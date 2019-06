"La justicia, por fin, corrige algo que no debería haberse producido"

Voz 0313 00:00 Yolanda Besteiro buenas tardes hablamos con la presidente de la Federación de Mujeres Progresistas que esta mañana lo contábamos verdad Mariola presentaba la segunda edición de la campaña cortando con la violencia sexual y al cabo de un ratito la sentencia del Supremo cómo estás Yolanda

Voz 1 00:16 pues casi me da miedo decir que me siento feliz

Voz 0313 00:19 no no no te asuste no te guste no

Voz 2 00:23 si no porque después de

Voz 1 00:25 después de eso la verdad es que

Voz 2 00:27 eh teníamos esperanza en que el Tribunal

Voz 1 00:30 el Supremo corrigiera el gravísimo error bajo nuestro punto de vista de todo

Voz 2 00:35 qué se hizo mal en la parte de la Audiencia de Navarra

Voz 1 00:41 espera la verdad es que no tengo palabras estamos muy satisfechas porque no solamente por nosotros sino por lo que significa esta mañana comentaba en la presentación de la campaña que esta sentencia iba a ser ejemplarizante para bien o para mal me siento feliz porque va a ser ejemplarizante para bien la confianza en la Justicia se va a retomar por parte de las víctimas por parte de toda la sociedad y desde luego el sentimiento de impunidad de ratificación de sus principios sus convicciones profundas de los agresores sexuales las esta sentencia no a tener que pensar dos veces

Voz 0313 01:14 has podido hablar con la fiscal por casualidad no no no es que no es que nosotros sí hemos hablado no quiere aparecer una antena Jesse es muy comprensible pero sí nos consta que está satisfecha por dos motivos como fiscal porque ha ganado el casa el caso y fundamentalmente como mujer por las dos cosas

Voz 2 01:31 así es así es primero por lo que supone de de Justicia no

Voz 1 01:35 hoy confianza en la justicia iraquí

Voz 2 01:38 hay que sí

Voz 1 01:40 cualquier persona que tenga cualquier problema y especialmente la otra circunstancia por mujer no las mujeres que que a veces Nuestros tras no sentimos cuando acudimos a la justicia vimos cómo los entiende y no se comprende que la realidad de los hombres y las mujeres es diferente y que a la hora de aplicar la justicia ve interpretar y aplicar las leyes de una manera aséptica que pueden cometer graves injusticias como ha sucedido precisamente en el caso de la manada que recogía de la cita todo lo que es la cultura de la de la violación pues la verdad que tras esta sentencia las reconfortado recuperas tanto como persona como ciudadano o ciudadana normal como mujer todo lo que todo lo que implica de todo lo que debe ser la interpretación de la justicia por parte de aquellos que están encargados de hacerlo que son los los tribunales

Voz 0313 02:27 yo lo de esta tarde está convocada una concentración frente al Tribunal Supremo en que estaba convocada con de antes de conocerse la sentencia de oye no creo que vaya un montón de gente no sé si lo esperas tú no sé si ese espíritu de bueno la la las tres sabéis tanto luz como Mariola como tú habéis pronunciar la palabra reconciliación cada una en el terreno que que desee pero no sé yo creo que va a ir mucha gente mucha gente se movilizó cabreada e indignada por las primeras resoluciones judiciales bueno ahora termina un proceso se han seguido todos los pasos sean recorrido todos los caminos bueno tampoco está mal celebrarlo no

Voz 2 03:06 yo creo que sí yo creo que que

Voz 1 03:09 esta tarde va a ser una reunión multitudinaria que va a adquirir mucha gente para manifestar esos sumó su que su recuperación en la FERE la de la justicia y también en un momento no debemos hacer es es que por parte de algunos tratan de negarle esencias la existencia de la propia violencia de género por lo tanto yo el mensaje primero de satisfacción pero también de mensaje de que un poder del Estado porque la justicia es un es el tercer poder de del Estado aquellos encargados de interpretar y aplicar las leyes por fin por sí que corrigen algo que no debería haberse producido empezamos el camino para acabar con la impunidad para acabar con la cultura de la violación que por desgracia todavía continúa plenamente vigente en estos mira

