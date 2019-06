Marlpolo, el nuevo helado que sabe a tabaco

Voz 2 00:00 Especialistas secundarios que pasa

Voz 1606 00:10 tendrá un poquito no porque cuando llegan pues ya es un clásico que invitamos a uno de los mayores productores de es de España para que nos cuenten cuáles son las novedades de este año así que vamos a con un fuerte aplauso a Rodrigo pie qué tal

Voz 3 00:22 no claro

Voz 1606 00:25 la empresa helados ganáis pase la verdad

Voz 4 00:27 sí buenas tardes un placer estar de nuevo aquí

Voz 1606 00:30 no entre gente con tantísima talento toma presunto todo con claro cada año usted no presenta los nuevos federados que al mercado de su empresa que tenemos para esta temporada es la verdad que estamos muy muy muy muy muy muy orgulloso de la novedad este año la verdad que hemos hecho un muy buen trabajo en la empresa hojas una empresa cien por cien becarios Toledo y todo eso es bueno más marítima más pasta para mí si When we will total huy huy huy no novedades una buena una mediación que

Voz 5 00:59 que creemos una ideación que creemos en

Voz 1606 01:02 helados Sonae es que lo va a no es el helado de tabaco que sí porque la empresa nos dimos cuenta de que hay gente que no chupa helado porque durante esos cinco minutos que dura no puede fumar verdad es verdad sin así que pensamos por un lado labores de tabaco pues me quiero te pero pero muy bien pero tiene nicotina esto me interesó no eso sí nicotina alquitrán y toda la mierda me hemos reparado en gastos tenemos el helado en tabaco negro que es en la Ducados bien de tabaco rubio que ser mal Polo más eso hemos empezado muy muy a ver si podemos mantener el nivel venga que hay más sabe que si atención otra novedad a los becarios son vaya Juanjo mira mira esta foto mira esta foto esto esto es un lazo amarillo con un valor correcto es para la República

Voz 6 01:53 el Papa

Voz 1606 01:56 que se lo amante se porque ya tienen un helado o no no acercarse a Guti Fleck pero cuidado o que no queremos ser sectario en caprichosa no tenemos ideología ni ética ni tampoco mira éste esto es un pueblo normal de color marrón no parece un helado para hacerla pero no es un rabo de toro de lidia el toro de Toro estar detrás de rabo de toro chupando va parecía una banderita de España que está sujeta al palo que organizaba totalmente barriga qué bonito que bonito Íñigo Espinosa los moteros no ha felicitado de Íñigo Espinosa uno de los modelos exacto que más que más tienes que me helados no queremos el mira piensa que los becarios hacían diecisiete horas al día irá atención a este desvelado el deshielo es un helado derretido lo que viene a ser una bolsa de agua y Ring con Bale con este lado denunciamos el deshielo en los polos y bonito a la mierda a esta del cambio climático que te parece osado metemos ahí un poquito de denuncia un poquito de anuncio de Marques denuncie buena metáfora un pueblo derretido esta vez sí una de las recambio eran menores de edad pero bueno está claro el tema del cambio climático está sube muy fuerte venga el último eso también lo va Petar tal

Voz 4 03:12 el espera esté Se llama él él él instalado es un polo que viene con