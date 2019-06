La comedia en la tele

Voz 1 00:00 cuando le preguntaron en la líder por qué no

Voz 2 00:09 el siempre le preferían ayer en las fiestas frente al

Voz 1 00:13 dio ellos eran más ha pues pero yo tenía en el mejor guión

Voz 3 00:21 comienza en la Cadena Ser y tú qué miras con Mariola Cubells

Voz 4 00:36 bienvenidos bienvenidos hay tú qué miras

Voz 1504 00:38 lo cuenta todo sobre la televisión las trampas y los cartones y los vicios y los milagros que puede producir ya saben ustedes que ahora es todo todo todo todo televisión y que todos son contenidos audiovisuales así que este verano estamos recorriendo toda la tele y hoy vamos a hablar de comedia yo estoy súper contenta súper contenta porque nuestro invitado es Berto Romero nada más y nada menos

Voz 0057 01:01 Koke hola cómo estás vamos

Voz 1504 01:03 soy una frase primero de un cómico que a mí me gusta muchísimo uno hace también que Ricky Gervais como se dice cómo lo dices tú

Voz 0057 01:12 yo digo Ricky Gervais pero creo que les

Voz 4 01:15 con una pronunciación de sufriendo

Voz 5 01:17 esto no quiere decir que tenga razón de Ricky Gervais yo creo que es uno de los más

Voz 0057 01:23 lúcidos en cuanto al análisis de este tipo de cuestiones no en cuanto a lo de la ofensa hay y la expresión de la defensa en redes y tal yo creo que es un es un faro a seguir sus opiniones

Voz 1504 01:35 Berto Romero y demás

Voz 6 01:37 ve muy bien el terreno tú has visto after ahí se hace poco lo he visto bien me ha gustado me ha gustado mucho no es la que van a Gustavo Bell

Voz 7 01:49 Kimi es ese es mi tío

Voz 1504 01:57 no soy pedófilo Si lo fuera estaría seguro que apoyé Tovar Rigol pero estábamos pues mira yo te voy a decir una cosa no deje de pensar en mientras veía esa serie

Voz 0057 02:06 sí lo lo lo entiendo lo entiendo porque es verdad que yo creo que formamos parte de un de un a cierta corriente de cómicos que estaban flirteando con con el drama Icon bueno mezclando comedia con otros géneros que yo creo que es la y por dónde está evolucionando la comedia ahora está buscando las confluencias con el drama con el terror también ya aunque esto ya es quizás más más habitual no pero yo me siento me siento hermanado con uno

Voz 4 02:39 no sería de de series si éste

Voz 1504 02:43 tipo además su tipo de humor y más que además es muy cáustico a mí me recuerda mucho y me encanta esa serenidad que viene al al hacer humor

Voz 8 02:57 también es Mariola

Voz 1504 02:59 bueno escucha te prepara hemos preparado una serie de cortes tuyos de tu vida profesional es imposible resumir la porque ya parece que no pero llevas un tiempo

Voz 0057 03:09 el tiempo arrastrando

Voz 4 03:11 la televisión

Voz 1504 03:13 es un medio a reivindicar que ya sabes que bueno Tula defiendes mucho yo también Inaem sabe o poca gente sabe que tú empezaste en el cansancio grupo teatral y hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que si es trabajando con la misma gente

Voz 0057 03:28 claro el cansancio aún existe es el nombre de de mi compañía teatral que se dedica única y exclusivamente a a producir mis mismo nosotros ya gestionarlos una empresa pequeña que estás muy muy Rafel Barceló sí que está aquí con el escrito yo creo que todo lo que podía haber escrito desde que empecé luego así que con pan que es lo que es quiero que hace hace toda la técnica y codirige conmigo lo espectáculo y también estoy con él desde hace veinte años soy de relaciones largas

Voz 1504 03:58 eso en televisiones no es demasiado habitual porque la tele es muy cruel y muy lo favorita todo no pero tú has durado con tus amigos no sé si porque eres buena persona

Voz 9 04:09 sí porque es perezoso y es que que

Voz 2 04:15 yo es que era complicado buscando un ángulo negativa pero sabiendo encontrar ahora me voy a poner a buscarlo

Voz 1504 04:24 otro no qué pereza no ya conozco es no

Voz 0057 04:26 que va que va yo en mi caso he tenido suerte yo creo que tenido suerte y luego ido Paral con con otras personas que tiene un comportamiento similar al mío porque el caso de Andreu Buenafuente es es similar llevó una década estoy empezando ya la segunda década de trabajo con él es que él también es de de quedarse cerca a la gente con la que con la que trabaja a gusto pero esto por ejemplo en el cine ocurre muchísimo los directores siempre trabajan durante películas y películas y películas con el mismo operador al mismo director de fotografía con con el que la hace el sonido acostumbra ser mismo el montador se seca crean familias de trabajo que funcionan durante muchas décadas y no no es no es sólo habitual de perezosos no

Voz 10 05:13 en la tele es cruel yo también

Voz 0057 05:15 de hecho una tele muy particular porque yo sólo hecho tele con Andreu es verdad que no no he ido a otros sitios no no he querido ni sean ni he querido yo he tenido la oportunidad de no tener que hacer tele alimenticia o de ir probando cosas está con con Andreo muy Agustín pues muy bien en este ambiente más o menos familiar que coincide que es como yo trabajo también con la gente el teatro

Voz 1504 05:35 bueno aquello fue el principio pues es verdad que en este recorrido llegó la radio llegó TV3 De Buena Fuente llegó el Terrat

Voz 11 05:42 pues mira lo que colocas como el doble voy a tener gemelos en un punto de menos

Voz 1504 05:48 aquí no hay que estar casado también tienes que ir así Le gusta estás fabricado la familia medida

Voz 7 05:54 acción

Voz 12 05:58 cierto equipo que todo el dice por favor de más animado cuando está en casa oye venga a prepararlo

Voz 7 06:04 no no no

Voz 13 06:07 ha llegado al mundo dando este punto está

Voz 12 06:11 tres el váter en otras y mamá ya fue que el Bates no traga

Voz 14 06:15 cuando dejó de ser una comida cometió una tragedia Val cuando dejas te este no un cómico hombres hasta que en este caso es un acto haberme nominaron a un huella que hemos tenido que hacer para que consoliden es que soy actor

