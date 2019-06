Punto de Fuga: 'Los exonerees, inocentes presos como los Cinco de Central Park'

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 2 00:02 ah sí

Voz 4 00:10 eh

Voz 5 00:12 sí sí

Voz 3 00:19 cuando llevaba ochenta Channel House pese a ser pues como te quédense con Estados ahí leer mi con este nombre Reymond Santana Santana

Voz 0861 00:38 The Sun exoneró Eric un preso inocente es uno de los cinco decente al Park bueno eso casó junto al de otros cuatro jóvenes se ha hecho mundialmente conocido grafías a una miniserie Derek freaks la pesadilla de cinco jóvenes negros de Harlem encerrados durante varios años por una violación que nunca cometieron bueno esa terrible historia no sólo ha servido para inspirar una serie también ha servido para poner en valor el trabajo de Innocence Project una ONG dedicada a rescatar en Estados Unidos de las prisiones a gente inocente como por ejemplo Rafael Madrigal

Voz 6 01:15 todo comenzó con uno de los testigos diciendo que yo me parecía la persona que atentó de matar al chaval las mentiras de los es la presión a los a los testigos la presión a las víctimas para ellos es normal agarrar sea la persona inocente osea culpables Ellos no me hacían la condición no les importa si es culpable o inocente a usted poderío para ofrecer diez millones de dólares yo les diría que gusté yo no pasaría un día en la cárcel algo que no hice por ese precio de El día que me abrieron las rejas para yo regresar a casa de ahí ha habido una persona que me haga dicho nadie nadie me ha dicho que disculpa todos cometimos un error nada

Voz 7 02:02 Punto de fuga en la Cadena Ser con Javier Bañuelos

Voz 0861 02:28 aquí en Punto de Fuga hemos localizado aún exoneró Rafael pasó nada menos que diez años encerrado por error en una cárcel de California le acusaron de un crimen que nunca cometió Rafael va a contar hoy qué pasó por su cabeza

Voz 9 02:43 el día que le dijeron que recuperaría su libertad

Voz 0861 02:51 Lucas es el de uno de los muchos presos inocentes que han conseguido dejar la cárcel gracias al trabajo de ellos en Project una ONG que como decimos lleva tres décadas dedicada a rescatar a ciudadanos condenados por error de de San Diego hoy nos atenderá una de las abogadas de esta organización sacar a un inocente de la cárcel no es nada sencillo años

Voz 10 03:14 sí han y años de trabajo porque después de Nike ya no hay prisa entonces ya no hay trecho un juicio rápido no hay no hay prisa porque todos piensen y aseado resolvió entonces para recibir acceso a dimensión o conocimiento aun sin la evidencia existe es brasier por ejemplo una prueba de ADN es puede durar dos años porque nadie te responde los cortes han cien que son los casos pendientes de personas que no han sido juzgados de entonces todo pasan muy muy muy muy lento

Voz 0861 03:50 en el programa bien hoy también los hablaremos de la alerta que han lanzado los científicos y los grupos ecologistas por la irrupción inminente del cinco G hay quienes hablan ya del despotismo tecnológico

Voz 11 04:03 en el siglo XVIII tuvimos lo que se llamaba el despotismo ilustrado todo para el pueblo pero sin el pueblo en estos momentos lo que se está produciendo es una especie de despotismo tecnológico en el que se no impone una tecnología por métodos no democráticos porque estamos diciendo que hasta se están incumpliendo las mismas leyes entre todos decidamos puesto que todos vamos a sufrir las consecuencias sí bueno si una tecnología merece la pena seguir hacia adelante o preferimos esperar un poquito y contar con garantías antes de desplegar no

Voz 0861 04:38 ecologistas en Acción forma parte del colectivo Stop fin coge que reclama a los Estados incluido España una moratoria hasta que se demuestre la inocuidad de la tecnología cinco G algunos países como Suiza ha decidido ya a esperar ante las dudas que presentan algunos científicos aquí en España incluso el Defensor del Pueblo ha abierto ya una investigación también os hablaremos de los reciclado tres niños con sólo seis años como Juan David explotados en Colombia

Voz 12 05:13 como Diane por por porque los eso hecho mi ese pues compraba lo que era comida con mis hermanos después más que todo eso porque incluso en la casa no había luz es me tocaba

Voz 0861 05:24 el de leña para que ponga Juan David fue explotado con sólo seis años ahora tiene diecinueve estudia Derecho en la Universidad de Medellín y quiere ser abogado para defender los derechos humanos en su país bienvenidos una semana más a punto de fuga gracias por demostrarnos que este mundo también importa comenzamos

Voz 13 05:50 está dando buen

Voz 14 05:59 tope con lo si Villabuena aquí viene Ch aquí en este quién se queda

Voz 0861 06:41 para algunos hablar de los cinco de Central Park es hablar de una serie de Netflix impactante dura cruel y por encima de todo real muy real una serie inspirada basada en algo que ocurrió en mil novecientos ochenta y nueve en Nueva York un caso más de racismo policial de abuso institucional contra cinco jóvenes negros de Harlem que sin esperarlo se vieron atrapados en una pesadilla

Voz 1463 07:09 la noche del diecinueve de abril de mil novecientos ochenta y nueve cambió para siempre la vida de Raymond Santana Kevin Richardson han Roma Cry ya Sala Salam y Qorei Wise cinco chicos negros de Harlem que estaban en el momento erróneo en el lugar equivocado siendo menores sin haber realizado ningún delito fueron condenados a prisión acusados de violación y otros delitos

Voz 15 07:30 por qué aquellos chicos excepto tú Yusef será

Voz 0861 07:32 llegaron a pegar a gente inocente yo no

Voz 15 07:35 muy al parque a pegar a nadie sólo quería estar con Cory Jedi no habría ido si hubiera sabido que estaban allí para eso oso ya que no hiciste nada

Voz 1463 07:45 una mujer blanca que corría por Central Park en Nueva York fue violada ya asaltada ellos estaban en el parque la fiscal Unió cabos aunque sin pruebas evidentes ni testigos ni ADN ni la confesión de la víctima que no vio nada sin embargo la violación fue un caso mediático la policía en la fiscal necesitaba mostrar que todo estaba controlado y consiguieron que las víctimas declarasen

