imposibilitaba que yo pudiera ver a mi familia también pasamos Navidad juntas Semana Santa verano así muy intenso sí

Voz 1546 10:00 ha aprendido algo de ti misma que no sabía es que haya a veinte

Voz 14 10:06 pues todo pues es que

Voz 13 10:09 en dos años se ha crecido como si fuera diez así de repente pues sí pues la constancia de sacrificio de la aprender hojas cosas el adaptarte

Voz 1290 10:20 creces es lo que te quería preguntar es decir a traspasar por lo que has pasado psicológicamente te ha aportado algo deportivamente

Voz 13 10:29 sí sí sí la verdad que muchísimo te haces fuerte a la fuerza pero te hace es muy fuerte y es verdad que que bueno que situaciones adversas que puedan tener los demás Si tú las escuchas no pues valorar un poco tu tu fortaleza mental es decir jo Mi situación es diferente a esta yo creo que que que es un poco más ardua e incluso tiras de ello bueno pues valora sí hay desde luego que psicológicamente me he dicho

Voz 1290 10:57 el fuerte psicológicamente cuando fue se momento que tú dijiste

Voz 14 11:02 esto ya no es sostenible

Voz 13 11:05 pues ha sido con el paso del tiempo la verdad que ha sido un desgaste diría yo porque bueno la verdad es que cuando se me presentó esta situación yo era propuso al club club desde el principio me ayudó

Voz 12 11:16 bueno poco a poco me he ido superando no oí rendimiento físico bajó un poco ya no está tan centrada en la dinámica del equipo sino que estaba más centrada en ella Si bueno al final programar cada semana práctica la vida de las niñas y la mía pues ha sido ha sido un desgaste que que bueno que llega un momento en el que ponerse la balanza dices no no puedo ser las dos cosas yo sola

Voz 15 11:40 on

Voz 16 11:43 en

Voz 15 12:01 pues nada

Voz 4 12:04 después de cinco años era Vera pues se tomó la difícil decisión de dejar el club bueno por lo menos el deporte en la alta competición así una de diez muy muy muy difícil porque el su situación a día de hoy ya ya la conoce todo el mundo que es que tengo en acogía a mis sobrinas pequeñitas bueno

Voz 9 12:30 en este momento

Voz 18 12:35 pues

Voz 4 12:37 se me hace muy muy difícil conciliar mi vida de madre soltera con con el Balonmano a este nivel bueno creo que voy a buscar un futuro hay una estabilidad para ellas en en Pamplona creo que es lo mejor tengo que así de forma pública agradecerá a todo el mundo no a las jugadoras del equipo posee Sebas de mis hijas al cuerpo técnico que me ha hecho la vida muy fácil ir al club por supuesto porque desde que se presentó esta situación dos extemporáneas puedes ser el Bloc se han involucrado al máximo han enfatizado conmigo me han apoyado en todo y sin sin ellos no hubiese podido iba lo también como digo

Voz 17 13:48 se jactó pues aquí nada

Voz 19 14:12 sí

Voz 1546 14:16 te sientes un poco como

Voz 1290 14:18 que después de todo lo que has dado al balonmano te sientes un pelín frustrada que a lo mejor no ha sido recíproco

Voz 13 14:26 lo que me ha dado el Balonmano a mí si se gana un montón de títulos llega o a lo a lo más lejos que se puede llegar a nivel nacional no no esa quiero decir yo de hecho el siguiente trabajo que voy a coger va a ser un poco en en vías de de seguir con la continuidad de balonmano porque quiero seguir contribuyendo a al Balonmano sí sí

Voz 1546 14:49 eran cosas que puedes hacer perdóname por mi sarcasmo Maite es dice que es hablar con los clubes parque si vamos a tener una sección de femenino digo lo mismo FS fútbol o balonmano cualquier deporte femenino entender qué mujeres pueden quedarse embarazadas niños y que pueden conciliar jugar con aquel yo poquito y seguro Maite Si tú fuese Noruega agotar mesa jugador de balonmano tú no tendré ver retirado

