Carreteras secundarias - II. Compartir

Voz 0874 01:24 la este espacio lo llamamos carreteras secundarias porque solemos explorar territorios poco transitados por los medios de comunicación incluidos nosotros seguramente hoy viajamos con Bru Rovira y con Valentina Rojo a tres lugares a Granada a Valencia ya Segovia allí descubrimos cómo algunas personas han decidido poner en el centro de su vida una palabra que esta palabra compartir compartir conocimientos espacios experiencias compartir incluso dinero son jóvenes niños mayores adolescentes gente que en comunidad se ha dado cuenta de que la colaboración es quizá que ahora descubriremos porque la mejor medicina para la convivencia vamos a escucharles

Voz 0300 02:07 quería que reúne varios elementos que a ti te gustan cuando me lo contó Valentina que queréis hacerlo dije hombre

Voz 0874 02:12 salir de Madrid a comer en un restaurante de pueblo esto

Voz 0300 02:15 muy de Bruce ahí esto esto siempre está pero hay algo más no esta es la historia de de la España rural que estamos hablando bastante no es programa España vacía de gente que busca formas más humanas a la vida moderna de vivir en contacto con la naturaleza con el medio natural pero en este caso no son gente que se han retirado aquello que llamamos en plan hippy sino todo lo contrario no para ellos la ciudad se ha convertido en un lugar inhóspito y quieren vivir como profesionales en el campo

Voz 0874 02:43 el techo veo me hablas de un pueblo en el que de momento solamente viven

Voz 0300 02:46 tres personas seguir poner el énfasis en las palabras de momento de momento de momento porque son tres personas que tiene que viven fijos pero tienen detrás otras doscientas personas que se han implicado en un proyecto de repoblación de pueblo y hay una asociación que

Voz 0874 03:02 discute si de los pasos no estoy pensando en esos edificios de apartamentos neoyorquinos en los que los nuevos inquilinos tienen que pedir que les dejen vivir allí pero que no tenga nada que ver con esto

Voz 0300 03:13 no es exactamente así pero sí que si tú quieres instalar allí como hay un proyecto de de que te ayudan hay un fondo de inversiones lo piensa cumplir

Voz 0874 03:22 es entonces ve el pueblo se llama bello sí

Voz 0300 03:24 no se encuentra en la provincia de Segovia no si es una historia hermosa porque quienes puedan el proyecto repoblación son hijos y nietos de los antiguos pueblos del pueblo es decir que allí vivían sus abuelos pueden incluso haber jugado se detrás de este proyecto hay de todo abogados arquitectos ingenieros economistas son ellos precisamente los que ahora han diseñado un plan Estrategia para repoblar de Los Silos

Voz 0874 03:49 me consiste plan cuenta no bueno

Voz 0300 03:51 el el plan se divide en varias patas no pero la idea es que sólo puede funcionar si son competitivos con la ciudad no para eso han desarrollado un sistema económico que es rentable y sostenible también un largo plazo de momento tienen un fondo de inversiones que se llama haberlo sido Dream dotado con doscientos mil euros para invertir en proyectos de emprendedores que quieran desarrollar su negocio viviendo en el pueblo y esto es lo que tu decías antes esto hay que discutirlo

Voz 0874 04:18 tú lo sabes gente que quiere mudarse al pueblo pero tiene que hacer algo por el pueblo para ponerlo en el mapa de Josep Maria o para generar economía ello qué qué qué tipo de proyectos busca

Voz 0300 04:27 bueno pues buscan todo tipo de proyectos que sean sostenibles en el mismo pueblo sea una casa rural un restaurante y tal pero por otro quieren atraer también a toda esta gente que monta negocios on line es decir tú puedes ser abogado puedes trabajar en banca o lo que quieras pero trabajando on line desde el pueblo no

Voz 0874 04:44 si el objetivo cual es quiero decir se ha marcado un número de habitantes número de peticiones

Voz 0300 04:49 bueno ellos piensan que que pueden ver a las cifra que había antes de los años cincuenta de que era unos ciento cincuenta unos doscientos habitantes

Voz 0874 04:56 es un periodo de diez años creo de hecho bueno hasta allí por supuesto habéis sido Valentina Rojo como les Un poco de pueblo que se carretera comarcal

Voz 0300 05:03 como carretera comarcal no te encuentras un coche en treinta kilómetros el pueblo es un pueblo muy pequeño es bonito eh lo forman dos calles en forma de cruz está la Iglesia que no falte si hay un pequeño local habilitado como centro social y fue allí donde estuvimos conversando con Jorge Juan García que es uno de los tres habitantes que de esta saga que te hablaban de modelos y bisabuelos y el día viven permanentemente allí

Voz 7 05:29 entonces se es una sexta generación sexta generación de los García Horcajo los primeros pobladores primeros pobladores de bellos y yo provincia de Segovia vamos a escuchar

Voz 8 05:44 bueno este es el club social antiguo del club del pueblo como podéis ver tenemos un pequeño museo con las fotos de de los padres y los abuelos bueno intentamos recopilar entre todos los vecinos fotos que como veis hay cosas muy curiosas como una persona del pueblo que hizo el árbol genealógico de la familia más antigua de debe yo sí yo que son los García que somos unos cuantos como podéis ver

