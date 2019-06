Las dificultades del procurador de Vox en Castilla y León para explicar sus medidas en la comunidad

qué medidas propone usted que viene a hacer a Castilla y León en en ideología de género porque la ley de violencia de género sabe usted que es de ámbito nacional no de ámbito autonómico no sé si podría ser preciso

Voz 2

00:14

va la Xunta iba por la ley la ley de diversidad sexual que se quedó en el en el Parlamento no tanto nosotros vamos a hablar de ese tema de todos los asuntos que tengan que ver como lo estamos haciendo nuestro en otros parlamentos enough is it nosotros hablamos también de ahí pues la derivada de violencia caso intrafamiliar si es el que es la pregunta en todo caso nosotros tenemos claras las líneas de por las que nos hemos presentado y una de ellas es la primera de ellas es la la Atención a la Familia ya la isla aquí la defensa de todos