Voz 13 15:28 desde luego desde luego que para empezar a ser un poco como ellos tendría que eliminar todas las cláusulas anti embarazo que puedan existir a día de hoy si es que existen bueno pues adaptar a la mujer como con su naturaleza en el deporte está está claro

Voz 1290 15:43 quiero aclarar que cuando he dicho lo de ser recíproco me refería precisamente a nivel económico

Voz 20 15:48 en ningún momento a que no te ha devuelto títulos en ningún momento me me refería precisamente vale vale sí sí sí yo

Voz 21 15:56 no no es solo es total

Voz 1546 15:59 sí podría ser podrían porque el factor económico

Voz 13 16:02 lo que sí que ha sido un condicionante no ha sido determinante pero sí que al final pesa al final podría ser mucho más llevadero y mucho más factible con con un buen sueldo supongo

Voz 1546 16:11 sí lo es porque si estuviste mejor muy compensado económicamente podéis poner reparos al pagar a alguien que puede ayudar en casa con contar es pero yo pienso que los clubes que yo no entiendo esto de que alguien va a meterse en el deporte femenino en no entender que puede ver mujeres madres es que la Liga Iberdrola o de fútbol no hay ninguna jugadora de prever División que madre es que ni me parece lamentable más allá que lo económico no intelectualmente que un club que no puede a tener remedio Parra madre es que Kinski que tirarlos hacen metiéndose en el deporte femenino

Voz 13 17:02 desde luego que es invertir en economía hay valores en femenino

Voz 1546 17:05 sí porque con treinta años podemos decir que tú esta vecina la edad perfecta con por no porque en estos momentos que el portero de la selección tiene cuarenta años anécdota si entonces tú esto quiero decir arte en un momento cuando podamos imaginar que intelectualmente deportivamente está son buen momento

Voz 13 17:26 sí sí es verdad así podría haber seguido unos años más no sé si ha estado cuarenta pero sí unos añitos más y bueno no me arrepiento de todas formas se me siento segura

Voz 1546 17:36 pues mira yo yo poco a poco me voy haciéndome de del y tú porque también con otros grandes prejuicios hace unas fechas nosotros hablamos con Blanca Manchón campeona del mundo de Windsor tuvo la día a quedarse embarazada de la campeona del mundo se quedó sin ningún patrocinador entonces cuando vuelves a la al balonmano ahí yo creo que hay muchas cosas que hemos de considerar por cierto no entiendo que estudia enfermería enfermeras sí

Voz 13 18:17 sí me gusta mucho ir bueno y seguramente a retomar el año que viene pues va a ser un año de de adaptación y bueno cogido un trabajo que se adapte mejor los horarios con las niñas pero luego si puede ser así

Voz 1546 18:30 y que esas haciendo ahora para mantener a la familia

Voz 13 18:34 para mantener a Bono ahora mismo paro ha sacado nuestro contrato y nada pues unos mesitos de paro hasta que comience nuevo contrato en septiembre

Voz 1546 18:45 que el nuevo bueno sí entonces con la indemnización no si tienes plan de de que date

Voz 13 18:55 no no no volveremos a Pamplona donde es toda la familia hay bueno pues creo que es lo mejor porque yo estaré mejor y ellas también y bueno al final todos somos de ahí

Voz 1546 19:06 y donde de donde hay es en en en Pamplona

Voz 13 19:11 pues yo soy de lo del casco viejo de Pamplona

Voz 1546 19:14 sí sí de toda la vida

Voz 13 19:16 buscaremos algo un poco menos céntrico

Voz 1546 19:20 pues cuando yo vuelvo a Pamplona es que ya has hecho hemos hecho ciudad deberá yo me vea en hay Sancho el Fuerte a sin que había unos cines y hay paro hay ahí sí paro desde ahí más o menos desde mi piso Vaello a Barañáin en la Jara de estancia ahora esto está todo construido Praia hay es enorme ahora pero bueno el eje oye por cierto Tuck del Casco Viejo