Voz 3 06:09 estamos aquí en este árbol estrella el que vino aquí quién era Francisco García que vino de Urueña

Voz 0300 06:17 más que se casó con una señora se llamaba Ana Horcajo de todo estos García se fuera

Voz 8 06:24 dos años en la posguerra después de la Guerra Civil en nuestro doscientas personas entre los años cincuenta y sesenta se va prácticamente todo el pueblo la despoblación en nuestro pueblo termina exactamente el año mil novecientos setenta y seis donde la última familia con niños deciden irse a vivir a Madrid y a partir de ese momento el pueblo practicante se convierte en un despoblado prácticamente desde el año setenta y seis donde hemos tenido tres empadronados cuatro El momento más bajo ya casi a punto de cerrar el pueblo

Voz 9 06:53 eh

Voz 8 06:53 está en el año dos mil cuatro dos mil cinco dos mil seis que da una sola persona empadronar ir a partir del momento hemos remontado un poquito somos cuatro personas empadronadas ahora mismo pero bueno este año pasado en dos mil diecisiete han sido un punto inflexión ha sido un momento realmente duro para el pueblo hemos está al cincuenta días sin agua potable se quedó el el pueblo sin alumbrado público a se quedó a oscuras eh lo bueno que tenemos todos estos descendientes de la gente que lidió en bellos y yo es que ahora mismo tenemos arquitectos ingenieros abogados economistas de gente dispuestas a luchar por el pueblo de gente que sigue manteniendo a un sin vivir en el pueblo el pueblo tanto con su esfuerzo como con el dinero que ponemos en mantener a las infraestructuras somos un pueblo prácticamente abandonado por el Estado como casi todos los los pueblos que tienen tampoco es empadronados ya no sé si invierte nada esto es algo común creo a muchísimos pueblos de todos los que estamos más o menos cerca de las ciudades

Voz 10 07:47 sí

Voz 8 07:48 aquí a partir de mayo empieza a venir gente nos situamos ya el cincuenta sesenta personas e viviendo en julio ya llegamos casi a cien en pleno agosto pues nos vamos a doscientos llega septiembre empiezan a irse poco a poco en noviembre ya no queda nadie

Voz 0300 08:03 la diferencia es que ahora los que vivís creéis que funciona el pueblo por sí mismo no por el turismo

Voz 8 08:08 lo bueno es que realmente no es ni turismo el modelo de segunda residencia no es viable no es viable económicamente no es viable financieramente nuestro pueblo cuando hay que hacer tareas que en cualquier otro sitio en Madrid en cualquier parque ya que cortar la hierba ahí hay unos servicios municipales que tiene unos señores

Voz 0300 08:25 que te la cortan que esta cuota se planteara porque tiene que ocuparse de cuatro personas

Voz 8 08:30 el Estado se se tiene que plantear porque puede culparse de cuatro personas lo no tiene que tomar una decisión nosotros eso de alguna manera lo reivindicamos y se lo exigimos al Estado y queremos que nos diga sí a partir de que mínimo quiere abandonar a los pueblos tenemos que saberlo es más contemplamos que nos vayan abandonar pero entonces lo único que les pedimos sino abandona completamente el Estado es que nos permitan un sistema de gobernanza comunitaria comunal como asistido durante ochocientos años de todos estos pueblos que permita sobrevivir por nuestra cuenta porque llevamos haciendo los cincuenta años estamos intentando mantener todo pero cada vez que tenemos que hacer algo tenemos que pasa

Voz 11 09:10 era un calvario de permisos burocracia de cosas que

Voz 8 09:16 estamos haciendo trabajo gratuitamente lo estamos haciendo con el esfuerzo de los vecinos con nuestro con nuestro dinero aportando nuestro dinero en nuestro tiempo y encima les tenemos que pedir por favor que nos dejen cuidar el campo cada una de las pequeñas cosas que hemos hecho simplemente proponer por ejemplo una vivienda nueva en el pueblo es una burocracia y una a ver esto es un mal endémico de España pero es que en el caso de los pueblos a las pocas personas que están intentando sacar adelante proyectos se ahogan en un mar de burocracia en un mar de permisos entonces bueno estamos atrapados ahora mismo por cualquier frente que lo mires

Voz 12 09:55 estar en parte hasta estas poco situarían de mundo financiero dedicado al mundo financiero desde hace tiempo bueno

Voz 8 10:02 es que hemos venido a vivir al pueblo pues hemos ganado en calidad de vida al oeste hacia me como de Madrid que afirmó que hacer lo que es mejor no queremos ir al teatro las cogemos el coche vamos a Bari que están ahora cuando queremos ir al cine hacemos lo mismo pero aparte tenemos Netflix en casa tenemos e internet aquel que que yo creo que Madrid es dicho aunque

Voz 13 10:31 hemos encontrado muchos amigos por la zona y no tienes una cena de algo tiene algo de la Asociación de caballistas algún evento de algo eh yo voy a mezclarse sea si puede dar un pueblo de aquí al lado hace es un poco a lo que pasa que coges el coche todo el mundo el campo no es ciclones

