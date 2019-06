El Larguero: Segunda parte (21/06/2019)

Voz 1991 00:00 seguimos analizando la victoria de Liga del Real Madrid ha ganado hoy en el cuarto partido al Barça que no se olvide que son las once y cincuenta

Voz 2 00:12 nueve minutos faltan veinte segundos para las doce Marta Casas muchísimas felicidades no está Marta quedado fatal

Voz 1991 00:22 lo que la quería felicitar todavía en el día que era

Voz 3 00:25 pues ahora ya nada parece Yago que lo que claro cuáles es que de verdad

Voz 1991 00:29 bueno yo lo he hecho ellos felices llegado ahora están sonando las en inglés horaria de las doce lo entendamos a Marta lo siento peor Baratillo bueno mientras aparece Marta buenas que Marta proveen de está en la zona mixta ahora peleándose para conseguir algún protagonista en futuro entrenadores bueno empezamos por Pesic porque es de lo que estábamos hablando al al al al inicio que está un poco más en el aire Saisó tú qué sensación tienes

Voz 1982 00:54 bueno yo creo que va a por lo por el desenlace que ha habido después del partido yo creo que va a seguir al menos un año más él en rueda de prensa luego también ha venido a decir lo mismo yo creo entendido por sus declaraciones justo al partido de que si él hubiera conseguido un título

Voz 1991 01:11 el segundo que aparece en la cumpliera con protagonista Marta

Voz 1509 01:15 aquí celebrando el cumpleaños con una en BP que tiene un balón a una mano un trofeo de campeón a otra hiel en enhorabuena

Voz 4 01:22 muchas gracias feliz cumpleaños muchas gracias hombre es la fe

Voz 1509 01:24 el campeón de Liga otra vez no está mal no el ritmo que llevas

Voz 4 01:28 no no de verdad que te acostumbras a Madrid pero contento contento porque no hay quitó más dimensión de las cosa quiso este equipo en tu último años ni conseguir tanto título se tanto cumplir tanto su objetivo la verdad que no es fácil llegar hasta CAI y mucho menos ganarlo así que a tomar dimensiones y siempre estar adhesión un donde uno está no

Voz 1509 01:50 Yago siempre con la sonrisa puesta en la cara te está escuchando en El Larguero Alem y pide la final hola qué tal muchísimas felicidades llevar

Voz 4 01:58 Asia en una mano el trofeo de Mi pie en otras

Voz 1991 02:00 con la cerveza donde lo importante

Voz 5 02:03 lleva son manos va la Tamara noche mal

Voz 1991 02:09 bueno cómo se lleva eso de conseguir el título de Liga hay encima ser el mejor de la final

Voz 4 02:14 bueno eso ese secundario hará que lo lo primario era tratar de conseguir el el título tan ansiado de defender el el el el el trofeo de defender el título con con un equipo tan duro como es el Barça sabíamos que no iba a ser fácil que la verdad que no lo hacíamos nos hacíamos de energía no hacía muy baloncesto no así como en todos los sentidos sí y eso se vio en en los ojos de cada jugador de Real Madrid y eso es lo que contagió en los minutos que cuando no había energía que la verdad que no es contagió

Voz 1991 02:44 había salido muy fuerte en el partido creo que lo habéis dominado bastante bien ha habido momentos en los que se ha acercado el Barça ha ido haciendo la goma se acercaba se alejaba un poco pero creo que en todo momento lo habéis tenido donde lo querían tener

Voz 4 02:55 sí tuvimos el partido controlado si bien parecía que no pero estamos haciendo un gran partido defiendo muy duro creo que daba buenos a Tomás lo lo definió muy bien qué era el jugador que no tenía que sabíamos que si él jugaba bien el equipo ganaba así que nada era el cabecilla de la serpiente había que que defenderlo de alguna manera hicieron un gran trabajo todo lo que pasaron por él hicieron un gran trabajo todo lo que lo que dejaron lo pusieron su granito de arena y bueno se consiguió este título tan ansiado con