Voz 12 19:53 es claro ya que vamos

Voz 1546 19:57 es el piso

Voz 9 19:59 no no no

Voz 12 20:02 qué te dabas un dinerillo extra pero no viví los primeros perfiles con los Gigantes

Voz 1546 20:08 yo voy por cierto a Mills estamos hablando ahora Nora aquí está haciendo

Voz 12 20:14 pues ahora están en música haciendo una extraescolar que el viernes tenemos función seguramente tendrá que llevar kleenex

Voz 20 20:24 sí sí que que les depara así

Voz 12 20:29 que tocar nada están aprendiendo el triángulo las claves ahora empieza es I love o no aprender las notas si bailarán pedía verlas hay que son niñas normales es lo que más me emociona que sean niñas normales

Voz 1546 20:46 pues Maite es muy admirable lo tuyo sí a cómodo como deportista y luego como madre muy admirable a qué deseo toda la suerte del mundo y toda la felicidad del mundo

Voz 12 21:01 vamos en Pamplona eh pues

Voz 1546 21:04 sí sí sí mira no suele ir por la por el Casco Viejo porque porque sino un poquito bien para mí Moracho no

Voz 12 21:15 que ha no

Voz 1546 21:17 se Osasuna enfermera tienes mal cosa que nos para tomarte una copa claro nunca determinen una es que ese

Voz 21 21:29 mí es entonces

Voz 1546 21:32 yo pienso que debo de frenar este conversación acto seguido May que ha sido un placer muchísimas gracias y mucha suerte en el futuro

Voz 13 21:42 muchísimas gracias a vosotros otros de verdad que sí si en algún momento puede ser un ejemplo de Mujer y Deporte toda esta repercusión que estoy teniendo pues mira eso

Voz 30 26:13 yo corro para ver quién tiene más agallas

Voz 1914 26:16 esta es sin duda una de las frases más conocidas de Steve PRI Fontaine toda una declaración de intenciones del conocido como atleta indomable explicó era pequeño muy rápido le llamaban PRI

Voz 31 26:31 igual no era un atleta era un rebelde

Voz 1914 26:34 corría de esa manera el gran héroe del mediofondo estadounidense su popularidad su carisma su gran determinación le convirtieron en un mito le Fonte y nació en mil novecientos cincuenta y uno en Oregón comenzó a practicar atletismo cuando estudiaba secundaria ya destacaba se fue a la universidad atraído por la oferta del entrenador Bilbao Germán el tándem funcionó Steve ganó todas las carreras universitarias

Voz 32 27:07 yo esconden

Voz 1914 27:21 disputaba cada carrera como si fuera la última cuando corría los aficionados gritaban PRI PRI las camisetas con la leyenda Go PRI se vendían por todo el país llegó a aparecer en la portada de la revista Sports Illustrated con tan sólo diecinueve

Voz 9 27:38 mira algo más que un nombre era una condición de ganar más

Voz 33 27:43 ya del deporte

Voz 1914 27:54 en mil novecientos setenta y dos durante las pruebas de selección para los Juegos de Múnich estableció un nuevo récord de los Estados Unidos en los cinco mil metros Illa en la cita olímpica con veintiún años se clasificó para la final y fue el gran animador de la prueba lideró la carrera durante muchísimo tiempo

Voz 35 28:10 a mí no me da igual cómo

Voz 1914 28:20 estuvo muy cerca de lograr una medalla aunque al final se vio sobrepasado en los últimos metros y sólo pudo ser cuarto

