Hora 25 Deportes: El adiós de 'El Niño' (21/06/2019)

Hora veinticinco Deportes

con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 2 00:09 el cuarto partido para la final de la Liga de baloncesto a ver si están emocionante como los dos últimos los dos últimos ansía por eso te digo

Voz 1145 00:16 tiene que haber un ambientazo en el Palau recordemos si el Madrid gana hoy al Barça será campeón de Liga ISNA Barça quinto partido será en Madrid bueno pues vamos a darnos una vuelta por ese ambiente y en el Palau están Xavi Saisó hoy Marta casa para contarnos cómo salen los equipos y sobre todo como está la grada compañero buenas tardes

Voz 3 00:38 tal Jesús Gallego saludos desde el Palau Blaugrana bueno esto

Voz 0684 00:41 vamos a muchísimos aficionados a punto ya de entrar en el Palau Blaugrana Care para presentar por tercera vez esta temporada ahí los tres veces el frente al Real Madrid el cartel de no hay entradas está todo vendido para este partido cuarto partido segundo match ball para el Real Madrid oportunidad para el Barcelona lo de llevar la serie al quinto partido el domingo a las nueve en el Wisin se entera el Barcelona que está calentando aún no ha salido el Real Madrid buscamos el micrófono inalámbrico Marta qué tal buenas tardes

Voz 0277 01:13 bueno Xavi ahora Gallego que te a todos el Barcelona aquí cerquita de donde yo me encuentro calentando ya han sido los más rápidos en salir al parque de este Palau que se va a volver a llenar más de siete mil quinientas personas van a venir para vivir este cuarto partido de la final con un mosaico que está preparado más de siete mil banderines para recibir al equipo en el momento que vaya comentar el partido todavía no han salido a calentar el Real Madrid que va a tener su segundo match ball la segunda oportunidad de sellar la Bienal ir conquistarla que sería la quinta Liga de Pablo Laso

Voz 0684 01:44 es como te decía ahora sale justamente el Real Madrid Gallego al Palau Blaugrana como te comentaba ayer el Barcelona cree tiene fe estima pero el Real Madrid no quiere que haya quinto partido quiere que esto quede finiquitado aquí en el cuarto en el Palau poco a poco entrando público veintisiete minutos para que él inició el cuarto partido

Voz 0919 02:05 qué ambientazo escuchamos ya en directo desde el Palau veremos quién celebra al final nosotros lo celebramos que Álex Bergantiños jugador del Deportivo de la Coruña ha recibido esta mañana el alta médica después de que ayer en el partido que jugaron el Depor y el Mallorca que terminó con dos cero a favor del Depor la Vuelta en el ascenso se dirime en el partido que jugarán en Mallorca este fin de semana pero decía que Bergantiños recibió una entrada tremenda involuntaria hay que decirlo del jugador del Mallorca Pedro

Voz 1145 02:34 Plaza se fue en camilla con el rostro ensangrentado y dolorido esta mañana ha recibido el alta todavía todavía con una hinchazón en la mandíbula tremenda pero bueno lo hemos escuchado lo mismo juega el partido de Mallorca agradecer los moros de cariño que he recibido de todo el mundo no León móvil muchísima gente si que tendrán que en la Copa América hoy se juega el partido de Ecuador Chile los grandes partidos del fin de semana son mañana sábado Perú Brasil y el próximo domingo a las nueve de la noche hora peninsular aquí en España Qatar Argentina de nuevo un partido dramático para la Argentina de Leo Messi hoy también comienza la Copa de África con el partido inaugural entre Egipto y Zimbawe seguramente algún estéis interesados en la Copa de África y en el Mundial femenino jornada de descanso ya sabéis la gran cita es el próximo lunes seis de la tarde octavos de final España Estados Unidos pero como siempre en el inicio de programa vuestros mensajes de Whatsapp y los fichajes

Voz 4 03:49 hola Gallego buenos días buenos días Cadena SER qué tal yo estoy muy satisfecho con la política de fichajes que esto teniendo mi equipo el Atlético de Madrid estoy orgulloso de que un futbolista como Marcos Llorente con con la estirpe que tiene detrás quiera defender estos colores no soy de los populistas que rezan vikingo no siervo no hay que ser sensatos y pragmáticos esto es que le pese a quien le pese la cantera madridista impregnan sus jugadores con un ADN un gen en definitiva ganador y ambicioso que ya lo quisieran muchos hizo las cosas como son está demostrado que es ADN madridista conjugado con el nuestro la verdad que da unos resultados impresionantes yo soy abonado del Atleti hace mucho tiempo yp para mí es una voz Flaubert a Morata a agarrar el balón para arriba corriendo como un loco sinceramente es es lo que quiero es lo que busco no tanta especulación entonces Llorente bienvenido Morata ya es uno de los nuestros el que quiera venirse de allí a pelear a luchar y como he dicho a conjugar lo que sabe con lo que podemos enseñarles es el sitio adecuado bienvenido Llorente