Voz 0827 03:57 yo creo que el fallo del Supremo corrigen los fallos Supremo jugando con las palabras y esta es una buena noticia yo creo que es una noticia de la que también nos alegramos

Voz 3 04:05 la inmensa mayoría de los hombre eso Shakhtar quizás uno

Voz 0827 04:09 no que se llama Ricardo González que fue el juez que dictó su voto particular fueron doscientas treinta y siete páginas de las trescientas setenta y una que tuvo la sentencia en donde soltó perlas como por lo que se refiere a esta mujer tampoco percibo signo alguno de pudor en las imágenes no percibo en su expresión y sus movimientos atisbo alguno de oposición rechazo disgusto asco repugnancia negativa incomodidad sufrimiento dolor miedo descontento desconcierto o cualquier otro sentimientos esto lo firmó un juez también Ricardo González por fortuna este hombre que pedía la absolución suponemos que hoy estará muy triste ante la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de este país

Voz 1362 04:47 yo no estoy contenta no sé yo si puedo sí puede intervenir yo no estoy contenta estoy reconciliada sí sí

Voz 0313 04:54 no es lo mismo no estoy contenta porque porque bueno

Voz 1362 04:56 aquí hay una víctima que que lo va a seguir siendo tampoco no sé yo querría expresar que yo tendría un afán justiciero simplemente de justicia no justiciero a mí no me no me viene mejor ni peor que estos sujetos pasen más tiempo en la cárcel ah yo creo que que la lucha y la ola de solidaridad e indignación que desató este caso tiene más que ver con los términos las palabras a los sentimientos de las mujeres ante determinadas agresiones comentaba antes Yolanda que no es lo mismo y una agresión sexual desde el punto de vista de la mujer no es lo mismo porque porque las reacciones Se se miran bajo la lupa porque la estrategia de del abogado de la defensa o de uno de los abogados de la defensa en este caso fue repugnante fue poner el foco sobre la víctima culpabilizar la someter su vida privada seguimiento contratará a un detective publicar sus sus sus diarios fue tan repugnante que yo creo que hay casos judiciales y hay casos hay crímenes este es un crimen qué qué significan un antes y un después no sólo la justicia sino en la cultura de un país yo creo que este caso por desgracia para la víctima ha sido uno de ellos

Voz 0313 06:08 pero yo quiero preguntar yo os quiero preguntar enseguida si de estos puede salir alguna conclusión positiva si puede salir algo algo limpio pero de Hamen segundito

Voz 4 06:16 que Ana Terradillos está pendiente de las detenciones de de los cinco integrantes

Voz 0313 06:20 la manada faltaba uno Ana hola buenas tardes de nuevo qué tal cómo estás buenas tardes sigue faltando no

Voz 0125 06:27 si falta uno falta Ángel Boza es una persona también que ha estado vigilada desde su salida al juzgado sabéis que tenían una orden de detención e ingreso en prisión inmediata entonces eh de durísimos según nos cuenta la policía que ha detenido en los próximos minutos de momento hay cuatro detenidos cuatro que han sido detenidos todos en Sevilla por eso les ha detenido la Policía Nacional las detenciones han tenido lugar una hora después de que la vista pública en el Supremo para la revisión de esa condena quedase vista para sentencia la policía sabía puesto vigilancia a la espera de esa bueno de ese cambio de de pena de esa revisión de condena ir les tenían vigilados desde la salida de los juzgados donde tienen que ir como sabes todos los lunes miércoles y viernes afirmar era muy complicado que se escapase en del país porque no tenían pasaporte Se podían escapado evidentemente a Europa pero digamos que la policía tenía puesto vigilancia con lo cual esa eso hacía muy complicado no esa posibilidad de que se escapase de momento como digo cuatro detenidos eh nos falta Ángel Boza hizo bueno pues a la espera de esa última detención que confirmaría ya que los cinco miembros de la manada se encuentran arrestados y que van a ingresar en prisión de

Voz 0259 07:34 la inmediata muy bien Anna pues ya no estás contando Mariola empiece

