Luis de la Fuente: "Tenemos fe ciega en que lo vamos a conseguir"

Voz 1991 00:00 la selección sub veintiuno juega mañana el último partido de la fase de grupos es a las seis de la tarde jugamos contra Polonia eh nos jugamos la clasificación para semifinales ya sabes que esto es prácticamente a muerte súbita porque son tres equipos se mete en los primeros el mejor segundo en la pelea va a estar reñido Mishima Mario Torrejón qué tal muy buenas

Voz 1501 00:21 hola qué tal buenas noches si bastara complicado e estamos desde el hotel de concentración como siempre donde hay mucho optimismo que eso es lo que más me gusta de todo pero una empresa complicada lo tenemos muy claro desde el principio lo bueno ya lo comentábamos anoche es que dependemos de nosotros mismos que si ganamos tres cero a Polonia que es la cuenta más clara porque es verdad que hay otras muchas combinaciones luego habría que ver aunque se está complicando el resto de grupos monta diferencia de goles y de puntos habría que ver si había alguna posibilidad de de clasificadas como segundo hay que ver qué hace Italia que que es a la misma hora en el partido contra Bélgica que ya está eliminada bueno hay diferentes combinaciones pero pero es verdad que que nuestra nuestra mentalidad lo único que tiene que estar es ganar tres cero hoy ha sido donde

Voz 1 01:00 sí a típico de de previa Yago

Voz 1501 01:03 no hemos tenido la conferencia de prensa del Ministerio de dos jugadores que han sido Firpo y Carlos Soler en la que se ha hablado mucho de esos famosos tres goles pero había un mensaje claro no intentar meter ni el segundo en el tercero antes que el primero lo importante es empezar ganando que es lo más a la el primer objetivo no los tres puntos que te pueden dar como digo muchas combinaciones dependiendo de lo que hagan en el resto de rivales y luego ya sí luego ya intenta no depender de nadie más atacar tener carácter en arriba y luego ha habido entrenamiento ahora nos contra el míster que a mi lado como ha sido de calor las cinco y media de la tarde a cincuenta de la tarde aquí hago son treinta hay tres grados de cuatro pero sin despeinarse mucho saque gesto aquí aquí no no perdona ya aprieta mucho el calor ayer estaba insistiendo mucho Luis de la Fuente a los operarios The Game entrenamiento que lo regalan porque el otro día estaba muy seco así que ahí hemos tenido entrenamiento todos las miradas y los focos puestos Fabian Ruiz que como te vengo diciendo estos días está evolucionando bien pero hay que esperarle hasta el último minuto de mañana vamos a ver qué ocurre y si finalmente puede ser titular esperemos que sí ojalá va a haber cambios sí que mejor que preguntárselo a al míster que que voy a aprovechar la Luis de la Fuente muy buenas Ésta es buenas noches menguada es decir felicidades porque ya ha pasado uno minuto de tu cumpleaños pero que cumplir cuanto XXV me dijiste no

Voz 1 02:15 bueno los Veinticinco realmente no un poco más más tantos

Voz 1501 02:22 cuenta ya ocho palo Yago que tiene de Luis de la Fuente que es un tipo que va todos los días religiosa de hacer deporte a gimnasio estaba haberle ya te lo dije el primer día sí le he visto las imágenes ojalá yo con treinta y siete tengo que detuviera ha estado físico con cincuenta y ocho

Voz 2 02:36 pues eso ponerse Mario hoy lleva es sólo fruto de disciplina de trabajo disciplina y adelante las mañanas a toda la gente una horita una hora de media Hay quince Dolores

Voz 1 02:49 bueno me voy que dos mil poco buenas noches sola hay que dormir poco cuidarse mucho muy serio disciplinado se poco yo ese lugar sumando factores

Voz 1991 03:03 felicidades eh yo también me sumo a esa a esa felicitación déjeme que corrija algo que he dicho que juega en la selección no ya confundo con las chicas que juegan el lunes a las seis nosotros jugamos la nueve de la noche lo digo para para dejarlo todo bien bien dicho cómo estamos míster

