'El despotismo tecnológico del 5G'

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena Ser Bridget

Voz 3 00:26 Mónica Mónica como comer comarcal comulga

Voz 4 00:30 la tecnología cinco Hey ya está aquí y ha dado la vuelta al mundo Yves expertos dicen que muy pronto la veremos en nuestros teléfonos

Voz 5 00:39 el

Voz 4 00:42 a Mitchell min pieza a llegar el cinco G pero aún nos falta muchos medios para poder aprovechar globos con Sam como todas las tecnologías anteriores

Voz 6 00:59 sólo tres dispositivos van a poder conectarse a la red y en muy pocos lugares así que es sólo el comienzo pero abre la puerta a tecnologías que pueden cambiar por ejemplo la forma que tenemos de cómo va

Voz 7 01:08 Vicky su bueno mucho eh

Voz 0861 01:15 los expertos dicen que faltan medios pero falta también seguridad bueno ser la pregunta que se están haciendo algunos sectores es la alerta que lanzan por ejemplo desde Ecologistas en Acción se lo vamos a Blanca Salinas qué tal Blanca buenos días

Voz 8 01:31 hola buenos días bueno como portavoz de

Voz 0861 01:34 contaminación electromagnética de Ecologistas en Acción te pregunto en lo primero en que va a seis esta alerta de que tenemos que temer con erupción de de la tecnología cinco G

Voz 8 01:45 bueno pues nos basamos en los propios científicos que ellos mismos han alertado han lanzado dos llamamientos uno en el dos mil diecisiete lo promovió de él que es el científico en base a cuyas investigaciones la OMS declaró los campos electromagnéticos Híjar de junto a otros ciento ochenta científicos pidió a la Unión Europea una moratoria en el despliegue de cinco G porque no sea investigado antes en un laboratorio qué efectos puede tener células en seres vivos en Osaka no no no se ha hecho ningún tipo de ingreso actuación previa sí que se sabe ya por por miles de estudios científicos que las anteriores tecnologías dos g3 g4 GI wifi están generando problemas problemas de salud a las personas pero también daños a cualquier tipo de vida animales y plantas

Voz 0861 02:39 problema que te cobran porque si hemos leído no es cierto que la propia Homs ella declaró hace unos años los campos de radiofrecuencia electromagnética como posiblemente cancerígenos están encuadrados no en ese nivel en dos B que también para entenderlo no habla de baja probabilidad de cáncer pero bueno hay ahí está y lo recoge

Voz 8 02:58 sí pero ahora muy recientemente han salido dos nuevos estudios que no existían con animales en el momento en que se hizo esa esa declaración es es un estudio del Instituto Nacional de Toxicología de Estados Unidos y otro del Instituto en Italia estos dos estudios arrojan resultados preocupantes de tumores de cerebro y de corazón en ratas entonces en base a eso la vamos ya ha dicho que va a reconsiderar esta clasificación probablemente la va a elevar al alza

Voz 0861 03:31 hablabais blanca en lo comentabas ahora mismo no de de una lista de de varios científicos una movilización practicamente a nivel internacional que se está en la que se está alertando del riesgo potencial de la tecnología cinco que prefieren estos centros científicos son personas reconocidas de un prestigio conocido sí sí vosotros os fiáis de

Voz 9 03:52 de este de son son científicos

Voz 8 03:55 con vamos con con muchísimas publicaciones en revistas de alto impacto por ejemplo la segunda el segundo llamamiento científico que se ha puesto en marcha y al que se han adherido ya más de cien mil no sólo científicos sino también médicos asociaciones y personas particulares Ciudadanos de todo de ciento ochenta y siete países por ejemplo ahí están y Sarko que es una científica que ha trabajado para la para la hallar la agencia que prevención del cáncer o por ejemplo estaba Martín Paul que es un bioquímico emérito de la Universidad de Washington muchas son científicos eminentes los que están poniendo los que están alertando y muchos de ellos han escrito a gobernadores a senadores a alertando pues que no se debería poner esta tecnología en marcha hasta que no se investigue previamente y se determine si puede tener riesgos para la salud