Voz 4 06:26 esa frase forman parte de que tengo que hacer es muy bueno que bien podría muy bien

Voz 6 06:34 cuenta cuenta cuéntanos esas frases de mujer Reserva Real

Voz 0057 06:40 pues lo que pasa es que esta esta saca estaba colocada en otro contexto ella me lo me lo dijo estábamos partiendo no de risa en la cocina mientras mientras cocinaba ambos la cena entonces estábamos hablando de esto de actuar y tal yo le dije cachondeo aroma ya me han nominado a un Goya que tengo que hacer para que te crees que soy actor lo hizo dijo

Voz 2 07:01 la charla pero yo que la sería lo lo ponemos en un contexto de Riquelme

Voz 0057 07:06 dramático pero pero es un chiste

Voz 2 07:09 bueno la serie habla de ti eso está claro

Voz 1504 07:11 que tiene una parte autobiográfica esto ya lo has dicho muchas veces es verano hay muchos padres con niños que yo les recomiendo que vean la que vean la serie porque bueno aunque sólo sea para reírse no que es mucho

Voz 0057 07:25 sí servir para bebés comprimir comprimir

Voz 1504 07:28 yo lo que quiero saber es la gente que no empatizar con la historia de la serie eh porque hay padres de los que tú sacas nacería que son padres un poquito muy poquito psicópata se se reían y iraní igual es que eso me lo pregunto yo cuando lo veo

Voz 0057 07:44 pues yo creo que sí saber yo creo que sí porque nadie se reconoce en el cretino en todo el mundo cree que el cretino es otro entonces es a no ser que diga exactamente las mismas palabras que dice tú con tu cara siempre tiende a pensar que eso es exagerado yo yo yo lo llevo con más con más tranquilidad pero yo creo que sí que que que cuesta reconocer que a veces cuando ves el espejo tan tan a las claras claro pero por ejemplo tú las

Voz 1504 08:11 diría que hablas de lo que está muy bien esto de los grupos de guasa

Voz 2 08:14 muy real en los que participan

Voz 1504 08:17 esos grupos no puede ser que no que no se identifiquen

Voz 0057 08:20 bueno yo participo en esos grupos de opinión movidas y me río en en luego en la serie de lo que pasa en esos grupos se iría a todo el mundo le ocurre en ese caso yo creo que que todo mundo se ve reflejado y tomándole le hacen muchísima gracia porque es como que es un lugar como uno de los grupos de whatsapp de padres en otros casos cuando se ven ya comportamientos un poquito más psicóticos con con respecto a la educación igual sí que alguno ya un poco el morro pero vamos tampoco me parece que el retrato bastante amable a un retratando cierta gilipollez en el ambiente vamos a ver

Voz 1504 08:54 esta escritura a cuatro manos en la serie que las hecho con Henri

Voz 6 08:58 seis con y seis seis

Voz 0057 09:02 en ese proceso creativo común

Voz 1504 09:05 es pues que la gente claro no lo vemos nos reímos pero

Voz 0057 09:08 es muy interesante yo creo que es de las partes que más disfruto haciéndolas serio disfruto de todas esas más de ocio mucho cuando estoy en el en el en el plató rodando en el set no no estoy de guionista sea me dejo llevar y cuando estoy escribiendo no piensan si luego me va a costar más roba o la o va encarece la producción pero cuando éste cuando estaba escribiendo sí la verdad es que es un proceso de de de mucho disfrute muy muy técnico también con una mecánica muy sólida de trabajo tenemos las reuniones que duró un determinado tiempo al trabajo se organiza una determinada manera Se compartimento bueno tiene una jerarquía etc etc etcétera pero es muy divertidos muy creativo y mano seamos las ideas las echamos encima de la mesa las pasamos por

Voz 6 09:51 además y además por la mañana a las nueve y media de la mañana nos reunimos cuando hay que ponerse corra bueno no a nosotros no nos funciona cada equipo de guionistas tiene tiene su manera de funcionar nosotros hemos encontrado esta estamos como orgulloso porque pensamos que si hace gracia a las nueve y media de la mañana ahora gracias a Rat estable

Voz 4 10:11 bueno no siempre que todo fue un

Voz 1504 10:14 vino de rosas porque hubo momento ya sabes que yo este tema siempre te lo saco que la audiencia atendió

Voz 15 10:23 algo que recordarán el programa que dice aquí en solitario eh ah no parece tan malo pues ya no hablando no me olvides también El programa de Berto se acuerdan acuerdan si lo voy a todo el mundo encajemos la me odiaba de humo irracional estoy

Voz 1504 10:46 bueno el programa tuvo un tres con ocho no sé que tendría ahora ahora tendría más

Voz 2 10:52 pero como que este tema porque ahora mismo sino que tengo a mi nombre

Voz 0057 10:58 me hace muy feliz guardarlo he de decirte que

Voz 1504 11:01 es sorprendente que REM que remontar aquello porque tú estabas

Voz 6 11:05 Muñiz en los inicios bueno pero es que yo vengo ya de voz pero yo ha venido alguna

Voz 0057 11:11 es que hay algo más bonito todavía esto es el primer problema sanitario quedó en Televisión el primer programa en solitario que yo hago en televisión hace en tres los domingos por la tarde se llama el gran qué el gran que el castellano traduzco el CRAM que al gran qué gran título este fueron es lugar de tres programas sólo fueron dos

Voz 2 11:34 entonces yo lo primero que hice yo entonces Andreu

Voz 0057 11:37 lo pensó

Voz 2 11:38 hay una sección en su programa que fue la que empezó en dos mil seis siete

Voz 16 11:42 de hecho una sección no me lo digas todo a mí como si tuviéramos en casa cuando vengo a verte si tienes que ir repartiendo un poco entre el público es una actitud sabes de al público que el presentado

Voz 2 11:52 y descubrir claro me contaba Andreo que les decía a sus directivos oye le propongo gracias por lo que ambos porque estoy dice que le dijeron