Voz 0445 10:48 no piensa en el campo evolucionado y no podemos seguir con el estereotipo de el campo no tiene tecnología al campo no tiene formación el campo y no tiene alternativa las ahí y hay que valorarlas y hay que romper el estereotipo ya

Voz 14 11:02 eh paleto del pueblo oí

Voz 0445 11:05 pero lo que no tiene nada no ahora mismo yo creo que los vuelos las oportunidades que tiene una persona ciudad están exactamente igual ahora mismo no exactamente

Voz 15 11:17 cerrar hacía mi idea es construir bueno diseñar un bosque que función como los ecosistemas naturales de la zona emulando a los bosques maduros que que habría aquí siguiendo la SER las sucesiones ecológicas todo exactamente igual pero intercala los precios análogas que son las que me van a dar esa rentabilidad a corto medio y largo plazo entornos pues un bosque de los los subproductos que tú puedes vender de los bosques son tanto presuntos Del Bosque los piñones la resina las aceites esenciales las trufas muchísimos productos algunos frutos nueces al tipos de ese tipo aromáticas por supuesto eh setas trufas un poquito es la la ideas si conseguimos producir recuperando los ecosistemas y creando y una estabilidad para siempre una vez que el bosque está establecido tú tendrás que sustituyen algunas especies pero esos tapara Mis hijos para mis nietos para los siguientes y los siguientes no sólo una inversión económica es una inversión en capital natural sobre la comunidad en la que en la que se desarrolla no es lo mismo así un pueblo que no tiene ni un árbol alrededor que pueblos rodeado de bosques es que no tiene el mismo valor aunque sea espiritual no no tienen el mismo valor

Voz 8 12:37 hay una de los temas que hemos analizado en nuestro plan de repoblación de Vallecillo es el grado la dación en medioambiental que tendrá la mismo estos pueblos a nuestro pueblo el año pasado en Río del pueblo ha tenido sólo durante dos meses de doce fuentes que tenía el pueblo que que manaba agua durante todo el año solo queda una fuente

Voz 13 13:00 el agua es un porcentaje en el territorio español no

Voz 0445 13:05 entonces no podemos pensar que las ciudades puedan vivir Cinema entorno rural en entornos rurales el que soporta la vida de una ciudad y hay que desarrollarlo o sea no se puede dejar morir porque si eso muere también vamos a ciudad hay que restaurar los ecosistemas insisto porque si no tenemos un sitio donde vivir sano y saludable como país más vamos a un proyecto que está más unido a un desarrollo forestales más complejo en una ciudad pero muchos de los proyectos que nos están planteando sí que son factibles una ciudad el problema es cualquiera que sea mi estilo de vida quiero que mi estilo de vida sea el estilo de vida urbano en que el tiempo

Voz 16 13:44 ese escaso en que las relaciones humanas

Voz 0445 13:46 Casas quiero ir a un sitio donde pueda volver a establecer esa comunidad donde mi día a día sea más relajado donde tenga tiempo donde se acaba el día puedo disfrutar entonces yo creo que lo que estamos planteando es intentemos buscar modelos de vida en que seas más peligro en que tengas más tiempo en que tengas más contactos con el medio natural disfrutarlos

Voz 3 14:17 eso sí es una circular está costilla todo con Mattel

Voz 8 14:25 les naturales las paredes son de barro la cubiertas madera reciclada la casa está semienterrada entonces tenemos una eficiencia de enorme porque a un metro de profundidad más o menos en en el suelo tienes catorce quince grados de temperatura estable la casa está construida directamente la tierra semienterrada con lo cual absorbe la energía de la Tierra ir por dar un dato de eficiencia con diez grados bajo cero en el exterior la casa se mantienen a a quince grados con lo cual tener una temperatura de confort pues es un aporte energético muy pequeña

Voz 10 15:01 yo no desaprovecha lluvia

Voz 8 15:04 sí y lo tenemos eso me veis ahí en medio es agua de lluvia hay una lente en el en en la cubierta de agua no

Voz 7 15:23 mientras nuestro país está completamente integrado en lo que es vivienda granja izquierda tenemos nuestra huerta es una huerta circular orgánica

Voz 17 15:35 he aquí tenemos estos son las cuadras

Voz 7 15:40 sí bueno El primer año queríamos probar aquello que se decía en los pueblos que de un cerdo vivía una familia un año y ahora nos podemos decir después de varios años con matanzas ir probando todo tipo de cosas que es verdad sea ya veréis que cerdita mochicas al la nuestra Cerda Seaman todas el de Ildefons a mira ahí tienes a Ildefons satélites

Voz 3 16:03 en ciento ochenta kilos

Voz 7 16:05 ya no sabéis bueno vive como una reina

Voz 17 16:12 veces nuestro gallo Baldomero aquí tenemos hubo cinco eso

Voz 8 16:25 tamaño también que nos permite de hacernos de Corder

Voz 7 16:28 no

Voz 17 16:30 cada elemento cumple varias

Voz 7 16:35 porque las ovejas las utilizamos la rotación qué hacemos con los caballos en los prados tú metes caballos se comen parte del de la cubierta vegetal pero hay cosas que no se come metes luego las ovejas