Voz 16 08:04 el ADN del frontis vaginal no es concluyente no había semen suficiente presente en la víctima para analizar in no coincide con el de ninguno de ellos los informes dicen que la víctima Patricia mailing no recuerda nada del suceso de modo que no hay razón para que la Fiscalía les llame como testigo no tienen pruebas materiales y testigos

Voz 1463 08:23 es una prueba más de las grietas que tiene el sistema judicial y policial en Estados Unidos que retrata a Badu Verne en la serie de Netflix así nos ven

Voz 17 08:31 sí somos inocentes no lo hicimos deben comprender todos ustedes que la causa sea asignado a la sección cincuenta y nueve del tribunal

Voz 0861 08:38 supremo del estado de Nueva York era un momento en el que las

Voz 1463 08:41 tensiones raciales estaban a flor de piel la ciudad de Nueva York en general en todo el país y la criminalidad era muy elevada necesitaban detenciones rápidas y forzaron sin abogados ni pruebas esas detenciones sus condenas fueron revocadas en dos mil uno cuando un violador en serie confesó haber sido el autor dice la directora que todo esto podría volver a pasar

Voz 18 09:01 eh a dos cuestiones que han huy claro que podría pasar ahora la pregunta es si podemos mirar al pasado para evitarlo en el futuro a mi me gusta mirar a estas cosas en mi trabajo mirar atrás y buscar los detalles de lo que ha pasado el contexto interrogar

Voz 1463 09:15 el entonces alcalde de Nueva York dijo que era el crimen del siglo y Donald Trump que aparece también en la serie llegó a pagar anuncios en los principales diarios neoyorquinos pidiendo que fueran condenados a muerte los abogados de las víctimas han pedido a Trump que se disculpe pero el presidente ya saben ha dicho no

Voz 0861 09:48 gracias Pepa Blanes por este retrato de los cinco de Central Park cinco exoneró es decir presos inocentes que ahora luchan para evitar que otros ciudadanos como ellos pasen por lo mismo bueno ser la batalla que hicieron hace años alguno de los cinco de Central Park como por ejemplo Yusuf a redes su pesadilla bueno que eso forma parte de una ONG que impulsó el proyecto Innocence Project un programa para rescatar de las cárceles a presos inocentes es una red de abogados voluntarios desplegados por todo Estados Unidos pero también por otros países en San Diego en California trabaja Audrey Magín Audrey bienvenida a punto fue qué tal cómo estás buenos días

Voz 10 10:31 hola buenos días cómo está muy bien

Voz 0861 10:34 en Audrey fueron fuerte de este potente equipo de abogados que traducía al español será algo así como en la red de de inocentes un proyecto que se fundó en mil novecientos noventa y dos te pregunto en todo este tiempo avisa al a muchos inocentes habéis tenido muchos Exxon Ariz

Voz 10 10:52 si nuestro propio proyección ha detonado veintinueve personas hombres y mujeres ir en zonas redes pues sale una persona casi todos los días entonces ya es impresionante

Voz 0861 11:02 qué sensaciones tenéis cuando conseguís que que una persona inocente lleve ya sea un día no en prisión o varios años como estos cinco de Central Park que se les reconoce que son inocentes y que tienen que salir de la cárcel qué sensaciones recoge y secundan no

Voz 10 11:20 en salud lo mejor está absolutamente porque hemos trabajado en estos casos el muchas instancias por años de alguna persona después de haber pasado seis años en la cárcel y otro treinta y seis y es igual EE absolutamente increíble obligan obviamente triste por lo que haya pasado operó peligro

Voz 0861 11:44 claro porque quién repara todo ese tiempo que que que han estado en en en prisión encerrados siendo inocentes porque claro recientemente vimos no como a los cinco de Central Park se les indemnizó con con unas cantidades millonarias por parte de del Supremo estadounidense pero claro yo no sé hasta qué punto solamente el dinero reparar todo el daño que ha sufrido estas personas no

Voz 10 12:07 eso es lo más difícil porque salden hice puedo imaginar que después de tantos años de no haber trabajado es muy difícil de explicar un futuro ha empleado TUI no pueden encontrar trabajo pero en California se pude hemos probado probar como hay en él el tema dicta que deben de recibir ciento cuarenta rodar es por cada día que estaban encarcelados lógicamente exige hiciesen obtener ese dinero pero es posible pues hemos hemos logrado eso para varios a todo bien no para Rafael Madrigal tristemente

Voz 21 12:42 bueno pues podría acaba de mencionar el caso de Rafael Madrigal a quién precisamente tenemos al otro lado del teléfono Rafael qué tal buenos días

Voz 6 12:52 buenos días te pregunto cuánto tiempo llegaste

Voz 0861 12:54 pasar en la cárcel

Voz 6 12:57 con menos de diez años por en prendas a menos de diez años

Voz 0861 13:01 casi diez años porque de que te acusaban

Voz 6 13:04 mí me acusaron de Atento asesinato uno El el El crimen ocurrió en ese campo club El crimen ocurrió yo estaba en la ciudad de Rancho trabajando o sea que no era no era era imposibles que yo estuviera Kruger

Voz 0861 13:19 por qué pruebas tenían para para verte mantenido diez años en prisión

Voz 6 13:24 es el gran el detalle y unas pruebas todo comenzó con es de uno de los testigos diciendo que yo me parecía la persona que atentó de matar al chaval

Voz 0861 13:37 cuando te dijeron Rafael que que después de diez años ibas a ser libre que ibas a puede salir a la calle qué fue lo primero que te pasó por la cabeza

Voz 6 13:46 cuando le dicen a uno lo he por primera vez por tres porque pues a a respeto de cómo está el sistema hasta que es como el dicho no ver a no creer hasta ver

Voz 0861 14:01 Rafecas podio rehacer tu vida después de haber pasado nada menos que diez años casi diez años en encerrado en una cárcel

Voz 6 14:07 gracias a Dios si en los últimos diez años ya tengo que fue liderado he estado trabajando desde el día que salí de mi porque ICO más grande acaba de su maestría el crimen enología también

Voz 0861 14:24 esa es precisamente su hijo está estudiando ahora Criminología

Voz 6 14:27 él dijo el más grande de la una estrella en Criminología

Voz 0861 14:30 Rafael en todo este tiempo en alguien del jurado o alguien de la amistad de de Justicia se dirigió usted para pedirle perdón por por haberle encerrado erróneamente

