El Cine en la SER: 'En los 90', la carta de amor de Jonah Hill (22/06/2019)

Voz 3 00:21 no estoy estoy cuatro llega a novecientas a las este fin de semana con la misma fórmula de aventuras ternura y de imaginación y con los personajes juguetes de siempre

Voz 4 00:31 este es porque soy basura Lolo hizo nuestra niña Minguela

Voz 1084 00:38 la cinta de Pixar compite con otro taquillazo la vuelta de coche y la ahora con mili Bobby Brown la niña de Stranger Things por eso vamos a repasar la evolución de este personaje desde su origen en el cine japonés y escrutinio

Voz 1463 01:01 el actor Jonah Hill debuta en la dirección con en los noventa a una película generacional sobre la adolescencia los skaters con Lucas Hicks

Voz 6 01:08 tenía gris no adiós

Voz 1084 01:15 también propone un viaje de auto descubrimiento esto no es Berlín un retrato de la movida mexicana de los ochenta la escena Underground que surgió en paralelo al Mundial de fútbol Estébanez dijo que Nagin

Voz 3 01:31 algo así como un escrito en televisión hacemos la radiografía de las mejores series británicas todas de la cadena pública la BBC como Gere San Gibbs que presenta un futuro próximo bastante probable hace unos años todo tenía sentido la izquierda era la izquierda la derecha la derecha América era Mary cada hola qué tal buenos días bienvenidos a el cine en la SER que empezamos con José Manuel Romero en Valencia en el Cinema Jove que tal cómo estás bon día buenos días

Voz 1084 02:37 qué tal Pepa bon día Nos hemos venido a este festival que tiene varias secciones interesantes hay una dedicada a los cortó otra largometrajes con una apuesta por las óperas primas que de alguna manera pues indica cómo será el futuro inminente del cine de autor nosotros nos vamos a centrar también en la web series a las que el certamen les dedica una secreción que nos hacen pensar en el futuro también de este formato ahora ya que cada vez vemos menos la televisión y más productos en plataformas una de las que pasará por aquí gente hablando la producción de Álvaro Carmona para Fluxá

Voz 8 03:05 bueno bueno te vas a poner tu padre fotos entienden no que esto imagen es normal vender te lo mejor posible

Voz 9 03:11 bueno pues están en mejor forma de venderme funciona no quiero decir estas aquí si yo estoy aquí la que me hasta aquí de la persona con la que hecho más esquí tú has hecho más por una persona esto es una persona lo de Tinder no

Voz 3 03:25 cuatro fotos ido frase sobre lo que te gusta viajar hacia de Julian es sólo una identidad es es una bata hoy en Madrid hay además de

Voz 1463 03:32 los estrenos de la semana de los que enseguida hablamos una retrospectiva de Josep Renau una de los personajes clave de la cultura durante la República y la Guerra Civil el Museo Reina Sofía muestra sus dibujos animados antifranquistas Luis pares es historiador y uno de los comisarios junto a Chema Rodríguez y nos explica la importancia de este hallazgo

Voz 0361 03:51 en el arte como toma de conciencia como transmisor de una ideología eso es lo que intenta peca en el cine no al final acabo el cine Palha Lea el medio hegemónico de comunicación de masas y el que día llegar países más así poder alcanzar con su mensaje más gente

Voz 1084 04:07 y ahora sí vamos con las películas que ya han llegado a los cines empezamos por Toy Story cuatro una entrega más de la pionera sacada animación de Pixar que recupera los personajes principales los juguetes capitaneados por Woody Buzz Lightyear y que va a conquistar nada menos que novecientas pantallas

Voz 10 04:22 la firma

Voz 11 04:26 IBM

Voz 1463 04:30 en mil novecientos noventa y cinco la animación cambio completamente Pixar estrenaba un veintidós de noviembre Toy Story una historia sobre juguetes que cobraban vida hecha completamente por ordenador se convirtió en la película más taquillera de ese año que consiguió tres nominaciones al Oscar y dos a los Globos de Oro