Voz 0874 16:48 se terminan por lo que no se Bayo infantil quizás con dos tipos de estiércol simultáneos

Voz 17 16:58 creemos que una una combinación sostenible Cormick a los pueblos y que es bastante factible es esa cantidad de gente ahora mismo que trabajamos por Internet estamos hablando ahora mismo en España de cientos de miles de personas se muchas de ellas pueden tener una oportunidad desarrollar su trabajo grupo otros costes etcétera etcétera Si te gusta

Voz 3 17:19 si te gusta el campo es una opción ahora mismo muy asequible baños bueno

Voz 18 17:28 y lo que son un bar de Dire eh bien en noviembre es enorme y que les para

Voz 0874 18:28 nosotros lo llamamos carreteras secundarias o esas carreteras hacia el sur

Voz 0300 18:33 sí estuvimos en Albolote que es un pueblo que está junto a Granada estuvimos visitando una guardería y un centro de día para ancianos que comparten actividades un proyecto educativo intergeneracional

Voz 0874 18:45 sí fíjate que mezcla una guardería y un centro de día para ancianos una iniciativa de la cooperativa macro Sat que tiene distintos centros en Andalucía la idea es que los ancianos ayudan a la educación de los niños y los niños ayudan a su vez que los ancianos se sientan mejor más activos más integrados más útiles seguramente menos solos sacarles de la marginación a la que a veces la sociedad moderna les acostumbran a condenar no

Voz 0300 19:10 sí sí así es la guardería se llama Charlines y todo está pensado para esta convivencia que decíamos no empezando por la arquitectura a un lado está construir la guardería con unos grandes ventanales al otro lado hay un centro de día para personas mayores que también tiene unos pisos asistidos arriba entre los dos edificios hay un gran patio que conecta la guardería el centro deberían no es el mundo de los niños y el mundo de los abuelos

Voz 0874 19:33 aquí no solamente comparten espacio pequeños y mayores también hay actividades que hacían juntos

Voz 0300 19:38 qué hace musicoterapia pintura cálculos sí

Voz 0874 19:42 empleó bailan se cuentan cuentos Valentina Rojo y tú habéis visitado el centro como digo hace hace unos pocos días

Voz 0300 19:49 te contaba precisamente este el momento emocionante no cuando fuimos con los niños que se reunieron se fueron cantando a buscar a los mayores a centro de día no al vernos entrar todo se pusieron de pie contentos emocionados cogieron de la mano y fueron juntos hasta la guardería a medio camino Biaggi un señor con un canarios centrada jugando con el canario separaron todos a charlar con él y luego entramos en la guardería

Voz 0874 20:16 pero claro dirigir un centro de día una guardería obviamente no es lo mismo entre ellos

Voz 0300 20:20 si te parece dejamos que nos lo cuenten Maribel Gómez que es la directora centro de día y María Jesús González que dirige la Escuela Infantil los pasillos son unas Sánchez no es lo primero que se ve al entrar

Voz 19 20:34 el centro es particular porque está adaptado tanto a las necesidades de un centro un centro infantil cómo es esto una escuela infantil como a a la característica que tienes que tener un centro de día con personas mayores por ejemplo lo que está viviendo de los pasillos los pasillos son más ancho

Voz 20 20:55 la habitual barandilla vale para

Voz 3 20:59 ahora esperan obtener quieren entrar

Voz 11 21:03 Ellos se va narrando lo que le hace falta a la a la barandilla lo que lo más visible son Eslovaquia la alabado llama la atención porque hay bate grande y pequeñito

Voz 3 21:16 mitos mini vatios

Voz 19 21:20 es un centro que está pensado desde el inicio para ser un centro intergeneracional a nivel incluso de instalación ahí tenemos los sillones y sillas preparada para cuando vienen nuestro amiguito Mayor esquina decimos

Voz 20 21:35 para que se puedan Santa Rita

Voz 3 21:39 esto de Milito porque los

Voz 19 21:42 porque el tema de llamarlo abuelos tendremos siempre cuando son niños decir viene lo abuelo venas o el porque son personas mayores pero algunos no son abuelos pero es que además no son los abuelos de los niños entonces eh decidimos y a ello les parece bien que lo nuestro amiguito mayores de hecho como nos vemos todos los días son un somos amigos que somos amigos lo lo amigo puedan en sedes distintas generaciones siempre tendemos a jugar a convivir todas las interrelaciones nuestra sociedad sino dais cuenta es casi siempre con la misma corte de ida estoy solo el principio

Voz 0300 22:15 cosas de la vida no

Voz 21 22:17 tengo que aprender mucho lo uno de lo otro porque a nosotros

Voz 19 22:20 no cuesta ese pues él vivía en los últimos años de la vida y que en ocasionan que se avanza mucho y ellos aprenden pero quieras que no cada vez vamos poquito o no en cierto aspecto hacia atrás los niños casi siempre pues ser la premisa de van evolucionando hacia adelante pero sin embargo desde que estamos trabajando como centro nacional no hemos dado cuenta

