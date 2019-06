Voz 2 00:00 como plenamente de Emery enorme ha rodeado sabemos que usted me habla muy mal

Voz 3 00:11 el Ministerio de Sanidad ha ordenado retirar seis tipos de complementos alimenticios que contenían Viagra in all lo ponía en el etiquetado se vendían con productos naturales para lograr la electos para lograr la L la eh

Voz 1214 00:22 lo tenemos fácil en la cara B porque el cine

Voz 4 00:24 Nos ha enseñado el desembarco de Normandía llevamos empresas yo creo que por la película que todos tenemos en mente que es matara al soldado Ryan matara al soldado Ryan

Voz 5 00:33 nosotros ahora ya más de la piel

Voz 6 00:36 aquí en confía al calor de su hogar confía en los profesionales de tensiones el extra

Voz 0313 00:40 han sido estás

Voz 7 00:42 Emma Thompson y sin duda más hemos puesto no

Voz 8 00:46 a veces no sea así precios para que en el sitio de ubicación no haya ningún problema de de accidente pero los cipreses esto están puesto en sus propias de macetas

Voz 1214 00:57 algo bien gorda muy gorda pero bueno

Voz 9 00:59 que nadie se los ponen más gorda todavía habría menos ponen más gorda todavía

Voz 7 01:03 promedió la precio podemos cometer errores iban los errores

Voz 10 01:09 rápido hay que emitir esta cinta esta grabar esto sin más dilación Gora son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 1 01:18 es Ci U D V unidad de vigilancia

Voz 0313 01:25 pensando bueno está pensando no estaba calculando Isaí esta temporada no llegamos a un informe seis

Voz 1214 01:31 cuando llegamos a descendió todavía no dando flanco antiguo eso de llegar a seiscientos no no llegamos será la próxima temporada hace pues pues aquí la próxima temporada así que los cumpliremos bien bueno la semana pasada la formamos gorda en Málaga celebrando la llegada del verano pero en realidad el verano llega

Voz 0827 01:46 dentro de unos minutillos y claro estos cambios de estación pues siempre producen distorsiones incluso alguna distorsión temporal el miércoles por ejemplo se conmemoraron los cinco años de reinado de Felipe VI bueno alguno se les han hecho estos años muy cortitos muy cortitos Ramón Alcarria y Luisa Rayo escucharon esto en Televisión Española

Voz 11 02:05 sin duda esta distinción llega en un momento muy importante porque demuestra entre otras cosas las buenas relaciones que atraviesan los dos países las dos casas reales ya muy pocos días de que el Rey Felipe VI cumpla a cinco días cumpla a cinco días que llegara al toro en España cinco días

Voz 0827 02:18 has desde que despegara entró en en España ha hecho larguísimo los cinco días por el contrario bueno lo mismo que duró cinco cinco años os acordáis el viaje que hace unos años hicieron sus padres los padres de Felipe VI a San gay

Voz 12 02:31 los Reyes de España están en Shanghai han llegado esta mañana en una visita de Estado para incentivar las relaciones con China allí permanecerán durante cinco años allí permanecerán durante cinco años

Voz 1214 02:43 ese es incentivar gracias sí sí sí

Voz 0827 02:45 por lo altos son distorsiones temporales que también se han producido al hablar de la constitución de los nuevos ayuntamientos que si hubieran durado tanto como dijeron en el telediario de Televisión Española y escucharon Ramón Alcarria Mario Suárez no tengo claro Francino que lo hubiéramos visto nosotros con nuestra edad

Voz 0313 03:01 a ver

Voz 13 03:05 a cuarenta y ocho años a cuarenta y ocho año cuarenta y ocho horas perdón Denise formen y los ayuntamientos

Voz 1214 03:11 cuarenta y ocho años de que sea

Voz 0827 03:13 vientos bueno nuestra compañera corrigió a tiempo y hablando de pactos tampoco están mal esto es que se firmarán en un futuro ya pasado Juanfran López lo escuchó en la Sexta hablaban del acuerdo para la investidura de Joan Ribó

Voz 14 03:27 sí lo que nos dicen es que aunque ese pacto a unos ha afirmado se firmará previsiblemente la semana pasada firmará previsiblemente la semana pasada en una de las es decir