Voz 6 14:40 nunca desde el día que me abrieron las rejas para yo regresar a casa de haya pedido que una persona que me haga dicho pero los responsables que yo considero los sables los detectives el procurar el procurador la procuradora este El juez nadie nadie me ha dicho es que disculpa todos cometimos un error

Voz 0861 15:03 hay gente Rafael que cree que el dinero lo lo cura todo pero le pregunto el dinero puede reparar el daño que usted ha sufrido por haber estado encerrado erróneamente durante diez años

Voz 6 15:14 bueno al respecto deja pregunta yo no podría decir porque hasta este día yo no recibidos los Vikings aceptado de el estado de California a respecto de una compensación yo lo que yo le puedo decir a usted no podría ofrecer diez millones de dólares yo les diría que usted yo no pasaría un día en la cárcel Prado que no hice por ese precio

Voz 0861 15:37 lo imagino perfectamente Rafael tuvo que ser durísimo que pensaba día tras día encerrados sabiendo que usted no cometió aquel crimen

Voz 6 15:44 bueno pues pasan muchas cosas por la mente de uno esté especialmente en la situación que está uno en la prisión las prisiones pues uno uno que ya pasó por esa experiencia sabes de que nos un parque diversión es un lugar donde día tras día tienes que tirar vas a ver el día siguiente a porque en una prisión especialmente con el tiempo que yo llevaba de condena yo en los diez años estuve con los prisioneros qué podemos decir de lo peor son uno no sabe si va amanecer vivo al día siguiente uno lo sabes qué es lo que va a pasar en las prisiones

Voz 22 16:24 que no están poniendo Rafael porque

Voz 0861 16:26 curiosidad ha visto usted alguno de los capítulos de de esa miniserie de la que venimos hablando de de de Netflix o el Daisy as

Voz 22 16:34 así nos ven ya lo admiré toda que le pareció no

Voz 6 16:38 allí hice mucho la realidad a base de lo que ocurrió allí es más lo que nos ocurre a todos los las mentiras de los detectives la presión a los a los testigos la presión a las víctimas de que para ellos es no a agarrar a una convicción sea como sea sea la persona no se pero se ha culpable ellos no me adquieran la colección todos les importa si es culpable o inocente

Voz 0861 17:07 en su caso por ejemplo cree que le acusaron de de lo que hizo por el simple hecho de ser latino

Voz 6 17:13 yo digo que si mi opinión personal digo que sí porque la descripción que vieron de la persona que hizo la te entonces asesinato lo único que dijeron eso hombre latino de diecinueve a veinte años de edad

Voz 0861 17:28 usted sólo tenía diecinueve años cuando ocurrió aquello

Voz 6 17:31 no yo tenía veinticinco

Voz 0861 17:33 Caffarel cómo consiguió salir de prisión al final sus abogados cómo consiguieron sacarle de aquella cárcel

Voz 6 17:39 bueno de desde el comienzo unas conversaciones que fueron grabadas a dentro de la cárcel que al comienzo cuando salieron esas grabaciones a en la pro el procurador a tenían pensado que las grabaciones eran vías pero al contrario no eran grabaciones sino que eran las grabaciones de la persona que estuvo involucrada con esta este este crimen en esas grabaciones él estaba diciendo a su furia que yo no tenía nada que ver en este crimen cosa que él estaba de tiro compensaba porque y el nada que ver lo malo de que la procuradora que tenía esas grabaciones es decir antes que de hallar al culpable

Voz 0861 18:24 las aportó no sea el juez nunca las aceptó nunca es aportaron no creo

Voz 6 18:28 no no nunca las presentaron abogado ni la procuradora

Voz 22 18:32 quizás sí sí aquella grabación se hubiese presentado en su momento usted no habría pasado diez años en prisión yo se lo garantizo que yo no hubiera pasado

Voz 6 18:41 desde el momento que hubieran lo grabaciones no no hubiera yo no a mí no me hubiera encontrado culpable porque si así el jurado duró casi cuatro días en deliberaciones para encontrarme culpable en esos cuatro días las preguntas que yo estaba hacer es queremos saber todo estaba trabajando que es lo que estaba sin ver al final del día si hubiera escuchado desgrabaciones yo estoy más que seguro que no me dieran encontrar ocupado

Voz 0861 19:10 Rafael me gustaría despedirme con no sé con una mirada positiva de cara al futuro que tiene usted planeado programado para para el futuro con su vida después de entiende que usted querrá recuperar el tiempo perdido en no se qué le gusta hacer que le gustaría poder hacer que no hizo

Voz 6 19:27 bueno yo lo que estoy tratando de recuperar ese tiempo que partir con chicos cuando recién fui encarcelado difícil tenían tres y cinco años Brito ya tienen veinticuatro muy veintí un año a los horita que yo lo único que quiero es recuperar ese tiempo con ellos ha no que no pudimos verde de cuando yo estaba inscrito lo quiero ser ahorita era y ayudarles ayudarle a mis hijos en el futuro explicarles lo que está pasando lo que puede pasar que Paul tiempo estén alerta a de estar era porque sabe porque esto de de es muy grande es lo más no no más me ha pasado mi órbita está pasando mucho mucho esto

Voz 0861 20:09 pues Rafael Madrigal de verdad gracias por ofrecernos por contarnos su historia su caso concreto y personal aquí en Punto de Fuga Cadena SER le deseamos muchísima suerte para el futuro que recupere todo ese tiempo perdido y que disfrute de sus hijos y que y que sea feliz gracias de verdad por atenderán sí

Voz 6 20:25 es un placer

Voz 3 20:36 no

Voz 23 20:41 sí le Aubry de cuesta mucho sacar a un inocente de la carcel en Estados Unidos

Voz 10 20:49 sí está años pues no solamente legalmente extremadamente difícil pero es años y años y años de trabajo porque después de condena ya no hay prisa entonces ya no hay trecho a un juicio rápido no hay no hay prisa porque todos piensen y aseado resolvió entonces para recibir acceso a dimensión o conocimiento aun sin la evidencia existe Frasier por ejemplo una prueba de ADN eso puede durar dos años porque nadie te responde los cortes luchen cientos los casos pendientes de personas que no han sido han juzgados entonces todo pasan muy muy muy muy lentos