Voz 6 05:24 dice que alegría da escuchar a esta mujer desde la selección galleguismo yo hoy que que que que cosa tan buena que alegría me da sí sí y fíjate qué sensatez que cabeza buf bueno pues enhorabuena para todas ellas lleguen a donde llegue oye porque tampoco se les puede pedir demasiado equipa equipazo tenemos el femenino de la selección variedad bien bien

Voz 8 06:16 en el norte Maite porque va a apretar el calor la próxima semana es que que madre mía bueno hoy tenemos que empezar el programa con

Voz 0919 06:23 Fernando Torres que ha anunciado que se retira del fútbol en activo que cuelga las botas el niño

Voz 9 06:31 después de dieciocho años apasionantes ha llegado el momento de poner punto y final a mi carrera el próximo domingo día veintitrés a las diez de la mañana ofrecerán una rueda de prensa en Tokio con la conocer todos

Voz 10 07:09 y luego desde la once años en este club ellos sólo ha soñado marcar uno a nosotros noventa y ocho noventa esos regalos y los que quedan por venir quede ojalá sean muchos serán más regalos no es un honor importante lo importante era algo especial fue

Voz 11 07:36 Fernando se fue y Fernando vuelve y tiene las puertas abiertas para cuándo

Voz 12 07:47 estoy muy feliz y seguro de que estoy dando un paso muy importante en mi carrera llegando al Chelsea quiero estar al nivel que debería estar porque es un gran club con una gran responsabilidad y mucha gente

Voz 1145 08:20 a dar soy es así de bien Fernando Torres el Niño Torres quizá el más internacional de los futbolistas que hemos tenido cuando se fue del Atlético de Madrid al Liverpool tenía veintitrés años y pagaron cuarenta millones de euros nadie había pagado nada parecido por un futbolín la español y luego llegó ese gol en la final de la Eurocopa aquella pelota que metió Xabi Quique todos los españoles perseguimos con la mirada hasta que Torres metió el pie derecho debajo la levantó Portero y el corazón se iba encogiendo viendo que la pelota se iba acercando de España Fred de Alemania ese gol cambió la historia del fútbol español en la historia de la selección ese año Torres fue Balón de Bronce luego se fue al Chelsea a Milán regresó al Atlético de Madrid y siempre tuvo ese rostro aniñado lleno de pecas y esa voz algo cansada con la que siempre decía cosas interesantes el niño deja el fútbol se va a una parte de todos nosotros sobretodo de los atléticos que más tarde o más temprano van a tener a Fernando Torres en el club de portavoz de embajador de presidente todo lo que quiera porque él siempre será Torres el Niño de la ley luego el pasado muy bien con Fernando Torres nos hemos emocionado con sus jugadas y también queríamos recordar momentos divertidos que hemos tenido con Torres con el otro Fernando Torres aquella etapa de Carrusel deportivo con Raúl Pérez lo bien que nos lo pasábamos Johnny Sando

Voz 2 10:29 esas versiones de temas famosos que hacía el otro Fernando Tor Bella voz pero todos los

Voz 13 10:36 desinhibido Dural de yo cuando salgo tampoco de la grada Fernando Torres se el Bator es soy Fernando Torres de Fernando superando Tor des Torres y Fernando Torres Torres delantero colchonero el talismán

Fernando Torres ocho y cuarenta y uno esto es hora25 deporte en la SER

Voz 1145 12:13 disputa allí en Italia

Voz 0919 12:16 hay que ganar no puede valer el empate hay muchas combinaciones Mario Torrejón cómo está la sub-veintiuno buenas tardes

Voz 0691 12:23 hola Gallego muy buenas bueno es una final hay que ganar Si la cuenta máscaras que si ganamos tres cero pasamos de perder absolutamente de nadie se puede llegar a puede llegar a valer cualquier victoria en caso de que pinche la selección italiana pero eso es otro cantar porque el Benfica está eliminada en un campeonato en el que que está loco Inglaterra ahora mismo se han quedado también fuera después de perder dos cuatro con Rumanía minuto setenta y cinco iban cero cero imagínate la locura de partido que ha sido y esta tarde ha habido rueda de prensa oficial previa al partido lo que tiene que saber la agentes que Fabian Ruiz está mucho mejor todo apunta a que esperar hasta último momento Luis de la Fuente para que sea titular esperemos que así sea cuando en esta rueda de prensa hablado tanto Luis de la Fuente el seleccionador como Carlos Soler jugador del Valencia sobre nuestro estado físico himen

