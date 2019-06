Bárcenas: "En el ordenador había complementos a la información de campañas electorales y los donantes"

Voz 1

00:00

en el ordenador Apple había documentos escaneados de recibos que no los conserva en papel porque desde el momento en que escaseaba el papel ya no lo guardaba lógicamente no en definitiva había complementos a la información de de los papeles que van desde el año mil novecientos noventa hasta el año dos mil ocho soportes documentales que no pude entregar en papel estaban ahí la cuenta presupuestos de campañas electorales y como sabían financiado quiénes habían sido los donantes e las autorizaciones firmadas por las personas que suscribimos las acciones suscribieron las acciones de Libertad Digital en les que se decía en esos documentos que las acciones que se suscribían a nombre de esas personas en propiedad de ellos sino propiedad del Partido Popular allí se comprometían a devolverle al Partido Popular las acciones que el momento que lo reclamase básicamente eso