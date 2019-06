Concurso: ¿A quién quieres más: a papá o a mamá?

Voz 1 00:00 se acompaña con un robot es verdad verdad se bueno vamos a un concurso venga especialista así otro concurso sí porque Iturriaga pero no está entre nosotros que alcanzar el cáncer

Voz 2 00:18 ese vacío lo vamos a intentar Reina con concurso que se diferencia en varias cosas con el de Iturriaga por ejemplo este concurso es cien por cien Free de Wikipedia vale de acuerdo y segundo y lo más importante este concurso sabemos cómo va acabar cuando va a acabar como el de hitos es muy muy sencillo todo se trata de que lo esta concursantes contesten a una pregunta la gran pregunta que se ha hecho la humanidad desde que el mundo es mundo a quién quieres más a mamá o a papá estos el concurso es facilísimo ya tenemos un concurso tan teléfono

Voz 3 00:48 hola buenas tardes alrededor que te digo tu nombre Rafa la plaza al hacer desde dónde llamas Zamora

Voz 2 01:02 claro es sino también bueno ya se escucha de qué va el concurso Now la pregunta es atención la repito

Voz 4 01:08 a quién quieres más a tu papá o a tu mamá tiempo

Voz 5 01:17 no yo

Voz 3 01:18 la cantata mi papá

Voz 2 01:21 estas tuvo respuesta definitiva bueno vale tu respuesta esa tu papá valen vamos a comprobarlo tenemos al teléfono a tu madre que es la señora Carmina señora que vino buenas tardes

Voz 6 01:31 tal la Ventana qué tal buenas tardes bien usted puede confirma que Rafa Rafel quiere más a su papá que a su que a usted mamá márgenes completamente

Voz 3 01:47 sí la verdad es que a mi hija lo considera toda la vida eh o gilipollas contable y pudiera no cambiará lo cambiaba ahora mismo una piedra me cambio a tiene muy buena relación iban a pescar juntos bueno que cada vez que yo creo que sí que su padre felicidad hija idiota pero cosa está bien

Voz 2 02:16 Zidane

Voz 3 02:17 club

Voz 2 02:20 qué quieres ganar pues ha ganado atención un viaje para dos personas y con quién vas a ir con tu Chernóbil

Voz 3 02:28 el hueco

Voz 2 02:32 bueno pues muchas gracias Rafa nos da tiempo otro concursante sí claro queremos un concursante y un acierto pues van ya tenemos a otro al teléfono hola buenas tardes tu nombre nazi nazi en Burgos

Voz 1 02:44 de burdos nazi de Burt

Voz 2 02:48 es que claro que esperaba yo nazi a quién quieres más a tu papá o a tu mamá

Voz 3 02:56 bueno a ver con el hombre que que tengo pueda imaginar que mucha estima no me tienen ninguno de los dos pero si tuviera que quedarme sería con mi madre mamá que al menos me dio la vida al menos desde la vida

Voz 2 03:08 tú mamás las respuestas vamos a comprobarlo tenemos al teléfono a es de la residencia de niños abandonados del convento de las Carmelitas de fresa madre Santillana qué tal buenas tardes bien usted sabe bueno me comentando usted que Nafti fue abandonó de pequeño

Voz 3 03:22 está a las puertas de su convento en la puerta

Voz 2 03:25 pero podría ustedes decirme a quién de los dos padres que nunca conoció podría querer más

Voz 3 03:30 no nace para casonas si yo creo que a ninguno de los dos partes nazi además de bien pequeño a desarrollar lo que fue día visceral a todos los seres humanos a una persona que sólo tiene odio en su corazón Gaudio no hay maldad tiene bueno psicópata sino pues entonces eso no

Voz 2 03:50 no es correcta respuesta Santiago que ha dicho verdad

Voz 3 03:54 la verdad es que sí me me me no retratado la madre y el padre y la bicicleta que nunca tuve tres pondré para que esté dentro de vista va siempre hemos ido gracias nazi ves no