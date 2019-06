SER Aventureros: Quebrantahuesos 2019 (22/06/2019)

Voz 1 00:00 comienza el nunca

Voz 1025 00:33 qué tal estáis buenos días bienvenidos a hacer aventura edición especial especial porque Nos hemos venido hasta la quebranta huesos ya sabéis que es una cita que te hemos habitualmente en los últimos cuatro cinco años que en los últimos tres en esta fantástica prueba hay equipo de Ser aventureros doce valientes escogidos entre oyentes si la mitad de el equipo de la Cadena SER que en los últimos años han sobrevivido todos no está mal que además alguno que otra ha hecho buen tiempo nos podemos dar con un canto en los dientes os aseguro que si ahora mismo fuera capaz de explicarnos la fotografía que tengo a mi alrededor me diríais bueno y seguramente te haces tú solo la programación de la SER porque lo que tiene invitados con cuatro cinco horas lo resolvemos pero pero no va a ser así la hora típica de Ser aventureros Ángel Colina que sea venir hasta aquí como siempre hola buenos días qué tal muy bien

Voz 0970 01:31 feliz de estar un año más por aquí en la quebrantahuesos has visto con gente cada año te viene a ver más gente será a partir además de que voy a pero si el hombre no te te has por mí no pero lo que más me gusta a mí que me gusta mucho el deporte en general el ciclismo especialmente pues siempre me encuentro aquí con gente que han sido mis ídolos o que siguen siendo gracias te lo digo directores caro este año bueno yo no voy a decir quién está aquí lo vas a decir tú que para eso es el jefe pero yo estoy feliz

Voz 1025 02:00 muy bien Él está feliz José Luis Rodrigo te la estás hermano no te oigo nada pero ahora te voy a oír maravillosamente bien eh no me digas que no has abierto el micrófono un tío de la radio toda la vida ha dicho que el cinco gesto muy cerca ahora sí ahora sí que están ya sabes cómo va a los micrófonos

Voz 5 02:16 he aprendido buenos días se prime lo bueno otro

Voz 1415 02:18 año en esta zona Spector

Voz 1025 02:21 acumular en Sabiñánigo otro año invitados a la quebranta ir con con invitados de lujo

Voz 6 02:27 esto por que ampliar el programa queda claro no está clarísimo es una mesa aquí de elenco vamos brutal

Voz 1025 02:33 te digo que salgo a pedalear con estos va primero que no los veo quiero decir salgo ellos salen y luego llego pero que alguien se gira por la calle seguro e ya estamos aquí

Voz 6 02:43 estas atletas jugadores de baloncesto ciclistas quiénes de todo para la quebrantahuesos

Voz 1025 02:49 vamos por partes a ver yo creo que mucha gente viene a ver al al hombre que yo tengo a mi derecha uno de las gran de esta atracciones de este año sin ninguna la duda está quebrantahuesos Alberto Contador como está Díaz hola buenos días eh vienes preparado mentalmente ya asimilando lo que es la quebranta huesos con nueve mil muertos que buena salida Portilla aportó lo que hay adelante no bueno bueno sí yo que sí yo creo que estoy preparada al fin

Voz 7 03:16 Nadal la cuestión es tener ganas de pasarlo bien y ya está

Voz 1025 03:20 bueno y cómo se plantea uno Un pro como tuvo una prueba de este tipo sale uno ahí con el bocadillo jamón atrás tranquilamente sales a muerte

Voz 1415 03:31 sabes lo que sucede es que claro si digo la táctica

Voz 7 03:34 desde de que llegue el día

Voz 1415 03:37 el factor sorpresa ya se van vale

Voz 1284 03:39 no lo cuentes no si queremos prepara alguna de las buenas

Voz 1415 03:42 las hay que esperar vale seguro que no sale a pasear

Voz 1284 03:45 dar a Haimar Zubeldia qué tal estás buenos días hola buenos días tú también salen se que no vas a decir lo que vas a hacer no yo voy destapado también hoy de gregario de Alberto

Voz 1025 03:55 pues no bueno esto se pone interesante por la cabeza en un clásico del programa qué hacemos siempre en la que a Fernando Escartín qué tal buenos días hola buenos días les contamos a la gente lo recordamos lo que es la quebranta huesos dos pruebas

Voz 8 04:07 los pruebas la larga doscientos kilómetros con subidas en Somport y Portalet y o de Jaca y una más pequeñita de ochenta y cinco kilómetros con dos por delitos Cotefablo y otro más si yo creo que un ambiente que saga extremidad aquí fenomenal nueve mil como límite se apuntan quince mil cinco mil prácticamente se queda fuera una pena y ojalá que estuvieran todos aquí

Voz 1025 04:33 bueno pero este año aparte con un montón de novedades lo de las veinte motos por si alguien le da un hotel en el corazón es espectacular lo que ha montado este año no

Voz 8 04:41 sí hemos las las las llevábamos con con estos aparatitos para para intentar evitar este tipo de problema no hay rodado en todo momento independientemente de que haya en los hospitales en los en los hábito elementos y vamos a esa es la mayor novedad no intentamos mejorar cada año todo lo que se puede en seguridad

Voz 1025 05:01 esa y que en los avituallamiento de este año por primera vez ahí

Voz 8 05:04 nada nada nada

Voz 1284 05:07 ya avituallamiento para celíacos

Voz 1025 05:09 en qué ha también por cierto también que va a tener su parte pero de la Armada ha llegado al corazón que sepas que si me repelente replanteado el estar mañana en las dicho joder hay Maddalena

Voz 1415 05:19 paro parón todas pero bueno ahí estamos como cada año nos acoge

Voz 1025 05:26 baño a nuestro pequeño gran hombre Fernando Vega estás por ahí no cómo estás buenos días un placer e Ibercaja como siempre presente en esta movida si yo yo te puedo adelantar mi estrategia así cuál va ser la tuya esperar dos que vengan con esto muy bien iremos a Jorge Martínez nombre de las motos que no viene en moto que viene claro la porque como lavadoras que buenas días muy bien muy bien con qué planteamiento no

Voz 1415 05:52 se partes esta carrera desvelar algún secreto porque aquí los profesionales no van a disfrutar mucho tengo muchas ganas de hacerle la primera vez de hacemos mucha bici en Andorra para para intentar entrena para nuestro deporte vengo con mi entrenador novela a ver si tira de mí podemos llegar rápido

