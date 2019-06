El Larguero: Primera parte (21/06/2019)

Voz 1991 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veintiuno de junio día en el que hay que felicitar al Real Madrid de baloncesto el conjunto blanco se ha proclamado campeón de Liga ha ganado en este cuarto partido al Barcelona seis ocho siete cuatro en el Palau de esta forma consigue su trigésimo lo quinto título de Liga una auténtica barbaridad el dominio del Real Madrid sobre todo los últimos años el Real Madrid de los ocho últimos campeonatos de Liga ha ganado cinco los cinco con Pablo Laso en los números de Pablo Laso son fantásticos de hecho hoy exactamente hoy se cumplen ocho años del día que el Real Madrid anunció a Pablo Laso como entrenador del Real Madrid que fantástica forma de celebrar ese octavo aniversario consiguiendo este título de Liga ganándole al al al Barcelona en la final tres uno en el cómputo global Javi

Voz 1 01:34 el sexo qué tal muy buenas Yago qué tal buenas noches como está ahora mismo el Palau

Voz 2 01:38 bueno pues mira desde aquí desde la posición del Palao veo ahí que están barriendo el confeti señal inequívoca como tú bien dices que habido campeón que ha sido el Real Madrid igual

Voz 1982 01:49 lo extraña desmontando lo porque mañana hay la final de fútbol sala allí tienen que montar la esto de de de fútbol sala pero bueno la tranquilidad después de la gran batalla Yago con esta victoria sesenta y ocho sesenta y cuatro del Real Madrid que no lo pudo conseguirlo en el tercer partido pero que hoy aquí en el cuarto sí que ha conseguido llevarse la Liga hacia Madrid

Voz 1991 02:08 ahora analizamos el partido pero Marta Casas qué tal buenas noches

Voz 1509 02:11 hola qué tal buenas noches a todos hombres

Voz 1991 02:13 están los protagonistas FAES están mira

Voz 1509 02:16 algunos haciéndose ya las fotos oficiales con la Copa de la ACB pero la gran mayoría en el vestuario dando voces celebrándolo y sobretodo disfrutan de este nuevo título de Liga en El Vestuario están los jugadores otros haciéndose fotos yo estoy en la puerta del vestuario del cuerpo técnico en donde abierto hace un segundo de refilón he podido ver ahí a Pablo Laso sentado tranquilo ir respirando después de todo lo que ha vivido en las últimas horas y bajando un poquito las pulsaciones