Voz 1991 03:26 actitud jugando en un año además complicado no el que habéis llevado la decepción de la Copa y además en en la Euroliga al terminar así por lo menos que y tampoco la espina no

Voz 4 03:35 el pero es un título y hay que la verdad que sea agradecido no es fácil llegar hasta cae como decía anti mucho menos tratar de ganarlo que no siempre se ganan título no todos los años son llegarán título hechos se pierde más de lo que se gana pero bueno una lucha por por esto objetivo están en el me uno de los mejores B El Mundo rodeado de jugadores increíble y un cuerpo técnico muy bueno así que nada todo empujando hacia el mismo objetivo que es ganar la un título cualquiera que sea así

Voz 1991 04:04 el mejor el Emmy pero el la final también de Tabares es para ponerla en cada lado el tuyo eh

Voz 4 04:08 sí la verdad que no no dio muchísimo tanto en defensa como en ataque es un jugador que estaba mucho juego que que impone y y bueno creo que junto con Gustavo hicieron una dupla tremenda durante todo el año

Voz 1509 04:20 agote ha hablado muchas veces en esta entrevista el fax de trabajo trabajo trabajo llegó en dos mil quince al Real Madrid esta temporada apenas jugó se fue dos años cedido a Murcia Yoyes en bici de la final de Copa Facua no sé si en dos mil quince cuando llegas te lo podrías llegar a imaginar o o todo esto es esa base de trabajo mucho trabajo

Voz 4 04:38 la verdad es que trabajo Broto todo el día todo el año a toda la temporada he también agradeció por ser parte de un equipo como el Real Madrid y que tiene unos compañero ultísima madre perdón por la expresión

Voz 1509 04:51 no es verdad que es un grupo muy bueno

Voz 4 04:53 sí unido que hay amistad acá dentro y eso habrá al fin y al cabo lo que más se valora después los premios individuales Bani vienen pero pero bueno esta experiencia de cada viaje de cada par de cada derrota de cada victoria de lo que quiera siempre de aquí al hotel a dormir no

Voz 5 05:10 no no no

Voz 1991 05:15 quiere el que lleva hacer amistad quiere ser que lleva la voz cantante quién es el maestro de ceremonias de la fiesta

Voz 4 05:21 estaba todo todo tenemos buena de de estar ahí arriba del parlante no tenemos ganas de explicar los títulos FT genial que festejarlo como tal va a ver

Voz 1509 05:29 la Cibeles o no nos vamos a ver lo que pinte

Voz 4 05:32 porque yo estaría bueno revivir viejas épocas

Voz 3 05:34 depende de la hora a la que lleguéis y como lleguéis ya veremos para tu despacho enhorabuena por el título un abrazo

Voz 4 05:42 gracias un abrazo Marta uno de los tíos más

Voz 1991 05:44 felices y que más se lo ha currado eh

Voz 1509 05:46 sí tanto ha trabajado como el quemar ya te digo llegó en dos mil quince en una temporada que tuvo una presencia prácticamente testimonial a partir de ahí dos años cedido al UCAM de Murcia vino se ha sabido ganar un hueco a base de trabajar trabajar trabajar y hoy ahí está con su piel la mano

Voz 1991 06:02 que sepas que antes de las doce dicho Marta Casas muchísimas felicidades si tú me has hecho un vacío tremenda has hecho una cobra radiofónica terribles

Voz 1509 06:09 pues no te escucha al otro

Voz 3 06:10 oye vaya si Acciona sólo en ese centro aposta

Voz 1509 06:16 tú me felicitarse en antena como no te voy a dar las gracias por lo que yo te quiero

Voz 1991 06:21 citada quedamos Madrid da

Voz 1509 06:23 muchas gracias a buscarme al entrenador del Real Madrid vale

Voz 1991 06:26 no sé con quién estaba quiero que estaba hablando Oscar cuando cortado no sé con quién estaba hablando

Voz 1982 06:32 el futuro eso del futuro si si si no acabo de decir que bueno por lo que el desenlace que ha habido después del partido queda claro tal como ya avanzamos en su día en la en la SER de que la directiva de haber tomado al Barça le iba a ofrecer continuar a simple han ofrecido dos años justo cuando acaba el mandato Bartomeu por lo que parece al menos quiere seguir uno quiere seguir un año un año más por tanto si no hay novedades entiendo que Pesic va va a continuar un año más como entrenador del Barcelona Anthony tú qué crees