Voz 1214 03:36 hará previsiblemente la semana

Voz 0827 03:39 Sada bueno ya sabemos que los pactos son complicados no siempre son transparentes no se sabe bien lo que unos piden lo que otros están dispuestos a dar nuestros tertulianos tantas veces tan precisos no siempre patinan cuando lo intentan explicar esto se lo escucho por ejemplo Ramón Corominas a Pablo Simón sobre los anhelos de Vox

Voz 15 03:57 vox es sabe bien que lo que hace es forzar la máquina porque lo que buscan no son consejerías no son consejerías

Voz 0827 04:04 sólo consejerías son quería así que lo que busca Vox no son consejerías sino que son consejerías bueno intentaremos preguntarle qué quiso decir

Voz 16 04:17 dime tú no

Voz 1214 04:21 el lunes estarán dando por la radio Pablo Simón aprovechar estaremos para preguntárselo a un follón también nos organizamos con el nombre de los líderes

Voz 0827 04:29 políticos este por ejemplo lo escuchó Ramón Corominas en Hora Veinticinco

Voz 17 04:32 a poner más cosas en el en el contexto mil espera que haya voy contigo mira lo que decía Pedro Casado Pedro Casado cuando no

Voz 1214 04:40 Julio del dos mil dieciséis Pedro Casado e menudo cruces no sabemos si Pedro ha virado a la derecha os y Casado ha virado a la izquierda Pedro Casado Juanfran López nos envía este cambio de nombres de la formación con la que Manuela Carmena concurrió a las últimas elecciones ocurrieran La Sexta cuando entrevistaban Esperanza Aguirre en la calle

Voz 13 04:58 la lista más votada sí que ha sido la además Carmena ola de más Carmena claro era además madre como alcaldesa

Voz 1214 05:05 más Carmena que pasa más Madrid qué pasa en este caso a ser más Carmena pero bueno quién soy yo para corregir de ubicaciones esto me pasó hace quince días a mí me ha llamado la atención como a nuestros oyentes de Cuenca a los que consideramos tan de la familia Cuenca que les llamamos ahora ser seré ños en vez de Cáceres en de cajero pero esto es lo escuchó Almudena

Voz 18 05:27 casi treinta grados en la localidad ser señales sólo ser Cerdeña

Voz 1214 05:32 CD niña bueno pues no sabemos lo que es el cruzado pero hablamos de ser Sedeño José Sedeño este caso yo sí que se lo que se cruzó a mi se me cruzó sencillamente un gentilicio equivocado los de Cáceres cacereños los de Cuenca conquenses yo no sé qué está pensando

Voz 16 05:52 Hardy

Voz 1214 05:56 el jardín ando hubimos lunes justo en La Ventana de los libros más voy

Voz 0313 06:02 esto me lleva por título en el reino de la araña ya que decir que su autora no se andó nunca por las ramas no se andó nunca por las ramas porque ya en el comienzo en Muerte en el ministerio armaba o ministro un político de buenas a primeras

Voz 0827 06:15 no se andó nunca por las ramas la verdad es que estas vigilancias Francino son de las que llegan profundísimo a la unidad pero claro tú eres tan impaciente

Voz 0313 06:23 los medios el pseudónimo de Marta Fernández Cuartero Marta buenas tardes bienvenida La Ventana buenas como estas que no te tocaba que es andó vale si no no ya ya ya me tocó las narices Gener que meter en la UVI de Isaías justo en La Ventana de los libros van llaman el ya veras el viernes anduvo pero pero Isaías es de los que no defiende creándose con Juan Olmo Isabel insisto no así no

Voz 0210 06:44 si no hombre hay un famoso chiste en que en que un alumno esta vez dice bueno sí indicó que pasó con Lázaro dice fue Dios yo lo dijo levántate y anda ya cerró andó dice el otro anduvo gilipollas dice bueno al principio anduvo un poco gilipollas

Voz 1214 07:00 es como la diferencia entre estar dormido y estar durmiendo que Cela lo estoy como bien la misma que existe entre estar jodido ya estar Javier

Voz 0827 07:06 pero bueno vamos a ver Roberto Briones que defiende el uso de la andó por anduvo eh pero sí que es verdad que en estos quince años de Unidad de Vigilancia hemos constatado la tendencia hacer regulares algunos verbos que son irregulares desde luego andar está a la cabeza de este fenómeno no sabemos cómo andará la cosa en un futuro

Voz 1214 07:31 ibamos al universo que nos proporciona espectáculos maravillosos no sabemos si éste del que yo hablar Cándida Altagracia en Herrera en la Cope lo es la verdad presentaban aún astrofísico experto en cúmulos globo lares pero acabó siendo experto

