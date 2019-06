'El trabajo de Innocence Project, rescatar presos inocentes como los Cinco de Central Park'

Voz 1 00:00 sí sí Villabuena que tiene eché en órbita couché Menoyo Letizia energía este quién se queda

Voz 0861 00:15 para algunos hablar de los cinco de Central Park es hablar de una serie de Netflix impactante dura cruel por encima de todo real muy real una serie inspirada basada en algo que ocurrió en mil novecientos ochenta y nueve en Nueva York un caso más de racismo policial de abuso institucional contra cinco jóvenes negros de Harlem que sin esperarlo se vieron atrapados en una pesadilla

Voz 1463 00:43 la noche del diecinueve de abril de mil novecientos ochenta y nueve cambió para siempre la vida de Raymond Santana Kevin Richardson han Roma Cry Josep Sala y Qorei Wise cinco chicos negros de Harlem que estaban en el momento erróneo en el lugar equivocado siendo menores sin haber realizado ningún delito fueron condenados a prisión acusados de violación y otros delitos

Voz 2 01:03 por qué aquellos chicos excepto a tu Yusef se dedicaron a pegar a gente inocente yo no fui al parque a pegar a nadie sólo quería estar con Cory Jedi no habría ido si hubiera sabido que estaban allí para eso osea que no hiciste nada

Voz 1463 01:19 una mujer blanca que corría por Central Park en Nueva York fue violada ya asaltada ellos estaban en el parque la fiscal Unió cabos aunque sin pruebas evidentes ni testigos ni ADN ni la confesión de la víctima que no vio nada sin embargo la violación fue un caso mediático la policía en la fiscal necesitaba mostrar que todo estaba controlado y consiguieron que las víctimas declarasen

Voz 3 01:38 el ADN del frontis vaginal no es concluyente no había semen suficiente presente en la víctima para analizar no coincide con el de ninguno de ellos los informes dicen que la víctima Patricia Mail en no recuerda nada del suceso de modo que no hay razón para que la Fiscalía les llame como testigo no tienen pruebas materiales y testigos

Voz 1463 01:57 es una prueba más de las grietas que tiene el sistema judicial y policial en Estados Unidos que retrata a Badu Verne en la serie de Netflix así nos ven

Voz 4 02:05 pero somos inocentes no lo hicimos deben comprender todos ustedes que la causas Se ha asignado para la sección cincuenta y nueve del Tribunal Supremo del estado de Nueva York

Voz 1463 02:14 era un momento en el que las tensiones raciales estaban a flor de piel la ciudad de Nueva York y en general en todo el país y la criminalidad era muy elevada necesitaban detenciones rápidas y forzaron sin abogados no hay pruebas esas detenciones sus condenas fueron revocadas en dos mil uno cuando un violador en serie confesó haber sido el autor dice la directora que todo esto podría volver a pasar

Voz 5 02:34 la pena a dos cuestiones que han huy claro que podría pasar ahora la pregunta es si podemos mirar al pasado para evitarlo en el futuro a mi me gusta mirar a estas cosas en mi trabajo mirar atrás y buscar los detalles de lo que ha pasado el contexto interrogar

Voz 1463 02:49 el entonces alcalde de Nueva York dijo que era el crimen del siglo y Donald Trump que aparece también en la serie llegó a pagar anuncios en los principales diarios neoyorquinos pidiendo que fueran condenados a muerte los abogados de las víctimas han pedido a Trump que se disculpe pero el presidente ya saben ha dicho no

Voz 0861 03:22 gracias Pepa Blanes por este retrato de los cinco de Central Park cinco exoneró es decir presos inocentes que ahora luchan para evitar que otros ciudadanos como ellos pasen por lo mismo bueno ser es la batalla que iniciaron hace años alguno de los cinco de Central Park como por ejemplo Yusuf a su pesadilla bueno que eso forma parte de una ONG que impulsó el proyecto Innocence Project un programa para rescatar de las cárceles a presos inocentes es una red de abogados voluntarios desplegados por todo Estados Unidos pero también por otros países en San Diego en California trabaja Audrey Magín Audrey bienvenida punto es fue qué tal cómo estás buenos días

Voz 9 04:05 hola buenos días cómo está muy bien

Voz 0861 04:08 en Audrey fueron parte de este potente equipo de abogados y que traducía al español sería algo así como en la red de de inocentes un proyecto que se fundó en mil novecientos noventa y dos te pregunto en todo este tiempo avisa el a muchos inocentes habéis tenido muchos Exxon Ariz

Voz 9 04:25 si nuestro propio proyecciones detonado veintinueve personas hombres y mujeres que son las redes pues sale y una persona casi todos los días entonces ya es impresionante