Voz 0200 07:04 bueno yo no pongo en duda desde luego esas informaciones Si bueno se viene diciendo este este apoyo sobre todo de del presidente

Voz 1991 07:12 a Bartomeu vale pues al menos cambio os cambia un poco la la pregunta si quieres como parece que la continuidad parece un año es es acertada la decisión de que siga Pesic

Voz 6 07:21 yo para no yo creo que ha cumplido

Voz 0200 07:24 un papel un papel importante de sacar de muy abajo al equipo yo creo que un entrenador de sus características con su experiencia tenía capacidad para hacer algo así pero el salto de calidad que necesita ahora el Barcelona que por supuesto tiene que ver con refuerzos pero también bueno pues con una sintonía desde desde el banquillo acorde con esos refuerzos ahí la pongo más en duda

Voz 7 07:47 Óscar tú qué crees

Voz 8 07:49 esto siempre me gustó recíproco donde yo estoy convencida de que siempre vamos

Voz 1425 07:55 está convencido de que el proyecto

Voz 8 07:58 el plan cometido ambas partes ahora

Voz 1991 08:02 y luego Pablo Laso lo que lleva Pablo Laso en ocho años es una auténtica barbaridad hoy cuando ha conseguido el título cosas de la vida eh cumplía ocho años exactamente de su fichaje por el Real Madrid voy a ocho Ligas ocho de ocho en finales ACB desde su llegada diecisiete títulos con el Real Madrid dos de Euroliga una Intercontinental cinco Copas y cuatro Supercopas diecisiete títulos de veintitrés finales sólo dos finales ACB en los últimos once años previos a su llegada al Real Madrid es decir los números de Daimiel de Pablo Laso sí

Voz 0200 08:34 en un escándalo cables ese impecables inmejorables en realidad en condiciones normales un currículum así debería suponer que él estuviera dirigiendo al Real Madrid hasta que él lo considerara oportuno no pero sabemos que en grandes clubes nunca es así el tema es saber cuál es la siguiente etapa de Pablo Laso es decir cuando deje de ser entrenador del Real Madrid que todavía a lo mejor le quedan muchos años cuál es el siguiente objetivo profesional e propio de Pablo Laso es decir la selección española irse a la NBA probar otro gran club europeo no yo creo que eso va va a influir bastante en en que él decida o el momento en el que seguramente ya no estoy tan a gusto pero el proceso además ha sido bueno que a nadie al mejor guionista no se le hubiera ocurrido no como diseño de ser un entrenador con muy poca experiencia llegar a un equipo con mucha exigencia como Real Madrid el estilo de juego por supuesto que que llevó a la afición al al palacio eh a divertirse y luego ser capaz de de divertir ganando no que es algo también muy complicado

Voz 1991 09:37 da la sensación que es como Simeone en el Atlético que será cuando quieran

Voz 0200 09:40 no es un poco esa sensación así debería ser no

Voz 1991 09:43 ya veremos cómo se lo ha ganado además sí sí Oscar a ti qué te parece bueno lo lo números son escandalosos eh

Voz 1425 09:49 no creo todo el día no solamente lo escandaloso sino camina les queda con estilos de juego cuando cuando esta vez que pierda su proyecto creyó en esa forma de jugar atractiva dinámica y que alcanzó a la gente no volvió a ponerse al Palacio de Aguas es que iban a ganar no ha parado de ganar ganando no yo creo que es el el paradigma otra vez la sofocó lógica Ferran que hizo los siguientes heredero y esa inacción entrenador del Real Madrid