Voz 1025 06:08 y cómo ves a los cracks tú te ves a rueda de Contador

Voz 1415 06:11 cuando te ves no no no no no no es mi competencia en esta intentar aguantar al principio que me han dicho que es más llano y luego ya en los puertos cada uno en su ritmo quién te ha dicho que esto ya no tiene

Voz 1025 06:20 bueno yo muy amigo de Aleix Espargaró hoy pues a venía con Purito picado no lo siguiente no hay este año venía disputar y al final pobre salir pero la verdad está más fuerte que nunca madre mía bueno bueno a ver señor Contador y el otro que dice por ahí que va a estar Aimar dice que va estar de gregario de Contador au o me lata o nos están mintiendo el estar mintiendo al también bueno

Voz 7 06:46 por la prueba no a ver si ha venido preparado voy a ver como como estilo

Voz 1025 06:51 cómo te voy a esto del Retiro mira al cielo

Voz 1415 06:54 porque sé que hay quizá posiblemente el gregario sea yo vine por mi zona a entrenar un día de digo bueno ya que estamos por aquí no sentarán poquito a lo Contador fumó rapidito sí entraba en aplicación está de para ver los tiempos Timor no sé cuántos récords Lee aquí este pasaba el relevo pero vamos sea yo creo que entrena más que cuando estaban profesionales

Voz 1025 07:17 tú

Voz 1415 07:17 yo entré en un poquito menos da al final también en la agenda tan tan tan cargada a veces tienes que sacar tiempo donde sea para intentar salir a montar en bicicleta Ibai bueno quizá no llego demasiado demasiado en forma pero bueno como yo digo siempre querer es poder estos años anteriores muchos de tus compita

Voz 1025 07:37 que que han pasado por aquí compañeros de profesión me decían sin ninguna duda la quebranta quizá de las dos pruebas que hay ahora mismo en Europa

Voz 1415 07:46 esta de este sentido no de estos desastres hacerlo

Voz 1025 07:48 tu lado es así también no no bueno a ver yo todavía no la eh

Voz 1415 07:51 eso no entonces bueno al final tienes que que verla para realmente saca una conclusión pero sí que en cuanto tema de feria Hay más desde luego que que es tremendo no lo que se monta es gigantesco ahora al final pues una vez desde que dejaste la bicicleta estaba dando vueltas por el mundo en muchas gran fondo de todo tipo algunas de Tour de Francia otras del Giro de Italia y la verdad que está aquí es impresionante no el nivel de convocatoria que tiene el ambiente que se vive desde desde unos días antes ya hay desde luego que con ganas de de montar mañana

Voz 1025 08:24 es un chico motu paseando por aquí puede o no o te dejan aquí porque claro aquí hay nueve mil que están locos por la bici nos aquello que pase desapercibido precisamente

Voz 1415 08:33 pues mira me escribía arcas no José Arcas vive aquí del equipo Movi Star Él me decía espero que estés disfrutando de y ahí hace quince la escapada con con la familia dar un paseíto por un pasito que esperamos mucho básicamente pero súper agradable y encantado

Voz 7 08:53 sí

Voz 1415 08:54 todo el pueblo y bueno encantado de estar pues esta tierra de una manera más relajada

Voz 1025 08:57 ahora entramos seguimos con la quebranta pero Angélica preguntarte por el Tour me me ha dado un viaje desde Madrid en el AVE Moyel

Voz 0970 09:05 tengo pronto ahora Contador porque está las cosas súper chungo este año en el no

Voz 1025 09:08 la alegría quería preguntar eso Ángel bueno chunga no sé si está para

Voz 0970 09:11 buenos estará un poquito mejor no le quería preguntar porque como se especula con tres de los grandes favoritos

Voz 1025 09:17 no van completamente el pódium del año pasado

Voz 0970 09:19 qué va a pasar con buenos primeros iban a poder participa sabemos que hay uno que no va a participar y los otros dos estaban en duda no sé cómo está el tema

Voz 7 09:27 bueno yo creo que que el Tour Bastad espectacular

Voz 1415 09:31 yo creo que va a ser uno de los Tour más abiertos de de los últimos

Voz 7 09:33 años el de humor

Voz 1415 09:38 al tomarán parte Froome el ser que está completamente descartado hoy hito más desde luego que la caída fue bastante fea en el Tour de Suiza pero yo creo que está en tiempos para recupera

Voz 1025 09:47 darse y eso que el Tour de Suiza es muy pegada

Voz 1415 09:50 al Tour de Francia lo único bueno que quizá el líder el timeline ósea otro en el actual ganador del Tour de Francia sino el que va a actualmente como líder en el Tour de Suiza Gran Bernal corredor jovencísimo colombiano que tiene un potencial tremendo yo creo que estamos viviendo un cambio generacional el año pasado ya en las grandes vueltas tanto en el Giro el Tour en la Vuelta empezamos a ver ese cambio no sólo en general sino también en esprines Inti yo creo que este año va a continuar confirmándose en este este relevo

Voz 0970 10:20 generacional y que iba a pasar

Voz 1415 10:22 temo es decir el Movi Star concretamente cómodo

Voz 0970 10:25 a vosotros los especialistas los tres gallos que hay ahí en Movi Star

Voz 1025 10:28 para qué puede pasar ahí dentro decimos las a buscar un lío

Voz 1415 10:30 bueno yo creo que va a estar interesante también muy interesante al fin Canal alguno no mira yo creo que sí quizás sí

Voz 1284 10:40 luego a medida que vaya pasando acarreado alguna se quedará fuera de cobertura no bien eso es lo lo decide

Voz 1415 10:45 el más fuerte lo va a decidir au yo creo que sí yo creo que en el en el equipo es hoy está de Irán paso a paso y sí que es verdad que quizá pues en el Tour de Francia el que se ha mostrado más fuerte ha sido Nairo Quintana pero también vemos una Alejandro Valverde que ayer consiguió la victoria en el Tour dos citan un Alejandro Valverde que está batiendo su propio récord está finísimo está muy muy fino muy muy motivado es algo increíble muy motivado el anda es un corredor que sí que es verdad que tiene que confirmar todo lo que se esperaba de él pero que cuando va va mucho sea va mucho yo recuerdo el Tour del dos mil diecisiete que le mando frenar de Froome y el equipo de no ser así porque iba para arriba incluso más que ganar el que Froome iba más que Froome entonces y luego Nairo Quintana del hemos visto flaquear un poquito en Dauphiné y yo creo que se presenta un Tour muy interesante también por parte del equipo telefónico