Voz 3 04:48 dónde estaban nariz dicho

Voz 1463 04:53 Woody el vaquero IVAs Lightyear el astronauta se convirtieron en parte del imaginario colectivo porque quién no ha repetido aquello de ante tal éxito había que hacer una segunda parte llegó Toy Story dos primera secuela animada que recaudó más que la original ganó el Globo de Oro a la mejor comedia en aquel mil novecientos noventa

Voz 3 05:15 nueve Andy Schleck como es crecida se pasa la universidad si ahora mismo además buena y qué es lo que querías

Voz 12 05:24 tras hijo unos juguetes caso ida Bonnie así que tú eres bueno ya Hollande un pajarito mi ha dicho que te gustan los juguetes

Voz 1463 05:33 en dos mil diez llegó la tercera parte lo que para algunos en el cierre de una trilogía ganó el Oscar a mejor película de animación y estuvo nominada al Oscar a mejor película fue la segunda cinta de Pixar más taquillera de la historia después de los increíbles dos cifras de escándalo que han hecho que la compañía ya sin Lasseter haya apostado por una cuarta que sí parece el cierre de las

Voz 0084 05:52 hago esta historia comienza donde Toy Story tres terminó cuando Andy le da a sus juguetes a Bonnin comenzamos justo ahí fue una de las razones por las que estaba muy emocionado con la película que es lo próximo para estos juguetes ahora son de Bonnie la historia parecía terminada yo sentía que estaba acabada no fue hasta que indagar y empezamos a encontrar pequeños grandes momentos a explorar cuando nos dimos cuenta de que había una historia que merecía la pena contar humor

Voz 13 06:19 si sigue en el extranjero

Voz 0084 06:22 con estos sueldos

Voz 14 06:40 muy One Paris Meir fue inferior

Voz 15 06:46 James en EEUU fue aguanieve por aquí

Voz 12 06:52 a subir

Voz 10 06:54 ante muy ese líder que en cada película se enfrenta a una crisis en forma de cambio con confianza lo hace con mucha fuerza

Voz 1463 07:04 como en las entregas anteriores siempre hay una aventura hay una búsqueda esta vez en medio de un parque de atracciones de una tienda de juguetes antiguos sin dueño abandonados en una vitrina que aporta el toque de terror en esta película de animación

Voz 3 07:16 el salía a dar mi paseo matinal hemos encontrado ni Irati

Voz 4 07:23 a Woody encantado de conocerte este SFOR soy basura lo lo hizo nuestra niña Minguella

Voz 12 07:31 las gentes de por aquí no tiene niños estáis perdidos

Voz 1463 07:34 por supuesto un reencuentro el de Woody con la cuidadora de ovejas Bobby lo que permite a la franquicia adaptarse a los tiempos con un personaje de mujer independiente nada frágil y más protagonista que las ediciones anteriores

Voz 4 07:46 perdidos no no no pero si buscamos Un juguete perdido es una figurita antes estaba en la lámpara de La Ventana siguió

Voz 12 07:54 va Bob a de verdad sabida iremos con ella nos estéis bueno vale incluida todos nuestros nuevos amigos

Voz 1463 08:08 tenemos a Kennedy Eurípides en un estupendo trabajo de doblaje poniendo voz a un policía canadiense con pocas luces

Voz 3 08:14 hola Duque tienes el vaquero Duque este es Woody Woody este es el mejor especialista de Canadá esta postura Duque Duque necesitan los tú hemos perdido la frescura

Voz 1463 08:33 el sentido del humor y sigue usando el mismo conflicto de siempre los niños crecen pero sus juguetes no ahí llega el abandono porque la película siempre ha sido un tratado sobre la lealtad la amistad pero también sobre la eternidad y tiene en esta ocasión su punto catártico como explicaba Tong Khan

Voz 10 08:51 creo que es un milagro lo que hace esta película sobre juguetes sin animados que vuelven a la vida cuando nadie está en esa habitación es una gran catarsis para adultos Open

