Pablo Laso: "El último partido del año dicen que es el más importante de ganar y lo hemos conseguido"

Voz 1991 00:00 Anthony John final lo hizo muy bien damos a uno es que estaba María Casas como son por supuesto Pablo Laso Marta

Voz 1973 00:06 habéis estado hablando largo y tendido del de todo lo que ha cambiado la historia del Real Madrid en la lucha las últimas ocho temporadas diecisiete títulos cinco Ligas don Pablo Laso leyenda del Real Madrid muy buena

Voz 1201 00:18 conforme están diciendo esto de leyenda no

Voz 1973 00:21 a es lo que pasa que es que es ya el tercer entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid sólo en ocho temporadas

Voz 1 00:28 bueno no creo que los gane Pablo Laso los gana al Real Madrid Si los ganan los grandes jugadores que tengo el grupo humano la gente que trabaja todos los días esto no es un no es una cosa de que gana Pablo Laso Pablo Laso está muy contento de entrenar a este equipo a estos jugadores Si ya han pasado grandes jugadores he tenido la suerte de tener grandes jugadores y eso te hace más fácil ganar títulos pero vamos compararme con Pedro Ríos diciendo compararme con Pedro como lo lo tengo demasiado respeto por ellos pues

Voz 1973 00:56 ha habido momentos muy malos a lo largo de la temporada momentos duros hoy con una sonrisa en la cara Se acaba de ganar una nueva Liga Yago te está escuchando el entrenador del Real Madrid Pablo Laso

Voz 1991 01:04 Pablo Laso buenas noches hola buenas noches muchísimas felicidades a que sabes este final de temporada

Voz 1 01:10 bueno el final de temporada sabe siempre bien cuando ganas tras el último partido del año dicen que es el más importante de ganar y bueno pues lo hemos conseguido sabes que la temporadas muy complicada muy difícil tienes muchos momentos buenos momentos malos pero tienes que seguir pensando en el crecimiento del equipo en seguir siendo competitivo en en valorar un poco eso en mantener el grupo y en ese sentido pues este año ha sido un último año a mí muy dificil porque hemos tenido muchas situaciones

Voz 2 01:38 eh difíciles de entre comillas de manejar

Voz 1 01:42 pero bueno lo mucho crédito a todos los jugadores ya todo el a todo el equipo que trabaja conmigo a mis ayudantes al está a a todos los que bueno pues nos levantamos toda la mañana espera

Voz 1991 01:53 por qué ha sido lo más duro de de este año

Voz 1 01:57 bueno primero pues por ejemplo por decirlo

Voz 3 02:00 eh un ejemplo de un jugador

Voz 1 02:03 sí pues para mí el menos importante mira Melvin yo lo he visto entrenar todo el año y ha crecido como jugador impresionante en tengo la sensación de que soy injusto con él por tenía que haber jugado más eh te pongo el más notable Llull pues para mí ver a Llull sufrir después la temporada pasada que estuvo todo el año para hoy que este año haya está parado cinco seis veces por chorradas que le cortaban el ritmo y que no ha cogido el ritmo en toda la temporada para mi ha sido muy duro te he hablado de dos de los dieciséis pues imagínate lo que te puedo decir de todos eso para mí es duro porque se lo que sufren y porque ellos quieren jugar bien y quieren ayudar al equipo pero al final soy el entrenador y muchas veces tengo que tomar decisiones pues que a veces no gustan a todos no puedo decir que esté todo el mundo contento yo tengo que intentar que el equipo que el equipo gane y luego a nivel de grupo bueno se obviamente pues empezamos ganando la Supercopa doble campeón de la Liga regular pasamos a jugar la Final Four la final de Copa creo que hemos hecho casi un ochenta por ciento de victorias con lo cual se creo que habla muy bien del grupo a pesar de los buenos y malos momentos

Voz 1991 03:04 sólo le voy a hacer una más negativo se lo prometo que fue más duro la Euroliga o la Copa bueno no los dice son totalmente diferentes digamos que una ajo una dolió más y otra jodió más

Voz 3 03:22 y ahí

Voz 1 03:26 yo dije que el tema de la Copa no iba a hablar porque tengo clarísimo entonces examinó hay jugadores míos que todavía dicen entonces el tema de la Euroliga es diferente si juegas los consigues llegar a una final four para mí eso ya es increíble chance de los cuatro mejores equipos de Europa juegas una final contra bueno en este caso contra el campeón partido que lo está llevando bien muy bueno pues

Voz 2 03:55 es un

Voz 1 03:56 bueno pues se te escapa ya estaba pero no lo jodido es quedarte según ese partido uno quedarte con la Euroliga entera que has hecho no

Voz 2 04:03 y y ahí

Voz 1 04:05 qué hacer ver a los chicos que que llegar ahí cuesta mucho que es muy difícil que obviamente queremos ganar que somos el Real Madrid pero también juegan los contrarios en hay veces que que que tú no puedes controlar lo que pasa ibas a hay veces que pierdes por cosas que no son controlables a ti misma

