La leyenda de la mano cortada

Voz 1

00:14

pues es llevar a un lugar de terror que ese la calle Princesa bueno en parte hay una parte importante que ocurre en la calle Princesa por el barrio de Argüelles no de Moncloa Argüelles y la verdad es que se produce además en el siglo XX no es una leyenda entre comillas no es una leyenda de hecho es un lo que hay pasa que hay una parte siempre de fondo que no se logró esclarecer se conoce como la aunque utilicemos esa palabra la leyenda de la mano portada pero usted la mano cortada existió de verdad existió de verdad una mano cortada de una mujer que además el amputó su propia madre una marquesa jamás en mano de los enanos estos que existieron realmente estabas el viernes pasado es que al final siempre detrás de una leyenda hay una historia no todos lo sabemos es una historia real lo que pasa es que a veces supera la realidad a esa leyenda y en este caso creo que prácticamente la supera esta es la marquesa de Villasante la marquesa de Villasante Margarita Ruiz del Lloris que tenía casa en Madrid casa también en Albacete el ya tiene una hija se llama Margot y cuando muere la hija bueno no deja ver a nadie de la familia a ninguno de los hermanos no el el cadáver de de esta chica bueno muy joven la sacan en el ataúd para enterrarla resulta que en su habitación uno de los hermanos Luis encuentra una serie de elementos que hacen sospechar que puede haber sido la propia madre tiene asesinado a Margot que es como se llamaba esta esta hija Yves lo pone en conocimiento de los juzgados de Madrid que abren una un proceso porque bueno aquí pasan cosas muy extrañas en esas cosas extrañas está que la marquesa tenían muchas mascotas y las hermanas cuidaba con mucho cariño estoy en principio parece muy positivo bueno pero cuando morían a veces no se sabía muy bien cómo con toda frialdad les hacía unas vibraciones y imputaba partes que guardaba en frascos con formol claro cuando el hermano de Margot este Luis encuentran abro claro encuentra un hacha de carnicero encuentra una tabla de cortar carne en cuanto a unas unas pinzas material tipo quirúrgico que utilizaba su madre para digamos con sus practicas con las mascotas claro dice a ver si es asesinado podría ser