Voz 1025 11:44 hay que piensa de todo esto Aymar está con cara susto pensando que mañana tiene que tirar para este

Voz 7 11:49 es que no un poquito lo que hizo Alberto no quitaba va a ser un un tour de de de lo que no estamos habituados no en los últimos años hemos estado acostumbrados a ver en el dominio del antiguo Sky eliminados actual se prevé que este año pues por las caídas Si por lo que hemos visto en las últimas carreras que que bueno va a ser bastante abierto no hay ahí estaremos en el sofá viendo

Voz 1025 12:13 bueno vamos a ver que ellos Fernando cómo voy a estos tipos para mañana de la moto camuflados por ahí ya los que tenemos en en lista de espera porque ahora vendrá una segunda tanda

Voz 8 12:24 yo no los voy a ver muy bien porque si voy a ir justo delante de ellos y voy a ver cómo se dan zumba

Voz 1025 12:30 pero tú crees que esto se va vamos a ver tú tú la táctica esta alfabeto o ves que está preparando intentando engatusar aquí a a Contador para derrochar

Voz 0970 12:40 me dicen ganar con conocimiento y bien lo que pasa que van a tener un montón de sparring al lado que les van a querer demostrar lo que son capaces de hacer

Voz 8 12:47 cabe en estos dos adiós se van

Voz 1025 12:50 en serio si si os habréis un poquito tiene Arezzo que bueno vamos a ver que la gente

Voz 1415 12:54 y a la gente va mucho yo a ver mi intención seguir tranquilo e sea mi intención es ir tranquilo

Voz 1025 13:00 de eso no es eso lo tiene sabor tan interiorizado

Voz 1415 13:02 a estar con yo vengo mentalizado ya digo haber abierto estás con la gente estás con el grupo estas con todos compartiendo el día una fiesta ya está luego llego aquí llega aquí hay más llegado Oscar Pereiro llegando a me empiezan a meter el evito el evito el evito el edito y al final me pican claro pero yo quiero ir tranquilo seguro seguro

Voz 1284 13:21 sí sí pero pero es que me los primeros dos mil no pasa nada no pasa nada como te digo que lo sepáis que lleve lleváis la Cámara de Moto2 dos tres mil que se podrá también

Voz 0970 13:33 como aficionado si no te lo crees de coña después

Voz 1284 13:36 a seguir Alberto varios años si ni de coña aquí que Alberto se ITER

Voz 1025 13:41 es una cosa Aimar vamos vamos

Voz 1284 13:44 no te digo el de la moto que dice que vive con otro entrenador a ver qué tal el de Moto tres más caro en emoción

Voz 1025 13:49 a de de Moto3 que está estos días cuchillo que by veinte Dios encabeza a ver quién puede hasta la última curva ya estoy soy un experto en rebufo llegó

Voz 1284 14:00 eso te digo que un submarino Portugal

Voz 0970 14:03 primo porque la moto entrena es tanto o con la bici en motos viene muy bien para para muy bien aparte del peso

Voz 1415 14:08 parte del pienso que es muy importante pues físicamente y mentalmente el ciclismo es súper duros y bueno no es lo que te ponen al sitio para luego ir en moto Contador lo ves en motos no bueno siempre se puede hacer alguna prueba

Voz 1025 14:19 tú te alguno de esta subida de alguna de estas dos no

Voz 1284 14:21 no no no no oye mira yo tenía donada de veinticinco nada más pero era para poder entrenar pero daba pedales no era entrenar era era para entrenar detrás de ella precisamente no para coger ritmo de

Voz 1415 14:33 de competición porque me dijeron nada más con la bicicleta si un lado moto oye no tiene limitación es complicado hoy sinceramente no me he sacado el carné de moto

Voz 7 14:44 porque me da respeto porque me da mucho de todo la la caída de From precisamente esta última contra un muro no era

Voz 1415 14:52 el lado bueno si a ver hablaba cantidad de cosas hay veces que cuando sucede en casos de este estilo pues se hablan millones de cosas de hecho hablaban que sí estaba ahí es nada hacerse un selfie no has intentar estar haciéndote un selfie reconociendo voy conociendo la contrarreloj de la Fine en posición para intentar hacerte un selfie asentados

Voz 7 15:10 no lo creo es una cosa

Voz 1415 15:13 no no es cierto es

Voz 7 15:15 que al final hay veces cuando caso

Voz 1415 15:17 con la bici contra Pelosi si hay mucho viento y demás está aquí realmente eliges con que rueda va a salir porque crees que puede ser la mejor opción no la peor opción en función del viento lateral que te va dando bandazos la bicicleta tienes que ir muy atento y demás y aún así aún no muy atento tienes que intentar tomar los riesgos los justos Si innecesarios en en esa contra heló al final hay muchos corredores que se caen bastante en los reconocimientos pero yo ahí es poner un poquito la balanza saber donde realmente te tienes que jugar y donde no te tienes que jugar pero puede ser también un despiste yo creo que realmente al final al que lo realmente lo sabes Froome que pudo falla en ese momento y afortunadamente pues mira

Voz 7 15:58 sí pero que es terrible Un vais a veces hizo que secos contra un muro sí

Voz 1415 16:02 de hecho es hablaba incluso que que haya perdido hasta dos litros de sangre que bueno afortunadamente está bien es decir que lo puede contar que bueno ahora lo más importante es recuperarse y recuperarse bien ya que lo que no es una cuestión de plazos sino que quede óptimo para para poder seguir disputando al mismo nivel

Voz 1025 16:21 cuando ya sabéis no el mensaje está claro de Contador mañana salí todos tranquilos porque él va a salir tranquilo vamos ayer no se disfrutando de la carrera que hagamos veinte horas de quebranta no pasa nada no se nota no

Voz 9 16:34 no tanto no tanto

Voz 1284 16:37 Magdalena se te va a hacer un pedazo de la regata no te va tapada por maleta yo soy más de