Voz 1463 09:01 una historia de madurez para la que no han escatimado ningún medio técnico artístico visual

Voz 3 09:06 que en esta ocasión parece cerrarse de una manera valiente veremos eso sí si no hay una más

Voz 1084 09:19 pasamos a otra saga es Godzilla vuelve a este monstruo de los mares surgido tras la Segunda Guerra Mundial en un Japón hundido tras Hiroshima y Nagasaki en esta nueva entrega tenemos como protagonista nada más y nada menos que a la estrella emergente mili Bobby Brown la niña de Stranger Things

Voz 16 09:38 Suttles

Voz 5 09:43 los ir lirismo seco

Voz 3 09:46 la saga ha dado para mucho pero solemos

Voz 1463 09:48 pido Antonio Martínez director de Sucedió una noche programa que produce el canal TCM y la Cadena Ser que recupere todos los días

Voz 17 09:54 como ocurrió en mil novecientos cuarenta y cinco la conciencia del mundo entero iba a estremecerse con algo para lo que nadie estaba prepara unos seis minutos ciento cincuenta mil muertos

Voz 18 10:09 pues aquí fueron el principio tras la guerra los experimentos nucleares continuaron en delito donde biquini en Siberia

Voz 17 10:16 el presidente Eisenhower aseguraba en las Naciones Unidas que el poder atómico podía reconvertirse en bien de la humanidad

Voz 19 10:24 debe estar en manos de quién se va a quitarle estos técnico militar

Voz 17 10:28 para de la paz pero la gente no se olvidaba de la amenaza nuclear los periódicos hablaban de los terribles efectos de la radiación

Voz 1007 10:36 cuando se libera una energía de tal magnitud nata acaba no conocemos el efecto acumulativo de estas explosiones atómicas sólo el tiempo lo dirá

Voz 17 10:44 fue entonces cuando el cine decidió aprovechar esa fascinación que llenaron las pantallas de catástrofes provocadas por la liberación de en la era del cine radioactivo había comenzado el lugar donde floreció con más fuerza este tipo de cine fue Japón no era extraño más que ningún otro pueblo los japoneses acusaron los efectos emocionales del SOC nuclear era terreno abonado para que el director Isidro Honda creara en mil novecientos cincuenta y cuatro su película Japón bajo el terror del monstruo que marcaría la presentación en sociedad de Godzilla

Voz 16 11:18 se ríe

Voz 17 11:24 si la funcionaba como una metáfora del horror atómico que estaba en el inconsciente colectivo de los japoneses

Voz 20 11:30 primero el pescado contaminado

Voz 12 11:32 nuevo la lluvia ácida

Voz 20 11:34 ahora se destruye Tokio

Voz 17 11:37 éxito de la película fue total y además tendría continuidad entre mil novecientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco el monstruo protagonizó veintidós largometrajes oficiales en Japón siempre repitiendo más o menos el mismo esquema argumental sobre la base de unos efectos especiales que hoy parecen de juguete

Voz 12 11:54 es increíble absolutamente impresionante

Voz 21 11:57 pero cierto es un hecho que está ocurriendo ante nuestros propios ojos señoras y señores ciudad se va convirtiendo en un bar de fuego

Voz 10 12:05 arrasa edificios instalaciones nada es un obstáculo para Arnau Nakajima

Voz 17 12:11 así se llamaba el tipo que se metía en el disfraz de goma del monstruo y se movía sobre frágiles maquetas de edificios trenes puentes sistemáticamente pisoteados pero aquí el importaba chapucera sonó la emoción de estas películas estaba garantizada además sin ano era el monstruo radioactivo de las pantallas otra la polilla gigante Vidor el dragón de tres cabezas Gamero La tortuga lanzallamas o Mall Bonnefous cerdo mastodóntico preparó