Voz 0313 07:36 tú se puede sacar algo positivo de esta historia

Voz 0259 07:39 a ver yo quiero poner un dato objetivo encima de la mesa cinco magistrados no esta sala dos son mujeres si no me equivoco Anna Ferrer Susana Polo dos magistradas muy comprometidas en la lucha contra la violencia de género y Vicente Magro también

Voz 1362 07:54 eh que tiene este magistrado este juez este perfil e quizás es que

Voz 0259 07:59 están formados con perspectiva de género Yolanda que te pareces

Voz 1 08:05 pues yo quiero que que sí porque siempre venimos denunciando que una de las grandes asignaturas pendientes es precisamente para proteger adecuadamente a las víctimas es la introducción de la perspectiva de género en la administración de la Justicia que es lo que falta no que las los jueces y magistrados Marie comprendan que los hombres y mujeres somos socializar educado de una manera distinta que nos hace comportarnos también la manera diferente interpretar de aplicar la Ley de una manera aséptica sin tener en cuenta eso pues que conlleva una resolución justa y al final a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que son ellos los encargados de de hacer es de hacerlo Ivo por lo tanto lo creo que que al menos y tienen interpretado diez que además de la ausencia de esa perspectiva de género era lo que primaba en el caso en el caso de la manada ahí ponía de manifiesto que lo había contado yo antes no lo de la cultura la violación como todavía se educa nuestras jóvenes y a nuestras niñas a las mujeres en general y limitar nuestra libertad no es hacer tal cosa no hablar con determinada persona etc etcétera trasladar el eje de la culpa de la de los agresores a la víctima que es lo que sucedió en este caso una chica sola ave vida no es parte

Voz 0313 09:27 fíjate Yolanda con esto que dices déjame que que

Voz 4 09:29 que se lea en su literalidad

Voz 0313 09:32 el argumento del Supremo hasta donde sabemos de la sentencia que han dado todo este flash no dice según el Supremo dice la situación intimidante que sufrió la víctima hizo que ella misma adoptara una actitud de sometimiento haciendo lo que los autores les decían que hiciera ante la angustia e intenso agobio que la situación le produjo por el lugar recóndito angosto sin salida en el que fue introducida a la fuerza los magistrados consideran que los acusados se aprovecharon de esas circunstancias es que este relato no tiene a que ver con lo que contaba en el momento si es que no tiene absolutamente claro que quebró pero sobre todo con el voto particular claro claro

Voz 0827 10:10 pero es verdad que los otros dos los otros dos jueces efectivamente al al optar por el abuso y no por la agresión lo que intentaron lo que decían es que no hubo

Voz 3 10:21 esa intimidación no se había producido no era Supremo el Supremo tenía que decidir sobre esto y el Supremo sienta jurisprudencia sobre esto

Voz 0313 10:28 por eso decía Llopis pero usted hace que cuente

Voz 1 10:31 te cuento Juan cuenta la cultura la violación porque al final lo que viene ajuste quizás el comportamiento de los agresores que es un poco el argumento tras digo aquí pobres chicos eso menos cinco buenos esposos y lo que pasa es que se se fueron de acuerdo hace un poco como les vamos a condenar a quince años vamos a ver si rebajamos la realidad admito no es tan grave eso es la cultura de la biografía de restar valor importancia gravedad a los hechos es que lo que era un evidencias que intimidación y lo que se resistieron los magistrados interpretara ya ya reconocer es que

Voz 0313 11:06 no una ahora lo que está diciendo el Supremo creéis creéis que si no se hubiera producido

Voz 1362 11:12 la ola de indignación feminista no sólo feminista me refiero de de de mujeres al respecto hubiera habido esta perspectiva de género en el Supremo

Voz 0827 11:22 a mí lo que me gustaría es más que mirar al pasado mirar al futuro lo que yo digo es desde que se produjo esta violación múltiple ha habido otras manadas que han violado de manera múltiple a otras mujeres y entonces que esta sentencia del Supremo sirva para hacer una justicia clara con estos otros

Voz 5 11:39 no servirá también para redefinir porque yo creo que eso es fundamental el concepto de violencia