Voz 0057 12:08 eso tiene que iba a tu plenamente tres pues en otro programa de entretenimiento donde había un monólogo inicial había unos gags etcétera pero tanto de ese programa como del otro que fueron momentos de de de extremo fracaso digamos yo salí luego abren muerta mucho más reforzado lo que hice luego fue muchísimo mejor sea el primer programa luego en la primera tanda de secciones con Andreu el primer año que fue la hostia súper bien que me entraban todas las pelotas en la portería ir después del programa de Berto total todo el programa que hicimos creo yo juntos desde entonces fue increíble yo yo siempre estaba muy contento con eso Duke va para mí son más importantes estos momentos de de fracaso estrepitoso he aprendido mucho más que cuando me pico Berto aprender de Luis fracasó sí pero es que los tópicos sabes porque lo son no porque frecuentemente responden a una realidad objetiva y en este caso lo es yo en mi caso yo creo que más que para otro profesional porque yo soy un cómico y lo cómico se nutre de de este tipo de material para hacer su comercio

Voz 4 13:15 sí porque este monólogo te has salido bordado gravemente

Voz 0057 13:18 si Allen creo que era Mudial el propio Woody Allen que decía que

Voz 2 13:21 cuando no tenía ni un duro

Voz 0057 13:24 me iba por los bares mendigando que dejan actuar su comedia era buenísima cuando empezó a comer caliente todos los días tenía dos facturas pagadas le costaba muchísimo la comedia Se va sea necesitan nutrirse de eso entonces yo estas cosas a mí siempre me han dado muchísimo combustible hecho la propia Sergio mira lo que has hecho eh narra problemas y narra momentos agridulces por qué pues porque ahí está el el combustible el material no quiere decir que quieren que me vaya a vivir mal cierto pero que que estas cosas pues bueno a mí me han Yola se Lasse se ha convertido en activos siempre mira yo cuando ya

Voz 1504 14:03 baste al cine hiciste hace este año cuando hiciste la película de algo muy gordo el año pasado vi claramente que habías alcanzado digamos tú y tu éxito personal porque había hecho

Voz 10 14:15 que te avión la ganan ese papel y no sé si es verdad

Voz 1504 14:17 eh

Voz 0057 14:18 pues tanto en esa como en algo hay como en mira lo que has hecho yo siento que estoy haciendo un poco lo que me da la gana pero no es el éxito claro

Voz 2 14:27 a lo loco de Jo como un mono empapado en cracks y con una ruleta que tirando a lo loco y puedo no no no simplemente

Voz 0057 14:37 bueno ya no tampoco tengo que está continuamente demostrando donde estoy que tampoco hay que perderlo de vista porque siempre que eh nunca tienes el el éxito garantizado eso sí que es importante no perderlo de vista ahora me pongo a hacer sólo proyectos personales a lo mejor me puedo chifla no pero sabiendo quién eres y tal pues de repente arriesgar un poco hacer un proyecto de una comedia que tengo en tono pues más complicado que desean más que esté más límite o en el caso mira lo que has hecho algún más personal que que no sea esclavo de de tener que hacer risas siempre por ejemplo no quiero explorar otro territorio y de repente ponerme serio pues yo creo que que ahora estoy empezando a hacerlo yo me siento muy feliz la verdad

Voz 1504 15:19 mira voy a ver acepte una confesión en entre los colegas cuando hablamos de gente que ha perdido la cabeza porque el éxito le ha desmontado la le ha explotado en la cabeza después del éxito siempre hablamos de gente que no no Itu siempre sales de la conversación

Voz 4 15:34 qué lado todo no en el lado de que bueno me dio el tono y que es un tipo normal cuando se pueda hablar es accesible de estas cosas

Voz 2 15:43 sí

Voz 1504 15:44 yo si tú eres consciente de esta especie de de calma en la que vives que no te ha trastocado todo esto porque tenía todas las papeletas

Voz 0057 15:53 bueno es que es un tema que me preocupa yo también he tenido y tengo mis momentos en que a veces me sale un poco la rueda y donde la vía Hay pero tengo muy claro qué tipo de persona no quiero ser qué tipo de profesional no quiero ser ir pues yo sé yo intento yo creo que esta es una profesión que desequilibra muchísimo es bastante evidente para todo el mundo porque si de repente que un día un tío pues un tío pues como son los humoristas mucho lo digno de repente empiezan a decirle Don mundo que qué gracioso es decir Ike Ike bien hacen a José dado cuenta otra

Voz 2 16:27 de repente pues un poco la castaña

Voz 0057 16:30 pero bueno eso son fases que pasa todo el mundo pero

Voz 1504 16:32 cómo está tu mujer que dijimos estrenarlo

Voz 0057 16:35 claro que peor no es que tenga mucha suerte con mi vida privada en está totalmente alejada de este mundo tengo como un búnker en el que me meto y soy otra persona con tres niños entre el niño no te digo nada pero a mí me obsesionaba mucho eso Mariola lo de la cosa de yo creo que aún es que no me que bueno intenso pero es que este este pensamiento me interesa mucho creo que un cómico debe estar muy conectado a su tiempo cuando el cómico es de los profesionales de la del mundo del espectáculo del arte como la quieras llamar que más llaman la atención cuando se desconectan de su de su momento histórico eso es lo que les pasa a los cómicos que de repente se quedan atrapados en un personaje que ya no cuadra con su edad o que ya no cuadra con están repitiendo una muletilla que hace diez años hicieron famosa y de repente tu ves que ya está hablando de un mundo que no

Voz 6 17:23 existe en la comedia eso se nota mucho se nota mucho cuando te haces viejo hacerse viejo

Voz 0057 17:28 no es malo hacerse mayor pero no darte cuenta sea tienes que ir adaptando tu comedia al mundo en el que estás tu personaje cómico al momento en el que vive interrelación con el público va evolucionando continuamente a mí eso es una de las cosas que más me obsesiona no quiero perder medios es el contacto no y darle a todos mis amigos por favor cuadrados donde y cuando ves que doy clásica

Voz 2 17:51 pero eso es muy importante

Voz 0057 17:52 sí sí

Voz 1504 17:54 bueno el a mí me interesa contar los procesos creativos en el consultorio que tu tienes que leit motiv que vamos a escuchar un momentito

Voz 0057 18:03 cuando a mí me llega a todo lo que mira Expo por Whatsapp Mi etcétera me sentó setenta entre audios y vídeos muchas cosas como lo digo de una forma elegante no lo voy a decir de una forma elegante hay mucha basura o sea ahí hay hay mucha porquería entonces ya una selección pero claro hay cosas muy raras les dije que un día os iba a hacer un especial rarezas todo