Voz 0861 21:33 tenéis muchas peticiones sobre la mesa ahora mismo de de personas que reclaman vuestra ayuda

Voz 10 21:37 y si estamos litigando dos casos de este verano han ido estoy pensando en presentar dos peticiones más en otoño cuando terminamos litigar estos dos casos

Voz 0861 21:50 Audrey en el caso de los cinco de de Central Park en las pruebas de ADN fueron determinantes para conseguir su liberación pero en cambio también pesó y mucho para su encarcelamiento inicial que estos jóvenes se autoinculpó pasen a través de de confesiones falsas sacadas no he a base de de torturas y extorsión policial te pregunto esto sigue ocurriendo a día de hoy

Voz 10 22:12 sí eso es una tortura psicológica y eso es lo que estamos viéndonos que veinticuatro veinticinco por ciento de los casos hay una concesión en nuestro caso de exoneración eso pasa creo que más en la con la gente de que quiénes son inocentes porque creen en el sistema y cree que el sistema va a funcionar para ellos entonces para salir de la situación el interrogación policial o lo que sea es la más confiesa no para terminar esta etapa pensando que lo puede resolver después

Voz 0861 22:46 en estos tiempos

Voz 10 22:48 le como ahorre versar ese proceso después de que se ha iniciado

Voz 0861 22:53 Yuri en América Latina por ejemplo sufren un importante problema de saturación en las prisiones de de cárceles llenas de gente de presos desde la llegada de Donald Trump allí en Estados Unidos también paséis el mismo problema

Voz 10 23:06 sí no tanto como en América Latina porque en la mayoría de los casos quiénes van a juicio rápido si es un caso gigante y rechazar ese derecho y prolongar el proceso para hacer su propia investigación como defensa me encantaría decirle que inscriban culpa de Béziers creo que en esta ocasión no no ser causa de él

Voz 0861 23:33 bueno será una de las pocas cosas que quizá no le podíamos se imputaron reprochar a a Donald Trump por cierto hablando del presidente Estados Unidos Aubry me gustaría que nuestros oyentes escuchen lo que dijo en su momento sobre el caso de los cinco de de Central Park

Voz 24 23:49 la Intertoto

Voz 25 23:52 lo que a veces un negro debe pensar que no tiene ningún tipo de ventaja sobre los blancos pero hoy en día es en la actualidad más de una vez he dicho que incluso a mí si pudiera elegir me encantaría ser un negro educado porque creo que hoy en día tienen cierta

Voz 0861 24:06 Caja sobre los demás hecho durante mucho mono Donald Trump que en mil novecientos ochenta y nueve el reclamo restaurar la pena de muerte a raíz del caso de los cinco de Central Park pregunto si Trump continúa en la Casa Blanca que va a ocurrir con vuestro trabajo es decir creéis que vais a tener más trabajo o menos o qué pudo ocurrir de punto de vista de la defensa legal de de la gente inocente

Voz 10 24:29 miedo son es menos obtener la tenerlo ahí está diciendo ahora que quiere aumentar las instancias de pena de muerte y quiere cómo se queme Casey como químicamente quitar la posibilidad de retroceder si estás condenado de abuso sexual en contra de niños y quiere hacer cómo hacer más rápido ese proceso lo que va a tener consecuencias sumamente canapés para ella y los derechos lleno de brotar

Voz 0861 25:01 Audrey comentábamos antes que vuestro trabajo y se ha exportado a otros rincones del planeta a otros países en este asesorando también a otras redes de inocentes en otros países por ejemplo aquí en España

Voz 10 25:13 sí lo es en todo el mundo gracias a Dios que tenemos un proyecto en Japón tenemos proyectos por toda América Latina tenemos casi doce en México solamente hay tres en Argentina han ido eso es lo bueno porque los errores que causan esas condenas Mickey a llevan alguna que alguna condena que poner a una persona inocente en la cárcel es

Voz 13 25:40 dado errores humanos

Voz 10 25:44 entonces es algo humano que causa ese ese programa y eso estarían un programa mundial sin tener en cuenta el sistema legal en el sistema legal más por los errores humanos

Voz 0861 25:58 Audrey magacín muchas gracias por estar con nosotros un placer tenerle aquí me verdad gracias

Voz 10 26:02 Mitación punto

Voz 26 26:05 hacer tiempo para toda la casa

Voz 23 26:11 pues

Voz 0861 26:34 la tecnología cinco G ya está aquí y ha dado la vuelta al mundo y los expertos dicen que muy pronto la veremos en nuestros teléfonos

Voz 27 26:42 el

Voz 23 26:48 empieza a llegar el cinco G pero aún nos falta muchos medios para poder aprovechar como todas las tecnologías anteriores

Voz 1315 27:02 sólo tres dispositivos van a poder conectarse a la red y en muy pocos lugares así que sólo el comienzo pero abre la puerta tecnologías que pueden cambiar por ejemplo la forma que tenemos de comunicó

Voz 23 27:11 The Beatles

Voz 0861 27:18 los expertos dicen que faltan medios pero falta también seguridad bueno esa es la pregunta que se están haciendo algunos sectores es la alerta que lanzan por ejemplo desde Ecologistas en Acción se lo vamos a Blanca Salinas qué tal Blanca buenos días hola buenos días bueno como portavoz de contaminación electromagnética de de Ecologistas en Acción te pregunto lo primero en que va a país y que tenemos que temer con erupción de de la tecnología cinco G

Voz 11 27:49 bueno pues nos basamos en los propios científicos que ellos mismos han alertado

Voz 28 27:54 han lanzado dos llamamientos uno en el dos mil diecisiete lo promovió Haarde el que es el científico en base a cuyas investigaciones la OMS declaró los campos electromagnéticos Híjar del junto a otros ciento ochenta científicos pidió a la Unión Europea una moratoria en el despliegue de cinco G por qué no sea investigado antes en un laboratorio qué efectos puede tener en células en seres vivos en Osaka no no no se ha hecho un tipo de investigación previa sí que se sabe ya por por miles los estudios científicos que las anteriores tecnologías dos g3 g4 GI Huici están generando problemas problemas de salud a las personas pero también daños a cualquier tipo de herida animales y plantas