Voz 1982 10:22 Xavi bueno sí sí totalmente de acuerdo y además yo añadiría solamente una cosa que es poco la la última pata que le daría la a las silla que es un poco la la la gestión que además Pablo Laso con con su vestuario no porque bueno cuando ha saltado alguna alguna chispa vamos a decirle así como nos pasó con el tema de Felipe Reyes no que bueno pues han hablado lo han lo han arreglado lo que yo creo que eso también es muy importante y después otra cosa mientras el eterno rival el Barcelona llevaba una media de de de seis siete fichajes por temporada así es imposible hacer un equipo bajo mi opinión el Real Madrid hacia pequeños retoques YSL hacían mantener un poco el el tronco central no que esos muy importante porque el Barcelona precisamente ganó la la la Euroliga del dos mil diez la última que ganado por un tronco muy importante de jugadores nacionales y eso también yo creo que es mérito de Pablo Laso

Voz 0200 11:18 por completar nivel de

Voz 1991 11:20 esta final bueno nivel de esta temporada en general Óscar como tú que no te quedas

Voz 8 11:27 a la alta competición a la competición

Voz 1991 11:29 este año

Voz 1425 11:30 yo creo que que notable lo que pasa es que te partido Passió digamos el más feo para el espectador de los cuatro no pero yo creo que al final ha sido sobresaliente la en la temporada de notable

Voz 0200 11:45 la temporada ha estado bien no además con con cosas no predecibles a priori no la buena temporada de Zaragoza de Joventut de Manresa y luego otros equipos como los canarios por ejemplo no se metieron en playoff Iberostar Herbalife te quiero le Baskonia Valencia Unicaja han estado más o menos donde se esperaba la final bueno yo creo que ha sido más emocionante que táctica interesante desde el punto de vista táctico que cautivadora no

Voz 1982 12:15 desde el punto de vista baloncestístico pero pero

Voz 0200 12:18 bueno también el Barcelona tenía que plantear una fina

Voz 1982 12:21 al de ese tipo para tener alguna opción Xavi y bueno yo yo creo que es un notable alto la la la nota de la de la temporada porque se ha ampliado un poco lo que llamamos la la zona media no la clase media de de equipos la lucha terrible por entrar en los el playoff por otro lado pues en la final ha sido una gran final muy igualada con muchas cosas han pasado muchas cosas por tanto yo le doy un notable alto y a lo que sí que creo porque el Barcelona en principio yo creo que se va se va a recuperar dice va a rearmar más es que me da la impresión de que el año que viene lo que es Barça Madrid va a ser más claro de cara a la final ojalá me equivoque y puede haber mucha más competición pero creo que la lucha aún va ser más grande el año que viene

Voz 1991 13:04 bueno veremos y tiempo habrá para hacer análisis de lo que ha sido esta temporada pero así os voy a hacer un par de preguntas así a grandes rasgos ya en frío pero Óscar el mejor jugador de la temporada no de la final de la temporada el que más te ha gustado de toda la competición ACB quién ha sido

Voz 1425 13:22 encima yo creo que igual que más esa haya sido la provisto no yo creo que no solamente a nivel situado a su equipo metió en la Copa

Voz 1991 13:33 él sí la hay portar algún nombre al final contando decir que también lo quitan lo van a quitar pero pues más caro también lo momento está es esconde no no no no yo creo que hay que nombrar también a la

Voz 0200 13:47 y que antes de extorsión final lo hizo muy bien

Voz 1991 13:50 estamos jugando es que estaban casadas con por supuesto Pablo Laso Marta

Voz 1509 13:55 habéis estado hablando largo y tendido del de todo lo que ha cambiado la historia del Real Madrid en la lucha las últimas ocho temporadas diecisiete títulos cinco Ligas don Pablo Laso leyenda del Real Madrid muy buena

Voz 9 14:07 me están diciendo esto de leyenda no

Voz 1509 14:09 a ver lo que pasa que es que es ya el tercer entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid sólo en ocho temporadas

Voz 9 14:16 bueno no creo que los gane Pablo Laso los ganar al Real Madrid y los ganar a los grandes jugadores que tengo al grupo humano la gente que trabaja todos los días esto no es un no es una cosa de que gana Pablo Laso Pablo Laso está muy contento de entrenar a este equipo a estos jugadores Si ya han pasado grandes jugadores he tenido la suerte de tener grandes jugadores y eso te hace más fácil ganar títulos pero vamos compararme con Pedro sido diciendo compararme con Pedro con lo lo tengo demasiado respeto por ellos pues