Voz 0313 11:43 no soy yo

Voz 1 11:45 yo creo que sí yo creo que si decía algo positivo yo así lo veo igual que el caso de Ana Orantes marcó en la violencia de género producido en el marco de la pareja a mi me parece que esta sentencia todo lo que tiene que ver la la violencia sexual que que me estaba en la agenda feminista porque es muy complejo entender y comprender esto que estoy intentando explicar lo que es lo que supone la cultura de la violación no y las consecuencias que tiene con lo que ha hecho ha sido ponerlo en la agenda Yécora que ha olvido o puede haber un efecto imitación respecto a otras manadas pero también es cierto que cada vez más mujeres se atreven a denunciar estas situaciones tras esta sentencia que seguramente con toda seguridad huchas vas al recuperar su confianza en la Justicia lo denunciarán por supuesto quince años de condena los que integren las manadas pasadas las bajas se lo piensan dos veces eh

Voz 0259 12:41 sí además yo creo que sí va a ser una referencia para acabar con esa confusión que hay ahora mismo en el Código Penal sobre con el abuso o la agresión sexual la violación y un poco puede allanar también el camino para esa reforma del Código Penal que tenemos pendiente no

Voz 1362 12:57 que a raíz de de las elecciones que el Gobierno de de Pedro Sánchez propone que eh

Voz 0259 13:03 todo acto sexual sin consentimiento sea agresión sexual que se acabe que se que se elimine el abuso sexual que sea todo agresión sexual se recupere el término violación que la calle es lo que entiende todo el mundo

Voz 0313 13:15 peor es que además tenemos en fin no nos por buscar referentes pero siempre está bien mirar un poquito afuera no el el no es no que es un poco el nivel y el silencio tampoco significa consentir una relación bueno esta semana un tribunal de Lisboa aquí al lado en Portugal ha reafirmado en una sentencia que la ausencia de resistencia física no implica el consentimiento de la víctima agredida de una violación Aitor Hernández corresponsal buenas tardes

Voz 5 13:40 buenas tardes y además creo que el caso de la manada

Voz 0313 13:43 la sentencia está ahora mismo en la en las portadas de todos los diarios portugueses verdad

Voz 5 13:47 efectivamente han enviado SMS es urgentes para contar el caso porque tiene una relevancia tremenda y no sólo porque el caso de España fue tan alarmante pero precisamente porque salió esta esta confirmación de la condena eh aquí en Portugal esta semana precisamente el caso tiene que ver con Marco Caneira un hombre de treinta y cinco años de edad que fue condenado por violar a una menor una menor de entre nueve y once años en dos mil dieciséis en sensores fue condenado a seis años y seis seis meses de prisión Intel recurrió alegando que no se había producido una violación porque la víctima no se había resistido físicamente al coito oral y anal este argumento evidentemente fue rechazado por los magistrados lusos quienes afirmaron que la ausencia de resistencia física por parte de la víctima no puede ser considerada como una forma de aceptación o consentimiento de la agresión por lo contrario es una muestra de su deseo de sobrevivir una situación sobre la cual no tiene control y en la que vive una sensación de total impotencia los magistrados llegaron a comparar el la la violación con lo que siente una víctima Toronto un robo que la esa víctimas siguen silencio no implica que está consintiendo al atraco ir curiosamente la sentencia fue firmara firmada por la magistrada Teresa haría ella feria Plutón ella es la presidenta de las sesión de mujeres juristas en Portugal es una de las personas que más ha estado eh reafirmando el peso del convenio de Estambul que precisamente establece que para que una violación se produzca ese tiene que entender que cualquier falta de consentimiento Speedo es directamente una falta de aceptación de de lo que está ocurriendo

Voz 0313 15:27 bueno sí les y los tribunales si la justicia va dejando clarito cuál es el terreno de juego yo creo que vamos avanzando que dentro de todo lo que ocurre bueno pues insisto hay que sacar alguna conclusión positiva sobretodo de cara de cara al futuro Yolanda Besteiro muchísimas gracias por este ratito en La Ventana de verdad y un abrazo muy grande gracias a vosotros fuerte abrazo también Mariola Un beso gracias