Voz 11 18:29 esto insisto me ha llegado a la enviar gente

Voz 0057 18:34 no sé porque empezamos con un mensaje de whatsapp alguien envía esto whatsapp

Voz 17 18:40 hola hola qué tal hola qué tal hola qué tal hola hola hola

Voz 4 18:52 bueno a ver la cosa es

Voz 1504 18:56 yo que esa sería la de esa sección la la sigo mucho investigado deje no puede ser que esto lo seleccione todo Berto Roberto siempre pensé que alguien te lo hacía

Voz 0057 19:05 es pregunta entonces tengo muchos

Voz 1504 19:08 me ya sabes pues me puse a investigar y me dijeron no no se lo hacen digo no me lo creo y entonces hemos llamado a Manuel Vázquez que es el que desbroce

Voz 4 19:19 Nos lo cuenta él Manel buenas tardes qué tal

Voz 2 19:21 buenas qué tal

Voz 4 19:24 cómo estás pues nada es que como me dijiste que sí que es verdad que lo hace el todo quería que los oyentes de la SER lo supieran

Voz 18 19:31 sí sí sí es cierto yo tengo bueno yo tengo el teléfono de recibo las consultas del el consultorio entonces sí que hago una preselección pero sobre todo son consultas no que ya se han repetido que básicamente no se pueden emitir porque hay mucha gente que envía pues como decía Berto mucha basura pero luego dentro de esa preselección luego Berto selecciona las que le gustan hice lo escribe el todo sí sí

Voz 2 19:57 se lo escribe él todo ahí quería Iker incluso intentamos una época te acuerdo Manel que intenta poca que él que lo preseleccionados pero no muy injusto porque yo tampoco sé qué criterios darle porque a veces es complicado un poco completaron me encanta

Voz 18 20:11 pero sí a veces es complicado porque dices me esto me parece a mí que está bien y quizá ver todo no no puede responder a esa consultan en cambio otra que digo bueno esto pues a mí no me gusta al revés es muy complicado exterior

Voz 4 20:27 la realidad la llamada Manel era para dejar a Bertone evidencia luego me salió el tiro por la culata porque hay acuerdo que porque efectivamente se lo ocurra Ellis en lo hace él tiene ser

Voz 2 20:37 la peor no lo yo siempre quiero

Voz 4 20:40 toda la gente que está detrás de los grandes que hacen pantalla imán Él tiene una

Voz 1504 20:45 a favorita una de las consultas favoritas que coincidió con mucha gente que la vamos a vivir

Voz 19 20:51 ahora vamos con un tema sensible que yo creo que nos afecta a todos de tema social tema que está en la calle

Voz 20 20:58 hola abiertos si Javier Romero de Alicante y tenía una duda que me han tormenta es si alguien le gustan los garbanzos que

Voz 1504 21:04 con lo que usted es fruto gracias

Voz 19 21:06 claro antes de empezar tengo que declarar que a mí me encanta los garbanzos me encanta los garbanzos cocidos cocidos me vuelven loco los garbanzos ahora viene un surtido Javier en mi vida en mi vida conoció a nadie y cuando digo nadie es nadie ni nadie que hubiera conocido que alguna vez a nadie o que hubiera oído de nadie o que hubiera visto a nadie aunque fuera en una pesadilla de esas de de cenar fuertes a Abel una pesadilla de Beacon Sabadell junto a un unicornio pelirrojo y Centauro con una gorra de los Lakers nada a quién le gusten los puto garbanzos de los surtidos de frutos secos no hay

Voz 4 21:48 razón es una maravilla fue un momentazo televisivo de esos que te hacen irte a dormir con ello

Voz 18 21:58 es curioso porque después de cuatro años la gente sigue enviando

Voz 2 22:03 entonces sí sí advirtiendo a mi me gusta

Voz 18 22:05 tan los románticos incluso hay otros que porque luego decía no cuando es imposible que haya bolsas sólo de garbanzos en la gente va al súper hacer una foto dice Berto sí que Ainsa

Voz 2 22:14 entonces si en Twitter cada día tengo dos o tres fotos de gente que que de garbanzos

Voz 18 22:21 sí es decir en el en el whatsapp es quizá una de cada veinte consultas es una foto de garbanzos diciendo a mi me gusta no

Voz 2 22:31 padre me da igual sabes que yo kilos

Voz 21 22:37 como todo el mundo además de los metes en la boca

Voz 2 22:40 claro claro

Voz 21 22:42 el Baaz que para la gente que no

Voz 1504 22:46 BAA siempre los títulos de crédito yo siempre los quiero sacar es decir que trabajan leit motiv es uno de los redactores gracias la del programa también sale como sale así que querido hay un tipo al que le gusta mucho a mucha gente pero a día entrevistando a Eduardo Madina

Voz 22 23:03 o lo digo esto se puede decirme protocolo reparto el culo con ustedes ignorantes que me hace reír muchísimo y cuando aparece Alberto o cuando aparece alguna no que procuró buscarles una plataforma

Voz 1504 23:17 me parece exentos Eduardo buenas tardes cómo estás qué Eduard

Voz 2 23:23 ah pero está aquí de verdad Eduardo

Voz 0057 23:29 hombre pues muy contento porque me acaba de decir Mariola que que te gusta mi trabajo entonces yo yo para mí el día está completo

Voz 11 23:37 me gusta mucho trabajo trabajas

Voz 23 23:39 no está podría tuya de dormir una serie Beiro

Voz 2 23:42 que la radio

Voz 11 23:45 tienes que hacer más cosas España sin

Voz 0057 23:47 no paro siempre buena estrella porque éste ya a punto de acabar me panteón

Voz 1504 23:52 bueno a Eduardo les salió la primera en lo de me gusta Berto así que lo tienes aquí Eduardo Madina no sé si quieres preguntarle algo

Voz 23 24:01 bueno le haría una pregunta porque bueno yo yo tanta serie de la radio o ver siempre que aparece con Buenafuente endemismos idea me parece poco que tendría que hacer más cosas genio de discriminación y me muero de risa cada vez que veo hace que sea con un espacio pelo como sabe hace un año y medio más o menos dijera política así yo no sé quiénes son los mejores cosas peores partidos y la pregunta que yo quería hacerte querido Berto es entre el actual panorama político entre los actuales dirigentes antes lideres políticos quién es el que más gracia te hacia ti