Voz 0861 04:53 en efecto está teniendo esa esa señal de alerta que se envía por parte de estos científicos a nivel internacional es decir hay un hay se está recogiendo el guante decir hay países que por ejemplo si se están planteando esa moratoria que piden estos científicos au Boat poco a poco a lo loco

Voz 8 05:10 pues hay países que ya han tomado cartas en el asunto por ejemplo Suiza varios cantones suizos han bloqueado el despliegue de cinco G hasta no tener informes que que bueno que puedan verificar si tiene uno riesgos para la salud la ministra el ambiente de Bruselas ha bloqueado también el despliegue y ha afirmado que los los habitantes de Bruselas no son conejillos de indias para probar una tecnología que no está previamente investigada o alcaldes de Morín no de ciudades italianas se han opuesto también al despliegue en Estados Unidos el gobernador de California ha vetado una ley que quitaba a los ayuntamientos la el control del despliegue ha habido muchos ayuntamientos que ya han hecho algunos de Silicon Valley han hecho ordenanzas municipales que que prohiben el despliegue en zonas residenciales el despliegue de cinco G osea que sí que hay políticos en el mundo que están recogiendo el guante está habiendo además una enorme movilización a nivel ciudadano cada vez más grande en pues ahí como ciento cincuenta movimientos Stop cinco coger repartidos por todos los continentes y en Estados Unidos se ha puesto también en marcha una Liga por por una tecnología responsable que agrupa a cincuenta y nueve ciudades de veintitrés Estados y bueno pues el problema de estos sobretodo es que la mayoría a la ciudadanía no está informada hay una propaganda inmensa nos venden todo lo bueno que va a traer el cinco pero no nos explican todos estos otros problemas que puede también conllevar

Voz 0861 06:51 la gran pregunta Blanca me comentabas ahora mismo no hay como a nivel mundial prácticamente hay una sensibilización con este problema con el tema de de fin coge pero y aquí en España no sé qué está haciendo el Gobierno ahora mismo funciones o incluso anterior gobierno que que tenemos aquí en España hay ha movido algún tipo de ficha es decir se han previsto algún tipo de de informe previo para garantizar la inocuidad de de de cinco G o no han hecho nada

Voz 8 07:16 pues no y cuando salió el Plan nacional sin coge a información pública Ecologistas en Acción no la pesen pidieron como marca la ley general de estado de Salud Pública española que existiera una evaluación de impacto sobre la salud que esta ley alude en concreto a emisiones electromagnéticas no se ha hecho nada de eso pero a mayores y lo que es muy serio y muy grave la legislación española desde la Ley General de Telecomunicaciones de dos mil catorce preveía que se hubiera constituido un comité interministerial de radiofrecuencia así salud

Voz 9 07:54 sí recogido por ley nos aquí sí sí

Voz 8 07:57 no sea la disposición adicional décima de la Ley de dos mil catorce que recoge que se tiene que crear ese comité nuestra creado y el Defensor del Pueblo ha requerido ya en varias ocasiones al Ministerio de Sanidad del Gobierno anterior del PP y al Ministerio espiar al Gobierno del PSOE que son los dos que estarían involucrados en esta creación y hasta ahora no ha habido no no se ha conseguido

Voz 0861 08:22 bueno blanca ya para terminar hablando no de de la llegada de de esa tecnología fin coge que como decías antes no hay tanto los nos venden a los promocionan a nivel comercial es y me gustaría despedirme con un concepto muy interesante que que vosotros mismos también estáis alertando que es el despotismo tecnológico en cómo podríamos definir este concepto

Voz 8 08:45 sí bueno pues que en el siglo XVIII tuvimos lo que se llamaba el despotismo ilustrado todo para el pueblo pero sin el pueblo en estos momentos lo que se está produciendo es una especie de despotismo tecnológico en el que se nos impone una tecnología por métodos no democráticos porque estamos diciendo que hasta se están incumpliendo las mismas leyes igual nos parece que nos va a dar todo pero no se cuenta con nosotros entonces es importante que la ciudadanía está informada que las decisiones te tecnológicas empiecen a ser democráticas que entre todos decidamos puesto que todos vamos a sufrir las consecuencias sí bueno si una tecnología merece la pena seguir hacia adelante o preferimos esperar un poquito contar con garantías antes de desplegar la