Voz 8 12:40 oye esto y catalogando nuevas especies que se han creado

Voz 3 12:43 como resultado directo de la contaminación

Voz 17 12:45 en ese censo recogería una treintena de ejemplares que parecía nacidos de la imaginación de un zoólogo en viaje lisérgico que alimentó todo un género llamado caiga o películas de monstruos japoneses más de un centenar de títulos en total en los que a veces los tejos compartían al estrellato

Voz 10 13:02 eh que puede

Voz 17 13:08 para hacer la cosa más vistosas Se les enfrentaba en combates titánicos fue así como poco a poco Godzilla fue cambiando su estatus de villano por el héroe a base de pegarse con otros monstruos aún más destructores que

Voz 22 13:21 barco cuando en mil novecientos noventa y ocho coches y regresó al cine en la primera película norteamericana sobre el monstruo Rizzo no como un héroe sino con toda su ferocidad asesina

Voz 17 13:34 sí la de Roland Emmerich era un apocalipsis de explosiones y efectos especiales esta vez el monstruo no atacaba Tokio sino Nueva York resultaba divertido ver el sadismo y la saña con los que Aymerich destruía algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad

Voz 8 13:49 impacto negativo repito impacto negativo impacto negativo si no tolera maldito Edificio Chrysler de que estamos hablando dijo que tenía fijado el blanco uno no lo tenía picado los sensores de calor no pueden fijarlo hay más Pío que los edificios

Voz 17 14:03 en dos mil catorce el director Gareth Edwards inició la franquicia dentro del cine americano con una nueva película titulada simplemente así Silas

Voz 23 14:11 a quién quieren engañar diciendo que lo que ha pasado ha sido un desastre natural

Voz 10 14:17 bien

Voz 23 14:19 más de un tifón lo que pasa es que nos están ocultando algo malo que nos hacer retroceder a la Edad de pie

Voz 17 14:28 ahora nos llega su secuela Thibault pasó a mejor vida el día en que la gente dejó de tenerlo niño da la bomba pero mientras Hollywood sepa hacer del terror y la destrucción un espectáculo fascinante siempre habrá esperanzas para Mozilla en el futuro

Voz 1007 14:43 que esa solicitud en fin de la civilización cada vez que explota una de estas cosas siento que hagamos escribir el primer capítulo de un nuevo Heads espero que no estemos escribiendo el último capítulo del antiguo

Voz 1463 14:59 esta semana coinciden tres estrenos que se enmarcan en ese género llamado Camino Neill es decir que cuentan el tránsito de la adolescencia empezamos el repaso con en los noventa que es el debut en la dirección de Jonah Hill actoral que hemos visto en Money ball o El lobo de Wall Street en los noventa

Voz 3 15:14 se centra en un preadolescente obsesionado con ser skaters en Los Ángeles

Voz 1084 15:23 dice Jonah Hill que los suyos una carta de amor una mirada melancólica su adolescencia a la época que marca tu vida

Voz 24 15:29 bueno de estoy centrado en la Historia no es un biopic pero es personal en ese sentido me siento identificado contener trece años estar solo encontrar una comunidad fuera detuvo a un grupo de amigos algo de lo que enamorarse en última instancia esta película es sobre un grupo de niños en ese momento en el que eres tú y tus amigos contra al mundo y tu familia es menos importante que tú

Voz 1084 15:52 el actor que se convirtió en una estrella con súper salidos y luego estuvo nominada al Oscar por Money ball y el lobo de Wall Street demuestra pericia la escritura hay habilidad detrás de las cámaras con una historia que se conforma como un viaje entrañable al fin de la inocencia

Voz 6 16:10 adiós

Voz 1084 16:12 Stevie es un chico de trece años que vive en Los Angeles de los años noventa en un hogar desestructurado con una madre ausente y un hermano problemático interpretado por el siempre convincente Luka age buscar refugio compañía en la calle en esos jóvenes con monopatín que inundaban la ciudad al ritmo del mejor a su puerto

Voz 25 16:32 bien

Voz 1084 16:39 San y su Sulich protagoniza esta cinta de iniciación el actor y también skaters desprende carisma Ravi rebeldía generacional en un papel cautivado