Voz 11 22:43 verdad que mayor era al final lo que van hacia atrás sí de entonces para ello no

Voz 16 22:50 vuelven hacen niño porque lo que van perdiendo son capacidades pero sí es verdad que que hace que esto último año de de su vida pues sea un poquito más Feli no el interno la relación con lo más pequeño hace que sea un poquito más Feli que se sienta menos solo que sienta menos apatía porque a veces no tienen la familia cerca y la cara de Joseba no eres de cuando está él un día habitual de centro a cuando está con los niños es totalmente diferente a la vitalidad la cara de felicidad que pone cuando los niños se les sientan en sus piernas cuando juegan con eh es totalmente vamos diferente a un día normal cuando en esa pues la puede estar deben mejorar disoluto entonces claro si es ir sus constantes su obtención

Voz 22 23:31 bueno además de que claro a nivel farmacológico

Voz 16 23:33 lo mejor es decir la medicación dicen porque sobre todas las personas que tienen antidepresivos que hay muchísimas personas que acuden a los centros de presión avanzada porque han perdido afabilidad cercano ha perdido su pareja claro cuando empiezan a trabajar cuando cognitiva ambiente empiezan a estabilizar su felicidad aumenta esa medicación se va luciendo incluso hay personas que han entrado en silla de ruedas por diferentes motivos porque estaban apático porque no querían vivir y han estado caminando han acabado caminando y entonces claro esto no aportan

Voz 22 24:03 pues la verdad que también mucha afgana de debe a los mayores como es

Voz 8 24:07 el último año de vida su calidad de vida

Voz 23 24:15 adiós pequeña como Altman

Voz 19 24:19 martes acuerdo viene Ice T dividen por toda la clase la afinidades que nosotros amor de rutina normal hilos miércoles nosotros vamos allí no sólo desde Málaga el cole de los mayores

Voz 3 24:31 no

Voz 23 24:33 no hubo una locura a dónde vais ahora con ellos bueno

Voz 21 25:00 pues ahora ellas estado explicamos ojito hubiese quedado ahí a ver a los amigos mayores vamos a ir a recogerlos azules hilo como a traer aquí a

Voz 19 25:11 nuestro cole para actividades con ellos como hacemos normalmente

Voz 21 25:16 y ahora hacemos un trenecito íbamos cantando la canción de Tengo el corazón contento se mi tú mayo tiramos a lo ilustra cómo no tienen tiene como si normas

Voz 23 25:28 mira que hay varios que que sí que tiene el ser humano como digamos

Voz 3 25:34 la diferencia porque lo han escogido ellos haciendo todo de forma totalmente natural

Voz 23 25:48 sí es la guía eh que Duato no vale vale la miedo vierte usted hace mucho que está bien

Voz 12 27:13 Nos gustan Augusta distraerme un siete Aquel Nieto quien mucha vitalidad y mucha vitalidad y mucha alergias además el día en el mar a baja sale una con la garganta ya un poquito la hora mimos hubo tampoco están muy pequeño claro su canciller a yo preguntaría en señal de más no ven que trabajamos no era nueva esta de de soltera luego me cansé ya es decir aquello me hubiera gustado estuve dos primer pero no a los treinta y tres años me puse el mando mande las depresión ya lo pierdes no acuden de cuando dijo que dos de los dos pasar ahora ya todo mucho por lo Trillo Del Nido de que acordarme de aquí y todo el tiempo no lo ha recuperado un poco no ha superado Si al tener nada

Voz 24 28:24 qué tal muy bien y no me gusta el penalti cuando estamos Tikrit yo cuántos años tiene usted construirá ochenta y ocho años haya pero se conservan muy bien

Voz 3 28:38 sí

Voz 24 28:40 el todo bajado Timur de que ha trabajado estaba bajó dieciséis año en Twitter de extorsión debe cómo era la vida allí pues con la vida es dura tenemos que dar nueve horas del llamado telón todo la bata es la rompa acepten la comida tenía la mujer harina setas situarle aquí contaba una ventaja de España tenían para todo bastante bien vestía viene nada bien todo

Voz 23 29:22 venga ya

Voz 10 29:24 leal esta chiquitín Éste es cinco meses cuando

Voz 3 29:40 estos años lo lleva usted

Voz 10 29:42 yo tengo ochenta y cinco

Voz 3 29:44 al menos cinco meses

Voz 25 29:49 yo no soy es mayor de nueve hermanos siete niños y dos niñas va padre gustaba mucho de las niñas me tuvo a mí

Voz 3 30:01 yo que ya era una niña venía otro niño ocho niños gitanos siete niños y dos niñas Fazio el también su guardería como no genial cualquier

Voz 25 30:14 sí

Voz 24 30:18 pero no lo han notado mía

Voz 10 30:25 Francia como suele por qué por qué chica a los siete años en la comunión comunión no tuve que ir a trabajar a orillas de pues en una loca no donde hacen pues yo estaba Thalía más de Villa cáncer los vendían la peluquería siete años al ciclo Cirio no es más que tardará en cada día a día Pangos Rinko los pobres entonces neumococo pero no de vivía pues Albaicín usted yo