Voz 0313 07:48 hay en culos regulares o esto

Voz 1214 07:51 al menos le parecían nuestra vigilante Jacko

Voz 20 07:53 bado en revistas científicas extranjeras sobre temas de Astrofísica Illes que es

Voz 1214 07:58 el mayor experto del mundo en el cúmulo

Voz 21 08:01 cúmulo lo ovular Messier trece

Voz 1214 08:04 bueno este es el típico caso de en qué estaría pensando pero en este caso tenemos que salvar a los dos a la vigilante y al vigilado por qué si revisamos el bar de la Unidad de Vigilancia Carlos Herrera dice cúmulo es verdad que un poquito arrastrado pero lo dice

Voz 21 08:22 cúmulo cúmulo cúmulo

Voz 0313 08:24 sí cúmulo es cúmulo dice cúmulo

Voz 1214 08:29 claro que es lo que sucede que escuchamos la radio pues mientras unos

Voz 0827 08:31 estamos duchando de estamos yendo a por el pan estamos llevando a los niños al cole Iker las Camus unas centésimas de segundo que es perdernos unas centésimas de segundo resulta que ese cúmulo arrastrado efectivamente acaba siendo

Voz 21 08:44 el culo cúmulo nulo mulo

Voz 0827 08:47 absolutamente Le hemos quitado nada de nada

Voz 0313 08:50 ante los del bar de la UVI sí sí sí el bar de la hubiese

Voz 0827 08:52 está muy bien bueno ya antes de volver a pisar la tierra recogemos esta vigilancia de Carlos y Nuria en Televisión Española resulta que querían hablar de globos aerostáticos pero acá fueron hablando de otra cosa

Voz 22 09:05 venga ahí una última parada multicolor en Londres

Voz 0313 09:07 tomada variopintos globos aerosoles

Voz 1214 09:10 no obstante globos

Voz 0827 09:12 tópicos habrá que buscar una definición la preguntaremos acá a Luis Piedrahita por cierto sobre culos no es que quiera volver pero es que resulta que esta mañana en Hoy por hoy profesor letona que normalmente no se ilumina sobre números si matemáticas de una manera muy divertida ha hecho excepcionalmente una una incursión ortográfica muy interesante hablaba con una oyente

Voz 23 09:33 me permites Rosa que les doy algún consejo sobre nuestro grafía ortografía una obra que antes de cada culo hay una tilde por ejemplo artículo espectáculo dígame alguno más ridículo

Voz 24 09:48 se me quedo con lo que al actos

Voz 1214 09:51 es aprenda usted claro

Voz 23 09:54 el culo antes de cada culo hay una tilde perfecto

Voz 0827 09:59 momento culo bueno sí sí sí sí pero de todas las maneras ya sabemos que toda regla tiene su excepción está también la tiene porque lo que cuenta el profesor letona no es exactamente así por ejemplo en la conjugación de la primera persona del presente de indicativo o en la tercera del pretérito de los verbos que termina en inculcar recular inocular vincular articular tendremos reculó inoculó vinculo articulo sin tildes antes de culo e o tenemos reculó inoculó vinculó o articuló con tildes Hinault antes sino al final del culo así que está muy vinculada decía en general para esas palabras es brújulas está muy bien esto que ha comentado el profesor letona pero cuidado cuidado que no sucede con todos los culos igual en fin el mejor escrito por el echa un borrón incluso cuando habla de escritores esto por ejemplo le pasó hoy estamos vigilando mucho la competencia no sé porqué me pasó a Julia Otero lo escucho Joan Farrés ojalá no

Voz 25 10:57 pasar y que podamos seguir tranquilamente este programa

Voz 17 11:00 hoy cara al público con tantísimas amigos acompañándonos

Voz 25 11:03 entre ellos el escribidor el escribidor Calvo ya Theo que estábamos a punto de presentar el pobre Alexis Ravelo dice a que soy yo el gafe no faltaría más

Voz 0827 11:13 el escribidor Alexis Ravelo bueno este hombre ha escrito doce novelas para adultos se Hi5 más para público infantil y juvenil muchísimo relatos escritos claro desde esta el punto de vista escribidor no sería un término impreciso que tal y como lo utiliza Julia porque en la primera acepción no escribidor es un escritor prolífico alguien que escribe mucho pero hay que tener cuidado con el sustantivo porque las otras dos acepciones son allá eh son o bien para referirnos en tono irónico a un escritor o directamente de manera despectiva para referirnos a un mal escritor y esto no creemos que lo quisiera hacer Julia así que conviene saber no solamente la primera acepción sino las otras acepciones de la palabra bueno escribidor y escritor son palabras fronterizas como motorista motociclista motero Arturo Obregón se lo escuchó ahí tú hablando de Dani Pedrosa Dani P