Voz 1509 14:45 ha habido momentos muy malos a lo largo de la temporada momentos duros hoy con una sonrisa en la cara Se acaba de ganar una nueva Liga Yago te está escuchando el entrenador del Real Madrid Pablo

Voz 1991 14:52 Pablo Laso buenas noches hola buenas noches muchísimas felicidades a que sabes este final de temporada

Voz 9 14:58 bueno el final de temporada sabe siempre Bin cuando ganas claro el último partido del año dicen que es el más importante de ganar y bueno pues lo hemos conseguido sabes que la temporadas muy complicada muy difícil tienes muchos momentos buenos momentos malos pero tienes que seguir pensando en el crecimiento del equipo en seguir siendo competitivo en en valorar un poco eso en mantener el grupo y en ese sentido pues este año ha sido un último año ahora mi muy dificil porque hemos tenido muchas situaciones e difíciles de entre comillas de manejar pero bueno doy mucho crédito a todos los jugadores ya todo el a todo el equipo que trabaja conmigo a mis ayudantes al estafa a todos los que bueno pues nos levantamos toda la mañana espera llegó

Voz 1991 15:41 por qué ha sido lo más duro de de este año

Voz 9 15:45 bueno primero pues por ejemplo por decirte

Voz 10 15:48 fue un ejemplo de un jugador

Voz 9 15:51 pues para mí el menos importante mira Melvin pasar para mí me he visto entrenar todo el año y ha crecido como jugador impresionante en tengo la sensación de que soy injusto con él por tenía que haber jugado más eh te pongo el más notable Llull pues para mí ver a Llull sufrir después de la temporada pasada que estuvo todo el año para hoy que este año haya está para o cinco seis veces por chorradas que le cortaban el ritmo y que no ha cogido el ritmo en toda la temporada para mi ha sido muy duro te hablo de dos de los dieciséis pues imagínate lo que te puedo decir de todos eso para mí es duro porque se lo que sufren y porque ellos quieren jugar bien y quieren ayudar al equipo pero al final soy el entrenador y muchas veces tengo que tomar decisiones pues que a veces no gustan a todos no puedo decir que esté todo el mundo contento yo tengo que intentar que el equipo que el equipo gane y luego a nivel de grupo bueno se obviamente pues empezamos ganando la Supercopa el campeón de la Liga regular pasamos a jugar la Final Four la final de Copa creo que hemos hecho casi un ochenta por ciento de victorias con lo cual se creo que habla muy bien del grupo a pesar de los buenos y malos momentos

Voz 1991 16:53 sólo le voy a hacer una más negativo se lo prometo que fue más duro la Euroliga o la Copa

Voz 3 17:01 bueno no los son totalmente diferentes digamos que una jo una dolió

Voz 1991 17:08 así otra jodió más

Voz 10 17:10 y ahí les

Voz 9 17:14 sido dije que el tema de la Copa no iba a hablar porque tengo clarísimo entonces examinó hay jugadores míos que todavía dicen para entonces el tema de la Euroliga es diferente si juegas los con consigues es llegar a una final four para mí eso ya es increíble sea hacer de los cuatro mejores equipos de Europa juegas una final contra bueno en este caso contra el campeón partido que lo está llevando bien muy bueno pues bueno pues se te escapa ya estaba pero no lo jodido es quedarte según ese partido uno quedarte con la Euroliga entera que has hecho no

Voz 11 17:51 eh aquí

Voz 9 17:53 hay que hacer ver a los chicos que que llegar ahí cuesta mucho que es muy difícil que obviamente queremos ganar que somos el Real Madrid pero también juegan los contrarios en hay veces que que que tú no puedes controlar lo que pasa ibas a ganar hay veces que pierdes por cosas que no son controlables a ti misma