Voz 0861 28:42 problema que te cobran porque si hemos leído no es cierto que la propia Homs ella declaró hace unos años los campos de radiofrecuencia electromagnética como posiblemente cancerígenos están encuadrados no en ese nivel en dos B que también para entenderlo no habla de baja probabilidad de cáncer pero bueno ahí ahí está y lo recoge

Voz 28 29:01 sí pero ahora muy recientemente han salido dos nuevos estudios que no existían con animales en el momento en que se hizo esa esa declaración es es un estudio del Instituto Nacional de Toxicología de Estados Unidos y otro del Instituto en Italia y estos dos estudios arrojan resultados preocupantes de tumores de cerebro y de corazón en ratas entonces en base a eso la vamos ya ha dicho que va a reconsiderar esa clasificación probablemente la va a elevar al alza

Voz 0861 29:35 hablabais blanca de lo comentabas ahora mismo no de una lista de de varios científicos una movilización prácticamente a nivel internacional que se está en la que se está alertando no de del riesgo potencial de la tecnología cinco G prefieren son estos científicos científicos es son personas reconocía un prestigio reconoce

Voz 7 29:53 pido Gozalo os fiáis de de este punto de vista no son son científicos

Voz 28 29:58 con con vamos con con muchísimas publicaciones en revistas de alto impacto por ejemplo la segunda el segundo llamamiento científico que se ha puesto en marcha y al que se han adherido ya más de cien mil no sólo científico sino también médicos asociaciones y personas particulares Ciudadanos de todo de ciento ochenta y siete países por ejemplo hay Estanis asco que es una científica que ha trabajado para la para la hallar la agencia que

Voz 0861 30:30 internacional no de cancelación descansa

Voz 28 30:32 ser o por ejemplo estaba Martin Paul que es un bioquímico emérito de la Universidad de Washington muchas son científicos eminentes los que están poniendo los que están alertando y muchos de ellos han escrito a gobernadores senadores a alertando pues que no se debería poner esta tecnología en marcha hasta que no se investigue previamente y se determine si puede tener riesgos para la salud

Voz 0861 30:56 sí blanca qué efecto está teniendo de esa esa señal de alerta que se envía por parte de estos científicos a nivel internacional es decir hay un hay se está recogiendo el guante decir hay países que por ejemplo existe están planteando esa moratoria que piden estos científicos au poco a poco a lo loco

Voz 28 31:13 pues hay países que ya han tomado cartas en el asunto por ejemplo Suiza varios cantones suizos han bloqueado el despliegue de cinco G hasta no tener informes que que bueno que puedan verificar si tiene uno riesgos para la salud la ministra Nereo ambiente de Bruselas ha bloqueado también el despliegue y ha afirmado que los los habitantes de Bruselas no son conejillos de indias para aprobar una tecnología que no está previamente investigada

Voz 11 31:43 o alcaldes de Morín no de ciudades

Voz 28 31:46 italianas se han opuesto también al despliegue en Estados Unidos el gobernador de California ha vetado una ley que quitaba a los ayuntamientos la del control del despliegue ha habido muchos ayuntamientos que ya han hecho algunos de Silicon Valley han hecho ordenanzas municipales que que prohiben el despliegue en zonas residenciales el despliegue de cinco G osea que sí que hay políticos en el mundo que están recogiendo el guante está habiendo además una enorme movilización a nivel ciudadano cada vez más grande en pues hay como ciento cincuenta movimientos Stop cinco GER repartidos por todos los continentes allí en Estados Unidos se ha puesto también en marcha una Liga por una tecnología responsable que agrupa a cincuenta y nueve ciudades de veintitrés Estados y bueno pues el problema de estos sobretodo es que la mayoría a la ciudadanía no está informada hay una propaganda inmensa nos venden todo lo bueno que va a traer el cinco genes pero no no se explican todos estos otros

Voz 6 32:52 problemas que pues también conlleva eh

Voz 0861 32:54 pregunta Blanca me comentabas ahora mismo no hay como a nivel mundial prácticamente hay una sensibilización con este problema con el problema de de fin coge pero y aquí en España no sé qué está haciendo el Gobierno ahora mismo funciones

Voz 3 33:07 o incluso el anterior Gobierno

Voz 0861 33:09 que que tenemos aquí en España ahí ha movido algún tipo de ficha es decir se han previsto algún tipo de de informe previo para garantizar la inocuidad de de de cinco G o no han hecho nada

Voz 28 33:20 pues no y cuando salió

Voz 29 33:23 yo el Plan nacional sin coge

Voz 28 33:25 información pública Ecologistas en Acción no la padecen pidieron como marca la ley general de estado de salud pública española que existiera una evaluación de impacto sobre la salud que esta ley alude en concreto a emisiones electromagnéticas no se ha hecho nada de eso pero a mayores y lo que es muy serio y muy grave la legislación española desde la Ley General de Telecomunicaciones de dos mil catorce preveía que se hubiera constituido un comité interministerial de radio frecuencias y salud

Voz 11 33:57 sí sí sí

Voz 28 34:00 o sea la disposición adicional décima de la Ley de dos mil catorce El recoge que se tiene que crear ese comité nuestra creado y el Defensor del Pueblo ha requerido ya en varias ocasiones al Ministerio de Sanidad del Gobierno anterior del PP y al Ministerio de Industrial el Gobierno del PSOE que son los dos que estarían involucrados en esta creación hasta ahora no ha habido no no se ha conseguido

Voz 0861 34:25 bueno blanca ya para terminar hablando no de de la llegada de de esa tecnología fin coge que como decías antes no tanto los nos venden a los promocionan a nivel comercial es y me gustaría despedirme con un concepto muy interesante que que vosotros mismos también estáis alertando que es el despotismo tecnológico en cómo podríamos definir este concepto

Voz 28 34:49 sí bueno pues que en el siglo XVIII tuvimos lo que se llamaba el despotismo

Voz 11 34:54 me gusta todo para el pueblo pero sin el pueblo

Voz 28 34:57 en estos momentos lo que se está produciendo es una especie de despotismo tecnológico en el que se nos impone una tecnología por métodos no democráticos porque estamos diciendo que hasta se están incumpliendo las mismas leyes y bueno parece que se nos va a dar todo pero no se cuenta con nosotros entonces es importante que la ciudadanía está informada que las decisiones te tecnológicas empiecen a ser democráticas y que entre todos decidamos puesto que todos vamos a sufrir las consecuencias Si bueno si una tecnología merece la pena seguir hacia adelante o preferimos esperar un poquito contar con garantías antes de desplegar la pues blanca