Voz 1415 16:45 más de plátano

Voz 1284 16:48 Mart Utebo todo parado cuando las llevaremos de salida ya no así al que llevamos bolsillo central osea que no tiene Flandes para lo digo porque a lo mejor Alberto yo no veo con ganas de parar y de charlar con la gente hace

Voz 1025 17:02 selfies en cada no antes de cada puerto

Voz 7 17:05 qué decir otra vez que no se lo creen y yo os digo una cosa en las casas de apuestas hay mal está subiendo muchos enteros que sea estábamos tiene tiene Athletic lleva ya hasta hasta la Maddalena así

Voz 1025 17:16 tú tiene el favor y tiene tiene tiene a veinte Perseo

Voz 1284 17:18 esa para darle agua durante el recorrido diciendo te lo digo yo

Voz 7 17:22 que va que va que va pero yo suelo yo suelo para recibir por Portalet

Voz 1025 17:26 si te paras un rato no no pero bueno está fácil

Voz 7 17:29 coger agua y se puede parar que es mejor tener agua que que no tener y luego tener calambres

Voz 1025 17:33 mira es la primera vez que estoy sentado en esta entrevista la quebranta nos creó a ninguno de los dos que lo sepas por aquí ha pasado de Purito Induráin Hinault no me creo por cierto mañana bien Induráin también no le ha salido tú crees que se pegara estos no ahí anda tonteando también sí pero sin querer notas bien tranquilo sin comer bocadillos jamón pero luego luego

Voz 8 17:56 esas relajar un poquito más favoritos para esto no es dos estos dos Silvia da no hay no hay favoritos para estos momento nosotros lo que pasen un día lo van a pasar el recorrido espectacular a la conoce y Alberto también por haber pasado en el Tour y la Vuelta

Voz 1025 18:12 bueno vamos a dejar a Alberto que tiene que creo que alguien te está esperando para que firme cuatro cosas igual te hace alguna foto recordamos que las fotos este año Alberta los cobra ser aventurero sonda veinte euros no dependiendo en la puerta Hay ibamos a ganar delito con esto sí que Alberto muchas gracias muy un blazer y yo creo que es tu tiempo yo abrí María

Voz 5 18:31 es pasarlo bien que ese es el objetivo de que estamos aquí

Voz 1025 18:34 mañana nos vemos mañana suerte a ver si le pilla hice y quien quiera

Voz 1284 18:39 lo atrape tú te quedas con nosotros de Maro te quiero decir que me quedado es muy bien

Voz 1025 18:44 pues vamos a continuar con este Ser aventureros en nada hablábamos con la alcaldesa de Sabiñánigo que está encantada que casi no había nadie al pueblo ya partes te pueden aparcar fácil fácil fácil le ahora los contamos y al resto de los protagonistas de este ser aventureros Fawcett seguimos

Voz 12 19:31 era mejor que diga la verdad media verdad y todo menos la verdad

Voz 1 19:37 sí

Voz 13 19:44 sí

Voz 14 19:52 el aventurero se está en Twitter Facebook y en Twitter arroba Ser aventureros en Facebook busca nos por ser aventureros

Voz 1025 20:10 seguimos en este programa especial en la quebrantahuesos Dexter aventureros se va Contador se va por ahí alguien más está yendo no sé quién va a ser a Jorge Martín se está marchando Jorge Martín llega la alcaldesa tenemos abierta de Rodrigo trabaja un poco por favor

Voz 5 20:25 lo sabe todo ese va a Contador ahora se va a una reunión secreta como hizo en la Vuelta a España porque Contador en la Vuelta a España la lío parda aquí en la etapa Sabiñánigo Formigal reventó afronta hizo una emboscada grandísima es verdad una de las grandes gestas del ciclismo español separa al hotel se para mañana con la quebrantahuesos para que Zubeldia se mañana no le fastidie porque Zubeldia ya tiene todas la estrategia es nuestro caballo de será XXI nos ganador Zubeldia así

Voz 1025 20:53 es el caballo negro el de Arturo

Voz 5 20:56 dorsal para quedarse el mismo tiempo que yo le dejo

Voz 1025 20:59 mi maillot si quieres el deseo aventura con qué vas puede decir con el de ser aventurero usted consigo uno no joder qué presión Podemos pero sí sí es chulo darle un mayor llegamos os primero saber de verdad qué piensa la alcaldesa de la que hemos liado qué tal estás alcaldesa buenos días buenos días pero Tsonga recién estrenada todo esto no

Voz 5 21:18 desde el salado solamente

Voz 1025 21:20 desde el sábado está eres alcaldesa en qué tal y como como vemos este lío que te digo

Voz 16 21:25 pues muy feliz muy contenta hay es una es un espectáculo fantástico poder estar aquí otra vez disfrutando de la quebrantahuesos de toda la Fiesta de la Bicicleta aquí en nuestra localidad en Sabiñánigo y además de poder contar pues con todos estos campeones que siempre os acompaña y con vosotros por supuesto poco

Voz 1284 21:42 hablaba persa bueno bueno sí advierte a qué tal

Voz 1025 21:45 que que levanta hiciera no nada es que es una

Voz 1284 21:47 en casa que que no es habitual pero me cae muy bien muy bien mirado bueno me alegro pocas claro de casos ser mirado con todo madre

Voz 0970 21:59 la verdad es que estamos felices de estar aquí un año más de verdad

Voz 16 22:02 nosotros también muy contentos de que haya podido venir de que podamos compartir este ratito

Voz 1025 22:06 después de este momento cariño de lo ahora vamos a ir claro

Voz 1284 22:09 a lo que no sabe la alcaldesa

Voz 5 22:11 que todos los alcaldes de Sabiñánigo han hecho la quebrantahuesos de has dicho bien todo el ex alcaldes y alcaldesas que ser pionero alcaldesa

Voz 0970 22:22 vas desmintiendo vas en bici lo primero alcaldesa

Voz 5 22:24 no voy en bici pero siempre está tonta para que os voy a engañar

Voz 16 22:26 las hoy una de esas pocas personas de Sabiñánigo que nuevas de enfado

Voz 1025 22:30 ahí quinientas mujeres que hacen la quebrantahuesos este año yo tengo una al lado por cierto

Voz 16 22:35 pues lo que sería empezar a practicar para año que viene está claro que cuando están perro no ya no me quedaba otra más que el año que viene estará aquí en Primera