Voz 1991 18:14 a fuera lo negativo nos centramos en lo positivo hoy cumplía ocho años de su llegada al Real Madrid y me lo he dicho y del día casualidad lo que sea pero qué casualidad sí sí desde luego es casualidad porque se podía haber ganado en el partido anterior no se podía haber ganado el domingo quiero decir es que revalida pero que esto es la la cuadratura del círculo vamos que hemos redondeado esto ganar cinco títulos de los ocho últimos eso sí que es fastidiado eso sí que es complicado conseguir

Voz 3 18:43 es difícil jugar las ocho finales más no no iban eso histórico de ocho eso es histórico

Voz 9 18:50 bueno bien de lo del trabajo durante el tiempo yo creo que eso es lo más para mí lo que más me enorgullece la sensación de que el equipo es muy competitivo y esto es algo que que a mí como entrenador pues me enorgullece mucho

Voz 1991 19:02 eh Antoni Daimiel algo para Pablo Laso si bueno feliz

Voz 0200 19:06 darlo darle la enhorabuena hay también una hacer una pregunta ahí es que es más difícil Pablo competir para ganar como por ejemplo el segundo partido o el de hoy de esta final o arreglar telas para reinventar el equipo con pilares nuevos después de que se hayan ido jugadores muy

Voz 9 19:27 por tanto lo

Voz 0200 19:29 eso uno no construido

Voz 9 19:33 sí siempre es lo más difícil construir en deporte lo más difícil es construir ya lleva lo casi todos los tener a casi todo lo que lleve deporte lo más difícil es construir es mucho más fácil destruir eh y obviamente en en el tiempo vas perdiendo grandes jugadores y siempre tienes que de alguna manera buscar qué es lo que va a hacer a seguir haciendo seguir consiguiendo que el equipo sea competitivo a mí yo tengo un amigo en Vitoria que se reía sin el Chacho

Voz 12 20:01 las no vas a ganar nada ya ahora sin Lucas y bueno

Voz 9 20:05 ya está esa es mi por eso soy entrenador porque me porque al final tienes que seguir trabajando y buscando nuevos retos y por eso cuando me has preguntado eso pues te digo pues al final del día a día del entrenador el partido la táctica todo eso está ahí pero al final tienes que construir un equipo y eso muchas veces lo que más cuesta

Voz 1991 20:22 Nalón Cardona colega Vitoria eh de paso también

Voz 3 20:25 no no ya ya se lleva a lo suyo ya son los seguro de te quiere felicitar

Voz 1991 20:31 Óscar Quintana Oscar algo para Pablo

Voz 8 20:34 felicidades al palo yo lo que tengo muchas gracias a que de verdad magnífica que habéis hecho absurda al resto que empotrados el día de su propio partido y porque he trabajado

Voz 9 20:45 pues nada Oscar últimamente hace mucho que no te veo

Voz 3 20:49 le tenemos nosotros raptado aquí pero bueno darlo

Voz 9 20:54 un abrazo tengo un gran cariño personal por Óscar de siempre desde que enfrentaba el yo creo que era jugador cuando ya empezaba ya entrenaba y siempre tributario especial

Voz 13 21:04 eh muchísimas gracias por tus palabras

Voz 9 21:06 se lo daré a todos a todos los compañeros y amigos que tienes en este grupo también déjame que te acabamos de una

Voz 1991 21:13 Pablo Laso para cuando porque para cuanto quiero decir porque parece que estás un proyecto en el que llegará el momento en el que usted diga oye yo yo ya no estoy aquí que es agote pero que parece que la decisión va a tener que ser suya no

Voz 9 21:27 pues no lo sé ahora mismo me pillas que tengo que ir a sacan una foto Ike mañana por la mañana tengo que celebrar Hinault es muy buena

Voz 3 21:35 SER pensar muy adelante sinceramente no en la cola no es la foto de la temporada dos mil diez

Voz 1991 21:40 veinte no

Voz 3 21:41 no no no de la Liga vale lo que pase mañana yo tengo la suerte

Voz 9 21:47 que que a mí el baloncesto es Mi vida Hay que obviamente el resultado marca mucho las trayectorias en en el deporte pero yo disfruto mucho con lo que hago yo mismo no no pienso muy adelante voy a disfrutar hoy igual si me preguntas mañana ya pensaré ya te espero ahora mismo no no pienso muy adelante es mi manera de ser