Voz 35 28:27 me y a los diría el pero

Voz 1914 28:36 a pesar del disgusto sus mejores años como atleta estaban por llegar entre mil novecientos setenta y tres y mil novecientos setenta y cinco PRI Fontaine no dejó de cosechar nuevos triunfos y marcas de hecho llegó a poseer a la vez los récords nacionales en todas las distancias que van desde los dos mil a los diez mil metros una hazaña jamás lograda ni antes ni después de él Le gustaba ganar pero sobretodo PRI Fontaine convirtió el atletismo deporte atractivo siempre decía que él no sólo salía a correr que él quería dará algo emocionante a los espectadores mientras corría con el corazón también disfrutó de otras de sus pasiones las fiestas y las mujeres ganó ciento veinte de las ciento cincuenta y tres carreras

Voz 12 29:29 que disputó pero no pudo vivir el brillante futuro que tenía escrito

Voz 1914 29:40 el treinta de mayo de mil novecientos setenta y cinco PRI Fontaine cerró la temporada en Eugene volvió a ganar más de siete mil personas le despidieron como el campeón olímpico que suponían iba a ser un año más tarde en Montreal por la noche se fue a celebrarlo con sus compañeros alegría pero también cansancio por lo que la fiesta no se alargó demasiado después llegó la tragedia sellada por las marcas de los neumáticos que conducían a lo esperado se había estrellado con su descapotable con tan solo veinticuatro años

Voz 37 30:07 si esto tu madre

Voz 9 30:12 tengo lácteos eh

Voz 38 30:15 París tres Mónica Bernabé que jugar este semanas Tip y si mosqueo de enorme sino al Ibex con eso

Voz 1914 30:46 los medios de comunicación le denominaron el James Dean del atletismo agresivo en la pista de técnica poco pulida era extraordinariamente competitivo le gustaba romper el ritmo de la carrera y liderar la desde el inicio pese a que eso perjudicaba su rendimiento y favorecía a los rivales su vida ha servido de argumento para dos películas PRI Fontaine en mil novecientos noventa y siete y sin límites en mil novecientos noventa y ocho y cada año se celebra en Eugene una prueba atlética en su honor la primera clase con tan solo veinticuatro años de edad PRI Fontaine todo unido heló por su coraje y determinación se encontraba en la cima de su fama pero sus mejores años como deportista todavía estaban por llegar su prematura muerte Le convirtió en una leyenda del atletismo

Voz 40 31:32 hace tiempo que lo puedes verlo menos forman una experiencia en la que corres con seis personas y sabes que pueden hacer y qué puedes hacer tú puedes

Voz 9 31:41 te de eso correr contra Times

Voz 1546 32:01 aquí estamos con más acento Robinson igual ustedes un poco eufórico no es paladar pero encantado de la vida a mi lado derecho tengo Luis Fermoso la mano derecha Informe Robinson ahí amigo tanto me enseña a Luis como estamos muchísimas gracias Michael fenomenal

Voz 33 32:20 lo que tengo amistad mierda

Voz 1546 32:23 son unos cascos ah pues yo quiero que recordamos un uno se Informe Robinson que era de lo más bello que somos un poco confusos y no supimos cómo salir aquel yo no me mencionaba que había un chaval de de Lugo un gallego que bueno de de diez años en aquellos tiempos diez años tenía una criatura sus padres junto a su hermana pues iban a mudarse a Bélgica ah no no a Bruselas sino a un pueblo pequeño de de de a de treinta Si llega treinta mil habitantes cerca de la frontera de Holanda ha porque el chaval Jorge Prado le gustaban mucho esto de del Real a su padre primero Jorge Jorge no elijo Jorge el padre a Jesús sí sí Jesús era de trial

Voz 42 33:24 sí sí era un auténtico forofo he había practicado

Voz 33 33:29 Motocross toda su toda su vida todas infancia bueno sin tener los resultados de los éxitos que lo hubieran permitido hacer una carrera pero desde luego es la historia de de alguien que

Voz 42 33:40 que que vio que su hijo

Voz 33 33:43 tenía unas condiciones maravillosas para para dedicarse a aquello que él también hubiera querido pero que no