Voz 1284 22:42 cuidado que apuntan estos para el año que viene

Voz 1025 22:44 a ti te ves te ves entrenando a la alcaldesa o no lo digo porque si quieres media hora libre quería

Voz 7 22:49 pero del Alberto lo ha dicho no con un año de antelación se puede preparar perfectamente

Voz 1025 22:53 el Le Le explicará cómo funciona la táctica de la Magdalena también y todo muy bien

Voz 5 22:59 esta de todo está listo para para peor

Voz 1284 23:02 oye cuidado con esos comentarios que la cosa está complicada

Voz 5 23:05 pues mira cómo está Aimar con una expedita a eso sí

Voz 1025 23:08 la pinza alcaldesa que supone para Sabiñánigo segunda prueba como la quebranta en números

Voz 16 23:13 si los tienes en numerosos muchísimas pues suponen treinta y cinco mil personas que viven hasta Sabiñánigo suponen once mi el participantes su

Voz 1415 23:21 bueno en cerca de siete millones y medio

Voz 16 23:24 millones de repercusión directa ese día suponen pues casi quinientos empleos directos suponen pues cerca de ochenta millones de impactos a través de los medios de

Voz 5 23:35 comunicación bueno suponer muchísimas cosas por supuesto

Voz 16 23:37 ponen mil voluntarios de los que no hay que olvidarse porque son

Voz 8 23:41 qué te importa importantísima para Sabiñánigo

Voz 1025 23:44 Berta Fernández alcaldesa muchísimas gracias

Voz 8 23:46 a vosotros la pregunta el a tiro aquí

Voz 1025 23:49 a mí hombre de Ibercaja Arzuaga qué supone para vosotros la quebrantahuesos porque vosotros aquí estáis todos los años nos perdí Sunna bueno y que dure mucho más claro estamos

Voz 17 24:01 estamos desde el arranque y desde hace dos años cogimos el el nombre de la prueba de estamos como patrocinador principal es para nosotros es una de las pruebas que vaticinamos con más arraigo dentro de de territorio aragonés pero más que más extensión a Clientes de otros territorios porque antes estábamos comentando la comida que hay mucha gente Valencia mucha gente de Madrid mucha gente el País Vasco donde nosotros también estamos implantados tés

Voz 1025 24:27 a nivel de prestigio para Ibercaja yo creo que es una de las

Voz 17 24:30 las más importantes que patrocina dentro de las muchas que patrocinados y a nivel de territorio creo que colaboramos a que todo eso que decía la alcaldesa pues también se cumpla no que una entidad aragonesa como es libertad

Voz 7 24:43 ah sí

Voz 17 24:44 colabore institucionalmente con con Diputación con el ayuntamiento a través de esta prueba yo creo que es muy importante y estamos muy satisfechos y bueno pues cada año estamos aquí ojalá que nos veamos muchísimos más que cada año la prueba mejor estemos en disposición de no correrá a otras como te decía al principio con esa estrategia inicial porque a mí me pilla un poco tal y Udyco para para pero pero la seguimos como si fuera uno de estos corredores tan especiales y tan magníficos que que que hemos tenido aquí mismo

Voz 1025 25:20 eh decía ahora mismo José Luis cuando hay quinientas mujeres que este año a estar en la quebranta yo te has quinientas a del Alba que va a estar con el equipo Clay a mi lado qué tal está Rocío buenos días

Voz 0419 25:33 muy buenas tardes qué tal bien feliz de maravilla

Voz 1025 25:35 ya preparada para esta prueba es tu primera vez

Voz 0419 25:38 sí es la primera vez y la verdad que nos hubiera gustado hacer el recorrido largo aunque esta vez hemos optado por hacer el cortito él de ochenta y cinco ya que bueno llevamos una semana un poquillo ajetreada hay vamos a termina con una competición el domingo oí no no lo permite el calendario así que bueno nos quedamos con ganas pero muy felices de poder disfrutar del ambiente y de estar con todos los aficionados y el calor del público

Voz 1025 26:01 en la clavícula no porque este año ubique en febrero le les dijo

Voz 1284 26:05 de Candela la clavícula Teka de la llevar una de las dos

Voz 0419 26:08 así es que hasta ahora una de las lesiones más graves pues ha sido la fisura de clavícula que como dicen ya tengo carné ciclista hay nada una una mala suerte ya que en una etapa de Mediterranean pues bueno tuvo una caída y un poco fe Hay

Voz 1025 26:23 gracias de clavícula por suerte

Voz 0419 26:25 lo recuperamos muy bien con los fisios Si con los preparadores con mi entrenador Carlos Coloma con barro y nuestro oficio Juanjo Alcón y demás y nada diva hay margen neto terapia la verdad que no me resintió en ningún momento oí puedo decir que me he curado al cien por cien así que ahora todo lo que venga bienvenido sea

Voz 1025 26:46 Carlos que es ha sido clave en tu carrera no ayudante y después de tu vida

Voz 0419 26:52 sin duda Carlos es mi manager mi entrenador que es el fundador el BH templo cafés y en el que estábamos muy contentos este año de de poder tener el equipo y sin duda pues para mí lo es todo

Voz 1025 27:05 hola Carlos qué tal está buenos días buenos días hay Cuéntame y que supone tener una aquí da como esta en una prueba de estas características bueno la verdad es que yo creo que tiene algo especial y que normalmente donde va llega a toda la gente tiene una carrera muy cortita porque tiene veintiuno años claro tiene algo especial

Voz 8 27:22 sí bueno la clave es trabajar

Voz 1025 27:24 humilde muy agradecida yo creo que llegará lejos eso quiere decir que el año que viene bienestar alarga o que lo digo para fichar te para el equipo Ser aventureros

Voz 0419 27:31 sin duda tenemos que no no cesa Rapa

Voz 1025 27:33 caos que lo sepan no tiene problema en este equipo pero son buena gente

Voz 0419 27:37 pues daremos el calendario y será un orgullo poder hacerlo

Voz 1025 27:41 ah pues está grabado esto verdad así vale lo digo para el año que viene se lo se lo va un oye en que Escartín quinientas mujeres algo que tú habíamos hablado en años anteriores

Voz 8 27:51 que ojalá que cada vez participaran más más chicas en la prueba está produciendo ya cada año Bam participando más no yo creo que es un aliciente que a ellas les incita cada vez un poquito más entre las que vienen del trial del spinning poquito a poco Nos van cogiendo llevado mucho Tajo todavía los hombres pero es un sector que está creciendo mucho