Voz 0057 24:40 pues es que no me hacen gracia ninguno ha ganado lo sabes que lo humor político es de los pocos colores del humor que no que no me interesa demasiado y además cuanto más trabajado está cuanto más esfuerzo Razak acción política dar material los cómicos menos interés encuentro yo decía que la verdad es que no sabía que decirte pero pero a poco que los que se analicen todos son son personajes de iba a decir de comedia pero creo que son ya casi de sátira no son personajes muy excesivos todos empezando por por Donald Trump al al al frente del imperio llegando a a a cualquier político patrio es que están cada vez más cerca de la caricatura a mí me me resultan casi ya más cercanos al terror que con él

Voz 1200 25:28 que hice bien en dejarlo por lo que voy

Voz 2 25:32 porque cada vez más Edward

Voz 4 25:37 Eduardo Madina muchísimas gracias Clara

Voz 0057 25:41 los abrazos gracias lo tengo muy presente Eduardo porque he estado leyendo últimamente este este conmigo maravilloso de Astiberri

Voz 6 25:49 las las los puentes de Moscú fantástico lo he como muy presente que que gracias pues si me hizo muchas veces porque le gustaba es mucho

Voz 1504 25:57 cuando aquí te imitan ya hemos alcanzado el éxito de verdad

Voz 24 26:03 eh

Voz 25 26:10 sí ya ves ella o Mi nombre no debe Machete

Voz 26 26:12 pero no crea es penoso Che que pasa Andreu ha hecho una serie va a echar una serios y Berto Romero hecho una serie de llevo contigo trabajando muchos años una serie tres contratos serie pues hecho una serie te veo por aquí usted haya hecho una serie basada mis hijos sobre la paternidad no es una serie muy importante a serie muy profunda de todo tipo de gestiones de las sentimientos derecho una seria en concreto oye no habla tanto eso sería sería la de pistachos de su nariz boca más que bueno también hay un viejo fan gratuito no hombre de pero donde también hay que tiene en cuenta que yo que ya casi cincuenta para también no

Voz 0057 27:14 qué hermoso Miguel Cobo suple con con frescura y naturalidad la falta de esfuerzo

Voz 2 27:18 bueno para mí y nata del año netamente lo es es una delicia es muy refrescante a mí me flipa Miguel

Voz 27 27:25 la verdad bueno Berto tenemos que ir acabando porque tampoco te voy a dar cuatro opciones televisivas para que el hijas

Voz 0057 27:36 muy bien obligan a quiero decir estas

Voz 27 27:39 cuatro opciones entre unas tiendas que sale

Voz 1504 27:41 cojo sí si participar en Gran Hermano duda conjunto Pierre que una ex pareja tuya acuda a la tele acostumbro de transmisión a a colaborar en un programa presentado por el cardenal o sentarte a esperar una muerte tan ante la doy por aquel otros

Voz 2 28:11 no hubieran tabla de la muerte a un hubiera tenido alguna duda esperar la muerte esperar la muerte y hombres sino trabajar con carnet

Voz 1504 28:27 a Berto no desde el respeto no desde el respeto no a un programa infame y Berto Romero muchas gracias muchas gracias a todo por todo lo que hace es porque es verdad muy caramba es un mundo mejor después de un continuo es eso es muy

Voz 0057 28:49 Benito eso yo yo además lo hago

Voz 28 28:52 luego vimos lo porque me hace sentir bien y encima me pagan

Voz 0057 28:54 o sea que no hay más que esperamos la

Voz 1504 28:57 la tercera parte mira lo que has hecho que llegan a una pena miente tempos ya septiembre octubre el año que viene cuando si no

Voz 0057 29:06 pues sí echa cuentas si la temporada febrero pues un año más ya lo mejor tardaban un pelín más porque vamos a más tarde porque esperamos a a Javi Ruiz Caldera director de creemos que repita pero

Voz 1504 29:20 pero para el año que viene es un placer como siempre sigue viendo la tele sigue haciendo una ya sitos estar esto seremos un poco más felices muchas gracias

Voz 3 29:38 no lo que desde la tele lo que no y tú qué miras con Mariola Cubells

Voz 5 29:44 por qué las comedias británicas americanas son tan buenas porque los anglosajones sí saben reírse de sí mismos los latinos no todo el mundo tiene la obligación de reírse de sí mismo

Voz 30 29:57 David Trueba incómoda

Voz 31 30:01 con él

Voz 30 30:03 eh

Voz 32 30:05 a veces vi vi me cómo anda el baile

Voz 1504 30:16 en tú qué miras con esta canción que ha elegido Berto Romero que es verdad que es una canción de una película maravillosa Borja Cobeaga es nuestro segundo invitado bienvenido Borja qué tal cómo estás qué tal maravillosa hay muy divertida verdad ya esa escena sí sí a que es un hallazgo de la comedia

Voz 31 30:34 además creo que la la rodaron después de rodar todo porque decían que faltaba algún número de parados

Voz 1200 30:41 saque creo que fíjate a veces de chapa viene

Voz 1504 30:44 pues el otro día la la volvía a ver y me parece que después de estar tres complicadísimas a película hacer divertidísima de ver

Voz 10 30:54 no Borja es uno de nuestros creadores más interesantes más importantes más fructíferos yo ya sabes que te que te sigo desde el

Voz 1504 31:02 el principio es una persona que nos ha hecho mucho

Voz 10 31:05 a reír y entonces consciente de eso no sé cuántas carca

Voz 31 31:08 eh sí hombre porque a veces incluso ha tenido da las muchísima suerte de de verlo o no de de pensar un chiste para una película de repente una sala de cine con montones conoció sí que se rían pero también he vivido el silencio osea también he vivido un chiste que no funciona hay una bola de no que transcurre por la sala

Voz 10 31:28 cómo es eso chiste no funciona pues

Voz 31 31:31 es lo peor que te puede pasar porque con un drama lógicamente pues será emocionante a vez se queda frío pero eso no tiene una reacción física en el público en cambio un hueco de risa de un chiste de la de una película que es claramente con intención que hay una pausa para que la gente se ría y que no se rinden y no entran vale toses eso pues es no se parece la cuchillada supongo

Voz 10 31:54 Borja ha hecho muchas cosas empezó dirigiendo el programa Vaya semanita que duró sólo un año Tutmosis pero siempre dices que cuando te fuiste segundo Lopetegui