Voz 8 16:48 pues hay un niño de un hogar roto que busca una nueva

Voz 1084 16:51 el intérprete Jonah Hill buscaba en esta historia personal y emocional reivindicar el sentido social del skate medio una ética una estética hay un punto de vista recuerda

Voz 10 17:02 el ahora realizador

Voz 24 17:05 llevo una vida muy rara porque empecé queriendo ser un escritor director y luego caída accidentalmente en esta increíble carrera de dieciséis años como actor que ha sido un viaje de Méndez es aún un viaje Clemente por eso me tomé mucho tiempo para averiguar tengo el puesto de director en tan alta estima que no quería ser sólo un actor haciendo el tonto tratando de hacerlo es algo que me importa es importante y entonces me tomen cuatro años y espere hasta tener una historia que significará algo para hoy

Voz 1084 17:33 una impostura no hay artificios rodarán cuatro tercios Jonah Hill reconstruye la estética y el espíritu de una época sin ser complaciente

Voz 24 17:41 aquí me siento como todos los personajes de alguna manera porque cuando eres joven especialmente en los años noventa lo mejor que puedes hacer es intentar algo o preocuparte por algo son unos idiotas bastante entrañables amigos y yo fuimos cometen tantos errores hablan tan mal hay masculinidad tóxicas homofobia cosas que son fieles al tiempo difícil de ver hoy pero sentí que sería más ofensivos es revisionista cambiar la mirada de lo que fue el que poner un espejo de lo feo que era a estos niños hacen cosas se ponen en peligro pero al mismo tiempo se aman profundamente nada es blanco negro y si tengo la oportunidad otra vez siempre quiero crear personajes complejos que desafían nuestras definiciones de lo mismo

Voz 1084 18:23 una finta cautivadora auténtica y sincera que retrata la pureza de la calle el sentido de comunidad la integración multicultural y el valor de la Hermandad en un ambiente marginal entre el hiperrealismo y el tono documental Jonah Hill llena de alma este relato de tránsito

Voz 1463 18:42 también de la adolescencia de sus turbulencias habla esto no es Berlín en este caso el mexicano Hari Sama nos traslada a Ciudad de México en los ochenta donde vivió un movimiento cultural y artístico

Voz 3 18:52 similar a la movida madrileña era el año

Voz 1463 18:55 Taiz seis México celebraba el Mundial también explotaba el Underground

Voz 1084 19:06 en ese México de mil novecientos ochenta y seis mientras se celebraba el Mundial de fútbol y la televisión se convertía en el centro de dominación grupos de jóvenes empezaban a reunirse en lugares clandestinos para armar su revolución artística y cultural

Voz 3 19:19 Bush que mis pese y no encontré nada como tú al baste de las manos el tiempo que clásico se Patti Smith sobre Rimbaud pero como niños Silver ha traído siempre lo la verdad como Patti Smith que es porque es mujer

Voz 1084 19:44 el director Hari Sama recupera el sentir Underground de la movida mexicana para reivindicar en estos tiempos la rebeldía creativa la libertad pues Pang y el poder de las

Voz 27 19:52 te tiene el espíritu de la rabia que nosotros teníamos en los ochentas que alguno de nosotros seguimos teniendo y que seguimos que buscando a través del arte que hayamos elegido del cine de las artes plásticas

Voz 1084 20:04 el Ravi nostalgia en un viaje a su adolescencia la historia parte de sus propios recuerdos un niño de familia conservadora con una madre deprimida

Voz 27 20:12 un padre ausente ese inició la construcción de un lugar que pretendía traer a México un poco el el sueño americano de modo de vida no lo cual lo volvió un lugar con muy poca cultura en general que muchas escuelas muy conservadoras de corte católico y en general como familias muy pegadas al a los partidos de derecha justo la el espíritu represor de este tipo de escuelas y de It y sobre todo como una especie de desconexión generalizada entre padres e hijos