Voz 0313 12:03 Pedrosa motero motero de excepción

Voz 0827 12:07 moteros no no sabemos se motero S

Voz 0313 12:10 en general el aficionado a la moto y al modo de vida que ha dado lugar este vehículo el por el civil civil el otro material militar serio el militar

Voz 0827 12:20 es el profesional no motociclista quedaría a la persona que practica el deporte del motociclismo o piloto de motos directamente pero lo de motero es demasiado genérico al revés

Voz 0313 12:30 no lo diríamos verdad no al revés porque el impuesto pero no me considero motociclista lo consideró motero

Voz 0827 12:35 bueno no lo sé no sé cómo decirte no lo sé si es que lo de eso claro puede ser sí sí sí motero tiene digamos ese sentido un poquito más especial no solamente que Montes en moto sino que te guste también el estilo de vida se va acompañado a la cultura de las motos no y también en Todo por la radio otra duda deportiva íbamos a entrevistar a David Ferrer Itu mismo preguntaste en antena

Voz 0313 12:57 a David Ferrer que sería tenista o ex tenista ahora no no no eso marca caracteres tenista siempre extremistas pero eso sí claro como ex tenista profesional mérito

Voz 1214 13:08 esto es cambiando

Voz 0313 13:10 no

Voz 0827 13:11 bueno pues nada que llegamos es una duda casi filosófica eh yo realmente creo como Roberto Sánchez que David Ferrer será tenista toda su vida por muchos años porque tenista en general es el que juega al tenis yo creo que él aunque ya no esté en la competición oficial seguirá jugando al tenis que su deporte no otra cosa es ser tenista profesional y en este sentido lo más preciso sería decir que David Ferrer que es lo que tu dijiste es un mi ex tenista profesional perdonó extenista profesional bueno no es frecuente pero las twiterías también entran esta semana en la Unidad de Vigilancia una de ellas hablaba del lugar en donde se celebró la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Voz 1214 13:49 la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio pues hubo una avalancha de tu nos vamos a quedar con uno con él

Voz 26 13:54 de de veinticinco años sin cotizar quién le iba a decir

Voz 0313 13:56 David Beckham que algún día iba a cenar en Bollullos de la Mitación en Bollullos de la Mitación Bollullos de la Mitación buenos donde

Voz 0827 14:04 es Bollit dos es Bollullos la verdad es que no te dio tiempo de confirmar si el error es nuestro ADN tweed o el error está en el tuit en todo caso

Voz 1214 14:15 oye César lo que es del César Bollullos ya Bollullos lo que es de Bollullos y nos ponemos de rodillas para la siguiente vigilancia muy interesante eh también de un tenista de un amante de tenis que es David Broncano muy admirador de Roger Federer al que suponemos que le haría genuflexión es bueno su compañera en la vida moderna Ignatius que desde hace días con el calor viene por aquí por la radio y viste pantalones cortos muy curioso muchísimo muy colorista bueno pues también debe darse a la práctica aunque al referirse a él en A vivir que son dos días usó un verbo que Julián Vega y José Antonio Boreal nuevo consideran novedoso se preguntan si eso no correcto que es el verbo genuflexión

Voz 11 15:01 treinta centímetros de Angela en una posición en la que el pantalón contra llevaban lo que tenía que tapar porque porque esos shorts que esa pues que ahora me llevo unos mandarle muy cortos y él le gusta mucho genuflexo reflexionar y hacer mucho en cuclillas en Dakar hoy

Voz 0313 15:15 me gusta mucho que se bueno porque es bueno pues ese gesto

Voz 0827 15:19 el fletar es una vigilancia muy interesante porque aunque tenemos claro lo que es una genuflexión lo de doblar la rodilla bajando lo hacia el suelo sobretodo en señal de reverencia no está registrado el verbo en el diccionario de la lengua no hay ningún verbo para referirnos esa acción culín genuflexión que es el que usa Broncano ni genuflexión Art que se podría construir bueno la verdad que se podrían construir los dos eh a partir de la adjetivos genuflexo genuflexión a partir de sustantivos genuflexión pues darnos daría el verbo genuflexión Lar que estaría correctamente formado quizás con un poquito más de sentido de porque el verbo seleccionar sí que existe sin embargo vuelve el verbo flexible no eh así que veremos cómo evoluciona la cosa si esta idea que lanza para no verbo David Broncano pues va extendiéndose también duda Ana Monterrey sobre este verbo que usaron en la Cope para referirse a la manipulación de partidos es apañar o esa mañana

