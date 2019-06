'Los recicladores, otro tipo de explotación infantil en Colombia'

Voz 0861 00:00 con seis años hay niños que cambian cromos algunos juegan pues no sea la tal vez de sus padres por ejemplo si les dejan otros juegan a torito el alto al fútbol a la comba Money con seis años pues también hay niños que

Voz 1 00:14 hasta su tiempo en recoger latas en de coger plásticos o botes son los reciclado

Voz 0861 00:24 se estima que hay cerca de ciento cincuenta y dos millones de niños y de niñas que están trabajando en el mundo niñas y niños explotados denigrado es expuestos a trabajos potencialmente peligrosos que pueden dañar su salud

Voz 3 00:41 el ejemplo de los jugadores

Voz 0861 00:43 pues es uno de los muchos que podríamos poner para retratar la explotación infantil de la que muchas mafias siguen aprovechando en Medellín en Colombia está nuestro siguiente invitado todo un invitado muy joven Juan David bienvenido a punto de fuga qué tal cómo estás muy bien lo primero Juan David cuántos años tienes lo que te pregunto con cuántos años comenzase a recoger latas con cuántos años te convertirte en un reciclados a los seis años cómo acaba este ahí

Voz 4 01:16 bueno resulta que pueden madre muy constante en la casa entonces en la que muchas veces no alimento no sabía cómo decir a mis hermanos inhábiles cuando empezó a Baltar en alimentos pues yo simplemente salí hay pedía pues en las cajas salvo para hacerle comer irá a mis hermanos pero cuando vimos la necesidad pues que ya no había ropa no vean otras cosas entonces me tocó salir reciclando de encontraba rock para cosa así para por lo menos saciar el frío en su hermano

Voz 0861 01:41 en cuánto te daban por cada lata o cuando sacaba saldría por ejemplo con esa ropa que conseguía

Voz 4 01:46 pues o como el campo por por kilos de UCD me refería siete mil pesos de Schumi

Voz 0861 01:53 qué hacías con con ese dinero

Voz 4 01:55 en era pues compraba lo que era comida con mis hermanos después más que todo eso porque incluso la casa no había luz test me tocaba aprender un poco de leña para cocinar

Voz 0861 02:03 y cómo conseguir este dejar ese trabajo porque claro si imaginamos no la necesidad la desesperación pero Juan David como deja uno

Voz 4 02:13 bueno es que yo ambas como es un proyecto que se llamar hecho soñar el cuatro hagan las periferias entonces estos iban a un folio que llamada Santa María la Cruz perdón se llama porque aún existe eh yo yo hacía parte de colegios donde pasé tiempo no está avalado por el Ministerio de Educación osea uno simplemente iba educarse pero nunca pasaba de grado legalmente ir estos llevan a este lugar y ahí nos dan pues educación tal como sexualidad responsable el fármaco dependencia con las drogas y pedagogía salesiana muchas veces hay a veces resulta que salía mejor comunicada constante a veces te caballo a casi mes a ojo llaves desde un segundo piso yo me volaba me tiraban por la ventana para ir a derecho a soñar

Voz 0861 02:57 sí entiendo Juan David que tuvo que ser muy difícil no que con sólo seis años tuviese es que que trabajar día tras día en tu entorno tus amigos por ejemplo era una realidad similar a la vuestra la tuya o no se tenías tiempo para jugar por ejemplo con tus amigos

Voz 4 03:13 pues como le digo pues runner manejar mucho menores que yo le había un gran seis tenía pasa tiempo cuatro años yo practicamente permanecía el tiempo que no estaban derecho a soñar con ellos permanecía en la casa muchas veces pues cuidando el sido tipo de cosas pues no es de salía Eto'o pero lo que no era muy cuando porque el barrio era conflictivo ese es el tan pronto la boca una banda que nos hiciera algo

