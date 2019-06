Fuera de los raíles de la justicia

Voz 1150

00:05

a la cárcel se llega por una condena firme por razones muy excepcionales Putin tribunal decidir la prisión preventiva riesgo de reincidencia posibilidad de fuga de destrucción de pruebas prejuicio para la víctima etc siempre con un criterio muy restrictivo en una justicia garantista en España últimamente cunde la sensación de que está abusando de ella algunos casos de impacto mediático el de Rosell sin ir más lejos han alimentado esta idea los presos del proceso han sido juzgados y sin embargo se les obliga a esperar la sentencia en la cárcel es razonable por su notoriedad es evidente que la fuga es improbable la reincidencia también hemos visto al Tribunal Supremo extremar el cuidado de las formas en un juicio expuesto a la mirada de todo el mundo ya los posibles recursos internacionales posteriores pero últimamente sentado tres cosas desconcertantes desde este punto de vista la diferencia de trato con los testigos de la Fiscalía con los de la defensa la contradicción que ha permitido a Oriol Junquera es tomar posesión como dotado pero no como eurodiputado y la prolongación discutible de la prisión preventiva estamos en lo de siempre mal asunto cuando un problema político acaba en los raíles la justicia judiciales también la otra noticia del día a sentencia el Supremo sobre el caso de la manada que ve un delito continuado de agresión sexual donde los tribunales de Navarra sólo vieron abusó condenas por delitos sexuales hay varios miles cada año si este caso ha sido y es noticias porque ha adquirido un carácter emblemático ya ha servido para que se tomara conciencia de la necesidad de regular mejor estos delitos una banda de cinco jóvenes acorralando y violando a una mujer en un portal pamplonica reúne todos los ingredientes de la más desconsiderada criminalidad machista y la opinión pública se revolvió ante unas sentencias pusilánimes en tiempos en que la derecha abundan los ideólogos dispuestos a para analizar estos crímenes el Supremo ha puesto las cosas en su sitio en un auténtico escenario intimidatorio no cabe el consentimiento