Voz 1084 20:41 el realizador construye el relato a partir de la mirada de un adolescente Carlos interpretado Porsche habían y Ponce de León Un joven de diecisiete años que experimenta junto a su amigo GERA el despertar sexual artístico y político cuando descubre la vida nocturna de Ciudad de México conciertos exposiciones fotografías Performance conviven con las drogas en esa explosión de creatividad que también vivieron otras ciudades del mundo de ahí el título de la fascinación por los movimientos contraculturales en otras grandes urbes como Nueva York o Berlín

Voz 27 21:29 Nos llegó el cine de Almodóvar llenó también lo primero que hace hallar mus que también fue estén de volar el cerebro no porque justo tenía toda esta relación con estos mundos que muchos y interesar en aquel momento esté Méndez Nos no

Voz 1084 21:45 llegaron impulsos otros de otros país

Voz 27 21:48 es que no hicieron mucho sentido esto no

Voz 1084 21:50 Berlín se configura como un espejo una bofetada en la sociedad actual entregada al entretenimiento de masas a un sistema que ahora engulle rápidamente lo Underground si las redes sociales hoy Youtube son los canales de expresión cualquier intento contracultural se evapora con la popularidad

Voz 27 22:04 el on the ground son las bandas que están perdidas en youtube y que nadie ha visto porque llegar a ellas es muy difícil que te enteras que están ahí debajo de otro millón de cosas es muy difícil porque el universo de las redes lo que ha hecho es que haya una oferta de películas de de bandas de de libros de todo infinita entonces dar con lo que podría ser interesante para ti no es cosa fácil

Voz 1084 22:29 hay un retrato también del inicio del boom de las drogas vinculado esa efervescencia artística dice Almodóvar que para una generación aquí en España fue como sigue

Voz 10 22:37 la de Vietnam en Mexico hubo hubo daño colateral también

Voz 27 22:41 en el SIDA son muchos estragos pero pero si nunca como en Europa y me parece que ahora también hay un momento muy muy crítico para

Voz 1084 22:51 para las sociedades en una cinta con música que aún no sonaba en esa época en México esta historia de auto descubrimiento transcurren antros nocturnos en un submundo donde la estética peinados pendientes tatuajes tenía un significado político es

Voz 27 23:05 hoy es parte del absoluto entendido hipster de una ciudad como la nuestra no Illano ya no está cargada de ningún significado es una cuestión estética puramente no

Voz 1084 23:19 la película es un viaje nostálgico borroso y psicodélico a una época en la que se buscaban espacios para su versión con una pulsión contestataria con un compromiso artístico y político que hoy no se encuentra en una sociedad adormecida

Voz 1463 23:44 íbamos con un tercer estreno sobre la adolescencia a la banda es la ópera prima del valenciano Fernando pues hoy cuenta el regreso a casa de un chico joven que estudia en Londres es la vuelta al pueblo las tradiciones los orígenes y la idea de progreso que emergen en esta pequeña historia valenciano

Voz 28 23:58 hasta cuando estás por aquí está después de la boda madre mía cómo está bueno yo qué sé responsable y cariñoso de repente por cierto esta noche con unos colegas en el Clot te vienes no no se vale si me alegro mucho de verte

Voz 29 24:16 eh

Voz 1463 24:18 si pasamos a hablar ahora de las series de televisión como cada semana con Dani Garrán qué tal buenos días Danilo

Voz 0457 24:23 buenos días Pepa Bueno lo hacemos con acento británico

Voz 1463 24:26 quiero ver a ver cómo pronuncia es porque vamos a adentrarnos en eso que hemos llamado la primavera dorada de la BBC

Voz 0457 24:32 así es porque acabamos de dejar de lado esta estación del año que nos ha dejado un puñado de series interesantísimos que no debemos dejar de lado esta semana sirve más lejos ha estrenado en Movistar la quinta temporada de Line Off Duty la adictiva serie de Jed Mercurio que fue una auténtica revolución en Reino Unido narra el día a día de una unidad anticorrupción en Birmingham y tiene todos esos ingredientes para enganchar Nos un ritmo trepidante interrogatorios de infarto giros inesperados