Voz 1991 04:25 eh a la fuera lo negativo nos centramos en lo positivo hoy cumplía ocho años de su llegada al Real Madrid estoy y me lo he dicho y del día casualidad lo que sea pero qué casualidad sí sí desde luego es casualidad porque se podía haber ganado en el partido anterior no se podía haber ganado el domingo quiero decir es que revalida pero que esto es la la cuadratura del círculo que hemos redondeado esto ganar cinco títulos de los ocho últimos eso sí que es fastidiado eso sí que es complicado conseguir es difícil jugar las ocho finales más no no eso es histórica de ocho eso es histórico

Voz 1 05:02 bueno Salah muy bien de lo del trabajo durante el tiempo yo creo que eso es lo más para mí lo que más me enorgullece la sensación de que el equipo es muy competitivo y esto es algo que que a mí como entrenador pues me enorgullece mucho

Voz 1991 05:14 eh Antoni Daimiel algo para Pablo Laso si bueno feliz

Voz 0200 05:17 darlo darle la enhorabuena hay también hacer una pregunta ahí es que es más difícil Pablo en competir para ganar como por ejemplo el segundo partido o el de hoy de esta final o arreglar telas para reinventar el equipo con pilares nuevos después de que se hayan ido jugadores muy importantes los a uno busca pero no construido

Voz 1 05:45 sí siempre es lo más difícil construir en deporte lo más difícil es construir ya lleva lo casi todos los casi todo lo que lleve deporte lo más difícil es construir es mucho más fácil destruir

Voz 2 05:57 y y obviamente

Voz 1 05:59 en el tiempo vas perdiendo grandes jugadores y siempre tienes que de alguna manera buscar qué es lo que va a seguirá haciendo seguir consiguiendo que el equipo sea competitivo a mí yo tengo una amigo en Vitoria que se reía sin el Chacho ya verás no

Voz 4 06:13 para nada ya para ahora sin Luca y bueno

Voz 1 06:17 ya está esas Mi por eso entrenador porque me porque al final tienes que seguir trabajando de buscando nuevos retos y por eso cuando me has preguntado de eso pues te digo pues al final del día a día del entrenador el partido la táctica todo eso está ahí pero al final de ese construir un equipo y eso muchas veces lo que más cuesta

Voz 1991 06:34 un capón al colega Vitoria eh de paso también

Voz 1201 06:36 a veces te has ya se lleva lo suyo ya que no te quiere felicitó

Voz 1991 06:43 la Óscar Quintana Óscar algo para Pablo

Voz 5 06:46 sí hubo muchas gracias Óscar quedarán magnífica que habéis hecho puesto que el día de su propio partido y muy bien trabajado

Voz 1 06:56 pues nada Oscar últimamente hace mucho que no te veo

Voz 1201 07:00 pero le tenemos nosotros raptado aquí pero bueno dar un abrazo

Voz 1 07:06 no tengo un gran cariño personal por Oscar de siempre desde Grecia

Voz 1201 07:09 estaba el yo creo que era jugador cuando ya empezaba ya entrenado

Voz 6 07:13 siempre he tenido en especial eh

Voz 1 07:16 hay muchísimas gracias por tus palabras y se lo daré a todos a todos los compañeros y amigos que tienes en este grupo también

Voz 1991 07:23 eh déjame que te acabamos de una Pablo Laso para cuando porque para cuanto quiero decir porque parece que está un proyecto en el que llegará el momento en el que usted diga oye yo yo ya no estoy aquí que es agote pero que parece que la decisión va a tener que ser suya no

Voz 2 07:38 pues no lo sé ahora mismo me pillas que tengo que ir a sacan una foto Ike mañana por la mañana tengo que celebrar no es mi manera de ser pensar muy adelante sinceramente

Voz 1991 07:49 no es que no es la foto de la temporada dos mil diez de dos mil veinte no no no no es la foto de la Liga vale lo que pase mañana yo tengo la suerte

Voz 2 07:59 es que a mí el baloncesto es Mi vida Hay

Voz 1 08:02 y obviamente el resultado marca mucho las trayectorias en en el deporte pero yo disfruto mucho con lo que hago y ahora mismo no pienso muy adelante voy a disfrutar hoy igual si me preguntas mañana ya pensaré Hollande pero ahora mismo no pienso muy adelante es mi manera de ser

Voz 1973 08:17 Yago déjame simplemente que la gala última como es Pablo Laso en esta noche de celebración

Voz 1 08:21 pues no muy tres intento estar tranquilo no sé si podré pero que yo cuando me desmadre meses madro mucho lo reconozco entonces últimamente ya no tengo edad para madre Carme

Voz 1201 08:29 entonces antes no quita un poquito pero bueno y no sé veremos a ver de todas maneras Marc Gasol han dejado el listón muy alto eh no no las que marque coincidido es que en ese en base cabe mucho eh no

Voz 2 08:42 no no no te diré que siempre tendré un gran recuerdo de la boda de Llull

Voz 1201 08:49 vale vale con lo no solamente no solamente de mar no sabemos si Marc tiene recuerdos de esa premura recuerda recuerda seguro que le recuerda la recuerda a todos