Voz 0861 04:35 qué sensaciones tenéis cuando conseguís que que una persona inocente lleve ya sea un día no en prisión o varios años como estos cinco de Central Park y les reconoce que son inocentes y que tienen que salir de la cárcel qué sensaciones recoge y secundan no

Voz 9 04:54 a lo mejor está absolutamente porque hemos trabajado en estos casos el muchas instancias por Podemos es una buena persona después de haber pasado seis años en la cárcel y otro treinta y seis y es igual EE absolutamente increíble obligan obviamente triste por lo que haya pasado operó peligro

Voz 0861 05:18 claro porque quién repara todo ese tiempo que que que han estado en en en prisión encerrados siendo inocentes porque claro recientemente vimos no como a los cinco de Central Park se les indemnizó con con unas cantidades millonarias no por parte de del Supremo estadounidense pero claro yo no sé hasta qué punto solamente el dinero repara todo el daño que ha sufrido estas personas no

Voz 9 05:40 es es una es lo más difícil porque salden hice puedo imaginar que después de tantos años de no haber trabajado es muy difícil de explicar algún futuro emplearon estoy no pueden encontrar trabajo pero en California si podemos proclamar como hay que él tema dictan que deben de recibir ciento cuarenta rodar es por cada día que estaban encarcelado lógicamente exige Irwin de obtener ese dinero pero es posible hemos hemos logrado eso para varios a todo bien no para Rafael Madrigal tristemente

Voz 10 06:13 no bueno pues podría acaba de mencionar el caso de Rafael Madrigal

Voz 0861 06:20 a quién precisamente tenemos al otro lado del teléfono Rafael qué tal buenos días buenos días te pregunto cuánto tiempo llega hasta pasar en la cárcel

Voz 11 06:29 es un poquito menos de diez años mueren tres meses menos de diez años

Voz 0861 06:34 casi diez años porque de que te acusaban

Voz 11 06:38 mí me acusaron de Atento asesinato uno él El crimen ocurrió

Voz 12 06:42 es todo lo que ven es muy claro

Voz 11 06:45 porque el crimen ocurrió yo estaba en la ciudad de Rancho busca trabajando o sea que no era no era era imposibles que yo estuviera tu querer

Voz 0861 06:53 por qué pruebas tenían para para verte mantenido diez años en prisión

Voz 11 06:57 es es el gran el que se producen unas pruebas todo comenzó con es de uno de los testigos diciendo aquí yo me parecía a la persona que atentó de matar al chaval

Voz 0861 07:11 cuando te dijeron Rafael que que después de diez años e iba a ser libre que iba a esa puede salir a la calle qué fue lo primero que te pasó por la cabeza

Voz 11 07:19 cuando le dicen algunos lo he por primera vez una cree porque pues a a respecto de cómo está el sistema hasta ahora es como el dicho no eran no no creer hasta ver

Voz 0861 07:34 era fue las podido rehacer tu vida después de haber pasado nada menos que diez años casi diez años en encerrado en una cárcel

Voz 11 07:40 gracias a Dios si he los últimos diez años ya tengo que fue liderado he estado trabajando desde el día que salí de mi fijos han estado creciendo porque hijo más grande acaba de Red su maestría en crimen enología también

Voz 0861 07:58 esa es precisamente su hijo está estudiando ahora criminología

Voz 11 08:01 sí dijo el más grande habrá una estrella en Criminología

Voz 0861 08:04 Rafael en todo este tiempo en alguien del jurado o alguien de la amistad de de Justicia se dirigió usted para pedirle perdón por por haberle encerrado erróneamente

Voz 13 08:14 nunca desde el día que ve abrieron las rejas para yo regresar a casa ha habido una persona que me haga dicho pero los responsables que yo considero los sables los detectives del procurar el procurador la procuradora este el juez nadie nadie me ha dicho es que disculpas los cometimos un error

Voz 0861 08:36 ahora hay gente Rafael que cree que el dinero lo lo cura todo pero le pregunto el dinero puede reparar el daño que usted ha sufrido por haber estado encerrado erróneamente durante diez años

Voz 13 08:48 bueno al respecto deja pregunta yo no le podría decir porque hasta este día yo no recibidos los vincula aceptado que el estado de California respecto de una compensación yo lo que yo le puedo decir a usted podría ofrecer diez millones de dólares yo les diría que usted yo no pasaría un día en la cárcel algo que no hice por ese precio

Voz 0861 09:10 lo imagino perfectamente Rafel tuvo que ser durísimo que pensaba día tras día encerrados sabiendo que usted no cometió aquel crimen