Voz 31 32:03 exactamente eso fue la mejor lección sobre lo necesario que es uno una una lección de humildad descomunal

Voz 10 32:12 aparte de esto de Vaya semanita bueno Borja hizo Ocho apellidos vascos y ocho apellidos catalanes que todo el mundo recuerda que todo el mundo cree que te forradas con eso hay que te podrías ya retirarse si tú explica siempre que no es exactamente así

Voz 31 32:24 hombre porque me preguntan no te preguntan si osea existe la idea de que es una película va bien en taquilla a un guionista o aquel equipo directamente va a un furgón blindado del cine a tu casa a darte sacos de dinero pero no es así

Voz 10 32:37 pero lo que poca gente sabe de Borja Cobeaga es que

Voz 1504 32:40 tuve realizador en Gran Hermano uno Gran Hermano dos Gran Hermano tres dos tres cuatro

Voz 2 32:45 bueno bueno el uno no estuve que fue el interesante realmente

Voz 10 32:50 yo otro programa que se llamaba confianza ciega que como yo estoy enferma de teles y que no se sabe vamos a obviar ese problema no quiere decir porque vamos a

Voz 2 32:58 ah vale pues justamente creo que confianza ciega daría para mucha comedia bueno lo último que hay

Voz 10 33:04 eso Borja en en Movistar Plus es una comedia que se llama justo antes de

Voz 9 33:10 de Cristo es

Voz 10 33:13 antes de esa comedia hizo otra que fue tu incorporación a las plataformas que a mí me encantó que era una película para televisión que es Fede

Voz 11 33:21 más como un poquito cómo funciona esto

Voz 1504 33:30 lo primero que tenemos que hacer es comportarnos como si aquí no pasara nada chavales que no saben lo que es la lucha decían que esto se ha terminado un etarra en Albacete varias veces me lo he pasado pipa me parece que fue una película

Voz 10 33:53 muy bien carga cargada de muy buenas intenciones no sé si tú partes eso

Voz 31 33:59 yo creo que era un proyecto que Diego San José yo queríamos hacer desde los tiempos de Vaya semanita es decir que a lo mejor llevaba dando vueltas hasta que se hizo más de diez años entonces pues fue una gozada poder hacerlo y además es verdad hay que reconocérselo

Voz 1200 34:12 es que fueron los únicos que que que se atrevieron

Voz 10 34:16 bueno en esa película estaba Javier Cámara que luego lo lo tendremos de alguna manera aquí con nosotros

Voz 31 34:24 sí sí estaba también no

Voz 10 34:27 absolutamente genial Julián López que también está contigo en justo antes de Cristo

Voz 13 34:33 hombre tribuno nosotros cuando entramos en combate pero quiere empezar a la gente en paz personas quiere estas sola pensado sus cosas

Voz 1504 34:40 listos completamente que lo tenemos al teléfono

Voz 33 34:44 porque está trabajando Julián buenas tardes hola hola qué tal muy buenos

Voz 2 34:49 es Julian luego la Julián conozco me suena cómo estás y yo estoy bastante bien persona tuvo si tengo tengo yo taponado no sé si tienes alguna recomendación

Voz 23 34:58 con a para pues pues mira a un poco de laurel es agua la mente es laurel

Voz 2 35:05 vale muy bien vale vale sí sí de acuerdo como nota Julián

Voz 10 35:12 hay dúos creativos en televisión y yo creo que el vuestro es uno de ellos estaba hablando de fe etarras que para mí es una película que me me gustó especialmente

Voz 1504 35:22 y cuando te llega el guión

Voz 10 35:24 qué porqués de Borja acepta sólo porque es un buen guión

Voz 23 35:28 bueno claro dos cosas que es un buen guión y eso es indudable

Voz 34 35:32 porque me lo pasé bomba leyéndolo imaginarme cómo podía ser muy y además no es que porque fuera de porque hay Diego es que precisamente por eso llevaba sucedió esto hay que hacerlo si no lo de ellas lo saben ya se lo he dicho varias veces pero pero es que era de lo mejor que que había leído yo siempre y quería hacerlo sí

Voz 10 35:56 luego el universo de Borja Cobeaga es particular porque ahora Weiss hecho también esto no es justo antes de que

Voz 31 36:02 sí que no es de de es más universo que es un universo muy muy particular y que además hay Julian cada vez que hay hay un tema que que creo que uno de mis fantasías también es escribir un papel un poco diferente para Julian porque siempre escribimos verborrea ICO disfuncional pues en los Juan Carlitos No controles el el el Jaime de Súper López o el de etarras que la verdad que tienen muchas cosas en común que son Julian los ha votado de manera un poco diferente cada uno pero no nuestras de acuerdo Juliana en qué en qué se parece bastante no

Voz 23 36:36 sí totalmente de hecho lo que dices muy acertado yo intentaba cada uno hace lo de

Voz 34 36:41 por cierto que lo tiene pero lógicamente es verdad que ese torrente verbal que tiene un personaje sobre todo en la prestación de de todos ellos es una películas se nota que tienen ese punto en común con el que ella también disfruté muchísimo y quizás y maño el personaje justo antes de Cristo al llevar la autoría de me encontré en y tener otro tipo de estilo es verdad que que se distancia de los otros y ahí ha sido guay también tomar según Borja Polguera como un personaje que no ha escrito eh con Diego que quisieron característica pero también lo lo va a dirigir el yo creo que ahí ha sido guay también de esa experiencia

Voz 10 37:15 coleando es muchísimas gracias a te robamos más tiempo porque estás de doblando que está afectando

Voz 23 37:21 pues cositas de capítulos no era justo antes de Cristo precisamente

Voz 2 37:25 la temporada la temporada de Liga dando o el Bigas como Leo

Voz 10 37:31 pues te seguiremos con atención muchísimas gracias por atendernos y sigue haciendo comedia

Voz 33 37:35 pues gracias un abrazo a todo un abrazo vamos

Voz 10 37:41 o ir a una serie nueva que es de Diego San José su alter ego tu colega tu segundo tu todo que no ha podido estar en una reunión de altos ejecutivos

Voz 31 37:51 estaba que tú no está reunido sí porque yo soy un espíritu libre

Voz 10 37:57 pues vamos a ver una de las sátiras más interesantes que se han estrenado este año en el panorama español por no decir la única sátira política quiero decir