Voz 26 31:15 pues mira hacía días no tienen falta alguien Mi padre que tenía Candice veía yo

Voz 10 31:22 lo hacia hacia un año más nada dos vidas diferentes no las dos aquí pues se tiene uno o dos Baksi como no tienes no vamos a a hacer bien hacia porque el matrimonio no han Tazón novio estrato encantado

Voz 3 31:44 pero se casan ya es cambia

Voz 10 31:47 ya ya que porque sí porque ya tienen buen tomando hoy ya no dejan alguno ni rápida hacen que llevo mucho años si fuera como ahora que visité ella me dice se divorciado

Voz 27 32:02 no aguantan ya se puede hacer a mí es lo mal disimulado en la Casa Amèrica dama además le tengo yo que mover adaptado acción café fenómenos quiebro toma el huevo hacía siquiera

Voz 20 32:19 afortunadamente Carme la vida está en eso sí que estamos cambiando

Voz 10 32:23 hay mucho no queda muy claro que haga hace tenemos suerte verdad

Voz 13 32:33 su marido ha sabido hacer huevos

Voz 3 32:37 por Khedira trató bien

Voz 10 32:41 y que pudiera antes de Ahmad fin ya no hubiera yo la labor gusto de que no aguanten no acaba admite

Voz 23 32:57 no

Voz 9 33:06 el eh

Voz 23 33:11 de Sevilla a mí alguien le dedican tú brota

Voz 25 33:22 un delirio día ca da no adoptada

Voz 3 33:28 no miente

Voz 25 33:31 sí ya

Voz 20 33:33 ni día en el sueño

Voz 10 33:36 me di todos eh eh

Voz 20 33:39 eh eh

Voz 28 33:47 el que no habían tenido

Voz 31 34:02 a ganar

Voz 32 34:05 no

Voz 33 34:25 eh

Voz 29 34:41 eh

Voz 34 34:53 bueno nada que no somos perdido ver cómo cómo salimos de aquí cómo salimos de ahí que vale pues más o menos para salir de aquí de un estamos

Voz 7 35:01 seguimos en la pista escalafones Tara

Voz 34 35:04 los cuatro kilómetros que hay unos cuarenta y no es hay un desvió a la derecha que es una bajada de asfalto muy pronunciada y eso les sacará la carretera de dialogado y el pueblo Esteban novicio ha ganado ya pero usted le llaman el pueblo abandonado por qué pues porque no nunca hemos visto ahí picante ni nada está todo en ruina Si pero sabe que lo están reformando los taninos que hace tiempo que no pasa por ahí pero yo

Voz 35 35:29 creo que sí sí sí sí he visto yo

Voz 34 35:31 era Si herramienta de trabajo por ahí

Voz 11 35:38 sí

Voz 0300 35:41 lo que es perdiera un pueblo abandonado se sí pero buena entre siempre estamos discutiendo si vamos con mapa o vamos con GPS ya yo creo que Valentina ni siquiera tocado nunca un mapa no yo voy con más bien con Mapei brújula claro se fue la cobertura de nos perdimos

Voz 0874 35:56 de todas maneras también se puede evolucionar yo también iba con mapa cuando no existía el año pasado GPS pero es Valenciana dice que tú estás como a medias porque sacas la

Voz 0300 36:04 brújula del iPhone que nadie la brújula el iPhone una necesidad cobertura o sea es un cuento mecánicos

Voz 0874 36:14 en fin he dejado

Voz 0300 36:15 juntando a un ciclista en medio del monte bueno es que estuvimos perdió de un ahora por caminos de estos rurales un desastre no pero al final siguiendo las indicaciones llegamos al pueblo abandonado se refirió al ciclista que en rebotes aldea de Hoya es un antiguo poblado morisco que vista medio derruido y en el viven de manera prácticamente hutus suficientes tres jóvenes que trabajan día a día para rehabilitarlo que son los que íbamos de visita

Voz 0874 36:39 estamos a situarnos en Valencia en la sierra de La Calderona y estos jóvenes han formado una eco aldea donde viven prácticamente con las mismas condiciones que hace cien años

Voz 0300 36:49 exactamente lo que pasa es que ahora tienen paneles solares genera electricidad para los móviles por supuesto no lo demás es completamente natural no lo que impresiona es precisamente esta sensación de que estás viviendo en un pueblo abandonado pero sobre una ruina con al menos diez siglos de historia en un lugar además con uno hermoso paisaje mediterráneo un clima extraordinario claro

Voz 0874 37:11 porque hoy ya fue en el siglo XI un asentamiento árabe

Voz 0300 37:15 un asentamiento todavía queda el trazado de la antigua acequia que lo Rega de momento estos nuevos habitantes ya tienen un huerto gallinas olivos que cuando fuimos en la pizarra donde se apuntan las compras sólo ponía que faltaba azúcar gasolina

Voz 0874 37:29 no hasta que empiecen a hacer un pozo y encuentra el petróleo tres personas son suficientes para mantener un cuarto para mantener animales para reconstruir un pueblo entero