Voz 1415 28:11 no no oye el año que viene que Zubeldia va va a preparar alcaldesa

Voz 1025 28:15 esto más claro es que quiero quiero ver esos relevos sucesor momentos más vas viendo si con la cabeza e hice piensa que va de cachondeo tú tú ahorra Maddalena todos me caso pero la alcaldesa tiene una

Voz 0970 28:27 por importante por delante yo creo que esto la está perturbando porque estaba empezando a pensar a ver si voy a tener que participar

Voz 1284 28:32 bien cuidado y tiene muchos problemas que solucionar de momento no llegarían a todo esto se llama Pedro y cuéntale que

Voz 1025 28:44 así vamos pedaleando en dos cosas son tres cosas más porque tenemos mucha gente para ir preguntando por dónde quieres empezar porque tienes no ha Martín Caro venga correr a pie

Voz 5 28:56 ahora es una máquina en Düsseldorf también va a hacer la la quebrantahuesos Eliseu que es nuestro gran atleta olímpico Medal me da Moraleda seguidores se ha reducido desde Monzón una olímpica

Voz 1025 29:08 lo que ha venido pues eso a ver de aquí bajar Aimar que usted ha traído tú a tú no te has traído claro el Liceo cómo estás buenos días buenas como vemos la quebrantahuesos como la vas a vivir

Voz 18 29:19 bueno la verdad que con mucha ilusión yo hay que decir que

Voz 1415 29:21 el Aer vengo del mundo de Errani N pero sobre todo

Voz 18 29:25 no me gusta ahora bicicleta durante toda mi vida hay en pretemporada siempre hacía ciclismo ahora hacemos duatlón y esto tiene que ver que ver con el dual lo muy poco porque la distancia es muy diferente no entrena o dos meses para intentar estar bien aquí y como dije en la que ahora con la quebrantahuesos iba a ser mi primera marcha iba a ser mi primera marcha no hecho ningún haga cicloturista todavía la conozco porque viene a visitarla el otro día con un compañero y la verdad que lo que pretende es disfrutarla hay espero pues estar delante disfrutando con gente de de cierto nivel

Voz 1025 29:57 eso quiere decir que si de pronto está subiendo el primer puerto y te cabrea a tomar viento la bici sale corriendo

Voz 1284 30:02 como alternativa a la verdad

Voz 1025 30:06 dime Ángel no le pregunta si tiene ese

Voz 19 30:08 es una es una preparación especial lo tiene ya cierta experiencia en en este tipo de pruebas has hecho algo ya

Voz 18 30:13 no hay marchas largas no la verdad que pues hecho cuatro tiradas largas superiores a ciento cincuenta kilómetros bueno de la verdad es que estoy en el cuerpo de yo sé que cuerpos de costumbres y hay que ir acostumbrando Eloy los últimos dos meses pues han sido pues hay que hacer culo hoy mentalización

Voz 1415 30:30 yo creo que conociendo las puertos hay que tener

Voz 18 30:32 le espetó hoy saber dosificar y creo que es la manera de disfrutarla no de que no

Voz 1025 30:37 tú vienes a terminar de entrada no hacerlo bien sí

Voz 0970 30:40 los sin competir con nadie

Voz 1025 30:41 es competencia conmigo misma si Rocío como has visto bien la preparación de culo es muy común porque a mí me acaba dejar alucinado el culo

Voz 0419 30:50 es te tiene pinta de que esto es una preparación se pero también hacer mucho culo no hace mucho que no tú

Voz 7 30:56 bueno ya llevo bastantes años no que el callo está hecho ya

Voz 1025 31:00 a del caballo de casa ya los diez me parece muy bien está el que está más fondos

Voz 5 31:06 es Escartín

Voz 1025 31:06 en el Escartín llevan dos años que yo siempre me dice yo quiero hacerla pero es que como en este año me viene bien

Voz 0970 31:13 no me gustaría hacerla lo que pasa es que yo hablaría veinte horas has dicho antes pero yo más despacito pero lo haría lo que pasa es que no puedo

Voz 1025 31:19 bueno pero ya algún día quieres hacer antes era aventureros que estará en la media del equipo que ha hecho hoy te te vienes conmigo te animas bregar os vamos ahí ahí yo traigo el Colacao torpón en la leche ya lo tenemos hecho la merienda

Voz 19 31:33 en tú que tú qué piensas que piensas cuando ves esas imágenes eh que no sacan de las viejas carreras ciclistas de las ITB Sayez la bici subiendo el puerto vital Icex eso

Voz 1415 31:42 yo no yo me da vergüenza verme porque no tengo

Voz 0970 31:47 el estilo que tienen los de ahora que buenas y súper rectos yo iba con la cabeza torcida me habría de piernas

Voz 1025 31:52 sí cuando vaya pinta lo que tenía que más José Luis

Voz 5 31:58 es vamos a hablar con el primer ganador de la Vuelta Ciclista a España

Voz 1284 32:02 imaginar y no nos madre mía este señor

Voz 5 32:10 es un gran aficionado a la bicicleta aquí en España se está poniendo además de las eléctricas de moda las retro las marcha retro y en España están teniendo mucho éxito en la tierra de Coloma el otro día hicimos una ciclo clásica espectacular buena Tierra del Vino Logroño sí señora pues Juan Vuelta Ciclista a España mil novecientos treinta y cinco fue el primer ganador de Laure que se la ganó a Mariano que añado la vuelta un hombre que era nacido en Olite que vino a vivir aquí a la res que se crió de niño aquí en Huesca en Jaca en la que se fue a Barcelona y que luego fue un gran ciclista profesional equipo segundo Juan se viste de de ganador de la Vuelta a España Juan buenos días muy buenos días mañana que vas a pedalear tú la quebrantahuesos

Voz 20 32:58 tiempo la pequeña la trepar riscos lave intentar hacer lo voy a intentar hacer pero si tú eres un ciclista de garra bueno pero la bicicleta me pesa catorce kilos y tú también los desarrollo bueno yo