Voz 30 24:57 el inspector jefe que se niegue irregularidad pero prestarán

Voz 1463 25:01 total cooperación en la investigación

Voz 31 25:03 en este agradeceré me gustaría determinar las condiciones de la suspensión de Toni no solicitamos una suspensión en este momento no creemos que sea una amenaza para sus compañeros ni el público en general por qué privar a los ciudadanos de este país de su desinteresado servicio

Voz 0457 25:19 bueno y cuando acabemos con este maratón de de seis capítulos no perdamos de vista tampoco es una coproducción de la BBC con HBO y una enorme sorpresa para todos la serie creada Porras Celtic Davis sigue a la familia Lions durante quince años comenzando desde nuestro presente para desarrollar una distopía muy creíble en la era pos Brexit finalizado el segundo mandato de Trump ya te digo da más miedo que el futuro de Black Mirror por discursos como éste

Voz 32 25:45 propongo que para votar todos los ciudadanos británicos un test de inteligencia si estás por encima de setenta puedes votar así de sencillo

Voz 12 25:56 sino gente demasiado estúpida para votar eso lo dicen ustedes millones en el trabajo en casa en el pub proponen que les quiten el voto

Voz 1463 26:04 pues da bastante miedito Emma Thompson han diciendo estas cosas y la verdad es que tienes razón dos series que engancha mucho pero tenemos más en esta primavera

Voz 0457 26:13 tenemos muchas más vamos a recomendar sólo dos más dos series de época otro gran estreno de la de de Cell el mejor de la temporada de hecho fue gentleman Jack una miniserie de la creadora de Happy Valley que narra la historia de una británica de buena familia que a principios del siglo XIX desafió las convenciones sociales es considerada una de las primeras mujeres abiertamente lesbiana de la modernidad

Voz 33 26:34 deberías casarte con una red piénsalo bien tendría tendría más dinero ni una sola vez se encuentran adecuado harías lo que quisiéramos conoces aquí es que no me Castilla con pero la realidad es mi única intención vivir con alguien a quien quiera

Voz 0457 26:56 una más que también podemos ver en Filmin Mrs Wilson una miniserie que narra la historia real de los abuelos de la actriz protagonista que es Ruth Wilson y ella a su vez interpreta a su

Voz 24 27:06 la abuela la guionistas se basó en las memorias

Voz 0457 27:09 personales de esta para escribir el guión en las que narraba cómo se había enterado de la doble vida que llevaba su marido al morir que era un espía durante la Primera Guerra Mundial

Voz 12 27:18 con el que era muy importante para nosotros era un agente de la inteligencia no les sería difícil falsificar documentos no mentiría veinte años se divorció en el cual andan sabemos lo difícil que resulta divorciarse para un católico

Voz 1463 27:38 no debemos perder de vista estas series no sólo por su calidad que también sino por un modelo de trabajo el de la televisión pública que ha sabido sobrevivir a las nuevas plata por más así que en nuestro podcast ya disponible en nuestra web en la antena de la sede esta madrugada vamos a hablar largo y tendido de esta primavera dorada de las series británicas Dani Nos vemos luego hasta luego adiós

Voz 1463 29:14 terminamos el cine en La Ser en la realización estado Juan Aranaz en la producción redacción y redes sociales José Manuel Romero y Sara Rodríguez nos vamos con Judy Garland se cumplen cincuenta años de la muerte de esta actriz que nos deja ese personaje icónico del Mago de Oz un papel que tuvo su cara B debido sobre todo a las duras condiciones que Garland vivió durante el rodaje adiós donde Jordi

Voz 37 29:35 así como quiero volver a mi casa voy andando a las ciudades

Voz 3 29:38 Miranda para ello

Voz 38 29:40 vas a la casa de un mazo tú crees que si fuera contigo ese mago me pondría un cerebro