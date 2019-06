Vuelve la afición a arrancar cabelleras

Voz 2 00:00 bueno el Rally debe de Estados Unidos ya está Estados Unidos no vamos a ir porque si os parece bien vamos a abrir nuestra conexión USA con uve doble cita Virgil sale

Voz 3 00:16 hola

Voz 4 00:18 en la Cadena Ser gracias igual decía el viejo

Voz 0765 00:26 que no es desierto que el hombre no pueda atravesar montado a lomos de un buen caballo con un revólver en una mano y una botella de whisky y la otra lo puede preguntar cómo sujetas las riendas del caballo apliques aquí faltan manos yo contesto con los dientes porque en el oeste si no estás dispuesto a morder sólo te queda tragar todo con el rapero

Voz 5 00:50 ah

Voz 4 00:56 bueno quería acabar la temporada amigas bueno tenemos al teléfono a un amigo cuál es su nombre

Voz 6 01:06 eh qué risa padre decía

Voz 7 01:09 estoy aquí otra esto pero desde luego si Latifiya en todos los oyentes de Mateo V quizá sí

Voz 4 01:22 no sobra letra bueno

Voz 0765 01:24 me cuentas zonas pues mira creo

Voz 7 01:27 que yo creo sinceramente que un hombre debe solucionar sus asuntos posibilismo no pero tampoco hay que a la mano amiga tendida no cuando

Voz 4 01:35 con todo este último no sé dónde quieres llegar

Voz 7 01:39 los que me conocen saben que a mi me gusta ir por libre no que yo soy de los que forjan su propio destino aunque tampoco puedo negar cierta desidia cuando no afición a aceptar el auxilio de los amigo en caso solo

Voz 4 01:52 a unos demonios Thomas que corra la verdad

Voz 7 02:03 que si nosotros lo que siempre rótula rodada en la diligencia conduces una dirigente Llor desde echado son creen que si llevo que me has pueden si lo llevo las alzas de las criaturas de Dios a través de los caminos

Voz 4 02:18 ah sí

Voz 0765 02:21 qué pensaba hacer guardia tan disparado mucha verdad

Voz 7 02:25 sí sí muchísimo juego ver a mi madre la vieja se Jefferson decir dónde estás estoy mira estoy en el camino del indio muerto a tres días de echar son Creek en medio del río a la Vito justo de Colorado Spring eh

Voz 0765 02:43 además pues enviamos una diligencia vale una dirigencia grúa cual es cuando te mato por Dios vamos a respirar un poco cambio de música sino Antonio sabes ahora vamos a saludar un indio que por suerte son más parcos en palabras oso preocupado no tribu

Voz 4 03:01 cuando se le fue alto

Voz 0765 03:07 bueno y que te quitar sus cuentas os ha preocupado

Voz 7 03:11 pues preocupaba pues la verdad se ha vuelto a poner de moda aquí en atribulado arrancar cabelleras

Voz 4 03:16 no jóvenes me has pero otra vez otra vez has dejado

Voz 7 03:20 sí sí sí sí Villar esta costumbre tan tan bárbara que tanto daño ha hecho a comer

Voz 4 03:26 lo ha hecho

Voz 7 03:29 como si también sabes lo que nos cortó erradicarla los esquifos los viejos lo hacían casi no arrancamos la cabellera el hombre blancos diría fíjate tú fíjate tú

Voz 4 03:39 las cosas que eso ya lo sabíamos libra de de de de de esta lacra caballito es que son las jóvenes de la tribu verdad

Voz 7 03:48 sí sí sí pero por culpa de los turcos pagar un dineral por Caracas

Voz 4 03:52 el super cavó en Turquía que tiene salir ahí si el pelo

Voz 7 03:59 la policía de aquí de la tribu los los Mossos d'Esquadra

Voz 4 04:06 como locos detrás de los jóvenes es normal normal no sabe mal libro cero

Voz 7 04:11 sólo quería decirlo para para que se sepa que no todos los soplos se te este palos vale

Voz 4 04:16 el día que sirvió su hijo Carlos acceso la labor

Voz 7 04:21 esto que estoy dio hoy Vaquero esto es increíble me gustaría si puede ser daros las gracias en nombre de mi pueblo si puedo

Voz 0765 04:31 adelante sí claro que sí claro que sí esta es tu radio

Voz 8 04:35 poco yo he vivido alguna yo el riego

Voz 9 04:42 mal que yo lluvia país hay todavía no se ajustó acabar

Voz 8 04:53 he leído no

Voz 4 04:58 ya está nos gusta sí sí estamos aquí con con piel de gallina porque también mujeres gracias gracias a una amiga hasta lo sea

Voz 0765 05:14 llega el crepúsculo ya este viejo vaquero debe dejar sus posaderas en el sofá para jugar por Lite

Voz 4 05:20 claro