Voz 2 03:18 pues mira muy animados la verdad es que el entrenamiento de hoy ha sido extraordinario la gente está muy motivada veo a la gente alegre Le veo confiado oí bueno siendo e insisto de y que conscientes de la dificultad de de la de la empresa pero vamos con una fe ciega en que lo vamos a conseguir

Voz 1991 03:38 en cuanto dolió la primera derrota contra Italia como fue digamos la recuperación en el partido contra Bélgica porque nos costó un montón eh

Voz 2 03:49 sí pero bueno sumida en el partido de Italia fue perder como perdimos de la manera que que nos sentimos maltratados o por la violencia que se de el equipo italiano y sobre todo por por la inacción de del colegiado para parar esa sangría el con Bélgica es que fue otro partido totalmente diferente porque había que estar en el campo nos costó mucho entrar el partido es que hacía treinta y muchos grados el Sescam posee quisimos era un día muy fue un partido muy difícil de segundo tiempo pudimos reaccionar y el equipo reaccionó bueno yo creo que mañana se va a haber otra versión de del equipo porque estamos va recuperándose va ganando en confianza seguro que mañana vamos estas siendo conscientes de lo que nos jugamos si y como no lo tenemos que jugar seguro que vamos a dar una versión muy buena de de este equipo

Voz 1991 04:38 ayer hablamos con Junior Firpo le decíamos a ver júnior venga son poco sincero no es decir os habéis puesto los compañeros con una hoja mirar a ver si hacemos es total no sé dice mira no de voy a engañar sí pero dice al final da igual quiere decir nosotros tenemos que hacer lo nuestro que es ganar si puede ser doce lo mejor que uno cero Si puede ser tres mejor que dos pero lo que tengo que hacer es ganar el resto ya no depende de nosotros

Voz 2 05:00 es decir estamos pensando en ese tres a cero pero es que puede no darse esa coyuntura esa circunstancia así Si italiano gana el partido contra Bélgica con ganar el partido claro claro correcto o sea que decir que hay muchas cábalas no nosotros lo que sí es verdad que no vamos a especular en ningún momento que estar pendiente de es de resultados vamos a intentar ser muy solventes ganar con contundencia porque es que la única manera de tener garantías de poder pasar insisto con todo el respeto máximo respeto a Polonia que está haciendo un torneo sensacional y que en los dos últimos partidos pues bueno ganó al Granada Italia pero eliminó los dos últimos partidos importantes que tuvo a Portugal y a Polonia había a Italia perdón pese a que es una una selección muy seria eh

Voz 1991 05:42 ahora pinganillo no lo digo porque por saber lo que pasa en el otro partido Italia hasta al mando uno cero íbamos ganando nosotros uno cero tampoco no vamos a tirar por segundo de de tranquilidad no

Voz 2 05:52 bueno bueno hay que seguro que vamos a estar pendiente de estarán pendientes yo no yo desde luego garantizo que no pero sí estarán pendientes compañeros Si bueno pues buena información e irán pasando pero es que

Voz 1991 06:02 pero usted quiere saber que cuando haya novedades que les ha dicho si hay cambios en el otro partido me lo decís o no

Voz 2 06:09 no tienen nada no me interesa de veras vale yo lo que quiero es Mario no les diga nada eh no no no es la certeza de

Voz 1 06:17 damos una voz porque

Voz 1501 06:20 claro que perdón

Voz 1 06:22 yo no prefiero de verdad yo prefiero aislar

Voz 2 06:25 m de todo lo que acontece entre fuera de que no es controlable por nosotros claro lo que lo único que podemos hacer es controlar nuestro trabajo nuestro cimiento y eso es lo que vamos a intentar hacer de lo que tenemos controlado tenemos decidido el once de mañana no tenemos alguna duda si está decidido pero pues ahora va tenemos todas las noches nos reunimos con el resto de compañeros que cuerpo técnico y bueno pues vamos a darle el último toque y repasar todo y bueno siempre te fuerza a la idea que tenemos yo no ha decidido si

Voz 1501 06:57 somos interrumpió la esta parte de la noche que siempre la dedican al trabajo también un poquito ahora cuando se suba pesa que ya pasada la medianoche va a seguir trabajando en ello como él no le gusta decirlo yo sí que en la expedición estamos intuyendo los enviados especiales sobre todo que sí que va a haber algo de refresco que tiene pinta de que aparte de espera Fabian Ruiz puede puede haber algo más porque las penas está muy cansada porque la gasolina bajo está porque hace mucho calor y eso se nota mucho digamos algo de refresco así que yo creo que un par de cambios sí que sí que lo vamos a intentar