Voz 15 16:14 lo mejor del Deportivo de la Coruña Íñigo López hoy en el diario El Mundo confirmaba que el Nastic y Huesca estuvo apañado estuvo apañado que el y Huesca estuvo amañado bueno pues ya

Voz 0827 16:26 primero dice apañado después dice amañando la verdad

Voz 0313 16:29 Manolo dice Nástic

Voz 0827 16:32 sí Plastic eso es el verbo indudable parece que esa mañana eh que aunque en Cantabria Galicia lucen también en general para arreglarlo para componer algo en general se usa para preparar obispo algo pero pero con engaño o con artificio ahora bien apañar tiene sentido en la lengua coloquial que se refiere al resolver un asunto con dice simuló o por conveniencia ya veces fraudulentamente así que en el uso coloquial no parece incorrecto hablar de apaño de partidos aunque lo normal sería hablar de amaño de partidos bueno creer y crear también sorbe frenéticamente fronterizos y a veces al conjugar los pues nos pasamos de frontera Enrique Legarra no envía esto hablábamos sobre una sociedad que Villarejo pretendió crear al amparo de Naciones Unidas dijimos esto

Voz 0125 17:16 es un contrato redactado en inglés y en castellano el clientes Villarejo a pesar de que el contrato estaba redactado y estipulado la asociación no llegó a creerse la asociación llegó a creerse o al menos no consta en el registro de la Federación Mundial de Asociaciones de Naciones Unidas

Voz 0827 17:30 la Asociación no llegó a creerse no la asociación que llegó a crearse y además no Rick Nos dice Enrique jugando con las palabras que quizás le traicionó Ana el subconsciente aunque viendo

Voz 27 17:41 sí de vamos viniendo de Villa

Voz 0827 17:44 Trejo no creerán que creamos que es creíble la asociación que quería crear bueno no existe ninguna duda sobre esta otra conjugación errónea por falta de concordancia que nos envía José Antonio Barrio Nuevo La pillado a Pablo Casado

Voz 28 17:59 no multi partidismo Nos ha ubicado somos el único partido que hemos sido capaz que hemos sido capaz una vez más de hablar a nuestra derecha de hablar a nuestra izquierda de llegar a acuerdos

Voz 0827 18:11 bueno lo mejor hablando en todas las direcciones uno se despista no hemos sido capaz que es un contra Dios teniendo en cuenta el sujeto el único partido decía Pablo Casado lo normal sería el único partido que ha sido capaz de hacer

Voz 1 18:24 qué tal con cualquier cosa

Voz 1214 18:29 sin duda sobre palabras concretas José Luis Álvarez nos envía esta ineficiencia que cree que es beneficencia

Voz 30 18:37 que restaba portada de este Larguero con las palabras de Miguel Ángel Gil Marín

Voz 0313 18:41 qué ha hecho en la plaza de

Voz 30 18:44 eh toros en

Voz 11 18:45 en Las Ventas en Madrid era la Corrida de la Beneficencia la corrida de la Beneficencia

Voz 31 18:49 preguntado pues por un poco todo qué tal cómo va la vida todo bien

Voz 0827 18:52 ven eficiencia no beneficencia eh aunque es un error que está extendido bueno incluso hasta los primeros académicos incluyeron beneficencia en su primer diccionario de autoridades en mil setecientos veintiséis pero nunca más se supo eh en las siguientes ediciones del Diccionario ir en sentido contrario pues un caso opuesto podría ser éste que nos envía Carmen Espinosa

Voz 32 19:14 qué efectos puede tener una persona un adolescente en este caso esta práctica la asfixia hasta que pierde la consciencia la adolescencia

Voz 0827 19:22 la consistencia bueno esto no tiene un pase es consciencia o conciencia

Voz 0313 19:27 alto ahí no si les falta un ahí en

Voz 0827 19:30 ambos casos nos podría servir para lo que se refiere a Pepa Bueno cuando hablamos del sentido moral de la conciencia uno que tiene conciencia o no solamente no serviría conciencia no consciencia interés vigilantes Sada fan buena Ezequiel García Ramón Alcarria dudan sobre una palabra que usó el presidente de Castilla La Mancha Emiliano García Page la palabra es absurdo