Voz 1991 02:41 bueno pues vamos a ver si en unos minutos podemos hablar con alguno de los protagonistas evidentemente las líneas abiertas con el Palau para así nos piden paso tanto de Xavi Saisó como Marta Casas para conocer los detalles y para hablar como digo con los jugadores au alguien del cuerpo técnico mientras tanto estoy contando el resto noticias que nos ha dejado el día como que Fernando Torres ha anunciado su retirada como futbolista profesional en un comunicado a través de sus redes sociales Torres ha dicho que tras dieciocho años en la elite ha llegado el momento de colgar las botas lo deja con tan sólo treinta y tres años es decir que hoy en día estamos viendo a jugadores de treinta y tres años jugando a alto nivel en bueno pues Fernando Torres ha dicho que no que no sigue más que hasta aquí hemos llegado lo deja un histórico del fútbol español una de las piezas clave de los mejores momentos de de la selección de hecho suyo fue el gol contra Alemania en la final de la Eurocopa del dos mil ocho que habría ese camino la época más dorada en nuestro fútbol con la consecución de esa Eurocopa el dos mil ocho Mundial dos mil diez de nuevo la Eurocopa del dos mil doce icono del Atlético de Madrid con el que debutó con tan solo diecisiete años en dos mil uno cuando el equipo todavía militaba en Segunda División tan sólo tardó una semana en conseguir su primer gol fue contra el Albacete aquel día saltaba al campo de suplente lo hacía sustituyendo a un tal Kiko Narváez casi nada conseguía como digo ese primer gol de muchos que llegaron más tarde tras cinco años en el Atlético de Madrid se marchó al Liverpool Él no quería pero se tuvo que ir en ese momento el Atlético el Madrid pasaba una crisis económica muy grave y una de las soluciones que encontraron fue vender a la gran joya de de la Corona a Fernando Torres que le habría gustado triunfar en el Atlético de Madrid ganar títulos en el Atlético de Madrid pero en este caso veía como los caminos se tenían que separar se iba como digo a Anfield ahí estuvo cuatro temporadas yo creo que esos cuatro años ha sido el nivel más alto que hemos visto de Torres en toda su carrera deportiva y es curioso porque coincidieron sus mejores años con una época en las que es cierto que con la selección si ganó títulos pero con el Liverpool no de ahí se fue el Chelsea estuvo también cuatro años en el Chelsea aquella llegaron títulos consiguió la FA Cup consiguió una Europa League por supuesto consiguió lo más importante la Champions de ahí un breve paso por el Milán de nuevo vuelta a casa vuelta a casa las últimas cuatro temporadas donde consiguió lo que ansiaba el poder ganar un título con el Atlético de Madrid consiguió es Europa League consiguió el celebrar un título con los suyos como él siempre ha dicho el vaya donde vaya siempre va a ser rojiblanco siempre va a ser Atlético lo ha demostrado siempre de hecho me estaba recordar antes Palacio que en una de las celebraciones que había conseguido el título con la Eurocopa el salió con la camiseta galardón con la bandera de España y con el escudo del Atlético de Madrid en aquel momento estaba militó ando en Inglaterra estaba jugando no en el Atlético de Madrid y el salió en la celebración con la bandera de España con el escudo del del Atlético de Madrid se va y yo creo que es un tío que le caía bien a todo el mundo porque no era controvertido en no ha tenido nunca problemas de ningún tipo fuera del terreno de juego dentro tampoco creo a recordar que sólo fue expulsado una vez en toda su carrera deportiva yo creo que un ejemplo un ejemplo para todos tanto como profesional como la forma de de de comportarse fuera pues lo dicho Se va Fernando Torres con tan sólo treinta y tres añitos XXXV años estoy lo estoy dando dos bueno contra veinticinco años iba a Fernando Torres nos deja un poquito vacío yo desde luego yo lo voy a echar de menos porque los dos últimos años me da de Japón no ha sido del todo buena no ha jugado mucho sobre todo este segundo año Barna rueda de prensa a las diez de la mañana en Japón nos pilla a las tres de la mañana aquí en España es decir que los muy atléticos los terroristas seguro los van a estar pendientes de esa rueda de prensa pero bueno luego vendrá España hay seguro que tenemos opción de hablar con Fernando Torres que le vaya bien porque desde luego la carrera como como futbolista lo ha clavado además en el Atlético de Marisa ha hecho oficial el traspaso de Marcos Llorente ayer ya se anunciaba que hayan llegado a un acuerdo pero faltaba que el jugador pase reconocimiento médico que no hubiese ningún tipo de problema bueno pues ha pasado reconocimiento ha firmado por cincuenta años con lo cual estará hasta junio de dos mil veinticuatro en Valencia se suman a la puja por Borja Iglesias ayer os contábamos que el Betis era más interesado que el Sevilla también barajaba la opción en caso de que Benger se marchase de el equipo y ahora aparece también el Valencia ya sabéis que está intentando negociar el Valencia con el Celta de Vigo el traspaso de Maxi Gómez lo que pasa que al Celta de Vigo Se remite a la cláusula que son cincuenta millones de euros el evidentemente el Valencia Provence a día de hoy no está dispuesto a llegar a esa cantidad económica eh dice bueno pues como segunda opción Borja Iglesias que hay que recordar que tiene veintiocho millones de euros de cláusula así que lo que parece más claro es que Borja Iglesias no va a seguir por los intereses que hay aunque él hoy en una de sus redes sociales ha mandado un mensaje a los aficionados del Espanyol ha dicho el año que viene hemos una buena temporada así que ahora mismo está todo muy en el aire mandando Borja Iglesias son mensajes con el Betis el Sevilla y el Valencia detrás veremos cómo acaba la película hasta el treinta y uno de agosto vamos a tener que estar atentos en La Coruña buenas noticias porque ha sido dado de alta Álex Bergantiños ya sabéis después de esa para la entrada de ayer con Pedraza ese golpe la cara le deja semiinconsciente un corte en la cara que le deja pues practicamente labio colgando en lo llevaron de urgencias al hospital lo operaron bueno ha dado de alta esta mañana por fortuna está bien bueno salía con con la boca como es lógico completamente hinchado tenía la cara como un cromo pero se ha parado ha hablado ha dicho que que bueno que era fortuito que el sabe que estas cosas pasan que que Pedraza no tenía mala intención de hecho Fàbrega antiguos al que le pasó en su día un capítulo muy parecido con el propio Fernando Torres seguro que os acordáis a que el día que cayó mal en el suelo que hay un conscientes se tragó la lengua pues fue con Bergantiños en evidentemente de Bergantiños sabe de qué va esto sabe que Pedraza no no tenía ningún tipo de maldad de hecho ha recibido la visita tanto de él como del míster del del del Llorca e incluso ha dicho que estaba pensando en estar en el partido del domingo me da a mí que los servicios médicos no le van a dejar estar en el en el partido que es el domingo a las nueve de la noche en Son Moix donde el Deportivo de la Coruña debe defender el dos cero o el Mallorca debe remontar ese dos cero que se llevó del del primer partido además la selección sub veintiuno mañana juega el partido decisivo del Europeo de la categoría a las nueve de la noche contra Polonia tenemos que ganar cuantos más goles mejor ya que esperar a ver qué es lo que hace Italia en caso Kegan Italia tenemos una cantidad de goles italiano no gana con ganar el partido contra Polonia nos vale bueno mañana no os preocupéis que durante Carrusel deportivo os vamos contando cómo están las opciones pero lo principal y lo fundamental ganarla Polonia sino ganamos a Polonia no hacemos nada yo hoy jornada de descanso en el Mundial de Francia la selección de Jorge da sigue preparando el partido del lunes es a las seis de la tarde es contrastado los Unidos pase lo que pase en este Mundial Endo histórico para las nuestras pero bueno luego Nos vamos a pasar por el hotel de concentración de la selección española para verse hablamos con alguna de las protagonistas en la Copa América anoche Uruguay no pudo con Japón con el que empató a dos a la una de la mañana correspondiente al Grupo C se enfrentan Ecuador y Chile si ganan los chilenos se clasifican y también tenemos en marcha desde hoy en la Copa África de hecho tenemos el primer partido en juego debe estar en el tramo final no en el minuto setenta y nueve va ganando Egipto uno cero a Zimbawe vale pues nada en un ratito en un cuartito dramas menos os contamos cómo ha acabado ese primer partido de la Copa África también me cuenta Toni López que en fútbol sala mañana las las de la noche quinto y definitivo partido por el título entre El Pozo Murcia y el Barcelona el que se vive el partido se lleva el título así es sencillo es como una final a un partido lo que pasa que en estrechan juego dos de cuatro Anteriormente el que va el que gane va a suceder en el trono a Inter Movistar que había conseguido de forma consecutiva los cinco últimos títulos también tenemos Fórmula uno se ha celebrado la primera jornada entrenamientos libres Gran Premio de Francia dominio de Valter y botas con Hamilton segundo y Leclerc tercero Carlos Sainz acabó séptimo mañana la calificación el domingo la carrera como bis un montón de cosas las once y cuarenta y uno Nos vamos al Palau el mundo Xunta