Voz 16 33:49 no le dio

Voz 1490 33:52 en cuando tenía tres años de padre me regaló una moto de este vial

Voz 16 33:57 la pasión que tenía yo el motociclismo es lo que vio Jorge lo que hizo que se despertara en el también el interés por por las motos cuando era muy pequeño

Voz 1490 34:06 me lo pasaba muy bien y un día me llevo Mi padre era circuito de Motocross

Voz 9 34:12 ganó por sangría esa nota de cross la verdad que lo hacía bien se desenvolvía bien y fuimos así probando

Voz 1490 34:20 eh bueno pues la afición han Motocross yo cuando lo veo a él

Voz 16 34:25 eh me doy realmente cuenta de que lo malo que era yo

Voz 1546 34:29 pero con diez años no es dice que y además con una hermana que era pequeño un año menos algo sí pero ir a vivir en ese pueblo dejar todo atrás ha es como un órdago no un órdago que uno niño diez años pues puede cumplir con y no poquito Bélgica es uno de los grandes senos no de la de Motocross

Voz 33 34:55 sí sobre todo es como la capital del Mundial de del Motocross son dónde están las mejores pistas de de tierra donde están los mejores terrenos es como ir a como Brasil al fútbol con

Voz 1546 35:07 no España claro

Voz 33 35:08 bueno

Voz 1546 35:10 sí sí

Voz 33 35:11 Isidre pero realmente es darle de alguna manera el timón de la familia a un chico de diez años es una es una es una of es una decisión brutal yo por por por por mi historia al ver la historia claro yo tengo un hijo de un año menos que que Jorge Prado bien ese momento es decir yo me imaginaba muy darme de ciudad porque mi hijo es bueno en algo que tenía en ese momento diez años nueve también digo ostras es bestial la la decisión de la Familia yo recuerdo que fuimos fue charlando estas historias de esas como Informe Robinson las islas historias a las telas encuentras hablando con alguien de en de Red Bull es decir no hay varias historias muy chulas tenemos esta tenemos esta esté que va a hacer no sé que este que es no sé cuál este que es el mejor en lo suyo tenemos una Historia de un crío que ha cambiado luego por lo Mel una va pequeña localidad de Bélgica la en la frontera con Holanda porque el niño tiene diez años iba a ser muy bueno yo digo

Voz 1546 36:05 no

Voz 33 36:07 sí sí lo que has oído digo se ha movido toda la familia de lujo al hombre el Bélgica para ver si sale la la historia de de la familia esa historia es que hay que contarla independientemente de si llega o no llega

Voz 9 36:24 veinte incógnito en un radio de diez kilómetros

Voz 4 36:27 no siempre el mismo

Voz 43 36:29 pues cambiar en Terciado entonces al que el trazado también tienes que es diferente sino paso por aquí

Voz 9 36:37 no valen ahora tiene celebra

Voz 16 36:40 no nos planteamos en ese momento como niño está usted a vivir allí

Voz 12 36:44 pero si empezamos a pensar que si uno

Voz 16 36:46 día su carrera deportiva evoluciona en dirección a nivel profesional de Motocross pues va a tener un punto que él va a tener que ir a vivir

Voz 9 36:56 Holanda o trabajaba de abogado para el sector de la construcción

Voz 44 37:01 con lo cual bueno pues la situación tampoco era muy buena eh viendo que que la crisis avanzaba que mi marido trabajaba también en el sector de la construcción que

Voz 9 37:11 que la perspectiva tampoco era muy buena lo que es a nivel laboral

Voz 16 37:15 pues venga pues vamos a probar es el momento que menos tenemos que que menos tenemos que perder vamos a arriesgarnos a la aventura

Voz 9 37:24 ha sido una una decisión meditada

Voz 16 37:27 empezamos a a vendernos a nosotros la historia Daniel sentí decir bueno pues si a nivel deportivo no sale nada pues por lo menos tenemos la experiencia para los chavales de aprender nuevos idiomas