Voz 1415 33:10 setenta y ocho pero pero que es eléctrica la ambición

Voz 1025 33:12 es que llevaban motor ingresar

Voz 20 33:15 oye pues tampoco son adecuados para estos pues bueno dónde me tenga que desmontar medidas Monterey y lo que no pues hiriera a pie lo podemos montar otra vez y lo intentaré hacer sí que es para mí la quebrantahuesos pues la quebrantahuesos es es el no va más en nuevas a nivel mundial porque ya no se puede decir a nivel nacional sino a nivel mundial la primera de carrera a carrera cicloturista a nivel mundial que tenga suerte

Voz 0970 33:43 oye se puede conseguirse mayo todo eso es el único que hay es está hecho en casa así cuanto

Voz 1284 33:49 después cuánto pides por él está pido por él no no

Voz 20 33:55 Se vende eso no lo bueno es que ya esto no esto no tiene precio

Voz 1284 33:58 ah mira que este año nos hemos traído Jason Clay alucinante pero las lleva Juan son de traca eh

Voz 5 34:06 Juan se ha ido a Bélgica Ponseti a la tumba allí de de Delors y ha estado con la hija con la familia porque es un fanático de la Vuelta a España hay del ciclismo

Voz 1025 34:16 no no voy ves tú estudien

Voz 20 34:19 de nació or puse en contacto con con la viuda y la hija y fuimos al cementerio a hacerle un homenaje ahí entrega un ramo de flores naranjas porque el mayor que portaba gusta de Lord en la Vuelta a España era naranja le lleve un ramo de flores naranjas y Manolo

Voz 1025 34:35 bueno muy bien espacio hizo en un ahorro y

Voz 1284 34:40 el voto del karting mismo oye

Voz 1025 34:44 de ahí a otro de los amigos de siempre a Fernando Blasco qué tal está vueltas

Voz 1415 34:49 muy buenas

Voz 1284 34:51 estoy te toca el trombón que lo tuvo la batucada que estaba

Voz 1025 34:56 la verdad cuenta amén qué qué supone para vosotros también un una explosión ciclista como isla quebranta en estas tierras

Voz 18 35:05 es una maravilla ya lo sabes lo estáis viendo vosotros les la Fiesta de la Bicicleta por antonomasia es el cómo están diciendo los grandes ciclistas que como esta puede que no haya otra en el mundo realmente para la provincia de Huesca para las instituciones para la Diputación Provincial para tu Huesca pues no queda más que apoyar y que el desarrollo

Voz 1025 35:24 el del cicloturismo en esta provincia siga

Voz 18 35:26 buena línea como como hasta ahora ya sabes el año pasado te contaba que fuimos certificados como primer destino amigo de la villa del mundo este año vamos queremos revalidar nuevamente ese título y esto es motivo por el cual ese título lo podemos llegar a conseguir

Voz 1415 35:42 la la H en la marcha Monegros

Voz 18 35:45 es la puertos de la Ribagorza los centros de BTT que tenemos en la provincia de Huesca los grandes senderos las carreteras poco transitadas para poder entrenar los la cantidad de días de sol que tenemos en esta provincia el ser un ecosistema un territorio en el que se concentran en poco terreno lo todos los ecosistemas que hay en Europa en la provincia de Huesca

Voz 1025 36:06 entonces todo eso es un cóctel fantástico para

Voz 18 36:09 a que la magia del cicloturismo se se perciba en esta provincia de Huesca claro

Voz 0888 36:14 pues qué bien y qué importante es no sobre todo porque siempre me lo has dicho tú

Voz 1025 36:19 al final esta es tu tarjeta de presentación al mundo no sólo a nivel nacional porque este año tenemos karting me lo decías en la comida Gente Nueva Zelanda de Sudáfrica de Estados Unidos mhm chico de veintisiete países en total veintisiete países hasta España siempre habíamos tenido tanta gente no cada vez hay más poquito a poco pero aumentar

Voz 8 36:39 no pero cada vez más no mucha cantidad nos gustaría que fuera más internacional se está trabajando en ello pero ahora mismo de veintisiete países

Voz 1025 36:46 por cierto que este año detalle importante amarillos cuidado porque ya

Voz 21 36:49 somos Club Ciclista este año también no si hemos cambiado título

Voz 1025 36:52 hemos cambiado título ciclista porque antes era Peña Peña y ahora es club si eso quiere decir que les toca cotizar más sólo van capeando hombre o como este tema de patentes a vale te voy a tener muy bien vamos a hacer una mínima pausa seguimos con más historias en este Ser aventureros

Voz 1025 38:57 seguimos en este aventureros desde dela quebranta huesos me hace ilusión ahora es sobre todo porque os quería presentar a Haimar Zubeldia para que lo tuviera is the de reflejo de lo que es que esto esto que veis aquí parte de mis compañeros de la Cadena Ser nos has fichado para el equipo a tres los aquí presentes ahora estoy encantado hola Robert García cómo está qué tal va a ser como que Peinado cómo está el días técnicos los dos de entre otras cosas carrusel de deportivo unas auténticas máquinas parte del equipo de Ser aventureros está preparado para que os viendo cuál es el plan de este año el Plan atacamos y no ahora visto lo vital Contador que venía de ninguno pero te es que una de dos o le fichamos ahora le damos dinero bajo mando para que la mesa Aimar era mi dorsal Aimar que vaya con el mío te con la careto estos dos dos dos donde lo nuestro está muy claro cuando ya has echado para qué les voy a centrar vale para cuando ya tuve aquí pero si les pues dar aún relectura nos echaría una mano o no llevando magdalenas si esto llaman pero estrecha Colate más llevan magdalenas de chocolate bueno pues sí dime

Voz 0970 40:10 qué digo recuerdas el año pasado cuando comenzó la prueba ITA que me volvía loco cada cinco minutos daba Sun Whatsapp

Voz 1284 40:17 claro vivo boba oye como delantero has visto cómo va chocó que ha pero Emmys total y lo vamos a ver este año también sí señor

Voz 1025 40:25 si no gana el año

Voz 1284 40:29 cuánto hiciste la última hora nueve muy bien esto sí sí sí sí yo ahí voy mañana voy a ir a rueda

Voz 1025 40:38 o sea que a lo mejor la bajamos sí sí a él le meterá es un hachazo en la bajada con la subida te lo puedo decir todavía avales saque casi decreta que ve bien bien bien yo no a ese nivel

Voz 9 40:51 es una máquina parda pero bueno para ver si hacemos plata

Voz 1025 40:54 este año otra vez si estamos ahí si te variado que tú te crees que no que me iba a que cachondeo lo