Voz 5 11:39 Inma

Voz 7 12:03 bueno pues este es el título del K Éste es el himno del campeón de Liga el Real Madrid que hoy ha ganado al Barcelona en el cuarto partido de la final así que por tres uno se lleva el título XXXV Tito

Voz 1991 12:14 los de Liga tiene el Real Madrid Saisó hoy el partido creo que la tenía dominado el Real Madrid y el Barça hacia la goma se acercaba se alejaba pero creo que no está sometido realmente en el partido nunca

Voz 1982 12:27 no yo creo que ha sido bastante calcado al al de hace dos días no donde el Real Madrid también dominó ampliamente lo que pasa que el Barcelona pues supo remontar al final ganó el el partido hoy ha sido un poco lo mismo al Real Madrid siempre con la iniciativa en algún momento el Barcelona pasándole en el marcador pero bueno yo creo que cuando al fin mal el Real Madrid Asia puestos es de ocho puntos arriba incluso diez pues bueno ya al Barcelona no ha tenido esa capacidad estaba muy tocado también física físicamente el tema faltas y el acierto del Real Madrid sobre todo de Campazzo Tabares no que han sido los dos grandes jugadores que la ha tenido y el Real Madrid pero el Madrid ha jugado mucho como equipo y al final ha conseguido una victoria que yo creo que en el global de los cuatro partidos que hemos visto esa absolutamente justa

Voz 1991 13:14 hoy Tabares me ha encantado ha dominado los aros acogido todos los rebotes era el que más intimidaba Campazzo en vino