Voz 31 38:07 no no abundan que se llama vota Juan

Voz 11 38:12 María como el presidente

Voz 2 38:21 cuando estás herida aunque no sea tuya las visto sobre todo tiendo a ver las series que no son mías sino de lo tendría complicado mira

Voz 10 38:29 esto sí que quiero saberlo por ejemplo Diego hace una a una serie sintió Ceiss muchas cosas juntos si tú cuando es el primer capítulo es solo y le llamas le dices la verdad

Voz 6 38:39 el mal mente no lo veo solo porque lo veo con él

Voz 1200 38:42 es decir que que creó

Voz 31 38:45 a recordar que no todo da serie entera pero varios capítulos devota Juan los Beacon Diego creo que me enseñó además los que más les gustaban yo puedo decirle que que partes me gustan más que episodios me gustan más que cosas me gustan menos y cosas así

Voz 10 38:57 me gusta Se lo dirías si no me gusta

Voz 0057 39:00 ah yo creo que sí

Voz 31 39:02 sea creo creo que si ya es difícil que algo cada día

Voz 10 39:06 no de complicado pero sí sí

Voz 31 39:08 no me gusta yo creo que que que si se lo diría

Voz 10 39:11 si a ti y a ti te gustaría más que te dijera la verdad que nos que esto siempre me lo pregunto

Voz 31 39:16 a mí la verdad es que creo que la sinceridad es un es un aspecto muy se al lado en la vida no se puede confundir sinceridad con mala educación entonces creo que eso que decían que decía la madre de Giulio Andreotti Si no tienes nada agradable que decirle a alguien no digas nada

Voz 1200 39:30 y acuerdo acuerdo osea que que bueno yo qué sé

Voz 31 39:34 es decir la ley para es que me guste a mí mira una cosa que que decía Pepón Montero unos creado desde justo antes de Cristo que explicaba porque no sabía llamado a Nacho y a mí es que habían en Film Affinity y los mismos que criticaban los del túnel su anterior película diciendo que esto no es comedia esto es muy soso tal no sé qué decía exactamente lo mismo de de etarras y reste de vida

Voz 0057 39:55 adónde que eso nos conjunto mucho con que

Voz 31 39:57 mal lo de la comedia es una cosa tan subjetiva que que en realidad lo único finalmente que realmente importa es que te hagan a ti

Voz 10 40:06 a ti como creador

Voz 31 40:08 a mí una de las cosas porque digo pienso que Diego es un guionista excepcional porque hace chistes buenos en pantalla no porque me tira a mí el sofá la risa a veces cuando me dijeron cuando estamos trabajando sea hacia una película o una serie es una serie de horas en cambio el proceso laboral son meses o años entonces casi prefiero pasármelo bien durante años que durante la hora y media

Voz 4 40:29 mira no vamos a hablar de los límites de él

Voz 10 40:32 el humor porque es un asunto casposo Borja tú dijiste el otro día una frase en una charla que compartimos que era una cosa sorprenderse y otras ir a juicio

Voz 7 40:42 por venía a renovar muy bien su nombre por favor Joseba Andoni Joseba Andoni perfecto primer apellido todo si claro está usted segura

Voz 1504 40:57 bueno poner a punto el primer apellido

Voz 7 41:03 algo de Ascó Goitia la fruta Arenas Domenico Huarte Echeverri darme de Goikoetxea Jon dónde viviría Echeverri Bengoetxea momento

Voz 1504 41:13 tras esto recupera

Voz 10 41:15 la frase inicial de la que hemos arrancado que dijo David Trueba que todo el mundo tiene la obligación de reírse de sí mismo no vamos a hablar del humor de los límites del humor pero sí de el humor de derechas porque ellos sí creo que puede haberlo

Voz 35 41:29 creo que no lo no

Voz 10 41:31 Nos da bien te voy a poner un ejemplo de la serie The Good Fly que vi el otro día en en boca de uno de los actores que es un actor muy histriónico un abogado

Voz 36 41:45 bueno era un buen amigo mío le encantaba hablar de este de que era su mentor ICO momento me refiero fue siempre es un placer hablar con Dios aquí me recuerda cómo han cambiado las cosas el mito eso lo ha cambiado todo han salvado el mundo debe tener que ver Weinstein ducharse

Voz 10 42:11 hacer bromas con algo que tiene consenso como el look es lo que es bueno para todos este personaje lo hace es gracioso claro

Voz 37 42:22 no no existe esto habitualmente no existía habitualmente porque pasa una cosa y es que existe la acepción de que el chiste que sueltan personaje no lo dice el personaje sino el creador o la cadena o lo que sea es decir que tenemos bastantes dificultades para establecer límites entre la realidad y la ficción o la distinción entre personaje si tuvieras tú un personaje que es un nazi por supuesto iría mueran los judíos quizá interpretaría muchas veces como a la serie ha dicho que mueran los judíos entonces eso sí que es un límite muy cuidadoso

Voz 1200 42:58 de que de que en verdad te te

Voz 31 43:01 pues como el ejemplo que ha expuesto en realidad no no es no es la serie edito realizando sino que es un personaje hablando desde el punto de vista que ha el entonces sí que es verdad

Voz 1200 43:11 que que que que desde luego hay mucho pavor a eso porque cada vez que hay un algún escándalo con algún cómico

Voz 31 43:20 hace una parodia de algo hace un chiste sobre algo aquí ya hay gente diciendo tanto a izquierda como la derecha diciendo se mete con desde luego eso es la acepción más equivocada el humor no es meter Second sino hacer bromas de hondo me sea

Voz 10 43:33 frase de una cosas ofender

Voz 31 43:36 sí sí hombre eso eso es eso es importante pero estoy de acuerdo contigo en que no hay muchos tipos muchos tipos de humor au sobre o chistes que ya no somos habilidosos a la hora de hacer comprender al espectador lo que puedo

Voz 10 43:49 este que hemos puesto que evidentemente yo estoy en el en el bando del mito pero me hace mucha gracia el chiste

Voz 31 43:57 sí pero claro es que es que yo creo que justamente la gracia es la que supera todas las barreras ideológicas au mentales lo que sea es decir que que lo bueno de un chiste es que te ofende la gracia

Voz 10 44:08 bueno pero si hay un actor que es tu actor fetiche también lo habíamos invitado aquí es Javier Cámara uno de ellos no