Voz 0861 35:39 Salinas portavoz de contaminación electromagnética de Ecologistas en Acción gracias por por darnos tanta información y tanta luz ante un tema bueno pues un tanto oscuros como este de la tecnología cinco G gracias por estar con nosotros y seguro que volveremos en un futuro hablar con contenido y con vosotros porque hay que hacer un seguimiento bastante preciso no de de lo que pueda ser la implantación de esta tecnología blanca Un placer gracias igual hasta luego

Voz 30 36:08 a la calle nos va a Salva

Voz 0861 36:58 bueno desde luego que lo que nos acaba de contar blanca da para pensar en está historia pues también con seis años hay niños que cambian cromos algunos juegan pues no sea la tal vez de sus padres por ejemplo si les dejan otros juegan a torito el alto al fútbol a la comba con seis años pues también hay niños que

Voz 9 37:19 hasta su tiempo en recoger latas en de coger plásticos o botes son los reciclado

Voz 23 37:26 les

Voz 3 37:30 se estima que hay ciento

Voz 0861 37:31 k de ciento cincuenta y dos millones de niños y de niñas que están trabajando en el mundo niñas y niños explotados

Voz 1 37:38 de emigrados expuestos a trabajos potencialmente peligrosos que pueden dañar su salud

Voz 0861 37:46 y el ejemplo de los refrigeradores pues es uno de los muchos que podríamos poner para retratar la explotación infantil de la que muchas mafias siguen aprovechando en Medellín en Colombia está nuestro siguiente invitado todo un invitado muy joven Juan David bienvenido a punto de fuga qué tal cómo estás muy bien lo primero Juan David cuántos años tienes lo que te pregunto con cuántos años comenzase a recoger latas con cuántos años este convertirte en un refrigerador los seis años y cómo acaba este ahí

Voz 12 38:21 bueno resulta que pueden mismo Madrás muy constante en la casa entonces en la que ha muchas veces no había alimento novia como decir a mis hermanos en Nápoles cuando empezaba a traer alimentos pues yo simplemente salí hay pedía pues en las casas eran algo para hacerle comer a mis hermanos pero cuando vimos la necesidad pues que ya no había ropa no vean otras cosas entonces me tocó sería reciclando de encontraba rock para cobija excusaba así para por lo menos saciar el frío en Somalia

Voz 0861 38:47 cuánto te daban por cada lata o cuando sacaba saldría por ejemplo con esa ropa que conseguía

Voz 12 38:52 pues o como el campo por por kilos de luces me refería siete mil pesos hecho mismos

Voz 0861 38:58 qué hacías con con ese dinero

Voz 12 39:00 en pues compraba lo que era comida con mis hermanos pues más que todo eso porque incluso en la casa no había luz test me tocaba aprender un poco de leña para que tenga

Voz 0861 39:09 y cómo conseguir este dejar ese trabajo porque claro y imaginamos no la necesidad la desesperación pero Juan David como deja uno

Voz 12 39:18 la calle bueno es que yo ambos fueron es un proyecto que se llamar hecho soñar el cual trabaja en las periferias entonces estos iban a un folio que llamaba Santa María la Cruz perdón se llama porque aún entonces que ir yo yo hacía parte de colegios donde pasé tiempo no está avalado por el Ministerio de Educación osea unos simplemente iba educarse pero nunca pasaba de grado legalmente ir estos llevan a este lugar y ahí nos dan pues educación tal como sexualidad responsable el fármaco dependencia con las drogas y pedagogía salesiana muchas veces para a veces resulta que salían en un comunicado constante para ver a casi mejor bajo llave entonces un segundo piso yo me volaba me tiraba por la ventana para ir a derecho a soñar

Voz 0861 40:02 sí entiendo Juan David que tuvo que ser muy difícil no que con solo seis años tuviese es que que trabajar día tras día en tu entorno tus amigos por ejemplo era una realidad similar a la vuestra la tuya o no se tenías tiempo para jugar por ejemplo con tus amigos

Voz 12 40:18 pues como le digo pues Brunner manejar mucho más menores que yo sabe aún quedan seis cuánto tiempo cuatro años yo practicantes pronunciar el tiempo que no estaban derecho a soñar con ellos permanecían en la casaca muchas veces cuidando las cosas pues no haya salía Eto'o pero y como lo que no era muy cuando porque el barrio de la conflictivo ese es el tan pronto la droga una banda que nos hiciera algo

Voz 0861 40:43 Juan David como país por ejemplo cómo los jóvenes en en vuestro barrio es capaz de de las bandas tenéis herramientas para poder evitar caer en esas garras

Voz 12 40:53 lo muy cuando las bandadas trabaje con ellos por el tema El derecho penal de que eso no son responsables antes de los catorce años entonces muy común que lo sucio pero es más que todo el apoyo es estas entidades como Joan Bosco de lo que tiene que ver con en Estados que yo expresan algunos programas que se encarguen como dar esa educación y mira qué alternativas hay para que sueño sacan de sus conflictos

Voz 0861 41:14 bueno y alternativas ahí porque tú Juan David si no me equivoco ahora mismo está ya en la universidad qué estudias derecho yp pensando me dicen que quiere ser

Voz 31 41:26 defensores de los derechos humanos yo estaba pensando digo que es como proceso de ir a todo trasciende y es yo no muchas veces buenos en plena con lo que ha vivido con base los completos al de la educación carreteras y hongos que une main tenga o con estudiar Derecho y sobre todo el área Derecho de Familia

Voz 12 41:45 para entrar pues los jóvenes mucha fortalecer y sobre todo trabajar en cuanto a la a la calle porque muy propensos que los a todos los jóvenes los niños sean inclinados a las drogas atraídos por estos con botellas no obstante de calle Illa como para ahí complementando esa parte de una historia muy triste proyecto estén muy Smith Berta es muy fuerte y hay que saber que hay que trabajar en el área de la familia porque es que una vez es aún más porque la mía estaba haciendo un trabajo en en barrio triste que unen es un varios aquí en Medellín ya hay es muy escaso que es muy propenso que se prostituyen niñas que haya mucha pues que haya muchos de tipo de cosas hijo una niña de siete años cuenta la la señora que le hizo un examen y encontró en ella de siete años ya enfermedades de transmisión sexual