Voz 1982 13:21 si si finalmente estábamos ahí pendientes de de cuál de los dos podía serlo porque los dos lo podían haber merecido pero finalmente el hombre que ha sido pues ha distinguido con el MVP la verdad es que bueno con Llull le está costando mucho después de la de la lesión un Llull un poco irregular pues Camacho ha acogido la la la Roja las riendas del equipo yo haya hecho otro partido físico ha corrido muchísimo ha estado ahí ha dominado ha pasado a la bola anotado ganeano creo que también en ese sentido aunque Tabares también quizás lo merecía Yago creo que es un destino muy digno MVP de la de la final

Voz 1991 13:57 Antoni Daimiel qué tal buenas noches qué tal buenas noches Yago Óscar Quintana muy buenas Daimiel qué te ha parecido el partido de hoy con qué te quedas

Voz 0200 14:07 Bono el partido seguramente ha sido más feo no al menos que los dos anteriores emoción seguro el claro y y el el equipo que ha ganado hay que bueno pues ha tenido un partido más o menos cómodo como decíais el Real Madrid tampoco ha hecho un gran partido no pero el Barcelona no ha estado bien ha estado muy lejos de su mejor nivel no ha podido en ataque era un equipo mínimamente competitivo ha habido un momento sobre todo en el último cuarto que tenía el Real Madrid ha Campazzo defendiendo a Pangos a Taylor defendiendo a Hanga no tenían más jugadores capaces de anotar en uno contra uno porque estaba Rivas Oriol eh sin recursos yo creo que un equipo muy influido por esa esa diferencia que ha habido ya desde el tercer cuarto en un tiempo muerto entre Ortega hay que recordar que Thomas Heurtel estaba promediando en los playoffs veinte puntos por partido y en la final veinte puntos por partido en un equipo de no mucha anotación eso es fundamental por lo que cuentan por ahí eh luego habrá que confirmar estoy seguro que Saisó eh podrá avanzar esa información

Voz 1991 15:17 cuando ha parado el partido PSC con ese tiempo muerto

Voz 0200 15:20 tú les echa una bronca dedicado todo el tiempo muerto arte él parece ser que les reclamaba que no hubiera hecho alguna falta hizo en el último cuarto ha hecho tres seguidas

Voz 1982 15:29 sí sí ha sido una ha sido un triple Cabedo el Real Madrid de Campazzo ilegal recriminado efectivamente Antoni que que no lo hubiera hecho una una falta ahí pero es que la la la actitud por cierto ahora Yago cuando podamos podremos emitir un audio que ha hablado sobre su futuro

Voz 1991 15:46 la vale en esa cuestión

Voz 1982 15:48 Creta sortea la bueno yo creo que sea llegaban poco ha perdido ya el norte el parcial borrado no sea borrado incluso no se ha quedado como hemos explicado junto a Kevin Seraphin a la entrega de la Copa al Real Madrid se ha ido con el resto de sus compañeros se han quedado en la en la pista injusto cuando terminaba el partido en los micrófonos de de Movistar es todo lo que decía Pesic en torno a su futuro que parece que el Barcelona le ha dado le ha hecho una oferta para seguir dos años y era en principio se plantea continuar un año más en este es el momento

Voz 8 16:18 no tengo sí si ganamos donde me pregunto pero ganamos próximas temporadas

Voz 1982 16:32 bueno bien a decir entiendo yo que sé

Voz 2 16:34 mira han ganado lo mejor su veras hubieran ganado la Liga no le hubiera

Voz 1982 16:38 pensado en dar un paso al lado y quedarse en el club pero que sigue manteniendo el reto entiendo yo en esa declaración de con los dos años que le ofrece el club intentar hacer un equipo para intentar conseguir títulos importantes como son la Liga o la hola

Voz 1991 16:51 ahora hablamos del futuro de Pesic pero Quintana la valoración del partido de hoy

Voz 9 16:56 bueno yo creo que el partido a partido a llevar la iniciativa en la segunda parte ha apostado por dos jugadores referentes que somos Tabares Si dos seguidos hijo no poco a a el Madrid ya ha controlado el partido a las posesiones ya ha sido capaces una porque la estabas los equipos cansados mentalmente igual el Barça encontrar el ritmo que los acercarse como vaticinó la victoria identificarse el título de Liga

Voz 1991 17:22 eh Saisó para ti ha sido Campazzo el mejor jugador de bueno en las dicho más o menos antes de de la final