Voz 33 19:50 yo creo que todo el mundo ha terminado dando la razón a los comentarios que hicimos negando el absurdo es la solidez que precepto escuchaba mucho

Voz 0827 19:59 lapsus diez bueno los vigilantes se preguntan de dónde ha salido absurda vez cuando tenemos una palabra que sería la correcta que es absurdo edad tienen razón en que la palabra que registra es absurdo edad que nos viene casi directamente del latín es estúpido o idiota tenemos estupidez llevo idiotez porque no podemos formar absurda Ed así que absurdo es una palabra bien formada aunque todavía no está en el diccionario por cierto es una palabra que teclea en Google encuentra decenas de miles de entradas con la palabra absurdo y después terminamos un tal Carles Francino denuncia Carlos Boyero por esta veda de la que habló cuando se refirió a la caza de brujas en Hollywood

Voz 34 20:39 había veda absoluta para cazar comunistas sino al al sospechoso al al delatado no

Voz 31 20:48 fue horrible los inquisidores pero lo que hicieron mucha gente que contaba Wells que los que

Voz 0827 20:55 bueno efectivamente a ojalá que hubiera habido veda absoluta alcalde decir prohibición para cazar comunistas el problema fue que MacArthur levantó la veda en la caza de sus enemigos ideológicos

Voz 35 21:08 ven a mi familia

Voz 1214 21:12 esta es la música de fondo que el equipo de todo por la radio ha puesto en estos días a la frenética actividad política llena de encuentros de desencuentros en busca de pactos así que hoy Saúl cabeza Ali pues ha decidido buscar entre las palabras la palabra pacto

Voz 29 21:31 España es en estos días Un país en busca de pactos y acuerdos para la formación de gobiernos por eso la Unidad de Vigilancia hemos pactado investigar sobre el origen de estas palabras que quizá desconozca vamos de las que no nos acordamos hemos descubierto además otras palabras de su familia semántica muy bien en dadas empezamos compacto que no llegó del pacto un latino que significaba convenir que tenía raíces en packs Paqui osea así que en esencia el pacto es el acto

Voz 0313 21:59 no en el que las personas buscan conseguir

Voz 29 22:02 en enfrentamientos tenemos también la palabra convenio de conventos que hoy hace referencia a las comunidades religiosas pero que en la antigua Roma nombraba las asambleas ciudadanas que asesoraba a los gobernadores aunque después éstos hicieran lo que les convenía gracias a otras uniones de raíces latinas se construyeran otras palabras sinónimas de pacto así surgió acuerdo del nexo entre At es decir hacia Icod Cordish osea corazón y ahí encontramos la idea romántica del acuerdo como esa acción en la que las personas buscan conseguir un fin

Voz 1214 22:35 de la razón desde el corazón encontramos

Voz 29 22:38 el corazón del acuerdo en la alianza que proviene de un encontramos la ligazón en esta línea descubrimos el sentido el Census en el consenso aparentemente tiene menos sentido el contrato que nació a partir de la palabra track tus la misma que dio origen siglos después al tractor porque track tus aludía arrastrará algo así que el contrato podríamos decir que es el acuerdo que arrastra las personas hacia un punto en común sí

Voz 36 23:02 también me quieres Mariano da menos leña y más grano

Voz 1 23:06 si quieres grano te dejaré mi tractor es lo único que sí

Voz 29 23:11 el tarde del mismo origen que contrato tractor proviene también el tratado que hoy no sirve para referirnos a los acuerdos de los países en sus relaciones diplomáticas para resolver y prevenir algún tipo de problema y así llegamos a la palabra concierto una palabra que hoy tiene música de fondo pero que tiene su origen en el certamen con el que los romanos se referían al ejercicio de debatir así que si en los conciertos musicales los instrumentos debaten logran ser uno en los otros conciertos debatimos para llegar siempre que se pueda a buen puerto

Voz 1214 23:43 qué bonito es pronunciar bien las palabras y que bonito es preguntar a las palabras pues origen bueno aquí acabamos recordamos nuestra dirección de correo escude V arroba Cadena Ser punto com la semana que viene en Valencia es Valencia

Voz 0313 23:55 abriremos La Ventana bueno pues nada

Voz 1214 23:58 tocado que es casi seguro