Voz 1038 13:01 tal cual la final de mañana decían esto

Voz 19 13:03 con lo que nos jugamos estamos eh obviamente

Voz 1038 13:06 pasados porque después de una temporada larga al final

Voz 19 13:09 el cansancio está pero

Voz 5 13:10 no no es mentalmente tenemos afrontaban el partido con mucha profesionalidad con tranquilidad que decir que nos hagamos con intensidad máxima hay con el ritmo adecuado para intentar que queremos tener la certeza de que vamos a pasar si así entonces no vamos a estar esperando ninguna otra coyuntura ni circunstancia mañana europeo

Voz 1038 13:31 veintiuno España Polonia y hoy todo el fin de semana Copa América José Palacio buenas tardes hola a muy buena hoy solamente ese juego partido no si hoy sólo se juega el Ecuador Chile ayer venimos de el empate a dos entre Uruguay y Japón que no le da la clasificación al equipo de Luis Suárez y Cavani y compañía y hoy es Ecuador Chile Si gana Chile sí que estaría ya la siguiente fase pero lo importante y lo fundó

Voz 0919 13:54 qué tal en lo que va a ocurrir a partir de mañana sábado

Voz 1038 13:56 como ya se cierra los grupos Brasil lo tiene relativamente sencillos líder del Grupo A juega a las nueve de la noche mañana ante Perú el mismo horario que el Bolivia Venezuela así que a Brasil le vale con el empate pero tiene que ganar para ser primero el grupo pero ojito con Argentina el partido el partido del domingo a las nueve de la noche en el mundo domingo la nueve la noche nadie nadie podía pensar que Catar pudiera echar de una Copa América Argentina esto

Voz 0919 14:19 el partido Qatar argentina en su tiempo hubiera sido

Voz 1038 14:22 un bolo de verano pues el verano puede dejar fuera de la Copa América Argentina ahí es que Argentina ahora mismo es colista de su grupo con los mismos puntos que Catar peor diferencia de goles ya sabemos que si Argentina pierde va a quedar eliminada si empata con Qatar tienen que esperar que Paraguay pierda por dos o más goles ante Colombia y quedar tercero de grupo para Al Asad como uno lo mejor terceros eso sí Si gana no va a tener problemas porque tendría que darse una serie de circunstancias en serio el resultado bastante inverosímil para que no pasara pero lo fundamental es que Argentina se la juega contra Qatar

Voz 0919 14:55 interesante la Copa América interesante la Copa de África que empieza hoy Palacio empieza a las diez de la noche

Voz 1038 15:00 según el Egipto Zimbabue es el partido que va a abrir la Copa Africa dos mil diecinueve que se disputa en Egipto y es la primera vez que se va a disputar en verano se disputa desde hoy hasta el diecinueve julio la primera con veinticuatro selecciones nacionales son seis grupos de cuatro selecciones se clasifican los dos primeros y los cuatro mejores terceros se eso sí en la sede veía a Camerún pero por problemas de seguridad a finales del año pasado a finales de dos mil dieciocho se decidió que nuevos fuera Camerún YSL le dio a Egipto y ahí vamos a tener estrellas importantes eh Mohamed Salah

Voz 1145 15:29 Mané billetes el jugador de playas Mahrez él de Manchester City así que mucho

Voz 0919 15:34 muy buen fútbol la Copa aquí lo contaremos gracias Palacio el Atlético de Madrid ya contábamos que ayer fichaba a Marcos Llorente hoy hemos escuchado al ex madridista ya colchonero Pedro Fullana buenas tardes muy buenas

Voz 20 15:47 ha superado el último trámite que quedaba para sellar el contrato que la el reconocimiento médico ha sido largo tres horas lo ha realizado a primera hora de la mañana lo ha superado sin problemas y luego ya ha estampado la firma en el contrato de cinco temporadas y tendrá una cláusula de ciento veinte millones de euros y se mostró muy feliz Marcos Llorente por este nuevo reto

Voz 21 16:05 uno de los sonado muy contento muy feliz era lo que quería venir aquí bueno aquí estoy con ganas de empezar a entrenar con mis compañeros yo vengo aquí a

Voz 22 16:15 a trabajar a darlo todo por esta camiseta y bueno a a ganarme el cariño de la gente con mi trabajo y mi compromiso yo estaba seguro de que quería delantero

Voz 0919 16:25 apetecido por varios equipos Borja Iglesias el panda del Espanyol ya contábamos que lo quería el Betis