Voz 2 07:24 eso da energía al equipo

Voz 3 07:27 de cargarle de combustible

Voz 2 07:29 esa para para salir desde el primer momento con la intensidad que requiere el partido entonces eso hay que hilar fino hay que darse miras bien el estado de cada jugador muy bueno hay también la experiencia dice en este en tipos de partido que son muy especiales de una gran exigencia eso también eso eso también hay que valora

Voz 1991 07:48 se teme que si no se pasa a semifinales haya una mala interpretación del del trabajo me explico España cae en la fase de grupos tal no sé qué yo coño pero es que de aquí se pasa a semifinales es decir que pasan tres el sistema de competición es el que hay pero digamos queda como España no cumple el objetivo jode pero es que estábamos con Italia no quiero decir hay algún temor a decir oye mira a España no ha pasado de la fase de grupos o no ha cumplido con los objetivos o la o la famosa palabra desea fracasado no

Voz 2 08:17 es verdad no se sabe por dónde voy no sí por supuesto no no no tengo ningún miedo a tilda a que que al fracaso no tengo miedo al que dirán porque además es que no creo en él yo desde lo y lo digo desde la sinceridad de lo comentado con algunos compañeros es que yo ya tengo un equipo de trabajo que se ha volcado que hemos metido todas las horas del mundo que estamos a dedicados única y exclusivamente a trabajar por y para el equipo de por el bien del equipo y entonces cuando uno se deja todo y da todo lo que tiene eso no puedes una decepción pero fracaso desde luego no lo entienda siguió nunca no no lo ve así

Voz 1991 08:53 bueno y además es que creo que el el el trabajo que se hace evidentemente esta es una selección que con Italia es la más laureada de de Europa creo que ellos hablo de María igual me confundo creo que ellos tienen cinco nosotros tenemos cuatro quiero decir que se ha trabajado históricamente fenomenal y luego se ha visto en los últimos años los frutos el míster tenemos un futuro garantizado con esta generación sub veintiuno para nutrir a la absoluta pero de aquí a muchos años

Voz 2 09:16 sí sí es una generación muy brillante hombre yo estoy confío ciegamente en la idea dice que que íbamos a estar mañana en el partido desde el primer momento pero como bien apuntas es la una generación muy brillante que que no da tranquilidad que no sé qué nos hace sentirnos felices porque evidentemente son jugadores que poco tiempo muchos de ellos van estar participando con la absoluta seguro

Voz 1991 09:39 pues nada Mister simplemente el desearle mucha suerte en la previa de este partido que vamos a estar como hemos estado en el resto de partidos animando y apoyando la distancia y ojalá mañana está ahora estemos hablando de nuevo en en la SER estemos hablando de que España está en semifinales vale

Voz 2 09:54 seguro que Dios quiera que sí muchas gracias un abrazo fuerte

Voz 1991 09:57 este dado un abrazo gracias a vosotros odioso Mario estamos preparados sabemos lo que tenemos que hacer ahora sólo falta el ganar y que acompañe el resultado

Voz 1501 10:06 exactamente a ver si ahora con toda la contundencia posible ese famoso tres cero así lo logramos yo lo único que temo es bueno del planteamiento de Polonia al final Polonia juega casi siempre igual lo hemos hablado y lo hemos visto durante los durante los dos partidos del campeonato que no empatar a como mínimo Italia el partido contra Polonia fue un milagro el ex fue falló la selección italiana lo que ellos defendieron muy bien pero se pone las seis tíos atrás con una línea casi casi de cuatro delante bueno de tres delante íntimo arribada descolgado no entonces eso es lo que me temo no que al ballet les el empate se cierre en tanto tanto que que no lleguemos a once claro que no llegamos a quedarse sin gasolina pero la confianza ha vuelto desde hace ya cuarenta y ocho horas al a la selección a la concentración de la selección y en eso tenemos que que confiara en el optimismo que ahora mismo reina entre toda la plantilla