Voz 1284 41:01 sí porque bueno ya te digo

Voz 1025 41:03 claro y luego el año que viene presentado Rocío Rocío la hemos fichado para el año que viene

Voz 0419 41:09 yo no me escapo

Voz 1025 41:11 en serio que por cierto qué vas a hacer ganamos no la repartes

Voz 0970 41:15 pues me temo hombre el intentaremos

Voz 1025 41:17 claro hay nivel hondo ahí

Voz 0419 41:19 hay cómoda Wiener dicha hay quinientos las chicas ya no bueno pues la verdad que cada vez es un orgullo que podamos cada vez más Si poquito a poco que vaya creciendo

Voz 1025 41:30 yo es que estamos viendo el entrenador no sé yo tenemos ahí a uno de nuestros oyentes sí señor porque sabéis que será aventureros tiene una mitad que ex compañeros de la SER y la otra mitad son oyentes descerebrados ellos que aquí se llama así cómo te llamas ya Iñaki ya que cómo está

Voz 1415 41:47 esto es otra cosa como nos decía el otro no pasaba por aquí ya miércoles que me llamaron de que no valen excusas

Voz 1284 41:57 nadie en el brazo vale

Voz 1415 42:01 estaba haciendo Huy sur en Zaragoza ya ya que el lunes me voy hacer camino de Santiago en bicicleta porque idea quién es vasco a salir a pasear pero has hecho antes o no si en el dos mil dos

Voz 1025 42:13 en qué tal quedaste

Voz 1415 42:15 el medalla de plata a muy bien en cuanto

Voz 1025 42:18 solicita hasta el último hoyo ocho

Voz 1415 42:20 hora y cuarto ocho horas y cuarto pero comidos hay cosas que delito dos mil dos ya la cosa

Voz 1025 42:26 importante que todos los que participan en el equipo Esther aventureros tienen que saber todo el mundo qué hace más de ocho horas se le dispara por la carretera y nunca más vuelva a casa tengo tengo y ahí está todavía estoy tranquilo ya de dónde

Voz 29 42:39 estoy aquí yo soy de vivo en Zaragoza

Voz 1025 42:43 Argentina tiene su acento argentino atrás pero viene muy pequeño sí de apunta pequeño

Voz 1284 42:49 tú crees que te culpa oye cómo le echaba como de Bilbao

Voz 1025 42:56 ella fíjate qué me dice de sí también vino de pequeño y mira si bueno pero es otro nivel

Voz 29 43:03 nacionalidades corren en esta carrera yo las tengo en la mitad de ellas

Voz 1025 43:08 treinta nacionalidades tenemos este año hay hay argentinos además ahí ahí varios sea posible tal como argentino yo ahí nací vamos y lo pone en Argentina el DNI español pone que soy argentino así se lo he hecho

Voz 1284 43:23 Pío y pues de ahí pero bueno Robert qué hacemos mañana táctica para ver qué vamos a echar una mano a Rocío principios claros que va a salir muy tarde adelantará seguro seguro que clama

Voz 0970 43:38 Rocío Mendoza prometió la cosa si adelanta son Tíbet

Voz 1025 43:41 aventureros con las mismas tesis engancha es límites a los hijos

Voz 1415 43:46 atrás ahí no hay piedad dile no lo mire

Voz 1025 43:49 la Ser aventureros no con respeto Vero

Voz 1415 43:51 los sin sintiera como tú a otro muerto

Voz 1284 43:54 vamos a aprovechar el avituallamiento que está muy bien eh estaba una carrera que tiene muy buena avituallamiento es verdad mira aquí el el porque no quiere parar porque lleva ya te digo una cosa yo me llevaría una mochila es que puede salir me iba llenando el camino dime cómo lo ves no lo iba a recordar que este año como novedad hay en los aquí también es verdad eh estoy jugando vedad y también para los celíacos muy bien Koke que

Voz 1025 44:17 oye pues se que te quiero presentar que yo he traído también a un amigo te has traído una rueda que seguir entre hecha un pelín de trampa este año el equipo de Ser aventureros por primera vez hace historia porque juntamos a dos hermanos dos hermanos los venados mucha rivalidad imagínate la cena de Nochebuena la carrera bueno de los dos quién SCO que mañana se verá pero te lo presento pero claro como así como no a ver el otro peinado buenos días qué tal estás muy bien cómo va a ir esto él se lleva la fama siempre el afán mal que sale las fotos Gemma tú has hecho la quebranta o no es la primera vez me han llamado para parar Aimar ha dicho que le pegan mucho árabe

Voz 0970 44:59 también aunque un poco

Voz 1025 45:01 no no se has tímido Le Pen David otro el plan que cecina rueda de tu hermano a ver qué pasa o metódicamente entre mi hermano y Rober no sé quién viene más fuerte este año

Voz 1415 45:10 me he o no lo ven yo creo que está ahí es distinto pero

Voz 1025 45:15 qué pasa me me gusta porque venimos con con la actitud este año contó

Voz 1284 45:20 adora Aimar bien sobra dos cuando vean lo que de verdad hemos traído este año cuando vean el material de verdad cuando vean que estaremos esperándoles al final con la caja de Madalena echados todo todo y siendo alentadora llegáis pues yo me está aquí veis a llegarán

Voz 1025 45:40 de pero bueno tú a todo esto tu en cuanto crees que vas a hacer esto

Voz 1415 45:43 depende del número de magdalenas no no a ver

Voz 1025 45:46 no hay que ver cómo cómo sea el día también hoy

Voz 7 45:49 como el viento pero bueno me imagino que por debajo seis horas

Voz 1025 45:52 pues bien sabemos español

Voz 1284 45:55 el de ayer pero en cuanto estén ahora mismo yo no sé cuanto uno por cinco cuarenta así

Voz 7 46:06 no

Voz 1025 46:07 sí cuarenta bien sin despeinarse de entonces casi casi que te Guardiola Maddalena con el Colacao aquí cuando vuelva

Voz 1284 46:13 a cinco XXI subir Estacas de Trueba Sólo tú tienes tú quién no

Voz 0419 46:21 no tengo ni idea porque es la primera vez pero bueno ir no lo tomaremos con tranquilidad Hay se puede apretar apretar hemos