Voz 0861 42:34 bueno e Juan David nos cuenta escasos terribles allí en en Medellín tú has pensado ser padre

Voz 32 42:40 eh yo a mí me han preguntado respeta esto

Voz 12 42:45 de qué dependerá de Tenerife algo así tal cosas

Voz 32 42:47 mi hijo está bien me gustaría

Voz 33 42:49 no bueno pero también me gustaría dotar porque hace contenía las doce años me acuerdo que del patio no sacando a un lugar que llamó quién descalzos yo estalla asentado pues de un chorrito cuando llegó un niño un poquito más pequeño que yo hice yo estaba pues miran lo sirviéndose pero estará jugando con nosotros cuando llegó el papiloma May los con la mano hicieron llevar eso a mí me marcó Joe llegó la nueve tiene familia nosotros somos un grupo grande yo dije en algún momento mías yo me enamora formó una familia

Voz 0861 43:20 quisiera que no tuviera eso es muy bonito eh Juan David y te pregunto por ejemplo si tiene suní

Voz 9 43:27 o si adopta a a un hijo

Voz 0861 43:29 por ejemplo tú permitirá es que con sólo seis

Voz 9 43:32 años tu hijo tuviese que trabajar

Voz 34 43:35 no ha sido jamás e incluso incluso yo yo pienso en él

Voz 33 43:41 lo me tiene que dar lo que no todos en algún momento ninguno tiene que buscar que que estén estén a los no te haces lírico el día que yo tengo un hijo en ya que ya tenga una Parera quiero estar aquí es bueno tener un buen desde la habilidad a decir entraba vómitos para puede lo que yo no tuve les pues leal por el que tengo unos recursos mínimos para oír bien adecuadamente

Voz 0861 44:05 pues cuando te agradecemos que que haya contado tu historia en tu caso aquí en Punto de Fuga sobre todo una historia muy importante no para ver la historia de superación como se puede salir no de de esa explotación infantil y lo más importante rehacer tu vida hasta el punto de de emprender una una carrera única citaría para defender los derechos de de otros niños que como tú en su momento están siendo explotados te damos las gracias de verdad pero estar con nosotros y mucha suerte en tu proyecto y con con toda tu vida vale

Voz 12 44:34 vale muchas gracias a ustedes por escucharnos

Voz 35 44:36 el mundo Express con setenta millones de historias personales individuales nos parece fundamental de de reflexionan sobre todo Iscar cada uno de estos viajes físico vitales

Voz 1315 44:51 ya hay setenta millones de personas que se han visto obligadas a dejar sus casas es el número más alto que se ha registrado en los últimos setenta años en toda la historia Dagnino esta semana ha sido el Día Mundial del Refugiado y la agencia de la ONU ha presentado su informe anual Francisca Free su representante en España y que la mitad

Voz 35 45:09 de ellos son niños y niñas este trato representa todos punto tres millones más que el año anterior el doble les que había hace veinte años

Voz 1315 45:20 cada vez vamos a más durante dos mil dieciocho cada día cerca de cuarenta mil personas han visto forzadas a huir IS aseguran en el informe un número conservador dicen que es mucho mayor pero que es complicado contabilizar muchos desplazamientos en especial los de Venezuela Screen

Voz 36 45:34 sí acerca de la bueno de la dictadura de Nicolás Maduro

Voz 37 45:37 imposible de volverse a que me quitaran los derechos a que me secuestrar a Ana que me metieran presa que me matara cualquier cantidad de cosas

Voz 36 45:45 que ocurren cuando no tienes derechos también los de Honduras Salvador secuestraron a mi hijo de quince años me tuve que venir empecé de cero el así lo lo necesito porque si te son matan a mí me matan a mí porque las Díaz los buscan todavía

Voz 1315 45:59 la mayoría de desplazados después de ocho años de conflicto sigue siendo de Siria como Amin que ahora hasta aquí en España

Voz 38 46:05 al principio cuando he llegado aquí en España porque es de entrar a Melilla y hay CTIC de refugiado pero es con con decisiones malas de

Voz 30 46:20 por ejemplo agua para beber no hay

Voz 38 46:24 hay muchas cosas no están bien ahí

Voz 1315 46:27 en total en todo el mundo hay más de tres millones de personas que están esperando a que los gobiernos de los países a los que han llegado tomen una decisión que acepten o no su solicitud de asilo aquí en España según el informe de ceder hay cien mil solicitudes atascadas Nicolás Castellano

Voz 1620 46:41 uno de los que Zapa de siendo estas situaciones Suleiman barre

Voz 24 46:44 llegue en España el cuatro de julio dos de dos mil ocho

Voz 0861 46:49 rescatados por el barco penales desembarcó en Barça

Voz 1620 46:52 lo hay desde entonces su petición de asilo sigue sin respuesta como él hay más de cien mil expedientes atascados con cincuenta y cuatro mil nuevas peticiones sólo en el año dos mil dieciocho además sólo a uno de cada cuatro Se la cama concediendo protección palomas favores

Voz 39 47:05 apenas se alcanzó un veinticuatro por ciento de resoluciones favorables seguimos estando a la baja respecto al

Voz 0861 47:10 la media de los países europeos que estaban entorno al treinta ocho por ciento la secretaria general de CEAR Estrella Galán

Voz 1620 47:15 han reclama directamente al presidente del Gobierno

Voz 24 47:18 tras años por delante de ese nuevo gobierno un gobierno progresista que esperamos enfoques sus políticas rescatando el espíritu de la cual

Voz 1620 47:27 dos mil diecinueve va camino de un nuevo récord con más de cuarenta y seis mil solicitudes de asilo solo

Voz 23 47:32 hasta el me tema

Voz 1315 47:34 la semana además ha cumplido un año de la llegada de la Aquarius al puerto de Valencia seiscientas treinta personas que llegaron a nuestro país después de días en un limbo en el mar Félix es uno de ellos

Voz 40 47:44 ahora una lid antes no Feli es malo malísimo en Libia mucho yo comida Dopa soy yo una OPA Tenzing

Voz 1315 47:57 ahora vive en un piso de CEAR en Valencia Félix tuvo que salir de su país Sierra Leona por ser estigmatizado rechazado trabajo como enfermero y enterrador en la peor epidemia de ébola de la historia ya está estudiando para trabajar en España