Voz 1145 16:31 que interesaba al Sevilla y hoy también nuestros compañeros de la Ser en Valencia contaban que al equipo de Marcelino también le interesa Ximo barman hola

Voz 0962 16:40 hola qué tal muy buena así llama al Espanyol para preguntar por vez au una vez le dice el Valencia las condiciones de veto el central portugués le pregunta hoy y Borja Iglesias porque quiere remozar la delantera Marcelino el Espanyol dice tendríamos que hablar pero nos interesa Santi Mina Santi Mina el problema es que sólo quiere jugar en el Celta o en el Valencia así que de momento se ha paralizado pero el Valencia ha preguntado por Borja Iglesias que es muy del agrado de Marcelino

Voz 0919 17:06 es también un nombres a la palestra para el Sevilla juega en el Real Madrid Lopetegui lo conoce bien Fernán Roquillos buenas tardes hola Gallego lo conoce muy bien lo que quiere ha preguntado porel le ha dicho a Monchi que lo intente la verdad es que es muy complicado pone el precio por la propia ficha del jugador pero fuentes muy cercanas al Sevilla lo confirma que efectivamente la formación de los compañeros de las para nada está mal tiraba vamos a ver qué pasa con Nacho Fernández y Osasuna en su retorno a la Primera División también tiene fichaje de Javier Laquidain quién buenas tardes

Voz 0888 17:35 qué tal Gallego muy buenas primer reforzado Osasuna Rubén García tres millones de euros más medio en variables al Levante por un jugador clave la temporada

Voz 0691 17:42 basada en el ascenso siete goles once asistencias

Voz 0888 17:45 gente en llegar el delantero Marc Cardo y el lateral izquierdo es tu piña

Voz 0919 17:49 y después del partido de ida de por dos Mallorca cero los equipos como preparan la vuelta donde se juegan el ascenso Adrián Dal ahí todos preocupados por Bergantiños no

Voz 23 17:59 si el quería jugar el principio incluso no entendía que uso ha salido el partido va a ser baja Bergantiños tampoco están Íñigo López Maiky mi a Silva de momento ambiente comedido en Coruña aunque saben que la ventaja es buena el Depor acaricia en la primera

Voz 0919 18:14 realmente el dos cero es un resultado buenísimo pero el Mallorca jugó a dar todo en ese partido de vuelta cómo está el equipo mallorquinista tras la derrota Pedro por la buenas tardes

Voz 24 18:25 qué tal muy buenas tardes Gallego pues ya los jugadores del Real Mallorca ya piensan en la remontada en el partido de vuelta en Son Moix que por cierto estará lleno con veintiun mil espectadores con varios actos programados en la previa del partido para animar al equipo es decir que el dos cero daría el pase a los mallorquines un resultado que es algo grave en siete ocasiones esta temporada hay dos datos que para el optimismo también en los bermellones lleva seis meses sin perder en somos ya marcaba un mínimo un gol en todos los encuentros finalmente es decir que Pedraza cumplida dos partidos de sanción por la roja vista en el encuentro

Voz 0919 19:00 seguimos en Hora Veinticinco deportes en la SER

Hora veinticinco Deportes

Voz 7 20:02 Jesús Gallego

Voz 0919 20:08 y este fin de semana Gran Premio de Francia de Fórmula uno circuito de Paul Ricard hoy jornada de primeros entrenamientos y también se ha confirmado la sanción a Ferrari que contamos Manu Franco buenas tardes

Voz 1385 20:22 bueno pues en primer lugar como se ha confirmado la canción a Ferrari por unas alegaciones que ha hecho el equipo italiano no ha habido manera esas atenciones esa victoria Luis Hamilton encontrar pues sigue abierta siguieron en cuanto a los entrenamientos Domínguez este desfalco y votos en primer lugar segundo Luis Hamilton tras los dos Ferrari con Leclerc por delante de Sebastian Vettel ya dentro no dichas tinto dando Norris con el McLaren séptimo Carlos San los dos Mclaren incluso por encima de Repsol a ver si por fin ese el momento ya de más de dos años

Voz 1145 20:53 mañana la calificación hasta dónde llega a Carlos Sainz y a ver si termina la carrera dentro de la zona de puntos la pasada madrugada toda la NBA estaba pendiente del draft que elegían los equipos a quién iban a elegir

Voz 0919 21:07 habría traspasos habría sorpresas estos González al final sorpresas