Voz 0300 37:37 bueno allí viven de manera permanente Luis Silvia Alberto Luis es arquitecto Silvia psicóloga y Alberto técnico medioambiental pero la verdad es que tiene muchas visitas voluntarios que llegan de todo el mundo para ayudarles conviven juntos y trabajan

Voz 0874 37:50 de todo el mundo dice todo el mundo incluso ahora

Voz 0300 37:53 hablaban de una reciente visita de australianos no parecerá hay un gran movimiento internacional de jóvenes voluntarios que comparten un mismo estilo debidas ayudan y se visitan en estas aldeas cuando llegamos allí nos sentamos en la cocina antigua casa del tío Pascual dio Pascual fue el último habitante del pueblo en honor subió han bautizado la única plaza que hay con su nombre no llegamos justo para pelar unas evitas mientras conversaba

Voz 0874 38:17 los perros de comer

Voz 3 38:22 nos llevamos la pista pues tienes Valencia aquí todos son los dos ingredientes para ella Madrid alineado eh que ya no tira más Arili ya hemos el trece esto Navas no creo que nos espera

Voz 13 38:55 nueve discos

Voz 3 39:04 estaba al completo se extremo sur

Voz 27 39:08 luego tenemos también un grupo así de amigos y que van y vienen si les como soplará formas que cambia de

Voz 11 39:17 eh de un sitio como dónde alojar te hay comida

Voz 3 39:23 cubran de pues pero tiene más les ponga falda roja la muerte de crema para recibiese decía adiós porque se amotinaron después fusilada oscuros desde el campo el huerto y todo esto la reconstrucción ahí los dos corros no

Voz 0300 39:46 el que viene que que hace se mete también a reconstruir

Voz 36 39:50 no a la pizarra se tratan las actividades que hay pendientes las prioridades que hay que atajar que tenéis en inglés

Voz 1004 39:58 el caso lo que podéis desvele podamos divos

Voz 3 40:02 crecíamos Kuti no lo habéis hecho digo es el último todo para salimos pues nuestra frente a le lo digo que todo lo viejo siempre es mejor eso es mejor encerrando al suelo aquí hice poco queda muy horarios la mayoría de dulces y no sé a mí la verdad que me encanta pero claro yo no voy a decir

Voz 0300 40:33 el calendario yo no paga demostraba

Voz 3 40:38 bueno comer porque trabajan entraba apoye trabajan bien de verdad porque es como nacido y pan con lo antiguo

Voz 1004 40:53 es esta asentamientos de que estas piedras y habla así pudiesen hablar y parece ser que es un un asentamiento morisco de la época del reino de taifas durante tiene ya mil años no a ver esto nosotros cuando llegamos estaba curioso es ver la verdad la verdad que a base de Curro Posada lo haya parecido a casa

Voz 27 41:13 luego vosotros como como sabéis hacer todo vez

Voz 10 41:17 he leído da igual

Voz 3 41:22 todos aprendemos de todo porque yo no tenía mucho

Voz 11 41:24 idea de de construir au de hacer

Voz 37 41:27 forjado sólo muros au Talia aquí ha aprendido mogollón o hacer un suelo una pastera si me encanta me gusta me encanta al mundo de la de la obra me flipa yo qué sé yo creo que también les abre enseñado algo de conducta humana damos ahí perfecta aparte de psicología y conducta humana es complicado

Voz 36 41:53 bueno pues este es una alquería islámica que se construye en el siglo XI tenemos que tener en cuenta que todo el conjunto estaba ya funcionando más o menos tal y como se ve hoy hace mil años no que estaban poco ahí la la la de la coña no nosotros que somos millennials no

Voz 1004 42:10 si entonces y ahora mismo de las casas que cabía en un principio que decían que era nueve casi trece Corrales sólo hay tres casos serían esta kurda no aquí donde estamos

Voz 36 42:24 la primera han estamos creo que es la la cocina de la casa los voluntarios que es el espacio que dejamos para ver cómo está hablando antes de plataformas internacionales voluntariado de otras dos casas que sería la casa de Luis y Silvia Izquierda indicase la derecha a pegar a Torres bueno aparte de estas tres espacios que nos ha costado tanto volver a a rehabilitar pues hemos hecho una instalación de ducha con agua con agua alentada por el sol

Voz 3 42:54 idearon de sacáis el agua de donde llega

Voz 36 42:57 el agua es ese sistema acequias que hicieron en el siglo X sí sí sí sí sí sí nosotros lo hemos actualizado hemos entubado un trozo is mismos mismo y la verdad es que la gente muy sabia estará en está muy bien construido parar el caudal que es modesto o la verdad que conseguimos abarcar mucho terreno con en la plaza de la Maimónides de la Maymó pues si mismo era fue una musulmana que está muy a disgusto con el rey musulmán de turno ha yo prefiero catorce y decidió aliarse con los Cristiano que ya estaban en la jornada Illa hay buena idea fue decir que la guarnición de Castilla era muy cobarde hice aparentaban ser un ejército mucho más grande que eran que no tenían resiste decir que saldrían corriendo y entonces me lo que hicieron los cristianos fue ponerle fútbol las astas de ganado y avanzaron con el ganado por la noche dio el castigo cuando vio que tenía un mar de antorchas hacia ellos dejaron el castillo NYSE fueron corriera tenía razón llegar hasta entonces