Voz 31 44:16 una de ellas están botas Juan

Voz 10 44:18 pero está en etarras es buena

Voz 31 44:21 ahora en lo que me gustaría que me me gustaría extra escribiendo y dirigiendo paga

Voz 35 44:27 Javier muchísimo mira como a Javier no lo hemos podido

Voz 10 44:32 tener aquí porque está en Colombia rodando Nos ha respondido a una serie de preguntas que vamos a contarlo todo Borja me ha enviado previamente para que las pensar entonces vamos a escuchar las respuestas de Javier después de tu pregunta pues la pierna

Voz 31 44:48 la Vuelta era que se que Javier ha trabajado pues eso en grandes grupos de comunicación españoles como Mediaset Atresmedia en series de Telecinco Antena tres y también internacionales ha hecho cosas en narcos en Lisa joven Papa en HBO Abel de todos estos cual tienen mejor Katherine

Voz 38 45:06 respondiendo a la pregunta de Borja es mejor Katherine que es muy complicado normalmente diría que los que tienen más pasta tienen el mejor Katerin pero no es verdad pero les diría que en el último capítulo de la primera temporada del joven pata lo rodamos en Los Angeles Iggy Paolo Sorrentino se llegó al cocinero italiano ya no es que fuera el mejor Katerin es que me parece como lo máximo entonces creo que Borja ir Diego tendrían que exigir de llevarse a su ex

Voz 31 45:48 muy buena idea llevarse a su hija modo uno Sorrentino Le Pen

Voz 10 45:54 me impresionó eh mineros un detalle de tienes razón Javier vamos con la segunda

Voz 31 46:00 pues eso hablando de Sorrentino y del joven Papa pues a mí Javier había contado que bueno que que con Jude lo había como si buen rollo amistad pero me gustaría saber el grado de amistad que tiene con Jude Law osea llega al punto de poder pedir dinero prestado a Jude Law o sea lo decir oye Jude me puedes dejar mil dólares au dos mil libras

Voz 6 46:22 o lo que sea que para él será calderilla claro

Voz 38 46:25 o sea Borja me he hecho muy amigo de judo hombre como para pedirle prestado dinero sí sí no no ya

Voz 1504 46:43 a ver

Voz 38 46:45 no tanto como como como nosotros que a vosotros y os pido dinero bueno vosotros también os pedir dinero entre vosotros bueno ya quiero decir que no ha con Jude no me llevo mejor como nosotros bueno no

Voz 2 47:02 bueno lo entiendo que no tiene sentido pero sí

Voz 10 47:05 sí sí sí sí sí no pero es verdad que son se han hecho muy amigos Borja tú te has declarado fan muchas veces de The Office en diferentes ocasiones

Voz 11 47:19 me elija lo has llamado porque yo tenía que despedir a alguien durante este fin de mes y todavía quieren que sonríe me pongan pudo disfraz les pasa PCAS Living hola soy Michael Scott no está reunida sólo quería saber de qué empleado vas a prescindir yo

Voz 10 47:48 al menos siete

Voz 1504 47:52 Gonzalo Gonzalo

Voz 28 47:53 por Paul con un un aquella doble sin hielo

Voz 7 47:58 tu chico chico chico sí

Voz 39 48:04 pero espero no ibas a una entrevista de trabajo Paco

Voz 7 48:07 sí sí sí pule sus Ana darme el puesto para despedirme ahora me despiden directamente la entrevista de trabajo

Voz 10 48:14 es verdad también te has confesado un admirador de Frazer

Voz 11 48:19 mucho muchísimo más a tardar mucho estoy lo digo porque Rosillo tenemos una entrevista de trabajo mañana y quisiera estar descansado

Voz 15 48:29 llevas ahí veinte minutos

Voz 10 48:39 hay una frase que tu dices mucho que es una comedia sobre la felicidad te parece super difícil

Voz 1200 48:44 porque creo que que que es más fácil escribir algo sobre desgracias ajenas para que te rías no pensando no

Voz 31 48:52 ejemplos justamente hablamos antes de cuando Cantando bajo la lluvia que es una regla sobre la felicidad que da felicidad por eso me parece la más complicada porque porque un encontrarlo divertido a gente que lo pasa bien porque básicamente cualquier

Voz 1200 49:06 Serie de Comedia pensando pues eso de Office au pensando en en freelance en se

Voz 31 49:13 en en las grandes clásicos de comedia van sobre los avatares y los sufrimientos de ellos osea van de un problema no van de de de qué bien me va todo entonces me parece como mucho más complicado intentar hace reír cuando alguien está siendo feliz en pantalla me parece muy complicado no no Chad el humor lo asocie mucha desgracia

Voz 10 49:36 bueno pero mira hay una serie con la que nos vamos a despedir que sigue teniendo vigencia que sí que sí que cuenta bueno es verdad que era

Voz 2 49:45 aparte si es verdad lo tengo claro

Voz 4 49:47 Álvaro bueno felices aquellos que puede ser optimistas

Voz 2 49:50 por el mundo con un tono alegre pero todo viene vas de osea el enredo nunca nunca se produce un enredo

Voz 1200 49:56 que va a ver a quién le aún más lotería sino porque un billetes ha perdido y la lotería que tenía que te iba a tocarnos

Voz 31 50:04 toca bueno yo quiero que despidamos

Voz 10 50:07 qué quiere que me cuentes qué serie te gustaría haber firmado o de las que hemos comentado pues mira

Voz 31 50:13 justamente como como hasta ahora no había visto Sé infiel que me parece un pecado no no haber visto

Voz 38 50:18 a esa esa esa comedia

Voz 2 50:20 eh a ver hechos en fin me parecería fascinante osada esas emisiones de veinte minutos con tres tramas que se entrecruzan y no pueden pasar más cosas todo eso pero bueno creo que también en un en un tiempo en que estará muy poco reivindicado a mí realmente me habría gustado hacerlo lobby Luis y que ahí está en un momento un poco delicado aspecto personal porque estaba afectado por el momento de el del me ha dicho porque vamos pues es un acosador pero eso para mí no quita para que sea su serie o la comedia más absoluta

Voz 10 50:50 sigue creando Borja Cobeaga muchas gracias por estar aquí no nos vamos concede

Voz 40 51:01 qué