Voz 1509 22:05 Yago déjame simplemente que la gala última como es Pablo Laso en esta noche de celebraciones

Voz 9 22:09 no tren intento estar tranquilo no sé si podré empero que yo cuando me desmadre me madro mucho lo reconozco entonces últimamente ya no tengo edad padres madre Carme entonces intenta evitar un poquito pero bueno

Voz 3 22:20 es donde no sé veremos a ver de todas maneras Marc Gasol dejado el listón muy alto eh no no las que marque coincidido es que en ese en bases cabe mucho eh no no no no

Voz 9 22:31 te diré que siempre tendré un gran recuerdo de la boda de Llull

Voz 3 22:37 vale vale Taylor no solamente no solamente de Marc no sabemos si Marc tiene recuerdos de esa premura recuerda recuerda seguro que la

Voz 1991 22:47 todos yo Pablo Laso muchísimas felicidades a disfrutar de esta Liga que bien merecida es un abrazo muy bien muy amable muchas gracias Amparo pues yo creo que no se estaréis de acuerdo conmigo que no hay mejor forma que ponerle punto final a a esta Liga que hablando con Pablo Laso que se le veía feliz liberado Marta

Voz 1509 23:09 sí totalmente porque bueno te lo ha dicho durante la entrevista ha sido un año en el que han sufrido mucho ha habido momentos en los que los han pasado muy mal se han tenido que reinventar pero al final llegaron a la Final Four llegaron a la final de la Copa del Rey y hoy la octava final consecutiva han conquistado la quinta Liga con este hombre con Pablo Laso en el banquillo gran Xavi Saisó tu punto y final

Voz 1982 23:30 bueno lo primero que no hay que desayunar me quedo con ese correcto importantes importantes hemos sacado una lección

Voz 1991 23:37 entonces yo ya tenemos que hacer ni desayunar ni cenar solo

Voz 3 23:40 ver comer lo justo

Voz 1982 23:43 pero si eso es lo primero y lo segundo pues nada felicitar al al Real Madrid porque ha hecho un gran final yo creo que ha sido justo el justo vencedor bueno pues a esperar a ver de cara al año que viene que yo creo que se nos presenta una Euroliga con más equipos calendario más duro el Barcelona yo creo que ese va como decía antes a seguir rearmando a intentar acercarse aún más al al Real Madrid y el Real Madrid pues que que que tiene como decíais siete un jugador importante pero sigue ganando ganando ganando y eso es muy importante creo que hemos visto ya una una gran final de Liga

Voz 1991 24:17 Daimiel

Voz 0200 24:19 sí muy muy similar no yo creo que el Real Madrid pues ahora pocos retoques un equipo ganador durante todos estos años cambiará a dos tres jugadores seguramente de su rotación suele acertar suele pensar mucho cada fichaje que hace el Barcelona está en una dinámica de urgencias no y parece que hay presupuesto hoy firmará jugadores con nombre de de muy buenos contratos pero ya he dicho en Carrusel que no se trata sólo de dinero no que hay que hacer un grupo una dinámica que estén todos juntos y eso no siempre ha ocurrido esta temporada

Voz 7 24:53 Óscar tu punto y final

Voz 8 24:55 bueno pues decía anteriormente un avance para la de que igual el mismo exclusivo partido este último filme al mejor equipo del Madrid personas ha vuelto a colocar en en la Copa del Rey está con lo con nacional ya está luchando porque se al fondo una Final Four perdió la Copa porque sabe posibilidad no ha sido capaz de ganar la Liga no la próxima temporada la

Voz 1991 25:20 vitola no se toca eh a ver si envía

Voz 3 25:23 la empieza a llegar a que manera de Xavi que no los va a estar difícil el tema de coña

Voz 1991 25:32 Antoni Daimiel Óscar Quintana Javier seis so Marta Casas muchas gracias a los cuatro un abrazo muy sobre las doce y veinticinco minutos cerramos