Voz 1982 17:29 yo creo que que sí que han mantenido el tempo no de del del partido hombre el el más el más desequilibrante para mí sobre todo esto mares no partido de hoy no porque hace que los demás tengan que tirar de otra manera que que hay algunos que tienen entre comillas miedo al ver común pueden meterse ahí pero yo creo que lógicamente el tempo de la FIA qué tal el ritmo y todo teniendo en cuenta insisto bajo mi punto de vista él lo que como estaba un poco irregularidad pues yo creo que que sí que se ha sido el mejor jugador del Real Madrid en esta final

Voz 1991 18:00 Daimiel

Voz 0200 18:02 sí yo estoy de acuerdo con el MVP para Campazzo creo que ha sido muy irregular creo que ha promediado catorce puntos cuatro asistencias en la final ha hecho un trabajo tremendo en defensa es un jugador con un físico muy evolucionado en los últimos tiempos muy fuerte tratando de pasar los bloqueos siempre por delante y por ejemplo ya ha Pangos le ha amargado durante mucho tiempo lo consideró justo y es un poco también el simbolismo de de de jugador que ha tenido que dar un paso adelante para que el Real Madrid pudiera cubrir la ausencia de Doncic no

Voz 10 18:35 eh como han comentado eh

Voz 0200 18:37 lo ha hecho Xabi pues eh Llull todavía no está no no está ni cerca del del Llull que conocimos antes de su grave lesión Campazzo es el jugador que ha aparecido y apareció a un nivel estelar y a un nivel Top del baloncesto FIBA europeo

Voz 1991 18:51 Óscar ha aparecido Campazzo mejor

Voz 9 18:54 yo tengo mucho cariño pero creo que ha sido más regular Tabares Gemma determinante pero nosotros somos ya sólo sólo podía llevar uno yo creo que también más vistoso como va a Paco y eso ha enganchado al final merecía Si esa habitados Paco que este año se les ha sido el de la Liga siga va provisto nadie y el de la finales para los gana

Voz 1991 19:18 ha dicho Llull al final del del partido e Saisó algo así como eh llevo dos años de mierda pero el equipo sigue ganando lo importante es el equipo y la verdad es que le honra Yu le hombre claro

Voz 1982 19:28 sí sí la verdad es que no les años muy complicados yo hay una cosa que que que yo creo que hay que entenderlas desde desde dentro cuando tú sufres una una lesión muy grave como la que ha tenido Llull no es fácil eh osea no no es fácil porque es un jugador absolutamente determinante para mí hasta que la lesión en el jugar por más determinantes de de de Europa no entonces volver a ese nivel con todo pues cuesta mucho no entonces él yo creo que ese es el primero que es consciente de que de que pues tiene esa irregularidad que no ha vuelto al mismo nivel aunque ha hecho ya tenido momentos súper brillante hay que decir no donde en la calidad y el talento tampoco pero claro él lógicamente visto de eso pero claro tiene alrededor otros jugadores tiene un equipo que sigue sumando títulos yo creo que que le honra ahí muchísimo decir eso

Voz 1991 20:14 Antoni

Voz 0200 20:16 sí por supuesto es más útil no es dudoso eh no él es un gran líder no capitán lidere yo creo que hay una identificación como pocas veces ha habido en en diría las dos últimas décadas entre un jugador del equipo de baloncesto el Real Madrid y el club y lo que lo que espera el club de del equipo del grupo El Vestuario el bueno pues sabe marcar perfectamente los tiempos ya en la edad que tiene y después de la lesión relativiza mucho lo que es su protagonismo Isabel lo importante que ese mono pues los títulos ir haciendo currículum está a gusto con su vida en Madrid el renunció a irse a la NBA hay bueno pues seguirá ahí no y supongo que el tiempo en este caso va a correr a su favor pese a que siga cumpliendo años me imagino que la próxima temporada va a estar mucho mejor con más confianza más suelto físicamente que está Oscar

Voz 9 21:08 bueno yo creo que es de entregarle y conoce perfectamente ese que tiene en su casa de verdad hasta el momento al equipo en su de gordo como Anthony en que yo creo que aquí me va va a ir poco a poco por eso sea jugador antes de la lesión que su compromiso con el mal absoluto no demagogo tenía la oferta ganando la Liga claras el Madrid catorce que ustedes y yo estoy aquí él se siente madridistas yo reconocí como estaba más a mano

Voz 1 21:33 también dame un segundo Oscar que precisamente están Marta Casas con protagonista Marta