Voz 13 09:18 bueno pues pasan muchas cosas por la mente de uno esté especialmente en la situación que está alguno en la prisión las prisiones pues uno uno que ya paso por esa experiencia sabes de qué nos un parque diversión es un lugar donde día tras día tienes que tirar vas a ver el día siguiente a porque en una prisión lo especialmente con el tiempo que yo llevaba de condena yo en los diez años estuve con los prisioneros qué podemos decir de lo peor uno no sabe si va a amanecer vivo el día siguiente uno no sabe qué es lo que va a pasar en las prisiones

Voz 0861 09:57 que no están poniendo Rafael por curiosidad ha visto usted alguno de los capítulos de esa miniserie de la que venimos hablando de de de Netflix when they as y así nos ven ya lo miré todo y que le pareció no

Voz 13 10:11 de allí hice mucho la realidad a base de lo que ocurrió allí es más lo que nos ocurre a todos los las mentiras de los detectives la presión a los a los testigos la presión a las víctimas de que para ellos es no a agarrar a una convicción sea como sea sea la persona inocente no sea culpable ellos no más quieren en la colección todos les importa si es culpable o inocente

Voz 0861 10:41 en su caso por ejemplo que requiere le acusaron de de lo que hizo por el simple hecho de ser latino

Voz 13 10:47 yo digo que si mi opinión personal dijo que sí porque la descripción que vieron de la persona que hizo la te entonces asesinato lo único que hicieron es un hombre latino de diecinueve a veinte años se gana

Voz 0861 11:02 usted sólo tenía diecinueve años cuando ocurrió aquello no yo tenía veinticinco y no lo hemos contado un Rafael cómo consiguió salir de prisión al final en sus abogados cómo consiguieron sacarle de aquella cárcel bueno

Voz 13 11:14 ha de desde el comienzo unas conversaciones que fueron grabadas a dentro de la cárcel que al comienzo cuando salieron esas grabaciones a él la pro el procurador a tenían pensado que las grabaciones eran vías pero al contrario no eran grabaciones mía sino que eran las grabaciones de la persona que estuvo involucrada con esta este este CRIT en esas grabaciones él estaba diciendo a su furia que yo no tenía nada que ver en este crimen cosa que él estaba deben de tiros confesarle y él no tiene nada que ver lo malo o de que la procuradora que tenía esas grabaciones es decir antes que él de hallar al culpable

Voz 0861 11:58 en casa con todo sea el juez nunca las aceptó nunca es aportaron no creo

Voz 13 12:01 no no nunca las presentaron mi abogado y la procuradora

Voz 0861 12:06 quizá sí sí aquella grabación se hubiese presentado en su momento usted no habría pasado diez años en prisión

Voz 13 12:13 se lo garantizo que yo no hubiera pasado desde el momento que hubieran escuchado grabaciones no no hubiera yo no a mí no me hubieran encontrado culpable porque si así él es jurados duró casi cuatro días

Voz 11 12:26 en deliberaciones para encontrar culpables

Voz 13 12:29 en esos cuatro días las preguntas que yo estaba hacer es queremos saber donde estaba trabajando que es lo que estaba sin ver al final del día sido hubiera escuchado esas grabaciones yo estoy más que seguro que no me dieran encontrar ocupado

Voz 0861 12:44 de afán me gustaría despedirme con no sé con una mirada positiva de cara al futuro que tiene usted planeado programado para para el futuro con su vida después de entiende que usted querrá recuperar el tiempo perdido en no se qué le gusta hacer que le gustaría poder hacer que no hizo

Voz 13 13:01 bueno yo lo que estoy tratando de recuperar ese tiempo que partir con mis hijos cuando recién fui encarcelado tenían tres y cinco años Brito ya tienen veinticuatro muy veintí un año los horita que yo lo único que quiero es recuperar ese tiempo con ellos ha no que no pudimos verde de cuando yo estaba inscribió lo quiero hacer ahorita era ayudarles ayudarle a mis hijos en el futuro explicarles lo que está pasando lo que puede pasar que Paul tiempo estén alerta a estar era porque sabe porqué esto de de es muy grande es no lo más no no más me ha pasado mi órbita está pasando mucho mucho esto

Voz 0861 13:42 pues Rafael Madrigal de verdad gracias por ofrecernos por contarnos su historia su caso concreto y personal aquí en Punto de Fuga Cadena SER le deseamos muchísima suerte para el futuro que recupere todo ese tiempo perdido y que disfrute de sus hijos y que y que sea feliz gracias de verdad por atenderán

Voz 13 13:59 las

Voz 14 14:00 un placer de bueno como fue aquí es inocuo también se esfumó y si no viene muy bien

Voz 15 14:14 sí hombre que cuesta mucho sacar a un inocente de la cárcel en Estados Unidos