Voz 0861 03:38 Juan David como es País por ejemplo cómo los jóvenes en en vuestro barrio es capaz de de las bandas tres herramientas para poder evitar caer en esas garras

Voz 4 03:47 eso es muy esconde bandadas trabaje con ellos por el tema El derecho penal de que eso no son responsables antes de los catorce años pero es muy común que los subsidios pero es más que todo el apoyo es estas entidades como Don Bosco lo que tiene que ver con en Estados que ellos expresan algunos programas que se encarguen como dar esa educación y mira qué alternativas hay para que sueño sacan de sus conflictos

Voz 0861 04:09 bueno y alternativas ahí porque tú Juan David si no me equivoco ahora mismo está ya en la universidad qué estudias derecho ir pensando me dicen que quiere ser defensor de los derechos humanos

Voz 5 04:23 pensando que el va a todo por otras diez yo no muchas veces buenos en plena con lo que ha vivido con base a los completos al de la educación carreteras y hongos que une main tenga o con estudiar Derecho sobre todo el área Derecho de Familia

Voz 4 04:40 para tratar pues los jóvenes mucha fortaleza y sobre todo trabajar en cuanto a la a la calle porque muy propensos que los a los jóvenes sólo niños están inclinados a las drogas atraídos por estos con botellas habitante de calle Illa como para ahí complementando esa parte de una historia muy triste proyecto estén muy mil verdad es muy fuerte y hay que saber que hay que trabajar en el área de la familia porque es que una vez es un apresamiento estaba haciendo un trabajo en en barrio triste que es un es un barcos aquí en Medellín ahí es muy escaso que es muy propenso que se prostituyen niñas que haya mucha mucho que hayan muchos de tipo de cosas hijo una niña de siete años cuenta la la señora que le hizo un examen encontró en ella de siete años de enfermedades de transmisión sexual bueno e Juan David nos cuenta a escasos

Voz 0861 05:31 terribles allí en en Medellín tú has pensado ser padre

Voz 6 05:35 eh yo a mi nombre

Voz 4 05:37 Contador respetada eso de que es dependa

Voz 7 05:40 lo dijo así tal cosas yo creo que está bien me gustaría a mí me gustaría dotar porque hace contenía la doce años me acuerdo que del patio que llama descalzas le hacen de un chorrito cuando llegó un niño un poquito más pequeño que yo yo estaba Almirall no sirviéndose pero estará jugando con nosotros cuando llegó el papiloma May los cogió la mano hizo llevar eso a mí me marcó yo elevan nueve tiende familia a nosotros éramos un grupo grande yo vive en algún momento mías yo me enamora formó una familia

Voz 0861 06:15 quisiera que no tuviera eso es muy bonito he Juan David y te pregunto por ejemplo si tienes

Voz 1 06:21 o si adopta esa a a un hijo por ejemplo tú permitirá es que con sólo seis años

Voz 0861 06:27 tu hijo tuviese que trabajar

Voz 8 06:30 no no haga más e incluso incluso yo yo pienso en el Ellis mbd abrigos tiene

Voz 7 06:38 hay que dar lo que no todos tienen algún momento ninguno tiene que buscar que que estén estén a los que hace el foro lúdico ya que yo tengo un hijo en ya que es una Parera quiero en el PSC en un bueno tener un buen desde la habilidad es decir hábitos para les puede lo que yo no tuve después leal por lo menos en que tengo unos recursos mínimos para oír bien adecuadamente

Voz 0861 07:00 pues cuando te agradecemos que que has encontrado tu historia en tu caso aquí en Punto de Fuga sobretodo una historia muy importante no para ver la historia de superación cómo se puede salir no de de esa explotación infantil y lo más importante era hacer tu vida hasta el punto de de emprender una una carrera única citaría para defender los derechos de otros niños que como tú en su momento están siendo explotados te damos las gracias de verdad por estar con nosotros y mucha suerte en tu proyecto y con con toda tu vida vale