El enigma del bocadillo del Prodesor Letona

Voz 1995 00:40 Sor Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán muy buenos días Tauste bien estamos si bastante bien no hay pues si antes de saludar a las esa dogmática de hoy si yo me sorprendo hay gente mire usted seis cada semana Milagros y si no entro dos catorce sesenta sesenta note lo para la semana que viene porque ya tenemos a una incauta oyente que llamado

Voz 3 01:08 pero antes y saludarla vamos a resolver

Voz 1995 01:10 el mismo que usted dejó aquí el piensa mucho de la semana pasada que dice lo siguiente sean X seguidos números enteros cuya suma es cincuenta productos veinticinco determina la suma de sus recíprocos muy bien a esto parece imposible pero han llegado cientos de respuestas acertadas

Voz 4 01:27 la verdad es que es un problema que no es especialmente bonito pero con me me dicen es que los bonito no se puede imponer pues el pondremos feos entonces temporada feo porque están sencillo que da pena verlo sí sabemos la suma Isabel producto dividimos las hubo para el producto tenemos los recíprocos y la suma de cincuenta y el producto de tengo pues la suma de los los de los inmersos e recíprocos es cincuenta partivo veinticinco dos así de fácil

Voz 1995 01:57 con tan fácil que hemos recibido cientos de respuestas donde muchos muchos le felicitan por la genialidad del programa del problema y si se lo dicen que esto está muy bien ellos sabrán ellos saber ellos es verdad

Voz 4 02:11 sí ese es adelante descolocó con Maribel

Voz 1995 02:13 TRAM que escribe desde Senegal toma quela bueno atentos que luego luego comentamos y ahora sí

Voz 3 02:20 Rosa buenos días se llama Rosa Nerea como esta

Voz 5 02:27 estoy bien

Voz 3 02:29 sí sí pero

Voz 5 02:31 vivo en Granada desde hace años muy entonces separación

Voz 6 02:34 ya ha dicho ya empezamos nuestro por el momento

Voz 4 02:39 eso me me permites Rosa que les algún consejo sobre todo grafía para no meternos de lleno entre G

Voz 5 02:47 os su ortografía obra que antes de cada curso

Voz 4 02:51 pero hay una tilde por ejemplo artículo espectáculo dígame alguno más ridículo

Voz 5 03:01 no sé que me queda bloqueado bueno pues aprenda usted quedando claro adiós culo

Voz 3 03:08 el culo antes de cada culo hay una tilde perfecto esta una norma ortográfica más en casa de los Kardashian sí vale bueno venga vamos a el miedo de los retos de los problemas no se que deja un poco vamos con el vive uno de los enigmas del profesor letona

Voz 3 03:31 la cuestión no venga hombre

Voz 4 03:34 el contrato tambor no sabía cinco hay cinco a las siete o siete elevada cincuenta y cinco cuál de las dos es mayor

Voz 3 03:44 fíjate cuál es el cual es mayor cincuenta y cinco elevado siete o siete cinco

Voz 5 03:51 siempre se tiene siete cincuenta y cinco siete

Voz 3 03:57 todos excepto los Rosa Inge puede extrapolar a muchos casos

Voz 1995 04:03 el segundo es una genialidad

Voz 4 04:05 te has venga espero Espar hoy Simpa

Voz 1995 04:10 que nunca lo que piensa

Voz 4 04:13 el otro día me cae me dije pero espero qué narices es espero pasar

Voz 3 04:19 par

Voz 1995 04:20 o impar Rosa

Voz 3 04:23 es genial esto es genial pero Face

Voz 5 04:27 venga ya lo diría yo diría que par

Voz 3 04:30 correcto sí señor porque está entre dos impares claro que esto es esto es serlo pues eso par uno impar cuando yo darle respuesta hay tantos LISI si hay muchos no yo no tenían la solución si además que lo está leyendo ahora mismo dijiste en fin

Voz 7 04:54 nominal más empezado con dudas pero vamos fenomenal venga siguiente problema

Voz 4 04:58 el de pensamiento al ten en cuenta que los de pensamiento lateral y es distinto al pensamiento lógico matemático bueno sí si tenemos un vaso de agua lleno a la mitad como haremos para sacar el aire

Voz 5 05:13 no y no tenemos lleno hasta la mitad a la mitad con lo tanto ahí cómo hacemos para sacar ese aire

Voz 8 05:25 pensamiento lo rosa

Voz 5 05:28 ahí

Voz 3 05:31 verdad sí pero sigue va más pena no sé cómo sacar el aire del barrio pero si tienes la respuesta no pero sí sí sí nos vamos a ver vamos a ver lo mejor que se piensa que el vaso está medio lleno si lo que quieres es aquel que hay que hacer

Voz 5 05:55 bueno digo o darle la vuelta para Green

Voz 3 06:00 lo has sirve al sueco si la solución

Voz 4 06:03 a la era muy sencilla era llenar el resto de agua

Voz 3 06:06 a ver si sacamos arriba a bueno no Rosa admita que usted no lo sabía que ya se ha sido Pedro

Voz 7 06:14 los niños y los letona que no riñe todo el rato venga la última Tino

Voz 4 06:18 cómo puede estar la madre de María detrás de María María detrás a su madre

Voz 5 06:25 y si no no no como

Voz 3 06:30 pero pero bueno

Voz 5 06:34 ahora a venga o como pueden estarlo

Voz 1995 06:38 puede estar la madre de María detrás de María y María detrás de su madre

Voz 3 06:45 piénsalo yo puedo dar un clave nombre como he venido

Voz 1995 06:50 los a piensa comen pesan dos señores que va a ser un duelo como empieza

Voz 5 06:55 como como esta no entiendo muy bien pies un duelo como a a bueno sí espaldas

Voz 8 07:04 a la sal

Voz 3 07:07 al no sé si es que tiene una pista siempre pero bueno que Choco por qué no le invitamos

Voz 7 07:16 a partir de ahora cuando llegue el letona

Voz 3 07:19 los acabamos yo prefiero que se vaya así pero yo le tengo mucho cariño pero estas cosas no tanto no tanto no no no es suficiente Rosa un beso muy grande has estado bien con la ayuda pero está muy bien vale un beso porque si vale o no vale antes se desliga el

Voz 1995 07:35 el profesor vamos con el piensa mucho de esta semana

Voz 3 07:38 que no es bonito porque lo

Voz 1995 07:43 pero lo siguiente Pedro decide hacer una excursión en bici al pueblo de al lado cuando lleva recorrido un tercio del camino separa para tomar un bocadillo Pedro sabe que les faltan once kilómetros para ver recorrido la mitad cuántos kilómetros suponen el total del recorrido

Voz 4 07:59 bonito porque eh ahí del bocadillo no ves verlo preguntó que tienen el bocadillo seis

Voz 1995 08:07 varios pero luego lo vamos a poner nuestra redes sociales de la respuesta hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com el sentido común Pedro decide hacer una solución al pueblo de al lado cuando lleva recorrido un tercer el camino separa para tomar un bocata Pedro sabe que le faltan once kilómetros para haber recorrido la mitad cuántos kilómetros suponen el total del recorrido es bastante sencillo

Voz 4 08:24 te digo una cosa que les va a gustar el otro día una señora me paró en la calle me dijo oiga no entiendo nada de lo que dice usted en la radio pero me divierto muchísimo no lo entiendo dijo

Voz 3 08:36 pero bueno de verdad que me eso eso es lo dice lo mismo visto construido una carrera señor letona un beso grande estaba para todo