Voz 1546 37:38 pues sí porque si ahora hoy día no se permite hacer esto en el fútbol poquísimo es entre comillas traficar con menores etcétera etcétera no pero si esto no dudó cuando tú llegas a esa familia in situ a cuáles eran tus sensaciones al seno familiar en los meses

Voz 33 38:06 han pasado muchos años del del reportaje pasa unos cuantos años da un poco de vergüenza reconocerlo pero cuando llegue a Mel mi mi hipótesis de trabajo era esta familias tampoco loca eh voy a voy a descubrir

Voz 9 38:21 a una una mentalidad un poco extraña

Voz 33 38:25 me tuve que me la tuve que Mainar completamente esa me parecía que era una decisión que yo no lo puedo entender pero que estaba absolutamente bien estructurada segmentada explicada razonada Imet me fueron convenciendo hay que ponerse también que todos son boca una decisión todos son mini decisiones que forman una grande también hay que ir a España de dos mil diez dos mil once con con una crisis económica brutal con dos padres que en estos momentos tienen unas circunstancias laborales muy complicadas y que aquel sueño aquel reto dicen pues es ahora o no

Voz 13 39:00 pero sí que es verdad que yo llegué con

Voz 33 39:01 la sensación de ostras me voy a encontrar con con una familia un buf no sé no sé cómo calificarla veros qué extraño va a ser todo fui fui entendiendo todo día a día

Voz 9 39:15 Juan III por la puerta me me ya me empezaron a hablar en holandés sigue sin entender ni papa yo eran al principio cero yo creo que se que di aquello era un poco tonta porque es que me hagan algo yo todo el rato

Voz 30 39:31 no

Voz 9 39:33 es verdad

Voz 16 39:36 estar loco realmente yo no sé qué estamos haciendo aquí a veces muchas veces lo piensas

Voz 9 39:42 a veces la gente dice que es un poco una idea loca no no lo sé si Oslo

Voz 16 39:45 a en este en cada así porque piensa en respecto a la familia aquí alguien que se cuente dirá que estamos como cabras lo entiendo perfectamente pero siguió con Unió como este también lo haría cuidado seguro desde luego signos por el otros la Familia según le convenga a España

Voz 1546 40:06 es que es curioso porque España se Europa pero españoles a Lugo repito es que no tienen nada que perder y hay un niño que tiene diez años que es deseado por las partir de de la escudería belga no entonces algunas formas a la salida hay raro pez se encuentra una situación donde un niño de diez años puede ser la llave o la clave para una familia entera

Voz 33 40:37 Hernández incluida en absoluto imagínate hay uno de los conceptos que a mi más me fascinaba desde el punto de vista del de lo que es el guión que es la presión osea un chaval está siendo Se tiene que ver ante el espejo responsable de que yo por mi Motocross por mis habilidades por mi proyección hemos vivido toda mi familia a mis padres a mi ser a mi hermana a mi mismo es decir si no sale bien se lesionó insinuó ganó cómo encaja como metabolizar como estructura eso un chavalín de once doce años la Bella parecía el reto más complicado

Voz 45 41:11 muchas veces yo me impresionó más de lo que de lo que tengo que estar presionados

Voz 16 41:20 no

Voz 45 41:25 no sé en ABC como está algo sale algo mal el dije a por mi culpa sino los fines hemos aquí seguro que no estaría pasando

Voz 9 41:37 no

Voz 46 41:39 muy motivado

Voz 16 41:55 esos dos factores sigue es una mochila que encarga a diario se intentamos aliviar pero de alguna manera también tiene que tiene que convivir con eso porque es la es la auténtica realidad

Voz 1290 42:13 seguro que tiene que soportar cierta presión pero están persiguiendo un sueño y si quieres alcanzar un sueño tienes que tomar decisiones así lo han hecho