Voz 1509 21:38 además con una persona que conoce muy bien Óscar Quintana al que estábamos escuchando Sergio Llull jugador del Real Madrid campeón de Liga muy buenas hola buenas otra Liga más cuántas llevas ya has perdido la cuenta todavía las aves acuden a casarse Chago clones a seis ligas que ya ha ganado la última vez nada hace un ratito te está escuchando en el larguero antes de dar un abrazo a toda su familia

Voz 1894 21:58 hola Sergio enhorabuena muchas gracias como para olvidarse no con lo que cuesta ganarlas cuesta ganarlas Si

Voz 1991 22:05 la verdad es que sí que hay que disfrutarlas también como habéis vivido en El Vestuario esta celebración de después de un año complicado el conseguir este título

Voz 1894 22:13 bueno muy contentos no creo que el equipo se merecía acabar con este título hemos hecho una gran temporada

Voz 11 22:18 y el equipo ha hecho un trabajo espectacular no para para poder conseguir este título contra un gran Barcelona Hay y la verdad que estamos muy contentos

Voz 1991 22:26 ha llegado a decir te oido bueno te leído realmente llevo dos años de mierda pero el equipo sigue ganando títulos que es lo importante

Voz 1894 22:33 sí eso es lo importante que personalmente todos intentemos aportar no son una de arena e intentamos hacer las cosas bien para el bien del equipo y eso es lo importante no para que el equipo gane para conseguir títulos y poder celebrarlo que es para lo que sí

Voz 1991 22:46 Se lo lobbies tenido que celebrar en digamos en territorio comanche en territorio hostil es todo lo ideal habría sido celebrarlo en casa pero lo importante celebrarlo cuanto antes no

Voz 1894 22:56 sí sí sí esto da igual donde lo celebres esgrime

Voz 1991 22:58 de ahora tiempo

Voz 1894 23:00 y conseguir el objetivo que era

Voz 1991 23:02 a ganar esta Liga tengo por ahí a dos personas que te quieren felicitar Óscar Quintana algo para Sergio Llull

Voz 9 23:09 hola sería enhorabuena alguien con los salmos a la familia que los ucranios campeón

Voz 1894 23:17 no de ya sabes que en tu granito de arena no estaría aquí seguramente

Voz 9 23:22 sabes que tiene que ver con una moto otros

Voz 1894 23:27 partidazos gracias también

Voz 1991 23:29 seguro que te quiere decir algo a Antoni Daimiel Anthony algo para ayer

Voz 0200 23:32 no sé si felicidades enhorabuena Hay bueno y me imagino que muy contento en línea con esas declaraciones tuyas en cuanto a que este equipo sigue demostrando que que siempre tenéis una pose la ciudad más de de daros mucho de jugar con red porque he hoy Rudi empieza muy bien se carga de faltas y aparece coser y fíjate la sucesión de jugadores Sergio Rodríguez Doncic que se van yendo que ahora parece un Campazzo estelar no esta temporada

Voz 1894 23:58 sí muchas gracias la verdad es que si no lo bueno que tiene este equipo es que no depende nunca de un solo jugador como he dicho siempre intentamos todos aportar nuestro granito de arena ahí estamos todos preparados pues para aportar en el momento que el entrenador lo crea oportuno no como has dicho bueno todos los nombres que has dicho yo destacaría Anfaco porque la verdad es que ha hecho play final brutal ha hecho una temporada espectacular Daryl y ha trabajado mucho para para poder conseguirlo hoy

Voz 0200 24:22 Sergio Itu desayunan me refiero a por por los cambios de de Campazzo que no desayuna ha mejorado mucho físicamente tu crees eso no

Voz 1894 24:30 sí yo tampoco desayuno hago una dieta tan tan estricta como lo hace él porque me gusta comer Si la que hace les es muy jodido pero intento ir siempre a entrenar oí cuidarme también un poquito para que esa rodilla vaya funcionando

Voz 1991 24:47 se apliquen las ahora entiendo lo mío tengo que dejar desayunar va a ser el desayuno vas a Giuliano a currar para llegar a a tope el año que viene

Voz 1894 24:56 bueno perfecto si a celebrar lo primero es descansar que nos lo hemos ganado y a pensar en el año que tanto disfrutar las vacaciones que muchas gracias gracias

Voz 0460 25:07 hay que dejar de Schuster entre la dieta Paleolítico ayer De Marcos Llorente que no come nada y ahora que hay que dejar de desayunar en que no va a quedar la vida a mí me clave ahora ya sí

Voz 12 25:20 luego irme a la cama

Voz 1982 25:22 a salvar

Voz 1 25:23 mi segunda parte