Voz 1145 21:12 pocas cada equipo eligió lo mejor que podía elegir buenas tardes

Voz 0691 21:16 qué tal Gallego se pocas sorpresas no traspasos y los peli Cannes que tenían en la primera elección pues no dejaron escapar así Williamson la auténtica sensación de la temporada en el baloncesto universitario con su universidad con dio muchos le comparan con Le Bron aunque es mucho más voluminoso dos metros ciento treinta kilos ya hecho saldrá desde dos mil tres cuando precisamente el Rey llegó a la NBA al que más atención se ha prestado como rookie tendrá un papel de líder de jugador franquicia en Nueva Orleans y más tras la marcha de Anthony Davis Anthony Davis a los Lakers en el número dos ha sido Joe Morant adquirido por Memphis son base de nueva generación gran pasador y tirador el número tres para el que muchos consideraban el mejor jugador de la liga universitaria hasta que el propio Williamson irrumpió irrumpió hablamos de su compañero Barreto un alero que aterriza en unos resultados Nicks no había españoles entre los sesenta jugadores asignados el primer europeo el francés Don Bowie ha elegido por los Detroit Pistons en el puesto número quince

Voz 0919 22:12 la sector ciclismo ayer contábamos que Valverde había ganado la primera etapa de la ruta de occitano que era líder y sigue siéndolo después de la segunda etapa Sofía Álvarez

Voz 28 22:21 sí sí el líder de la general después de esta segunda etapa una segunda etapa de la ronda francesa del campeón donde finalizó en el puesto número catorce y la victoria ha sido para el velocista francés Arnaud de mar en la etapa de mañana será la tercera y la penúltima será de alta montaña de ciento setenta y tres kilómetros donde el ciclista español además de defender el liderato se pondrá a prueba de cara al Tour de Francia

Voz 1145 22:47 y este fin de semana también vamos a tener campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala después de un playoff igualadísimo entre

Voz 0919 22:55 Barça y El Pozo Murcia las

Voz 1145 22:57 serie regresa al Palau con empate a dos y mañana seguro que va a haber un ambientazo tremendo para ver quién se lleva el título Toni López buenas tardes

Voz 29 23:07 estado bandido gallego qué tal muy buenas a las nueve mañana en el Palau Blaugrana Se juega el quinto partido de la final de Liga entre este Barça Asahi El Pozo Murcia los catalanes buscan la que sería su cuarta Liga los murcianos sería su sexta Yeste datos importante en siete de las ocho veces que se ha llegado al partido definitivo como en este caso la victoria ha sido para el conjunto local lo que quiere decir que si sigue este dato el Barça mañana sería campeón de Liga el que gane sustituirá con como campeón de Liga Movistar Inter mil ochocientos treinta y cuatro días después cinco años y ocho días que termina mañana de reinado de Inter que hoy ha presentado su nuevo entrenador el toledano Tino Pérez y en esa presentación ha habido una pullitas de dueño de Inter de José María García once que se ha acordado de esta manera tan dura de los día

Voz 0919 23:47 María García el mítico el mítico José María García

Voz 29 23:50 que es dueño de Inter jefe de Movistar Inter es el mandamás en el equipo madrileño así en la presentación de Tino Pérez de los dirigentes de la Liga Bill

Voz 1145 23:59 hola un grande la verdad es que le ha faltado llamarle abraza farolas pero reveló diles estómagos agradecidos que se se se comen el manso y se en el Nilo eso también lo decía Un grande José María García qué podría decir al mismo cerramos el programa preste desde LA Los Angeles Blues voy

Voz 0919 25:28 aquí lo dejamos ahora sigue Hora veinticinco Deportes Barceló podéis escuchar la transmisión del Barça Madrid de baloncesto en las emisoras de ser más nosotros volveremos el próximo lunes a las ocho y media pero lo último del programa tenía que ser

Voz 32 25:45 cómo no Fernando Torres el Niño que deja el fútbol que

Voz 1038 25:49 cuelga las botas muchas gracias

Voz 32 25:52 Nene adiós

Voz 33 25:55 después de dieciocho años apasionantes ha llegado el momento de poner punto final a mi carrera próximo domingo día veintitrés a las diez de la mañana o Pretorio en una rueda de prensa

Voz 10 26:34 debo desde los once años en este club ellos sólo el soñado marcar uno a nosotros noventa y ocho han sido noventa y ocho regalos y los que queden por venir que ojalá sean muchos serán más regalos no es un honor es importante lo importante era algo especial fuerte

Voz 11 27:00 Fernando se fue y Fernando vuelve tiene las puertas abiertas para

Voz 12 27:11 estoy muy feliz y seguro de que estoy dando un paso muy importante en mi carrera llegando al Chelsea quiero estar al nivel que debería estar porque es un gran club con una gran responsabilidad y mucha gente es grande