Voz 38 44:13 dice que volvió el caudillo cristiano hacia la IVE preguntó qué

Voz 36 44:19 qué tesoro de los que ensayaban en el castillo quería que fuese para ella bueno previamente de que estaba claro dedica su gente les iban a respetar no lo que me dijo fue que no quería ningún tesoro más porque ya había contrastado que el tesoro más preciado ya lo tenía que era la inteligencia iría haciendo no esto es habida cuenta de que pensar vale más que que muchas veces la fue poder de la guerra no poder económico y bueno pues nosotros no nos da una lección a todos

Voz 3 44:54 nada todo porque no sé si sacan alguna oportunidad

Voz 0300 45:01 cómo sepas Universidad psicología aún

Voz 3 45:08 oye tío se vivir no vivían Valencia vivía ya en un pueblo ya en un rollo como más de hacer cosas ahí como ponerlo

Voz 0300 45:17 Luis dice Hecho viaje en autostop viviendo aquí se fue unos meses

Voz 37 45:22 claro la idea ahora somos muy pocos ya es así que está más ajustado el tema de haber que si te vas

Voz 0300 45:28 Acesa estas salidas me voy un tiempo vuelvo lo haces tú lo has hecho esto

Voz 3 45:32 sí bueno por ejemplo en octubre estuvimos un mes en Tailandia

Voz 0300 45:36 o sea que hay una diferencia con lo de la diríamos en los años sesenta hippies muestre rural que era más con unas cerradas en espacios cerrados no

Voz 27 45:46 a ver es que puede dar a la sociedad no puedes estar yo no sé si es posible realmente su quiso

Voz 3 45:51 ver Portilla yo creo que se puede haber intentado averiguar es esta otra manera no podríamos decir eso

Voz 0300 45:58 vienen de fuera a vosotros Sally

Voz 3 46:01 sí aprender inglés aquí

Voz 39 46:04 bueno es una muestra más de cómo es estar perdido en una montaña donde supuestamente te espera Alex lamentó hoy la y volverte más bruto que un arado bueno mira mismo han servido para nada

Voz 36 46:18 no volverme políglota irreal

Voz 3 46:21 finado refinado

Voz 0300 46:25 yo no puedo no propia tía no lo habéis de la naturaleza contacto con protones urbanita de origen Un sí de donde de donde la red Pilar sea te has mamado falto se tú

Voz 3 46:47 yo he Madrid encerrado en un cubo que parece eso dicen que es una casa en dicha funerario tú beso de Madrid Chelsea

Voz 0300 46:58 con quién vivía ampara merecían fúnebres también

Voz 3 47:02 no es una finca pero cinco puertas por Kaplan duras lo va agobiante todo es muy cultural muy social y muy falso no hay nada de

Voz 0300 47:25 no te a el trabajo físico no

Voz 3 47:29 bueno entonces pues no y todas las estás gimnasios donde haces pilates una una padre en mina

Voz 37 47:50 sí pero es muy guay el trabajo físico mira yo esto como persona que ha estudiado psicología creo que muchos problemas este a las ciudades y a la gente y sometida al estrés se podrían seguramente arreglar si si si sus vidas

Voz 27 48:03 hablábamos con una parte más de trabajo físico nos echarles la la vida de la ciudad como muy mental y falta

Voz 3 48:11 cómo utilizar cualquier el cuerpo hablábamos

Voz 0300 48:15 a Silvia del futuro no de cómo

Voz 3 48:20 esa es la promesa de la Escuela de de la escuela del pueblo serio nada casa no sé qué ves niños en el pueblo más animales Ron si es vuestra no sí sí es buenísimo oye Flores China

Voz 37 48:47 y hoy otra cosa el futuro que me imagino siempre es como que no sólo está lejano como que todos esas pequeños corrales So tal sean familias o gente viviendo grupo inmerso no sé cómo que que sean barrios no que sea

Voz 3 49:00 eso sí adelante utópico está la cabeza de gente feliz pero por qué no

Voz 0300 49:07 es pueblos de Soria deshabitados por ejemplo puede podéis vida porque empezáis de hacer lo que pasa es que normalmente ese tipo de núcleos que ya tienen que están sentados que vive gente tienen un un sistemas digamos de vida social y eso que ella que ya está que no lo puedes reinventar es lo que ya sabemos que no hay no obstante totalmente dentro de un sistema de consumo

Voz 38 49:32 no soy de un tipo de relación

Voz 0300 49:35 bueno pues habrán pueblos que lo viven mejor peor pero tampoco va a llegar tu de fuera intentar cambiar nada pues en un sitio que está que estaba abandonado y que está intacta la naturaleza ahí está todo un poco para arreglar dos puede volcar tanto ilusión y hacerlo de nuevo de una forma tampoco diferente pero pues hay ciertos errores que igual no hace falta volver a estaría bien que no volviéramos a romper ya veremos no pero nadie los ancianos por ejemplo Montaner Lopes podemos importar

Voz 3 50:05 Soria

Voz 29 50:12 sí sí están muy era aquí es que entera