Céline Cousteau: "Nuestras acciones aún pueden salvar la Tierra"

la música ya sé que suena un poquito antiguo un poquito rancia porque tiene de la verdad que tiene años vamos a hablarles a partir de esta música de una mujer que se llama Céline que tiene cuarenta y siete años que nos dará la memoria la figura legendaria mítica del comandante Jacques Cousteau Céline su nieta y hablar retoma el legado de de su abuelo recorre los mismos lugares desde la Patagonia a la selva del Amazonas pasando por la Antártida la Polinesia etc etc el canal Odisea estrena hoy en el mundo Consell incrustó que nueva serie de documentales de una de las familias que más ha trabajado y sigue trabajando para proteger nuestro planeta Javier Díez bueno está hola buenas tardes

pues un placer conocer a Selim quizá porque nació en California pues habla un perfecto español con acentos de si francés no lo ha perdido himnos acaba de conceder la primera entrevista a un medio audiovisual español para presentar precisamente lo que decías estos documentales que acaba de dirigir y protagonizar y que tienen el mil la misma misión de los de su abuelo alertar sobre el deterioro del planeta para tratar de salvar tanto las especies de plantas como de animales y claro la primera pregunta Carles era casi obligada que recuerdas de tu abuelo comandante Cousteau cuyos documentales transformaron yo me incluyo en defensores de la naturaleza a millones de personas en todo el mundo

contaba muchas historias me me acuerdo ver siempre caminando uno estaba sentado como siempre está pensando en algo con tanto detalle se él estaba paso estado pueblo no que es un juego de de viajar de contar de explorar de compartir y bueno más que esto creo que el mundo entero que tenemos una él mismo legado aún juntos aquí fuimos inspirados por por su trabajo por su pasión

lo lo que me da tristeza es que tenemos que estar en un momento de crisis para que la gente reacciona no sabemos que que está yendo por el por el momento al mismo tiempo yo me levanto en la mañana yo escojo ser optimista porque has Silva mucho mejor así defiendo mejor así hablo mejor y creo que lo dice yo yo puedo yo puedo porque hay que decirlo todos lo días hay que decidir qué I am algo iba a ser todo lo que pueda para defenderlo