Voz 9 14:23 ah sí está años pues no es solamente legalmente extremadamente difícil pero es años y años y años de trabajo porque después ninguna condena ya no hay prisa entonces ya no hay trecho a un juicio rápido no hay no hay prisa porque todos piensen y hacia resolvió entonces para recibir acceso a dimensión o conocimiento aun sin la evidencia existe brasier por ejemplo una prueba de ADN eso puede durar dos años porque nadie te responde las Cortes quién cientos los casos pendientes de personas que no han sido han juzgados entonces todo pasan muy muy muy muy lentos

Voz 0861 15:07 tienes muchas peticiones sobre la mesa ahora mismo de de personas que reclaman vuestra ayuda

Voz 9 15:11 y si estamos litigando dos casos de este verano han ido estoy pensando en presentar dos peticiones más en otoño cuando terminamos el ligar estos dos casos

Voz 0861 15:23 Audrey en el caso de los cinco de Central Park a las pruebas de ADN fueron determinantes para conseguir su liberación pero en cambio también pesó mucho para su encarcelamiento inicial que estos jóvenes se autoinculpó pasen a través de de confesiones falsas sacadas no he a base de de torturas y extorsión policial te pregunto esto sigue ocurriendo a día de hoy

Voz 9 15:46 sí eso pases una tortura psicológica y eso es lo que estamos viéndonos que veinticuatro veinticinco por ciento de los casos hay una concesión calza el nuestro casos de exoneración eso pasa creo que más en la con la gente de que quiénes son inocentes porque creen al sistema y cree que el sistema va a funcionar para ellos entonces para salir de la situación el interrogación policial o lo que sea es la más con no para terminar esta etapa pensando que lo quiere resolver después escritos por es posible como ahorre versar ese proceso después de que sea iniciado

Voz 0861 16:27 Audrey en América Latina por ejemplo sufren un importante problema de saturación en las prisiones de de cárceles llenas de gente de presos desde la llegada del de Donald Trump allí en Estados Unidos también paséis el mismo problema

Voz 9 16:40 sí no tanto como en América Latina porque en la mayoría de los casos quién van a juicio rápido si es un caso gigante y rechazar ese derecho y prolongar el proceso para ser su propia investigación cómodo no me encantaría decirle que inscriban culpa creo que no lo sé causó

Voz 0861 17:07 bueno será una de las pocas cosas que quizá no le podíamos se imputaron reprochar a Donald Trump por cierto hablando del presidente Estados Unidos Aubry me gustaría que nuestros oyentes escuchen lo que dijo en su momento sobre el caso de los cinco de Central Park en su intento

Voz 16 17:25 creo que a veces un negro debe pensar que no tiene ningún tipo de ventaja sobre los blancos pero hoy en día en la actualidad más de una vez he dicho que incluso a mí si pudiera elegir me encantaría ser un negro educado porque creo que hoy en día tienen cierta ventaja sobre los dos

Voz 0861 17:40 ha hecho durante mucho mono Donald Trump que en mil novecientos ochenta y nueve el reclamo restaurar la pena de muerte a raíz del caso de los cinco de Central Park te pregunto si Trump continúa en la Casa Blanca que va a ocurrir con vuestro trabajo es decir creéis que vais a tener más trabajo o menos o qué pudo ocurrir de de esa de la defensa legal de de la gente inocente

Voz 9 18:03 miedo son es miedoso tener la tenerlo ahí está diciendo ahora que quiere aumentar las instancias de pena de muerte y quiere cómo se queme Quick Ashley como químicamente quitar la posibilidad retos dossier si estás condenado de abuso sexual en contra de niños y quiere hacer cómo a ser más rápido ese proceso lo que va a tener consecuencias sumamente canapés para ella y los derechos de

Voz 0861 18:34 Audrey comentábamos antes que el puesto de trabajo y se ha exportado a otros rincones del planeta a otros países en este asesorando también a otras redes de inocentes en otros países por ejemplo aquí en España

Voz 9 18:47 sí lo es en todo el mundo gracias a Dios que tenemos un proyecto en Japón tenemos proyectos por toda América Latina tenemos casi doce en México solamente hay tres en Argentina han ido eso es lo bueno porque los errores que causan esas condenas en dique a llevan alguna que alguna condena que poner a una persona inocente en la cárcel es dado a errores humanos entonces es algo humano que causa ese ese programa y eso estarían un problema mundial sin tener en cuenta el sistema legal en donde estaba el sistema legal más por los errores humanos

Voz 0861 19:31 hoy Imaging muchas gracias por estar con nosotros un placer tenerle aquí me verdad Grassi el problema