Voz 40 48:09 quién va a continuar mi mi profesión yo ahí tengo mi casa musicales que les quedaba bien no vivido os picar hubo mucha actividad desea es lema a esa plaza aquí

Voz 1315 48:28 todavía sobre refugiados sobre emigrantes una historia más en Estados Unidos la de un bebé el niño más pequeño que ha sido separado de sus padres en la frontera como consecuencia de la política de Trump corresponsal en Washington Marta

Voz 1510 48:39 se llama Konstantin mutuo tenía cuatro meses cuando fue separada de su padre por los agentes de migración estadounidenses tras cruzar la frontera con México de manera ilegal Konstantin estuvo los siguientes cinco meses bajo el cuidado de autoridades federales hasta que fue llevado a una familia de acogida donde continúa actualmente su padre fue deportado a Rumanía el país de origen de ambos según cuenta el New York Times Konstantin es el niño más pequeño del que

Voz 41 49:04 tiene registro separado de su familia por las

Voz 1510 49:06 política de tolerancia cero que aplicó la primavera pasada esta administración bajo esta medida de mayo a junio del año pasado dos mil ochocientos menores fueron separados de sus padres pero el Gobierno ha reconocido este año que pueden ser hasta cincuenta mil más la justicia federal ha dado un plazo de seis meses al Departamento de Salud y Servicios Humanos para identificar a todos estos niños aunque las autoridades ya han advertido de que el proceso se puede demorar incluso años

Voz 1315 49:36 hace ya dos semanas que el presidente de México cedió ante las presiones de Trump y llegó a un acuerdo con Estados Unidos para frenar el cruce de emigrantes bueno pues las consecuencias ya se empiezan a notar y Médicos Sin Fronteras denuncia que las políticas de México las detenciones las redadas están forzando a los migrantes a esconderse a evitar algunos lugares yeso dicen tiene una consecuencia clave pierden el acceso a servicios médicos básicos Sergio Martín coordinador de la ONG en México

Voz 41 50:01 las políticas actuales lejos de ser humanas y estas medidas represivas lo único que están consiguiendo es condenar al migrante no olvidemos que cada vez hablamos más de mujeres niños familias enteras a más penuria además sufrimientos más violencia mi esto incluya peticionarios de asilo que muchas veces dejaron sus lugares de origen precisamente por esta violencia

Voz 1315 50:22 sobre los rojilla misioneras

Voz 42 50:24 el crimen una visión Lisboa ancho de Rhythm and

Voz 1315 50:31 hace poco menos de un año la ONU pedía que los líderes militares de Myanmar fueran juzgados en un tribunal internacional por genocidio crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad bueno pues ahora una investigación interna independiente dice que Naciones Unidas ha cometido un fracaso sistemático en la crisis de los rojilla aunque dice que la principal responsabilidad de lo que está viviendo esta minoría musulmana es de Myanmar también habla de una responsabilidad compartida el secretario general Antonio Guterres ha dicho que acepta las recomendaciones Ike las implementará

Voz 24 51:04 la verdad es que él sea cuidadora protectora vigila la del Cosmo pues eh es un gran riesgo las defensoras del medio ambiente como rutina de Guatemala

Voz 1315 51:17 las sufren más violencia por ser mujeres

Voz 24 51:19 de tocar lo que nunca quieres que tu vida el empleo que saquen la porque no merece estar allí vulnera tu dignidad como personas nos expone a la sociedad y nos tachan como que operamos las malas

Voz 1315 51:37 un nuevo informe de Alianza por la solidaridad evidencia cómo además de la persecución por luchar por la defensa del medio ambiente estas mujeres también sufren violencia machista según sus datos un cincuenta y cuatro por ciento de las agresiones son producidas por políticos militares o jueces que buscan aseguran proteger los intereses de las compañías que explotan estos territorios Rosa Tristán es la

Voz 43 51:58 es sufren campañas en las que les llaman prostitutas en sus ediciones propias comunidades no o que va es que va muy provocativa o si te dedicas a esto es porque eres un arroba familias acoso sexual por parte de sus propios compañeros de la ducha porque aquí

Voz 1315 52:14 han lanzado una campaña desterradas quieren que se garantice de forma específica la protección de estas mujeres persecución a los activistas y también a los periodistas que cubren esa información un proyecto en el que colabora el diario El País con decenas de medios de todo el mundo Grimm Blood busca sacar a la luz las persecuciones que sufren quienes informan de crímenes medioambientales la primera entrega cuenta la historia de Carlos Shock un periodista de Guatemala lo han perseguido amenazado instan a punto de quitarle la custodia de sus hijos por informar de las protestas contra una mina Paula los

Voz 0564 52:45 la subdirectora del país Berna González Harbour coordina el proyecto Grimm

Voz 0283 52:50 queremos participar junto con los principales diarios del mundo investigar aquello que los periodistas locales no están impedidos de investigar no porque les amenazan porque les matan porque les han detenido encarcelado

Voz 0564 53:06 investigación que comparte el país en una treintena más de reconocidos diarios de todo el mundo es acerca de la mina de níquel que explota una empresa rusa en el Store un pequeño pueblo de Guatemala

Voz 40 53:17 a los banqueros que son casi paradisiaco expuestas entiendo que es machacados y destrozado y todo lo que implica además de vertidos al lago que que que es comer hasta entonces también lo que son las publicar ya

Voz 0564 53:32 el que habla es Jacobo García periodista de El País que ha investigado la información él tomó el relevo al periodista local Carlos Chop hoy envuelto en un proceso judicial interminable por los formar sobre la mina y las protestas vecina

Voz 40 53:46 inicial cada triplicaría gratuita el pasaporte lo salir de allí y sobre todo llega dos años que no sabe acaba en la cárcel

Voz 0564 53:55 en la próxima entrega conoceremos la historia de la minería de arena en India

Voz 44 54:02 eh

Voz 45 54:15 on

Voz 46 54:18 se nos ha ido bien

Voz 0861 54:26 pues hemos agotado hoy a nuestra hora de programa terminamos por esta semana pero Punto de fuga ya sabéis que regresa en muy poquitos días aquí a la misma hora pendiente de más historias que nos puedan interesar Ike demuestren una semana más que este mundo también importa adiós

Voz 48 55:39 ideal