Voz 1546 42:23 pero yo pienso que no le conozco personalmente titulas conocido solamente pero para mí pienso que tal vez es demasiado inconsciente de de saberlo que lo que eso conllevaba sus padres les plantea Ventura es una aventura el chaval va a hacer lo que más le gusta pero pienso que no habría costado anoche pensando oye y si no gano lo he fastidiado para toda la familia no creo que y sus propios padres hubiese puesto en esa situación pero claro lo que muchas veces he pensado a su hermana y su hermana deja sus amigas del colegio técnica y mudarse porque su hermano mayor es bueno haciendo esto que a él era más o menos entre comillas una pasajera dentro de la unidad familiar no

Voz 33 43:18 absolutamente es verdad que a ella le pilla a lo mejor con siete ocho años no recuerdo exactamente viene la mudanza es muy crías su estructura básica es pues la familia hay el colegio pero evidentemente es una de las decisiones también más por las problemáticas que que pinta la la niña en en en Loma el darle arrancas del colegio El arrancadas de sus amigas la subida y todo porque mi hermano le gusta el Motocross yo creo que todas esas mi esos miedos que uno tiene varias preguntas que se hace se acaban cuando la escucha se acaban cuando el se lo pues se pone a hablar indies abre una persona de nueve años con un discurso que ya nos gustaría a muchos encontrarnos con adultos que tengan ese discurso esa capacidad para encajar las piezas como ya como ya lo hace es es a mí me a mí me cautivó me cautivó la la no sé lo que tienen esa familia no construyendo entre ellos con con herramientas a veces un poco complicada nuestras de verdad lo van a hacer lo van a hacer y lo y lo hicieron eso que decías tú también muchas veces de de ponerse a pensar en esas decisiones entiendo que hay que ser un poco inconsciente a veces en ese tipo de decisiones porque como Midas riesgos en todos los pasos que das igual no hacemos nada

Voz 1546 44:29 no pasa en ningún lado teniendo casa no claro claro

Voz 9 44:32 nosotros lo hicimos por nuestro hijo Jorge en primer lugar y además de eso hemos sopesado que como tenemos otra hija que también para ella era una buena opción en el sentido de que se aprende otro idioma se conoce cultura

Voz 1490 44:45 ah pero al mismo tiempo mi hermana también tiene una amiga lo soy sólo yo mis padres

Voz 16 44:57 sin comerlo ni beberlo sede metida en una historia que tiene que dejar su colegio sus amigas e su idioma porque eso lo hace muy peligroso

Voz 1490 45:07 a mí no me gusta mucho motocross pero gusta ver a mi hermano desde su punto de vista no tienen nada que ganar viniendo ha dejado amigas ha dejado una buena vida detrás ahí me preguntan mi madre si quería ir con con ellos han asqueado a él o unas pudimos caer ya ha hecho en España con éramos pequeños pues pensé que sería divertido y dio muchos fans aprender un nuevo idioma inglés que estaría bien para mi futuro

Voz 16 45:39 no sé si es que era demasiado joven que lo entendió pose demasiado joven pero el caso es que en su momento lo lo lo entendió

Voz 1490 45:46 Nos pareció que lo entendía antes no pensé en que podría echar al menos a toda mi familia que no lo iba a haber mucho tiempo y que tan a mis amigas pero bueno aquí estoy con mi familia y al final es lo más importante es debido a la oportunidad de venir aquí a ver se lo agradezco mucho a mi madre

Voz 1546 46:22 ahora es a invento el libre

Voz 1290 46:27 básicamente básicamente sí sí sí

Voz 33 46:30 cuando acaba el reportaje claro como toda la historia que tendrá su proyección hay la dejas lanzada todo pinta que este chico va a ser el dominador del del motocross europeo durante los próximos años bueno te queda ahí lo dejas te pones entre otros Informe Robinson pasa el tiempo cuatro años después Jorge Prado campeón de MX2 ostras al año siguiente Jorge Prado campeón de MX dos en este momento en el que estamos hablando

Voz 47 46:57 eh está arrasando no es que esté ganando es que me parece que todas las carreras del campeonato Europa del dos mil diecinueve ha ganado las dos mangas cada década de cada gran premio es pues sus está convirtiendo en una especie de de de tirano del Motocross en la en la categoría justo anterior a la a la super super clase en la que no es un tema de que tiene dieciocho años ha ahora mismo es que lleva ganando toda la vida a gente mayor que hay gente mayor que él con una con una constitución física

Voz 33 47:27 inferior a la de sus rivales bueno yo sí siempre recuerdo también en el rodaje como cuando él tenía doce añitos au trece cuando se agravó el Informe Robinson le rodeaban tío de dieciséis diecisiete dieciocho años hechos y derechos ya algunos que te decían que no que claro que era que no se puede competir con con este hombre que salía como un animal que pilotaba como una bestia que tenía un don absolutamente natural para para hacer los circuitos mejor que nadie de ahí hay siga hay siglo que dices tú sí sí enganchando con tu pregunta está

Voz 1546 47:57 arrasando hoy día Cecilia

Voz 33 48:00 su hermana pues Cecilia ahora mismo está ahí momento en el reportaje que escucharemos que es cuando el padre dice algo así como que bueno y si no sale bien lo de Jorge Prado pues por lo menos mi mi hija mono Se formará estudiará aprenderá idiomas bueno a día de hoy Cecilia es una adolescente fantástica que habla cuatro idiomas habla holandés habla inglés habla español por supuesto es pues sí desde luego la la la la apuesta de del padre ha salido a la perfección el hijo es el campeón de todo

Voz 48 48:36 y la niña o con su preparación académica como cualquier chaval aquí pero suma le cuatro idiomas y una experiencia vital que que ya

Voz 33 48:42 quisiéramos mucho pues es uno de los

Voz 1546 48:45 a grandes historias que comenzó rodeado de de dudas preguntas interrogantes etcétera etcétera no ha porque normalmente no lo momento pienso que viajar es un gran a aprendizaje no ha pero ir por algo tan intangible ah pues me quedo un poco preocupado pero diez años más tarde diez años más tarde todo es buenas noticias la hermana ya con sus cuatro idiomas Jorge invencible pues me alegro muchísimo para la familia Prados una historia unos muchos muy buenos que nos ha traído Luis

Voz 33 49:24 sí es una de las de verdad también de de mis preferidas por aquello porque también nos metimos nosotros en ese viaje de de dudas que al final que es el de la Familia también a que nos hemos encontrado en la meta Isis una de esas historias que con el paso del tiempo Le

Voz 48 49:38 tengo muchísimo cariño especialmente también por por esa familia por ese núcleo de cuatro invencibles que hagan lo que hagan les va bien porque de verdad que son una una auténtica piña

Voz 1546 49:48 yo tiendo muy se nada más empezar el reportaje dice bueno es un pueblo muy tranquilo y otro a veces demasiado otra aquí no no no

Voz 33 50:01 nosotros estuvimos una semana en lo Mel que es la frontera de Bélgica con

Voz 12 50:05 que hay no pasa nada esto

Voz 1546 50:07 aunque muy bien pues muchísimas gracias Luis si nos ve Nos vemos en que viene

Voz 33 50:13 que estaremos gracias

Voz 1546 51:00 cuando cuando las mejores por Ceres de balonmano de España en quizás el mejor momento en su carrera tiene que decidir entre ser madre soltera derepente sus sobrinas o seguir jugando evidentemente Mighty Barrondo ha hecho lo que tiene que hacer lo gustosamente ahora lo que no entiendo que tiene que decidir porque una mujer no puede ser madre de forma planificada o no cuando podemos entender en el mundo del deporte femenino que ser madre no es una lesión que termina con la careta de una mujer esperamos un feliz futuro para Maite y sus hijas Nora Vaz gracias gratis para está ahí al otro lado de la alcachofa ganaría la Cadena SER